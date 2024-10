Les 15 premières plateformes d'intelligence artificielle en 2024

Que vous le sachiez ou non, il existe un outil IA pour toutes les tâches que vous pouvez imaginer.

À tout le moins, l'IA peut vous aider à construire les outils dont vous avez besoin pour faire le travail.

Trop beau pour être vrai ? C'est aussi ce que j'ai pensé. En gardant cela à l'esprit, j'ai exploré 15 plateformes d'IA différentes pour vous aider à trouver celle qui répond le mieux à vos besoins.

Que vous exploriez simplement les outils d'IA ou que vous cherchiez à vous attaquer à un problème spécifique, vous trouverez votre bonheur ici.😉

Jetons un coup d'œil !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans une plateforme d'IA ?

En testant des plateformes d'IA, j'ai découvert que le choix d'une plateforme ne se résume pas à une simple tâche d'achat. J'ai dû prendre en compte plusieurs aspects pour faire correspondre les capacités d'IA de la plateforme à mes objectifs afin de vérifier si je pouvais l'utiliser à son plein potentiel.

Voici l'essentiel :

Soyez Effacées quant au type d'algorithme d'apprentissage automatique que la plateforme d'IA utilise. Il peut s'agir d'un algorithme supervisé, semi-supervisé, non supervisé ou de renforcement, ce qui détermine la manière dont votre modèle d'apprentissage automatique évolue

Assurez-vous que la plateforme d'IA est en mesure de réduire la charge de travail manuel pour vous ou vos employés en fonction du cas d'utilisation

ou vos employés en fonction du cas d'utilisation Assurez-vous que les algorithmes d'apprentissage automatique fournissent un sortie lisible par les humains

Considérez le temps qu'il faut à un algorithme de ML pour apprendre vos modes de travail et vos processus. C'est le temps qu'il lui faudra pour produire des résultats précis

et vos processus. C'est le temps qu'il lui faudra pour produire des résultats précis Vérifiez le temps qu'il faudra pour intégrer la plateforme IA à vos systèmes et la mettre en œuvre - si votre entreprise peut se permettre ce temps d'arrêt

💡 Pro Tip : Explorez ces cas d'utilisation des plateformes IA pour trouver des critères de sélection de la plateforme qui répondra le mieux à vos besoins.

Les 15 meilleures plateformes d'IA à utiliser en 2024

J'ai testé 15 des plateformes de tâches soutenues par l'IA les plus populaires en 2024 et j'ai compilé une liste de leurs meilleures fonctionnalités, limites, prix et critiques. Nous y voilà :

1. ClickUp (le meilleur pour l'automatisation de l'IA, le traitement des données et la gestion de projet)

ClickUp est une plateforme de gestion de projet polyvalente qui combine la puissance des documents, des discussions, de l'IA et des objectifs dans un espace numérique centralisé. ClickUp Brain , la fonctionnalité IA intégrée à la plateforme, doit être l'IA de travail la plus efficace que j'ai testée jusqu'à présent. Il s'agit du premier réseau neuronal au monde qui connecte vos tâches, vos documents, les membres de votre équipe et la base de connaissances de votre entreprise grâce à l'IA.

Il permet aux utilisateurs comme moi de créer des flux de travail personnalisés, d'automatiser les tâches répétitives et de rationaliser les processus de travail. En configurant des déclencheurs et des règles, je peux automatiser des actions telles que l'envoi de notifications, l'attribution de tâches, la mise à jour de statuts, et bien plus encore.

