L'utilisation de l'IA pour la croissance des petites entreprises & ; la productivité

Vous portez de nombreuses casquettes pour votre petite entreprise : PDG, spécialiste du marketing, comptable, représentant du service à la clientèle, promoteur en chef, organisateur de café... et la liste est encore longue. Il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée pour s'occuper de tout, et la croissance semble impossible lorsque vous êtes constamment en train d'éteindre des incendies.

La vérité, c'est que vous êtes probablement déjà à bout de souffle, que vous travaillez de longues heures et que vous sacrifiez votre temps personnel. Vous avez peut-être l'impression de prendre du retard sur des tâches essentielles, de rater des opportunités de croissance ou d'être tout simplement incapable de répondre aux demandes des clients

Et si vous pouviez disposer d'un assistant qui prendrait en charge les tâches fastidieuses, partagerait des informations précieuses et vous aiderait à nouer des liens plus étroits avec vos clients ?

C'est possible, grâce à l'IA. L'intelligence artificielle n'est pas réservée aux géants de la technologie ; elle devient de plus en plus accessible et abordable pour les entreprises de toutes tailles. Elle vous aidera :

Automatiser les tâches répétitives: Libérer votre temps pour des initiatives stratégiques et vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Libérer votre temps pour des initiatives stratégiques et vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Obtenir des informations précieuses: Prendre des décisions fondées sur des données qui stimulent la croissance et la rentabilité.

Prendre des décisions fondées sur des données qui stimulent la croissance et la rentabilité. Améliorez l'expérience de vos clients: Ravissez vos clients avec un service et une assistance personnalisés.

Ravissez vos clients avec un service et une assistance personnalisés. Les avantages de l'entreprise : Concurrence avec les grandes entreprises sans se ruiner.

Dans ce guide, nous examinerons comment l'IA peut vous aider, du marketing et des ventes au service client, en passant par la gestion des stocks et les opérations. Nous nous pencherons également sur des outils d'IA spécifiques et des exemples concrets pour vous montrer à quel point il est facile et abordable d'utiliser l'IA pour les opérations et la croissance des petites entreprises.

Entrons dans le vif du sujet. 👇

Comprendre l'IA et sa portée

L'intelligence artificielle (IA) est un vaste domaine couvrant diverses technologies qui permettent aux machines d'imiter l'intelligence humaine.

En voici les principaux éléments :

Intelligence artificielle (IA)

L'IA est le concept global de création d'agents intelligents, c'est-à-dire de systèmes capables de raisonner, d'apprendre par l'expérience et de prendre des décisions sur la base des informations qu'ils recueillent. Elle comprend les systèmes basés sur des règles (qui permettent d'exécuter des tâches spécifiques selon des règles définies) et les systèmes experts (qui s'appuient sur des règles pour imiter la prise de décision humaine).

Apprentissage machine (ML)

L'apprentissage machine est une composante de l'IA qui est à l'origine d'un grand nombre de ses applications les plus impressionnantes. Les algorithmes de ML peuvent être classés en apprentissage supervisé (détecteurs de spam et de fraude, par exemple), apprentissage non supervisé (comme les moteurs de recommandation) et apprentissage par renforcement (comme la robotique).

Analyse prédictive

Il s'agit d'une application spécialisée de l'apprentissage automatique qui utilise des données historiques pour prévoir des événements ou des tendances futurs.

L'IA fait évoluer la façon dont les petites entreprises prennent des décisions et planifient l'avenir.

Elle vous aidera à analyser de grandes quantités de données clients provenant de diverses sources, notamment l'historique des achats, les interactions avec le site web, l'activité sur les médias sociaux et les informations démographiques.

L'IA peut regrouper vos clients sur la base de caractéristiques, de comportements et de préférences partagés. Vous pouvez l'utiliser pour déterminer quels clients sont les plus susceptibles d'acheter des produits ou des services spécifiques, ce qui permet de lancer des campagnes de marketing ciblées et des recommandations personnalisées.

L'IA peut même prédire la demande future de produits ou de services.

Segmentation du marché

L'intelligence artificielle peut vous aider à identifier des marchés de niche ou des groupes de clients mal desservis qui peuvent représenter des opportunités inexploitées

Par exemple,

Outils marketing d'IA

comme HubSpot vous aident à segmenter votre public, à personnaliser vos messages marketing et à suivre les performances de vos campagnes.

