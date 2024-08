Rationaliser les opérations RH : 10 meilleurs logiciels de base de données des employés en 2024

Le logiciel de base de données des employés est l'épine dorsale d'une gestion efficace des ressources humaines. Sans l'outil adéquat, les équipes et les managers des ressources humaines risquent de se retrouver à traiter des données obsolètes sur les employés, à avoir du mal à suivre les congés et à se débattre avec des rapports inexacts.

Ces Logiciel RH offrent tout ce dont vous avez besoin pour stocker efficacement toutes les données relatives à vos employés : un répertoire de profils des employés un diagramme organisationnel et un portail en libre-service. Ils ont également rationalisent la gestion des employés et protéger les données sensibles des salariés, qu'il s'agisse de leurs données personnelles, de leurs qualifications ou de leurs congés.

Dans cet article, nous vous présentons nos 10 meilleurs choix pour le meilleur logiciel de base de données des employés. Nous couvrirons leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix pour vous aider à trouver la solution optimale pour votre entreprise ! 🌟

Que faut-il rechercher dans un bon logiciel de base de données des employés ?

Lorsque vous choisissez un système de gestion de base de données des employés pour votre entreprise, gardez un œil sur ces fonctionnalités clés :

Options de personnalisation: Vous devez pouvoir adapter votre logiciel de base de données des employés à vos besoins spécifiques en matière de ressources humaines grâce à des champs personnalisés ou à des options de rapports

Vous devez pouvoir adapter votre logiciel de base de données des employés à vos besoins spécifiques en matière de ressources humaines grâce à des champs personnalisés ou à des options de rapports Gestion des documents RH: Recherchez un logiciel qui vous permet de sauvegarder tous les documents des employés sous forme numérique, ce qui vous permet de les retrouver facilement en cas de besoin

Recherchez un logiciel qui vous permet de sauvegarder tous les documents des employés sous forme numérique, ce qui vous permet de les retrouver facilement en cas de besoin Accessibilité: Les responsables et les employés doivent pouvoir accéder facilement à leurs données. Les logiciels qui travaillent bien sur les appareils mobiles permettent à votre équipe de mettre à jour et d'afficher leurs informations de n'importe où

Les responsables et les employés doivent pouvoir accéder facilement à leurs données. Les logiciels qui travaillent bien sur les appareils mobiles permettent à votre équipe de mettre à jour et d'afficher leurs informations de n'importe où Base de connaissances des employés: Assurez-vous que le logiciel peut stocker des documents essentiels auxquels les employés peuvent se référer, comme les règles de l'entreprise, les supports de formation et les manuels

Assurez-vous que le logiciel peut stocker des documents essentiels auxquels les employés peuvent se référer, comme les règles de l'entreprise, les supports de formation et les manuels Répertoire des employés: Un bon logiciel doit disposer d'un répertoire détaillé des employés où vous pouvez conserver les informations de contact, les contacts en cas d'urgence, les emplacements des postes et d'autres détails importants en un seul endroit

Un bon logiciel doit disposer d'un répertoire détaillé des employés où vous pouvez conserver les informations de contact, les contacts en cas d'urgence, les emplacements des postes et d'autres détails importants en un seul endroit Analyse et rapports: Recherchez des outils qui permettent l'analyse des données et l'établissement de rapports afin d'obtenir des informations et de prendre des décisions éclairées en matière de ressources humaines

Les 10 meilleurs logiciels de base de données d'employés à utiliser en 2024

Les logiciels de base de données des employés ne sont pas tous identiques. Nous avons rassemblé une gamme de solutions de premier ordre pour rationaliser vos opérations RH. Explorons leurs forces, leurs faiblesses et leurs prix pour trouver celui qui vous convient le mieux ! 👌

Gérez toutes les données des employés et rationalisez les processus RH avec plus de 15 vues de projet, des automatisations de tâches et des modèles préconçus dans ClickUp

ClickUp est votre solution pour Opérations RH ! Il offre de puissants outils de base de données sur les employés, idéaux pour l'embauche, l'intégration et le développement de votre équipe. Avec plus de 15 affichages personnalisables, c'est un guichet unique pour le suivi des performances, de l'engagement et du développement des employés.

