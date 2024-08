Comment faire en sorte que les salariés s'approprient leur travail ?

Vous est-il déjà arrivé de confier un projet à un membre de votre équipe pour vous rendre compte qu'il n'était pas à la hauteur ? Ou de les voir revenir vers vous avec toutes les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réussi à faire le travail terminé ? Il est facile de se sentir frustré dans une telle situation et de commencer à faire de la microgestion au sein de votre équipe, en pensant qu'elle n'a pas la propriété de son travail.

S'approprier son travail signifie assumer la responsabilité de son propre travail et en rendre compte. Les travailleurs qui s'approprient leur travail sont proactifs, orientés vers la recherche de solutions et font des efforts supplémentaires. Cela profite à l'entreprise, stimule la motivation des travailleurs, accélère l'avancement de la carrière et favorise le développement personnel.

Les membres de votre équipe sont également capables de faire preuve de propriété au travail. Cependant, vous devez nourrir leur esprit de propriété et leur fournir les outils et les ressources nécessaires.

Alors, comment faire pour encourager la propriété chez vos employés ? Voici des stratégies efficaces pour cultiver l'esprit de propriété au sein de votre équipe.

Que fait-on de la propriété au travail ?

S'approprier son travail, c'est prendre ses responsabilités. Cela signifie ne pas attendre que quelqu'un d'autre sauve la situation, mais aller de l'avant et le faire soi-même

Simplifions la compréhension à l'aide d'un exemple :

Un employé doit présenter un exposé important aujourd'hui et un problème de dernière minute survient. Il y a deux chefs de projet, Emily et Mike. Emily remarque le problème, en informe son équipe, résout le problème et travaille des heures supplémentaires pour s'assurer que tout est parfait.

Mike, quant à lui, constate le même problème mais décide qu'il n'est pas de son ressort de le résoudre et suppose que quelqu'un d'autre s'en chargera.

Lequel des deux considèrez-vous comme le plus responsable ? Effacées, Emily, parce qu'elle assume la propriété et la responsabilité.

Voici quelques-unes des caractéristiques clés d'un employé qui s'approprie son travail :

Proactif : prend l'initiative d'identifier et de résoudre les problèmes et de s'en occuper rapidement

: prend l'initiative d'identifier et de résoudre les problèmes et de s'en occuper rapidement Responsable : Assume la responsabilité de la réussite ou de l'échec de ses projets et des objectifs généraux de l'organisation

: Assume la responsabilité de la réussite ou de l'échec de ses projets et des objectifs généraux de l'organisation Plein de ressources : trouve des solutions créatives, a le sens de l'humour et de l'humour : Il propose des solutions créatives, possède des compétences en matière de résolution de problèmes et tire le meilleur parti des ressources disponibles

: trouve des solutions créatives, a le sens de l'humour et de l'humour : Il propose des solutions créatives, possède des compétences en matière de résolution de problèmes et tire le meilleur parti des ressources disponibles Validation : Fait preuve de dévouement pour atteindre les objectifs de l'organisation : Il fait preuve de dévouement pour atteindre les objectifs de l'organisation en se surpassant

: Fait preuve de dévouement pour atteindre les objectifs de l'organisation : Il fait preuve de dévouement pour atteindre les objectifs de l'organisation en se surpassant **Se concentre sur l'amélioration : cherche continuellement à obtenir un retour d'information et à trouver des moyens d'améliorer ses performances et sa productivité

Bien qu'il s'agisse là de quelques-uns des principaux attributs d'un état d'esprit responsable, il convient de noter que la responsabilité va toujours de pair avec l'autorité. Cela signifie que lorsque vous confiez à un employé la responsabilité de livrer un projet à une date précise, vous devez également lui donner l'autorité nécessaire pour allouer les ressources et prendre les autres étapes nécessaires à la réalisation du projet.

L'autorité donne aux auteurs le pouvoir de prendre des décisions et de mettre en œuvre des changements, tandis que l'obligation de rendre compte garantit qu'ils sont responsables des résultats de ces décisions.

Les avantages de la propriété au travail

Mon travail consiste à constituer une équipe d'employés capables de s'approprier leur travail, ce qui peut vous être bénéfique à bien des égards.

