Comment créer un plan de développement du leadership

Certains disent que le leadership est inné, tandis que d'autres pensent qu'il s'acquiert avec l'expérience. S'il n'existe pas de consensus universel sur ce qui fait un « leader idéal », il est clair que les compétences en leadership peuvent s'apprendre.

Oui, cela demande du temps, des efforts et de la patience, mais un bon leader peut laisser une empreinte. Il est essentiel d'adopter une approche réfléchie et bien structurée si vous aspirez à devenir un leader dans votre domaine d'expertise ou à améliorer vos compétences en leadership.

Cela implique la création de forfaits complets de développement du leadership, un sujet que nous aborderons en détail dans cet article.

Commençons. 👇

Comprendre le développement du leadership

Le développement du leadership est le processus qui consiste à améliorer les compétences et les capacités des personnes au sein d'une organisation afin de favoriser le changement et de les préparer à diriger des équipes et des personnes.

Il s'agit d'activités telles que la formation, le mentorat et l'apprentissage, qui visent à améliorer ses compétences et à développer ses qualités et ses compétences en matière de leadership.

Un leadership efficace à notre époque, comme le souligne McKinsey dans un numéro récent intitulé « Un nouveau leadership pour une nouvelle ère d'organisations prospères », implique

Aller au-delà de la simple recherche du profit et agir en tant que visionnaire qui se concentre sur la création d'un impact pour toutes les parties prenantes

Planifier pour devancer la concurrence en créant une pénurie, en créant une nouvelle valeur en tant qu'architecte avec un état d'esprit d'abondance

Commander à vos employés avec autorité et aller jusqu'à collaborer avec eux, en agissant comme un catalyseur pour responsabiliser votre équipe

Aller au-delà du professionnalisme et se traiter soi-même et les autres comme des êtres humains authentiques

Le développement du leadership consiste donc à apprendre à avoir plus d'impact, à créer de la valeur pour vous, votre équipe et votre organisation, à agir comme un catalyseur pour la croissance de votre équipe et, surtout, à reconnaître le facteur humain chez les personnes avec lesquelles vous travaillez. Il vous aide également à :

Développer une meilleure communication : Donner la parole aux membres de l'équipe favorise une culture de travail ouverte aux nouvelles idées et aide à éviter les malentendus

Augmentez la motivation et la productivité : Aidez votre équipe à se sentir motivée pour donner le meilleur d'elle-même, augmentant ainsi la productivité

Définir et atteindre des objectifs à long terme et développer une vision : Aider à diffuser les objectifs à long terme avec concentration et engagement parmi les employés

Leadership et management : quelles sont les différences ?

Le leadership et le management sont souvent considérés comme synonymes, mais ce ne sont pas la même chose. Beaucoup de grands managers sont également de grands leaders, mais ce n'est pas toujours vrai.

L'objectif principal de la gestion est d'assurer le bon déroulement et l'achèvement efficace des tâches. Cela implique de prendre des décisions concernant la définition des priorités de votre équipe, l'évaluation des performances, la sélection des membres de l'équipe, etc.

Le leadership, en revanche, s'apparente davantage au coaching. Un leader est chargé de maintenir le moral de l'équipe, de définir une direction précise et d'encourager tous les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le leadership voit le côté humain des choses. Il se concentre sur l'influence, la motivation et la capacité à permettre aux autres de contribuer sans réserve à la réussite de l'organisation. Tout en tenant compte de certains éléments humains, le management ne se concentre pas toujours sur le développement individuel et collectif autant que le leadership.

Prenons l'instance de deux personnes, Jane et Alex, qui travaillent dans une entreprise technologique. En tant que chef de projet, Jane veille à ce que l'équipe respecte les délais et le budget, en se concentrant sur les objectifs à court terme.

Pendant ce temps, le chef d'équipe, Alex, inspire l'innovation et le développement personnel, en favorisant un environnement collaboratif qui favorise la réussite à long terme de chaque employé. Jane gère les tâches ; Alex dirige les personnes.

Le processus d'élaboration d'un plan de développement du leadership

Pour devenir un bon leader, il faut commencer par créer un plan de développement du leadership efficace, adapté à votre personnalité, vos forces et vos faiblesses.