Cette plateforme crée une base de données confidentielle pour les informations sur les employés et favorise la communication directe entre les managers et les membres de leur équipe.

ClickUp ne se contente pas d'organiser les données des candidats - son système permet également de gère les candidatures et la sensibilisation. Il permet de gagner un temps précieux grâce à des modèles préconçus et à des Automatisation des processus RH qui propulse les candidats dans votre pipeline d'embauche. 🛫

ClickUp's solution d'onboarding fournit aux nouveaux employés tout ce dont ils ont besoin pour devenir membres de votre équipe. De plus, son module de formation rationalise le processus avec des tâches traçables et des documents collaboratifs .

Votre équipe RH peut tirer parti de la boîte à outils de ClickUp pour :

Organiser des sondages, des enquêtes et des demandes avec des formulaires personnalisables

Suivre les performances et de la charge de travail grâce à des tableaux de bord personnalisables

Restez au courant des entretiens, des entretiens individuels et des réunions d'équipe grâce à un calendrier 📅

Organisez les données relatives aux employés grâce à des tableaux personnalisables dans ClickUp

En outre, la fonction Vue Tableur ClickUp est une mine d'or pour les feuilles de calcul intuitives et les bases de données dynamiques, gérant tout de des listes détaillées de choses à faire aux budgets et aux données des clients. Les champs personnalisés capturent des informations cruciales telles que les priorités et la progression des tâches, minimisant ainsi le changement de contexte.

La possibilité d'interconnecter les tâches, les documents et les dépendances change la donne. La modification en cours des tâches, l'exportation des données et les liens de tableaux partageables publiquement facilitent la collaboration avec les partenaires externes.

Gérez les tâches comme un pro grâce aux options de filtrage et de regroupement, personnalisez votre affichage en masquant ou en épinglant des colonnes, et utilisez la puissance des colonnes glissées-déposées pour créer votre installation idéale. 🖱️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certaines automatisations peuvent être difficiles à mettre en œuvre (mais ClickUp simplifie le processus en proposant des tutoriels)

Les fonctionnalités de la plateforme peuvent être difficiles à appréhender au début

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. BambooHR

Via : BambooHR BambooHR est une plateforme sécurisée et centralisée qui suivi efficacement les dossiers des employés. Elle donne aux utilisateurs le contrôle du tableau de bord, permettant aux équipes RH d'ajouter de manière transparente des informations personnelles et financières sur les employés.

BambooHR ne s'arrête pas au stockage des données - il fournit également des outils de rapports personnalisés . En s'appuyant sur les informations contenues dans la base de données des employés, les utilisateurs peuvent générer des rapports détaillés sur divers indicateurs tels que le taux de rotation du personnel, l'ancienneté et les motifs de cessation d'emploi.

BambooHR comprend des fonctionnalités de suivi du temps et des présences pour contrôler les heures de travail des employés, ce qui facilite la gestion des employés à partir de n'importe quel emplacement par le biais de des outils numériques de gestion du temps . De plus, l'exportation transparente des Relevés de temps garantit un traitement simplifié de la paie . 💰

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Rapports de données

Stockage et gestion des documents

125+ intégrations comme Checkr et Slack

Suivi du temps et des présences

Application mobile

Limites de BambooHR

L'application mobile peut être difficile à naviguer

L'ajout de plus d'options de personnalisation pour les annonces pourrait être bénéfique

Prix de BambooHR

Disponible sur demande

G2: 4,5/5 (plus de 1 500 commentaires)

4,5/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

3. Myhrtoolkit

Via : Myhrtoolkit Myhrtoolkit rationalise les opérations RH en gérant les dossiers des employés, des rendez-vous aux programmes de formation. Son outil de gestion des RH logiciel de gestion de documents simplifie l'émission, le suivi et le stockage sécurisé des documents RH essentiels. 📋

La bibliothèque de gestion des documents des employés de la plateforme sert de hub centralisé pour le stockage et le partage de tous les documents de l'entreprise. Des dossiers individuels des employés tels que les contrats, les CV et les documents d'identification aux documents RH plus larges tels que les manuels, les descriptions de poste et les mesures disciplinaires, elle organise tout en un seul emplacement accessible.