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le risque d'erreur humaine et de s'assurer que les tâches sont achevées de manière cohérente. Avec ClickUp Brain, vous pouvez transformer votre gestion de projet de manuelle à automatisée, augmentant ainsi votre productivité.

utilisez les invitations, basées sur les rôles, dans ClickUp Brain pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs, des spécialistes du marketing, etc

Besoin d'une mise à jour du statut du projet ou de la documentation ? Demandez à l'IA ! Grâce à ses capacités de gestion des connaissances par l'IA, ClickUp Brain peut tirer des données pour vous depuis n'importe quel endroit du lieu de travail. À cela s'ajoute le fait que je ne me soucie plus de rédiger des e-mails ou de créer une documentation de projet à partir de zéro, car l'IA rédactrice fait le travail à ma place !

rédigez vos messages et vos documents mieux et plus vite avec ClickUp Brain_

De la recherche alimentée par l'IA à la gestion de projet de bout en bout, ClickUp Brain offre toutes mes fonctionnalités préférées dans un bel ensemble. 🎁

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez Brain pour gagner en visibilité sur les éléments d'action dans Tâches ClickUp pour organiser votre charge de travail

Automatisez vos tâches, vos résumés rapides, vos éléments d'action et vos mises à jour de progression à l'aide deAutomatisation ClickUp Collaborez avec votre équipe pour organiser des séances de brainstorming et mettre en œuvre des idées de manière efficace à l'aide deClickUp Tableaux blancs Résumez les fils de discussion et les textes à partir deClickUp Documents tels que des notes de réunion, des wikis, des articles, etc.

Transcrire les notes vocales et les clips vidéo créés à l'aide deClickUp Clips* Personnalisez vos flux de travail et simplifiez-les grâce à l'applicationplus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox, et bien d'autres encore

Limites de ClickUp

ClickUp Brain fait partie de l'écosystème ClickUp et n'est pas disponible en tant qu'outil autonome

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

2. OpenAI ChatGPT (le meilleur pour l'assistance client et les opérations internes)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des données

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission https://openai.com/chatgpt/ ChatGPT /%href/

Le ChatGPT d'OpenAI est surtout connu dans l'industrie de l'IA pour ses capacités de génération rapide. J'ai utilisé cet outil pour obtenir de l'aide pour la rédaction, l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique, l'idéation, le brainstorming et d'autres tâches pour lesquelles cette IA générative a été conçue.

Une fonctionnalité que j'ai trouvée vraiment intéressante dans ChatGPT est l'option de discussion vocale qui apparaît dans l'application mobile. En mettant vos écouteurs et en tapant sur l'icône des écouteurs dans l'application, vous pouvez " parler " à ChatGPT !

Les meilleures fonctionnalités d'OpenAI ChatGPT

Explorez des idées, écrivez et modifiez du contenu facilement

Traduire le texte dans différentes langues

Générer du code et déboguer les défauts

Analysez vos données à l'aide de ChatGPT pour repérer plus rapidement les modèles et les tendances

Les limites d'OpenAI ChatGPT

Entraînement sur de grands modèles linguistiques chatGPT n'est pas gratuit. Cela peut avoir un impact sur vos résultats

Cette IA est purement générative et ne peut effectuer que des tâches limitées

Prix de l'IA ouverte ChatGPT

Free

Plus : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Teams : 30 $/mois par utilisateur

: 30 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.7/5 (583 commentaires)

: 4.7/5 (583 commentaires) Capterra : 4.6/5 (57 commentaires)

3. DataRobot (Meilleur pour construire et déployer des modèles prédictifs)

le site web de DataRobot est un site web de la Commission européenne, qui a été créé par la Commission européenne le robot de données DataRobot est une plateforme d'IA primée pour la construction de produits de science des données et d'apprentissage automatique. Je l'ai testée pour construire un modèle d'analyse prédictive puisqu'elle est spécialisée dans l'IA générative et prédictive pour les entreprises. Data Robot comporte un flux de travail guidé qui aide les utilisateurs non techniques comme moi tout au long du processus de construction de modèles

Cet outil est très pratique lorsque je souhaite créer des applications IA personnalisées qui s'intègrent de manière transparente à mes systèmes et à d'autres applications. La plateforme me permet de connecter, d'automatiser et d'optimiser facilement mes processus d'entreprise grâce à des intégrations simples.