Un plan de développement du leadership décrit les étapes spécifiques qui vous permettront d'acquérir les nouvelles compétences et connaissances nécessaires pour vous aider à évoluer en tant que leader.

Bien que votre organisation puisse prendre l'initiative de créer un plan de développement du leadership pour votre croissance, vous pouvez également en être le seul architecte. Voici un guide étape par étape pour élaborer un plan de développement du leadership réussi qui vous aidera à grandir et à évoluer.

Étape 1 : Évaluez vos compétences professionnelles actuelles

Votre programme de développement du leadership devrait commencer par identifier vos forces, vos faiblesses et vos habitudes de travail. Cela vous aidera à comprendre les domaines dans lesquels vous pouvez travailler pour votre développement personnel et professionnel.

Pour vous améliorer, engagez-vous dans une réflexion profonde et approfondie tout en gardant l'esprit ouvert afin de reconnaître vos faiblesses et les domaines ou compétences dans lesquels vous avez des difficultés.

Cela vous aidera à reconnaître les pièges que vous pourriez rencontrer dans votre parcours pour devenir un bon leader.

Voici quelques-unes des meilleures façons de vraiment vous comprendre :

Réalisez une analyse SWOT : Analysez-vous à l'aide du cadre SWOT qui mesure vos forces, vos faiblesses, vos opportunités de croissance et vos menaces. Voici comment procéder : Points forts : identifiez vos compétences, aptitudes et qualités essentielles qui vous rendent efficace dans votre rôle Points faibles : reconnaissez les domaines dans lesquels vous manquez de compétences ou devez vous améliorer Opportunités : recherchez les tendances, les opportunités de réseautage et les domaines de croissance dans votre champ d'activité Menaces : prenez en compte les facteurs externes qui pourraient entraver votre progression, tels que les changements dans votre secteur d'activité

Points forts : Identifiez vos compétences, aptitudes et qualités essentielles qui vous rendent efficace dans votre rôle

Faiblesses : Reconnaissez les domaines dans lesquels vous manquez de compétences ou devez vous améliorer

Opportunités : Recherchez les tendances, les opportunités de réseautage et les domaines de croissance dans votre champ d'activité

Menaces : Tenez compte des facteurs externes qui pourraient entraver votre progression, tels que les changements dans votre secteur d'activité

Tenir un journal : Tenez un journal pour documenter votre progression quotidienne et hebdomadaire, vos expériences professionnelles et les obstacles rencontrés. Réfléchissez à vos interactions, vos décisions et vos résultats afin d'identifier les schémas qui nécessitent une attention immédiate

Demander un retour personnel : pour mieux comprendre vos performances professionnelles, demandez à vos collègues de vous donner leur avis sincère sur vos points forts et vos points à améliorer. Demandez également à vos responsables et superviseurs de vous fournir des évaluations détaillées. Utilisez ces retours pour réfléchir sur vous-même et progresser en prenant des mesures concrètes pour améliorer vos compétences et remédier à vos faiblesses

Points forts : Identifiez vos compétences, aptitudes et qualités essentielles qui vous permettent d'être efficace dans votre rôle

Faiblesses : Reconnaissez les domaines dans lesquels vous manquez de compétences ou devez vous améliorer

Opportunités : Recherchez les tendances, les opportunités de réseautage et les domaines de croissance dans votre champ d'activité

Menaces : Tenez compte des facteurs externes susceptibles d'entraver votre progression, tels que les changements dans votre secteur d'activité

💡 Conseil de pro : Abordez l'auto-évaluation avec un état d'esprit orienté vers la croissance, en affichant les défis comme des opportunités d'amélioration plutôt que comme des échecs. Acceptez les commentaires avec humilité et gratitude.

Étape 2 : Fixez-vous des objectifs réalisables pour réussir dans votre rôle de leader

Pour être efficace, un plan de développement du leadership doit être composé d'objectifs réalisables .

Les objectifs de leadership sont des objectifs bien définis, à court ou à long terme, qui contribuent à améliorer les compétences en leadership en fournissant une orientation et une clarté sur ce qu'il faut faire.

Vos objectifs de développement du leadership pourraient être de lire cinq livres au cours des six prochains mois, de développer votre intelligence émotionnelle en pratiquant la méditation et en améliorant votre écoute au cours des prochains mois, ou de participer plus activement aux évènements de réseautage près de votre bureau.

