Soyons réalistes. Chaque mois où vous retardez l'adoption de l'IA, l'écart entre le rendement de votre équipe et ce qui est réellement possible se creuse.

Votre équipe consacre son énergie créative précieuse au travail mécanique plutôt qu'à la stratégie.

La plupart des équipes pensent que l'utilisation de l'IA sans connaissances techniques implique de se contenter de résultats médiocres.

Les petites entreprises qui ont besoin de l'IA en font le plus cruellement l'expérience et se trouvent exclues des technologies de pointe, car la discussion est dominée par des implémentations à forte composante technique.

Mais le véritable obstacle n'est pas le manque de compétences : c'est le travail dispersé entre trop d'outils déconnectés, un défi si courant que 45 % des employés ont déclaré à McKinsey qu'une intégration transparente des flux de travail augmenterait leur utilisation quotidienne de l'IA.

Ce guide vous explique en détail comment utiliser l'IA sans équipe technique. Vous apprendrez les bases de l'automatisation sans code, créerez votre premier flux de travail, mesurerez des résultats concrets et éviterez les erreurs courantes qui font trébucher même les équipes les plus motivées. 🙌

Pourquoi les équipes non techniques ne peuvent pas se permettre d'attendre l'IA

Si vous êtes responsable des opérations ou manager dans une petite entreprise, vous savez sans doute ce que c'est que de voir vos concurrents aller de l'avant tandis que vos propres équipes restent bloquées dans des flux de travail manuels.

Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Selon un sondage de l'OCDE, seules 20 à 30 % des PME utilisent actuellement l'IA générative.

Que ce soit en raison de difficultés d'intégration ou de menaces de sécurité, tout le monde semble se heurter à des obstacles liés à l'IA. Cependant, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'attendre.

Voici pourquoi :

❗️Vous mettez en jeu votre survie concurrentielle, pas seulement une tendance : pas moins de 72 % des décideurs en matière de stratégie de données font l'avertissement que les entreprises échoueront purement et simplement si elles n'adoptent pas l'IA, et 54 % craignent activement que retarder la mise en œuvre ne leur coûte leur avantage concurrentiel

❗️Vous payez chaque jour un lourd « coût de productivité » : les professionnels qui utilisent l'IA peuvent rédiger 59 % de documents en plus par heure, et il a été démontré que l'IA augmente la productivité globale des employés jusqu'à 66 %.

❗️Le retour sur investissement est déjà prouvé (et vos concurrents en tirent profit) : 74 % des entreprises déclarent un retour sur investissement positif pour leurs implémentations d'IA matures, et pour les petites entreprises en particulier, 87 % affirment que l'IA les aide à développer leurs activités, tandis que 86 % ont constaté une amélioration de leur marge

❗️Votre équipe souhaite l'utiliser : Contrairement à la crainte que l'IA ne provoque une inquiétude généralisée concernant l'emploi, 71 % des employés déclarent que la mise en œuvre de l'IA a en réalité amélioré leur satisfaction professionnelle et leurs perspectives de carrière

Bon, vous savez maintenant que vous devez faire cela. Passons maintenant au « comment ».

Ce que l'IA signifie réellement pour les équipes sans expertise technique

La discussion sur l'intelligence artificielle regorge de jargon technique qui rebute les utilisateurs professionnels lambda de l'entreprise.

Les équipes non techniques sont souvent paralysées par l'analyse lorsqu'elles doivent choisir le bon logiciel. Vous finissez par acheter des outils disparates (ou « prolifération d'outils ») qui désorientent votre équipe et fragmentent votre travail quotidien (aussi appelé « prolifération des tâches »).

Le bon outil doit faire le tri parmi toutes les informations et gérer la complexité en arrière-plan. Examinons les outils largement disponibles pour une équipe souhaitant mettre en œuvre l'IA sans équipe technique :

Grands modèles linguistiques et chatbots

Les grands modèles linguistiques sont des systèmes entraînés sur d'énormes quantités de texte qui lisent, écrivent, résument et répondent à des questions en langage naturel.

