10 modèles de compte-rendu de décision asynchrone pour les équipes distribuées

La plupart des équipes traitent les décisions comme elles traitent les reçus : importantes sur le moment, impossibles à retrouver par la suite. Et cette habitude enterre discrètement le savoir institutionnel, transformant chaque nouvelle recrue en détective.

C'est un problème très répandu : selon un sondage de Stack Overflow, 45 % des personnes interrogées attribuent aux silos de connaissances le fait que les idées ne circulent pas librement au sein de leur organisation.

Cet article vous présente huit modèles de compte-rendu de décision asynchrone, en expliquant ce qu'ils sont et pourquoi les équipes distribuées ne peuvent pas se permettre de les ignorer. Et, bien sûr, comment choisir le format adapté à chaque type de décision prise par votre équipe.

Aperçu des modèles de compte-rendu de décision asynchrone

📚 À lire également : Modèles de stratégie pour les équipes produit

Qu'est-ce qu'un compte rendu de décision asynchrone ?

Un compte rendu de décision asynchrone (parfois appelé ADR ou document de décision) est un document court et structuré qui consigne une décision spécifique. Le terme « asynchrone » signifie qu’il est rédigé et révisé sans que tout le monde ait besoin d’être en ligne en même temps.

Titre : un nom court et descriptif pour la décision

Statut : Si la décision est proposée, acceptée, obsolète ou remplacée

Contexte : La situation ou le problème qui a déclenché la décision

Options envisagées : les alternatives évaluées, avec un bref aperçu des avantages et des inconvénients

Décision : la voie choisie et le raisonnement qui la sous-tend

Conséquences : résultats attendus, compromis et mesures de suivi éventuelles

📝 Les Architecture Decision Records (ADR) sont la version la plus connue de ce format. Ils trouvent leur origine dans le domaine du génie logiciel, où ils servaient à documenter les décisions d'architecture technique, souvent à l'aide de ressources telles que le modèle de Decision Record (DR) de GitHub. Les comptes rendus de décision asynchrones reprennent le même format, mais l'appliquent au-delà de l'ingénierie à la stratégie produit, à l'orientation de la conception, à la sélection des fournisseurs et aux changements de processus. Grâce à cette disposition structurée, un collègue situé dans un fuseau horaire différent peut lire le compte rendu, comprendre la situation dans son ensemble et apporter ses commentaires sans avoir besoin d'une présentation en direct.

👀 Le saviez-vous ? MADR (Markdown Architectural Decision Records) est tellement intégré à Git que son modèle officiel recommande aux équipes de stocker les comptes rendus de décision dans le répertoire docs/decisions, de les nommer selon le format nnnn-titre.md et de les versionner en parallèle avec le code. Mieux encore, MADR est lui-même un projet open source sur GitHub, avec des branches de publication et des conventions Git Flow.

Pourquoi les comptes rendus de décision asynchrones sont-ils importants pour les équipes distribuées ?

Les équipes à distance sont constamment confrontées à la frustration de manquer de contexte lorsqu'elles se connectent pour la journée. Cette perte de contexte entraîne des blocages dans le travail, des demandes incessantes de mises à jour et une baisse considérable de la productivité globale.

Voici les obstacles à la collaboration à distance que la documentation structurée permet de surmonter :

Les décisions se perdent dans les fils de discussion : les messages de chat défilent rapidement, mais un compte-rendu de décision attribue au résultat une adresse permanente et accessible par lien que tout le monde peut retrouver plus tard

Perte de contexte entre les fuseaux horaires : lorsque la moitié de l'équipe dort pendant une discussion, elle se réveille face à un flot de messages sans conclusion claire, alors qu'un compte-rendu structuré permet de distinguer l'essentiel du superflu

Les remises en question sapent la dynamique : sans compte rendu écrit expliquant pourquoi une décision a été prise, les équipes reviennent sur les mêmes débats chaque trimestre

