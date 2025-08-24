les 10 meilleurs outils d'IA sans code pour automatiser les flux de travail

Il n'y a pas si longtemps, créer une application impliquait encore des feuilles de calcul interminables, du code et des outils peu pratiques.

Aujourd'hui, 70 % des nouvelles applications devraient être développées à l'aide d'outils low-code ou sans code, soit près du triple de l'évaluation enregistrée en 2020. Les plateformes d'IA modernes permettent à tout un chacun, qu'il soit codeur ou non, de créer de puissants flux de travail automatisés.

Mais avec autant d'options disponibles, trouver celle qui vous convient n'est pas chose facile. Vous avez besoin d'un outil qui corresponde aux compétences de votre équipe, s'intègre à votre pile technologique et apporte une réelle valeur ajoutée.

C'est pourquoi nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils d'automatisation IA sans code pour vous aider à faire votre choix en toute confiance.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs outils d'IA sans code :

Trouver les bonnes plateformes de IA sans code peut s'avérer difficile. Cependant, en vous concentrant sur les fonctionnalités clés, vous pourrez affiner vos choix.

Voici ce qu'il faut vérifier :

*composants prédéfinis : recherchez des créateurs d'applications proposant des modèles et des modèles d'IA prêts à l'emploi, y compris des options pré-entraînées qui peuvent vous faire gagner des semaines de développement

intégration des données : *choisissez des outils qui se connectent facilement à vos sources de données existantes et gèrent automatiquement le prétraitement des données

options de personnalisation : *Trouvez des plateformes qui vous permettent de modifier le contenu, les fonctionnalités ou les modèles en fonction des besoins de votre entreprise, comme personnaliser une application mobile pour un flux de travail spécifique

Interface utilisateur : privilégiez des tableaux de bord clairs et intuitifs qui vous permettent de créer par simple pointer-cliquer, sans avoir à écrire de code

fonctionnalités de sécurité : *Vérifiez la présence de techniques d'IA robustes pour la protection des données, telles que le chiffrement et les contrôles d'accès

création par glisser-déposer : *choisissez des applications sans code avec des éditeurs visuels qui vous permettent de créer des flux de travail en glissant-déposant des éléments, idéal pour créer rapidement des chatbots personnalisés

👀 Le saviez-vous ? Les développeurs non informatiques représentent jusqu'à 80 % des utilisateurs d'outils low-code, ce qui montre à quel point ces plateformes ont été adoptées par les équipes et les secteurs d'activité.

Les plateformes de développement sans code changent la donne : créez, automatisez et innovez sans connaissances approfondies en code ! Voici les meilleurs outils pour booster votre flux de travail.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des tâches et des projets basée sur l'IA)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Cela a achevé de transformer la manière dont les équipes gèrent les projets en intégrant l'IA et l'apprentissage automatique dans leurs fondements.

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain récupérera les informations depuis votre environnement de travail et/ou les applications tierces connectées !

ClickUp Brain : votre assistant de projet toujours disponible

Connectez facilement vos applications placées dans les favoris et accédez aux connaissances contenues dans tous vos fichiers et sources de données historiques, notamment Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce et bien d'autres, dans ClickUp Brain

Au cœur de cette plateforme se trouve ClickUp Brain, un moteur d'IA natif qui fonctionne dans tout l'environnement de travail ClickUp, rendant chaque aspect de la gestion de projet un peu plus intelligent.

Considérez ClickUp Brain comme votre assistant de projet infatigable.

Vous avez besoin de créer un forfait de projet ? Décrivez simplement ce que vous souhaitez réaliser, et l'IA mapper une liste détaillée des tâches à accomplir, avec des descriptions et les attributions des membres de l'équipe, prête à être mise en œuvre.