Les meilleures fonctionnalités de DataRobot

Explore et teste divers algorithmes et hyperparamètres pour trouver le modèle le plus performant pour votre tâche spécifique

Automatisation des étapes manuelles de l'élaboration du modèle, ce qui réduit le temps et les efforts nécessaires

Offre des fonctionnalités qui vous aident à comprendre comment vos modèles font des prédictions, améliorant ainsi la transparence et la confiance

Limites de DataRobot

DataRobot est gourmand en ressources de calcul, ce qui peut ralentir les systèmes

La taille des ensembles de données est limitée à 100 Go pour toutes les combinaisons et à 11 Go par ensemble de données - j'ai trouvé cela restrictif pour les grands projets

Tarifs de DataRobot

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de DataRobot

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : N/A (moins de 20 commentaires)

4. TensorFlow (mieux adapté aux applications NLP)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Tensorflow TensorFlow est une plateforme de bout en bout pour l'intelligence artificielle. Mon équipe l'a testée pour créer des modèles ML qui peuvent s'exécuter dans n'importe quel environnement. TensorFlow est particulièrement utile pour analyser avec précision les données relationnelles à l'aide de ses réseaux de neurones graphiques.

En raison de sa puissance analytique, TensorFlow est idéal pour les applications de recherche avancée. De nombreuses organisations utilisent TensorFlow pour construire des systèmes de recommandation (pensez aux recommandations de films de Netflix) en utilisant des modèles d'apprentissage par renforcement pour améliorer la satisfaction des clients sur leurs plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de TensorFlow

Construire et former facilement des réseaux neuronaux complexes avec une API de haut niveau appelée Keras

Contrôler et analyser le processus de formation des modèles d'apprentissage automatique à l'aide de l'outil de visualisation TensorBoard

Optimiser les graphes TensorFlow pour une exécution plus rapide sur différents matériels grâce au compilateur XLA

Limites de TensorFlow

La plateforme est relativement plus difficile à apprendre par rapport à d'autres outils

Vous avez besoin de GPU ou TPU plus puissants pour travailler avec TensorFlow car il est très gourmand en ressources

TensorFlow, le prix

TensorFlow est open-source et gratuit à télécharger et à installer

Évaluations et critiques de TensorFlow

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

5. Microsoft Azure (le meilleur pour les solutions d'entreprise alimentées par l'IA)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Microsoft Microsoft Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing, et l'IA en est un élément majeur. Je l'ai trouvée utile pour développer des solutions d'entreprise soutenues par l'IA (comme les chatbots et les assistants virtuels) car il s'agit d'une plateforme évolutive et flexible qui offre un large ensemble d'outils.

Dans l'ensemble, c'est un excellent polyvalent avec une collection de fonctions IA. Vous pouvez utiliser ses modèles ouverts et multimodaux pour l'innovation, tirer parti de RAG (Retrieval Augmented Generation) pour le développement contextuel des interactions des robots IA, et utiliser les LLM pour mieux gérer votre cycle de vie de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure

Créez, entraînez et déployez des modèles d'apprentissage automatique à l'aide d'Azure Machine Learning

Utilisez des modèles d'IA intégrés pour des tâches prêtes à l'emploi comme la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, et plus encore, que les services cognitifs d'Azure fournissent

Construire et déployer des chatbots à l'aide d'Azure Bot Service

Analysez facilement les données volumineuses à l'aide d'Azure Data Lake Analytics

Les limites d'Azure Microsoft

Bien qu'il s'agisse d'une excellente plateforme d'IA, MS Azure est dépendant de l'écosystème Microsoft

Certains services Azure IA sont spécifiques à certaines régions, ce qui pourrait avoir un impact sur les entreprises à l'échelle mondiale

Tarification de Microsoft Azure

Tarification personnalisée

Évaluations de Microsoft Azure

G2 : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

: 4.4/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 500+ avis)

6. Google Cloud IA (le meilleur pour intégrer l'IA dans des applications existantes)

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise le site web de l'association est en anglais Google Cloud IA est un système de gestion de l'information basé sur le cloud Apprentissage automatique de l'IA que j'utilise pour sourcer des modèles IA pré-entraînés pour des tâches telles que la reconnaissance d'images et le NLP. Elle est particulièrement sophistiquée lorsqu'elle est connectée à Vertex IA parce qu'elle élimine la partie configuration technique de l'utilisation de l'IA.

