Maîtriser les structures organisationnelles : Signification, types et exemples

Toute entreprise prospère repose sur un noyau qui guide chacun de ses mouvements : sa structure organisationnelle.

La structure organisationnelle est le fondement qui détermine la fonction quotidienne d'une entreprise, la manière dont les décisions sont prises et la façon dont les équipes travaillent ensemble.

Une structure organisationnelle bien conçue et adaptée à vos besoins actuels (et futurs) peut faire la différence entre la réussite et l'échec. C'est pourquoi il est essentiel de choisir la bonne.

Mais qu'est-ce qu'une structure organisationnelle ? À faire ? Et surtout, comment créer une structure qui assiste les objectifs de votre entreprise ?

Dans cet article, nous allons explorer la signification et les types de structures organisationnelles, et fournir un bref guide sur la façon de créer la meilleure structure organisationnelle.

Comprendre les diagrammes organisationnels

Un diagramme organisationnel représente visuellement la structure d'une entreprise, en montrant comment les rôles, les responsabilités et les relations sont organisés et interconnectés. Il définit le cadre des canaux de communication, de la répartition des tâches et de la hiérarchie de prise de décision au sein de l'organisation.

Il va sans dire que les structures organisationnelles jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement d'une entreprise.

Pour commencer, il définit la chaîne de commande, ce qui permet aux employés de comprendre plus facilement leurs rôles et leurs responsabilités. Il contribue également à rationaliser la communication en indiquant les voies directes pour les rapports et la prise de décision.

Pour les dirigeants, un diagramme organisationnel affiche une vue d'ensemble de la structure de l'entreprise. Il leur est donc facile de repérer les lacunes ou les chevauchements de fonctions. Pour les nouveaux employés et les employés actuels, il fournit un plan clair des relations de rapport, des interdépendances et de la portée des différentes unités d'entreprise/départements.

Au fur et à mesure que les l'entreprise se restructure ou se développe, le diagramme devient un outil précieux pour le forfait et l'adaptation aux nouveaux défis.

Divers types de structures organisationnelles

Il existe de nombreux types de structures organisationnelles, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

Examinons les dix types les plus courants :

1. Structure hiérarchique

la structure de l'organisation hiérarchique /%img/.. le quotidien de l'entreprise La structure hiérarchique est la structure organisationnelle la plus traditionnelle et la plus largement reconnue. Elle ressemble à une pyramide dont le sommet est occupé par le PDG ou le fonctionnaire le plus haut placé. Au fur et à mesure que l'on descend dans le diagramme, les couches de cadres intermédiaires, de superviseurs et d'employés sont clairement définies.

Le pouvoir, les responsabilités et la communication circulent vers le bas de l'organisation. Chaque niveau a autorité sur celui qui lui est inférieur et chaque employé a un supérieur hiérarchique direct auquel il doit rendre compte.

Cette structure est courante dans les grandes organisations et les entreprises qui comptent de nombreux services et des opérations complexes.

Avantages

Chaque auteur dispose d'une autorité et d'une responsabilité bien définies

La prise de décision est centralisée, les responsables de haut niveau prenant les décisions

Les procédures et les politiques standardisées créent de la cohérence et de la prévisibilité

Les employés comprennent les perspectives de carrière qui s'offrent à eux

Inconvénients

Les décisions doivent passer par plusieurs niveaux, ce qui ralentit le processus décisionnel et augmente les obstacles bureaucratiques

La rigidité de la structure hiérarchique peut étouffer la créativité et l'adaptabilité aux changements

Les informations peuvent être déformées lorsqu'elles remontent ou descendent la chaîne

2. Structure basée sur les processus

la structure organisationnelle basée sur les processus /%img/.../.../.. Cowen Partners Contrairement à d'autres structures, une structure basée sur les processus n'est pas organisée autour des départements ou fonctions traditionnels, mais autour du flux de travail et de l'entreprise.

