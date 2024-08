10 Meilleures alternatives à Claude AI pour l'écriture d'IA en 2024

Utilisez-vous l'intelligence artificielle de manière intensive pour vos projets d'écriture ? Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Claude AI en tant qu'outil d'aide à la rédaction assistant d'écriture et chatbot IA !

Facile à utiliser avec une interface très conversationnelle, Claude AI est un modèle de langage IA avancé qui vous aide à rédiger tous vos besoins, qu'il s'agisse d'articles de blog éducatifs, de travaux universitaires, de résumés de documents, de plans et de contrats, ou même de code pour votre site Web.

Bien que Claude AI soit populaire parmi les professionnels, il est encore loin d'être parfait en ce qui concerne sa base de connaissances, son raisonnement et sa logique, sa compréhension du langage naturel, ses capacités de compréhension et ses outils de sécurité.

Il existe sur le marché de nombreux outils dotés de puissants modèles de codage et de langage, ainsi que des logiciels de rédaction d'articles pour alléger votre charge de travail. Nous vous proposons donc une liste de 10 alternatives à Claude. Explorez, comparez et choisissez celle qui vous convient le mieux.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Claude AI ?

Tout outil d'écriture AI ou chatbot AI que vous utilisez devrait être plus qu'un simple assistant qui vous aide à accomplir des tâches.

Il devrait fournir des conseils et un soutien précieux pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et organisationnels plus rapidement et plus efficacement.

Voici les principales caractéristiques à rechercher avant de choisir les alternatives de Claude :

Choisissez un outil de rédaction alimenté par l'IA doté d'une interface utilisateur fluide et d'un style d'entrée-sortie conversationnel

Une vaste bibliothèque d'informations approfondies et régulièrement mises à jour sur un large éventail de sujets vous aidera à ajouter de la substance et de la valeur à vos écrits

L'exactitude des informations et un minimum d'erreurs grammaticales ne sont pas négociables pour toutes les alternatives de Claude

Un temps de réponse rapide, sans compromis sur la qualité du contenu, stimulera votre productivité

La flexibilité pour gérer différents formats d'entrée et styles d'écriture est indispensable

Assurez-vous de pouvoir personnaliser les réponses en termes de style, de ton et de langue en fonction de vos besoins

Il est essentiel de contextualiser les réponses pour qu'elles soient cohérentes et pertinentes par rapport à l'ensemble du document ou de la conversation

Les fonctionnalités multilingues vous permettent de produire du contenu pour répondre à un ensemble varié d'utilisateurs et de bénéficier d'une traduction linguistique plus rapide

Les fonctionnalités d'orientation, avec des suggestions pour améliorer le contenu, la structure et le style d'écriture, augmenteront la qualité de votre production

Toutes ces qualités sont souhaitables dans les solutions alternatives de Claude qui pourraient vous aider à répondre à vos besoins en matière de création de contenu.

Les 10 meilleures alternatives à Claude AI à utiliser en 2024

Voyons maintenant quelques-unes des meilleures alternatives à Claude.

1. ClickUp

Utilisez l'assistant de rédaction ClickUp AI pour améliorer votre écriture

ClickUp est un projet et gestion des tâches plateforme qui offre ClickUp AI clickUp AI est un assistant d'écriture conçu pour améliorer la productivité. Outre de nombreux outils et fonctionnalités pour vous aider à gérer des projets et à collaborer avec votre équipe, ClickUp propose également de nombreux modèles pour organiser votre travail et en faire plus, plus vite.

L'assistant de rédaction IA de ClickUp peut vous aider à créer toutes sortes de documents bien formatés, des blogs, des études de cas et du matériel de marketing pour vous débarrasser des tâches banales et répétitives et accélérer les missions créatives.

Créez, éditez et réfléchissez avec ClickUp AI

Utilisez-le avec Docs ClickUp pour répondre à tous vos besoins en matière de contenu. Il résume le contenu de vos documents et génère même des tâches basées sur le contexte de vos documents.

Que vous soyez spécialisé dans la rédaction, la recherche, le marketing ou le développement de produits, ClickUp AI répond à diverses invites pour différents sujets. Il agit comme votre rédacteur personnel, produisant un contenu adapté à votre rôle et à votre cas d'utilisation.