L'intégration devient une science : les nouvelles recrues ne devraient pas avoir à interroger cinq personnes pour comprendre pourquoi l'équipe a choisi un outil plutôt qu'un autre, car les comptes rendus de décision permettent d'accéder librement les nouvelles recrues ne devraient pas avoir à interroger cinq personnes pour comprendre pourquoi l'équipe a choisi un outil plutôt qu'un autre, car les comptes rendus de décision permettent d'accéder librement aux connaissances institutionnelles

Le besoin de visibilité conduit à la microgestion : lorsque le lorsque le responsable de la décision , les participants et la justification sont consignés, il n'y a aucune ambiguïté quant à savoir qui a pris la décision ou de quelles informations il disposait à ce moment-là

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié pour consigner et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n’avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur des tâches, de documents et d’e-mails en un seul clic !

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié pour consigner et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n’avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur des tâches, de documents et d’e-mails en un seul clic !

10 modèles de compte-rendu de décision asynchrone pour une collaboration fluide

Évitez les incohérences dans la documentation entre les services grâce à ces modèles.

1. Modèle de journal des décisions et des changements ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez l'évolution des décisions et du contexte au fil du temps grâce au modèle « Decision and Change Log » de ClickUp.

Beaucoup de décisions ne restent pas figées longtemps. Les priorités changent, de nouvelles informations arrivent, et ce qui semblait juste au départ peut devoir être ajusté par la suite. Le problème est que les équipes se souviennent souvent de la dernière version de la décision, mais perdent de vue le contexte qui explique comment et pourquoi elle a évolué.

Le modèle « Decision and Change Log » de ClickUp aide les équipes à consigner à la fois la décision initiale et les mises à jour ultérieures. Il permet de créer un historique plus clair de l'évolution de la réflexion au fil du temps, afin que les parties prenantes puissent consulter l'intégralité du parcours de manière asynchrone sans avoir à fouiller dans les discussions ou les comptes-rendus de réunion.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivi des modifications intégré : attribuez des étiquettes au statut de la décision, au niveau d'impact et à la raison du changement à l'aide attribuez des étiquettes au statut de la décision, au niveau d'impact et à la raison du changement à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour mettre en forme, organiser et ajouter du contexte à vos tâches

Résumés générés par l'IA : utilisez utilisez ClickUp Brain pour résumer automatiquement l'historique des modifications afin que les parties prenantes n'aient pas à lire chaque mise à jour

Mises à jour adaptées à l'asynchronie : les membres de l'équipe peuvent les membres de l'équipe peuvent consigner les modifications de manière asynchrone , en conservant une trace chronologique que tout le monde peut consulter sans avoir à poser de questions

✅ Idéal pour : les équipes produit et opérations qui gèrent des exigences en constante évolution nécessitant des révisions fréquentes.

🧠 Anecdote : « Agenda » n'était pas à l'origine un terme utilisé dans le cadre des réunions. Selon Etymonline, ce mot signifiait à l'origine « choses à faire » dans un sens théologique dans les années 1650, et ce n'est qu'en 1882 qu'il a pris son sens moderne de « éléments à l'ordre du jour d'une réunion ».

💡 Lorsque votre équipe est répartie sur plusieurs zones géographiques et fuseaux horaires, veiller à ce que la communication reste claire doit être une priorité. Découvrez comment ces outils de communication d'équipe aident votre équipe à rester sur la même longueur d'onde, à agir plus rapidement et à communiquer clairement.

2. Modèle de journal des décisions ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez visuellement les décisions avec leurs propriétaires et leurs dates à l'aide du modèle de journal des décisions de ClickUp

Les équipes asynchrones ont besoin d'un registre à jour qui permette de consulter facilement chaque décision par la suite, en particulier pour les collègues qui se mettent à jour sur les différentes fonctions, les plannings ou les fuseaux horaires.

