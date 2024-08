Quels sont les styles de management qui vous conviennent ? 7 grands exemples pour les dirigeants

La plupart des gens ne savent pas comment décrire leur style de "leadership" ou de "management".

Il s'agit plus d'une question de personnalité que d'autre chose. Cela dit, la société existe depuis longtemps. Nous avons vu de nombreux dirigeants se succéder. Certains ont été merveilleux, d'autres horribles, et bien souvent, la valeur du leader est dans l'œil de celui qui regarde.

À faire ? Nous aimons tous des dirigeants différents, en fonction de notre propre personnalité. Très souvent, ce qui est considéré comme un bon chef pour une personne est un désaveu achevé pour une autre.

Cependant, il est indéniable que le charisme, le style, l'expertise et les grandes idées élèvent certaines personnes au-dessus des autres.

Dans ce billet, nous allons nous pencher sur les spécificités des différents types de leaders et voir quels sont ceux qui travaillent le mieux pour terminer les objets et atteindre les objectifs.

Différents types de styles de management

1. Style de management par le coaching

Non, il ne s'agit pas seulement de sport. Il s'agit plutôt de trouver les meilleures compétences chez les gens et de les encourager à agir. Les coachs regardent vers l'avenir, réfléchissent aux besoins futurs de l'organisation et s'y préparent. Parfois, ils doivent prendre des décisions difficiles sur la base de situations qui pourraient sembler en conflit avec le coaching personnel qu'ils ont offert aux employés.

Mais en fin de compte, un manager efficace qui adopte le style de coaching managérial veut ce qu'il y a de mieux pour chaque personne, quelle que soit la suite des événements. Les meilleures analogies pour les grands entraîneurs viennent bien sûr du sport, mais tous les entraîneurs sportifs ne sont pas bons dans le style de management par le coaching.

J'ai eu du mal à trouver des entraîneurs leaders célèbres, parce que souvent ils se placent derrière tout le monde, un peu à la manière du "servant leadership". Ils sont toujours en train de cultiver les gens avec des opportunités de développement professionnel, ce qui en fait souvent un travail ingrat. Pour améliorer votre façon de coacher vos employés,

consultez cet excellent ouvrage

recommandé par le PDG de ClickUp, Zeb Evans.

Célèbres coachs leaders:

Joe Maddon, manager des Chicago Cubs: Joe Maddon a conduit les Chicago Cubs à leur première victoire en World Series depuis plus de 80 ans, brisant ainsi la fameuse malédiction. Mais pourquoi est-il un grand entraîneur leader ? Il a gagné avec de jeunes joueurs qu'il a aidés à se former.

Sheryl Sandberg, directrice de l'exploitation de Facebook: Elle a été

créditée d'avoir aidé

Mark Zuckerberg à grandir chez Facebook, tout en lui inculquant une culture de l'inclusivité.

2. Style autocratique

Le leader autocratique exige qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil, ce qui fait que les travailleurs les plus créatifs et les plus compétents s'irritent souvent sous sa direction.

En fin de compte, il sait obtenir ce qu'il veut, pour le meilleur et pour le pire.

Ce sont les dirigeants autoritaires que l'on qualifie d'"exigeants" et d'"inflexibles" La collaboration n'est pas leur point fort.

Mais ces leaders qui exigent de l'autorité peuvent être bons pour les employés qui aiment la routine et les instructions ; les leaders autoritaires sont également excellents pour prendre des décisions rapides. Les leaders autocratiques offrent également une surveillance étroite qui peut aller jusqu'à un comportement menaçant. Cela crée alors trop de problèmes de communication qui pourraient nuire au moral de l'équipe.

Managers autocratiques célèbres:

Martha Stewart

: La célèbre magnat de l'habitat est intelligente et concentrée. Elle était aussi une dirigeante exigeante, qui attendait de son personnel qu'il se conforme à ses exigences. Il est notoire qu'elle avait soif de compétition et qu'elle ne supportait pas bien la critique.

3. Style de gestion administrative et bureaucratique

Ces superviseurs sont axés sur l'ordre. Le processus est important. Ils suivent une procédure abrégée et ne s'intéressent pas à l'opinion de leurs collègues ou de leurs subordonnés. Avec ce style de management, la lettre de la loi l'emporte toujours sur l'esprit de la loi.

C'est un malentendu de penser que cette version du leadership est inflexible. En réalité, elle est très bien adaptée au leadership de crise et de situation, ce qui explique pourquoi les processus prospèrent dans l'armée ou la police. Il s'agit en fait d'agir rapidement, à l'unisson, dans le cadre d'un processus prescrit, une fois qu'une décision a été prise.

Mon travail, c'est que ce style de leadership ne fonctionne pas dans tous les secteurs et qu'il n'est pas nécessaire qu'il le fasse. Toutes les entreprises ne sont pas confrontées à des situations de vie ou de mort, et il est injuste pour un manager de traiter toutes les situations de la même manière lorsqu'il s'agit de widgets ou autres.

Les leaders administratifs et bureaucratiques célèbres:

Colin Powell

Militaire dans l'âme, Colin Powell a également travaillé dans l'arène politique pour servir et soutenir les présidents de tous bords. En même temps, il n'était pas considéré comme un faucon ou un révolutionnaire, travaillant en étroite collaboration avec les procédures et les politiques mises en place par ceux qui étaient au-dessus de lui.

4. Style de gestion démocratique

Tout le monde a droit à un vote, n'est-ce pas ? Ceux qui adoptent le style démocratique sont heureux d'impliquer leur personnel dans les décisions de l'entreprise. En optant pour ce style, vous montrez à vos collaborateurs que vous leur faites confiance et que vous admirez leurs opinions et leur expérience.

Les dirigeants démocratiques pensent que les employés peuvent largement se gouverner eux-mêmes et que vous êtes simplement là pour faire avancer les choses.

Dirigeants célèbres de style démocratique (non politiques !)

Tony Hsieh de Zappos: C'est l'un des styles les plus célèbres de gestion démocratique car il utilise un style de gestion plat pour les équipes et les employés, sans littéralement aucun manager. C'est ce qu'on appelle l'holacratie. Et même si de nombreuses personnes se disputent à propos de l'holacratie, ce style de gestion est très répandu

holacratie vs démocratie

mais il s'agit d'un exemple général. Zappos est une énorme expérience en matière d'holacratie et vous devriez absolument l'étudier

leur approche par vous-même

.

5. Style de management motivant et charismatique:

Ces personnes sont charismatiques, extraverties et ont une vision large des choses. Elles donnent l'impression d'avoir bon cœur et d'être compatissantes, mais peuvent se montrer un peu froides derrière des portes fermées. Leurs compétences en matière de relations interpersonnelles peuvent être un peu insuffisantes.

Les centres de commande qui correspondent à ce modèle sont généralement au premier plan et au centre, avec une présence de commande. Ils ont parfois (mais pas toujours) recours à des récompenses grandiloquentes pour motiver les employés à atteindre leurs objectifs, utilisant leur charisme pour encourager une motivation supplémentaire.

Les leaders charismatiques célèbres:

Elon Musk: Il a construit Tesla et SpaceX en partie grâce à son charisme et à son accessibilité, tout en étant un fantastique visionnaire.

Ce n'est pas le cas de tous les leaders charismatiques

. Il est une personnalité que beaucoup de gens dans le monde de l'entreprise veulent imiter, et une partie de la raison pour cela est son style extraverti (mais de réussite).

6. Style de management relationnel et facilitateur

Ces dirigeants font un effort pour développer une relation avec les équipes qui crée un sentiment de sécurité, de sorte que tout le monde se sent impliqué et capable de contribuer. C'est un style participatif. Ils sont très à l'écoute et proposent des questions stratégiques qui font réfléchir pour faire avancer l'organisation vers une vision plus large.

La décision finale n'est pas nécessairement la leur - ils sont ouverts à ce qui est le mieux pour l'organisation. Les leaders relationnels encouragent le développement individuel en même temps que le brainstorming participatif et la génération d'idées. Ils sont très doués pour la réflexion, l'apprentissage à partir de

erreurs

et la communication bilatérale.

Famous Relational Facilitative Leaders Leaders:

James Parker

Ancien PDG de Southwest Airlines: Faire passer les employés et les clients en premier semble être un cliché, mais de l'avis général, c'est ce que Parker a fait lorsqu'il travaillait pour Southwest, contribuant à créer la culture positive qui a fait la réputation de la compagnie.

7. Style de gestion laissez-fairiste

Les dirigeants qui adoptent ce style donnent peu de conseils et veulent que les employés réagissent et prennent des décisions par eux-mêmes. Les outils et les ressources sont donnés, puis ils attendent des résultats de ces ressources. Les problèmes ne sont pas nécessairement portés à la connaissance du chef, mais sont résolus au sein du groupe, pour autant que le problème soit résolu.

Ce style ne fonctionne pas pour tout le monde ni pour toutes les équipes et exige une grande confiance dans l'expérience et les connaissances du personnel.

Exemples célèbres de gestion laissez-fairiste

Warren Buffett

: Étonnamment, Buffett est connu pour son style de gestion de laissez-faire à l'égard des entreprises qu'il achète et possède. Bien souvent, son achat est une approbation de ce que l'entreprise fait déjà, et il ne voit donc pas la nécessité d'intervenir. Bien entendu, Buffett s'attend à d'excellents résultats, sinon il n'aurait pas une telle chaîne de réussites.

Conclusion

Une chose est à retenir : le plus souvent, les meilleurs dirigeants s'adaptent à l'évolution de leurs équipes, des situations et des objectifs de l'entreprise. Il est difficile de dire quand et comment un chef de division doit employer un certain style de gestion. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun d'entre eux. Vous devrez apprendre à connaître votre personnalité et celle de votre équipe, ainsi que les tâches et les projets à accomplir.

Parfois, cela signifie avoir la main lourde, d'autres fois une attitude de laisser-faire. De nombreux cadres intermédiaires sont influencés par les préoccupations de leurs supérieurs et de leurs subordonnés, ce qui les oblige à s'adapter plutôt qu'à adhérer rigidement à un certain style. Il se peut que vous deviez choisir le style de gestion le plus efficace en fonction de la situation.

Cela dit, il est important de connaître les styles disponibles et familiers afin d'être prêt à les utiliser le moment venu.

Quels sont les styles de management qui ont le mieux fonctionné pour vous et vos équipes ?