Ces avantages sont notamment les suivants

Décision et innovation plus rapides: Les personnes qui se sentent responsables de leur travail agissent de manière plus décisive et plus innovante. Les employés prennent l'initiative sans attendre de directives ou d'approbation, ce qui améliore leur performance globale

Les personnes qui se sentent responsables de leur travail agissent de manière plus décisive et plus innovante. Les employés prennent l'initiative sans attendre de directives ou d'approbation, ce qui améliore leur performance globale Amélioration du moral et de l'engagement des employés: Le fait de se sentir responsable des résultats de l'entreprise et d'avoir un intérêt dans la réussite du projet rend la main-d'œuvre plus productive et enthousiaste

Le fait de se sentir responsable des résultats de l'entreprise et d'avoir un intérêt dans la réussite du projet rend la main-d'œuvre plus productive et enthousiaste **Amélioration du recrutement et de la fidélisation : les employés actuels sont plus susceptibles de rester, et les employés potentiels devraient être attirés par une entreprise qui valorise leurs contributions et leur offre des possibilités de propriété

Façons d'encourager la propriété au travail

Nous savons pourquoi il est essentiel de s'approprier son travail. Voyons maintenant dix façons d'encourager et d'assister cet état d'esprit dans l'intérêt des deux parties.

1. Fixer des objectifs et des cibles clairs

Vos travailleurs doivent savoir quels objectifs ils travaillent à atteindre. Encouragez-les à se fixer des objectifs clairs et mesurables qui correspondent aux objectifs de l'entreprise. Cela les aide à comprendre comment leurs efforts contribuent à la réussite globale, leur donne une orientation et un sens de l'objectif.

Prenons l'exemple d'un employé qui utilise un modèle de définition d'objectifs de se fixer comme objectif d'améliorer l'efficacité du projet de 20 %. Avec cet objectif clair en tête, ils contrôlent régulièrement leur progression et s'adaptent pour rester sur la bonne voie et atteindre la cible.

Les Objectifs ClickUp aident à maintenir l'attention de chaque membre du département sur ce qui est vraiment important, ce qui est crucial lors du lancement d'un nouveau produit.

Darya Krakovyak, responsable de la communication, HYPERVSN

2. Promouvoir la culture du retour d'information

Promouvoir une culture dans laquelle les employés recherchent activement un retour d'information constructif de la part de leurs pairs et de leurs supérieurs. Cette approche les aide à comprendre leurs points forts et les domaines à améliorer, encourageant ainsi une croissance personnelle et professionnelle continue.

La validation de ce retour d'information démontre également l'engagement de l'employé à améliorer ses performances.

Par exemple, supposons qu'un spécialiste du marketing ait achevé une campagne majeure et ait demandé un retour d'information à son manager et à son équipe. Il a appris que le calendrier de diffusion du contenu pouvait être amélioré. Sur la base de ce retour d'information, il a adopté une approche fondée sur les données pour programmer le contenu futur.

3. Communiquer efficacement

Communiquez les visions et les objectifs de l'entreprise aux employés et assurez-vous qu'ils comprennent leur contribution à leur réalisation. Cela les aide à comprendre comment leur rôle a un impact direct sur la réussite de l'organisation.

Une communication efficace permet également de s'assurer que tout le monde est aligné et conscient des problèmes potentiels, ce qui facilite une approche collaborative de la résolution des problèmes et de la gestion de projet.

Par exemple, le PDG partage la vision de l'entreprise qui consiste à pénétrer de nouveaux marchés et explique comment les objectifs de chaque département assistent cette vision. L'équipe marketing est spécifiquement informée de son rôle crucial dans les campagnes ciblées.

4. Reconnaître et récompenser les réalisations

Reconnaître et récompenser les employés pour leur contribution de temps à autre est essentiel pour qu'ils se sentent considérés. Cela stimule le moral des employés et crée un environnement de travail plus positif.

Par exemple, après qu'un membre de l'équipe a régulièrement obtenu des résultats exceptionnels et fait preuve de dévouement, le manager fait publiquement l'éloge de son travail au cours d'une réunion d'équipe et lui offre la possibilité de diriger un projet de premier plan.

Cette reconnaissance motive la personne et constitue un exemple positif pour les autres, encourageant une culture de l'excellence et de l'engagement au sein de l'équipe.