Vous gérez le lancement d'un produit complexe ? Il analysera votre flux de travail et vous proposera les séquences de tâches les plus efficaces pour que tout continue à avancer.

voici quelques exemples : *

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain comme assistant IA sans code pour hiérarchiser instantanément vos tâches : il vous suffit de lui indiquer sur quoi vous concentrer et il analysera les délais, la charge de travail et l'urgence pour vous donner un point de départ clair.

Laissez ClickUp Brain hiérarchiser votre travail, résumer le contenu et optimiser votre temps

Une autre façon intelligente de l'utiliser consiste à identifier les tâches que vous avez peut-être manquées le mois dernier. À l'aide d'une simple invite, instructions, ClickUp Brain peut analyser votre environnement de travail et mettre en évidence tout ce qui a été oublié.

Obtenez des réponses instantanées de ClickUp Brain sur le travail, les documents et bien plus encore

ClickUp Brain s'adapte à votre rôle : que vous soyez ingénieur chargé de concevoir des modèles, gestionnaire de projet chargé de définir des échéanciers ou responsable RH chargé de rédiger des notes de service, il vous fournit des points de départ intelligents en quelques secondes. Alors, pourquoi ClickUp est-il la solution sans code ultime ? C'est simple : parce que vous pouvez personnaliser chaque élément de la plateforme à l'aide d'outils simples de glisser-déposer.

Créez des applications personnalisées, intégrez des flux de travail et rationalisez tout, de la planification des ressources à l'assurance qualité en passant par le marketing. Aucun code nécessaire, juste des résultats.

🔊 ClickUp Brain Max : construisez avec votre voix Prêt à transformer vos idées en automatisations sans lever le petit doigt ? ClickUp Brain Max vous permet de concrétiser vos flux de travail grâce à sa fonctionnalité de reconnaissance vocale, que vous planifiez le lancement d'un produit ou conceviez une application personnalisée. Décrivez votre tâche, votre application ou votre automatisation à voix haute, et ClickUp Brain Max la structurera en tenant compte de tout le contexte de votre environnement de travail ClickUp. Pas de clics, pas de Toggl—juste une création rapide et fluide. 🎤 Idéal pour : les fondateurs en solo, les managers très occupés et tous ceux qui pensent plus vite qu'ils ne tapent. 🚀 Essayez Brain Max et construisez plus intelligemment, plus rapidement et de manière gratuite.

En tant qu'administrateur ClickUp, vous avez un contrôle total sur votre espace de travail grâce à ClickApps et à l'API ClickUp. Avec ClickApps, vous pouvez personnaliser votre espace de travail à l'aide d'outils visuels sans code pour créer des applications internes de gestion du travail, de collaboration, d'organisation et de rapports, le tout en un seul endroit.

Utilisez ClickUpApps pour personnaliser votre façon de travailler et visualiser vos tâches

Forfait des projets plus intelligents, automatiquement

En matière d'automatisation, ClickUp Brain et ClickUp Automations forment une équipe redoutable.

ClickUp Brain vous aide à créer des automatisations ClickUp personnalisées en utilisant un langage simple. Il vous suffit de décrire le flux de travail que vous souhaitez rationaliser, et l'IA vous guidera dans la configuration des déclencheurs, des actions et des conditions, sans aucune connaissance technique approfondie.

Utilisez ClickUp Brain pour inviter des automatisations personnalisées et accélérer vos flux de travail

Mieux encore ? Vous pouvez combiner l'intelligence artificielle de ClickUp Brain avec Automatisation pour intégrer des outils externes. Ainsi, tout, de vos processus internes aux applications tierces, fonctionne ensemble dans un système unique, efficace et évolutif. Plus besoin de jongler entre des outils disparates. Vous bénéficiez d'un flux de travail collaboratif et épuré, qui fonctionne comme une machine bien huilée.