Gardez à l'esprit qu'il n'est pas toujours facile de définir des objectifs réalisables. Mais il existe un moyen simple pour chacun de définir ses objectifs sans effort. Il s'agit du modèle PACE de Bernstein, acronyme de :

Choisissez un objectif de leadership : Il est plus facile de choisir un objectif et de s'y tenir que d'essayer d'atteindre plusieurs objectifs. Si vous ne savez pas par où commencer, demandez conseil à vos collègues. Ou approchez simplement votre supérieur et demandez-lui : « Comment puis-je améliorer mes performances dans mon rôle et contribuer plus positivement en tant que membre de l'équipe ? » L'objectif d'un leader étant d'influencer plus efficacement les autres, vous devrez discuter avec d'autres personnes de la manière dont vous pouvez vous améliorer

Informez les autres de votre objectif : Une fois que vous avez défini votre objectif, partagez-le avec vos proches. Cela vous apportera trois avantages significatifs : cela renforcera votre responsabilité vis-à-vis de la réalisation de vos objectifs, cela améliorera vos relations professionnelles et instaurera la confiance, et cela vous permettra d'obtenir des commentaires précieux sur les objectifs que vous vous êtes fixés

Augmente la responsabilité envers la réalisation de vos objectifs

Améliore vos relations professionnelles et renforce la confiance

Cela vous donne un retour d'information précieux sur les objectifs que vous vous êtes fixés

Augmente la responsabilité envers la réalisation de vos objectifs

Améliore vos relations professionnelles et renforce la confiance

Cela vous donne un retour d'information précieux sur les objectifs que vous vous êtes fixés

Des recherches menées par des professeurs de la Harvard Business School montrent que demander conseil laisse une impression positive. Plus vous êtes transparent sur vos objectifs, plus les autres se sentiront à l'aise pour vous demander leur avis en retour.

Recueillez des idées : Il ne suffit pas de partager vos idées. Vous devez recueillir des idées d'amélioration concrètes. Mais vous devez faire preuve de tact. Ne demandez pas simplement à vos collègues : « Comment puis-je m'améliorer ? »

Cela les met souvent dans une situation délicate et les empêche de donner de bonnes idées. Ils peuvent également avoir peur de vous offenser involontairement. Donnez-leur donc suffisamment de temps pour formuler leurs idées et vous répondre

Recueillez des commentaires : Une fois que vous avez défini vos objectifs, recueilli des idées et commencé à travailler dessus, il est temps de demander des commentaires sur vos progrès. Prévoyez suffisamment de temps pour réaliser des progrès significatifs avant de demander des commentaires. Au lieu de cela, assurez un suivi régulier auprès des personnes avec lesquelles vous avez partagé votre objectif et suivez vos progrès

💡 Conseil de pro : Fixez-vous des objectifs de leadership clairs et précis, partagez-les avec vos collègues afin qu'ils vous tiennent responsables et vous donnent leur avis, et suivez régulièrement votre progression. N'oubliez pas que la clarté et la communication sont essentielles pour définir efficacement des objectifs et réussir en tant que leader.

Assurez-vous que vos objectifs de développement du leadership sont également SMART : spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.

Par exemple, au lieu de dire « Je veux améliorer ma communication », dites « Je veux améliorer mes compétences en matière de prise de parole en public en participant à un atelier et en m'entraînant à faire des présentations deux fois par semaine pendant les trois prochains mois ». Cela vous permettra de voir plus clairement comment vous allez vous y prendre pour atteindre votre objectif.

Étape 3 : Le rôle du mentorat dans le développement du leadership

Un mentor vous fournit des conseils, une assistance et des informations précieuses pour votre développement personnel et vous aide à élaborer votre plan de développement du leadership, qui est un plan continu. La chose la plus précieuse qu'un mentor possède est son expérience. Un bon mentor partagera ses connaissances et son expertise pour aider ses mentorés à se développer et à exceller.

Concentrez-vous sur la recherche d'un mentor ou d'un leader spécialisé dans le champ dans lequel vous souhaitez exceller. Les mentors offrent également des opportunités de réseautage et font découvrir de nouvelles expériences à leurs protégés. Ils vous tiendront responsable de votre croissance, améliorant ainsi votre progression.