Le logiciel de rédaction AI peut se targuer d'un délai d'exécution rapide et de produire un contenu de haute qualité avec les informations les plus récentes.

Générez des idées et collaborez avec votre équipe en utilisant ClickUp Docs

De plus, avec l'aide de Docs ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez également partager et stocker tout votre travail et suivre l'avancement de vos projets et missions, individuels ou collaboratifs, en un seul endroit.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Résumez les notes de réunion, les fils de conversation et les documents avec ClickUp AI

Générer des plans d'action et des réponses aux messages en quelques secondes

Créez et éditez des contenus attrayants et concis à l'aide de documents pré-structurés sur ClickUp Docs qui permettent de gagner du temps

Collaborer avec votre équipe en temps réel et ajouter des commentaires avec ClickUp Docs

Utilisez plus de 100Outils d'IA créés pour différents départements

Faciliter la fluiditécollaboration interfonctionnelle grâce à des intégrations avec de multiples applications et logiciels tels que Google Drive, Slack, Hubspot et Outlook, entre autres

Limites de ClickUp

Il faut un certain temps pour s'habituer à la plateforme car elle offre de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités. Pour surmonter ce défi, ClickUp propose des guides, des webinaires, des modèles et un centre d'aide détaillé

Toutes les intégrations sur ClickUp ne sont pas encore parfaitement synchronisées

Prix de ClickUp

**Gratuit

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

Notes de ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ reviews)

4.7/5 (9200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

2. Jasper

via Jasper Jasper est un autre outil de rédaction d'IA populaire qui vous aide à créer des articles de blog, des textes pour les médias sociaux, des courriels, des descriptions de produits, des textes publicitaires, des critiques et des pages d'atterrissage.

Il s'agit de l'une des alternatives de Claude qui peut produire des éléments de contenu sans erreur et adaptés au référencement pour vous aider à surmonter le syndrome de la page blanche et vous assurer que vos éléments plaisent aux dieux de l'algorithme et se classent bien.

Vous pouvez compter sur les vastes ensembles de données de Jasper pour obtenir des réponses exemptes de plagiat à des questions portant sur de nombreux sujets.

Jasper peut vous aider à rationaliser votre processus de création de contenu et à développer vos opérations de contenu en vous aidant à créer des instructions de contenu claires et faciles à suivre. Certaines tâches, telles que la rédaction d'annonces et d'e-mails, peuvent être entièrement automatisées à l'aide des modèles de Jasper.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Générer des réponses concises, significatives et personnalisées grâce à un outil doté d'une grande sensibilité contextuelle

Obtenir des réponses précises en peu de temps grâce à des capacités avancées de traitement du langage

Effectuer plusieurs tâches et jongler avec plusieurs requêtes simultanément sans compromettre la rapidité ou la précision des informations

Publier un contenu optimisé pour le référencement grâce à l'apprentissage automatique pour les mots clés spécifiques au sujet, tout en obtenant des suggestions de mots clés basées sur les invites de l'utilisateur

Limites de Jasper

Connaissance limitée de sujets de niche pour lesquels l'information est rare

Jasper manque de personnalité et de tonalité humaine dans le résultat final, qui tend à être très générique

Prix de Jasper

Creator: $49/mois par utilisateur

$49/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Business: Tarification personnalisée

Jasper's ratings and reviews

G2: 4.7/5 (1200+ commentaires)

4.7/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (1800+ commentaires)

3. Copie.ai

via Copie.ai Si vous avez besoin d'aide pour écrire des textes créatifs pour vos campagnes de marketing, publicités ou autres projets, Copy.ai est l'une des meilleures alternatives de Claude pour vous.

Copy.ai est un outil d'écriture IA principalement destiné à générer des titres de blog, des courriels, des messages sur les médias sociaux et des textes de pages d'atterrissage.

Il offre divers outils, modèles et cadres de rédaction qui peuvent vous aider à éliminer le stress d'une page blanche. Il dispose d'une interface simple qui peut être facilement utilisée par tous les utilisateurs, des professionnels aux débutants.