L'accent est donc mis sur la manière dont les tâches et les activités interagissent entre elles et circulent dans l'organisation pour apporter de la valeur aux clients.

Les employés sont regroupés en fonction de leurs processus, tels que le développement de produits, le service à la clientèle ou l'exécution des commandes.

Cette structure est couramment utilisée par les organisations qui se concentrent sur l'efficacité opérationnelle, en particulier les entreprises manufacturières.

Avantages

Elle conduit à une plus grande efficacité car l'accent est mis sur l'amélioration continue et l'optimisation des flux de travail

Elle promeut le travail d'équipe et la collaboration

Accroît la rapidité et l'efficacité des opérations

Améliore la coordination entre les différentes fonctions

Inconvénients

Peut entraîner une mauvaise communication entre les services

Les organisations ont du mal à s'adapter rapidement aux changements, ce qui nuit à leur agilité

Les efforts d'amélioration continue peuvent nécessiter beaucoup de ressources

3. Structure fonctionnelle

la structure fonctionnelle de l'organisation /%img/ est un élément essentiel de la structure de l'organisation le monde de l'art et de l'artisanat La structure fonctionnelle comprend la structuration des équipes et l'organisation des employés selon des fonctions spécifiques, telles que le marketing, la finance ou les ressources humaines.

Chaque fonction est gérée par un chef de service, qui rend compte à la direction générale.

Cette structure permet aux employés de se spécialiser en profondeur, car ils interagissent avec des personnes possédant une expertise et des compétences similaires. Cela peut améliorer l'efficacité et les performances au sein des départements.

Les départements sont également facilement extensibles.

Avantages

Une ligne de rapports bien définie, conduisant à une prise de décision rationalisée

Les ressources sont utilisées efficacement

Renforcement de la responsabilité au sein des départements

Permet une spécialisation approfondie et un plan de carrière clair

Peut être facilement mis à l'échelle

Désavantages

Peut créer des silos avec une interaction limitée entre les départements

Limite les connaissances et l'expertise des employés à leurs fonctions et équipes isolées

Les organisations peuvent avoir du mal à réagir rapidement aux changements

N'oubliez pas : À mesure que votre entreprise prend de l'ampleur et de la taille, la clé est de trouver une structure organisationnelle ou un mélange de types qui évolue parallèlement. Comme elle n'est pas facilement modifiable, une structure organisationnelle doit être doublée en fonction de la vision de l'entreprise, comme toutes les autres décisions.

4. Structure plate ou horizontale

la structure de l'organisation est plate ou horizontale /%img/.. le quotidien de l'entreprise Une structure organisationnelle plate élimine la couche de cadres intermédiaires présente dans les structures hiérarchiques.

Dans cette structure, les employés rendent souvent compte directement à la direction générale. Cela signifie qu'ils assument davantage de responsabilités et disposent d'une plus grande autonomie. Les employés sont encouragés à travailler de manière indépendante et ont tendance à prendre davantage d'initiatives.

La réduction du nombre de niveaux de gestion permet également une communication rapide et des réponses plus rapides aux problèmes.

Cette structure se retrouve dans les petites entreprises, les start-ups ou les organisations qui mettent l'accent sur la collaboration et la prise de décision rapide. Toutefois, à mesure qu'une organisation se développe, la maintenance d'une structure plate devient plus difficile.

Avantages

Donne aux employés la possibilité de se développer et d'assumer des responsabilités accrues

Améliore la rapidité de la prise de décision et des actions

Promotion d'une communication ouverte et directe

Teams$a permet d'économiser de l'argent, car l'entreprise est gérée par une équipe réduite et ne paie pas pour les cadres intermédiaires

Désavantages

Peut créer de la confusion et de l'ambiguïté dans les rôles et les auteurs

Les cadres supérieurs peuvent se sentir dépassés par la nécessité de superviser une main-d'œuvre nombreuse

Peut entraîner des luttes de pouvoir et des problèmes d'évolutivité

Peut être difficile à maintenir au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise

5. Structure matricielle

Les structure organisationnelle en matrice mélange de deux ou plusieurs types de structures organisationnelles, généralement des structures organisationnelles basées sur des projets et des structures organisationnelles fonctionnelles.