Concrètement, cela signifie que votre équipe peut poser des questions, générer du contenu ou résumer des informations sans avoir besoin de compétences techniques. Mais les chatbots génériques utilisés en entreprise ne sont pas à la hauteur, car ils ne comprennent pas votre contexte de travail. Ils fonctionnent de manière isolée, sans accès à vos projets, à vos tâches ou à vos connaissances internes.

C'est pourquoi les équipes finissent souvent par copier-coller du contexte dans des outils distincts, ce qui ajoute des frictions au lieu de les éliminer.

La véritable valeur ajoutée apparaît lorsque l'IA peut accéder à votre travail concret, afin de répondre à des questions sur des tâches spécifiques, de résumer les mises à jour réelles et de générer des résultats basés sur le contexte de votre équipe, et non sur des données génériques.

Voici un exemple illustrant l'efficacité de l'IA lorsqu'elle est mise en contexte, avec ClickUp AI. ⬇️

Flux de travail et automatisations sans code

C'est l'automatisation sans code qui transforme l'IA d'un concept intéressant en un outil utile.

À la base, il s'agit d'un système logique simple : lorsqu'un événement se produit, l'outil déclenche une action. Ces flux de travail s'articulent autour de trois éléments : les déclencheurs, les conditions et les actions.

Par exemple, lorsqu'un statut de tâche change, le système peut automatiquement désigner le prochain propriétaire, mettre à jour les données associées ou informer la personne concernée. Ces petites automatisations éliminent le besoin d'une coordination manuelle constante.

Sans automatisation des flux de travail, les équipes consacrent beaucoup de temps à des tâches répétitives telles que les relances, les mises à jour et les transferts. Grâce à elle, ces processus deviennent cohérents et fiables.

L'essentiel est que votre équipe continue de s'occuper de la prise de décision et du travail créatif, tandis que le système se charge des tâches répétitives qui ralentissent le processus.

Des agents IA qui raisonnent et agissent en votre nom

Les agents IA constituent la prochaine étape au-delà de l'automatisation.

Au lieu de se contenter de suivre des règles prédéfinies, un agent peut observer ce qui se passe dans vos flux de travail, comprendre le contexte et agir dans les limites que vous avez fixées.

Considérez-le moins comme un outil et davantage comme un assistant intégré. Un agent peut identifier quand quelque chose est bloqué, remarquer quand des informations manquent ou reconnaître des schémas récurrents dans les tâches et les discussions. À partir de là, il peut intervenir en attribuant des tâches, en signalant les risques ou en invitant à la prochaine étape.

La différence est subtile mais importante :

L'automatisation réagit à des déclencheurs spécifiques

Les agents restent constamment attentifs

Cela signifie moins de supervision manuelle et moins de détails qui passent entre les mailles du filet, surtout à mesure que votre équipe et votre charge de travail s'accroissent.

Voici un exemple de Super Agent, avec des capacités et un périmètre définis, issu de ClickUp

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % supplémentaires affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. C'est près de la moitié de la semaine de travail (41 %) qui est consacrée à des tâches ne nécessitant pas beaucoup de réflexion stratégique ni de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Pour les PME, l'IA a pour but d'éliminer ce surcroît de travail qui ralentit tout. La société de production vidéo path8 Productions a atteint un point de rupture lors de son expansion. Le travail était réparti entre Smartsheet, Slack, Toggl et Dropbox Paper. Les producteurs passaient leur temps à copier les mises à jour d'un système à l'autre au lieu de faire avancer les projets. Au lieu d'ajouter l'IA à ce fouillis, ils ont entièrement refondu leur système. Ils ont regroupé le tout dans la Suite pour petites entreprises de ClickUp , créant ainsi un environnement de travail connecté où l'IA, l'automatisation et les flux de travail pouvaient réellement fonctionner ensemble. ⚡ L'impact Écoutez le témoignage du fondateur Pat Henderson. 👇🏼

