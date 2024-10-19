Imaginez ceci : Vous présentez un nouveau projet à votre patron. Il acquiesce, mais vous savez que la première question sera : "Cette idée est-elle rentable ?" C'est là qu'intervient le ROI, alias le retour sur investissement, qui vous indique si votre projet vous rapportera de l'argent une fois que vous l'aurez exécuté.

Le retour sur investissement est un moyen de mesurer la rentabilité de votre projet. Un retour sur investissement élevé signifie que le projet a été largement rentabilisé et que l'investissement ou l'effort en valait la peine ; un retour sur investissement faible signifie qu'il est peut-être temps de repenser votre stratégie ou de réduire vos pertes.

Pour les gestionnaires de projet, il est beaucoup plus facile de convaincre leur patron ou les parties prenantes en présentant des nombres exhaustifs qui indiquent un retour sur investissement positif pour leur idée.

Cet article présente les principes de base du retour sur investissement et explique comment calculer le retour sur investissement d'un projet. Que vous soyez gestionnaire de projet, analyste d'entreprise, responsable financier ou entrepreneur, cet article vous fournira les outils et les méthodes nécessaires pour calculer le retour sur investissement et vous aidera à prendre des décisions éclairées.

Comprendre le ROI

Le retour sur investissement est l'indicateur le plus utilisé dans les entreprises pour déterminer la rentabilité d'un projet ou d'un investissement. Il mesure ce qu'un projet rapporte par rapport à son coût, exprimé en pourcentage.

La formule du ROI est la suivante : Soustraire les coûts du projet de ses revenus, diviser le résultat par les coûts et multiplier le nombre obtenu par 100 pour obtenir le pourcentage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-176.png Formule de calcul du ROI /$$img/

Utilisez ce calcul de base du retour sur investissement pour obtenir un nombre. S'il s'agit d'un nombre positif, le projet est rentable. Un nombre négatif indique une perte financière.

Le retour sur investissement aide les particuliers et les entreprises à décider si l'effort en vaut la peine.

La sagesse conventionnelle suggère que un retour sur investissement (ROI) d'environ 7 % par an ou plus est considéré comme favorable pour les investissements en actions, par exemple. Le retour sur investissement de référence diffère selon les secteurs et les initiatives.

Lorsque l'on parle du retour sur investissement d'un projet, les enjeux sont encore plus importants. Chaque projet, qu'il s'agisse du développement d'un produit, d'une campagne de marketing ou d'une expansion opérationnelle, s'accompagne de coûts, de risques et de résultats escomptés.

Le calcul du retour sur investissement du projet vous permettra d'avoir une idée précise de la viabilité financière du projet avant de valider l'utilisation de ressources importantes.

Imaginons, par exemple, qu'un fabricant envisage de construire une nouvelle usine. Pour prendre une décision éclairée, il doit tenir compte des dépenses liées à l'immobilier, aux matériaux, à la main-d'œuvre et à l'équipement (entre autres) et évaluer si les équipes commerciales résultant de la production de l'usine se traduiront par un retour sur investissement positif.

Cela leur permet d'estimer si les recettes de la nouvelle installation compenseront l'investissement. La rentabilité n'est pas seulement une question de chiffres absolus : il s'agit de comprendre dans quelle mesure le projet sera rentable par rapport aux risques et aux ressources en jeu. Cette connaissance est essentielle pour prendre des décisions d'entreprise en toute connaissance de cause.

Le retour sur investissement joue également un rôle crucial dans le suivi de la productivité et la prise de décision une fois que le projet est avancé. Six mois après le début du projet, elle peut calculer le retour sur investissement réel pour déterminer s'il répond à ses attentes initiales.

En comparant les résultats réels à ses prévisions, elle peut identifier les domaines dans lesquels elle a sous-estimé les coûts ou ceux dans lesquels elle peut améliorer l'efficacité. Cela les aide à ajuster le projet en cours et à en forfaiter d'autres.

Un suivi régulier du retour sur investissement permet de rectifier le tir et de s'assurer que les investissements sont bien gérés.

$$$a étapes du calcul du retour sur investissement d'un projet

Le retour sur investissement permet d'évaluer si un projet génère de la valeur ou draine des ressources. L'objectif est de savoir si tous ces efforts en valent la peine.