💡 Conseil de pro : Si vous ne trouvez pas de mentor dans votre environnement de travail immédiat, utilisez Internet. Utilisez les filtres de recherche sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn pour trouver des personnes ayant l'expertise et l'expérience que vous recherchez.

Recherchez les programmes de mentorat proposés par des associations professionnelles telles que l'American Management Association (AMA) ou des organisations spécifiques à votre secteur d'activité.

Étape 4 : Participez à des programmes de formation au leadership

La formation au leadership comprend un accompagnement personnalisé visant à renforcer vos compétences en leadership et votre confiance en vous.

Les programmes de développement du leadership comprennent généralement des ateliers, des séminaires, des sessions de coaching et des exercices pratiques visant à améliorer des compétences spécifiques en matière de leadership.

Que vous soyez à mi-parcours ou en fin de carrière, il n'est jamais trop tard pour suivre un programme de développement du leadership.

En plus d'acquérir des compétences, vous entrerez en contact avec des professeurs et des camarades de classe qui vous soutiendront et seront prêts à vous aider et à partager leurs connaissances pour vous aider à progresser dans votre carrière.

Et, bien sûr, les sessions de formation vous permettront d'acquérir une solide compréhension des bases du leadership, telles que :

Compétences en communication

Intelligence émotionnelle

Gestion du changement

Prise de décision

Renforcement de l'esprit d'équipe

Et plus encore

N'oubliez pas de vous renseigner minutieusement sur les formateurs et les cours qui vous intéressent afin de vous assurer qu'ils correspondent à vos objectifs.

💡 Conseil de pro : Vous n'avez pas assez de temps mais vous souhaitez tout de même participer à des programmes de développement du leadership ? Coursera propose d'excellents cours en ligne qui vous aideront à exceller dans divers aspects du leadership.

Le cours en ligne sur le leadership et le management proposé par la Harvard Business School a acquis une grande popularité auprès des professionnels.

Étape 5 : Affinez vos compétences relationnelles

Les compétences relationnelles concernent des aspects mineurs de la personnalité, tels que l'écoute, la compréhension du point de vue des autres et la gestion de négociations délicates.

Les compétences relationnelles telles que la communication, l'empathie, l'adaptabilité et la résolution de problèmes permettent aux leaders de gérer efficacement des équipes, de nouer des relations solides, d'inspirer les autres et de relever des défis.

Ces compétences contribuent en fin de compte à la réussite tant individuelle qu'organisationnelle.

Comment travaillez-vous vos compétences relationnelles ? Voici quelques conseils :

Pratiquez l'écoute active en vous impliquant pleinement, en clarifiant vos propos et en donnant votre avis en tant que chef de projet

Améliorez votre communication non verbale en maintenant un contact visuel, en adoptant un langage corporel ouvert et en faisant attention au ton de votre voix

Développez votre empathie en comprenant le point de vue des autres, en posant des questions ouvertes, en reconnaissant les sentiments et en offrant votre assistance

Entraînez-vous régulièrement en mettant en pratique vos compétences relationnelles dans vos interactions quotidiennes et en participant à des jeux de rôle pour simuler diverses situations

Styles et stratégies de leadership

Votre façon de diriger vos coéquipiers sera différente de celle de vos collègues. Ces différences peuvent être regroupées sous le terme général de « styles de leadership ».

Les leaders utilisent ces approches comportementales pour influencer, motiver et diriger leurs abonnés. Votre style de leadership façonne la manière dont vous mettez vos plans en œuvre et atteignez vos objectifs, tout en garantissant le bien-être et la satisfaction de votre équipe et en répondant aux attentes des parties prenantes.

Dans une étude citée dans un article de Daniel Coleman publié dans la Harvard Business Review, plus de 3 000 cadres intermédiaires ont été interrogés afin de comprendre l'impact des différents comportements de leadership sur les bénéfices. Le style de leadership d'un manager peut à lui seul influencer 30 % de la rentabilité d'une entreprise.

Examinons donc certains des styles de leadership les plus populaires dans le monde de l'entreprise. Les comprendre permet de découvrir différentes façons de travailler pour les leaders.

1. Leadership démocratique

Le leader prend des décisions en fonction des contributions de l'équipe. Si le pouvoir de décision finale revient au leader, la voix de chaque membre est essentielle et a un impact.

