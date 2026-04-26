8 outils similaires à Smartsheet pour la planification des capacités

Smartsheet gère bien les données de projet structurées, mais il a été conçu autour de la logique des feuilles de calcul, et non de la capacité en temps réel. Si votre équipe répartit son temps entre plusieurs projets et que votre plan cesse de correspondre à la réalité dès qu’une tâche est réattribuée, c’est que vous avez dépassé ses capacités.

Ce guide présente huit alternatives. Verdict rapide : les agences facturant le temps passé chez le client devraient se tourner vers Float ou Productive. Les équipes de taille moyenne effectuant des calculs complexes sur les ressources ont besoin de Wrike ou Runn. Les équipes qui souhaitent que leur plan de capacité se trouve dans le même environnement de travail que le travail réel devraient se tourner vers ClickUp. Asana et monday.com occupent une place intermédiaire pour les équipes qui les utilisent déjà. Resource Guru est la solution la plus simple si vous avez uniquement besoin d'une vue partagée sur les disponibilités.

Ci-dessous : un tableau comparatif, les cinq éléments qui comptent vraiment lors de l'évaluation de ces outils, puis des avis individuels présentant honnêtement les limites de chacun.

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification des capacités ?

Un logiciel de planification des capacités vous indique la charge de travail que votre équipe peut raisonnablement assumer, puis vous aide à attribuer de nouvelles tâches sans que personne ne dépasse cette limite. Il rassemble les informations relatives à la disponibilité, aux congés, aux missions en cours et (dans les meilleurs outils) aux compétences, afin que la question « pouvons-nous accepter ce projet ? » trouve une réponse fondée sur des données plutôt que sur une intuition.

Pourquoi c'est plus important qu'avant : les horaires hybrides, le travail en sous-traitance et le fait que les collaborateurs partagent leur temps entre trois à cinq projets ont rendu la charge de travail invisible. Un tableur permet de savoir qui travaille sur quoi. Mais il ne vous dira pas que Priya sera à 110 % la semaine prochaine parce que deux échéances se sont retrouvées le même mardi.

ClickUp Insight : Seuls 15 % des responsables vérifient la charge de travail avant d'attribuer de nouvelles tâches. 24 % supplémentaires attribuent les tâches en se basant uniquement sur les échéances des projets. Le résultat est une équipe surchargée, des collaborateurs sous-utilisés et un épuisement professionnel qui apparaît trois semaines trop tard pour être corrigé. Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Aperçu des alternatives à Smartsheet pour la planification des capacités

Outil Idéal pour Fonctionnalité phare Tarifs Limites réelles ClickUp Les équipes qui souhaitent regrouper la capacité, les tâches et les documents dans un seul environnement de travail Vue Charge de travail liée aux tâches en cours ; attribution et hiérarchisation par IA Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises La richesse des fonctionnalités représente une courbe d'apprentissage pour les petites équipes Monday.com Suivi visuel des capacités pour les équipes non techniques Widget de charge de travail, surallocation indiquée par un code couleur Gratuit ; à partir de 9 $ par utilisateur et par mois Les fonctionnalités avancées de gestion de la charge de travail sont disponibles dans les formules supérieures Wrike Planification des ressources d'entreprise avec ordonnancement basé sur l'effort Planificateur de ressources, attribution basée sur des pourcentages Gratuit ; à partir de 10 $ par utilisateur et par mois Courbe d'apprentissage abrupte, interface utilisateur encombrée Asana Capacité au niveau du portfolio sur l'ensemble des projets Vue Charge de travail, portefeuilles, échéancier Gratuit ; à partir de 13,49 $ par utilisateur et par mois La précision de la charge de travail dépend de la cohérence des estimations des efforts Float Planification dédiée des ressources pour les agences Planificateur visuel, répartition tenant compte de la rentabilité À partir de 8,50 $ par utilisateur et par mois Fonctionnalités de gestion de projet limitées Resource Guru Planification simple des équipes avec gestion des congés Barre de disponibilité, détection des conflits À partir de 5 $ par utilisateur et par mois Rapports basiques, peu d'intégrations Runn Prévisions de capacité en temps réel pour les équipes de services Planification de scénarios, projets provisoires À partir de 9 $ par utilisateur et par mois Communauté d'utilisateurs restreinte, modèles limités Productif Gestion des ressources de l'agence liée aux budgets Utilisation liée à la marge du projet À partir de 10 $ par utilisateur et par mois Trop sophistiqué pour les entreprises non axées sur les services

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Le saviez-vous ? 50 % des entreprises ne disposent pas d'indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel pour leurs projets et, par conséquent, perdent au moins une journée entière chaque mois à établir des rapports manuellement.

Pourquoi les équipes recherchent-elles des alternatives à Smartsheet pour la planification des capacités ?