Cet outil convient parfaitement aux personnes qui souhaitent résumer rapidement de gros documents ou mettre en place une application de discussion alimentée par RAG. Je l'ai également essayé pour déployer des pipelines de traitement d'images qui sont soutenus par des modules IA/ML préconfigurés.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud IA

Utilisez AutoML, qui est une suite d'outils IA, pour construire des modèles d'apprentissage automatique personnalisés avec un minimum de code

Exploiter Dialogflow pour construire des interfaces conversationnelles comme les chatbots

Appliquer Vision IA, un ensemble d'API, à l'analyse d'images et de vidéos, à la reconnaissance faciale, etc.

Comprendre et traiter le langage humain pour l'analyse des sentiments à l'aide d'outils NLP pour

Les limites de Google Cloud IA

Les utilisateurs trouvent le vendor lock-in limitant car il vous emprisonne dans les systèmes de Google et rend la migration difficile

Tarification de l'IA dans le cloud de Google

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Google Cloud IA

G2 : N/A (moins de 20 avis)

: N/A (moins de 20 avis) Capterra : N/A (moins de 20 avis)

7. Vertex IA (Meilleur pour la détection des fraudes et la maintenance prédictive)

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'autre google Cloud Vertex IA est une plateforme d'apprentissage automatique gérée par Google Cloud. Je l'utilise pour construire, déployer et mettre à l'échelle mes modèles ML. L'outil offre des intégrations fluides dans mes systèmes lorsque j'utilise les services Google Cloud.

Vertex IA a récemment été amélioré avec les modèles Gemini de Google, élargissant davantage ses capacités avec des tâches génératives également. En tant que nouveau client, vous recevez 300 $$$a de crédits personnalisés qui vous permettront d'essayer Vertex IA en toute liberté. Vous pouvez utiliser ces crédits n'importe où sur les produits Google Cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Vertex IA

Automatisation de la construction et de l'entraînement de modèles ML sur des données tabulaires à l'aide d'AutoML Tables

Intégration facile avec d'autres services Google comme Dataflo et Cloud Storage à l'aide des intégrations MLOps

Gérer les performances des modèles, la détection des dérives et le réentraînement à l'aide d'outils dédiés facilement disponibles

Limites de Vertex IA

L'interprétabilité des modèles n'est pas transparente, ce qui rend difficile la compréhension du processus de prise de décision des modèles de ML

Vertex IA fait partie de la franchise Google, elle est donc dépendante de l'écosystème Google

Tarification de Vertex IA

Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (430+ commentaires)

: 4.3/5 (430+ commentaires) Capterra : N/A (moins de 20 avis)

8. H2O.IA (Meilleur pour un déploiement sur site)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise de l'équipe de H2O H2O.ai H2O.IA est une plateforme d'apprentissage automatique distribuée, pratique et open-source, idéale pour la gestion des big data. Elle m'a aidé à créer des applications comme la reconnaissance d'images et la détection de fraudes grâce à divers algorithmes (comme l'apprentissage profond et le gradient boosting).

Avec la dernière version de Danube3-4B, la plateforme prend appui sur une base d'entraînement de 6 millions de jetons, vous aidant à atteindre une précision stellaire de 80 % (sur un benchmark HellaSwag à 10 coups). Cette mise à jour vise à démocratiser les capacités NLP auprès du plus grand nombre.