🎥 Vous souhaitez voir l'IA sans code en action ? Cette courte vidéo montre comment ClickUp Automatisations vous permet de rationaliser votre travail à l'aide de déclencheurs et d'actions simples, sans aucun code. Idéal pour créer des flux de travail plus rapides et plus intelligents. Regardez maintenant →

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser les tâches fastidieuses

Les agents ClickUp AI font passer l'automatisation sans code au niveau supérieur en agissant en votre nom, de manière autonome. Au lieu de définir des déclencheurs et des actions ponctuels, vous pouvez désormais attribuer des responsabilités récurrentes à des agents intelligents qui surveillent votre environnement de travail, prennent des initiatives et réduisent le travail manuel.

Installation d'un agent IA pour les campagnes de tâches

voici comment utiliser les agents IA dans ClickUp :*

compte rendu quotidien* : compilez automatiquement les mises à jour de l'équipe et signalez les obstacles, sans avoir à relancer qui que ce soit

*vérifications de statut : surveillez la santé de vos projets et recevez des alertes lorsque les délais sont compromis

révision du contenu* : analysez les documents pour vérifier le ton, la clarté ou les sections manquantes et suggérez des modifications

Triage des tâches : attribuez de nouvelles tâches en fonction de la charge de travail, de la date d'échéance ou d'une logique personnalisée

gestion des connaissances* : répondez aux questions de votre équipe à partir de documents et fichiers internes

pas de code. Pas de microgestion. Juste des flux de travail plus intelligents qui s'adaptent à votre équipe. *

💡 Conseil de pro : combinez les agents IA avec la fonctionnalité de saisie vocale Talk-to-Texte de ClickUp Brain Max pour automatiser entièrement un processus, de la voix à l'exécution.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Population des champs personnalisés avec des résumés de tâches, des mises à jour de projets, des analyses de données d'entreprise ou des avis clients

Recherchez des applications de connexion telles que Google Sheets ou GitHub pour trouver des réponses qui combinent des données internes et externes

Utilisez le chronomètre intégré pour le suivi du temps, ajouter des entrées manuelles et joindre des notes

Convertissez le langage naturel en forfaits de projet détaillés grâce à la création de tâches alimentée par l'IA

Obtenez des informations sur la santé de vos projets grâce à des résumés instantanés générés par /IA

Transcrivez automatiquement vos réunions et extrayez les éléments à mener

ClickUp limites

Courbe d'apprentissage légère grâce à une multitude de fonctionnalités disponibles sur la plateforme

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Les automatisations et les outils d'IA me font gagner un temps considérable sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Mon équipe a pris le coup de main après quelques sessions de formation rapides. De plus, les documents d'aide et le chat en direct ont été très réactifs, ce qui nous a permis de ne jamais rester bloqués longtemps. Nous avons notamment intégré ClickUp à Google Drive en quelques clics, ce qui nous a fait gagner du temps et nous a évité de changer d'outil.

Les automatisations et les outils d'IA me font gagner un temps considérable sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Mon équipe a pris le coup de main après quelques sessions de formation rapides. De plus, les documents d'aide et le chat en direct ont été très réactifs, ce qui nous a permis de ne jamais rester bloqués longtemps. Nous avons notamment intégré ClickUp à Google Drive en quelques clics, ce qui nous a fait gagner du temps et nous a évité de changer d'outil.

💡 Conseil de pro : Ne courez plus après les mises à jour —StandUp par l'IA rassemble automatiquement la progression, les obstacles et les prochaines étapes afin que votre équipe reste alignée en temps réel. »

2. Akkio (Idéal pour l'analyse prédictive et les informations basées sur /IA)

via Akkio

Prendre des décisions basées sur les données ne nécessite pas nécessairement des compétences en code. Avec Akkio, les agences de publicité bénéficient de puissantes capacités d'apprentissage automatique sur une plateforme sans code conçue pour les utilisateurs non techniques.

Cette plateforme est idéale pour analyser des feuilles de calcul et des bases de données afin de prévoir les tendances et d'identifier des modèles. En exemple, une équipe commerciale peut saisir les données historiques des ventes dans Akkio afin de réaliser une prévision des revenus futurs, ou une équipe marketing peut identifier les prospects les plus susceptibles de se convertir. Akkio s'intègre également à des outils tels que HubSpot, Snowflake et BigQuery afin de rationaliser les pipelines de données.