Les équipes finissent généralement par dépasser les capacités de Smartsheet en matière de planification des capacités lorsque les données sur les ressources deviennent trop dynamiques pour être gérées sous forme de lignes et de colonnes. La planification des capacités nécessite des mises à jour en temps réel des tâches, une visibilité sur les congés, des prévisions de charge de travail, la planification de scénarios et des modifications d'affectation qui mettent automatiquement à jour le plan.

Smartsheet permet de suivre efficacement les données de projet structurées, mais les équipes ont souvent besoin d'un système plus connecté lorsque les charges de travail varient quotidiennement, que les collaborateurs répartissent leur temps entre plusieurs projets ou que les responsables doivent comparer la capacité prévue avec le travail réel.

Chaque outil prétend être la solution qu'il vous faut, ce qui rend le choix plus difficile qu'il ne devrait l'être. Voici les critères indispensables à prendre en compte :

Visibilité en temps réel sur la charge de travail : vous avez besoin d'un outil qui se met automatiquement à jour à mesure que les échéanciers changent, indiquant qui est surchargé et qui dispose de capacité disponible à l'instant présent

Planification de scénarios : un bon outil vous permet de modéliser des scénarios hypothétiques avant la validation, afin que vous puissiez voir exactement comment un nouveau projet affecterait la charge de travail de votre équipe

Suivi de l'utilisation : surveillez le temps facturable par rapport au temps non facturable pour détecter les surallocations avant qu'elles ne deviennent un problème

Attribution des tâches en fonction des compétences : les meilleurs outils peuvent recommander qui devrait se charger d'une tâche en fonction du travail antérieur, du rôle et de la disponibilité. La plupart des responsables choisissent par défaut « la personne la plus proche », car ils ne disposent pas de ces données sous les yeux.

Intégration avec les outils existants : la précision des données de capacité dépend de celle des données de travail qui les alimentent. Recherchez un outil qui s'intègre à vos calendriers, à vos systèmes de suivi du temps et à vos systèmes de gestion de projet.

1. ClickUp

Comment ClickUp utilise les vues Charge de travail pour équilibrer la capacité des équipes

L'avantage de ClickUp en matière de planification des capacités est d'ordre structurel : la vue Charge de travail utilise des données de tâches en temps réel, de sorte que la capacité évolue lorsque les tâches sont déplacées. Cela élimine l'étape de synchronisation manuelle qui compromet la plupart des planifications basées sur des feuilles de calcul.

La vue « Charge de travail » mappe les missions de chaque personne avec une capacité définie, exprimée en heures, en nombre de tâches ou dans des champs d'effort personnalisés tels que les points d'histoire. Vous pouvez faire glisser des tâches entre des personnes ou des créneaux horaires directement depuis la vue, et les barres de charge de travail se recalculent au fur et à mesure que vous les déplacez. Elle fonctionne comme une surface de planification, et pas seulement comme un rapport.

Les tableaux de bord s'appuient sur le suivi du temps, l'avancement des tâches et les champs personnalisés déjà présents dans l'environnement de travail. Vous pouvez comparer la capacité prévue à l'effort enregistré, visualiser la distribution entre les équipes et partager une vue en temps réel avec les parties prenantes sans rien exporter.

ClickUp Brain regroupe les tâches, les documents et les tableaux de bord. Il peut résumer l'avancement des projets, mettre en évidence les tendances en matière de charge de travail et suggérer des affectations en fonction de l'historique des tâches et de la charge actuelle.

Laissez ClickUp Brain surveiller la charge de travail de votre équipe et vous alerter des tendances clés

Pour la planification des capacités, AI Assign recommande des responsables de tâches en fonction de leur disponibilité, de leur charge de travail et du contexte de la tâche.

Notre avis : ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités, mais cette richesse a un coût. Les équipes qui ont uniquement besoin de partager des disponibilités et ne souhaitent pas se familiariser avec l'ensemble de l'environnement de travail trouveront des outils plus légers, tels que Resource Guru ou Float, plus rapides à configurer. La vue Charge de travail sur mobile est également plus limitée que la version de bureau.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez des objectifs à l'aide de ClickUp Goals et liez-les à des tâches pour suivre la manière dont la capacité planifiée se traduit en résultats réels

Cartographiez les dépendances entre les tâches et utilisez la vue « Diagramme de Gantt » de ClickUp pour comprendre comment les retards affectent les échéanciers et la charge de travail de l'équipe

Définissez l'effort à fournir à l'aide de champs personnalisés qui correspondent à la manière dont votre équipe planifie son travail

La fonctionnalité intégrée de suivi du temps de projet de ClickUp vous permet de comparer les estimations de durée avec le temps réellement suivi afin d'améliorer la planification future des capacités

Planifiez votre travail sur plusieurs échéanciers grâce à plus de 15 vues ClickUp flexibles qui montrent l'évolution de la capacité au fil du temps

Utilisez des automatisations pour gérer l'attribution des tâches et les mises à jour du flux de travail au fur et à mesure de l'avancement du travail

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Un environnement de travail unifié élimine la dispersion des contextes. Grâce au regroupement des données de capacité, des tâches et des communications en un seul endroit, la visibilité de votre charge de travail reflète la réalité sans nécessiter de synchronisation manuelle.