H2O.IA meilleures fonctionnalités

Passez efficacement à l'échelle sur plusieurs machines en utilisant l'apprentissage automatique distribué

Utilisez un traitement plus rapide et des algorithmes plus rapides grâce à l'informatique en mémoire

Automatisez la gestion des valeurs manquantes, la création de termes d'interaction, et plus encore avec l'ingénierie automatique des fonctionnalités

Limites de H2O.IA

Si H2O.IA est relativement facile à utiliser, le travail avec des modèles complexes sur cette plateforme peut s'avérer délicat

La plateforme crée des complexités avec la mise à l'échelle de plus grands ensembles de données

Tarification de H2O.IA

Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

: 4.5/5 (20+ commentaires) Capterra : $$$A

9. IBM Watson Assistance (le meilleur pour l'assistance client en libre-service)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'assistant Watson d'IBM IBM IBM Watson Assistant est une plateforme d'IA conversationnelle que vous pouvez utiliser pour construire des assistants $$$a spécifiquement pour les postes de libre-service client. Elle peut vous aider à concevoir des chatbots naturels et fluides pour les applications internes et l'assistance client frontale.

Le conversation builder dispose d'une interface par glisser-déposer, ce que je considère comme crucial pour définir la convivialité de toute plateforme d'IA. De plus, le fait que cette plateforme soit complétée par RAG la rend d'autant plus précise et efficace.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Assistant

Utilisation lLMs prêts à l'emploi les NLP, les NLU (se référer à ceciGlossaire IA,LESNLPS,LESNLUS(VOIRCE/HREF//CLICKUPAI)) pour comprendre ces termes), et Intelligent Context Gathering pour améliorer la compréhension contextuelle des discussions

Tirer parti de la RAG pour obtenir des conversations précises et mises à jour

Personnaliser l'entraînement des modèles qui permet à votre entreprise d'utiliser ses propres données d'entraînement sur les modèles d'IBM Watson Assistant

Les limites d'IBM Watson Assistant

La performance de l'assistant créé à l'aide de cette plateforme est significativement impactée par la qualité des données d'entraînement

Tarification de l'assistant IBM Watson

Prix personnalisé

G2 : 4.4/5 (300+ commentaires)

: 4.4/5 (300+ commentaires) Capterra : N/A (moins de 20 commentaires)

10. Amazon Sagemaker (Meilleur pour la mise à l'échelle des grands modèles)

le site web de l'association est en anglais

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de l'association https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-ui.html Amazon Sagemaker /%href/

Amazon Sagemaker est une plateforme IA dotée d'une infrastructure cloud entièrement gérée, de flux de travail et d'outils pour faciliter votre travail. Elle m'a aidé à construire, former et déployer facilement des modèles ML pour une variété de cas d'utilisation comme la détection de la fraude et l'apprentissage par renforcement.

Ce que je préfère dans Amazon Sagemaker, c'est qu'il fournit une assistance pour les exigences de gouvernance qui simplifient les contrôles d'accès et améliorent la transparence sur vos projets de ML. Cet outil est très pratique pour construire vos propres modèles de base et les peaufiner.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Sagemaker

Utilisez des outils no-code (pour les non-professionnels) et des IDE (pour les data scientists) pour travailler facilement quelle que soit votre expertise

Améliorer l'auditabilité et la transparence grâce aux pratiques MLOps et à leur standardisation

Construire des modèles de base à partir de zéro pour des flux de revenus supplémentaires

Limites d'Amazon Sagemaker

Même avec le modèle de paiement à l'utilisation, les coûts peuvent grimper rapidement pour les projets à grande échelle

Tarification d'Amazon Sagemaker

Tarifs personnalisés

Amazon Sagemaker évaluations et critiques

G2 : 4.2/5 (38 commentaires)

: 4.2/5 (38 commentaires) Capterra : N/A (moins de 20 critiques)

11. PyTorch (Meilleur pour la R&D et la vision par ordinateur)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Pytorch Pytorch PyTorch est un framework que vous pouvez utiliser pour construire des modèles d'apprentissage profond pour des applications comme le NLP. Je l'ai utilisé avec succès pour faire des applications de reconnaissance d'images et des modèles génératifs utilisant des graphes de calcul dynamiques.