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % supplémentaires affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. C'est près de la moitié de la semaine de travail (41 %) qui est consacrée à des tâches ne nécessitant pas beaucoup de réflexion stratégique ni de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Pour les PME, l'IA a pour but d'éliminer ce surcroît de travail qui ralentit tout. La société de production vidéo path8 Productions a atteint un point de rupture lors de son expansion. Le travail était réparti entre Smartsheet, Slack, Toggl et Dropbox Paper. Les producteurs passaient leur temps à copier les mises à jour d'un système à l'autre au lieu de faire avancer les projets. Au lieu d'ajouter l'IA à ce fouillis, ils ont entièrement refondu leur système. Ils ont regroupé le tout dans la Suite pour petites entreprises de ClickUp , créant ainsi un environnement de travail connecté où l'IA, l'automatisation et les flux de travail pouvaient réellement fonctionner ensemble. ⚡ L'impact Visibilité en temps réel sur la planification, la messagerie et le suivi du temps

6 outils remplacés par un environnement de travail unifié

60 % de temps en moins consacré à la préparation des réunions d'équipe (de 30 à 60 minutes à environ 10 minutes)

Déploiement complet en moins de 8 semaines grâce à l'assistance de ClickUp Écoutez le témoignage du fondateur Pat Henderson. 👇🏼

Comment évaluer la maturité de votre équipe en matière d'IA

Quelle est l'erreur catastrophique que commettent les équipes lorsqu'elles adoptent l'IA ? Essayer d'ajouter une nouvelle technologie à des processus désorganisés et mal définis.

Car l'IA ne résout pas les processus désorganisés. Elle les met en évidence.

Si votre travail est dispersé entre des fils de discussion par e-mail, des feuilles de calcul et des applications isolées, votre équipe est déjà confrontée à une prolifération de contextes. Les collaborateurs passent des heures à rechercher des informations, à basculer entre des applications isolées et à répéter les mêmes mises à jour à plusieurs endroits.

Dans cet environnement, l'IA ne dispose d'aucune donnée fiable sur laquelle s'appuyer. :

Elle ne peut pas réaliser l'automatisation de ce qui n'est pas clairement défini

Elle ne peut pas générer d'informations à partir de données fragmentées

Et cela ne peut pas mener à l'exécution si vos flux de travail ne sont pas en connexion

Avant que l'IA puisse être mise à profit, votre travail doit être structuré et centralisé. C'est ce qui détermine si l'IA est utile ou si elle ne fait qu'ajouter du bruit.

À faire, évaluez votre niveau de préparation selon ces trois critères :

Clarté des processus : vous pouvez décrire vos flux de travail reproductibles étape par étape afin que le système sache exactement quoi faire

Accessibilité des données : vos informations sont regroupées dans un environnement de travail unifié plutôt que dispersées dans différentes solutions ponctuelles

Ouverture d'esprit de l'équipe : votre équipe affiche les nouvelles technologies comme des outils utiles plutôt que comme une menace pour ses emplois

Voici un modèle d'évaluation des besoins pour vous aider :

Obtenez un modèle gratuit Prenez des décisions éclairées et allouez efficacement vos ressources grâce au modèle d'évaluation des besoins de ClickUp

👉🏽 Nous avons encore plus d'atouts ! Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour réduire la complexité de vos flux de travail.

Tâches concrètes que les équipes non techniques peuvent automatiser grâce à l'IA

Rester les yeux rivés sur un écran vide, en essayant de comprendre exactement ce que cette technologie devrait faire pour votre rôle, est frustrant.

En réalité, les petites entreprises n'ont pas de mal à accéder à l'IA. Mais l'appliquer à des flux de travail concrets ? Là, c'est une autre histoire.

L'outil reste donc là, sous-utilisé, tandis que votre équipe continue à faire le même travail manuel :

Regrouper les mises à jour et les rapports de routine

Rédiger des e-mails à partir de zéro

Parcourir de longs fils de discussion pour trouver des décisions

Le changement s'opère lorsque l'IA est appliquée à des goulots d'étranglement spécifiques de votre quotidien.