Des informations basées sur l'IA révèlent des tendances cachées. ClickUp Brain vous aide à passer d'une gestion réactive à une optimisation proactive en recommandant des tâches et en signalant les risques

Des unités de capacité flexibles s'adaptent à tous les flux de travail. Que vous utilisiez des heures, des points de story ou le nombre de tâches, la vue Charge de travail s'adapte à la façon dont votre équipe travaille

Inconvénients :

La richesse des fonctionnalités représente une véritable courbe d'apprentissage pour les équipes qui découvrent les plateformes tout-en-un

La vue Charge de travail sur mobile nécessite moins d'interactions que celle sur bureau

L'installation initiale prend plus de temps qu'avec des planificateurs dédiés comme Float

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 rapporte :

J'apprécie de pouvoir tout intégrer dans ClickUp, ce qui m'aide à comprendre comment le travail est effectué et sur quoi chacun travaille chaque semaine. Avoir une visibilité sur les capacités et les documents est vraiment essentiel, en particulier pour la gestion de projet dans une agence comme la nôtre. J'apprécie le fait que nous ne manquions rien en ayant tout sous ClickUp. De plus, l'installation initiale a été très facile pour moi.

J'apprécie de pouvoir tout intégrer dans ClickUp, ce qui m'aide à comprendre comment le travail est effectué et sur quoi chacun travaille chaque semaine. Avoir une visibilité sur les capacités et les documents est vraiment essentiel, en particulier pour la gestion de projet dans une agence comme la nôtre. J'apprécie le fait que nous ne manquions rien en ayant tout sous ClickUp. De plus, l'installation initiale a été très facile pour moi.

Un autre utilisateur de TrustRadius partage son avis :

J'ai utilisé Trello, Jira, Smartsheet, monday.com et Basecamp, et j'en ai examiné plusieurs autres, mais seul ClickUp offre à la fois la flexibilité et la structure nécessaires pour me permettre de gérer mon propre travail dans le même outil que plusieurs équipes qui partagent certaines tâches, mais pas toutes.

J'ai utilisé Trello, Jira, Smartsheet, monday.com et Basecamp, et j'en ai examiné plusieurs autres, mais seul ClickUp offre à la fois la flexibilité et la structure nécessaires pour me permettre de gérer mon propre travail dans le même outil que plusieurs équipes qui partagent certaines tâches, mais pas toutes.

Monday.com est une excellente alternative à Smartsheet pour les équipes qui souhaitent suivre visuellement leur charge de travail sans passer par une interface axée sur les feuilles de calcul. Ses tableaux visuels permettent de comprendre d'un seul coup d'œil la distribution de la charge de travail, grâce à des barres codées par couleur indiquant qui est à pleine capacité, en dessous ou au-dessus de sa capacité sur les différents échéanciers.

La redistribution du travail est également très simple. Les responsables peuvent glisser-déposer des tâches directement depuis le widget Charge de travail.

Vous pouvez également utiliser les recettes d'automatisation de monday.com pour traiter les problèmes de manière proactive. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour déclencher une notification lorsque la charge de travail d'un membre de l'équipe dépasse un certain seuil, afin de pouvoir intervenir avant qu'il ne soit submergé.

Notre avis : La tarification de Monday.com est structurée en « tranches » d'utilisateurs (3, 5, 10), ce qui peut rapidement devenir coûteux pour les équipes qui ne correspondent pas parfaitement à ces niveaux. Les fonctionnalités les plus utiles en matière de charge de travail ne sont disponibles qu'avec le forfait Pro.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Widget de charge de travail : affiche la capacité de l'équipe à l'aide de barres visuelles, en utilisant une couleur pour mettre instantanément en évidence les membres de l'équipe surchargés

Vues Échéancier et Diagramme de Gantt : vous aident à planifier les calendriers de projet en fonction de la disponibilité de l'équipe afin d'identifier les conflits de ressources potentiels avant qu'ils ne surviennent

Intégrations : effectue la connexion avec des outils tels que Slack, Google Agenda et Zoom

Avantages et inconvénients de Monday.com

Avantages :