Le modèle de journal des décisions ClickUp offre un espace partagé pour consigner les décisions prises dans le cadre d'une initiative. Conçu à partir des Tableaux blancs ClickUp, il présente ces décisions sous forme de journal visuel comprenant des champs pour la catégorie, les détails de la décision, le propriétaire, la date et les commentaires. Cela permet à tout le monde de voir plus facilement ce qui a changé, qui a pris la décision et ce qui doit être fait ensuite.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Facilitez la consultation des décisions : regroupez plusieurs décisions dans un seul document visuel que vos collègues peuvent consulter à leur convenance

Conservez le contexte asynchrone : consignez la catégorie, le propriétaire, le calendrier et les commentaires associés à chaque appel afin que les participants puissent comprendre la décision sans avoir à organiser de réunions supplémentaires

Identifiez les tendances dans l'ensemble du travail : passez en revue les activités décisionnelles en un seul endroit pour voir où s'accumulent les validations, les appels techniques ou les changements de processus

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables de programme qui souhaitent suivre le volume et les tendances des décisions à un niveau global.

💡 Conseil de pro : lorsqu'une décision nécessite des explications supplémentaires, ajoutez un ClickUp Clip au journal. Cela permet à vos collègues de disposer d'une présentation vidéo et audio qu'ils peuvent visionner à leur convenance, avec des commentaires horodatés pour le suivi directement dans la vidéo. Le flux des décisions est enregistré avec ClickUp Clips

3. Modèle de journal des décisions de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les décisions relatives aux projets en fonction des approbations, de la priorité et du statut grâce au modèle de journal des décisions de gestion de projet de ClickUp

Les décisions relatives aux projets ont une incidence sur les échéanciers, les budgets, les effectifs, les validations et la phase suivante du travail. Dans les équipes asynchrones, cela pose un défi supplémentaire : les collaborateurs doivent non seulement comprendre ce qui a été décidé, mais aussi où cette décision s'inscrit dans le projet et quels changements elle entraîne en aval.

Le modèle de journal des décisions de gestion de projet ClickUp aide les équipes à consigner les décisions dans le cadre du travail en cours sur un projet. Vous pouvez regrouper les décisions par aspect du projet, suivre qui les a approuvées, surveiller les dates d'échéance et les priorités, et les faire passer par des statuts qui reflètent leur état d'avancement.

Cela permet aux équipes dispersées de disposer d'un compte rendu plus clair qu'elles peuvent consulter sans avoir à attendre le résumé de la réunion.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Statuts liés aux phases : associez les décisions aux phases de planification, d'exécution ou de révision à l'aide associez les décisions aux phases de planification, d'exécution ou de révision à l'aide des statuts personnalisés de ClickUp pour les adapter parfaitement à votre flux de travail

Notifications automatisées : Tenez les collaborateurs asynchrones informés sans avoir à les relancer manuellement en utilisant Tenez les collaborateurs asynchrones informés sans avoir à les relancer manuellement en utilisant les automatisations ClickUp pour déclencher des alertes lorsqu'un statut change

Visibilité en aval : un collègue qui examine les décisions asynchrones peut immédiatement voir à quelle phase appartient une décision et ce qu'elle implique en aval

✅ Idéal pour : les chefs de projet gérant des projets complexes en plusieurs phases où les décisions doivent être reliées aux échéanciers et aux dépendances.

🚀 Avantage ClickUp : Consigner la décision n'est qu'une première étape. Comprendre ses répercussions en est une autre. L'agent Risk Assessment Analyzer de ClickUp permet d'identifier rapidement les risques liés à l'échéancier, aux dépendances et aux ressources, afin que les équipes puissent agir avant que le projet n'en subisse les conséquences. Analysez les risques liés aux projets dès le début grâce à l'agent Risk Assessment Analyzer de ClickUp

4. Modèle de document « Cadre de prise de décision » de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de document « Cadre de prise de décision » de ClickUp pour définir des critères d'évaluation et analyser les différentes options.

Toutes les décisions ne sont pas vouées à l'échec parce que l'équipe manque d'options. Parfois, le véritable problème réside dans le fait que chacun évalue ces options différemment. Une équipe se concentre sur les coûts, une autre sur les risques, tandis qu'une troisième privilégie la rapidité.