Les algorithmes d'IA peuvent analyser les données historiques des ventes, les tendances saisonnières, les activités promotionnelles et les facteurs externes tels que les indicateurs économiques, les conditions météorologiques et les actions des concurrents pour générer des prévisions de ventes précises

Ces fonctions de segmentation vous permettent d'optimiser les niveaux de stock, de planifier les calendriers de production et d'allouer les ressources de manière efficace.

Analyse concurrentielle

Les outils alimentés par l'IA peuvent surveiller en permanence la présence en ligne, les stratégies de prix, les lancements de produits et les campagnes de marketing de vos concurrents. Ils vous aident à identifier les menaces émergentes, à repérer les opportunités inexploitées et à évaluer les performances.

Il existe de nombreux outils d'IA abordables et conviviaux, et vous pouvez commencer par des projets pilotes pour tâter le terrain.

Utilisez ces outils pour obtenir des informations précieuses, prendre des décisions fondées sur des données et acquérir un avantage concurrentiel dans votre secteur.

Rôle de l'IA dans des domaines spécifiques aux petites entreprises

Maintenant que nous avons vu comment l'IA aide les entreprises, examinons ses effets sur des petites entreprises spécifiques :

L'IA dans la gestion de la relation client (CRM)

Les systèmes de CRM alimentés par l'IA analysent les données des clients pour créer des campagnes de marketing très ciblées.

💡Exemple: Une petite boutique de vêtements pourrait utiliser l'IA pour envoyer des recommandations personnalisées sur les nouveaux arrivages en fonction des achats antérieurs et des préférences de style d'un client.

Les systèmes de recommandation tels que ceux employés par Amazon et Netflix utilisent l'IA pour personnaliser les suggestions de produits ou de services en fonction des préférences des clients et de l'analyse de leur comportement.

Netflix utilise l'intelligence artificielle pour analyser les habitudes de visionnage, comme ce que vous regardez, la fréquence à laquelle vous cliquez sur les vidéos et la durée de votre visionnage, afin de recommander des films et des émissions personnalisés en fonction de vos préférences et des tendances populaires parmi les utilisateurs similaires.

En examinant les interactions passées et les similitudes avec d'autres utilisateurs, ces systèmes prédisent avec précision ce que les clients pourraient aimer, améliorant ainsi leur expérience de navigation.

Dans le domaine du service à la clientèle, les chatbots alimentés par l'IA traitent les questions de routine, ce qui permet aux agents humains de se concentrer sur des problèmes plus complexes. Les chatbots offrent une assistance 24 heures sur 24, répondent aux questions les plus fréquentes et peuvent même effectuer des transactions de base.

L'IA dans le recrutement et la dotation en personnel

Vous pouvez utiliser des outils alimentés par l'IA pour analyser rapidement les CV, en identifiant les candidats ayant les compétences et l'expérience les plus pertinentes pour un poste spécifique.

Outils d'IA pour les RH

comme SkillPool, sélectionnent efficacement des centaines de CV pour n'importe quel poste, ce qui permet aux professionnels des ressources humaines d'économiser beaucoup de temps et d'efforts.

Les demandeurs d'emploi peuvent également tirer parti de l'IA pour les mettre en relation avec les postes vacants en fonction de leurs qualifications et de leurs préférences.

En tant que recruteur, vous pouvez également utiliser l'IA pour automatiser la planification des entretiens, envoyer des rappels et même mener des entretiens de présélection.

Certains outils comme MyInterview utilisent l'IA pour évaluer les compétences et les traits de personnalité des candidats grâce à des évaluations gamifiées, ce qui permet d'obtenir des informations allant au-delà du CV.

L'IA dans les ventes et le marketing

L'IA peut aider à analyser les données des clients pour proposer des publicités très ciblées sur différentes plateformes. Par exemple, selon la plateforme de commerce électronique, des plugins alimentés par l'IA permettront d'afficher des publicités aux personnes qui ont recherché des produits similaires ou qui ont visité des lieux proches.

