Les meilleurs modèles de diagramme d'arbre pour simplifier votre travail en 2025

La visualisation est considérée comme l'une des techniques de prise de décision les plus efficaces.

Des études suggèrent que la visualisation est l'une des techniques de prise de décision les plus efficaces

la visualisation de l'information

améliore la qualité et la rapidité des décisions.

C'est pourquoi les diagrammes d'arbre de décision sont considérés comme d'excellents outils d'analyse. Ils planifient visuellement toutes les options possibles, les résultats potentiels et les voies d'accès de manière logique, réduisant ainsi les biais et les erreurs.

Dans cet article de blog, nous avons compilé les 10 meilleurs modèles de diagramme d'arbre de décision pour vous aider à simplifier la prise de décision, à planifier des projets et à organiser des idées. Votre recherche s'arrête ici !

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme en arbre ?

Les modèles de diagramme en arbre sont des organigrammes visuels qui présentent des informations ou des idées dans une structure hiérarchique. Ils commencent par un nœud racine, qui représente l'idée centrale, la question ou l'énoncé du problème.

À partir de là, le nœud se divise en plusieurs options, évènements ou catégories. Chaque branche représente un choix, une possibilité ou un résultat. Les options sont encore divisées pour montrer tous les chemins ou résultats possibles.

Chaque branche montre comment les différentes parties sont liées, ce qui vous permet d'analyser la façon dont tout s'imbrique.

Voici quelques cas d'utilisation courants des modèles de diagramme en arbre :

📌 Remue-méninges : En partant d'un sujet central (la " racine "), les diagrammes en arbre vous invitent naturellement à réfléchir à des idées connexes qui se ramifient en chemins possibles

📌 Le forfait de projet : Ils décrivent les tâches, les sous-tâches et leurs relations hiérarchiques afin d'assurer une gestion de projet complète

📌 Root cause analysis : Le problème principal est placé à la racine de l'arbre. Les branches représentent les causes primaires, et les sous-branches affichent les détails des causes secondaires et tertiaires, ce qui permet d'identifier, d'organiser et d'analyser les causes potentielles d'un problème

Diagramme organisationnel

création : Un modèle d'organigramme permet de concevoir des représentations claires des structures d'une entreprise, en illustrant les rôles et les rapports hiérarchiques

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme en arbre ?

Voici quelques fonctionnalités clés d'un bon modèle de diagramme en arbre :

Conception flexible et personnalisable

Un bon modèle de diagramme en arbre vous permet d'ajuster les nœuds, les branches et les libellés en fonction de vos besoins. Ces modèles peuvent être utilisés pour n'importe quoi, du simple brainstorming à la création de diagrammes complexes

diagrammes de relations entre entités

Disposition claire et organisée

Une conception claire et simple contribue à rendre les informations complexes plus faciles à assimiler. La structure doit orienter naturellement l'attention du lecteur, sans ajouter de distractions inutiles. Par exemple, une bonne disposition peut transformer les plans de projet ou les flux de travail en

Google Sheets

en visuels intuitifs et faciles à suivre.

Facilité d'utilisation

Un bon modèle comprend des fonctionnalités telles que des outils de glisser-déposer et des champs modifiables qui permettent de créer des diagrammes sans effort. Cela permet d'illustrer

diagrammes d'organisation

et les structures d'équipe en toute simplicité.

Options de collaboration et de partage

Les utilisateurs peuvent partager le modèle avec d'autres personnes, ce qui leur permet de modifier, de commenter ou d'afficher le diagramme en temps réel. Cette fonctionnalité permet aux équipes d'échanger des idées et de collaborer efficacement, tout en maintenant une structure de diagramme en arbre organisée.

Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, vous pouvez essayer les options suivantes

💡Pro Tip: Si vous travaillez sur une carte de projet, assurez-vous que votre diagramme comprend des sections claires pour les objectifs, les échéanciers et les responsabilités.