Interface très visuelle, prise en main rapide

Des structures de tableaux flexibles s'adaptent à de nombreux flux de travail

Automatisation puissante pour les alertes de capacité

Inconvénients :

La tarification par utilisateur pénalise les équipes situées entre deux niveaux

Les fonctionnalités avancées de gestion de la capacité sont réservées aux forfaits plus coûteux

Les flux de travail de suivi complexes nécessitent une personnalisation approfondie dès le départ

Tarifs de Monday.com

Free

Formule Basic : 9 $ par utilisateur et par mois

Standard : 12 $/utilisateur/mois

Pro : 19 $/utilisateur/mois

Entreprise : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Monday.com?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

Ce que j'apprécie le plus dans Monday Work Management, c'est la facilité avec laquelle on peut organiser les projets et suivre les tâches en un seul et même endroit. L'interface est très visuelle et intuitive, ce qui permet à toute l'équipe de visualiser d'un seul coup d'œil l'avancement, les échéances et les responsabilités. J'apprécie également les fonctionnalités d'automatisation et les intégrations, car elles réduisent le travail manuel et aident à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde. Dans l'ensemble, cela facilite la collaboration et rend le suivi des projets beaucoup plus efficace.

Ce que j'apprécie le plus dans Monday Work Management, c'est la facilité avec laquelle on peut organiser les projets et suivre les tâches en un seul et même endroit. L'interface est très visuelle et intuitive, ce qui permet à toute l'équipe de visualiser d'un seul coup d'œil l'avancement, les échéances et les responsabilités. J'apprécie également les fonctionnalités d'automatisation et les intégrations, car elles réduisent le travail manuel et aident à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde. Dans l'ensemble, cela facilite la collaboration et rend le suivi des projets beaucoup plus efficace.

À lire également : Le travail ne devrait pas donner l'impression d'être un Monday

3. Wrike

via Wrike

Wrike est conçu pour les grandes organisations où l'allocation des ressources est véritablement complexe. Son atout majeur réside dans la planification basée sur l'effort : les responsables affectent les membres de l'équipe en fonction d'un pourcentage de temps plutôt que du nombre de tâches, ce qui donne une vision plus fidèle de la capacité lorsque les collaborateurs sont répartis sur plusieurs projets.

Le suivi intégré du temps passé vous permet de comparer l'effort prévu au temps réellement passé, ce qui rend les estimations de capacité futures plus précises à chaque cycle.

Notre avis en toute honnêteté : la plateforme présente une courbe d'apprentissage assez raide. La suite complète de gestion des ressources n'est disponible qu'à partir du forfait Business. Certains utilisateurs trouvent l'interface trop chargée.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Module de gestion des ressources : prend en charge les contrôles d'accès basés sur les rôles afin que les bonnes personnes gèrent les bonnes ressources au sein des équipes

Diagrammes de charge de travail : Filtrez les vues d'allocation par projet, équipe ou individu pour identifier précisément où se forment les goulots d'étranglement avant qu'ils n'affectent la livraison

Rapports et analyses : des rapports détaillés sur l'utilisation des ressources dans tous les services aident la direction à identifier les inefficacités et à prendre des décisions de dotation en personnel fondées sur les données

Avantages et inconvénients de Wrike

Avantages :

Des chronomètres de tâches automatiques enregistrent les heures sans saisie manuelle

Resource Planner permet aux responsables de tester différents scénarios de planification avant d'attribuer le travail

Les demandes de ressources sont acheminées via des flux de travail d'approbation structurés

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes novices en matière de gestion du travail en entreprise

Fonctionnalités complètes des ressources disponibles uniquement avec le forfait Business et les forfaits supérieurs

L'interface peut sembler encombrée

Tarifs de Wrike

Free

Équipe : 10 $/utilisateur/mois

Entreprise : 25 $/utilisateur/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale

Pinnacle : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les fonctionnalités avancées pour tirer pleinement parti de Wrike. Vous pouvez commencer par l'utiliser simplement pour suivre les échéances et les personnes assignées aux tâches, puis ajouter progressivement d'autres fonctionnalités de suivi à mesure que vous vous familiarisez avec le logiciel. Il est vraiment très bien conçu pour vous permettre de l'utiliser par étapes et d'évoluer au fur et à mesure.

Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les fonctionnalités avancées pour tirer pleinement parti de Wrike. Vous pouvez commencer par l'utiliser simplement pour suivre les échéances et les personnes assignées aux tâches, puis ajouter progressivement d'autres fonctionnalités de suivi à mesure que vous vous familiarisez avec le logiciel. Il est vraiment très bien conçu pour vous permettre de l'utiliser par étapes et d'évoluer au fur et à mesure.