Dans ce type d'organisation, les employés ont des relations de rapports doubles. Ils rendent compte à la fois à un responsable fonctionnel (comme le marketing ou la finance) et à un responsable de projet ou de produit qui supervise des initiatives spécifiques.

Ce modèle est idéal pour améliorer la flexibilité et la collaboration interfonctionnelle. Il permet de réunir des spécialistes de différents services pour travailler sur des projets spécifiques. Les équipes peuvent être constituées et dissoutes en fonction des besoins de l'entreprise.

Avantages

Permet aux équipes de se former rapidement en fonction des besoins d'un projet spécifique

Améliore la collaboration puisque des employés de différents services travaillent ensemble

Affectation plus efficace des ressources

Les travailleurs développent de vastes compétences en travaillant dans plusieurs services

Désavantages

Peut être source de confusion car les employés doivent rendre compte à deux responsables

Peut être trop compliqué avec de multiples rapports hiérarchiques

Les désaccords entre les gestionnaires fonctionnels et les gestionnaires de projet peuvent créer des tensions

6. Structure basée sur l'équipe

La structure basée sur l'équipe organise les employés en équipes interfonctionnelles qui se concentrent sur des projets ou des tâches spécifiques.

Les équipes sont généralement de petite taille et leurs membres, issus de différents services, travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs.

Cette structure met l'accent sur la coopération, la flexibilité et le partage du leadership. Elle décloisonne les départements et encourage les employés à travailler ensemble, toutes fonctions confondues. Les équipes disposent de suffisamment de liberté pour gérer leurs processus.

Cette forme se retrouve généralement dans les startups à forte croissance, où une équipe "Growth" comprend notamment un responsable marketing, un chef de produit, plusieurs ingénieurs et un professionnel de la vente.

Avantages

Améliore la collaboration et l'innovation

Comme les équipes ont l'autonomie de prendre des décisions, elles se sentent plus responsabilisées et ont un sentiment de propriété

La décentralisation de la prise de décision permet d'agir rapidement

Augmente la productivité et la transparence

Favorise l'émergence d'un état d'esprit de croissance chez les employés

Nécessite moins de surveillance

Désavantages

Peut entraîner une confusion au niveau des rôles, des responsabilités et de l'auteur des décisions

Il peut être difficile de rendre les équipes et les individus comptables de leurs performances

La voie de la promotion n'est pas claire

7. Structure du réseau

La structure en réseau est un modèle décentralisé qui met l'accent sur la collaboration entre les équipes internes et externes.

L'entreprise principale contrôle les fonctions clés telles que la stratégie et la gestion et externalise d'autres opérations telles que la production, l'informatique ou le marketing. Cela lui permet de rester agile tout en accédant à une expertise spécialisée.

Cette structure est créée lorsque les entreprises partagent leurs ressources, l'une travaillant pour l'autre. Le réseau de partenaires externes s'occupe des tâches non essentielles, ce qui permet une plus grande flexibilité et une meilleure évolutivité.

Avantages

Permet de réaliser des économies, car les entreprises n'ont pas à maintenir de grandes équipes en interne

Facilite l'évolutivité

Facilite l'accès à l'expertise et aux ressources

Permet une adaptation plus rapide aux changements du marché

Inconvénients

Nécessite une surveillance étroite, car la gestion de multiples partenaires externes peut s'avérer difficile

L'externalisation peut entraîner une perte de contrôle direct sur des aspects cruciaux de l'entreprise

Il peut être difficile d'aligner tous les partenaires sur un objectif commun

8. Structure circulaire

la structure de l'organisation circulaire /%img/.. AwakeAt2oClock (Réveil à l'heure de l'horloge) La structure circulaire est une approche plus moderne qui place les cadres supérieurs de l'organisation au centre du cercle, les cadres moyens et les employés rayonnant vers l'extérieur.