10 modèles de diagramme en arbre

Voyons les meilleurs modèles de diagramme en arbre pour la prise de décision stratégique :

1. Modèle d'analyse de l'arbre des défaillances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-524.png Modèle d'analyse de l'arbre des défaillances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193373478&department=it Télécharger ce modèle /$cta/

L'analyse de l'arbre des défaillances

Modèle d'analyse de l'arbre des défaillances ClickUp

vous aide à visualiser les relations entre les causes et les effets, ce qui facilite l'identification de la cause première de tout problème dans vos systèmes ou processus. L'analyse de l'arbre des défaillances (FTA) est une approche structurée qui vous permet de décomposer les évènements en nœuds sur un diagramme en arbre, afin d'analyser leur connexion et de découvrir les risques.

🌻 Why you'll love it:

Faites un brainstorming et visualisez le problème et les solutions possibles avec l'affichage Tableau blanc

Organiser et suivre les tâches liées à l'analyse de l'arbre de défaillance avec la Vue Liste

Mettre en évidence les schémas et les risques pour améliorer la résolution des problèmes

Maintenez l'alignement de votre équipe grâce à une visualisation partagée des défaillances potentielles

🌟 Idéal pour: Les ingénieurs, les équipes d'assurance qualité et les managers traitant de systèmes complexes qui veulent identifier et traiter efficacement les points de défaillance.

💡 Pro Tip: Rendez vos diagrammes d'arbre clairs et plus pertinents en procédant à un élagage, une technique qui consiste à supprimer les branches qui n'ont pas d'impact significatif sur le résultat. Par exemple, dans un arbre de décision prédisant les " Achats des clients ", si une branche indique que " les clients qui préfèrent les achats en magasin " entraîne très peu de ventes, vous pouvez élaguer cette branche.

2. Modèle d'arbre décisionnel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Decision-Tree-Template.jpeg Modèle d'arbre de décision ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14211&department=pmo Télécharger ce modèle /$$$cta/

La prise de décision nécessite un examen minutieux de multiples facteurs et conséquences potentielles. Les

Modèle d'arbre de décision ClickUp

simplifie ce processus en fournissant un flux clair, semblable à une carte mentale, pour vous aider à peser les options, à analyser les résultats et à faire des choix éclairés.

Vous pouvez utiliser différentes formes et couleurs pour distinguer visuellement les résultats positifs, les décisions et d'autres éléments clés.

🌻 Why you'll love it:

Fournit une carte visuelle des décisions et des résultats

Aide à clarifier les choix complexes à l'aide d'un cadre analytique

Encourage la collaboration au sein de l'équipe et garantit la transparence

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires, les planificateurs de projets et les décideurs qui ont besoin d'un moyen systématique d'évaluer les options et leur impact potentiel.

3. ClickUp Diagramme de parenté Modèle de Tableau blanc

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-18.jpeg Modèle de tableau blanc du diagramme de parenté de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427185&department=personal-use Télécharger ce modèle /$cta/

Comprendre les structures complexes d'une famille ou d'un groupe social peut s'avérer fastidieux si l'on ne dispose pas d'une structure claire. Les Modèle de tableau blanc de diagramme de parenté ClickUp est un modèle simple mais puissant pour planifier des connexions, des relations et même des

structure organisationnelle

visuellement.

Il vous aide à organiser les relations familiales de manière systématique pour étudier la dynamique familiale et suivre la lignée à travers les générations.

🌻 Why you'll love it:

Organiser visuellement des relations familiales ou sociales complexes à l'aide de l'affichage Tableau blanc

Identifiez les traits familiaux communs, les connexions ou les tendances à travers les générations. Cela vous permet de mieux comprendre les dynamiques familiales ou les structures sociales

Téléchargez ce modèle pour permettre des discussions collaboratives ou des présentations avec une disposition épurée

🌟 Idéal pour: Les anthropologues, les généalogistes et les éducateurs qui ont besoin d'un moyen fiable pour illustrer les systèmes de parenté ou documenter les arbres généalogiques.

4. Modèle de plan de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Project-Mapping-Flowchart-Template.jpg Modèle de schéma de mappage de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427858&department=pmo Télécharger ce modèle /$cta/

L'organigramme

Modèle de mappage de projet ClickUp

facilite la visualisation de l'ensemble de votre projet

diagramme de flux de travail

. Il permet de suivre chaque détail, des produits à livrer aux échéanciers. Par exemple, si vous lancez un nouveau produit, vous pouvez utiliser ce modèle pour cartographier les jalons clés tels que la phase de conception du produit, le paramètre de la campagne de marketing et la planification de l'évènement de lancement.