Le leadership démocratique met l'accent sur l'inclusion, la collaboration, la communication horizontale, l'autonomisation des membres de l'équipe, l'établissement de la confiance et l'empathie. Il fonctionne parce qu'il encourage tous les participants à prendre part aux processus de l'entreprise, à partager leurs opinions et à favoriser leur croissance personnelle.

Imaginez que vous faites partie d'une équipe de projet chargée de développer une nouvelle application et que votre chef de projet, Emma, utilise le leadership démocratique. Chaque semaine, vous vous réunissez pour des sessions de brainstorming où les idées et les opinions de chacun sont écoutées. Lorsqu'il s'agit de décider des principales fonctionnalités de l'application, Emma veille à ce que tout le monde puisse voter. De cette façon, votre contribution compte et l'équipe se sent plus impliquée et motivée pour réussir. C'est l'essence même du leadership démocratique.

Ce style présente toutefois des défis particuliers. Obtenir l'accord de tout le monde peut prendre beaucoup de temps. De plus, cela peut ralentir la prise de décision si tout le monde ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour prendre ces décisions difficiles.

2. Leadership autocratique

À l'opposé du leadership démocratique, le leadership autocratique consiste à prendre des décisions sans tenir compte des commentaires de l'équipe ou en ignorant ses contributions.

Il s'articule autour d'un pouvoir centralisé, de canaux de communication verticaux, de discussions minimales et d'une aversion générale pour le feedback et la critique.

Nous ne vous conseillons pas d'adopter ce style de gestion dans vos activités quotidiennes, car il se caractérise par l'intimidation, la microgestion et la dépendance vis-à-vis du leader. Cependant, il s'avère particulièrement utile en cas d'urgence ou lors de changements au sein de la direction.

Prenons un exemple : vous êtes soudainement confronté à un délai extrêmement serré, et la direction est catégorique : vous devez le respecter. Vous n'avez pas le temps de discuter longuement ni d'apporter des améliorations progressives. C'est une situation critique où le leadership autocratique prend tout son sens.

Il s'agit de mettre en œuvre des stratégies de leadership avec une force absolue, de prendre rapidement les meilleures décisions et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les choses avancent et respectent les délais.

3. Leadership « laissez-faire »

Lasissez-faire signifie « laissez faire ». Ce style de leadership consiste à donner carte blanche à vos employés et à ne pas intervenir dans leur travail, sauf si la situation l'exige.

Cela rend les employés responsables de leurs décisions et les incite à faire de leur mieux et à s'épanouir. Les caractéristiques clés comprennent une direction limitée, une intervention minimale, une grande autonomie, la confiance et la responsabilisation.

Cette philosophie du leadership fonctionne mieux dans les jeunes organisations telles que les start-ups. Les dirigeants font entièrement confiance à leurs employés, et le désir de travailler devient intrinsèque. Les employés se sentent valorisés et peuvent s'attribuer le crédit de leur travail.

Cette stratégie se heurte à certains défis, notamment le développement limité des équipes, les multiples défis auxquels sont confrontés les membres inexpérimentés et le manque de clarté des rôles, source de confusion.

4. Leadership stratégique

Ce style de leadership cherche à trouver un juste milieu entre les activités principales d'une entreprise et ses opportunités de croissance. Le leader est chargé de prendre les décisions exécutives cruciales tout en donnant la priorité à la création et au maintien d'un environnement de travail durable pour ses coéquipiers.

Ce style met l'accent sur la responsabilité, la productivité, la collaboration et la transparence comme caractéristiques clés. Il aide à soutenir et à maintenir de nombreux types d'employés tout en travaillant à long terme vers l'objectif commun de l'entreprise.

Imaginez que vous dirigez une équipe de projet au travail. Vous savez que répartir les tâches entre les membres de votre équipe stimule la productivité et aide tout le monde à progresser. Vous prenez donc le temps de déterminer qui est le plus compétent dans chaque domaine et vous déléguez en conséquence. C'est une forme de leadership stratégique.

Cependant, des défis surgissent. Lorsque les leaders se concentrent trop sur la situation dans son ensemble et les possibilités futures, ils peuvent devenir intimidés, microgérés, dépendants des leaders et négliger des problèmes importants.