Votre équipe souffre-t-elle d'épuisement professionnel ? Regardez cette vidéo sur les stratégies de planification des capacités et optimisez la charge de travail de votre équipe pour créer un environnement de travail sain :

4. Asana

via Asana

Lorsque vous gérez plusieurs projets, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble et de finir par surcharger votre équipe. La vue Charge de travail d'Asana vous aide à équilibrer les tâches sur l'ensemble de vos portefeuilles, ce qui permet d'éviter plus facilement l'épuisement professionnel et de garantir que vos initiatives les plus importantes bénéficient des ressources nécessaires.

Vous obtenez un aperçu visuel de la capacité en fonction des estimations d'effort que vous avez définies pour les tâches. C'est là que réside le problème : si votre équipe ne fait pas preuve de rigueur dans ses estimations d'effort, la vue Charge de travail vous présente une image fausse.

Notre avis en toute honnêteté : les fonctionnalités de gestion de portefeuille d'Asana ne sont disponibles qu'à partir de la version Business, ce qui rend le prix peu attractif. Les unités de capacité sont limitées aux heures ou aux points, avec peu de flexibilité au-delà de cela.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Tableaux de bord de rapports : affichez des indicateurs en temps réel tels que l'utilisation des capacités, la durée enregistrée et les tendances de la charge de travail pour prendre des décisions fondées sur les données

Portfolios : surveillez simultanément la capacité sur plusieurs projets, ce qui vous aide à prendre des décisions stratégiques en matière de ressources

Échéancier : comparez les calendriers des projets à la disponibilité des équipes pour repérer les conflits de ressources avant qu'ils n'entraînent des retards

Avantages et inconvénients d'Asana

Avantages :

La planification des capacités prend en charge simultanément les vues au niveau des services et des équipes

Effectue la connexion avec plus de 200 outils

Les plans de capacité se synchronisent automatiquement avec les charges de travail et les portfolios

Inconvénients :

La planification des capacités repose sur des estimations cohérentes des efforts

Les fonctionnalités avancées de gestion de la charge de travail et du portfolio nécessitent des forfaits d'abonnement supérieurs

Moins flexible pour les prévisions détaillées des ressources que des outils spécialisés tels que Runn ou Float

Tarifs d'Asana

Particuliers : Gratuit

Formule Starter : 13,49 $ par utilisateur et par mois

Avancé : 30,49 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 rapporte :

Les fonctionnalités d'IA ajoutées au niveau du portefeuille fournissent des informations intéressantes sur les grands projets. Les premiers tests semblent prometteurs pour standardiser les rapports du portefeuille.

Les fonctionnalités d'IA ajoutées au niveau du portefeuille fournissent des informations intéressantes sur les grands projets. Les premiers tests semblent prometteurs pour standardiser les rapports du portefeuille.

Anecdote : Les ruches disposent d'une réserve d'abeilles qui semblent inactives. Des recherches ont montré que ces abeilles constituent en réalité une réserve de capacité à la demande, activée lorsque la demande de butinage augmente soudainement ou qu'une équipe subit des pertes. La nature a inventé de manière indépendante le concept de pools de ressources en attente !

5. Float

via Float

Si votre principale difficulté consiste simplement à déterminer qui est disponible pour travailler sur quoi, une plateforme de gestion de projet complète peut sembler excessive.

Float est avant tout conçu comme un outil de planification des ressources, et cette orientation est évidente. Le planificateur visuel affiche les disponibilités et les affectations sur un échéancier clair. Le glisser-déposer permet d'affecter des personnes à des projets et montre immédiatement l'impact sur la charge de travail de chacun. Les rapports de capacité couvrent les taux d'utilisation, les prévisions de ressources et la distribution de la charge de travail. Le suivi intégré des congés intègre automatiquement les vacances et les jours fériés dans la capacité, afin que vous ne planifiiez pas par inadvertance du travail pour une personne absente.

Notre avis en toute honnêteté : les fonctionnalités de gestion de projet sont limitées. Vous devrez probablement associer Float à un autre outil de gestion des tâches. Les rapports sont également moins complets que ceux proposés par les plateformes tout-en-un, et l'expérience mobile est moins performante que celle de l'application web.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Filtrage par compétences et rôles : standardisez les rôles avec des coûts et des tarifs de facturation par défaut, et ajoutez des étiquettes personnalisées pour l'emplacement, les compétences, l'ancienneté et bien plus encore — afin que la personne idéale pour le poste soit accessible en un simple clic.