Le modèle vous aide à établir une connexion entre des tâches telles que l'affectation des membres de l'équipe à la finalisation de la conception, la création de calendriers pour les médias sociaux et la mise en place d'indicateurs de suivi de la réussite, dans le cadre d'un flux de travail unique et cohérent._ Cette approche systématique de l'élaboration d'un plan d'action pour le lancement d'un nouveau produit vous permet d'établir des liens entre les différentes étapes du processus de lancement

flux de données

met en évidence les dépendances entre les tâches et garantit la responsabilité.

🌻 Why you'll love it:

Organisez les composantes du projet en une carte claire et interconnectée avec la Carte mentale du plan de projet

Suivez les objectifs, les échéanciers et les produits livrables en un seul endroit pour plus de clarté et de prise de décision

Faites un brainstorming et stockez vos idées de projet avec l'affichage Idées

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les planificateurs qui veulent un moyen efficace de structurer, de suivre et d'exécuter leurs projets de façon transparente.

5. ClickUp Modèle de diagramme de cause et d'effet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-2.png Modèle de diagramme de cause et d'effet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14111&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de diagramme des causes et des effets ClickUp vous aide à disséquer les problèmes et à comprendre leurs facteurs sous-jacents. Communément appelé diagramme en arête de poisson ou diagramme d'Ishikawa, ce modèle organise visuellement les causes et leurs effets, ce qui vous aide à identifier les schémas et à vous concentrer sur les domaines qui requièrent une attention particulière.

Par exemple, si votre équipe est confrontée à une baisse des ventes, vous pouvez utiliser ce modèle pour identifier les facteurs contributifs tels que les tendances du marché, la qualité des produits ou le comportement des clients.

🌻 Why you'll love it:

Clarifie la relation entre les causes et leurs effets

Aide les équipes à aborder systématiquement la résolution des problèmes

Simplifie les problèmes complexes en les divisant en parties gérables

🌟 Idéal pour: Les équipes de contrôle qualité, les analystes d'entreprise et les gestionnaires de projet qui cherchent à aborder les problèmes de manière méthodique et à éviter qu'ils ne se reproduisent.

6. Modèle d'aide à la décision pour la gestion de projet par Venngage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-10-1400x1107.png Aide à la décision en matière de gestion de projet par Venngage /$$$img/

il s'agit d'un outil d'aide à la décision en matière de gestion de projet par Venngage Venngage Les Modèle de diagramme d'aide à la décision en gestion de projet de Venngage a un design moderne et simple qui facilite la prise de décision sur les projets. Il vous guide à travers des questions clés telles que "l'importance d'un projet", "le degré de risque qu'il peut présenter", "ses avantages" et "la manière dont il s'inscrit dans vos objectifs"

Avec sa structure effacée et son design élégant, ce modèle est idéal pour un usage personnel comme pour des discussions en équipe. Il aide à organiser les priorités ou à évaluer les projets, ce qui vous permet de rester concentré et de prendre des décisions éclairées sans effort.

🌻 Why you'll love it:

Guide les utilisateurs à travers des processus de prise de décision étape par étape

Offre un design visuellement moderne et professionnel

Aide les équipes et les individus à hiérarchiser les tâches de manière efficace

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les professionnels qui recherchent un moyen clair et engageant d'évaluer les décisions relatives à un projet.

🧠 Did You Know? De nombreuses entreprises, comme Zendesk, utilisent des arbres de décision pour alimenter leurs.. chatbots de service client . Un nœud racine pourrait être "Type de demande du client", se ramifiant en problèmes spécifiques (par exemple, facturation, assistance technique) pour fournir des réponses rapides et pertinentes aux requêtes des clients.

7. Modèle de diagramme en arbre par Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-10.png Modèle de diagramme en arbre par Creately /$$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme d'arbre par Creately Créativité Si vous n'avez pas l'habitude de dessiner ou de créer des diagrammes en arborescence, l'outil Diagramme en arbre par Creately est une option simple et adaptée aux débutants. Avec son design direct, ce modèle vous aide à organiser des idées, catégoriser des informations ou exposer les composantes d'un projet sans vous sentir submergé.

Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour décomposer un projet en phases de planification et d'exécution, puis détailler les objectifs, le leadership et la gestion des risques.

🌻 Why you'll love it:

Sa conception simple le rend facile à utiliser, même pour les débutants

Idéal pour catégoriser les idées et organiser clairement les informations

Aide à visualiser les tâches ou les concepts complexes dans un flux logique

🌟 Idéal pour: Les étudiants, les éducateurs et les professionnels qui veulent un moyen facile d'organiser et de présenter visuellement leurs pensées ou leurs projets.

8. Diagramme de l'arbre des compétences par Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-10-1400x1019.png Modèle de diagramme d'arbre des compétences par Creately /$$$img/

il s'agit d'un modèle de l'arbre des compétences de Creately Créativité Les Diagramme de l'arbre des compétences par Creately est un modèle simple pour mesurer la progression et les compétences. Il démontre visuellement comment les différentes compétences s'interconnectent et contribuent à la croissance globale, ce qui en fait un outil polyvalent pour l'apprentissage et le forfait.

Par exemple, les enseignants peuvent utiliser le modèle pour décrire les compétences dont les élèves ont besoin pour maîtriser des matières spécifiques.

🌻 Why you'll love it:

Permet de diviser les grands objectifs en compétences plus petites et plus faciles à gérer

Permet de suivre l'apprentissage ou l'acquisition de compétences étape par étape

Permet de voir facilement la progression et de comprendre le chemin de l'apprentissage

Idéal pour: Les enseignants, les accompagnateurs de carrière et les chefs d'équipe qui souhaitent disposer d'un moyen clair de mapper et de suivre les compétences.

📮ClickUp Insight: 37% des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes-rendus de réunion pour suivre les éléments de l'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées.

Sans un système unifié pour capturer les décisions, les idées clés dont vous avez besoin peuvent être enterrées dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin de vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

9. Diagramme de l'arbre décisionnel du travail par Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-8-1400x794.png Modèles de diagramme de l'arbre de décision du travail par Canva /$$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme de décision du travail par Canva /%img/ Canva Les Diagramme de l'arbre de décision du travail par Canva est un modèle visuellement attrayant et pratique pour simplifier les décisions complexes. Délégué pour guider les utilisateurs dans des tâches telles que la délégation du travail, l'évaluation des priorités ou la résolution des défis liés à l'équipe, ce modèle fournit un flux clair étape par étape pour atteindre les meilleurs résultats.

Vous pouvez intégrer des liens, ajouter des collaborateurs et modifier le modèle de manière transparente à l'aide des outils intuitifs de Canva.

🌻 Why you'll love it:

Aide à décomposer les décisions en étapes simples et exploitables

Entièrement personnalisable pour différents flux de travail et besoins de l'équipe

Facile à partager et à collaborer en temps réel

mon travail : Idéal pour: Les managers, les chefs d'équipe ou les professionnels à la recherche d'un moyen organisé pour prendre des décisions liées au travail rapidement et efficacement.

10. Modèle d'arbre généalogique par Vertex24

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6-13-1400x1082.png Modèle d'arbre généalogique par Vertex24 /$$$img/

il s'agit d'un modèle de l'arbre généalogique de Vertex24 Sommet Le Modèle d'arbre généalogique par Vertex permet de mapper les relations familiales de manière claire et créative. Vous pouvez ajouter des noms, des dates de naissance et des photos pour une touche personnelle.

Ce modèle offre un moyen simple et organisé de retracer votre lignée sur plusieurs générations, ce qui le rend parfait pour explorer l'histoire de la famille ou créer un souvenir pour les générations futures.

🌻 Pourquoi vous allez l'aimer:

Suit les relations familiales sur plusieurs générations

Espaces pour les photos, ce qui ajoute une touche personnelle

Facile à modifier et à personnaliser dans des outils populaires comme Excel ou Google Sheets

Idéal pour: Généalogistes, familles, ou toute personne cherchant à documenter et visualiser leur histoire familiale.