Voici quelques-uns des styles de leadership les plus courants. En voici quelques autres :

Leadership transformationnel

Leadership transactionnel

Coaching en leadership

Leadership bureaucratique

Leadership visionnaire

Leadership novateur

Les défis liés à la création d'un plan de développement du leadership

Il est essentiel de disposer d'un plan de développement du leadership efficace. Cependant, pour en élaborer un qui soit réalisable dans la pratique, vous devez comprendre et surmonter des défis spécifiques.

Voici quelques-uns des défis auxquels vous pourriez être confronté lors de l'élaboration de votre programme de développement des leaders.

Défi n° 1 : le manque de ressources

En raison de la concurrence accrue, des réglementations et d'autres défis, il se peut que le budget alloué aux programmes de développement du leadership ne soit pas une priorité absolue.

Soyons réalistes : les sessions de formation ou toute autre ressource que vous consacrez à votre rôle de leader sont coûteuses et prennent beaucoup de temps. Quelle est la solution ? Sortez des sentiers battus.

Envisagez la formation virtuelle. Les programmes en ligne sont nettement moins chers et plus accessibles aux membres de l'équipe en dehors des heures de travail. Vous pouvez même revenir sur les vidéos de formation pour réviser rapidement ce que vous avez appris.

Défi n° 2 : le manque de validation

Votre direction, vos managers et votre organisation n'ont peut-être pas une culture d'apprentissage et de formation des leaders. Cela peut constituer un obstacle important. De plus, supposons que vous ayez acquis les connaissances théoriques. Mais qu'en est-il de leur mise en pratique ? Idéalement, tout programme de formation devrait inclure une responsabilité intégrée, c'est-à-dire des objectifs clairs et mesurables, qu'ils soient à court ou à long terme. Mais ce n'est pas toujours le cas. La solution la plus simple à ce problème est de prendre vos responsabilités et d'impliquer votre entourage dans le processus de développement.

Défi n° 3 : la résistance au feedback

Il est facile de vous dire de garder l'esprit ouvert. Mais il n'est pas toujours facile d'accepter les critiques. La difficulté à accepter les critiques constructives et à agir en conséquence peut entraver la croissance.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème, la meilleure solution est de demander conseil et d'adopter une attitude positive.

Défi n° 4 : la gestion du temps

Vous trouverez peut-être difficile de consacrer plus de temps au développement de vos compétences en leadership. Il existe toutefois une solution simple qui dépend entièrement de votre engagement envers cette cause.

Envisagez une application de gestion de projet telle que ClickUp pour délimiter le temps consacré à diverses activités quotidiennes. Elle vous aide à créer et à gérer votre emploi du temps en vous permettant de diviser les tâches en sous-tâches, de consulter votre emploi du temps dans le calendrier ClickUp, de configurer des tâches récurrentes, d'allouer des blocs de temps spécifiques et de recevoir des rappels.

Utilisez le calendrier ClickUp pour voir où vous passez votre temps et suivre vos tâches personnelles et professionnelles

L'application mobile vous permet également de suivre vos objectifs personnels et de rester organisé. Il est ainsi plus facile de rester productif et de ne jamais manquer une échéance.

Suivez ce programme à la lettre pour tirer le meilleur parti des 24 heures dont vous disposez.

Et n'oubliez pas d'équilibrer travail et loisirs, car la dernière chose que vous voulez, c'est vous épuiser. En effet, les dirigeants montrent de plus en plus de signes d'épuisement, 72 % d'entre eux se sentant épuisés à la fin de la journée, contre 60 % en 2020. Des outils tels que ClickUp peuvent vous aider à gagner jusqu'à une journée par semaine.

Suivi de la progression et révision

Félicitations ! Si vous avez élaboré et mis en œuvre un plan de développement du leadership cohérent, il est temps de constater votre progression.

Êtes-vous sur la bonne voie ? Vous améliorez-vous réellement ? Vous devez maintenant répondre à ces questions.

Pourquoi ? Parce que l'évaluation de vos performances est un aspect central de votre parcours de développement du leadership. Elle peut vous aider à :

Soyez cohérent

Redéfinissez les éléments de la formation et du développement du leadership en fonction de vos besoins immédiats

Concentrez-vous davantage sur l'identification des points qui nécessitent plus d'attention

Le suivi de votre progression vous aide également à redéfinir vos objectifs, à fournir un retour d'information, à encourager le développement personnel, à garantir la reconnaissance et la responsabilité, et à personnaliser les programmes de développement du leadership.