Planificateur visuel des ressources : un échéancier clair qui permet de visualiser facilement la disponibilité des équipes et d'affecter les personnes aux projets

Rapports de capacité : générez des rapports sur les taux d'utilisation et les prévisions de disponibilité pour vous aider à planifier la demande future

Avantages et inconvénients de Float

Avantages :

Estime les projets en fonction des coûts réels et des tarifs facturés, puis effectue le suivi de la rentabilité en temps réel à mesure que les plans évoluent

La vue en temps réel de l'utilisation affiche simultanément les risques de surcapacité et de marge

S'intègre à ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Agenda et Outlook

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Fonctionnalités de rapports moins étendues que celles des plateformes tout-en-un

L'expérience utilisateur mobile derrière la version web

Tarifs de Float

Formule Starter : 8,50 $ par utilisateur et par mois

Pro : 14 $/utilisateur/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Float

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Float ?

Un utilisateur de G2 rapporte :

J'apprécie particulièrement cette plateforme pour sa capacité à planifier et à organiser l'échéancier d'un projet. Elle améliore l'efficacité et permet aux équipes de mieux collaborer afin d'achever le projet dans les délais impartis. Ce que j'apprécie le plus dans cette plateforme, ce sont les rapports qui permettent une prise de décision éclairée, ce qui est essentiel pour l'organisation. Cette plateforme dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive, très agréable à utiliser. De plus, la gestion du cycle de vie des projets peut être suivie et gérée de manière très efficace grâce à cette plateforme.

J'apprécie particulièrement cette plateforme pour sa capacité à planifier et à organiser l'échéancier d'un projet. Elle améliore l'efficacité et permet aux équipes de mieux collaborer afin d'achever le projet dans les délais impartis. Ce que j'apprécie le plus dans cette plateforme, ce sont les rapports qui permettent une prise de décision éclairée, ce qui est essentiel pour l'organisation. Cette plateforme dispose d'une interface utilisateur simple, très conviviale pour les utilisateurs. De plus, la gestion du cycle de vie des projets peut être suivie et gérée de manière très efficace grâce à cette plateforme.

En savoir plus : Qu'est-ce que la gestion de la charge de travail ? Bonnes pratiques et modèles

6. Resource Guru

via Resource Guru

Resource Guru simplifie la planification des équipes grâce à une interface axée sur la disponibilité. Sa fonctionnalité phare est la barre de disponibilité, qui permet de voir d'un seul coup d'œil le temps réservé et le temps disponible de chaque membre de l'équipe. La gestion des conflits signale automatiquement les doubles réservations avant la validation.

La gestion des congés s'intègre directement dans la même vue de planification, de sorte que les vacances, les arrêts maladie et les absences apparaissent aux côtés des affectations de projet.

Notre avis : Resource Guru est un outil de planification, pas une plateforme de gestion de projet. Les rapports sont basiques, la liste des intégrations est plus courte que celle de ses concurrents plus importants, et vous aurez besoin d'un outil distinct pour le travail sur les tâches proprement dit.

Les meilleures fonctionnalités de Resource Guru

Réservations provisoires : Les équipes peuvent ajouter des réservations provisoires pour du travail non confirmé au calendrier, ce qui permet de planifier à l'avance avant que le travail ne soit officiellement validé

Suivi du temps : Les équipes peuvent suivre le temps passé à l'aide de relevés de temps faciles à achever, comparer les heures de prévision aux heures réelles et exporter les données des relevés de temps pour une analyse plus approfondie

Réservation de matériel et de salles de réunion : Resource Guru vous permet de gérer non seulement les personnes, mais aussi le matériel et les salles de réunion au sein de la même interface de planification

Avantages et inconvénients de Resource Guru

Avantages :

Utilisé dans les agences, le conseil, la construction, l'ingénierie et l'informatique

Offre d'assistance pour les hiérarchies organisationnelles avec un système de réservation basé sur les approbateurs

Intégration rapide

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Rapports de base

Moins d'intégrations que ses concurrents plus importants

Tarifs de Resource Guru

Grasshopper : 5 $ par utilisateur et par mois

Blackbelt : 8 $ par utilisateur et par mois

Master : 12 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Resource Guru

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Resource Guru ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

J'apprécie de pouvoir me connecter facilement à Resource Guru pour vérifier où je serai, ce qui m'aide à planifier mon agenda et mon calendrier annuel à l'avance. C'est un atout pour notre organisation de pouvoir s'organiser et savoir où nous devons être à un moment donné. Je trouve également que c'est très facile à configurer et à utiliser. La vidéo fournie était très claire, ce qui m'a permis de me lancer très facilement.

J'apprécie de pouvoir me connecter facilement à Resource Guru pour vérifier où je serai, ce qui m'aide à planifier mon agenda et mon calendrier annuel à l'avance. C'est un atout pour notre organisation de pouvoir s'organiser et savoir où nous devons être à un moment donné. Je trouve également que c'est très facile à configurer et à utiliser. La vidéo fournie était très claire, ce qui m'a permis de me lancer très facilement.