Les meilleures fonctionnalités d'Akkio

Créez et déployez des modèles d'IA à l'aide d'une interface simple de type pointer-cliquer

Intégrez des modèles /IA à vos sources de données et outils d'entreprise existants

Automatisez les processus décisionnels grâce à des informations basées sur /IA

Limites d'Akkio

Ne travaille pas aussi bien avec des données non structurées, ce qui le rend moins adapté au traitement d'images ou de vidéos

Tarifs Akkio

suite d'analyse IA pour utilisateur individuel : *tarification personnalisée

plateforme d'analyse IA pour entreprises : *tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Akkio

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : pas assez d'évaluations

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Akiko ?

Un avis publié sur G2 indique :

Akkio nous permet à la fois de débloquer de nouvelles possibilités et d'être beaucoup plus productifs dans mon agence de marketing.

Akkio nous permet à la fois de débloquer de nouvelles possibilités et d'effectuer notre travail avec une productivité beaucoup plus élevée dans mon agence de marketing.

3. DataRobot (Idéal pour l'apprentissage automatique automatisé à l'échelle de l'entreprise)

via DataRobot

La création et le déploiement de modèles d'apprentissage automatique ne doivent pas nécessairement être compliqués. DataRobot facilite cette tâche grâce à un environnement sans code conçu pour les utilisateurs de tous niveaux. Bien qu'elle ne soit pas entièrement sans code, la plateforme automatise des tâches telles que la sélection, le test et le réglage des modèles, la rendant ainsi accessible aux utilisateurs techniques sans expertise approfondie en apprentissage automatique. Elle est idéale pour les équipes d'analyse d'entreprise qui cherchent à opérationnaliser des modèles à grande échelle en toute sécurité.

La plateforme offre l'assistance pour de nombreux cas d'utilisation de l'IA, notamment la détection d'objets, où des modèles d'apprentissage profond peuvent être entraînés pour identifier des objets dans des flux de vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de DataRobot

Testez simultanément des centaines d'algorithmes pour obtenir des résultats fiables et précis

Créez des applications d'entreprise de niveau professionnel à l'aide de modèles linguistiques de pointe (LLM)

Déployez-les sur n'importe quel cloud, serveur privé ou service géré

Limites de DataRobot

Les tarifs destinés à l'Enterprise peuvent être trop élevés pour les petites entreprises

Tarifs DataRobot

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DataRobot

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Évaluations insuffisantes

Que disent les utilisateurs réels à propos de DataRobot ?

Un avis sur Reddit dit :

DataRobot est, avec une probabilité, la deuxième meilleure solution AutoML disponible (je reconnais mon parti pris). À mon avis, il y aura dans les deux à dix prochaines années un créneau pour les spécialistes de la mise en œuvre qui utiliseront des outils tels que DataRobot pour faire passer les organisations d'un niveau d'analyse quasi nul à un niveau de ML basique.

DataRobot est, avec une probabilité, la deuxième meilleure solution AutoML disponible sur le marché (je reconnais mon parti pris). À mon avis, il y aura dans les deux à dix prochaines années un créneau pour les spécialistes de la mise en œuvre qui utiliseront des outils tels que DataRobot pour faire passer les organisations d'un niveau d'analyse quasi nul à un niveau de ML basique.

🧠 Anecdote : Des entreprises telles que Microsoft ont mis en place des agents IA autonomes capables de traiter les requêtes des clients et de planifier des tâches. Ces « employés IA » peuvent être créés sans expertise en code, ce qui démontre le potentiel de l'IA sans code dans l'automatisation des processus d'entreprise.

4. Zams (anciennement Obviously IA) (Idéal pour l'analyse de données sans code et les prédictions IA)

via Zams

Avec Zams (anciennement Obviously IA), vous ne vous contentez pas de créer des modèles d'IA, vous créez des agents IA qui automatisent le travail administratif avec rapidité, sécurité et gouvernance.

