Base44 ou Claude Code : lequel choisir ?

Pour les fondateurs indépendants qui souhaitent lancer un MVP sans écrire de code, Base44 est la solution. Pour les développeurs expérimentés qui refactorisent des bases de code complexes depuis le terminal, Claude Code est plus performant. Aucun de ces outils ne gère le travail qui entoure le code : les spécifications, les comptes rendus quotidiens, les transferts entre équipes, les décisions enfouies dans les fils de discussion Slack. C'est là que ClickUp entre en jeu, s'ajoutant à l'outil de création de votre choix comme couche de coordination pour le produit, la conception, l'ingénierie et les opérations.

Cet article compare Base44 et Claude Code en termes d'approche de l'IA, de déploiement, de collaboration et de public cible, puis explique en quoi l'environnement de travail IA convergent de ClickUp comble les lacunes que ces deux outils ne comblent pas.

Base44 vs Claude Code en bref

Base44 est une plateforme sans code qui transforme des invitations en anglais courant en applications web full-stack déployées. Claude Code est l'outil de codage agentique basé sur un terminal d'Anthropic qui lit, planifie et effectue des modifications en cours sur l'ensemble d'une base de code.

Ils se situent aux extrémités opposées du spectre de la création d'IA, et ClickUp assure la coordination entre les deux.

Catégorie Base44 Claude Code <5>ClickUp Approche IA Des instructions en langage naturel permettent de générer des applications web full-stack Codage agentique qui lit, planifie et effectue des modifications en cours sur plusieurs fichiers à la fois Création de tâches par IA, résumés, documents, recherche et automatisation des flux de travail via ClickUp Brain Type de plateforme Générateur d'applications IA basé sur un navigateur avec un éditeur visuel Terminal, IDE, application de bureau et assistant de codage basé sur un navigateur Environnement de travail Web, bureau et mobile Déploiement Hébergement intégré et publication en un clic Fonctionne avec les référentiels locaux, les flux de travail Git et les pipelines de déploiement existants Se connecte à GitHub, GitLab, Bitbucket, Figma, Slack et Google Drive Collaboration Flux de travail de base pour la création d'applications multi-utilisateurs Des flux de travail axés sur les développeurs, liés au code et à Git Documents, chat, tâches, Tableaux blancs, tableaux de bord et visibilité inter-équipes Public cible Fondateurs non techniciens et développeurs indépendants Développeurs et équipes d'ingénieurs Équipes produit, conception, ingénierie, opérations et direction Intégrations Gmail, Slack, Stripe et autres connexions d'applications Outils de développement locaux, GitHub, MCP et flux de travail Git Plus de 1 000 intégrations, dont GitHub, Slack, Figma et Google Drive

Optez pour Base44 si vous souhaitez créer et déployer une application simple sans écrire de code. Optez pour Claude Code si vous êtes un développeur travaillant sur une base de code réelle. Optez pour ClickUp si votre équipe a besoin de gérer les spécifications, les tâches, les révisions, les transferts et les rapports tout au long du cycle de vie du logiciel.

Qu'est-ce que Base44 ?

via Base44

Base44 est une plateforme native IA et sans code. Vous décrivez une application web en langage clair, et elle génère un produit fonctionnel comprenant le front-end, le back-end, la base de données et l'authentification. Elle est conçue pour les fondateurs non techniciens, les petites équipes et les débutants qui développent des MVP ou des outils internes.

Avantages de Base44

Génération d'applications en langage naturel : cela vous permet de décrire ce que vous voulez, puis de créer l'application full-stack sans écrire une seule ligne de code

Déploiement en un clic : les applications sont mises en ligne instantanément sur l'infrastructure hébergée de Base44

Base de données et authentification intégrées : Chaque projet est livré avec une base de données gérée et un système d'authentification des utilisateurs

Éditeur visuel pour l'affinage : un éditeur par glisser-déposer vous permet de modifier les dispositions et la logique après la génération

Le saviez-vous ? Le sondage mené par Stack Overflow auprès des développeurs a révélé que 69,2 % d'entre eux ne prévoient pas d'utiliser l'IA pour la planification de projets, même s'ils l'adoptent pour le codage.

Inconvénients de Base44

Problèmes de sécurité : les applications générées par l'IA peuvent encore nécessiter des tests de sécurité manuels, en particulier lorsqu'elles traitent des données clients, des paiements ou l'authentification

Flexibilité de conception limitée : l'éditeur visuel restreint les possibilités de personnalisation du style par rapport aux approches de codage manuel personnalisé

Pas de tests ni de débogage intégrés : vous ne pouvez pas détecter les problèmes avant le lancement avec des frameworks de test intégrés

Risque de dépendance vis-à-vis du fournisseur : votre code réside sur les serveurs de Base44, et l'exportation n'est pas simple.