Anecdote : Les ingénieurs de Netflix ont popularisé le « chaos engineering », en partie comme test de résistance des capacités : ils provoquent délibérément des pannes des systèmes en production afin de détecter les limites de capacité cachées avant que le trafic réel ne les atteigne.

7. Runn

via Runn

S'engager dans de nouveaux projets sans connaître leur impact sur votre équipe, c'est ce qui fait que les dates de livraison sont repoussées de trois mois. Runn résout ce problème grâce à des prévisions de capacité en temps réel et à la planification de scénarios, afin que vous puissiez modéliser les besoins en ressources avant de signer quoi que ce soit.

Les diagrammes de capacité de Runn affichent l'utilisation et la disponibilité des équipes au fil du temps, et sont mis à jour en temps réel à mesure que les plans de projet évoluent. La fonctionnalité la plus puissante est la planification de scénarios, qui vous permet de modéliser « ce qui se passerait si nous ajoutions ce projet à ce que nous avons déjà ».

Par exemple, une équipe de services peut simuler si un nouveau projet client risquerait de surcharger les concepteurs en juin, de sous-utiliser les ingénieurs en juillet ou de nécessiter le recours à un sous-traitant avant de signer le contrat.

Notre avis : La communauté d'utilisateurs de Runn est restreinte, ce qui se traduit par un nombre réduit de modèles et de flux de travail partagés. À l'instar de Float et de Resource Guru, les fonctionnalités de gestion de projet sont limitées ; vous devrez donc probablement l'associer à un autre outil. Les intégrations sont également plus limitées que celles des plateformes bien établies.

Les meilleures fonctionnalités de Runn

Prévisions de capacité en temps réel : Runn fournit des prévisions de capacité en temps réel qui orientent les décisions en matière de recrutement, de réaffectation et de pipeline afin de maintenir un équilibre dans l'utilisation des ressources

Projets provisoires : Les équipes peuvent modéliser des projets provisoires pour comprendre comment le travail à venir affectera la capacité, l’échéancier et les risques liés à la livraison

Phases de projet et jalons : les plans peuvent être élaborés à l'aide de tâches, de phases de projet, de jalons et de congés, avec la possibilité de passer d'un horizon temporel à un autre

Avantages et inconvénients de Runn

Avantages :

Planifiez les horaires des employés en fonction de pourcentages de répartition entre les tâches

Facile à configurer et à déployer au sein des équipes

Des étiquettes personnalisées permettent de filtrer les personnes par compétences, rôles ou emplacements

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Communauté d'utilisateurs plus restreinte, moins de modèles

Moins d'intégrations que les concurrents bien établis

Tarifs de Runn

Lite : 9 $/utilisateur/mois

Standard : 13 $/utilisateur/mois

Avancé : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Runn

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Runn ?

Un utilisateur de Capterra mentionne :

Une expérience globalement positive, tant au niveau de l'utilisation du produit, de sa facilité d'emploi, des interactions avec le personnel/l'assistance/le bot, que de la volonté de fournir de l'assistance à une organisation à but non lucratif dans notre planification. Très satisfait.

Une expérience globalement positive, tant au niveau de l'utilisation du produit, de sa facilité d'emploi, des interactions avec le personnel/l'assistance/le bot, que de la volonté de soutenir une organisation à but non lucratif dans notre planification. Très satisfait.

Le saviez-vous ? Henry Gantt a inventé le diagramme de Gantt vers 1910-1915 comme outil visuel permettant de planifier les charges de travail de production dans le temps, en faisant correspondre les séquences de tâches aux capacités disponibles en machines et en main-d'œuvre. Il reste l'un des outils de planification les plus utilisés au monde, son concept étant resté pratiquement inchangé.

8. Productive

via Productive

Productive combine la planification des ressources avec la gestion du budget et le suivi de la rentabilité, ce qui vous offre une vue d'ensemble financière et opérationnelle en un seul endroit. Les outils de planification affichent la disponibilité des équipes parallèlement aux budgets des projets, ce qui vous permet d'affecter vos collaborateurs les plus précieux au travail le plus rentable.

Productive est conçu pour les agences où les collaborateurs répartissent leur temps entre plusieurs projets clients et où les marges dépendent de la précision du suivi de l'utilisation. Les rapports d'utilisation permettent de suivre le temps facturable par rapport au temps non facturable, et les fonctionnalités spécifiques aux agences gèrent les honoraires forfaitaires et les marges des projets.

Notre avis en toute honnêteté : L'orientation vers les agences est à la fois le point fort et la limite de ce produit. Si vous ne dirigez pas une entreprise de services, une grande partie des fonctionnalités de Productive représente un surcoût inutile. Les rapports avancés ne sont d'ailleurs disponibles qu'avec les forfaits les plus chers.

