Comment le leadership émergent aide les équipes à grandir

Pendant très longtemps, les entreprises ont travaillé en hiérarchie, votre autorité étant déterminée par votre position dans l'organisation. Les managers d'équipes sont nommés par la direction et non choisis par les équipes elles-mêmes.

Toutefois, cette notion traditionnelle de leader est lentement remplacée par une interaction dynamique d'idées, où la voix de chacun est entendue et activement recherchée.

C'est le cœur du leadership émergent. C'est un style de management adopté par certaines des entreprises les plus réussies au monde. Il encourage les membres de l'équipe à apporter leurs forces et leurs idées en fonction de leur expertise et des besoins de la situation, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des structures d'autorité prédéfinies.

Si vous êtes impatient de découvrir comment le modèle de leadership émergent peut transformer votre lieu de travail, lisez la suite.

Qu'est-ce que le leadership émergent ?

On parle de leadership émergent lorsqu'une personne prend naturellement les rênes d'un groupe sans avoir été formellement nommée. Dans une approche de leadership émergent, les individus démontrent des qualités de leadership et des capacités d'adaptation motivent leur équipe par leurs actions, leurs compétences et leurs contributions, sans détenir de titre ou de position officielle.

Prenons l'exemple suivant pour comprendre ce qui suit style de travail meilleur.

Supposons que vos amis prévoient un projet de bénévolat pour nettoyer un parc local. Bien que personne ne soit officiellement désigné comme chef de file, une personne, appelons-la Sarah, commence naturellement à prendre les choses en main. Sarah propose des idées, mobilise des ressources et motive les autres par son enthousiasme.

Malgré l'absence de titre officiel, l'approche proactive de Sarah, l'état d'esprit de croissance et des compétences de communication efficaces font d'elle un leader émergent. Les autres se tournent naturellement vers elle pour obtenir des conseils, non pas parce qu'elle a été nommée, mais parce qu'elle a démontré ses qualités de leader par ses actions.

De même, le leadership émergent est incarné sur le lieu de travail par des personnes qui montrent l'exemple, inspirent confiance et contribuent de manière significative à la réussite de l'équipe, quel que soit leur statut officiel dans la hiérarchie de l'organisation.

Pourquoi les entreprises devraient-elles encourager le leadership émergent ?

Le leadership émergent peut être particulièrement précieux dans des environnements dynamiques où la capacité à s'adapter, à collaborer et à montrer l'exemple est essentielle à la réussite.

Il peut apporter plusieurs avantages qui contribuent à la réussite de l'organisation et font de l'entreprise un lieu de rencontre et d'échange le forfait de réussite plus facile. En voici quelques-unes :

Adaptabilité au changement: Les leaders émergents s'adaptent souvent rapidement au changement et peuvent guider leurs équipes dans des situations dynamiques. Leur capacité à émerger en réponse aux défis permet à l'organisation d'être plus flexible et plus réactive face à l'évolution des conditions du marché

Innovation et créativité: Les leaders émergents sont généralement ouverts aux nouvelles idées et aux nouvelles perspectives. Ils peuvent ainsi instaurer une culture de l'innovation en encourageant les membres de l'équipe à partager leurs idées, contribuant ainsi à une plus grande autonomie de l'organisationun environnement de travail plus créatif. En outre, en promouvant le leadership émergent, les organisations encouragent chaque employé à penser comme un leader, ce qui peut faire émerger des façons nouvelles et créatives de résoudre les problèmes.

**L'encouragement et la promotion du leadership émergent permettent aux employés de se sentir responsabilisés et valorisés. Lorsque des personnes sont autorisées à assumer des rôles de direction en fonction de leurs compétences et de leur expertise, l'engagement et la satisfaction au travail peuvent s'en trouver accrus

**Le leadership émergent promeut le concept de leadership distribué, dans lequel les responsabilités de direction sont réparties dans l'ensemble de l'organisation plutôt que concentrées au sommet. Il peut en résulter un lieu de travail plus collaboratif et plus inclusif

Développement des talents: Les entreprises peuvent identifier et cultiver les talents en leur sein en reconnaissant et en encourageant les leaders émergents. Cela peut non seulement contribuer au développement professionnel des individus, mais aussi créer un pipeline pour les futures positions de leadership

Responsabilisation des employés: Les leaders émergents naissent souvent de leur capacité à inspirer et à responsabiliser l'équipe. En encourageant cette forme de leadership, les entreprises peuvent donc créer une culture dans laquelle les employés se sentent habilités à prendre des initiatives et à contribuer à la réussite de l'organisation.