Copy.ai est connu pour offrir un outil de catégorisation de projet intégré qui peut vous aider à organiser et à suivre votre contenu en fonction des projets sur lesquels vous travaillez.

Les meilleures caractéristiques de Copy.ai

Réduire les risques de fraude grâce à un vérificateur de plagiat intégré

Obtenez un support multilingue, avec plus de 25 langues dans lesquelles vous pouvez écrire

Générer des emails captivants à grande échelle avec des instructions en langage naturel

Accédez à plus de 90+ modèles pour commencer vos projets

Limitations de Copy.ai

Certaines fonctionnalités ne sont accessibles que via un abonnement payant

La base de connaissances limitée de Copy.ai la rend inadaptée aux types de contenu de longue durée

Prix de Copy.ai

**Gratuit

Pro: 49$/mois

49$/mois Équipe: 249 $/mois

249 $/mois Croissance: 1,333$/mois

1,333$/mois Expansion: 2,666$/mois

2,666$/mois Echelle: 4,000$/mois

G2: 4.7/5 (170+ commentaires)

4.7/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60 commentaires)

4. Rytr

via Rytr Rytr est un logiciel de génération d'articles AI basé sur le cloud, particulièrement destiné aux propriétaires de petites entreprises, aux spécialistes du marketing et aux rédacteurs indépendants.

Il permet de créer des types de contenus courts et longs tels que des blogs, des articles, des rapports, des posts sur les médias sociaux, des descriptions de produits et des descriptions de postes.

Rytr offre un tableau de bord facile à utiliser qui permet de suivre l'évolution de votre contenu et de vos projets.

Pour ceux qui ont besoin d'aide dans leurs efforts de référencement, Rytr peut vous faire gagner du temps.

Les meilleures caractéristiques de Rytr

Générer des images AI en plus du contenu écrit pour gagner du temps et de l'argent

Réduire le contenu dupliqué grâce à une fonction intégrée deDétecteur de plagiat intégré* Générer du contenu en seulement quatre étapes : sélectionner la langue, choisir le ton, sélectionner le cas d'utilisation et ajouter des données

Limites de Rytr

Limites de Rytr

Le contenu long format est souvent lourd et répétitif

L'analyse des SERP et les outils de recherche de mots-clés doivent être améliorés

Prix de Rytr

Gratuit Plan

Plan Economique: 9$/mois

9$/mois **Plan illimité : 29 $/mois

G2: 4.7/5 (750+ commentaires)

4.7/5 (750+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

5. ChatGPT

via OpenAI Facilement l'un des plus reconnus modèles linguistiques avancés d'IA chatGPT peut être utilisé pour créer toutes sortes de documents.

Que vous cherchiez à rédiger du contenu court ou long, des blogs ou des descriptions de produits, des courriels ou des messages sur les réseaux sociaux, ou que vous souhaitiez simplement obtenir des réponses, vous trouverez tout cela sur ChatGPT.

C'est l'une des alternatives de Claude que les utilisateurs aiment pour son interface simple et hautement interactive qui peut produire des interactions humaines dans le ton et le style de leur choix.

Il peut traiter plusieurs messages simultanément, ce qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois tout en conservant le contexte. Il vous offre également une vue historique de toutes vos invites pour vous aider à suivre vos projets et vos missions.

ChatGPT meilleures caractéristiques

Trouvez des réponses sur une grande variété de sujets, car ChatGPT est l'un des plus grands modèles de traitement du langage naturel à ce jour

Accomplir des tâches et des missions variées, quel que soit votre rôle, car ChatGPT est très adaptable

Influencer le comportement et les résultats de l'outil par les moyens suivantsen élaborant soigneusement les messages-guides pour obtenir les meilleures réponses possibles

Maintenir le contexte de l'invite au cours de conversations prolongées

Limites de ChatGPT

Pas d'accès aux informations en temps réel

Incapacité de vérifier des informations incorrectes

Prix du ChatGPT

**Gratuit

Plus: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Team: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

6. Notion AI

via Notion AI Une alternative puissante à Claude AI, Notion AI est un outil d'écriture d'IA qui intègre divers outils d'IA pour vous aider à améliorer la productivité et les délais d'exécution des projets.