Elle met l'accent sur la communication entre tous les niveaux de l'organisation.

La structure fait tomber les barrières entre la direction et les employés, montrant que tous les employés font partie d'un modèle organisationnel plus large.

Cette forme est efficace pour les organisations qui préfèrent un flux gratuit d'informations et d'idées, car une chaîne de commande rigide ne limite pas la communication. Le seul inconvénient est que la structure manque de la clarté nécessaire aux grandes organisations complexes.

Avantages

Encourage une communication ouverte entre tous les niveaux de l'organisation

Assure le flux gratuit des idées et une plus grande créativité

Aide les employés à se sentir plus en connexion avec les dirigeants

Permet aux employés de s'aligner sur les objectifs et les processus de l'organisation

Désavantages

L'absence de hiérarchie traditionnelle peut rendre plus difficile la responsabilisation des individus quant à leurs performances

La gestion des flux de communication et de prise de décision dans l'ensemble de l'organisation nécessite un leadership et une coordination solides

La prise de décision peut prendre beaucoup de temps

Peut entraîner une certaine confusion quant à la responsabilité de la prise de décision

9. Structure divisionnaire

la structure de l'entreprise est en cours d'élaboration et de mise en œuvre Byjus Dans une structure divisionnaire, l'organisation est divisée en unités autonomes basées sur des lignes de produits, des marchés ou des régions géographiques.

Chaque division fonctionne comme sa propre entreprise, avec ses propres services, tels que le marketing, les ventes et la production. Cette structure leur permet de se concentrer sur des produits ou des marchés spécifiques tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

Chaque division peut adapter ses stratégies aux besoins de son marché ou de sa ligne de produits, ce qui lui confère une plus grande souplesse et une meilleure réactivité.

Cette structure est souvent utilisée par les grandes entreprises dont l'offre de produits est diversifiée et qui opèrent dans des zones géographiques différentes.

Avantages

Les divisions peuvent s'adapter rapidement aux changements qui surviennent sur leurs marchés et dans leurs régions sans affecter l'ensemble de l'organisation

Les dirigeants des divisions ont davantage de contrôle sur leurs activités

Chaque division se concentre sur son marché et son produit spécifiques, ce qui conduit à une plus grande spécialisation

Permet de rendre compte des performances de chaque division

Inconvénients

Entraîne une duplication des ressources

Peut être coûteux

Peut entraîner une mauvaise communication entre les divisions et le siège, car la coordination entre les divisions peut être difficile

Peut résulter en une concurrence interne entre les divisions

10. Structure hiérarchique

Outre les structures fonctionnelles et divisionnaires, il s'agit de l'une des structures organisationnelles les plus courantes. Elle suit une chaîne de commande directe, où chaque auteur rend compte à un seul responsable, et où l'autorité s'exerce du haut vers le bas.

L'organisation est organisée de manière linéaire, avec des lignes de responsabilité et d'autorité bien définies.

Dans cette structure, la prise de décision est rapide et la collaboration entre les différents services n'est guère nécessaire.

Cette structure est souvent utilisée par les petites entreprises et les start-ups.

Avantages

La chaîne de commande directe permet aux employés de savoir à qui ils doivent rendre compte

Prise de décision rapide

La structure est simple à mettre en œuvre et à gérer

Les managers ont un contrôle direct sur leurs équipes

Désavantages

Peut être rigide et rendre plus difficile l'adaptation des organisations aux changements

La réussite dépend fortement de l'efficacité des dirigeants

Limite la collaboration et la spécialisation

Difficile à mettre à l'échelle

Exemples de structures organisationnelles

Voici quelques exemples de structures organisationnelles :

Structure organisationnelle fonctionnelle

Les cabinets d'avocats de taille moyenne peuvent suivre des structures fonctionnelles, par exemple. Leurs employés seront organisés en départements ou domaines de pratique, tels que le contentieux, le droit des sociétés et les services aux clients.