Par où commencer : des cas d'utilisation concrets que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement

Pas besoin d'une installation complexe pour en tirer parti. Commencez par automatiser les processus manuels que votre équipe répète :

Rédaction des premières ébauches : générez des résumés de réunion, des briefs de projet et des réponses par e-mail sans partir d'une page blanche

Triage des demandes entrantes : lisez les envois ou les messages entrants et acheminez-les vers la bonne personne en fonction du contenu ou de la priorité

Résumer les longs fils de discussion : extraire les décisions, les éléments à réaliser et les obstacles des longues discussions sans lire chaque message

Mise à jour du statut des projets : passez en revue l'activité sur l'ensemble des tâches et mettez en évidence ce qui nécessite une attention particulière, ce qui est à risque et ce qui est achevé

👋🏾 Besoin d'une démo ? Voici le cas d'utilisation de l'IA que vous devriez absolument essayer, selon Zeb Evans, fondateur et PDG de ClickUp. Découvrez l'intelligence en temps réel optimisée par Ambient Agents!

📖 En savoir plus : Les 10 meilleures applications sans code et les meilleurs créateurs d'applications sans code

Évaluer des plateformes logicielles complexes semble impossible sans un service informatique pour vous guider.

En ajoutant une cinquième solution ponctuelle à votre pile technologique, vous créez accidentellement une prolifération d'IA, c'est-à-dire une multiplication non planifiée d'outils d'IA sans supervision, stratégie ni contrôle sur l'empreinte IA de votre organisation.

Résultat final ? Votre équipe doit composer avec un identifiant supplémentaire, un nouveau silo de données et un système de plus à gérer pour la maintenance.

L'avantage concurrentiel réside ici dans une IA qui vous aide à consolider votre pile technologique et à éliminer le besoin de configuration technique. Posez-vous ces questions lorsque vous évaluez un logiciel :

Éléments à évaluer Questions à se poser À quoi cela ressemble-t-il ? Intégration native Avons-nous besoin d'une application ou d'un identifiant distinct ? Devons-nous y copier des données pour qu'il soit utile ? Est-il disponible là où le travail s'effectue déjà ? L'équipe l'utilisera-t-elle naturellement au quotidien ? L'IA s'intègre directement à votre flux de travail (tâches, documents, chat) sans outils supplémentaires ni friction Contexte Comprend-il nos projets, nos tâches et nos discussions ? Peut-il répondre à des questions sans que nous ayons à lui coller du contexte ? Reflète-t-il le travail réel ou s'agit-il de résultats génériques ? Peut-il identifier avec précision les obstacles ou la progression ? L'IA utilise les données réelles de l'environnement de travail pour fournir des réponses précises et pertinentes sans intervention manuelle Facilité d'utilisation sans code Un utilisateur non technicien peut-il configurer cela rapidement ? Les flux de travail nécessitent-ils du code ou de la programmation ? Pouvons-nous corriger ou ajuster les choses nous-mêmes ? Cela nécessitera-t-il une assistance technique continue ? N'importe quel membre de l'équipe peut configurer et gérer des flux de travail sans l'aide d'un développeur Impact réel sur les flux de travail Quelle tâche cela permet-il réellement d'éliminer ? Cela réduit-il le nombre d'étapes ou accélère-t-il simplement une partie du processus ? Les résultats sont-ils utilisables sans modification en cours ? Cela déclenche-t-il automatiquement les étapes suivantes ? Cet outil élimine le travail répétitif et réduit la coordination manuelle au sein de l'équipe Consolidation de la pile Cela peut-il remplacer les outils pour lesquels nous payons déjà ? Cela réduit-il les changements d'application ? Cela simplifiera-t-il notre flux de travail ? Pouvons-nous supprimer les intégrations ou les abonnements ? Moins d'outils, moins d'intégrations et un système plus simple et mieux connecté

Comment configurer vos premiers flux de travail IA étape par étape

Créer un processus d’automatisation à partir de zéro peut sembler intimidant pour les débutants.