Vous pouvez l'utiliser pour diverses tâches de traitement du langage naturel, notamment la prise de notes, la rédaction de documents, le brainstorming, la création de plans marketing et la rédaction de messages sur les médias sociaux.

Laissez libre cours à votre créativité sur le plan personnel et professionnel grâce aux différents modèles conçus pour l'école, le travail et les projets personnels.

Si vous êtes une organisation qui s'efforce d'intégrer l'IA dans ses flux de travail quotidiens, Notion AI pourrait être l'une des meilleures alternatives de Claude pour faciliter les processus et améliorer la productivité.

Les meilleures caractéristiques de Notion AI

Obtenez des informations et des résumés générés par la fonction de remplissage automatique qui scanne de nombreux documents

Accédez à votre tableau de bord depuis n'importe où, car l'outil est disponible en ligne sur l'appareil de votre choix

Traduire les documents et accéder au contenu dans plusieurs langues

Améliorez vos documents en les simplifiant, en développant les détails ou en changeant le ton à l'aide de fonctions d'amélioration pré-intégrées dans l'outil

Limites de Notion AI

Nécessité de travailler sur les contenus longs, car ils peuvent devenir répétitifs et manquent de profondeur

Faibles capacités de contextualisation car la plupart des contenus semblent froids et manquent de tonalité humaine

Prix de Notion

**Gratuit

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Ajoutez Notion AI à n'importe quel plan payant pour 8$ par membre/mois, facturé annuellement. 10 $ par membre/mois pour la facturation mensuelle et les plans gratuits.

G2: 4.7/5 (5000+ commentaires)

4.7/5 (5000+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

7. WordAi

via WordAi Si vous pensez que votre texte, votre article ou votre document a besoin d'une étincelle de créativité, WordAi est l'outil de réécriture qui peut vous aider.

Une fois que vous avez transmis votre texte à ce générateur de texte, WordAi réécrit l'intégralité du texte sans en modifier le sens, mais en améliorant le style et le ton pour le rendre plus agréable à lire.

Vous pouvez également l'utiliser pour réutiliser du contenu existant afin de le rendre plus acceptable et de lui donner une nouvelle vie.

Les meilleures caractéristiques de WordAi

Améliorez le classement SEO de n'importe quel article en utilisant les bons mots-clés

Stimulez la créativité et améliorez la qualité générale du contenu grâce à l'amélioration assistée par ordinateur

Restructuration des phrases pour plus de clarté

L'une des rares alternatives à Claude que vous pouvez utiliser pour donner à votre article une apparence originale et éviter la détection par l'IA

Limites de WordAi

Propice aux erreurs grammaticales et aux incohérences factuelles

Crée des textes répétitifs, ce qui nuit à la fluidité du texte

Prix de WordAi

Mensuel: 57 $/mois

57 $/mois Annuel: 27 $/mois

27 $/mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Wordtune

via Wordtune Wordtune peut être utilisé par les rédacteurs, les professionnels du marketing, les universitaires et même les étudiants qui souhaitent améliorer la qualité de leurs écrits. Grâce à son outil Write and Paraphrase, il peut réécrire des phrases et des paragraphes entiers pour créer des contenus plus faciles à lire.

Si vous avez souvent du mal à trouver le bon ton et le bon style, Wordtune peut vous aider. En ajustant le ton et le style de votre contenu, il le rend plus acceptable pour un public plus large.

Les meilleures caractéristiques de Wordtune

Résumez des documents et même des vidéos YouTube pour gagner du temps grâce à l'outil Read & Summarize (Lire et résumer)

Augmentez votre productivité en utilisant des modèles pour les tâches répétitives

Créez, éditez et organisez des documents de manière centralisée avec l'éditeur Wordtune

Utilisez-le en tant qu'extension de navigateur Chrome, sur l'application mobile iOS ou en tant que module complémentaire Edge

Limitations de Wordtune

Espace limité pour les mots dans l'éditeur, de sorte que les documents volumineux prennent plus de temps à réécrire ou à résumer

Manque de possibilités de personnalisation et d'intégration

Prix de Wordtune

**Gratuit

Plus: 24,99 $/mois

24,99 $/mois Illimité: 37,50 $/mois

37,50 $/mois Entreprises:Tarification personnalisée

Wordtune ratings and reviews

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (70+ commentaires)

9. Écriture rapide

via Écriture rapide Speedwrite est idéal pour les professionnels et les étudiants qui souhaitent créer régulièrement du contenu sur plusieurs sujets. Le contenu peut prendre de nombreuses formes, telles que des articles de blog, des articles pour les médias sociaux, des essais, etc.