5. Déléguer des tâches et des auteurs

Attribuez des tâches et des projets aux employés, en leur donnant l'autorité nécessaire pour définir et gérer leurs responsabilités. Cette approche renforce leur validation pour atteindre les objectifs et leur permet de s'approprier la réussite de la tâche.

Par exemple, un manager confie un projet de développement d'un nouveau produit à un membre de l'équipe senior, en lui donnant les pleins pouvoirs en matière de conception, de budgétisation et de sélection des fournisseurs.

Cette démarche favorise le leadership émergent et la validation de la réussite du projet.

6. Encourager l'initiative et l'innovation

**Les managers peuvent renforcer l'implication et l'engagement des employés en les encourageant à proposer de nouvelles idées et à s'approprier les résultats de leur travail

Cette approche permet aux employés de se sentir plus impliqués et les positionne pour assumer des responsabilités et façonner les résultats du projet.

Par exemple, si les employés identifient une lacune dans le flux de travail actuel, ils devraient être encouragés à proposer une solution et à prendre l'initiative de la mettre en œuvre pour améliorer le processus de travail la gestion de la charge de travail .

7. Assistance au mentorat et à l'assistance par les pairs

Promouvoir les programmes de mentorat dans lesquels les employés expérimentés guident et assistent les nouveaux employés pour encourager l'autonomisation des équipes. En associant du personnel expérimenté à de nouvelles recrues, les managers et les RH peuvent instaurer une culture de la responsabilité partagée.

En outre, cela favorise un environnement d'équipe positif dans lequel les employés expérimentés s'approprient les objectifs de l'équipe et en assument la responsabilité, et assistent les nouveaux employés à faire de même.

Par exemple, une développeuse expérimentée, Sarah, encadre un nouvel employé, Alex, en lui donnant régulièrement des informations en retour et en l'encourageant à diriger des tâches liées à un projet. Cette approche accélère le développement d'Alex et renforce le leadership de Sarah, en promouvant une culture de collaboration et de partage des responsabilités.

8. Associer les salariés à la définition des objectifs

Impliquer les employés dans la phase initiale de définition des objectifs. Lorsque leur contribution est prise en compte, les employés s'investissent davantage dans la réalisation de ces objectifs et prennent des étapes proactives pour relever les défis et obtenir des résultats.

Par exemple, si l'équipe a pour tâche d'améliorer la satisfaction des clients, les employés peuvent suggérer des initiatives personnalisées, telles que l'amélioration des services d'assistance ou la refonte des processus de retour d'information des clients.

9. Promouvoir le développement professionnel

Encourager une culture d'amélioration et de développement continus est également essentiel pour renforcer le sentiment de propriété des employés. Les employés qui ont la possibilité de développer leurs compétences techniques sont plus susceptibles d'assumer des responsabilités supplémentaires.

En outre, l'investissement dans la croissance des employés témoigne de la validation de l'entreprise à leur égard, ce qui favorise une culture positive.

Par exemple, un employé qui aspire à devenir chef de projet peut accéder à des sessions de formation avancée et au mentorat d'un chef de projet senior.

10. Éviter le micro-management

**Au contraire, le fait de confier les décisions quotidiennes à l'équipe permet à celle-ci d'innover et de s'approprier la réussite du projet.

Voici un exemple : Le dirigeant précise que l'équipe doit livrer un prototype dans les trois mois, mais il la laisse déterminer la meilleure approche et les meilleurs outils.

Utiliser ClickUp pour cultiver un état d'esprit de propriété

Nous savons ce que vous pensez : ces mesures risquent de demander beaucoup de travail. Et s'il existait un outil pour gérer ces initiatives et vous permettre de cultiver plus facilement un état d'esprit de propriété ? ClickUp , un projet et logiciel de gestion des tâches offre de nombreuses fonctionnalités qui encouragent les employés à s'approprier les projets et à en assurer le suivi.

ClickUp a considérablement amélioré la visibilité du travail entre les membres de l'équipe et a renforcé le compte rendu de l'exécution des responsabilités.

Marc Bonney, titre de l'engagement et de l'innovation Business, LiveBetter Community Services

1. Objectifs de ClickUp Objectifs ClickUp vous permet de paramétrer des objectifs clairs et mesurables pour l'équipe et de les organiser dès le début du projet

Fixez des cibles quantifiables avec ClickUp Objectifs et synchronisez les objectifs des employés et de l'organisation

Les employés peuvent synchroniser leurs objectifs personnels et organisationnels afin de mieux comprendre comment leurs efforts contribuent à la réussite de l'entreprise. De plus, grâce aux fonctionnalités de suivi des objectifs de ClickUp, les employés peuvent surveiller leur progression en temps réel.