Chaque département se spécialise dans son propre domaine juridique, avec une chaîne de commande claire allant des titres du département - généralement des associés - aux collaborateurs et au personnel administratif. Cette structure permet de rationaliser les processus juridiques et de renforcer l'expertise dans chaque domaine fonctionnel.

Exemple: Le cabinet d'avocats Holland & Knight LLP utilise une structure organisationnelle fonctionnelle pour gérer ses vastes opérations dans différents domaines tels que le contentieux, le droit de la construction, le droit immobilier, etc.

Structure organisationnelle divisionnaire

Une multinationale de biens de consommation est susceptible d'être divisée en divisions basées sur des lignes de produits telles que les soins personnels, l'entretien de l'habitat et l'alimentation.

Chaque division fonctionne de manière indépendante avec ses propres équipes de marketing, de R&D et de production. Cela permet à l'entreprise d'adapter ses stratégies aux différents besoins du marché et de gérer efficacement divers portefeuilles de produits.

Exemple: Disney, Johnson & Johnson et McDonald's sont des organisations du monde réel qui suivent une structure divisionnaire. Elles divisent leurs organisations en fonction de leur emplacement géographique afin de mieux servir leurs clients.

Structure organisationnelle matricielle

Une société mondiale de conseil en technologie suit une structure organisationnelle matricielle. Les employés sont placés sous la responsabilité de gestionnaires fonctionnels (par exemple, des spécialistes en informatique, des consultants) et de gestionnaires de projet qui s'occupent de projets spécifiques pour les clients.

Cette structure facilite la mise en place d'équipes flexibles et garantit que l'expertise des différents départements est intégrée dans les solutions du client, ce qui améliore les résultats du projet.

Exemple: Enset & Young (EY) est l'une des entreprises les plus populaires à utiliser la structure matricielle.

Structure organisationnelle basée sur les équipes

Une entreprise tournée vers le consommateur peut suivre une structure basée sur l'équipe. Les employés sont répartis en équipes interfonctionnelles ou en divisions spécialisées en fonction de leurs domaines d'expertise.

Les divisions comprennent des auteurs supérieurs (par exemple, le vice-président principal des opérations, l'ingénierie matérielle, l'apprentissage automatique, etc.) et des départements fonctionnels de diverses équipes (par exemple, Squads, Tribes, Chapters, Guildes) qui travaillent sur des projets ou des produits spécifiques.

Cette structure renforce la collaboration et permet de répondre de manière dynamique aux besoins des clients, garantissant ainsi une performance optimale dans tous les recoins de l'organisation.

Exemples: Des entreprises comme Apple et Spotify ont une structure basée sur l'équipe qui les aide à donner la priorité à une collaboration élevée, à la productivité et à l'innovation.

Créer une structure organisationnelle

Voici comment créer une structure organisationnelle :

Etape 1 : Définir vos objectifs et votre stratégie

Commencez par comprendre la mission, la vision et les objets stratégiques de votre organisation. Vous devez vous assurer que votre structure s'aligne sur ces objectifs et assiste votre stratégie à long terme.

Etape #2 : Identifier les fonctions clés

Ensuite, déterminez les fonctions et les rôles essentiels dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs organisationnels. Décrivez les principaux départements ou équipes nécessaires, tels que le marketing, les finances et les opérations.

Etape #3 : Choisir une structure adaptée

Il est temps de sélectionner une structure adaptée à vos besoins. Pour ce faire, tenez compte de facteurs tels que la taille de l'entreprise, sa complexité et son secteur d'activité. Vous pouvez choisir parmi les différents types de structures organisationnelles, comme la structure hiérarchique, la structure plate, la matrice, la division ou l'équipe.