À ce titre, comment faire pour calculer le retour sur investissement d'un projet ? Voyons cela étape par étape.

Étape 1 : Déterminer le coût total de l'investissement

La première étape du calcul du retour sur investissement d'un projet consiste à identifier tous les coûts associés, c'est-à-dire les dépenses évidentes telles que les matériaux, la main-d'œuvre, l'équipement, les outils et tout logiciel ou service acheté pour le projet.

Mais n'oubliez pas les coûts cachés : les services publics, l'assistance administrative et même le temps consacré aux réunions et à la planification.

Tout s'additionne, il est donc essentiel d'être minutieux. Une fois que vous aurez affiché clairement l'investissement total, vous disposerez des bases nécessaires pour effectuer d'autres calculs.

Étape 2 : Calculer le bénéfice net

L'étape suivante consiste à déterminer votre bénéfice net, c'est-à-dire le gain financier du projet moins les coûts totaux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-177.png Formule du bénéfice net /$$$img/

Cette étape est simple dans le cas d'un projet achevé, puisque les recettes et les coûts sont déjà entre vos mains. En revanche, si vous en êtes encore à l'élaboration des forfaits, le calcul se fait à l'aide de chiffres estimatifs tirés des recettes, sur la base de recherches, des performances passées du projet et des normes du secteur.

Étape 3 : Appliquer la formule du retour sur investissement

Au cours de cette étape, vous calculez le rapport entre votre bénéfice et l'investissement qu'il exige.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-178.png Formule de calcul du retour sur investissement /$$img/

Le ROI est le rendement que vous obtenez pour chaque dollar dépensé.

Par exemple, si votre projet génère 10 000 dollars de bénéfices et que sa réalisation vous coûte 5 000 dollars, le ROI sera le suivant :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-179.png Exemple de formule de retour sur investissement /$$img/

Cela signifie que vous doublez votre investissement, ce qui rend le projet très rentable.

Exemple de calcul du ROI pour une nouvelle campagne de marketing

Prenons un exemple concret. Supposons que vous supervisiez une nouvelle campagne de marketing.

Les dépenses totales comprennent 2 000 $ pour les honoraires de l'agence de création, 3 000 $ pour le temps de travail du personnel et 1 000 $ pour les licences de logiciels, les publicités payantes, etc., ce qui résulte en un investissement total de 6 000 $$$a. Une fois la campagne lancée, elle génère 15 000 dollars de nouveaux revenus.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-180.png Exemple de calcul du retour sur investissement /$$img/

Un retour sur investissement de 150 % signifie que vous récupérez 1,50 $ de bénéfices pour chaque dollar dépensé.

Pour optimiser votre stratégie, vous devez également connaître le Ratio d'efficacité marketing (MER) et le retour sur investissement de votre projet. Le MER mesure l'efficacité des dépenses de marketing par rapport aux recettes, ce qui permet de s'assurer que vous ne dépensez pas trop par rapport aux gains que vous réalisez. Le suivi de ces deux indicateurs garantit le bon déroulement de votre projet et sa rentabilité du début à la fin.

Bonnes pratiques pour le calcul du retour sur investissement

Maintenant que vous savez comment calculer le retour sur investissement d'un projet, examinons les bonnes pratiques en la matière :

1. Utiliser des données précises

La précision est essentielle pour calculer le retour sur investissement d'un projet. Les données que vous utilisez sont à la base de tout calcul. Des données inexactes peuvent conduire à un retour sur investissement incorrect, mettant en péril l'ensemble du processus de prise de décision et, en fin de compte, l'orientation du projet.

Tirez les données de sources fiables pour éviter les erreurs et incluez toutes les dépenses et recettes pertinentes. Cela signifie qu'il faut aller au-delà des coûts évidents, tels que les matériaux et la main-d'œuvre, et inclure des dépenses moins visibles telles que les coûts administratifs, la maintenance des équipements et même les coûts d'opportunité.

Négliger ces facteurs peut fausser vos chiffres de retour sur investissement et conduire à une représentation erronée du rendement réel du projet.

2. Mettre régulièrement à jour les calculs de retour sur investissement

Le retour sur investissement n'est pas un chiffre statique. De nouvelles dépenses peuvent survenir au fur et à mesure de la progression des projets, ou des flux de revenus inattendus peuvent se matérialiser.