Mais comment savoir si vous êtes sur la bonne voie ? Existe-t-il un outil qui pourrait vous aider ?

Eh bien, vous avez de la chance. ClickUp a tout ce dont vous aurez besoin. Ce logiciel de gestion de projet est une solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de gestion et de flux de travail.

Il propose des modèles dédiés au plan de développement personnel ClickUp et au suivi de la santé de l'équipe de direction ClickUp.

Vous pouvez même gamifier votre parcours de leadership en définissant des objectifs stricts basés sur des points. Voyons comment.

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de développement personnel de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé et motivé tout au long de votre parcours de développement personnel.

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous aide à :

Identifiez les domaines à améliorer et fixez des attentes réalistes

Suivez la progression vers les objectifs et réfléchissez aux réussites

Organisez les ressources, les tâches et les échéanciers en un seul endroit

Télécharger ce modèle Le modèle de suivi de la santé de l'équipe de direction de ClickUp est conçu pour vous aider à surveiller la santé globale de votre équipe de direction.

Et si vous dirigez et gérez déjà une équipe, le modèle Team Health Monitor vous offre un aperçu complet du bien-être de votre équipe, vous permettant ainsi de :

Obtenez des informations en temps réel sur les performances

Identifier les domaines à améliorer et à développer

Suivez la progression au fil du temps pour garantir la réussite

Ces deux éléments vous permettent de contrôler entièrement le développement du leadership personnel et de l'équipe. Vous pouvez tout personnaliser, des statuts et champs aux vues (Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc.) et aux techniques de gestion de projet.

Grâce à une plateforme unifiée, vous favorisez un dialogue honnête et ouvert ainsi que les commentaires de plusieurs membres de l'équipe. Les objectifs partagés garantissent également que tout le monde est sur la même page.

Boostez vos compétences en leadership avec ClickUp

Nous avons vu à quel point un plan de développement du leadership est essentiel pour accéder à des positions plus élevées dans votre entreprise. Nous avons également vu comment vous devez fixer des objectifs, engager des discussions fructueuses et choisir un style de leadership, tout en surveillant constamment votre progression et en améliorant vos compétences.

Définissez et suivez vos objectifs pour transformer les jalons en moments de fierté pour votre équipe avec ClickUp Objectifs

Pour faire tout cela efficacement, vous avez besoin d'une application comme ClickUp. En plus des modèles dont nous avons parlé plus haut, les nombreuses fonctionnalités de ClickUp vous permettent de suivre votre évolution personnelle et celle de votre équipe comme aucune autre application ne le fait.

Par instance, vous pouvez utiliser les objectifs ClickUp pour suivre votre progression à mesure que vous atteignez les cibles de votre forfait de développement du leadership.

Télécharger ce modèle Le modèle SMART Goals de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre vos objectifs ou ceux de votre équipe.

Si vous préférez une approche basée sur des modèles, optez pour le modèle d'objectifs SMART de ClickUp. Ce modèle ClckUp vous permet de rédiger des objectifs divisés en étapes plus petites et réalisables que vous pouvez atteindre une par une. Vous pouvez également définir des statuts personnalisés pour chaque tâche afin de voir où vous en êtes dans leur réalisation, ainsi que des options telles que l'ajout de champs personnalisés et cinq options d'affichage différentes pour suivre vos progrès avec les informations les plus détaillées

Les priorités des tâches ClickUp vous permettent d'indiquer à vos coéquipiers ce qui est le plus urgent ou ce qui présente un risque

Vous pouvez également optimiser la gestion des tâches en utilisant la fonctionnalité Priorités des tâches de ClickUp. Cette fonctionnalité vous permet de mieux gérer vos objectifs personnels ou même les responsabilités de votre équipe.

Utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes sur tout et n'importe quoi

De plus, vous pouvez résumer des rapports et prendre des notes sur tout ce que vous voulez avec ClickUp Docs.

Alors, qu'attendez-vous ? Si vous envisagez de le faire demain, faites-le aujourd'hui, et si vous envisagez de le faire plus tard, faites-le maintenant. Chaque seconde est précieuse. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour commencer votre parcours de développement du leadership.