Contrairement aux autres plateformes d'IA sans code, Zams va au-delà de l'analyse des données. L'« IA agentique » de Zams vous permet de créer des agents décisionnels qui vont au-delà des prévisions : ils déclenchent des flux de travail, acheminent des tâches ou génèrent automatiquement des résultats. Cela aide les entreprises à transformer l'IA en levier opérationnel, et non en simple outil de rapports de données.

Les meilleures fonctionnalités de Zams

Développez rapidement vos activités grâce à Agentic IA pour les solutions d'entreprise

Créez des modèles de classification, de régression et de séries chronologiques pour optimiser vos décisions

Garantissez la sécurité des données grâce à la conformité SOC 2 Type II, RGPD et HIPAA

Limites de Zams

Les limites de stockage des forfaits les moins chers peuvent ne pas convenir aux opérations nécessitant un volume important de données

Tarifs Zams

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zams

*g2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Évaluations insuffisantes

📖 À lire également : Comment intégrer /IA à votre site web

5. Amazon SageMaker (Idéal pour le déploiement de modèles IA évolutifs)

via Amazon SageMaker

Se démarquant comme une plateforme unifiée, Amazon SageMaker rassemble les outils d'apprentissage automatique et d'analyse d'AWS en un seul endroit. Elle offre un accès centralisé à des données provenant de plusieurs sources grâce à des outils intégrés pour le libellé, la formation et le déploiement.

Une sécurité de niveau entreprise garantit la protection de vos données et de vos modèles tout au long du flux de travail d'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon SageMaker

Automatisez la sélection et le réglage des modèles pour obtenir des résultats rapides avec SageMaker Autopilot

Collaborez et développez plus rapidement des solutions d'IA dans un environnement de développement unifié

Profitez d'un large intervalle de cours sur l'IA , de la formation aux modèles à leur déploiement

Effectuez la connexion des données provenant de S3, Redshift et de sources tierces

Limites d'Amazon SageMaker

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les débutants

La structure tarifaire peut s'avérer complexe pour les petites équipes

Tarifs Amazon SageMaker

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amazon SageMaker

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon SageMaker ?

Un utilisateur G2 déclare :

Fourniture d'algorithmes et d'un cadre intégrés. Souvent, ce sont les données qui posent problème pour les prévisions. Lorsque nous avons obtenu les bonnes données, les prévisions basées sur les algorithmes intégrés ont donné d'excellents résultats dans les techniques linéaires, logistiques et de classification. Collaboration avec d'autres scientifiques des données. L'intégration avec d'autres systèmes connexes tels que Salesforce est facile lorsque nos données sont stockées dans des compartiments S3, et le service client est très réactif.

Fourniture d'algorithmes et d'un cadre intégrés. Souvent, ce sont les données qui posent problème pour les prévisions. Lorsque nous avons obtenu les bonnes données, les prévisions basées sur les algorithmes intégrés ont donné d'excellents résultats dans les techniques linéaires, logistiques et de classification. Collaboration avec d'autres scientifiques des données. L'intégration avec d'autres systèmes connexes tels que Salesforce est facile lorsque nos données sont stockées dans des compartiments S3, et le service client est très réactif.

6. Levity IA (Idéal pour l'automatisation des e-mail grâce à l'IA)

via Levity IA

Vous croyez que vous allez vous noyer sous les e-mails ? Levity IA aide les Teams logistiques et de transport à mettre de l'ordre dans leur boîte de réception en transformant le chaos en actions automatisées.