Le modèle de document « Cadre de prise de décision » de ClickUp vous offre une méthode structurée pour définir comment la décision sera évaluée avant que les participants ne donnent leur avis. Intégré à ClickUp Docs, il comprend des sections consacrées à l'impact de la décision, aux parties prenantes, au contexte, aux options, aux éléments à prendre en compte et à la décision finale.

Ainsi, les collaborateurs peuvent évaluer la même décision sous le même angle, même s'ils l'examinent à des moments différents.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Tableaux d'évaluation structurés : définissez la pondération et la notation des critères directement dans les documents ClickUp à l'aide de tableaux intégrés

Critères rédigés par l'IA : demandez à ClickUp Brain de rédiger des critères d'évaluation en fonction du type de décision, afin de ne pas partir d'une page blanche

Notation indépendante : les collaborateurs Async peuvent noter les options de manière indépendante en utilisant les critères documentés, sans avoir besoin d'organiser au préalable une réunion de mise au point

✅ Idéal pour : les groupes interfonctionnels où différents services appliquent des critères d'évaluation différents et ont besoin d'une approche standardisée.

💡 Conseil de pro : toutes les contributions à la décision ne sont pas nécessairement consignées dans le cadre. ClickUp AI Notetaker permet de capturer la discussion en direct qui sous-tend la décision, afin que les compromis clés, les objections et les éléments à mener ne disparaissent pas une fois la réunion terminée.

🧠 Anecdote : C'est l'e-mail qui a rendu célèbre le symbole @, car Ray Tomlinson avait besoin d'un séparateur. L'Internet Hall of Fame lui accorde le crédit pour l'invention de l'e-mail en réseau et le choix du symbole @ pour établir la connexion entre le nom d'utilisateur et l'adresse de destination. Ray a noté qu'il l'avait choisi parce qu'il n'était pas encore utilisé dans les noms d'utilisateur ni dans la programmation TENEX.

5. Modèle DACI de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Clarifiez les rôles décisionnels et les processus d'approbation pour le travail asynchrone grâce au modèle DACI de ClickUp.

De nombreuses décisions sont bloquées parce que trop de personnes sont impliquées et que personne ne sait clairement qui est responsable de quoi. Une personne pense qu'elle apporte sa contribution, tandis qu'une autre pense qu'elle prend la décision. Dans les équipes asynchrones, cette confusion ralentit tout.

Le modèle DACI de ClickUp offre à votre équipe une structure claire dès le départ. Il distingue la responsabilité de la décision, le pouvoir d'approbation, les collaborateurs actifs et la visibilité, afin que les retours asynchrones restent ciblés. Conçu autour du cadre DACI, il clarifie exactement qui joue quel rôle dans une décision avant même que la discussion ne commence.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez les rôles en un seul coup d'œil : utilisez utilisez la vue Tableur de ClickUp pour présenter les initiateurs, les approbateurs, les collaborateurs et les parties prenantes informées pour chaque décision, dans un format facile à parcourir.

Formulez clairement vos commentaires : utilisez utilisez les commentaires attribués de ClickUp pour solliciter l'avis de la bonne personne sans brouiller le reste du fil de discussion.

Adaptez la vue à la décision : travaillez avec plus de 15 travaillez avec plus de 15 vues ClickUp personnalisables pour trier les décisions par priorité, statut, propriétaire, contexte, alternatives ou résultat

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe et les responsables de service qui gèrent des décisions asynchrones où les responsabilités et les processus de validation doivent rester clairs.

6. Modèle d'analyse « acheter ou développer » de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Comparez les options « acheter » et « développer » en fonction de leur impact et de leur complexité grâce au modèle d'analyse « Acheter ou développer » de ClickUp

Faut-il investir du temps et des ressources en interne pour développer une solution, ou aller plus vite avec une solution externe ? Cette question devient plus difficile lorsque les équipes produit, ingénierie et finance évaluent toutes différemment les compromis de manière asynchrone.