Vous repoussez la mise en œuvre et retombez dans vos vieilles habitudes manuelles, si confortables. La courbe d'apprentissage perçue vous empêche de gagner des heures de travail à l'avenir.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp rassemble vos projets, documents, discussions, tableaux de bord et flux de travail sur une seule et même plateforme.

Cela signifie que l'IA n'est pas mise de côté. ClickUp Brain est directement intégré à vos flux de travail et a accès aux mêmes données que celles utilisées par votre équipe pour accomplir son travail. Il peut voir les tâches, comprendre les discussions, consulter des documents et fonctionner au sein même du flux d'exécution.

C'est ce qui favorise réellement l'adoption. Lorsque l'IA est intégrée au système, aucune étape supplémentaire n'est nécessaire pour « l'utiliser ».

Plus besoin de copier-coller le contexte. L'IA s'intègre naturellement au déroulement du travail, qu'il s'agisse de générer des mises à jour, de résumer l'activité ou de faire avancer les tâches.

Voici trois flux de travail pratiques de ClickUp que vous pouvez configurer rapidement, chacun combinant automatisation, IA et exécution pilotée par des agents.

1. Automatisez les statuts des tâches pour éliminer les relances manuelles

L'un des principaux obstacles réside dans la mise à jour manuelle des statuts et le suivi de l'avancement des tâches. Vous pouvez éliminer cela grâce à une simple Automatisation dans ClickUp.

Ajoutez des déclencheurs d'automatisation « quand-alors » dans ClickUp pour automatiser les mises à jour manuelles des tâches

Comment procéder :

Accédez à votre liste ou à votre espace et ouvrez Automatisations Cliquez sur « Créer une automatisation » Choisissez un déclencheur tel que : Lorsque le statut passe à « En cours de révision » Lorsque le statut passe à « En cours de révision » Ajoutez une action, par exemple : désigner le prochain responsable (par exemple, un réviseur ou un responsable), faire passer le statut à l'étape suivante, envoyer une notification ou un commentaire Désignez le prochain propriétaire (par exemple, un réviseur ou un responsable) Modifier le statut pour passer à l'étape suivante Envoyer une notification ou un commentaire

Lorsque le statut passe à « En cours de révision »

Désignez le prochain propriétaire (par exemple, un réviseur ou un responsable)

Modifier le statut pour passer à l'étape suivante

Envoyer une notification ou un commentaire

Exemple de flux de travail : Lorsqu'une tâche est marquée comme « Achevée » → attribuer automatiquement le contrôle qualité → informer le réviseur

Si vous ajoutez des champs IA dans ClickUp, l'IA se charge de cette partie toute seule. Découvrez-la en action. 👇🏼

Les mises à jour hebdomadaires et les rapports de statut prennent beaucoup de temps, car ils nécessitent de rassembler des informations provenant de plusieurs sources. C'est là que ClickUp Brain intervient.

Comment procéder :

Ouvrez une liste, un dossier ou un espace où se trouve votre projet Mentionnez Brain en utilisant @ Invitez-le à : Résumer l'activité récente Mettre en évidence le travail achevé Identifier les obstacles ou les risques Résumez l'activité récente Mettez en avant le travail achevé Identifiez les obstacles ou les risques

Résumez l'activité récente

Mettez en avant le travail achevé

Identifiez les obstacles ou les risques

Vous pouvez également l'exécuter dans un document ClickUp, une conversation ClickUp ou une tâche ClickUp pour générer des mises à jour structurées.

Exemple de consigne : « Résumez toutes les mises à jour des tâches de cette semaine, y compris les éléments achevés, les obstacles et les prochaines étapes. » Au lieu de créer des rapports à partir de zéro, vous examinez et peaufinez les résumés générés par l'IA. Au fil du temps, cela devient votre flux de travail par défaut pour les rapports de statut.

3. Utilisez les Super Agents pour surveiller le travail et déclencher des actions

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp

Les automatisations suivent des règles. Les Super Agents de ClickUp gèrent tout ce qui ne s'y conforme pas.