Etape #4 : Concevoir le diagramme organisationnel

Une fois la structure sélectionnée, il est temps de concevoir le diagramme qui la représentera visuellement. Définissez les relations de rapport, les niveaux d'auteur et le flux de communication. Cela vous aidera à créer une structure organisationnelle claire.

Envisagez d'utiliser logiciel de diagramme organisationnel comme ClickUp pour concevoir l'entreprise parfaite.

Modèle de diagramme organisationnel ClickUp

Modèle de diagramme organisationnel de ClickUp permet de visualiser votre structure organisationnelle en termes de ressources humaines et de relations. Ce modèle vous permet de mettre en évidence la fonction individuelle, la description du poste et la responsabilité. Il vous aide à afficher la structure globale de votre équipe, la hiérarchie des rapports, etc.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez rapidement et facilement mettre à jour le diagramme au fur et à mesure que votre organisation évolue. Ajoutez de nouveaux membres, rôles et départements en temps réel, dès que quelque chose change.

Une fois réalisée, partagez la structure avec tous vos employés pour plus de clarté dans l'ensemble de l'organisation.

Lire aussi: Choisissez parmi 10 modèles gratuits de charte d'équipe pour en créer une qui soit la plus efficace possible

Etape #5 : Mise en œuvre et suivi

Allez de l'avant et mettez la structure en place. Il est essentiel de contrôler l'efficacité de la structure et de procéder à des ajustements en fonction de l'évolution des besoins et du retour d'information.

Etape #6 : Utiliser un logiciel de structure organisationnelle

L'utilisation d'outils tels que ClickUp peut accélérer le processus de création et de mise en œuvre des structures organisationnelles. ClickUp est un logiciel de productivité et d'aide à la décision logiciel de base de données des employés qui aide à la création et à la gestion de diagrammes, offre l'analyse de la main-d'œuvre et s'intègre à d'autres outils pour une meilleure efficacité opérationnelle.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image12-1-1400x943.png Diagramme d'entreprise dans ClickUp Tableau blanc /$$img/

créez un diagramme d'organisation en utilisant ClickUp Tableaux blancs à partir de zéro avec votre équipe_

Par exemple, Tableaux blancs ClickUp peut vous aider à dessiner des diagrammes d'organisation à main levée. Il vous permet d'établir des connexions entre les formes, d'ajouter des images et des médias, et d'intégrer des documents à titre de référence. Vous pouvez même l'utiliser pour une modification en cours avec votre équipe.

Les Tableaux blancs ClickUp fonctionnent bien en tant qu'outil de communication tout-en-un, de gestion efficace des tâches et de collaboration d'équipe.

Un autre outil formidable est Cartes mentales ClickUp qui vous aide à construire autour d'une ou plusieurs idées principales. Analysez votre diagramme, ajoutez des listes et des tâches, modifiez-le ou supprimez-le facilement et obtenez une visibilité claire de votre diagramme.

Les cartes mentales vous permettent également d'établir des connexions entre différentes tâches, de cartographier des flux de travail, d'organiser des dispositions, de décomposer des idées complexes et d'organiser des séances de remue-méninges.

Concevez le diagramme organisationnel parfait avec ClickUp

Un diagramme organisationnel est un outil puissant qui apporte de la clarté, améliore la communication et l'efficacité globale au sein d'une organisation. Il définit les rôles, les responsabilités et les rapports hiérarchiques qui s'alignent sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

En créant un diagramme organisationnel clair et fonctionnel, vous pouvez favoriser une meilleure prise de décision, améliorer la collaboration et veiller à ce que chacun comprenne son rôle dans la réalisation de la mission de l'entreprise.

L'utilisation d'un logiciel comme ClickUp peut faire passer ce processus à la vitesse supérieure. Grâce à ses fonctionnalités de conception intuitive, modèles de diagrammes d'organisation clickUp simplifie la création et la gestion de diagrammes d'organisation dynamiques grâce à des mises à jour en temps réel et à une intégration transparente avec les outils de gestion de projet.