Le modèle d'analyse « Acheter ou développer » de ClickUp vous permet de comparer les options en fonction de critères tels que l'impact, la complexité et les résultats de la décision. Vous pouvez définir les fonctionnalités indispensables, les exigences techniques et les objectifs d'innovation dans un environnement de travail partagé. Cela permet aux collaborateurs d'apporter leur contribution avant que la recommandation finale ne soit formulée.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Comparez clairement les options : évaluez les options de développement en interne et d'achat par rapport à des critères communs tels que l'impact du projet, sa complexité et son importance stratégique, le tout dans une vue organisée.

Recueillez les contributions de toutes les équipes : utilisez la fonctionnalité « utilisez la fonctionnalité « Multiple Assignees » de ClickUp pour impliquer les équipes produit, ingénierie, finance ou opérations dans une même décision sans fragmenter la discussion entre différents outils

Collaborez sans chevauchements : utilisez utilisez la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp pour voir quand d'autres personnes sont en train de réaliser une modification en cours sur le document, ce qui aide les collaborateurs asynchrones à éviter de se marcher sur les pieds lors de la mise à jour de l'analyse

✅ Idéal pour : les équipes d'ingénierie et de produit confrontées à des choix d'outils ou d'infrastructure, ou les équipes opérationnelles évaluant des fournisseurs.

7. Modèle d'arbre de décision ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle d'arbre de décision ClickUp pour créer des chemins de branchement permettant une prise de décision conditionnelle

Certaines décisions sont difficiles à documenter car elles ne débouchent pas sur une réponse unique et claire. Elles se ramifient. Si une condition est remplie, l'équipe s'engage dans une direction. Si ce n'est pas le cas, la question suivante modifie le cheminement. Dans le cadre du travail asynchrone, cette logique peut devenir confuse lorsqu'elle est dispersée dans de longs documents ou des commentaires déconnectés.

Le modèle d'arbre de décision ClickUp transforme ce raisonnement en un flux visuel que votre équipe peut suivre. Conçu sur les Tableaux blancs ClickUp, il vous aide à cartographier les points de décision, les résultats et les conséquences dans un espace partagé, afin que chacun puisse examiner la logique étape par étape et apporter sa contribution sans avoir besoin d'une présentation en direct.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Canevas visuel collaboratif : construisez l'arborescence de manière collaborative à l'aide des Tableaux blancs ClickUp, où les équipes dispersées peuvent réfléchir ensemble à des idées et ajouter des branches de manière asynchrone

Commenter des nœuds spécifiques : les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires sur des nœuds spécifiques et voter sur des chemins sans avoir à lire des pages de texte

Branches suggérées par l'IA : demandez à ClickUp Brain de suggérer des critères de décision pour chaque branche en fonction de l'objectif que vous avez défini

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles, les équipes produit et les responsables de l'assistance qui cartographient les décisions asynchrones pour les parcours de déploiement, les flux d'escalade et les scénarios basés sur les risques.

🕰️ Gain de temps : Ne créez pas chaque branche à partir de zéro. Utilisez ClickUp Brain pour générer un arbre de décision initial à partir de vos instructions, puis donnez une forme commune aux chemins et aux résultats dans les Tableaux blancs ClickUp. Créez des arbres de décision avec ClickUp Brain

⚡️ Archives de modèles : Modèles de diagrammes arborescents

8. Modèle de journal des discussions ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Consignez les discussions et le raisonnement menant aux décisions grâce au modèle de journal de conversation ClickUp

Certaines décisions sont faciles à consigner sur le moment, mais difficiles à comprendre par la suite. Vous pouvez enregistrer la décision finale, mais vous risquez de perdre de vue la discussion qui l'a formée. Cela pose problème lorsque les membres de l'équipe doivent examiner le raisonnement de manière asynchrone ou lorsque l'équipe a besoin d'un compte rendu plus clair sur la manière dont le consensus s'est formé.