Les meilleures fonctionnalités pour la productivité

Prévisions d'utilisation : Productive permet aux équipes de visualiser et de prévoir les taux d'utilisation et facilite la prise de décision quant à l'acceptation de nouveaux projets

Suivi du temps et données réelles : lorsqu'un utilisateur enregistre son temps dans Productive, le logiciel met automatiquement à jour la consommation du budget, le taux d'utilisation et les marges de prévision

Gestion de projets et de tâches : Productive regroupe la gestion des tâches, l'allocation des ressources, le suivi du temps, la gestion des demandes de congés, la budgétisation et le CRM

Avantages et inconvénients de la productivité

Avantages :

Réservations provisoires pour des projets non confirmés, convertibles en réservations confirmées

La planification s'intègre aux demandes de congés et de vacances

Effectue la connexion avec Slack, Google Agenda, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR et Breathe

Inconvénients :

L'approche axée sur les agences est excessive pour les entreprises qui ne proposent pas de services

Courbe d'apprentissage pour les équipes novices en matière de gestion intégrée des ressources et des finances

Fonctionnalités avancées de rapports réservées aux forfaits les plus chers

Tarification à haute productivité

Essentiel : 10 $/utilisateur/mois

Professionnel : 25 $ par utilisateur et par mois

Ultimate : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Productive

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs de Productive ?

Un utilisateur de G2 mentionne :

J'apprécie beaucoup l'interface intuitive et conviviale : elle a permis une prise en main rapide et sans effort. De plus, les outils de collaboration sont fantastiques : ils permettent à mon équipe de rester connectée et synchronisée, même à travers différents fuseaux horaires.

J'apprécie beaucoup l'interface intuitive et conviviale : elle a permis une prise en main rapide et sans effort. De plus, les outils de collaboration sont fantastiques : ils permettent à mon équipe de rester connectée et synchronisée, même à travers différents fuseaux horaires.

Laquelle devriez-vous choisir ?

Un simple outil de planification, sans les contraintes de la gestion de projet : Float ou Resource Guru. Plus rapide à déployer, moins cher par place, et vous conservez votre outil de gestion des tâches actuel.

Agence ou entreprise de services : Productive si vous facturez à l'heure et que vous vous souciez des marges par projet. Float si vous préférez une approche plus légère.

Entreprises de taille moyenne avec des calculs de ressources complexes : Wrike pour une répartition basée sur des pourcentages entre les portfolios. Runn si la planification de scénarios est votre principal casse-tête.

Vous utilisez déjà Asana ou monday.com : Continuez à utiliser ce que vous avez. Ces deux outils gèrent suffisamment bien la capacité pour que le changement ne vaille généralement pas la peine de migrer uniquement pour cette raison.

Vous souhaitez que la planification des capacités s'intègre directement au travail réel : ClickUp. L'avantage est d'ordre structurel — la vue Charge de travail se recalcule à mesure que les tâches évoluent, car il s'agit des mêmes données — et le compromis réside dans une courbe d'apprentissage plus longue.

Le point commun entre ces huit solutions : les planificateurs comme Float et Resource Guru sont faciles à utiliser lorsque vous avez simplement besoin de connaître les disponibilités, mais le plan reste dissocié du travail. Le plan et le travail s'éloignent l'un de l'autre à moins que quelqu'un ne les synchronise manuellement. C'est cette lacune qu'un environnement de travail intégré comme ClickUp comble de par sa conception.

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement.

Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la différence entre la planification des capacités et la planification des ressources ?

La planification des capacités consiste à déterminer la charge de travail totale que votre équipe est en mesure de gérer, tandis que la planification des ressources consiste à affecter des personnes spécifiques à des tâches spécifiques. La planification des capacités répond à la question « Avons-nous suffisamment de capacité ? », tandis que la planification des ressources répond à la question « Qui doit effectuer ce travail ? »

Oui, il existe des outils adaptés à toutes les tailles d'équipe. Les petites équipes peuvent commencer par un simple outil de planification, tandis que les grandes organisations ont souvent besoin d'une plateforme complète qui combine la planification des capacités avec la gestion de projet et les rapports.

Les outils de planification des capacités basés sur l'IA analysent les données de charge de travail en temps réel, recommandent des propriétaires de tâches, signalent les goulots d'étranglement et résument les risques liés aux capacités. La planification sur tableur dépend de mises à jour manuelles ; elle devient donc obsolète dès que les échéances, les affectations ou les disponibilités changent.

De nombreux outils dédiés à la planification des capacités proposent des intégrations. Cependant, une solution tout-en-un comme ClickUp, qui combine la planification des capacités et la gestion des tâches, élimine le besoin d'intégrations. Elle évite également les problèmes de synchronisation des données qui peuvent survenir lors de l'utilisation d'outils distincts.