L'Achevé des paramètres et le suivi de l'achevé aide les employés à rester engagés et motivés. Ils peuvent voir leurs réalisations et les domaines à améliorer, ce qui crée un plus grand sentiment d'appartenance à l'entreprise la responsabilisation de l'équipe .

2. Tâches ClickUp Tâches ClickUp gère la propriété des employés en apportant clarté, structure et compte rendu

Attribuer des tâches et suivre la progression dans ClickUp afin d'assister les membres de l'équipe dans la prise en charge de leur travail

Une fois les objectifs généraux définis, vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe, avec des descriptions détaillées et des délais. Cette clarté permet de s'assurer que les employés comprennent leurs responsabilités et ce que l'on attend d'eux, ce qui favorise le sentiment de propriété sur leur travail.

Vous pouvez également utiliser les nombreux Affichages ClickUp pour examiner les mises à jour du statut et les pourcentages d'achevé afin d'évaluer la contribution globale des employés au projet.

Regroupez et suivez les tâches par statut, priorité, et plus encore sur le tableau Kanban de ClickUp

De plus, pour encourager l'engagement et la propriété, communiquez directement au sein de la tâche - partagez des idées et des mises à jour, collaborez sur des projets et résolvez des problèmes.

3. ClickUp Affichez le chat Affichage du ClickUp Chat simplifie la communication en rassemblant tout sous un même toit. Cela aide les employés à rester informés et à s'impliquer.

Communiquez en temps réel et améliorez la transparence de vos projets grâce à l'affichage ClickUp Chat

L'affichage Chat constitue également un fournisseur, prestataire de mises à jour en temps réel et de sessions de brainstorming. Les employés peuvent ainsi contribuer, s'approprier les tâches et créer un environnement collaboratif où chacun se sent responsable de la réussite du projet.

Enfin, l'affichage des discussions conserve les enregistrements de toutes les discussions liées au projet afin d'améliorer la transparence. Cela permet aux employés de comprendre le contexte de leurs missions et de voir comment leur travail s'inscrit dans les objectifs plus larges du projet.

4. ClickUp Modèle de planification RACI

Vous souhaitez créer une solution tout-en-un dans laquelle vous pouvez noter les rôles, les responsabilités et les comptes de chaque membre ? Le cadre RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) est une technique de gestion de projet qui permet à chacun de rendre compte de sa tâche.

Le cadre RACI est une technique de gestion de projet qui permet de responsabiliser chacun dans sa tâche ClickUp Modèle de planification RACI , une combinaison de la gestion du travail et de les modèles de planification des capacités , est tout ce dont vous avez besoin.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Veiller à ce que les employés connaissent leurs rôles et responsabilités spécifiques pour créer un sentiment de propriété

pour créer un sentiment de propriété Faciliter la cartographie visuelle des rôles et des responsabilités pour éviter la confusion et les chevauchements

pour éviter la confusion et les chevauchements Suivre les consultations et les communications liées aux tâches, en veillant à ce que les informations pertinentes soient partagées et comprises

liées aux tâches, en veillant à ce que les informations pertinentes soient partagées et comprises Encourager les travailleurs à suivre le statut des tâches et à voir comment leur travail influe sur la progression du projet

Also Read: RACI Responsable vs Responsable

Créer une culture de la propriété avec ClickUp

La création d'une culture de la propriété au travail est cruciale pour stimuler l'engagement des employés, améliorer les performances et atteindre les objectifs de l'organisation. En donnant aux employés des rôles, des objectifs et un retour d'information clairs et en leur apportant reconnaissance et assistance, les dirigeants peuvent cultiver un sens de la responsabilité et de la validation au sein de l'organisation et de la société équipes autogérées .

ClickUp vous aide à encourager efficacement la propriété avec suivi de projet L'intégration de ClickUp dans votre flux de travail vous permet de rationaliser les processus et de renforcer une culture dans laquelle la propriété devient un élément naturel de la routine quotidienne de votre équipe. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et accueillez dans votre entreprise une culture de travail plus favorable à la propriété !