De plus, il est facile de maintenir le système à jour grâce à l'archivage facile des documents périmés.

Myhrtoolkit offre également un intervalle d'outils pour la planification des vacances, la gestion des absences et des rapports détaillés, simplifier les processus de prise de décision en matière de ressources humaines .

Les meilleures fonctionnalités de Myhrtoolkit

Gestion des données en masse

Outils de rapports RH

Bibliothèque de gestion des documents

Archivage simple

Suivi des absences

Limites de Myhrtoolkit

Le logiciel pourrait être plus intuitif

L'ajout d'options de filtrage pourrait être bénéfique

Prix de Myhrtoolkit

0-5 employés: 29$/mois

29$/mois 6-10 employés: 46$/mois

46$/mois 11-20 employés: 92 $/mois

92 $/mois 21-50 employés: 168$/mois

168$/mois 50-100 employés: 221 $/mois

221 $/mois 101-150 employés: 341 $/mois

341 $/mois 151-200 employés: 390 $/mois

390 $/mois 201-400 employés: 484 $/mois

484 $/mois 401+ employés: Disponible sur contact

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (moins de 10 commentaires)

4.5/5 (moins de 10 commentaires) Capterra: 4.1/5 (moins de 10 commentaires)

4. Freshservice

Via : Freshservice Freshservice est un service de gestion de l'information basé sur le cloud Service Desk basée sur le cloud que simplifie les opérations informatiques . Au-delà de sa fonction première, il offre de nombreuses fonctionnalités qui rationalisent considérablement les opérations RH.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la suivante la gestion des connaissances qui permet aux utilisateurs de construire une base de données de base de connaissances avec des solutions aux incidents et aux problèmes. Cette ressource permet aux techniciens et aux employés de résoudre rapidement leurs requêtes par une simple recherche. 🔎

Le module d'onboarding des employés au sein de Freshservice aide les professionnels des ressources humaines à initier des demandes d'onboarding directement à partir du portail en libre-service. Cela inclut l'envoi de formulaires d'onboarding au responsable du rapport et à l'employé simultanément. De plus, le module suit la progression de la demande, envoie des rappels et procède à l'onboarding des employés en masse.

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice

Intégration transparente des employés

Base de données de connaissances

Automatisation du flux de travail des RH

Gestion basée sur le cloud

Intégration avec des équipes telles que Slack et Microsoft Teams

Limites de Freshservice

La fonctionnalité d'automatisation pourrait inclure plus de processus

L'installation initiale peut être un peu complexe

Prix de Freshservice

Débutant: 19$/mois

19$/mois Croissance: 49$/mois

49$/mois Pro: 95$/mois

95$/mois Enterprise: $119/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (1 000+ avis)

4.6/5 (1 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

5. GoCo

Via : GoCo GoCo rationalise les opérations RH en rassemblant tous les processus et données essentiels en un seul endroit pratique. 🎯

Sa technologie MagicDocs vous permet de personnaliser tous les documents, de les rendre remplissables et signables, et même de créer des rapports à partir de ces documents. MagicDocs stocke également des données qui peuvent apparaître automatiquement dans les futurs documents, ce qui rend le travail des RH plus fluide et plus facile à gérer.

Le SIRH de GoCo affiche une vue d'ensemble de tous les documents, ce qui facilite le suivi du statut achevé. Le créateur de flux de travail par glisser-déposer simplifie les tâches telles que la création de dossiers d'embauche, l'organisation de séances d'orientation pour les nouveaux employés et la gestion des checklists de licenciement.

L'outil Relevé du temps aide les employés à enregistrer leurs heures de travail et à envoyer leurs feuilles de temps. De plus, la plateforme offre une assistance pour la gestion des politiques de temps libre, y compris l'accumulation, la demande et l'approbation des PTO.