Lorsqu'un nouvel e-mail arrive, Levity le lit, en extrait les informations clés et déclenche les tâches appropriées, comme la saisie des commandes dans votre TMS ou le transfert des documents à la bonne équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Levity IA

Son interface glisser-déposer facilite l'automatisation du travail routinier dans Gmail, Slack, Outlook et bien d'autres applications

Levity lit les e-mails entrants, extrait les informations clés et déclenche des tâches, telles que la saisie des commandes dans votre TMS, l'apposition d'étiquettes aux demandes des clients ou la mise à jour des dossiers dans votre CRM

Intégrez des outils tels que Gmail, Outlook, Slack et Zapier pour assurer le flux des données

Limitations de Levity IA

Les tarifs peuvent ne pas convenir aux petites équipes ou aux équipes soucieuses de leur budget

Tarifs de Levity IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Levity IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

via Google Teachable Machine

Google Teachable Machine se distingue comme une plateforme basée sur un navigateur permettant de créer des modèles d'IA sans expertise technique ni connaissances en code.

Son interface intuitive et visuelle vous permet de former des modèles à reconnaître des images, des sons et des poses sans expertise technique particulière. C'est une façon pratique et attrayante d'explorer la création IA.

Ils sont parfaits pour explorer le fonctionnement de l'IA et créer de petits modèles testables à des fins éducatives ou de démonstration.

Vous pouvez exporter vos modèles vers TensorFlow.js, Coral ou Arduino, mais ils ne sont pas conçus pour automatiser les flux de travail de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Google Teachable Machine

Utilisez des images, des fichiers audio et des positions corporelles sans formation préalable en IA

Testez rapidement et efficacement des modèles entraînés sur de nouveaux exemples à l'aide de Microsoft Lobe

Exportez des modèles dans des mises en forme compatibles avec TensorFlow.js, Coral et Arduino pour un déploiement facile

Limites de Google Teachable Machine

La puissance de traitement dépend de la dépendance entre les capacités de votre appareil

Tarifs de Google Teachable Machine

Free

Évaluations et avis sur Google Teachable Machine

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Pas assez d'avis

8. Microsoft Lobe (idéal pour créer des modèles d'apprentissage automatique personnalisés sans code)

via Microsoft Lobe

Microsoft Lobe est un choix naturel si vous n'avez pas de connaissances en science des données, mais que vous souhaitez créer des modèles d'apprentissage automatique personnalisés grâce à une interface intuitive de type pointer-cliquer. Il gère automatiquement les tâches techniques complexes, telles que la formation et l'optimisation des modèles, rendant ainsi l'apprentissage automatique accessible à tous.

Vous pouvez facilement collecter et attribuer des libellés aux données, puis voir les résultats en temps réel. De plus, Lobe s'intègre à d'autres outils Microsoft, en tant que fournisseur, prestataire, offrant une expérience fluide du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Lobe

Entraînez des modèles de classification d'images en quelques clics : il suffit d'importer et de donner un libellé aux photos

Constatez des améliorations en temps réel à mesure que vous ajoutez des exemples et des corrections

Exportez des plateformes mobiles telles que CoreML et TensorFlow pour les utiliser dans des applications et des sites web

Limites de Microsoft Lobe

Actuellement, il n'offre que l'assistance pour la classification d'images, mais d'autres forfaits de modèles sont prévus

Tarification Microsoft Lobe

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Lobe

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Aucune évaluation disponible

9. RunwayML (Idéal pour l'édition vidéo et d'images avec IA)

via RunwayML

RunwayML offre aux créateurs un accès à des outils professionnels de modification en cours de vidéo et d'image, avec un flux de travail fluide axé sur la génération de contenu multimédia. La plateforme se distingue par ses modèles d'IA générative, notamment Gen-1, Gen-2 et Gen-3 Alpha, qui permettent une meilleure édition vidéo, création d'images et animation graphique.

Que vous créiez des visuels avec des modèles Gen-2 ou supprimiez des arrière-plans en quelques clics, Runway rend l'édition avancée accessible à tous. Vous pouvez même synchroniser les mouvements des lèvres avec l'audio et convertir des vidéos en 4K depuis votre navigateur.