Le modèle de journal de conversation ClickUp vous aide à consigner la discussion en même temps que la décision. Vous pouvez enregistrer les échanges clés, noter les actions de suivi et conserver la trace du raisonnement en un seul endroit. Cela permet aux participants de se mettre à jour sans avoir à reconstituer le fil de l'histoire à partir de discussions éparses et de notes annexes.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Discussion asynchrone structurée : utilisez les commentaires en fil de discussion dans les documents ClickUp pour organiser les réponses sous des points spécifiques

Intégrez le chat au compte-rendu : utilisez utilisez ClickUp Chat pour garder les discussions pertinentes à proximité du travail, puis transférez les points clés dans le compte-rendu pour une visibilité à long terme

Cycle de délibération complet : Conservez l'intégralité des échanges qui se déroulent au fil des jours lors Conservez l'intégralité des échanges qui se déroulent au fil des jours lors d'échanges asynchrones

✅ Idéal pour : les équipes produit et opérations qui gèrent des exigences en constante évolution nécessitant des révisions fréquentes.

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9. Modèle de compte rendu de décision en matière d'architecture par Notion

via Notion

Le modèle de compte rendu de décision d'architecture de Notion offre immédiatement aux équipes d'ingénieurs une structure ADR claire. Au lieu de créer le format à partir de zéro, vous disposez de sections dédiées au contexte, à la décision, aux alternatives, à la justification, aux conséquences et aux références, le tout sur une seule page bien organisée.

Cela facilite l'enregistrement cohérent des choix techniques et leur révision ultérieure, sans avoir à reconstituer la logique à partir de discussions éparses.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez un format ADR éprouvé : consignez le titre, le statut, le contexte, la décision, les alternatives, la justification et les conséquences dans une structure cohérente

Conservez le raisonnement technique : gardez une visibilité sur la réflexion qui sous-tend les choix architecturaux, et pas seulement le résultat final

Conservez les décisions sous une forme consultable : stockez les comptes rendus dans un environnement de travail Notion partagé, afin de pouvoir les retrouver et les consulter plus facilement au fil du temps.

✅ Idéal pour : les équipes d'ingénieurs et les responsables techniques qui documentent les décisions d'architecture à des fins de référence future.

10. Modèle de matrice de décision par Miro

via Miro

Le modèle de matrice de décision de Miro s'appuie sur un tableau visuel, ce qui facilite la comparaison des options en groupe. Vous pouvez définir l'objectif, comparer plusieurs options côte à côte et évaluer les activités ou les livrables associés à chacune d'entre elles.

Ce format est particulièrement adapté aux décisions asynchrones. Les participants peuvent consulter le même tableau, apporter leurs contributions selon les mêmes critères et évaluer plus clairement les compromis avant que la décision finale ne soit prise.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Comparez les choix côte à côte : examinez plusieurs options par rapport à un même objectif et aux mêmes critères dans une matrice visuelle

Identifiez plus clairement les compromis : présentez les activités et les livrables à côté de chaque option, afin de repérer plus facilement les lacunes et les points forts

Assurez une évaluation plus cohérente : utilisez une structure de notation commune plutôt que de laisser les commentaires s'éparpiller dans des notes ou des documents distincts

✅ Idéal pour : les équipes produit et les responsables des opérations qui évaluent plusieurs options avant de prendre une décision asynchrone structurée.

Comment choisir le bon modèle de compte rendu de décision asynchrone

Le meilleur modèle dépend du type de décisions que vous prenez, du nombre de personnes impliquées et de l'environnement de travail actuel de votre équipe.

Voici comment affiner votre recherche.

Un registre continu de toutes les décisions relatives au projet Journal des décisions ou modèle de journal des décisions pour la gestion de projet Suivi centralisé avec filtres et contexte de phase de projet Un cadre pour évaluer les options avant de prendre une décision Modèle de document « Cadre décisionnel » Standardisez les critères afin que les collaborateurs asynchrones obtiennent des notes cohérentes Attribution claire des rôles Modèle DACI Élimine le blocage lié à la question de savoir qui a le dernier mot Une carte visuelle des décisions conditionnelles Modèle d'arbre de décision Plus facile à analyser que de longs textes Compte rendu de la discussion Modèle de journal de discussion Conservez les délibérations pour garantir la transparence et faciliter l'intégration Une évaluation « faire soi-même ou acheter » Modèle d'analyse « acheter ou développer » Conçus pour les contributions asynchrones interfonctionnelles

Si les décisions de votre équipe couvrent plusieurs types, vous utiliserez probablement plusieurs modèles. L'avantage de les conserver dans un seul environnement de travail est que ClickUp Brain peut effectuer une recherche simultanée dans tous vos enregistrements de décision, mettant en évidence les choix passés pertinents pour celui que vous êtes en train de prendre, afin d'éviter la dispersion du contexte.