Il s'agit d'agents sans code que vous pouvez configurer au sein de votre environnement de travail et qui surveillent l'activité en fonction des conditions que vous définissez. Une fois configurés, ils fonctionnent de manière autonome, observant en permanence les tâches, les documents et les discussions, et intervenant lorsque ces conditions sont remplies, par exemple en signalant les tâches bloquées, en mettant en évidence les informations manquantes ou en déclenchant l'étape suivante.

Comment procéder :

Ouvrez le Super Agent Builder et créez un nouvel agent Définissez l'objectif et les instructions de l'agent en langage clair (ce qu'il doit surveiller et comment il doit se comporter) Définissez la portée en sélectionnant les espaces, dossiers ou listes à surveiller Fournissez le contexte et les sources appropriés, tels que les tâches, les documents et les discussions auxquels l'agent doit se référer Définissez les conditions ou les schémas à rechercher, tels que les tâches bloquées, les informations manquantes ou les tâches bloquées Configurez les actions à effectuer lorsque ces conditions sont remplies, par exemple : publier un commentaire ou signaler le problème, avertir ou inviter la personne responsable à agir, ou créer des tâches de suivi ou des étapes suivantes Testez l'agent sur un petit flux de travail et affinez ses instructions avant de le déployer à grande échelle

Exemple : La tâche n'a pas été mise à jour depuis 3 jours → l'agent la signale → invite le propriétaire → crée un suivi si nécessaire

Regardez cette vidéo pour découvrir comment créer et utiliser un Super Agent :

Note rapide sur votre premier flux de travail IA

Vous n'avez pas besoin de tout automatiser d'un seul coup. Commencez par un flux de travail répétitif qui vous fait systématiquement perdre du temps, comme les mises à jour de statut, les transferts de tâches ou les validations.

Cartographiez le fonctionnement actuel. Intégrez ensuite le système :

Utilisez les automatisations pour gérer les étapes prévisibles, comme l'attribution de propriétaires ou l'avancement des tâches

Utilisez l' IA pour générer des résumés, des mises à jour ou des premières ébauches à partir d'activités réelles

Utilisez les Super Agents pour surveiller le flux de travail et intervenir à l'étape où un blocage survient ou où un élément manque

Créez-le une fois, testez-le sur un petit ensemble de tâches, puis affinez-le en fonction de la manière dont votre équipe l'utilise réellement. Répétez ensuite le même processus pour le flux de travail suivant.

Erreurs courantes commises par les équipes non techniques en matière d'IA

Les petites entreprises se précipitent souvent vers les nouvelles technologies sans stratégie de gouvernance claire.

Vous risquez d'exposer les données sensibles de votre entreprise à des modèles tiers externes. Les équipes publient automatiquement le contenu généré sans le vérifier, ce qui entraîne des erreurs embarrassantes et sape la confiance des clients.

Évitez ces pièges courants lors de la mise en œuvre :

Tout refaire d'un seul coup : essayer d'effectuer l'automatisation de tous les processus en même temps mène au surmenage

Choix des outils techniques : Ne vous fiez pas aux logiciels qui nécessitent secrètement des clés API ou l'assistance d'un développeur

Négliger la qualité des données : espérer d'excellents résultats à partir d'informations dispersées et déconnectées espérer d'excellents résultats à partir d'informations dispersées et déconnectées

Éviter la révision humaine : publier des brouillons générés sans vérifier le ton ou l'exactitude

Considérer l'installation comme définitive : ne pas adapter les invites et les flux de travail à mesure que votre entreprise évolue

L'avantage ClickUp : Adopter une approche axée sur l'IA signifie également privilégier la sécurité dans tout ce que vous faites. ClickUp est conçu selon des normes reconnues telles que SOC 2, ISO 27001, la conformité au RGPD et la conformité HIPAA, avec des contrôles stricts sur la manière dont vos données sont stockées, consultées et protégées. Cela s'étend à l'IA. Ce qui signifie : ClickUp AI n'utilise PAS les données de votre environnement de travail pour son apprentissage