En tant que plateforme prête pour la production, elle vous permet de transiter facilement entre l'exécution immédiate (Eager mode) et l'exécution compilée (Graph mode) à l'aide de TorchScript, ce qui me semble assez efficace. De plus, la plateforme utilise un backend distribué par Torch pour mettre à l'échelle et optimiser l'entraînement distribué et les performances.

Les meilleures fonctionnalités de PyTorch

Modifier la structure du réseau à la volée à l'aide du graphique de calcul dynamique

Accélérer l'entraînement LLM en utilisant l'assistance GPU de PyTorch

Tirez parti d'une riche bibliothèque de modules d'apprentissage profond préconstruits pour construire des solutions

Accédez à une assistance facile grâce à une communauté solide et à une documentation complète

Limites de PyTorch

Le graphe de calcul dynamique a une gestion de la mémoire inefficace

La courbe d'apprentissage est plus raide et la compréhension et l'utilisation prennent du temps

PyTorch, le prix

Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (21 commentaires)

: 4.6/5 (21 commentaires) Capterra : $$$A

12. Keras (le meilleur pour le prototypage rapide)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Keras Keras est une API de haut niveau que j'ai utilisée pour développer des applications basées sur le NLP et les modèles génératifs. Elle m'a aidé à créer des prototypes facilement grâce à son interface simple.

Keras se concentre sur la vitesse de débogage, la maintenabilité, la déployabilité et l'élégance du code

J'aime que ma codebase soit comparativement plus petite lorsque je travaille avec Keras-cela aide à la lisibilité et facilite mes itérations. De plus, ses compilations XLA accélèrent l'exécution des modèles avec JAX et TensorFlow, et ils sont plus faciles à déployer sur différentes surfaces.

Les meilleures fonctionnalités de Keras

Accélération du processus de développement grâce à des modèles pré-entraînés tels que VGG, ResNet et InceptionNet

Intégrer des bibliothèques de vision populaires comme TensorBoard à l'aide d'outils de visualisation

Exécuter le cadre modulaire au-dessus de divers moteurs d'apprentissage profond comme Theano

Limites de Keras

Les frameworks backend influencent de manière significative les capacités de Keras, en important des problèmes backend dans la sortie

Les utilisateurs disent que cela peut créer des problèmes pour le développement d'architectures personnalisées

Tarification de Keras

La plateforme est une IA open-source et est gratuite à télécharger et à installer

Évaluations et critiques de Keras

G2 : 4.6/5 (60+ commentaires)

: 4.6/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (40+ avis)

13. SAP Hana Cloud (le meilleur pour le traitement de grands ensembles de données)

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts en gestion de l'information lE SYSTÈME D'INFORMATION SUR LA SANTÉ (SIP) EST UN SYSTÈME D'INFORMATION SUR LA SANTÉ SAP Hana Cloud est un système de gestion de base de données qui m'a aidé à créer et à lancer des applications de données à grande échelle. Je l'ai utilisé pour l'analyse de données en temps réel, la détection des fraudes, l'analyse prédictive et les rapports en temps réel

Ce SGBD (système de gestion de base de données) multimodal fournit une base de données illimitée pour toutes sortes de charges de travail. Vous pouvez l'utiliser pour créer des applications intelligentes capables d'utiliser l'IA générative et la prise de conscience du contexte.

SAP Hana Cloud meilleures fonctionnalités

Réalisez une exploration et une analyse efficaces des données à l'aide de la fonctionnalité de découverte intelligente des données

Analyser les relations complexes entre les réseaux à l'aide des fonctionnalités de traitement des graphes

Prévoir les futures tendances de l'entreprise, identifier les modèles, et plus encore en utilisant l'analyse prédictive

Limites de SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud peut être coûteux lorsqu'il s'agit de déploiements à grande échelle

La dépendance à l'égard des fournisseurs peut être assez forte sur cette plateforme, ce qui rend la migration difficile

Tarification de SAP Hana Cloud

Tarifs personnalisés

G2 : 4.3/5 (500+ avis)

: 4.3/5 (500+ avis) Capterra : 4.5/5 (40+ avis)

14. Alteryx Intelligence Suite (Meilleur pour la préparation et le mélange des données)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière je ne sais pas si vous avez besoin d'aide, mais j'ai besoin d'aide Alteryx Intelligence Suite est une puissante plateforme d'analyse de données, combinant les capacités de préparation des données, de blending et de ML. J'ai utilisé ses solutions IA pour créer des modèles prédictifs, analyser de grands ensembles de données et obtenir des informations exploitables.