Résolution efficace des problèmes: Les dirigeants émergents sont souvent des spécialistes de la résolution des problèmes. Ils peuvent s'attaquer aux problèmes sur le terrain et rendre l'organisation plus apte à résoudre les problèmes en temps réel

Une meilleure prise de décision: Avec les dirigeants émergents, la prise de décision est plus efficace contribuent à la prise de décision les entreprises peuvent bénéficier de perspectives diverses. Cela peut conduire à des décisions plus équilibrées et mieux informées

Une meilleure dynamique d'équipe: Les leaders émergents peuvent favoriser une dynamique positive au sein de l'équipeune dynamique d'équipe positive en promouvant la collaboration et en instaurant la confiance. Cela contribue finalement à un environnement de travail sain et cohésif

Les caractéristiques clés des leaders émergents

Les leaders émergents sont reconnus dans la vie professionnelle grâce à leur capacité à influencer, inspirer et contribuer efficacement. Ils gagnent ainsi le respect et la confiance de leurs pairs. Voici les traits de leadership émergents qui distinguent ces leaders informels dans divers paramètres sociaux et professionnels :

Influence par l'action

Les leaders émergents influencent leurs collègues par leurs actions, leur expertise et leur capacité à contribuer efficacement aux objectifs du groupe. De ce fait, les autres membres du groupe sont naturellement amenés à leur faire confiance et à les suivre.

Adaptabilité

Les leaders émergents font souvent preuve d'adaptabilité et de flexibilité, réagissant efficacement aux changements de circonstances. Ils peuvent rapidement passer du statut de membre d'une équipe à celui de chef d'équipe. En outre, leur capacité à relever les défis et à trouver des solutions créatives contribue à leur émergence en tant que leaders au sein du groupe.

Établissement de relations

L'établissement de relations positives avec les autres membres du groupe est une position commune aux leaders émergents. Ils possèdent souvent de solides compétences interpersonnelles et sont capables d'établir une connexion avec leurs pairs, ce qui permet de créer un sentiment d'unité et de collaboration.

Compétences en matière de communication

Une communication efficace est cruciale pour un leader émergent. Ils peuvent exprimer clairement leurs idées, écouter activement les autres et faciliter un dialogue ouvert et constructif au sein du groupe.

Approche de la résolution de problèmes

Les leaders émergents sont souvent doués pour la résolution de problèmes et les interactions au sein d'un groupe. Parce qu'ils sont capables d'analyser des situations, de proposer des solutions et de guider le groupe à travers les défis, ils gagnent la confiance et le respect de leurs pairs.

Attitude proactive

Les leaders émergents prennent également l'initiative de contribuer à la réussite du groupe. Ils identifient de manière proactive les possibilités d'amélioration et sont prêts à assumer des responsabilités sans attendre une orientation formelle ou un rôle de leadership défini.

Reconnaissance par les pairs

L'une des fonctionnalités qui définissent les leaders émergents est que leurs dirigeants et leurs pairs reconnaissent et acceptent leur leadership émergent. Cette reconnaissance est souvent basée sur des comportements observables et sur leur impact positif sur l'équipe.

Les différences entre le leadership assigné et le leadership émergent

Le leadership assigné et le leadership émergent sont deux styles de leadership distincts qui mettent en évidence la manière dont les individus assument des rôles de leadership au sein d'un groupe ou d'une organisation.

Voici ce qui les différencie :

Autorité et formalité

Dans le leadership assigné, les autorités supérieures telles que les gestionnaires, les superviseurs ou les dirigeants de l'organisation nomment les leaders formels à leur rôle de direction. Ce formulaire de leadership est souvent associé au pouvoir de position.

En revanche, un leader émergent n'est pas nommé de manière formelle mais émerge organiquement au sein d'un groupe sur la base de ses capacités, compétences ou influences perçues. Le groupe choisit un tel leader en son sein.