Les partenaires IA sont contractuellement tenus de ne pas conserver vos données

Les données partagées avec les modèles sont limitées et supprimées après traitement

L'IA fonctionne grâce à l'apprentissage contextuel, et non à l'entraînement sur vos données Les données de votre environnement de travail restent sécurisées, les fonctionnalités d'IA fonctionnent dans des environnements contrôlés et vos informations ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles externes sans votre permission. La confidentialité et la sécurité dans ClickUp commencent par des permissions granulaires et s'étendent jusqu'aux modèles d'IA

Comment évaluer la réussite de l'IA sans expertise technique

Il semble impossible de démontrer le retour sur investissement d'un nouveau logiciel sans recourir à des analyses complexes.

Vous abandonnez des outils utiles parce que leur impact réel sur l'entreprise reste invisible pour la direction. Vous ne pouvez pas justifier leur coût sans données concrètes.

Suivez ces indicateurs observables :

Gain de temps : comparez le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche spécifique avant et après la mise en œuvre

Volume de production : Évaluez l'augmentation du nombre de rapports ou de réponses générés dans le même laps de temps

Réduction des erreurs : surveillez la baisse du nombre de transferts manqués et de suivis oubliés

Adoption par l'équipe : vérifiez si l'équipe utilise réellement ces fonctionnalités au quotidien

Extension du flux de travail : Notez quand les membres de l'équipe commencent à appliquer ce modèle à de nouveaux problèmes

Comment ClickUp peut vous aider

Visualisez des données complexes avec les tableaux de bord ClickUp et demandez à ClickUp Brain de les interpréter pour vous

Lors du suivi des indicateurs ci-dessus, vous pouvez visualiser instantanément les performances de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp sans code.

Avec plus de 50 cartes personnalisées et des résumés générés par l'IA, cet outil vous aide à démontrer clairement combien d'heures cette nouvelle technologie fait gagner à votre équipe. La direction dispose ainsi d'une preuve irréfutable de l'augmentation du rendement et de l'efficacité. 🤩

Si vous souhaitez comprendre précisément l'utilisation de l'IA, l'analyse des agents vous indique exactement combien d'agents sont en ligne, lesquels sont les plus performants et combien de jalons ont été atteints.

Comprenez comment votre IA et vos agents sont utilisés grâce aux données d'analyse agentique

Créez votre environnement de travail automatisé dès aujourd'hui

La plupart des petites entreprises n'ont pas de problème d'outils. Elles ont un problème de systèmes.

Le travail est dispersé entre différentes applications, les processus restent dans la tête des gens, et la coordination devient ce fardeau caché qui ralentit tout.

ClickUp Small Business Suite a été conçu pour résoudre ce problème d'une manière différente.

En regroupant vos tâches, vos documents, votre chat, vos tableaux de bord et l'IA dans un seul système, votre équipe dispose d'un espace unique pour planifier, exécuter et rester synchronisée. Les automatisations gèrent les tâches prévisibles. L'IA vous aide à comprendre et à générer. Les Super Agents assurent la fluidité de tout le processus.

C'est là que le changement s'opère.

Vous n'avez pas besoin de plus de logiciels. Vous avez besoin d'un système qui fonctionne. 🚀

Foire aux questions sur l'utilisation de l'IA sans équipe technique

L'automatisation simple suit des règles fixes que vous définissez pour déclencher des actions spécifiques. L'intelligence artificielle interprète le contexte, génère du nouveau contenu et prend des décisions qui n'ont pas été explicitement programmées.

Oui, si vous choisissez des outils dotés d'une sécurité de niveau entreprise et de permissions basées sur les rôles qui conservent les informations au sein de la plateforme. Par exemple, ClickUp traite les requêtes au sein de son environnement de travail, de sorte que vos données ne sont jamais envoyées à des modèles externes sans votre permission.

La plupart des équipes peuvent configurer leur premier flux de travail automatisé et commencer à en tirer parti en une seule session de travail. Des résultats significatifs apparaissent généralement après quelques semaines d'utilisation quotidienne régulière.