Cet outil est particulièrement pratique pour extraire des données à partir de PDF et d'images à l'aide de Google Tesseract OCR. En fait, chaque fois que j'ai travaillé avec des données non structurées ou semi-structurées, Alteryx a été en mesure de les extraire facilement sans que je doive coder quoi que ce soit.

Les meilleures fonctionnalités d'Alteryx Intelligence Suite

Utiliser AutoML pour créer des applications prédictives avec un minimum d'intervention manuelle

Créez des applications de détection d'objets, de classification d'images, d'OCR, etc. en utilisant la vision par ordinateur

Utilisez l'analyse prédictive pour la prévision, la classification, la régression, etc

Limites d'Alteryx Intelligence Suite

Cette plateforme nécessite des ressources de calcul exhaustives pour les grands ensembles de données

Les utilisateurs ont été confrontés à des défis d'intégration qui ont nécessité une expertise technique avec des infrastructures complexes

Tarification d'Alteryx Intelligence Suite

Prix personnalisé

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

15. Claude (Meilleur pour les tâches génératives)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'ordinateur comme outil de travail le monde de l'art et de la culture Claude est un grand modèle de traitement du langage naturel qui peut être utilisé pour générer des textes de qualité humaine, rédiger des contenus créatifs et traduire des textes. Il m'a aidé à rédiger des e-mails et à répondre à des questions.

Ce modèle a été entraîné à l'aide de l'IA constitutionnelle pour le rendre sûr, plus précis et sécurisé. La meilleure partie est qu'il me permet de créer un compte d'équipe lorsque je veux collaborer sur des projets. De plus, je peux ajouter mes propres ressources, connaissances ou articles aux recherches ou au travail de fond de Claude pour donner de la profondeur aux résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Effectuer des tâches de raisonnement sophistiquées au-delà de la reconnaissance des formes

Coder dans divers langages de programmation en utilisant les capacités de génération de code

Analysez n'importe quelles données dans des photos, des textes, des graphiques et bien plus encore grâce à l'analyse de la vision

Claude limites

Il dépend fortement des données d'entraînement, qui peuvent intégrer des inexactitudes dans les résultats

Tarification de Claude

Free

Pro : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Teams : 25$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Claude

G2 : 4.7/5 (23 commentaires)

: 4.7/5 (23 commentaires) Capterra : $$$a (moins de 20 critiques)

Intégrer l'IA dans le monde du travail : ClickUp

Les environnements de travail des organisations ont considérablement évolué. Alors que les employés avaient toujours un bloc-notes et un crayon sur eux, un assistant IA les accompagne désormais partout pour enregistrer et prendre les notes nécessaires, générer des insights, créer des applications personnalisées et planifier automatiquement des réunions.

Dans ce blog, j'ai partagé avec vous 15 Outils d'IA pour vous aider à couvrir toutes les fonctions internes de l'entreprise. Grâce à ces derniers, j'ai pu exécuter un large intervalle de tâches, allant de.. L'automatisation du flux de travail par l'IA à la génération de contenu.

Mais en tant qu'outil polyvalent, je recommande ClickUp Brain. Il relie véritablement les différents environnements de mon espace de travail et réduit les délais d'exécution des tâches. Si vous essayez de construire des flux de travail transparents, ClickUp devrait être en haut de votre liste.

Faites de ClickUp votre outil de référence pour l'amélioration de la productivité dès aujourd'hui inscrivez-vous gratuitement .