Source d'influence

L'autorité des auteurs désignés découle de leur position formelle dans la hiérarchie conventionnelle de l'organisation. Ils détiennent le pouvoir et le contrôle sur les subordonnés en fonction de leur titre ou de leur rôle.

Un leader émergent gagne en influence grâce à la reconnaissance et à l'acceptation par ses pairs de ses compétences, de son expertise ou de ses capacités interpersonnelles. Son leadership découle de la dynamique de groupe et des relations informelles au sein de l'équipe.

Reconnaissance et acceptation

Les leaders désignés sont reconnus et acceptés en raison de leur titre ou de leur position. Cependant, leur acceptation par l'équipe peut varier, et leur influence et leur efficacité peuvent dépendre de leur capacité à gagner le respect et la confiance de leurs subordonnés.

Un leader émergent est choisi par les autres membres du groupe sur la base de ses actions, de ses contributions et de ses compétences interpersonnelles. Son style de leadership a également plus de chances d'être accepté par les autres membres de l'équipe parce qu'il découle naturellement de la dynamique du groupe.

Flexibilité et adaptabilité

Les auteurs peuvent avoir des difficultés à s'adapter à des situations changeantes, car leur autorité est souvent liée à un rôle ou à une position spécifique. Ils peuvent être amenés à s'appuyer sur le pouvoir de position plutôt que sur l'influence personnelle.

En revanche, les leaders émergents sont des leaders informels qui ont tendance à être plus flexibles pour répondre à des situations dynamiques. Leur influence repose sur la confiance et l'assistance qu'ils ont gagnées auprès du groupe, ce qui leur permet de s'adapter plus efficacement à des circonstances changeantes.

Formel et informel

Les dirigeants attitrés opèrent au sein de la structure formelle de l'organisation et font généralement partie de l'équipe dirigeante.

Les leaders émergents opèrent dans le domaine informel de l'identité sociale, découlant des interactions et des relations sociales au sein du groupe.

La promotion du leadership émergent consiste à créer un lieu de travail où chacun collabore librement et peut prendre l'initiative lorsque l'occasion se présente.

Les managers peuvent promouvoir le leadership émergent en encourageant les membres de l'équipe à s'approprier le travail, à exprimer leurs idées et leurs opinions et à travailler en collaboration pour atteindre un objectif plus large.

Imaginez maintenant un outil qui vous aide à réaliser tout cela. C'est là que ClickUp intervient en tant que plateforme de collaboration. La gestion de projet dans ClickUp simplifie les tâches et offre un espace où chacun peut s'exprimer.

Voici quelques façons dont les responsables peuvent utiliser ClickUp avec succès pour encourager le leadership émergent au sein de leurs équipes :

Fixer des objectifs à votre équipe

Des objectifs clairs donnent aux équipes un sentiment d'utilité en encourageant les membres de l'équipe à s'approprier leur rôle.

Utiliser Objectifs ClickUp pour permettre aux individus de prendre des décisions, de mettre en valeur leurs compétences en matière de résolution de problèmes et de rechercher activement des opportunités de croissance. Des objectifs bien définis et des résultats clés mesurables permettent à chaque membre de l'équipe de forfaiter et d'exécuter de manière créative.

Mieux encore, le suivi visuel de la progression dans plusieurs vues de ClickUp assure la transparence et crée un environnement de collaboration où les leaders émergents guident naturellement les membres de leur équipe en fonction des besoins.

alignez les objectifs de l'équipe, encouragez la collaboration et assurez la visibilité de la progression avec ClickUp Objectifs_

Renforcer la responsabilité et la propriété

Les managers peuvent instaurer une culture de la responsabilité en déléguant des responsabilités et en favorisant une communication ouverte au sein de l'équipe, encourageant ainsi les nouvelles équipes à se manifester.

Donner aux membres de l'équipe la propriété des objectifs et des tâches favorise la planification adaptative et la flexibilité, ce qui permet aux leaders émergents de de s'adapter à l'évolution des exigences du projet et de fixer des paramètres en fonction des besoins.

Avec l'aide de Gestion des tâches dans ClickUp grâce à ClickUp, les tâches ont des propriétaires et des délais clairs, ce qui permet de responsabiliser les équipes. En cours, les propriétaires et les équipes peuvent suivre la progression des tâches, définir et modifier les priorités, construire des flux de travail et automatiser les tâches répétitives, et attribuer des tâches et des sous-tâches à différents propriétaires.