Vous pouvez configurer l'IA, comme Akkio, pour analyser les messages sur les médias sociaux, les avis en ligne et les commentaires des clients afin de jauger les sentiments à l'égard de votre marque et de vos produits. Cela permet d'identifier les crises potentielles de relations publiques, de traiter les commentaires négatifs et d'améliorer la satisfaction des clients.

L'IA est également pratique pour analyser vos données de prospects. Automatisez-la et identifiez les prospects les plus prometteurs afin que votre équipe de vente puisse se concentrer sur ceux qui sont les plus susceptibles de se convertir.

L'IA dans la gestion des ressources humaines (GRH)

L'IA peut analyser les données des employés, y compris les enquêtes d'engagement, les évaluations de performance et les courriels, pour prédire l'attrition. Elle suit les performances, identifie les domaines d'amélioration et offre un retour d'information personnalisé et un coaching.

En outre, l'IA aide à identifier les candidats à haut potentiel en analysant les compétences, l'expérience et les données de performance, en facilitant la constitution d'équipes et en encourageant une culture de croissance.

Exemples concrets d'IA dans les petites entreprises

Examinons maintenant quelques applications de l'IA pour les petites entreprises dans le monde réel :

1. Stitch Fix : personnalisation du commerce électronique grâce à l'IA

Stitch Fix est une entreprise qui propose des services de stylisme personnel. Elle utilise des systèmes de recommandation alimentés par la technologie de l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique

Stitch Fix utilise

outils d'IA pour le commerce électronique

pour analyser les préférences des clients en matière de style, leur morphologie et leurs commentaires afin de créer des boîtes de vêtements personnalisées. Cette approche fondée sur l'IA a une incidence considérable sur la satisfaction des clients et les taux de retour.

2. Ada : Un support client efficace grâce aux chatbots

Ada illustre

Cas d'utilisation de l'IA

pour les petites entreprises grâce à sa plateforme d'automatisation du service à la clientèle.

Grâce à des chatbots pilotés par le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique, Ada aide les entreprises à automatiser le support client, à traiter les questions fréquemment posées et à résoudre rapidement les problèmes.

Ada

Ada

3. ClickUp : Gestion de projet simplifiée grâce à l'IA

Couvercles

lids, un magasin de détail, a rationalisé son flux de travail en utilisant ClickUp, un logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement

Plateforme de gestion de projet alimentée par l'IA

.

Finaliser les notes de campagne, rédiger les budgets, faire des études de marché et atteindre bien d'autres objectifs grâce à la plateforme polyvalente ClickUp

ClickUp automatise les tâches, suit l'avancement des projets et facilite une collaboration transparente.

Suivez les commentaires des clients et finalisez l'étendue du projet avec votre équipe grâce à la plateforme ClickUp

Avec

Cerveau ClickUp

avec ClickUp Brain, Lids génère des idées de contenu, résume des notes de réunion et rédige des courriels sans effort.

Outils d'IA pour les petites entreprises

Les outils dotés d'IA ci-dessous peuvent permettre à votre entreprise de passer à l'étape suivante.

Service à la clientèle et assistance

Via :

Interphone

Les chatbots alimentés par l'IA comme

Intercom

et

ManyChat

peut traiter les demandes des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondre aux questions les plus fréquemment posées et même prendre des rendez-vous, libérant ainsi votre équipe pour des tâches plus complexes.

Marque24

et

Mentionner

peut aider à évaluer le sentiment des clients, ce qui vous permet de résoudre rapidement les problèmes et d'améliorer la réputation de votre marque sur les médias sociaux et les avis en ligne.

Marketing et ventes

HubSpot

utilise l'IA pour analyser les données des clients et des entreprises, personnaliser les campagnes de marketing et prédire le comportement des clients, ce qui vous aide à augmenter les conversions et la fidélité des clients.

Vous pouvez utiliser

Cerveau ClickUp

,

Jasper

et

Copie.ai

pour générer des textes marketing, des messages pour les réseaux sociaux et même des descriptions de produits, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence des messages.