GoCo meilleures fonctionnalités

Gestion simple des documents avec MagicDocs

Interface conviviale

Flux de travail automatisé pour l'embauche et l'accueil des nouveaux employés

Gestion des salaires

SIRH pour un aperçu des processus de haut niveau

Limites de GoCo

Certains utilisateurs sont confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Certaines fonctionnalités pourraient être améliorées

Prix du GoCo

A partir de 5$/mois par employé

Prix personnalisé disponible sur demande

G2: 4.6/5 (plus de 300 commentaires)

4.6/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

6. Zoho People

Via : Les gens de Zoho Zoho People est un logiciel de base de données des employés basé sur le cloud, conçu pour rationaliser la gestion de la main-d'œuvre mondiale. Il est doté de fonctionnalités pratiques telles que le suivi intégré des congés payés, la planification aisée des horaires de travail et la gestion du temps de travail des outils de gestion de la performance des employés . 🛠️

La plateforme affiche une vue centralisée des informations de chaque employé, triées par type, emplacement, rôle et niveau d'expérience. Vous pouvez la personnaliser davantage en ajoutant de nouveaux formulaires et onglets par de simples actions de glisser-déposer. Il est également possible d'adapter les types de congés aux besoins spécifiques de votre organisation.

Zoho People dispose d'un portail d'employés en libre-service et de des capacités de partage de fichiers . Les employés peuvent télécharger des documents essentiels depuis n'importe où et garder leurs informations personnelles, comme les adresses et les coordonnées, à jour à tout moment afin que tout le monde puisse facilement rester connecté et organisé.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho People

Suivi du rendement

Libre-service pour les employés

Synchronisation et intégrité des données

Suivi des congés payés

Gestion aisée de plusieurs entreprises

Limites de Zoho People

L'interface utilisateur pour les notifications pourrait être améliorée

Il n'y a pas d'options de discussion et d'appel disponibles

Prix de Zoho People

Ressources humaines essentielles: 1,4 $/mois par utilisateur

1,4 $/mois par utilisateur Professionnel: 2,21 $/mois par utilisateur

2,21 $/mois par utilisateur Premium: 3,31 $/mois par utilisateur

3,31 $/mois par utilisateur Enterprise: 4,97 $/mois par utilisateur

4,97 $/mois par utilisateur People Plus: 9,94 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (300+ commentaires)

4.4/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (200+ avis)

7. Oracle HCM

Via : Oracle HCM Oracle Fusion Cloud HCM est une solution cloud tout compris qui permet de connecter l'ensemble des processus RH de votre entreprise. C'est un outil puissant pour planifier, gérer et améliorer les opérations RH globales, le tout à partir d'une source de données unique.

Cette plateforme encourage une prise de décision plus intelligente, personnalise les expériences des employés et offre des flux de travail adaptables qui évoluent en même temps que vos besoins. En plus de connecter les processus RH, elle est formidable pour attirer les meilleurs talents, stimuler la productivité et de prendre des décisions en connaissance de cause tout au long du cycle de vie de l'entreprise gestion des talents cycle de vie. 🔄

De sourcing et recrutement à l'intégration, à la gestion des performances, le développement de carrière et la planification de la réussite - tout est regroupé sous un même toit. Et grâce à des analyses prêtes à l'emploi et personnalisables, vous pouvez facilement suivre, aligner et agir sur la base d'informations cruciales sur la main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle HCM

Flux de travail personnalisables

Gestion des talents

Traitement efficace des salaires

Plate-forme évolutive

Analyses approfondies de la GCH

Les limites d'Oracle HCM

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

L'ajout de plus d'options de personnalisation serait bénéfique

Prix d'Oracle HCM

Disponible sur contact

Évaluations et critiques d'Oracle HCM

G2: 3.5/5 (plus de 500 commentaires)

3.5/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4/5 (60+ avis)

8. Travailleur

Worknice via GetApp Worknice propose un logiciel de base de données des employés sécurisé et tout-en-un qui simplifie le suivi des dossiers des employés. Cette plateforme permet aux équipes RH de réunir, organiser et trier les informations vitales sur les employés. Elle donne aux entreprises un contrôle total sur des données centralisées et accessibles dans le monde entier. 🌎

Worknice couvre tout, de l'intégration rapide des employés et des contractants à l'unification des données des employés, à la gestion des changements et à l'automatisation des processus RH. Il est équipé d'outils modernes qui garantissent une gestion efficace de la conformité des politiques, des qualifications et des approbations.