C'est ce qui distingue un simple compte rendu d'un véritable système de prise de décision.

📮 ClickUp Insight : Imaginez perdre jusqu'à 3 heures par semaine, simplement à attendre des décisions. C'est la réalité pour 38 % des employés. 👀 Avec ClickUp, vous pouvez concevoir des flux de travail qui font avancer les choses : approbations automatiques, acheminement des tâches en fonction des rôles et suivi des progrès en temps réel. Finies les heures perdues à se demander quelle est la prochaine étape : vous progressez de manière constante, à chaque étape du processus.

Les modèles de compte-rendu de décision asynchrone constituent un excellent point de départ. Ils offrent à votre équipe un moyen cohérent de consigner les décisions, le contexte et la justification, afin que le sens ne se perde pas. Le véritable défi réside dans la mise à jour. Les décisions évoluent, les contraintes changent et les suivis créent un nouveau contexte. Si la mise à jour du compte-rendu est perçue comme du travail supplémentaire, elle finit par être négligée. C'est là que ClickUp peut vous aider, en plus des modèles. Conservez vos comptes rendus de décision dans Docs, esquissez les compromis dans Tableaux blancs et ajoutez les actions de suivi sous forme de tâches avec leurs propriétaires. Utilisez ClickUp AI pour résumer les longs fils de discussion en une justification claire, et les agents IA pour maintenir les journaux à jour et faire avancer les actions à mener. Utilisez ces modèles pour uniformiser la façon de mettre en forme vos documents, puis utilisez ClickUp pour maintenir ces comptes rendus à jour. Commencez à utiliser ClickUp. ✅

Facilitez la maintenance des comptes rendus de décision asynchrones avec ClickUp

Les modèles de compte-rendu de décision asynchrone constituent un excellent point de départ. Ils offrent à votre équipe un moyen cohérent de consigner les décisions, le contexte et la justification, afin que le sens ne se perde pas.

Le véritable défi réside dans la mise à jour. Les décisions évoluent, les contraintes changent et les suivis créent un nouveau contexte. Si la mise à jour du compte-rendu est perçue comme du travail supplémentaire, elle finit par être négligée.

C'est là que ClickUp peut vous aider, en plus des modèles. Conservez vos comptes rendus de décision dans Docs, esquissez les compromis dans Tableaux blancs et ajoutez les actions de suivi sous forme de tâches avec leurs propriétaires. Utilisez ClickUp AI pour résumer les longs fils de discussion en une justification claire, et les agents IA pour maintenir les journaux à jour et faire avancer les actions à mener.

Utilisez ces modèles pour uniformiser votre format, puis utilisez ClickUp pour maintenir ces comptes rendus à jour.

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Foire aux questions

Le format ADR est une structure de document légère initialement créée pour consigner les choix d'architecture logicielle. Les Async Decision Records utilisent exactement ce même format, mais l'appliquent à tout choix asynchrone, et pas seulement à l'architecture technique.

Une RFC (Request for Comments) est un document de proposition destiné à recueillir des commentaires avant qu'une décision ne soit prise. Un compte rendu de décision asynchrone consigne le résultat final une fois la délibération achevée.

En effet, ces modèles ne sont pas réservés aux services d'ingénierie. Les équipes produit les utilisent pour hiérarchiser les fonctionnalités, les équipes de conception pour les changements d'orientation et les équipes opérationnelles pour l'évaluation des fournisseurs.

Évitez la documentation pour les choix facilement réversibles et à faible impact qui n'affectent pas les autres équipes ou le travail futur. Si le résultat n'aura plus d'importance dans un mois, un compte rendu formel ajoute une charge administrative inutile.