Opérations et productivité

Faciliter la collaboration avec ClickUp pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

ClickUp utilise l'IA pour rationaliser les flux de travail des projets, automatiser les tâches répétitives et améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Il s'agit d'un point central pour toutes vos tâches, vos projets et vos échéances. Vous pouvez créer des listes de tâches personnalisées, assigner des tâches aux membres de l'équipe, fixer des dates d'échéance et suivre les progrès, en veillant à ce que chacun connaisse ses responsabilités et ses échéances.

L'automatisation flexible du flux de travail de ClickUp vous permet de créer des flux de travail personnalisés qui correspondent à vos processus d'affaires uniques.

Automatisez les tâches répétitives, les approbations, les notifications et bien plus encore pour rationaliser vos opérations et gagner du temps. Gardez votre équipe connectée et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Vérification de la conformité de l'accessibilité du site web

Via : vérificateur d'accessibilité Accessibility Checker utilise l'automatisation NLP et ML pour effectuer des analyses complètes des sites Web. Il repère les problèmes d'accessibilité potentiels susceptibles d'enfreindre les directives WCAG ou de gêner les acheteurs handicapés.

L'outil alimenté par l'IA fournit une évaluation instantanée de la conformité de l'accessibilité, protégeant ainsi votre marque contre d'éventuels problèmes juridiques tout en garantissant l'inclusion de tous les utilisateurs.

Analyse des données et perspectives

Google Analytics n'est pas à proprement parler un outil d'intelligence artificielle, mais il offre des fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle comme les objectifs intelligents et les instructions automatisées qui vous aident à comprendre le trafic de votre site Web, l'engagement des clients et leur comportement.

Via : Google Analytics De même, Monkey Learn est un outil d'analyse de texte qui utilise l'IA pour extraire des informations des commentaires des clients, des réponses aux enquêtes et des mentions dans les médias sociaux.

Outils d'IA gratuits et abordables pour les petites entreprises

Explorez notre sélection d'outils d'IA gratuits et abordables pour les petites entreprises Outils d'IA conçus pour les jeunes entreprises ou les entreprises de taille moyenne visant à réduire les dépenses.

Outils d'IA gratuits

HubSpot CRM: Un outil d'IA gratuitOutil de gestion de la relation client (CRM) alimenté par l'IA qui exploite l'IA pour automatiser les tâches, organiser les contacts et suivre les interactions avec les clients. Il offre des fonctions d'IA de base telles que l'évaluation des prospects et le suivi des courriels ChatGPT (version gratuite): Utilisez le puissant modèle de langage d'OpenAI pour trouver des idées, rédiger des courriels, résumer des documents et même écrire des extraits de code Copy.ai (version gratuite): Générez des textes marketing, des posts sur les réseaux sociaux et des descriptions de produits avec l'aide de l'IA, ce qui est parfait pour créer rapidement un contenu convaincant. Il est considéré comme l'un des meilleurs Outils de création de contenu par l'IA dans le domaine du marketing Grammarly (version de base): Améliorez votre écriture grâce à un correcteur grammatical et orthographique piloté par l'IA Canva (version gratuite): L'interface de conception par glisser-déposer de Canva offre des fonctions alimentées par l'IA, telles que Magic Resize et Background Remover, pour faciliter l'édition d'images

Outils d'IA abordables

Hootsuite (version professionnelle): Gérez votre présence sur les médias sociaux grâce à la programmation, à l'analyse et aux suggestions de contenu optimisées par l'IA ManyChat (plan Pro): Créez des chatbots alimentés par l'IA pour Facebook Messenger et Instagram afin d'automatiser les interactions avec les clients et de générer des leads Otter.ai (plan Pro): Transcrivez des réunions et des entretiens avec une précision alimentée par l'IA, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous assurer que vous saisissez tous les détails importants Beautiful.ai (plan Pro): Créez des présentations professionnelles grâce à des suggestions de conception et des modèles générés par l'IA Writesonic (Basic plan): Générez des articles de blog de haute qualité, des textes de pages d'atterrissage et du contenu pour les médias sociaux avec l'aide de l'IA

Les meilleurs outils d'IA pour les entrepreneurs solos

Explorons quelques-uns des meilleurs outils d'IA spécifiquement conçus pour les entrepreneurs solos, en nous concentrant sur l'automatisation du service client, la cybersécurité, la comptabilité et une plongée en profondeur dans la façon dont ClickUp exploite l'IA pour stimuler la productivité :

Automatisation du service client

Via : Tidio Tidio est un Outil d'IA pour le service à la clientèle qui propose un chatbot doté d'une intelligence artificielle capable de répondre aux questions des clients, de leur recommander des produits et même de traiter leurs commandes. Son interface intuitive et son prix abordable en font une excellente option pour les entrepreneurs solitaires.

Cybersécurité

Via : Dashlane Dashlane (Free Version) est un gestionnaire de mots de passe qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des mots de passe forts, remplir automatiquement les formulaires et alerter les utilisateurs en cas de failles de sécurité potentielles. Il crypte et stocke en toute sécurité les informations sensibles telles que les détails des cartes de crédit, les adresses et les documents d'identité.

Sa fonction de surveillance du dark web scrute en permanence le dark web à la recherche de vos informations personnelles et vous alerte si vos informations d'identification sont trouvées dans une violation de données. Vous pouvez ainsi prendre des mesures immédiates pour protéger vos comptes.

Opérations comptables

Via : Zoho Books Zoho Books (plan de base) est un logiciel de gestion de documents en ligne

logiciel de comptabilité basé sur le cloud et utilisant l'IA

pour automatiser la saisie des données, le traitement des factures et le suivi des dépenses, ce qui simplifie la gestion financière

Cet outil d'IA crée des factures d'aspect professionnel, suit les dépenses et automatise les rappels de paiement, garantissant ainsi des paiements en temps voulu et des documents financiers exacts.

Améliorez vos performances grâce aux fonctionnalités de ClickUp alimentées par l'IA

ClickUp est un outil polyvalent de gestion de projet et de productivité qui offre plusieurs fonctionnalités alimentées par l'IA. Ces fonctionnalités sont intégrées à la plateforme sous la forme de ClickUp Brain pour simplifier vos flux de travail et améliorer votre productivité.

En exploitant la puissance de l'IA, ClickUp vous permet de travailler plus intelligemment, d'accomplir des tâches plus efficacement et, en fin de compte, d'améliorer votre productivité

d'augmenter la productivité sur votre lieu de travail

.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de ClickUp qui utilisent l'IA pour stimuler la productivité :

Recherche intelligente: Localisez sans effort les informations dans les tâches, les documents et les conversations à l'aide d'une fonction de recherche intuitive alimentée par l'IA. Cela permet un accès rapide à des données cruciales, un gain de temps et d'efficacité

Intégrez vos applications préférées et scannez-les rapidement avec l'IA pour trouver ce que vous cherchez.

ClickUp Brain:Automatisez en toute transparence diverses tâches d'écriture, notamment la génération d'idées, le résumé et l'édition, grâce à ClickUp Brain. Cette fonctionnalité s'appuie sur des algorithmes d'IA pour aider à la création et à l'amélioration du contenu, en rationalisant les flux de travail et en améliorant la productivité. Vous pouvez également l'utiliser pour analyser des données, remplir des tableaux avec des données ou générer des mises à jour sur l'état d'avancement de vos activités

Utilisez ClickUp Brain pour automatiser les tâches d'écriture, la génération d'idées, le résumé et l'édition.

Traitement du langage naturel (NLP): Générez des tâches à partir de commentaires ou de courriels, simplifiez la gestion des tâches et améliorez l'efficacité organisationnelle. ClickUp utilise des capacités de traitement du langage naturel pour interpréter les commandes de l'utilisateur et automatiser les tâches de manière efficace.

Générez des tâches à partir de commentaires ou de courriels, simplifiez la gestion des tâches et améliorez l'efficacité organisationnelle. ClickUp utilise des capacités de traitement du langage naturel pour interpréter les commandes de l'utilisateur et de manière efficace. Grâce à l'automatisation des tâches pilotée par l'IA, vous pouvez assigner des tâches aux membres de l'équipe en fonction de déclencheurs spécifiques, optimisant ainsi l'allocation des ressources et améliorant l'efficacité du flux de travail

Réduisez le temps consacré à l'attribution des tâches grâce à l'automatisation du flux de travail par l'IA de ClickUp

Collaboration sur les documents:Collaborez sur les documents en temps réel grâce àClickUp's AI-powered Docs (Les documents pilotés par l'IA de ClickUp). Cet outil propose des suggestions de grammaire, de style et de ton, facilitant ainsi une collaboration transparente et garantissant la qualité de la documentation partagée

Éditez en collaboration avec les membres de votre équipe grâce à la fonction Docs de ClickUp, alimentée par l'IA

Gérer et

développez votre petite entreprise grâce à ClickUp

l'interface intuitive de ClickUp, les vues personnalisables et les fonctions d'automatisation. Gérez efficacement plusieurs projets simultanément, suivez l'avancement et respectez facilement les délais de différentes manières :

Gestion centralisée des projets : Utilisez la plateforme centralisée de ClickUp pour gérer tous vos projets et tâches. Vous pouvez créer des espaces de travail différents pour chaque projet ou équipe et organiser les tâches en listes, tableaux ou calendriers

: Utilisez la plateforme centralisée de ClickUp pour gérer tous vos projets et tâches. Vous pouvez créer des espaces de travail différents pour chaque projet ou équipe et organiser les tâches en listes, tableaux ou calendriers Suivi de la progression en temps réel : Suivez l'avancement en temps réel pour connaître le statut de chaque tâche et projet. Configurez des notifications personnalisées pour être alerté lorsque les tâches sont terminées ou lorsque les délais approchent

: Suivez l'avancement en temps réel pour connaître le statut de chaque tâche et projet. Configurez des notifications personnalisées pour être alerté lorsque les tâches sont terminées ou lorsque les délais approchent Rapports complets : Suivez l'avancement de vos projets et identifiez les points à améliorer. Vous pouvez générer des rapports sur les tâches accomplies, le temps passé et les budgets des projets. Utilisez ces informations pour allouer des ressources et gérer vos projets plus efficacement

ClickUp propose également de nombreux modèles pour vous aider à mettre en place votre stratégie commerciale.

Télécharger ce modèle

Modèle d'entreprise stratégique de ClickUp

vous aide à visualiser les objectifs stratégiques, à définir les étapes clés et à suivre les progrès au fil du temps. Il fournit un cadre structuré pour la planification et l'exécution des stratégies de croissance.

Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, les équipes disposent d'un lieu central où elles peuvent suivre les progrès, partager les mises à jour et discuter des défis à relever.

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

La gestion des dépenses peut s'avérer particulièrement difficile pour les petites entreprises aux ressources limitées.

Modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises de ClickUp

simplifie ce processus grâce à une méthode structurée et efficace de suivi, de catégorisation et de déclaration des dépenses.

Ce modèle fournit une vue d'ensemble claire de toutes les dépenses, ce qui permet de voir où va l'argent et d'identifier les domaines potentiels de réduction des coûts.

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Modèle d'entreprise allégée de ClickUp

de ClickUp vous guide à travers les éléments essentiels d'un plan d'affaires, sans superflu. Utilisez le modèle pour affiner votre idée d'entreprise, tester sa viabilité et recueillir les réactions de clients et d'investisseurs potentiels.

Il met l'accent sur les éléments clés qui comptent le plus pour les investisseurs et les parties prenantes, tels que votre proposition de valeur, votre marché cible, votre modèle de revenus et votre stratégie de marketing.

Télécharger ce modèle

Simplifiez votre flux de travail avec ClickUp

L'intelligence artificielle n'est plus un luxe réservé aux grandes entreprises ; les petites entreprises qui veulent prospérer sur le marché actuel doivent également l'adopter.

Rationalisez vos processus, prenez des décisions fondées sur des données et offrez une expérience client exceptionnelle grâce à ces outils.

Vous pouvez même automatiser les tâches répétitives comme l'envoi d'e-mails, la création de factures ou le suivi des clients, libérant ainsi votre temps pour des tâches plus importantes, le tout avec l'aide de l'IA ! ⚡

Laissez ClickUp vous aider avec ses nombreux outils alimentés par l'IA pour travailler de manière transparente avec les clients, les entrepreneurs et les fournisseurs, même s'ils ne sont pas des utilisateurs de ClickUp.

S'inscrire sur ClickUp

dès aujourd'hui pour mener votre petite entreprise vers le succès avec l'aide de l'IA !