La mise à jour régulière de vos calculs de retour sur investissement permet également de refléter les données les plus récentes. Les parties prenantes sont ainsi informées en temps réel des performances du projet, et des ajustements sont apportés au fur et à mesure.

Un projet peut sembler rentable dans ses premières étapes, mais votre retour sur investissement peut changer considérablement si les coûts commencent à grimper en flèche à mi-parcours.

3. Prendre en compte la situation dans son ensemble : les indicateurs du projet

Lors de l'évaluation des performances d'un projet, il est essentiel de ne pas se limiter au seul retour sur investissement. Si le retour sur investissement est essentiel pour comprendre les retombées financières, le suivi d'autres indicateurs clés est également important indicateurs du projet est nécessaire pour afficher une vue d'ensemble. Les échéanciers du projet, la productivité de l'équipe et l'affectation des ressources permettent également d'évaluer l'efficacité de la gestion du projet.

En achevant ces indicateurs avec le retour sur investissement, vous obtenez une image achevée de l'efficacité globale du projet. Cette approche bien équilibrée vous permet d'obtenir de bons résultats financiers, de garantir la progression du projet et l'utilisation efficace des ressources.

Les logiciels de gestion de projet peuvent considérablement améliorer votre capacité à suivre et à améliorer le retour sur investissement. Ces outils fournissent une plateforme centralisée sur laquelle les membres de l'équipe peuvent collaborer, partager des mises à jour et communiquer efficacement. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page, de réduire les malentendus et d'améliorer les résultats du projet. ClickUp est l'un de ces outils. Il offre un intervalle de fonctionnalités qui peuvent vous aider à suivre et à améliorer efficacement le retour sur investissement de votre projet et à agir en tant que logiciel d'objectifs et de résultats clés (OKR) .

Voici quelques exemples clés de l'aide qu'il peut apporter :

Gestion des tâches Tâches ClickUp vous permet de décomposer votre projet en tâches et sous-tâches gérables. Cette gestion détaillée des tâches permet de s'assurer que chaque aspect du projet est pris en compte et suivi, y compris les coûts et les efforts impliqués.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-181.png Tâches ClickUp /$$img/

Suivez et visualisez les tâches de votre projet avec ClickUp Tasks

En affichant clairement toutes les tâches, vous pouvez mieux gérer les délais et les dépendances, ce qui permet une exécution plus efficace du projet.

_ClickUp aide mon équipe à suivre les tâches, les sous-tâches, les dates d'échéance et à avoir la visibilité nécessaire pour faire des rapports sur la progression et la charge de travail. Nous avons commencé par des tâches simples et nous en avons ajouté continuellement au fur et à mesure que nous trouvions de nouvelles façons d'organiser et d'automatiser

Kira Kieffer, responsable marketing chez Renewal By Andersen

Paramètres d'objectifs

Vous pouvez vous fixer des Objectifs ClickUp pour vous aider à aligner vos tâches et activités de projet sur vos objets stratégiques, en veillant à ce que chaque tâche améliore le retour sur investissement. Un suivi régulier de la progression vers ces objectifs vous permet d'ajuster vos stratégies pour rester sur la bonne voie.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-182.png Objectifs ClickUp pour vous aider à naviguer Comment calculer le retour sur investissement d'un projet ? /$$img/

Mesurez les cibles de votre projet avec ClickUp Objectifs

Voici comment cette fonctionnalité peut vous aider :

Définir des objets clairs pour aligner les efforts sur les cibles de retour sur investissement

Suivre la progression par rapport aux jalons pour évaluer les objectifs financiers

Hiérarchiser les tâches en fonction de leur impact sur le ROI pour une allocation efficace des ressources

Définir des indicateurs clés de performance (KPI) liés au ROI pour une mesure et une évaluation régulières

Explorer différents scénarios et leur impact potentiel sur le retour sur investissement à l'aide des Objectifs

Tableaux de bord et rapports Tableaux de bord ClickUp et

les outils de rapports offrent une vision en temps réel des performances de votre projet. Vous pouvez visualiser les indicateurs clés, tels que les coûts, les bénéfices et le retour sur investissement, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées. Ces visualisations facilitent la communication du statut du projet et des performances financières aux parties prenantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-13.gif Tableau de bord ClickUp pour comprendre comment calculer le retour sur investissement d'un projet /$$img/