Le suivi de la progression est également très facile grâce à Tableaux de bord ClickUp qui se mettent à jour en temps réel.

planifier, organiser et exécuter des projets dans ClickUp pour atteindre des objectifs partagés

Encourager une communication claire

Une communication efficace catalyse le leadership émergent en créant un environnement transparent et inclusif. Lorsque les membres de l'équipe peuvent exprimer ouvertement leurs idées, leurs préoccupations et leurs opinions, ils ont la possibilité de mettre en avant leurs qualités de leader.

Faites tomber les barrières de communication et stimulez le dialogue collaboratif avec La fonctionnalité de commentaires en temps réel de ClickUp . Encouragez votre équipe à partager ses pensées, à fournir des commentaires constructifs et à idéer collectivement.

Reconnaissant que les choses peuvent se perdre dans les commentaires, ClickUp permet aux leaders émergents de prendre les choses en main et de créer des idées instantanées éléments d'action directement dans la discussion. Ils peuvent ainsi transformer les discussions en étapes exploitables, en résolvant ou en réattribuant les commentaires sans avoir à effectuer de recherche.

assignez un élément d'action directement dans un commentaire, assurant la clarté et le compte via ClickUp_

Récompenser la créativité

La créativité alimente le leadership émergent en inspirant les individus à penser de manière innovante, à prendre des risques et à apporter des solutions uniques aux défis. Les leaders émergents apparaissent souvent lorsque les organisations encouragent les individus à sortir des sentiers battus et à inspirer les autres par leur approche créative.

Avec Documents ClickUp les équipes disposent d'une plateforme conviviale où elles peuvent imaginer, créer et collaborer entre elles. Ce type d'environnement de travail collaboratif favorise l'émergence d'un leadership au sein de l'équipe.

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

Fonctionnalités permettant de gagner du temps, telles que le mode Focus et le mode optimisent le flux de travail et aident les équipes à travailler plus efficacement.

Les capacités d'intégration de ClickUp avec divers outils aident les leaders émergents à placer facilement leurs applications favorites pour atteindre plus rapidement leurs objectifs.

Construire des leaders émergents avec ClickUp

Les organisations modernes peuvent construire une culture de la performance et de l'inclusivité en nourrissant le leadership émergent. Les leaders émergents motivent les équipes, favorisent l'innovation et conduisent une vision stratégique, contribuant ainsi à une culture d'entreprise positive et performante.

Tirez parti d'une plateforme comme ClickUp pour instaurer une culture de la propriété, de la collaboration et de l'innovation au sein de votre équipe. La plateforme facilite une communication transparente et unit les équipes derrière des objectifs partagés.

Cela crée un environnement idéal pour un leadership émergent où la voix de chaque membre de l'équipe est entendue et valorisée.

Prêt à voir les leaders émergents emmener votre équipe vers de nouveaux sommets ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui

FAQ communes

1. **Qu'est-ce que le leadership émergent et pourquoi est-il important en 2024 ?

Le leadership émergent fait référence à l'ascension organique d'individus en tant que leaders au sein d'un groupe, poussés par leur influence et leurs capacités plutôt que par une désignation formelle. En 2024, il est crucial en raison de la nature dynamique des lieux de travail contemporains, où l'adaptabilité, la collaboration et l'innovation sont essentielles à la réussite de l'entreprise.

2. **Comment les managers peuvent-ils encourager le leadership émergent chez leurs propres dirigeants et dans leur équipe ?

Les managers peuvent encourager le leadership émergent en promouvant une culture de communication ouverte, en reconnaissant et en récompensant les initiatives, en fournissant des opportunités de développement des compétences et en encourageant la collaboration entre les membres de l'équipe.

3. **Les outils technologiques tels que ClickUp peuvent-ils contribuer à favoriser le leadership émergent au sein d'une équipe ?

Oui, des outils comme ClickUp peuvent faciliter l'émergence d'un leadership en fournissant des fournisseurs pour une communication, une collaboration et une gestion de projet transparentes, permettant aux membres de l'équipe de prendre des initiatives, d'apporter des idées et de montrer leur potentiel de leadership.