Qu'est-ce que Claude Code ?

via Claude

Claude Code est l'outil de codage agentique basé sur un terminal d'Anthropic. Il indexe l'intégralité de votre référentiel, planifie des modifications en plusieurs étapes et exécute des modifications sur plusieurs fichiers sans que vous ayez à les gérer un par un. La plateforme fonctionne en local via une interface CLI ou une application de bureau et s'intègre directement aux flux de travail Git. Elle s'adresse aux développeurs expérimentés à l'aise dans un environnement privilégiant le terminal.

Avantages de Claude Code

Compréhension complète de la base de code : Claude Code conserve le contexte d'un fichier à l'autre et analyse les dépendances de manière globale

Modification en cours multi-fichiers : il planifie et exécute des modifications coordonnées sur plusieurs fichiers en une seule fois

Connaissance de Git : L'outil permet de créer des branches, de préparer des commits et de réaliser du travail au sein de votre L'outil permet de créer des branches, de préparer des commits et de réaliser du travail au sein de votre système de contrôle de version existant

Mode autonome : donnez-lui une instruction générale et il exécute le plan complet avec un minimum d'allers-retours

Inconvénients de Claude Code

Capacités de conception limitées : il peine à gérer la conception de systèmes de haut niveau ou le travail de disposition UI/UX

Incohérences dans la qualité du code : le résultat ne respecte pas toujours les conventions spécifiques au projet ou les bonnes pratiques.

Courbe d'apprentissage plus raide : l'interface axée sur le terminal suppose une bonne connaissance des outils de développement

Problème de dépendance : des instructions vagues conduisent à un résultat tentaculaire et difficile à maintenir

Le saviez-vous ? Les équipes perdent des heures lorsque le travail et la coordination sont gérés dans des outils distincts. L'index des tendances de travail 2025 de Microsoft indique que 48 % des employés déclarent que leur travail leur semble chaotique et fragmenté. Il s'agit de la « prolifération du travail », c'est-à-dire la fragmentation du travail entre de multiples outils et systèmes déconnectés qui ne communiquent jamais entre eux.

Comparaison des fonctionnalités entre Base44 et Claude Code

Vous savez ce que chaque outil fait individuellement. Voici maintenant comment ils se comparent sur les fonctionnalités qui comptent vraiment lorsque vous devez en choisir un.

Fonctionnalité n° 1 : codage et génération d'applications basés sur l'IA

Base44

Le flux de travail de Base44 est simple : inviter, générer, déployer. Vous décrivez une application en langage naturel, et son IA construit la pile complète, y compris l'interface utilisateur, le schéma de base de données, les points de terminaison API et la logique backend. Il prend même en charge la conversion d'image en code, où vous téléchargez une capture d'écran et obtenez une interface fonctionnelle.

Claude Code

Claude Code fonctionne différemment. Il analyse l'intégralité de votre base de code, crée un plan étape par étape, puis exécute de manière autonome des modifications sur plusieurs fichiers. Vous interagissez via le terminal et passez de Claude Opus, pour un raisonnement plus approfondi, à Sonnet, pour une itération plus rapide.

Voici un petit guide pour vous aider à mieux inviter les gens à répondre à vos questions :

Fonctionnalité n° 2 : accès à la plateforme et déploiement

Base44

Base44 est entièrement basé sur un navigateur. Les projets sont développés et déployés sur son infrastructure hébergée en un seul clic. Le compromis : votre code et vos données résident sur les serveurs de Base44, avec des options d'exportation limitées.

Claude Code

Claude Code s'exécute en local. Le code reste sur votre machine, dans vos référentiels, sous votre contrôle de version. Anthropic a également publié le SDK Claude Code, ce qui vous permet de l'étendre ou de l'intégrer dans des flux de travail personnalisés. Le déploiement s'effectue via votre pipeline existant.

Le saviez-vous ? Les intégrations ClickUp fonctionnent sur le Web, sur bureau et sur mobile. Elles se connectent aux outils que vous utilisez déjà grâce à plus de 1 000 intégrations, telles que GitHub et GitLab, Slack pour la communication, ou Figma pour les transferts de conception. Au lieu de remplacer votre pile de développement, ClickUp s'y superpose en tant que couche de coordination.

Fonctionnalité n° 3 : Collaboration et flux de travail en équipe

Base44

Base44 prend en charge l'accès multi-utilisateurs de base, mais ne propose pas de co-édition en temps réel, de discussions en fil de discussion ni de visibilité interfonctionnelle. Il est conçu pour une personne qui concrétise une idée, et non pour une équipe qui se coordonne autour d'une idée.

Claude Code

Claude Code est un outil destiné à un seul développeur. Il n'existe pas de fonctionnalité intégrée permettant de partager le contexte entre collègues ou de suivre qui a modifié quoi au-delà de l'historique Git.

ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les employés non techniques pourraient souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce genre de situation, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques, voire effectuer facilement des tâches telles que la création d'extraits de code.

Fonctionnalité n° 4 : Cible et meilleurs cas d'utilisation

Base44

Cette plateforme est idéale pour les fondateurs sans compétences techniques qui souhaitent valider rapidement leurs idées, ou pour les petites équipes qui développent des outils internes de suivi des stocks ou de flux de travail de validation. Elle convient également aux débutants qui souhaitent créer une application web fonctionnelle sans avoir à coder.

Claude Code

Claude Code est un assistant de codage basé sur l'IA destiné aux développeurs expérimentés qui déboguent des problèmes de production, refactorisent du code hérité ou ajoutent des fonctionnalités à des bases de code complexes comportant plusieurs fichiers. Il s'agit d'un programmeur de paires basé sur l'IA, et non d'un générateur sans code.

Pourquoi les équipes ont-elles encore besoin de ClickUp alors qu'elles disposent de Base44 ou de Claude Code ?

Ni Base44 ni Claude Code ne se trompent sur leur champ d'application. Ils développent des logiciels. Ils ne gèrent simplement pas le travail autour du logiciel, ce qui est pourtant là où la plupart des projets calent. Les délais sont dépassés parce qu'une décision clé est enfouie dans un fil de discussion que personne ne parvient à retrouver. Les ingénieurs livrent le mauvais produit parce que le cahier des charges n'existait que dans la tête de quelqu'un. L'équipe d'assurance qualité trouve un bug qui avait déjà été signalé dans Jira, mais qui n'a jamais été lié à la pull request.

ClickUp n'est pas un substitut à Base44 ou Claude Code. Il vient compléter votre choix et prend en charge les aspects que ces outils ne couvrent pas : la planification, la documentation, la communication, la révision et les rapports. ✨

Transformez vos idées en travail structuré

L'IA Task Builder de ClickUp Brain transforme les données brutes en tâches structurées et exploitables. Il suffit d'y ajouter une idée de produit, une demande client ou des notes de réunion pour qu'il crée des tâches ClickUp avec des propriétaires, des échéances et un contexte associés.

Laissez le générateur de tâches IA de ClickUp Brain s'occuper de la planification à votre place

Si un chef de produit colle une demande de fonctionnalité telle que « Les utilisateurs devraient pouvoir exporter des rapports au format PDF avec une image de marque personnalisée », ClickUp la décompose en logique d'exportation backend, mises à jour de l'interface utilisateur et validation QA, en attribuant chaque tâche au bon membre de l'équipe.

Avantage de ClickUp : utilisez l'AI Writer dans ClickUp Docs pour élaborer un cahier des charges, rédiger des spécifications produit ou peaufiner des documents techniques internes. Il s'appuie sur le contexte de l'environnement de travail existant, ce qui garantit la cohérence de l'ensemble. Invitez l'IA Writer à rédiger la documentation à l'endroit même où l'exécution a lieu

Consignez les décisions avant qu'elles ne se perdent

Le bloc-notes IA de ClickUp enregistre les discussions des réunions, en extrait les décisions et les convertit en tâches et en documentation. Lors d'un appel de planification de sprint, il peut transformer des expressions telles que « finaliser les points de terminaison API » ou « mettre à jour le flux d'intégration » en tâches attribuées avec des échéances.

ClickUp AI Notetaker pour rendre vos réunions exploitables

Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans votre pile

C'est là que ClickUp fait quelque chose que Base44 et Claude Code ne peuvent pas faire. Claude Code comprend votre référentiel. Base44 comprend l'application qu'il a créée. Aucun des deux ne comprend le contexte global de votre organisation : le Loom de votre designer, le fichier Figma contenant les dernières spécifications, le fil de discussion Slack où vous avez défini le périmètre.

La recherche IA de ClickUp Enterprise vous permet de demander « Quelles sont les dernières nouvelles concernant la refonte de l'application mobile ? » et extrait la réponse de l'ensemble des tâches, documents, discussions et applications connectées telles que GitHub et Google Drive.

Restez informé de la progression de votre équipe grâce à ClickUp AI Enterprise Search

Exécutez des flux de travail en plusieurs étapes avec Super Agents

Les Super Agents de ClickUp sont des coéquipiers IA qui exécutent de manière autonome des flux de travail en plusieurs étapes. Une équipe produit peut créer un agent pour trier les demandes de fonctionnalités entrantes en fonction de leur impact et de leur urgence. Une équipe RH peut en utiliser un pour générer des descriptions de poste cohérentes à partir des exigences du rôle. Vous définissez ce à quoi ils peuvent accéder et comment ils doivent se comporter, en langage clair.

Laissez les super agents ClickUp exécuter des flux de travail en plusieurs étapes à partir de simples invitations et d’instructions

Créez votre premier agent IA pour automatiser vos flux de travail:

Bouclez la boucle grâce à des rapports alimentés par l'IA

Les tableaux de bord ClickUp rassemblent les données issues des tâches, des projets et des échéanciers dans une interface visuelle unique. Les cartes IA transforment les tableaux de bord de simples rapports statiques en résumés intelligents : une carte « Mise à jour du projet » générée par l'IA fournit un aperçu du statut, tandis qu'un « Résumé exécutif » généré par l'IA met en évidence ce qui est en bonne voie, ce qui est en retard et les points nécessitant une attention particulière.

Suivez la progression, les goulots d'étranglement et les performances en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp

Limites réelles

ClickUp n'est ni un éditeur de code, ni un générateur sans code, ni une plateforme de déploiement. Base44 et Claude Code sont plus adaptés à la création ou à la modification en cours de logiciels. ClickUp excelle avant et après le codage : planification, documentation, attribution des tâches, suivi des sprints, coordination de l'assurance qualité, rapports de mise en production et coordination des parties prenantes.

Découvrez, grâce au témoignage d'un utilisateur réel, comment ClickUp apporte une valeur ajoutée :

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets Scrum et Agile modernes.

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets Scrum et Agile modernes.

Exemple de flux de travail : Développement avec Base44 ou Claude Code, gestion avec ClickUp Un fondateur peut utiliser Base44 pour créer un MVP, puis utiliser ClickUp pour suivre les demandes de fonctionnalités, les commentaires des clients, les tâches de lancement et les mises à jour destinées aux investisseurs. Une équipe d'ingénieurs peut utiliser Claude Code pour refactoriser une base de code, puis utiliser ClickUp pour gérer les tâches de sprint, les notes de révision des pull requests, les bugs de QA, les validations de versions et les rapports destinés aux parties prenantes.

Devriez-vous choisir Base44, Claude Code ou ClickUp ?

Choisissez :

Base44 si vous êtes un fondateur sans compétences techniques ou une petite équipe qui souhaite passer d'une idée à une application web opérationnelle sans écrire de code. C'est un moyen rapide de valider un concept ou de lancer un MVP

Claude Code est idéal si vous êtes un développeur à la recherche d'un partenaire de programmation IA pour des tâches de codage complexes en mode terminal. C'est une excellente option pour les refactorisations multi-fichiers et à la recherche d'un partenaire de programmation IA pour des tâches de codage complexes en mode terminal. C'est une excellente option pour les refactorisations multi-fichiers et le débogage des problèmes en production

ClickUp pour une gestion complète des flux de travail, la planification, la création, la documentation, la communication et l'itération dans un , la planification, la création, la documentation, la communication et l'itération dans un environnement de travail unifié alimenté par l'IA . Que vous utilisiez Base44, Claude Code ou que vous écriviez du code à la main, ClickUp est l'endroit où le travail autour du code est organisé, suivi et livré

Conclusion pratique

Si vous hésitez entre Base44 et Claude Code, vous hésitez en réalité entre « je n'écris pas de code » et « j'écris beaucoup de code ». C'est une question claire qui appelle une réponse claire.

La question la plus difficile est de savoir si votre équipe dispose d'un système pour tout ce qui ne relève pas du code : les spécifications, les décisions, la coordination entre les équipes, la visibilité sur ce qui est réellement livré. Base44 et Claude Code ne répondent pas à ce besoin. ClickUp, oui.

Commencez à créer gratuitement votre flux de travail logiciel dans ClickUp.

Foire aux questions

Base44 utilise-t-il Claude Code en arrière-plan ?

Non. Base44 et Claude Code sont des produits distincts. Base44 transforme les instructions en langage naturel en applications full-stack, tandis que Claude Code est l'outil de codage agentique d'Anthropic permettant la modification en cours et le travail sur des bases de code.

Base44 ou Claude Code peuvent-ils remplacer un outil de gestion de projet comme ClickUp ?

Non, aucun de ces outils ne prend en charge la planification des sprints, l'attribution des tâches, le suivi des progrès ou la coordination entre équipes ; ces fonctionnalités nécessitent un environnement de travail dédié comme ClickUp.

Faut-il avoir des connaissances en codage pour utiliser Base44 ou Claude Code ?

Base44 ne nécessite aucune expérience en codage, puisque vous décrivez ce que vous voulez en langage clair, tandis que Claude Code suppose une maîtrise de niveau développeur des terminaux, de Git et des bases de code.

L'abonnement à Claude Code en vaut-il la peine pour les non-développeurs ?

L'interface de Claude Code, qui privilégie le terminal, rend son utilisation difficile sans connaissances en codage ; les non-développeurs tireraient donc davantage de valeur d'une plateforme sans code comme Base44.