La plateforme rationalise la gestion des documents en vous permettant de créer, de suivre et de stocker en ligne des documents RH cruciaux. Les documents du logiciel sont également dotés de champs dynamiques qui remplissent automatiquement les données personnalisées des employés, comme les noms, les emplacements ou les fréquences de paiement.

Les meilleures fonctionnalités de Worknice

Bases de données RH sécurisées et organisées

Gestion simple des documents des employés

Livraison automatisée des documents

Nombreux modèles RH

Onboarding rapide

Limites de Worknice

La fonctionnalité d'analyse des rapports pourrait être développée davantage

Les options de personnalisation du logiciel peuvent être limitées

Prix de Worknice

Essentiels: 4,8 $/mois

4,8 $/mois Premium: Disponible sur contact

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 5/5 (15+ commentaires)

5/5 (15+ commentaires) Capterra: 5/5 (10+ avis)

9. Ondulation

Via : Ondulation Rippling conserve toutes les données relatives aux employés en toute sécurité et veille à ce que tout soit constamment mis à jour, des positions disponibles aux nouvelles embauches. Il vous permet d'adapter les données telles que les champs personnalisés, les documents et les devises à des emplacements de travail spécifiques. 🗺️

Qu'il s'agisse de l'automatisation de tâches simples comme les e-mails d'accueil ou l'orchestration de processus d'approbation complexes en plusieurs étapes par le biais de flux de travail enchaînés, Rippling fait tout cela sans besoin de code ou d'assistance informatique.

Rippling gère également une myriade de fonctions RH cruciales telles que la gestion des performances, la paie globale, les avantages sociaux et les présences. Il offre également une bibliothèque de modèles de flux de travail préconstruits. Vous pouvez les utiliser directement ou les personnaliser en fonction de vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Permissions automatisées et flexibles basées sur les rôles

Des centaines de modèles

Automatisation des tâches sans code

Automatisation du recrutement

Gestion globale des salaires

Limites de l'ondulation

Le service client pourrait être amélioré

La fonction de recherche de la plateforme n'est pas aussi développée

Prix de Rippling

Disponible sur contact

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,000+ reviews)

10. Dayforce

Dayforce via GetApp Dayforce HCM de Ceridian est une solution globale complète de gestion du capital humain qui permet de guider les services RH tout au long du parcours de l'employé, du recrutement à la sortie de l'entreprise. Elle intègre les RH, la paie, les avantages sociaux, la main-d'œuvre et la gestion des talents en une seule application transparente. 📱

La plateforme offre un accès en temps réel à toutes les données RH en un seul endroit, ce qui facilite le repérage et l'intégration des candidats idéaux, d'élaborer des horaires favorisant l'équilibre entre le travail et la vie privée de favoriser le développement des employés, de s'occuper des paiements et de superviser l'administration des avantages sociaux.

Dayforce HCM simplifie également la vie des employés. Grâce à un portail convivial en libre-service, ils peuvent s'occuper de manière autonome des tâches courantes, ce qui permet au personnel des ressources humaines de se concentrer sur des initiatives plus importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Dayforce

Embarquement facile des candidats

Portail en libre-service

Gestion des salaires

Interface conviviale

Rapports en temps réel

Les limites de Dayforce

La création de rapports personnalisés peut prendre un peu de temps

L'assistance client pourrait être améliorée

Prix de Dayforce

Disponible sur contact

G2: 4.2/5 (700+ commentaires)

4.2/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (900+ commentaires)

Maximiser l'efficacité des processus RH avec un logiciel de base de données des employés de premier ordre

Allégez la charge de travail de votre équipe RH avec ces top 10 solutions logicielles de base de données des employés. Plus besoin d'activer/désactiver plusieurs applications - conservez toutes les données des employés dans un seul emplacement, de l'accueil à l'expatriation.

Vous êtes à la recherche d'un logiciel complet de gestion des ressources humaines et d'une base de données des employés ? gestion de projet en un seul paquet ? Essayez ClickUp gratuitement !