Il s'intègre également à des outils créatifs populaires, offrant aux artistes, designers et cinéastes un flux de travail fluide pour améliorer leurs projets grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de RunwayML

Créez des vidéos entièrement nouvelles à partir d'invites de texte ou transformez des vidéos existantes en changeant leur style

Synchronisez parfaitement l'audio avec les mouvements des lèvres pour un doublage naturel

Convertissez vos vidéos en résolution 4K et allongez leur durée sans perte de qualité

Limites de RunwayML

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des abonnements de niveau supérieur

Tarifs RunwayML

Free

Standard : 15 $/utilisateur par mois

Pro : 35 $/utilisateur par mois

Unlimited : 95 $/utilisateur par mois

*enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur RueyML

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : pas assez d'évaluations

🧠 Anecdote : RunwayML a joué un rôle clé dans le film oscarisé Tout Everywhere All At Once. L'artiste VFX Evan Halleck a utilisé l'outil de fond vert alimenté par l'IA pour supprimer les arrière-plans avec précision, ce qui est souvent plus performant que les méthodes traditionnelles.

10. Nanonets (Idéal pour automatiser le traitement des documents grâce à l'IA)

via Nanonets

Nanonets aide Teams à automatiser l'extraction de données à partir de documents avec une précision pouvant atteindre 99 % grâce au traitement du langage naturel et à une IA avancée. La capacité unique de Nanonets à travailler avec des documents structurés et non structurés le rend unique.

Que vous ayez affaire à des fichiers PDF soigneusement mis en forme ou à des fichiers manuscrits désordonnés, l'IA peut identifier et extraire intelligemment les informations clés, les valider et les exporter directement vers des outils tels que QuickBooks, Xero ou NetSuite.

Vous pouvez également configurer des flux d'approbation et des étapes de vérification des erreurs, sans aucun code.

Les meilleures fonctionnalités de Nanonets

Formez des modèles d'IA personnalisés pour différents types de documents sans aucun code

Traitez plusieurs documents et exportez des données vers des outils tels que QuickBooks, Xero et NetSuite

Créez des flux de travail automatisés pour un traitement de bout en bout, avec vérification des données avant exportation

Limites de Nanonets

Certains utilisateurs rapportent une courbe d'apprentissage lors de la création de modèles personnalisés complexes

Tarifs Nanonets

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Nanonets

G2 : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nanonets ?

Un avis publié sur G2 dit :

Nanonets utilisent des algorithmes sophistiqués qui extraient avec précision les données des factures, même celles dont la disposition est complexe ou non standard. L'IA apprend et améliore en permanence la précision de l'extraction, ce qui réduit les erreurs d'entrée manuelle et fait gagner un temps considérable à notre équipe. La plateforme permet également aux utilisateurs de créer des flux de travail hautement personnalisables qui peuvent automatiquement acheminer les factures, déclencher des approbations et effectuer des actions en fonction de règles spécifiques.

Nanonets utilisent des algorithmes sophistiqués qui extraient avec précision les données des factures, même celles dont la disposition est complexe ou non standard. L'IA apprend et améliore en permanence la précision de l'extraction, ce qui réduit les erreurs d'entrée manuelle et fait gagner un temps considérable à notre équipe. La plateforme permet également aux utilisateurs de créer des flux de travail hautement personnalisables qui peuvent automatiquement acheminer les factures, déclencher des approbations et effectuer des actions en fonction de règles spécifiques.

Des flux de travail plus intelligents, optimisés par ClickUp

Les outils sans code facilitent l'automatisation pour les teams de toutes tailles. Que vous ayez besoin de flux de travail plus intelligents, d'informations plus rapides ou d'intégrations transparentes, ces outils vous aident à en faire plus avec moins d'effort.

ClickUp offre une excellente solution avec des fonctionnalités d'IA, des exemples d'automatisation et de solides capacités de gestion de projet et de tâches.

ClickUp vous aide à rationaliser vos opérations, à obtenir des informations précieuses et à accomplir davantage avec moins d'effort.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!