Il s'agit d'un outil d'écriture AI qui fonctionne comme un générateur de texte automatisé. Il aide à rédiger du contenu frais et à rafraîchir le contenu existant en améliorant son style et sa grammaire. Il est connu pour créer un contenu unique, de sorte que votre texte ne ressemble à aucun autre.

Speedwrite est également capable d'apporter des modifications à un contenu existant sans en changer la pensée et l'intention originales.

Les meilleures caractéristiques de Speedwrite

Déclencher des réponses hautement intuitives en fonction des entrées, rendant chaque réponse unique

Remaniement du texte et restructuration des phrases

Saisissez votre matériel de recherche pour obtenir des informations

Saisissez des informations sur n'importe quel nouveau sujet et obtenez une copie générée avec des informations actualisées

Corrigez votre texte d'entrée

Prix de Speedwrite

**Gratuit

Mensuel: $7.99

$7.99 Semi-annuel: $39.95

$39.95 Annuel: $59.95

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Avis non disponible

10. Tous les mots

via Tout mot Anyword est l'une des nombreuses alternatives de Claude destinées aux professionnels du marketing désireux d'atteindre les objectifs suivants des indicateurs de performance marketing (KPI) via l'écriture de la performance.

Anyword peut générer et améliorer des contenus tels que des blogs, des pages d'atterrissage, des messages sur les médias sociaux, des textes Web, des publicités et des courriels en utilisant la voix de votre marque. Les professionnels du marketing peuvent l'utiliser pour créer des contenus attrayants qui génèrent des revenus.

Mieux encore, Anyword vous aide également à mesurer les performances de vos textes sur différents canaux.

Il dispose également de fonctions intégrées de vérification de la grammaire et de l'orthographe qui garantissent un contenu de haute qualité.

Les meilleures caractéristiques d'Anyword

Améliorer les taux de conversion grâce au modèle de rédaction prédictive

Examinez l'impact des mots-clés sur les ventes à l'aide du score de performance prédictif et des tests A/B

Apprenez à connaître les points de douleur et les caractéristiques démographiques des publics cibles à partir de n'importe quel texte ou URL de site Web

Bénéficier d'un délai d'exécution rapide pour les contenus courts et longs

Limites d'Anyword

La base de connaissances limitée entraîne l'imprécision des informations et un risque élevé d'erreurs

Certaines fonctionnalités, telles que Predictive Performance Score, ne sont disponibles que dans le cadre de plans spécifiques

Prix d'Anyword

Débutant: 49 $/mois

49 $/mois Data-driven: 99 $/mois

99 $/mois Business: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1100+ commentaires)

4.8/5 (1100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (380+ avis)

ClickUp, votre assistant d'écriture AI tout-en-un

La gestion de la création et de la publication de contenu peut être un véritable casse-tête. De l'idéation à la rédaction, en passant par l'édition et les approbations, il est essentiel de garder toutes les parties mobiles organisées pour produire un contenu de haute qualité dans les délais impartis.

C'est là qu'une plateforme intégrée de création de contenu et de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de ClickUp pour la création de contenu :

Espace de travail centralisé pour planifier, assigner et suivre tous les projetsprojets de contenu en un seul endroit

Collaboration en temps réel permettant aux rédacteurs, éditeurs et réviseurs de travailler ensemble

Assistant IA pour la rédaction de brouillons et la suggestion d'améliorations

Automatisation des flux de travail pour rationaliser les cycles de révision et d'approbation

Intégration avancée de la bibliothèque d'invites

De plus, grâce à son interface simple et conviviale, il convient aussi bien aux petites équipes qu'aux grandes entreprises.

Profitez des solides capacités de gestion de projet de ClickUp et de l'assistance à la rédaction par IA pour répondre à tous vos besoins en matière de création de contenu. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !