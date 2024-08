GitLab vs. GitHub : Quel outil DevOps est le meilleur en 2024 ?

Choisir entre GitLab et GitHub dans le développement de logiciels laisse souvent beaucoup d'entre nous à la croisée des chemins. Chacun a sa stratégie, ses points forts et sa légion d'abonnés. En 2024, le débat entre GitLab vs GitHub continue de captiver les développeurs et les équipes à la recherche du nec plus ultra Outil DevOps .

Ces plateformes ont évolué vers des écosystèmes complets qui assistent l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Qu'il s'agisse de gérer des référentiels privés, d'intégrer des outils tiers ou de naviguer dans les complexités de CI/CD, le choix entre GitLab et GitHub a un impact sur le déroulement de vos projets Git.

Explorons les nuances entre GitLab et GitHub et voyons quelle plateforme pourrait le mieux répondre à vos besoins de développement et de collaboration.

Qu'est-ce que GitLab?

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de GitLab GitLab GitLab est une plateforme DevSecOps achevée, achevée et acheminée sous la forme d'une application unique. Elle change fondamentalement la façon dont les équipes de développement, de sécurité et d'ops collaborent et construisent des logiciels.

En offrant une expérience transparente et intégrée tout au long du cycle de développement, GitLab rationalise la gestion de projet, le versionnage du code et l'intégration et le déploiement continus (CI/CD), ce qui en fait un outil redoutable pour les développeurs visant à accroître l'efficacité et la productivité.

Fonctionnalités de GitLab

GitLab se distingue par ses fonctionnalités complètes qui assistent le processus de développement de bout en bout. Cette plateforme open-source offre une solution tout-en-un de pour les équipes de développement de logiciels , de la planification de projet et de la gestion du code source au CI/CD, à la surveillance et à la sécurité.

1. Intégration continue/déploiement continu (CI/CD)

Les fonctionnalités CI/CD de GitLab automatisent le processus de livraison de logiciels, du codage initial au déploiement, en améliorant l'efficacité et en réduisant les erreurs manuelles.

2. Suivi des projets et des problèmes

Avec GitLab, les équipes peuvent suivre la progression et gérer les projets à l'aide de outils agiles et des méthodologies, en utilisant des Tableaux, des listes et des problèmes pour que tout soit organisé et transparent.

3. Gestion du code source

GitLab fournit un système de contrôle de version robuste pour vos référentiels de code, avec l'assistance suivante le codage collaboratif et les processus de révision du code avec des demandes de fusion, des forks et des versions de branches.

4. Wiki pour la documentation

GitLab comprend un wiki intégré qui facilite la création, le partage et la maintenance de la documentation du projet. Ainsi, les équipes peuvent conserver toute leur documentation en un seul endroit, facilement accessible et à jour, ce qui garantit le partage et la préservation des connaissances au sein de l'équipe.

5. Registre de conteneurs intégré

Le registre de conteneurs intégré de GitLab simplifie la gestion des conteneurs. Il permet aux équipes de construire, de pousser et de partager des images Docker au sein de leurs projets GitLab. Cette approche intégrée rationalise le flux de travail pour la gestion des images Docker et le déploiement d'applications conteneurisées, éliminant ainsi le besoin de registres tiers.

6. Suggestions de code GitLab Duo

GitLab s'appuie sur l'IA générative pour fournir des complétions et des générations de code afin d'aider les développeurs à faciliter leurs tâches. Il offre des compléments de code pour la ligne en cours d'achevé et génère du code basé sur des commentaires de code en langage naturel. Il aide les développeurs à rationaliser le processus de développement en suggérant des extraits de code pertinents, en achevant des lignes de code et en générant des fonctions en fonction du contexte fourni.

Cette fonctionnalité est disponible pour les niveaux Premium et Ultimate et nécessite le module complémentaire GitLab Duo Pro. Elle assiste une gamme d'extensions et de langages, améliorant le flux de travail de développement avec des suggestions pilotées par l'IA qui s'adaptent au style de code de l'utilisateur et au contexte du projet.

Prix GitLab

GitLab propose un intervalle d'options tarifaires adaptées aux besoins des différentes équipes et projets :

Free

Premium : 19 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

: 19 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) Ultimate : 99 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Qu'est-ce que GitHub?

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de GitHub GitHub GitHub est un service d'hébergement basé sur le cloud qui permet de gérer un référentiel Git. Il fournit une plateforme de contrôle de version et de collaboration, permettant aux développeurs de travailler ensemble sur des projets depuis n'importe où.

GitHub simplifie le processus de partage et de publication du code, ce qui en fait un outil essentiel pour les logiciels open-source et les bases de code des entreprises privées. En intégrant la revue de code unique et le CI/CD dans une seule plateforme, GitHub facilite le développement transparent des projets logiciels.

Fonctionnalités de GitHub

GitHub est réputé pour la richesse de ses fonctionnalités qui assistent le cycle de vie du développement, améliorent la collaboration et rationalisent la gestion de projet. Son interface intuitive et son approche communautaire en font un des favoris des développeurs du monde entier.

1. Système de contrôle de version et collaboration

GitHub offre des outils puissants pour brancher, fusionner et tirer des demandes, ce qui permet à plusieurs développeurs de travailler sur le même projet de manière efficace et sans conflits.

2. Actions GitHub pour CI/CD

Les actions GitHub automatisent votre flux de travail de l'idée à la productivité, vous permettant de construire, tester et déployer votre code directement dans l'écosystème de GitHub.

3. Suivi des problèmes et des projets

Avec le suivi des problèmes et les tableaux de projet, le référentiel GitHub fournit des outils complets pour planifier et suivre votre travail, gérer des projets et rester en phase avec votre équipe.

4. Sécurité et analyse de code

GitHub va au-delà des fonctions de base de Git pour garantir la sécurité de votre code. Grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées, notamment l'analyse automatique du code et les alertes de vulnérabilité, GitHub facilite l'identification et la correction des problèmes de sécurité avant qu'ils ne deviennent problématiques, garantissant ainsi la protection de vos projets à chaque étape.

5. Pages GitHub

Les pages GitHub offrent aux fournisseurs prestataires un moyen simple d'héberger et de publier des sites web directement à partir de leur référentiel GitHub. Cette fonctionnalité est parfaite pour les pages d'accueil des projets, la documentation et les sites personnels ou organisationnels, ce qui en fait un outil inestimable pour partager votre travail avec le monde entier.

6. GitHub Copilot

GitHub Copilot travaille comme votre Assistant de codage IA et améliore les flux de travail des développeurs en proposant des suggestions en temps réel basées sur l'IA. Il transforme des invitations en langage naturel, des instructions en suggestions de code basées sur le contexte et les conventions de style de votre projet. Il augmente la productivité du développeur de jusqu'à 55% et aide les développeurs à améliorer la qualité de leur code.

Tarification GitHub

La structure tarifaire de GitHub est conçue pour s'adapter aux individus, aux équipes et aux entreprises, avec des forfaits gratuits et payants :

Gratuit

Teams : 4 $ par utilisateur et par mois

: 4 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 21 $ par utilisateur/mois

: 21 $ par utilisateur/mois GitHub One : Tarification personnalisée

GitLab vs. GitHub : Comparaison des fonctionnalités

GitHub et GitLab proposent tous deux des outils permettant de rationaliser le processus de développement, du codage initial aux outils de déploiement final. GitLab se positionne comme une application unique pour l'ensemble du cycle de vie DevSecOps, tandis que GitHub brille par sa vaste communauté et ses fonctionnalités collaboratives pour les développeurs du monde entier.

Comparons leurs fonctionnalités clés côte à côte pour voir comment elles se positionnent l'une par rapport à l'autre.

Fonctionnalité n°1 : Intégration continue/déploiement continu (CI/CD)

**GitLab prend une légère avance dans le domaine de l'intégration et du déploiement continus (CI/CD) grâce à son environnement CI/CD intégré qui s'adapte parfaitement au cycle de vie DevOps. Il permet d'effectuer des tests, des déploiements et des surveillances en plusieurs étapes sans intégrations tierces.

GitHub, quant à lui, propose GitHub Actions, qui offre de puissantes capacités d'automatisation, mais peut nécessiter davantage d'installation et d'intégration avec des outils tiers pour atteindre un niveau d'automatisation des flux de travail similaire à celui de GitLab.

Fonctionnalité #2 : Suivi des projets et des problèmes

En ce qui concerne le suivi des projets et des problèmes, GitHub a un léger avantage. Son interface utilisateur est intuitive et le système de suivi des problèmes est robuste, ce qui facilite la collaboration entre les équipes, le suivi de la progression et la gestion des projets. GitHub Projects s'intègre étroitement à l'écosystème GitHub, offrant des tableaux de type Kanban pour organiser les tâches et les flux de travail.

GitLab propose également des outils de gestion de projet complets, notamment le suivi des problèmes et les tableaux. Cependant, la communauté de GitHub et son adoption généralisée lui donnent un peu d'avance en matière de collaboration et de facilité d'utilisation pour un public plus large.

Fonctionnalité #3 : Plate-forme de contrôle de version et collaboration

GitLab et GitHub sont tous deux construits sur Git, offrant une excellente assistance pour les plateformes de contrôle de version et la collaboration. Cependant, GitHub se distingue par son approche de code social, favorisant une communauté vaste et active où les développeurs peuvent facilement partager, suivre et contribuer au travail de chacun. Le système de demande de tirage de GitHub est particulièrement apprécié pour son processus d'examen du code.

GitLab propose des outils de collaboration similaires, notamment les demandes de fusion, qui sont comparables aux demandes de tirage de GitHub. Bien que les systèmes de contrôle de version et les outils de collaboration de GitLab soient robustes et intégrés dans son approche d'application unique, la communauté et la base d'utilisateurs plus importantes de GitHub pourraient en faire le go-to pour les développeurs qui cherchent à se connecter avec d'autres et à partager leurs projets à grande échelle.

Le choix entre GitHub et GitLab peut se résumer à des besoins spécifiques : GitLab pour ceux qui recherchent une plateforme DevOps tout-en-un et GitHub pour ceux qui donnent la priorité à la communauté et à la collaboration.

GitLab vs. GitHub : Un résumé rapide

Voici un tableau comparatif rapide des principales fonctionnalités entre GitLab et GitHub, en mettant l'accent sur les aspects critiques qui influencent le choix de.. outils de développement logiciel :

Faisons également une rapide comparaison des différents forfaits pour les deux outils

GitLab vs. GitHub sur Reddit

Pour jauger le sentiment et recueillir des informations, nous avons exploré les discussions sur Reddit, en particulier au sein du subreddit r/devops, où les professionnels partagent leurs expériences et leurs préférences concernant ces deux géants du contrôle de version. Un utilisateur de Reddit qui réfléchit à son passage de GitHub à GitLab avant l'introduction de GitHub Actions, a exprimé sa satisfaction à l'égard de GitLab. L'utilisateur s'est demandé pourquoi les professionnels DevOps préfèrent toujours GitHub malgré ses pannes, se demandant si cela est dû à des fonctionnalités uniques ou à une inertie organisationnelle.

En réponse, plusieurs points ont été soulevés :

Stabilité de GitHub : Un utilisateur a mentionné que les temps d'arrêt de GitHub sont comparables à ceux de GitLab, ce qui suggère que le choix n'est pas influencé par la fiabilité. Le débat s'étend au-delà du temps de disponibilité pour considérer les fonctionnalités et l'assistance de la communauté que chaque plateforme offre

Un utilisateur a mentionné que les temps d'arrêt de GitHub sont comparables à ceux de GitLab, ce qui suggère que le choix n'est pas influencé par la fiabilité. Le débat s'étend au-delà du temps de disponibilité pour considérer les fonctionnalités et l'assistance de la communauté que chaque plateforme offre GitHub Actions vs. GitLab CI/CD : GitHub Actions a reçu des éloges pour ses sauts en matière de développement et la communauté dynamique de logiciels open-source qui contribue à sa croissance. En revanche, GitLab CI/CD a été considéré comme adéquat mais à la traîne en matière d'innovation et de mises à jour des fonctionnalités

: GitHub Actions a reçu des éloges pour ses sauts en matière de développement et la communauté dynamique de logiciels open-source qui contribue à sa croissance. En revanche, GitLab CI/CD a été considéré comme adéquat mais à la traîne en matière d'innovation et de mises à jour des fonctionnalités Assistance et mise en œuvre des fonctionnalités: Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités de GitLab sont souvent mal conçues ou lentes à évoluer, citant la gestion des paquets de la plateforme comme un exemple de performances insuffisantes

Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités de GitLab sont souvent mal conçues ou lentes à évoluer, citant la gestion des paquets de la plateforme comme un exemple de performances insuffisantes **L'augmentation récente du prix de GitLab a suscité des discussions sur le rapport coût/valeur, poussant certains à reconsidérer leur choix de plateforme. L'augmentation des coûts de licence sans amélioration correspondante des fonctionnalités a conduit à des comparaisons et à des analyses coûts-avantages entre GitHub et GitLab

**La place de marché GitHub et sa pléthore d'actions ont été mises en avant comme un avantage significatif, offrant des fonctions étendues grâce à des plugins et des intégrations développés par la communauté

j'ai passé beaucoup de temps dans les deux au cours des dernières années et GH est tout simplement plus fonctionnel en raison de l'investissement de MS et de la plus grande communauté, IMO. GL a du mal à s'adapter..."_

Les utilisateurs de Reddit semblent pencher pour GitHub en raison de ses solides capacités avancées de CI/CD, améliorées par GitHub Actions, et de son écosystème complet assisté par une grande communauté. La préférence n'est toutefois pas unanime, certains appréciant la plateforme DevOps intégrée de GitLab et ses options d'auto-hébergement.

Rencontre ClickUp-La meilleure alternative à GitLab vs. GitHub

Alors que le débat entre GitLab et GitHub se poursuit au sein des équipes de développement, il est crucial d'explorer les alternatives qui pourraient mieux s'aligner sur vos besoins de développement.

Entrez dans ClickUp, une plateforme polyvalente qui offre une suite complète d'outils conçus pour améliorer la productivité, les fonctionnalités de collaboration et le cycle de vie global du développement. ClickUp est un concurrent redoutable, offrant des fonctionnalités uniques destinées aux équipes de développement de logiciels.

Fonctionnalité concurrente de ClickUp n° 1 : conçue pour les équipes de développement de logiciels

Organisez des projets d'ingénierie complexes avec ClickUp ClickUp pour les équipes de logiciels offre une plateforme centralisée où le code et la collaboration convergent de manière transparente.

Contrairement à GitLab et GitHub, qui se concentrent principalement sur le contrôle de version et la gestion du référentiel git, ClickUp étend ses fonctions pour inclure des outils détaillés de planification, de suivi et d'exécution de projet spécialement conçus pour la plateforme de développement. Avec des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les sprints et les tableaux agiles, ClickUp facilite une approche holistique.

Gardez toutes vos équipes alignées avec des feuilles de route visuelles partageables dans ClickUp. Construisez vos propres flux de travail et affichages agiles pour gérer le travail comme vous l'entendez.

Sauvegardez toutes vos feuilles de route, vos documents d'exigences, vos listes, etc Documents ClickUp vous pouvez créer des documents, les lier à des tâches, les partager avec des membres de l'équipe et les ajouter à des flux de travail. À faire mentionner que les documents sont livrés avec contrôle de version ?

Planifiez et gérez vos sprints avec Sprints ClickApp et automatisez les tâches répétitives avec Automatisations de sprints . Personnaliser les rapports avec des diagrammes Burnup, Burndown, Velocity, etc. et les ajouter à des rapports personnalisés Tableaux de bord ClickUp qui se mettent à jour en temps réel.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #2 : Modèles de développement

Pour rationaliser le processus de développement, ClickUp propose un intervalle de modèles de développement de logiciels adaptés aux différentes étapes et aux différents aspects des projets de logiciels. Ces modèles modèles de gestion de projet inclure :

Modèle de planification du développement de logiciels ClickUp : Un modèle complet pour lancer votre projet de développement, couvrant toutes les phases, de l'idéation au déploiement

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Modèle de suivi de projet logiciel ClickUp : Ce modèle aide les équipes à suivre la progression, à gérer les tâches et à maintenir la visibilité sur les jalons et les échéances

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Modèle d'échéancier pour le déploiement d'un logiciel ClickUp : Idéal pour gérer les calendriers de diffusion, ce modèle garantit une livraison dans les délais et une communication claire entre les parties prenantes

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Ces modèles prêts à l'emploi permettent de gagner du temps et favorisent les bonnes pratiques au sein des équipes, permettant ainsi un processus de développement fluide et efficace.

ClickUp fonctionnalité rivale #3 : Gestion de projet complète pour les équipes de logiciels

Au-delà de la simple gestion du code, ClickUp offre une solution globale permettant aux équipes logicielles de gérer tous les aspects de leurs projets. Les fonctionnalités de ClickUp apportent une assistance tout au long du cycle de vie du développement logiciel, depuis l'idéation jusqu'à la publication et la maintenance.

Recueillez les demandes de bug et de problème dans ClickUp en utilisant des formulaires avec une logique conditionnelle, et transformez-les automatiquement en Tâches ClickUp ajoutez un statut personnalisé, une priorité, des propriétaires, des dates d'échéance, etc., et suivez-les avec les autres projets de votre équipe.

Grâce aux documents intégrés, au suivi des objectifs et aux outils de retour d'information, les équipes peuvent rester alignées, itérer rapidement et fournir des solutions logicielles de haute qualité. La flexibilité et les options de personnalisation de la plateforme lui permettent de s'adapter à n'importe quel flux de travail, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui gèrent à la fois le code et la portée plus large du projet dans un environnement unifié.

De plus, ClickUp est intégré à GitHub, GitLab et Bitbucket. Incluez votre identifiant de tâche dans un titre, et ClickUp associera automatiquement la validation à une tâche !

Connectez et automatisez votre travail à travers votre pipeline DevOps et CI/CD. ClickUp s'intègre également avec Figma, Sentry et des centaines d'autres outils.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #4 : ClickUp Brain à la pointe de la technologie

ClickUp a relevé le défi avec ClickUp Brain, un outil révolutionnaire de gestion de l'information et de la communication Révolutionnaire d'IA pour les développeurs pour automatiser et rationaliser les tâches comme jamais auparavant.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Brain-Dashboard-Image-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

gérez vos opérations avec facilité et efficacité en tirant parti de la puissance de ClickUp Brain_

Cet assistant IA révolutionnaire peut aider les développeurs à améliorer leur productivité. Voici quelques fonctionnalités notables de ClickUp Brain que vous devez rechercher :

Gestion des connaissances par l'IA : ClickUp Brain agit comme un gestionnaire de connaissances complet, permettant aux développeurs de requérir et récupérer instantanément des informations à partir de documents, de tâches et de projets. Il n'est donc plus nécessaire d'examiner manuellement les données ou de demander à des collègues, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité

ClickUp Brain agit comme un gestionnaire de connaissances complet, permettant aux développeurs de à partir de documents, de tâches et de projets. Il n'est donc plus nécessaire d'examiner manuellement les données ou de demander à des collègues, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité Gestion de projet l'IA: Il sert de gestionnaire de projet automatisé, supervisant et rationalisant les flux de travail tels que les mises à jour et les rapports de progression . Les développeurs peuvent automatiser les résumés de projet, les éléments d'action, la planification des sous-tâches et même le remplissage automatique des données. Cela permet de réduire considérablement les efforts manuels et de se concentrer davantage sur la pensée critique et l'innovation

Il sert de gestionnaire de projet automatisé, supervisant et rationalisant les flux de travail tels que les . Les développeurs peuvent automatiser les résumés de projet, les éléments d'action, la planification des sous-tâches et même le remplissage automatique des données. Cela permet de réduire considérablement les efforts manuels et de se concentrer davantage sur la pensée critique et l'innovation AI Writer for Work: De la vérification orthographique sans avoir besoin de plugins ou d'extensions à la génération de réponses rapides au ton parfait, ClickUp Brain simplifie la création de contenu . Il peut également générer des tableaux avec des données riches, créer des modèles pour les tâches, les documents et les projets, et transformer la voix en texte pour les transcriptions de réunions

De la vérification orthographique sans avoir besoin de plugins ou d'extensions à la génération de réponses rapides au ton parfait, ClickUp Brain simplifie la . Il peut également générer des tableaux avec des données riches, créer des modèles pour les tâches, les documents et les projets, et transformer la voix en texte pour les transcriptions de réunions Outils de productivité et d'ingénierie : ClickUp BrainAI dote les développeurs d'outils leur permettant de rédiger des documents d'exigences produit (PRD), de concevoir des études de test utilisateur, de créer des forfaits de test, et bien plus encore. Cela répond directement à leurs besoins spécifiques en matière de développement de produits et de tâches d'ingénierie

Accélérer votre flux de travail de développement avec ClickUp

Alors que GitHub et GitLab offrent des outils puissants pour le contrôle des versions et la collaboration, ClickUp présente une alternative polyvalente qui répond aux besoins complets des équipes de développement. Il s'agit d'une alternative achevée qui répond aux besoins des équipes de développement en matière de contrôle des versions et d'examen du code, tout en améliorant la gestion des tâches, la planification et la collaboration.

Avec son interface conviviale, ses options d'intégration étendues et ses fonctionnalités personnalisables, ClickUp est un fournisseur prestataire qui assiste les projets de développement de logiciels dynamiques et à multiples facettes.

Que vous cherchiez à gérer vos projets plus efficacement, à collaborer de manière transparente ou simplement à trouver un outil qui s'adapte à votre flux de travail, ClickUp est la solution. Prêt à transformer votre processus de développement. Découvrez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment la productivité de votre équipe peut atteindre de nouveaux sommets.