Visualiser les indicateurs d'un projet sur les tableaux de bord ClickUp

Voici ce que vous pouvez faire avec les tableaux de bord :

Visualiser les indicateurs clés: Créer des tableaux de bord qui affichent les indicateurs clés de performance (ICP) liés au retour sur investissement du projet, tels que les revenus, les coûts et la rentabilité

Créer des tableaux de bord qui affichent les indicateurs clés de performance (ICP) liés au retour sur investissement du projet, tels que les revenus, les coûts et la rentabilité Suivre les progrès en temps réel: Utiliser des tableaux de bord en temps réel pour suivre la progression du projet et identifier les problèmes potentiels ou les opportunités affectant le retour sur investissement

Utiliser des tableaux de bord en temps réel pour suivre la progression du projet et identifier les problèmes potentiels ou les opportunités affectant le retour sur investissement Comparer les performances par rapport à des paramètres: Définir des paramètres pour le retour sur investissement et comparer les performances du projet par rapport à ces paramètres afin d'identifier les domaines à améliorer

Définir des paramètres pour le retour sur investissement et comparer les performances du projet par rapport à ces paramètres afin d'identifier les domaines à améliorer Identifier les tendances et les modèles: Analyser les données du tableau de bord pour identifier les tendances et les modèles qui peuvent éclairer la prise de décision et améliorer le retour sur investissement

Analyser les données du tableau de bord pour identifier les tendances et les modèles qui peuvent éclairer la prise de décision et améliorer le retour sur investissement Partager les informations avec les parties prenantes: Utiliser les tableaux de bord pour partager les informations sur la progression du projet et le retour sur investissement avec les parties prenantes, afin d'encourager la transparence et la responsabilité

Utiliser les tableaux de bord pour partager les informations sur la progression du projet et le retour sur investissement avec les parties prenantes, afin d'encourager la transparence et la responsabilité Prendre des décisions fondées sur les données: Utiliser les informations tirées des tableaux de bord pour prendre des décisions éclairées susceptibles d'améliorer le retour sur investissement du projet

Suivi du temps

Avec Le suivi du temps du projet de ClickUp vous permet d'enregistrer les heures consacrées à chaque tâche. Cela permet de calculer avec précision les coûts de main-d'œuvre, ce qui est essentiel pour déterminer le coût total du projet et le retour sur investissement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-183.png Le suivi du temps du projet de ClickUp peut être utilisé pour apprendre à calculer le retour sur investissement d'un projet /$$img/

Suivez le temps passé sur votre projet avec le système de suivi du temps de ClickUp

En outre, il fournit des indications sur la façon dont le temps est utilisé, ce qui vous aide à identifier les domaines à améliorer.

IA intégrée

L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain clickUp Brain est un outil qui vous permet d'améliorer considérablement votre capacité à suivre et à améliorer le retour sur investissement de vos projets. En centralisant et en organisant les informations pertinentes, telles que les données financières, les études de marché et l'expertise des équipes, ClickUp Brain constitue une ressource précieuse pour la prise de décision et le partage des connaissances.

ClickUp Brain permet d'identifier les lacunes en matière de connaissances, garantissant ainsi que l'équipe dispose des informations et de l'expertise nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Suivez le retour sur investissement de votre projet avec ClickUp

Le calcul du retour sur investissement est essentiel pour tout projet, car il permet de mesurer sa réussite financière. En comprenant le retour sur investissement les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées sur l'affectation des ressources, hiérarchiser les projets et démontrer leur valeur aux parties prenantes.

ClickUp, avec sa suite complète d'outils, offre une solution puissante pour le suivi et l'amélioration du retour sur investissement. Depuis le forfait du projet jusqu'à l'évaluation de l'impact sur l'environnement, ClickUp offre une gamme complète d'outils de suivi et d'amélioration du retour sur investissement le suivi des objectifs à la mesure des performances, ClickUp fournit les fonctionnalités nécessaires à la collecte et à l'analyse des données, au calcul du retour sur investissement et à la prise de décisions fondées sur les données.

En tirant parti des capacités de ClickUp, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité de leurs projets, réduire les coûts et maximiser les rendements, ce qui se traduit en fin de compte par une croissance et une réussite durables. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !