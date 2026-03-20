Modèles d'e-mails Figma gratuits pour les équipes marketing et design

Les modèles d'e-mails Figma sont des fichiers de conception prédéfinis comprenant des dispositions, des composants et des styles permettant de créer des campagnes d'e-mails.

Ils conviennent parfaitement à tous les types de modèles d'e-mails, des séquences de bienvenue et des annonces de promotion aux newsletters hebdomadaires et aux e-mails transactionnels tels que les confirmations de commande.

Le plus beau dans tout ça ? La conception modulaire vous permet de combiner les sections à votre guise pour répondre aux besoins de chaque campagne sans avoir à repartir de zéro. Bref, c'est génial.

Cet article vous explique ce qui caractérise un modèle d'e-mail Figma efficace et vous propose quelques recommandations utiles. Vous découvrirez également comment les modèles ClickUp gratuits peuvent combler le fossé en matière de gestion de projet entre vos fichiers Figma et une campagne lancée, sans chaos.

Que sont les modèles d'e-mails Figma ?

Un bon modèle d'e-mail Figma doit vous offrir une base solide pour l'interface utilisateur de vos e-mails, avec des composants réactifs qui s'affichent correctement sur n'importe quel appareil.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle d'e-mail Figma de qualité : ✨

Dispositions réactives : assurez-vous que les composants s'adaptent aux différentes tailles d'écran, du bureau au mobile ( assurez-vous que les composants s'adaptent aux différentes tailles d'écran, du bureau au mobile ( 46,56 % des ouvertures d'e-mails ont lieu sur des appareils Apple), grâce à une conception basée sur des contraintes

Disposition automatique : utilisez des modèles avec un espacement flexible qui s'ajuste automatiquement lorsque vous ajoutez ou supprimez du contenu, ce qui vous évite d'avoir à effectuer des ajustements manuels

Variantes de composants : recherchez des états prédéfinis pour les boutons, les en-têtes et les appels à l'action (CTA) afin de garantir la cohérence avec moins d'efforts

Système typographique : Le modèle doit utiliser des styles de texte cohérents, compatibles avec des polices de caractère adaptées aux e-mails telles que Arial, Georgia ou Helvetica.

Variables de couleur : trouvez des modèles dont les couleurs de marque sont faciles à mettre à jour et qui appliquent les modifications à tous les éléments en une seule fois

Modèles de conception d'e-mails gratuits pour les flux de travail Figma

À partir des fichiers de la communauté Figma que vous m'avez fournis, j'ai créé une section pour chaque modèle en respectant le format que vous aviez demandé.

1. Modèles d'e-mails gratuits par Designmodo

via Figma

Le pack Modèles d'e-mails gratuits Designmodo offre un moyen simplifié de créer des e-mails professionnels sans avoir à partir de zéro. Ces modèles ont été conçus pour répondre à un large éventail de cas d'utilisation, allant des besoins marketing aux besoins transactionnels, garantissant ainsi la cohérence de votre marque sur tous les points de contact avec les clients. Que vous annonciez le lancement d'un produit ou que vous envoyiez une mise à jour hebdomadaire, ces dispositions constituent une base soignée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Convivial pour les développeurs : Conçu spécialement pour être compatible avec les frameworks d'e-mail et les outils d'exportation les plus courants

Basé sur des composants : utilise la disposition automatique et les composants de Figma, ce qui facilite le remplacement des images et la modification instantanée des couleurs

Esthétique moderne : fonctionnalité de typographie épurée et d’espaces blancs généreux pour garantir une lisibilité optimale sur tous les appareils

🧠 Anecdote : En 1976, la reine Elizabeth II est devenue la première chef d'État à envoyer un e-mail. Elle a utilisé l'ARPANET (le précurseur d'Internet) lors d'une visite au Royal Signals and Radar Establishment. Son nom d'utilisateur était le très royal HME2 (Her Majesty, Elizabeth II).

2. Modèle d'e-mail pour les designers et les start-ups

via Figma

Le modèle Designer and Startup est conçu pour ceux qui veulent se démarquer. Loin des e-mails d'entreprise « ennuyeux », ce modèle utilise des éléments qui sortent des sentiers battus et des appels à l'action audacieux pour capter l'attention. Il est particulièrement efficace pour les portfolios ou les annonces de produits technologiques où l'aspect visuel est une priorité.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Narration visuelle : optimisé pour des images de haute qualité et des compositions typographiques créatives

Prêt pour les startups : Comprend des sections spécifiques pour les présentations de l'« Équipe », les « Jalons du produit » et les « Fonctionnalités phares »

Facilité d'utilisation : dispose d'une fonctionnalité de système modulaire par glisser-déposer qui vous permet d'empiler des sections comme des blocs de construction

3. Modèles d'e-mails 2025 : bureau et mobile

via Figma

Tourné vers l'avenir de la communication, le pack Email Templates 2025 met l'accent sur l'accessibilité et les interactions mobiles de pointe. Ces modèles sont conçus pour prendre en charge les fonctionnalités des clients d'e-mail modernes, offrant un aspect sophistiqué, haut de gamme et actuel. Il privilégie une navigation « adaptée aux pouces » et des dispositions à fort contraste.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Optimisé pour le mode sombre : Spécialement conçu pour offrir un rendu exceptionnel aussi bien en mode clair qu'en mode sombre

Conception axée sur le mobile : donne la priorité à l'expérience mobile, en veillant à ce que les boutons et les liens soient faciles à sélectionner sur les petits écrans

Éléments interactifs : Conçus en tenant compte des « états au survol » et des composants interactifs pour les clients qui les prennent en charge

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un Tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable pour transformer instantanément les idées issues des sessions de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer clairement un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement ! Utilisez ClickUp Brain pour créer des maquettes, des diagrammes et bien plus encore sur les Tableaux blancs ClickUp

4. Modèles d'e-mails pour newsletters

via Figma

Les modèles d'e-mails de newsletter sont conçus pour les curateurs et les rédacteurs. Si votre objectif est de partager des informations, des articles ou des résumés hebdomadaires, ce modèle offre une hiérarchie parfaite. Il équilibre les sections riches en texte avec des images mises en avant, garantissant ainsi que vos lecteurs ne se sentent pas submergés par le contenu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Hiérarchie claire : utilise des titres de différentes tailles et des séparateurs de contenu pour organiser le contenu de manière logique

Dispositions faciles à lire : Comprend des sections « Liens rapides » et « Coups de cœur » pour les lecteurs qui préfèrent survoler le contenu

Une typographie épurée : axée sur la lisibilité pour que les newsletters longues soient agréables à lire

5. 10 modèles d'e-mails gratuits

via Figma

Ce pack de 10 modèles est le « couteau suisse » de la conception d'e-mails. Il offre une grande variété de styles, ce qui signifie que vous pouvez trouver un modèle pour presque toutes les occasions, qu'il s'agisse d'un e-mail de « bienvenue », d'une notification « mot de passe oublié » ou d'une annonce de « soldes saisonniers ». C'est une excellente ressource pour constituer rapidement une bibliothèque d'e-mails complète.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Variété : couvre plusieurs catégories, notamment le commerce électronique, le SaaS et l'image de marque personnelle

Calques structurés : grâce à des calques Figma méticuleusement organisés, les débutants peuvent facilement s'y retrouver dans le fichier

Prêts à l'emploi : chacun des 10 modèles est une page complète, et non un simple extrait, offrant un design complet de A à Z.

⚡️ Archives de modèles : Modèles gratuits de transfert de projet pour des transitions efficaces

Limites de l'utilisation des modèles Figma pour les e-mails

Votre superbe maquette d'e-mail Figma est bloquée. Il s'agit d'une image d'e-mail, pas d'un véritable e-mail, et elle est isolée, déconnectée de votre plan de campagne, de votre texte et de votre processus de validation.

Cela peut sembler être un simple décalage, mais cela finit par entraîner des transferts manuels, la perte de commentaires dans des fils de discussion interminables et une absence totale de visibilité sur le statut des campagnes. Il s'agit là d'un cas classique de dispersion du travail — la fragmentation des tâches entre plusieurs outils déconnectés qui ne communiquent pas entre eux —, ce qui vous fait perdre du temps et augmente le risque d'erreurs.

Le problème, c'est que Figma n'a pas été conçu pour gérer l'ensemble du flux de travail de gestion des campagnes d'e-mails. Voici les lacunes auxquelles vous serez confronté :

Pas d'exportation HTML : vos créations Figma doivent être codées manuellement ou traitées par un outil tiers pour devenir un e-mail HTML fonctionnel, ce qui ajoute des étapes supplémentaires et augmente le risque d'erreurs

Pas de suivi des campagnes : dès qu'un design quitte Figma, vous en perdez toute visibilité. Il n'y a aucun moyen de réaliser une connexion entre le fichier de design et les taux d'ouverture, les clics ou d'autres indicateurs de performance

Goulots d'étranglement au niveau des validations : laisser des commentaires dans Figma est idéal pour les retours visuels, mais il n'y a pas de connexion avec un flux de travail de validation formel avec des délais et l'attribution des tâches aux parties prenantes

Lacunes dans le contrôle des versions : la gestion des différentes versions d'un e-mail pour les tests A/B ou les campagnes multiples devient rapidement compliquée sans une couche de gestion de projet pour assurer l'organisation : la gestion des différentes versions d'un e-mail pour les tests A/B ou les campagnes multiples devient rapidement compliquée sans une couche de gestion de projet pour assurer l'organisation

: Vos développeurs et spécialistes du marketing par e-mail ont besoin de bien plus qu'un simple fichier de conception. Ils ont besoin des spécifications, du texte final et des délais, le tout regroupé au même endroit, pour éviter toute confusion Un transfert de projet difficileVos développeurs et spécialistes du marketing par e-mail ont besoin de bien plus qu'un simple fichier de conception. Ils ont besoin des spécifications, du texte final et des délais, le tout regroupé au même endroit, pour éviter toute confusion

Par exemple, les tests A/B constituent l'un des moyens les plus rapides de rendre les versions et les résultats difficiles à suivre sans une couche de flux de travail dédiée.

📖 En savoir plus : Comment maîtriser la gestion du cycle de vie des documents ?

Modèles ClickUp gratuits pour la gestion des e-mails

Lorsque le flux de travail lié aux e-mails est un véritable chaos mêlant différentes applications et étapes manuelles, vous finissez par perdre du temps en tâches administratives au lieu de créer des campagnes efficaces.

C'est là qu'une plateforme de gestion des flux de travail entre en jeu. Elle assure la connexion entre votre phase de conception et le reste du cycle de production des e-mails, vous offrant ainsi une source unique et fiable de bout en bout.

Gérez l'aspect opérationnel de vos campagnes d'e-mails, de la planification à l'analyse des performances, grâce aux modèles de flux de travail ClickUp qui complètent vos créations Figma.

Joignez des fichiers Figma directement aux tâches, suivez les révisions de conception et coordonnez les efforts de l'équipe sans changer d'outil grâce aux modèles ClickUp. De plus, vous pouvez générer un premier brouillon d'e-mail, résumer les retours sur la campagne et réaliser l'automatisation des tâches répétitives avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré.

Voici 9 modèles gratuits pour gérer chaque étape de la création de vos e-mails. 🛠️

1. Modèle d'e-mail marketing par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Le modèle d'e-mail marketing de ClickUp vous aide à créer de superbes e-mails personnalisés qui attirent l'attention et renforcent l'engagement.

Planifier une campagne d'email marketing multicanal dans un tableur est le meilleur moyen de manquer des délais et d'oublier des tâches. Ce modèle d'email marketing de ClickUp™ offre un cadre structuré pour mener à bien vos campagnes, de la conception à l'envoi, en veillant à ce que rien ne passe entre les mailles du filet. Il est idéal pour les équipes marketing qui gèrent plusieurs campagnes d'e-mailing simultanément.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivi des phases de campagne : faites passer vos campagnes par des étapes organisées pour la planification, la conception, la rédaction, la révision et l'envoi

Champs personnalisés ClickUp : Suivez d'un seul coup d'œil le type d'e-mail, le segment d'audience et le statut de la campagne Suivez d'un seul coup d'œil le type d'e-mail, le segment d'audience et le statut de la campagne

Échéancier ClickUp : planifiez vos campagnes de manière visuelle pour fixer des délais réalistes et gérer la capacité de votre équipe

Intégration ClickUp Brain : générez des variantes d'objet et des premières ébauches de texte directement dans les tâches de votre campagne ( générez des variantes d'objet et des premières ébauches de texte directement dans les tâches de votre campagne ( 92 % des utilisateurs quotidiens de l'IA font état d'une augmentation de leur productivité)

🎥 Découvrez comment créer du contenu à grande échelle grâce à l'IA dans ClickUp.

2. Modèle d'e-mail publicitaire par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Tenez vos clients informés de vos produits et services grâce au modèle d'e-mail publicitaire ClickUp

Lorsqu'une vente flash est en cours, il n'y a aucune marge d'erreur. Le modèle d'e-mail publicitaire garantit que vos codes de réduction, dates d'expiration et textes publicitaires sont regroupés dans un seul et même document.

Conçu spécialement pour les équipes de commerce électronique qui ont besoin de synchroniser les designs Figma avec les stocks réels et les dates de lancement, cet outil transforme le chaos promotionnel en une science de la conversion.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Calendrier promotionnel : planifiez vos évènements commerciaux, lancements de produits et campagnes saisonnières dans un calendrier partagé

Champs de suivi des offres : utilisez les champs personnalisés pour enregistrer les codes de réduction, les dates d'expiration et les détails des promotions

Assistance pour les pièces jointes Figma : associez directement vos fichiers de conception de modèles d'e-mails Figma à vos tâches pour pouvoir les consulter facilement lors des révisions

Notes de conversion : consignez les informations sur les performances dans chaque tâche afin d'améliorer les promotions futures

3. Modèle de campagne de marketing par e-mail par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Gérez votre stratégie d'e-mailing grâce au modèle de campagne d'e-mailing ClickUp

La mise en œuvre d'une séquence d'e-mails complexe nécessite une approche de gestion des tâches, consistant à décomposer chaque e-mail en parties plus petites et plus faciles à gérer.

Ce modèle de campagne d'email marketing vous aide à maîtriser les flux multi-emails en traitant chaque message comme un sous-projet précis. Que vous créiez une série d'onboarding de 7 jours ou un parcours de nurturing à long terme, ce cadre garantit la cohérence de votre message et permet de vérifier chaque CTA avant qu'il n'atteigne la boîte de réception.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Sous-tâches ClickUp pour chaque élément : Décomposez les objets, le texte d'aperçu, le corps du message et les CTA en éléments distincts de la checklist Décomposez les objets, le texte d'aperçu, le corps du message et les CTA en éléments distincts de la checklist

Dépendances des tâches ClickUp : reliez les tâches afin que le rédacteur soit averti lorsque le design est approuvé, ce qui évite les goulots d'étranglement reliez les tâches afin que le rédacteur soit averti lorsque le design est approuvé, ce qui évite les goulots d'étranglement

Suivi des échéances : définissez définissez des dates d'échéance réalistes dans ClickUp pour chaque phase afin d'éviter les rushs de dernière minute

Suivi des séquences : gérez vos campagnes multi-e-mails en ayant une visibilité claire sur ce qui a été envoyé et ce qui reste à envoyer

🌼 Le saviez-vous ? Bill Clinton a déclaré avoir envoyé seulement deux e-mails pendant toute sa présidence. Sauf que ce n'est pas vrai. Il en reste une trace !

4. Automatisation des e-mails avec le modèle ClickUp de ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Obtenez une checklist détaillée pour un processus d'automatisation des e-mails fluide grâce au modèle « Email Automation with ClickUp ».

Les tâches répétitives liées aux e-mails, telles que l'envoi d'une newsletter hebdomadaire ou d'un rapport mensuel, génèrent une charge administrative manuelle importante. Ce modèle d'automatisation des e-mails avec ClickUp de ClickUp™ vous aide à mettre en place des flux de travail automatisés pour ces tâches récurrentes, libérant ainsi votre équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Si certaines campagnes peuvent nécessiter une touche personnelle, celle-ci est conçue pour les équipes ayant des flux de travail par e-mail prévisibles et à haut volume.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Automatisations ClickUp : attribuez automatiquement des tâches, modifiez les statuts ou informez les parties prenantes lorsqu'un jalon de la campagne est atteint

Tâches récurrentes ClickUp : Générez des tâches de production régulières pour votre newsletter selon un calendrier hebdomadaire ou mensuel Générez des tâches de production régulières pour votre newsletter selon un calendrier hebdomadaire ou mensuel

Déclencheurs d'intégration : effectuez une connexion avec votre fournisseur de services de e-mail pour déclencher des actions ClickUp en fonction d'évènements externes

👉🏽 Pourquoi ne pas confier certaines de ces mises à jour manuelles à un agent ? Voici trois super agents de ClickUp qui peuvent vous aider :

5. Modèle de Tableau blanc pour newsletter par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Partagez vos mises à jour en toute simplicité grâce au modèle de Tableau blanc pour newsletter de ClickUp

Parfois, une liste de tâches linéaire n'est pas la meilleure façon de commencer à planifier un projet créatif comme une newsletter.

Pour ceux qui préfèrent la pensée visuelle, le modèle de Tableau blanc pour newsletter offre un espace de travail infini pour glisser-déposer et relier les piliers de contenu. Il sert de plan de gestion de projet de conception idéal entre une disposition Figma préliminaire et un calendrier éditorial finalisé, vous permettant de visualiser l’« ambiance » de votre newsletter avant même de fixer une date d’échéance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Notes autocollantes ClickUp Tableau blanc pour la conceptualisation : Notez vos idées de sujets, vos angles de contenu et vos titres dans un format visuel et libre.

Convertir en tâches : Transformez vos meilleures idées du Tableau blanc directement en tâches concrètes dans votre liste de projets en un seul clic

Intégration de prototypes Figma : insérez des liens vers des prototypes Figma en direct dans votre Tableau blanc pour disposer d'une référence visuelle pendant les sessions de planification

Collaboration en temps réel : échangez des idées avec votre équipe et voyez les curseurs de chacun bouger en temps réel, où qu'ils se trouvent

6. Modèle de révision de conception par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Créez un espace collaboratif pour organiser toutes les étapes de conception grâce au modèle ClickUp Design Review

Demander des retours et des validations par e-mail ou via Slack est inefficace et entraîne des commentaires manqués ainsi qu'une gestion des versions confuse.

Le modèle de révision de conception met fin au « cercle vicieux des retours » en offrant une étape transparente à toutes les parties prenantes. En centralisant les commentaires, vous vous assurez que chaque itération de votre conception Figma est examinée, suivie et validée sans les allers-retours fastidieux.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Étapes de révision structurées : utilisez un flux de travail ClickUp Approvals dédié pour faire passer les designs par la révision initiale, les révisions et la validation finale

Fils de commentaires ClickUp : associez directement les commentaires aux tâches de conception afin que tous les commentaires soient regroupés au même endroit et liés à la bonne version

Champs personnalisés pour les validations : suivez le statut des validations, identifiez les personnes qui doivent encore effectuer une révision et comptez le nombre de cycles de révision

7. Modèle de conception graphique par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur toutes les demandes de conception grâce aux nombreuses listes prédéfinies de ce modèle de conception graphique proposé par ClickUp

Lorsque les demandes de conception affluent de toutes parts, il est difficile d'établir des priorités et de gérer la charge de travail.

Ce modèle de conception graphique fait office de filtre, en standardisant la manière dont vous recevez et traitez les en-têtes d'e-mails, les icônes et les images phares. Il aide les responsables de la conception à se concentrer en priorité sur les ressources à fort impact, garantissant ainsi que l'équipe ne soit pas submergée par des demandes mineures alors qu'une campagne majeure se profile.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Formulaires ClickUp pour la réception des demandes : Standardisez les demandes de conception entrantes grâce à un formulaire qui recueille toutes les spécifications, les délais et Standardisez les demandes de conception entrantes grâce à un formulaire qui recueille toutes les spécifications, les délais et les directives de marque nécessaires

Priorités ClickUp : Utilisez les champs de priorité pour signaler les demandes urgentes afin que vos designers puissent se concentrer en priorité sur le travail le plus important Utilisez les champs de priorité pour signaler les demandes urgentes afin que vos designers puissent se concentrer en priorité sur le travail le plus important

Pièces jointes ClickUp : stockez les livrables finaux directement dans la tâche pour faciliter la transition et conserver une trace claire du travail achevé

Suivi des délais : définissez et suivez les dates d'échéance pour vous assurer que tous les éléments sont livrés à temps

8. Modèle de guide de style par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle pour créer des directives de style spécifiques à chaque projet et éviter toute confusion et erreur

Une image de marque incohérente — comme un rayon de bouton incorrect ou un code hexadécimal « à peu près correct » — peut faire passer un e-mail professionnel pour une arnaque. Utilisez le modèle de guide de style pour créer le « règlement » de votre marque. Il s'agit d'un document évolutif qui regroupe les directives en matière de typographie, de style des CTA et d'utilisation du logo, garantissant ainsi que chaque e-mail reflète fidèlement l'identité de votre marque.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Intégration de ClickUp Docs : Créez un guide de style consultable et partageable, accessible directement depuis vos projets et vos tâches Créez un guide de style consultable et partageable, accessible directement depuis vos projets et vos tâches

Historique des versions ClickUp : suivez l'évolution de vos directives au fil du temps et restaurez les versions précédentes si nécessaire

Liens partageables ClickUp : offrez à vos collaborateurs externes ou à vos agences un accès sécurisé en lecture seule à votre guide de style

Intégrations : intégrez directement dans votre documentation des éléments Figma en direct, des nuanciers de couleurs et des échantillons de polices de caractère

⚡️ Archives de modèles : 10 modèles de guide de style pour renforcer votre marque

9. Modèle d'identité de marque par ClickUp™

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le processus de création d'une identité de marque percutante grâce au modèle d'identité de marque ClickUp

Lorsque les ressources de la marque sont dispersées dans plusieurs dossiers et sur différents disques, les équipes perdent du temps à rechercher les bons fichiers et finissent souvent par utiliser des versions obsolètes.

Ce modèle d'identité de marque de ClickUp™ centralise tous vos éléments d'identité de marque et vos directives dans un espace ClickUp organisé. De la documentation sur le ton et le style à l'utilisation des icônes et des logos, cet espace garantit que tous les membres de l'équipe, du directeur marketing interne au freelance externe, travaillent sur la même base.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisation de la bibliothèque de ressources : utilisez des tâches pour stocker des logos, des icônes et des éléments de marque avec des conventions de nommage claires et des pièces jointes

Documentation sur la voix de la marque : Créez un document ClickUp pour définir le style de votre marque, les directives de communication et les choses à faire et à ne pas faire pour la rédaction des e-mails

Directives d'utilisation du logo : consignez les règles d'espacement, les variations de couleur et les utilisations interdites pour garantir la cohérence

Visibilité interfonctionnelle : partagez l'espace avec les équipes marketing, design et contenu pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

📖 En savoir plus : Comment choisir un logiciel de gestion de projet pour votre équipe

Votre flux de travail de conception est défaillant ? Changez-le avec ClickUp !

Le design n'est que le début de l'histoire. La manière dont cette histoire touche votre public dépend entièrement de votre infrastructure.

Les modèles d'e-mails Figma sont des outils incroyables pour la narration visuelle, mais même le meilleur design peut être compromis par un flux de travail fragmenté.

En associant vos fichiers de conception aux modèles de flux de travail de ClickUp, vous créez un pipeline fluide qui s'étend naturellement de la conception à l'exécution. Cette intégration garantit que les objectifs, les ressources et les échéanciers de vos campagnes sont toujours synchronisés. Améliorez vos standards de production en abandonnant les mises à jour manuelles au profit d'un écosystème automatisé et connecté.

Commencez dès aujourd'hui gratuitement avec ClickUp et voyez par vous-même !

Foire aux questions sur les modèles d'e-mails Figma

Oui. Joignez des liens vers des fichiers Figma directement aux tâches ClickUp ou intégrez des prototypes en direct dans ClickUp Docs pour gérer l'ensemble du flux de travail lié à vos créations en un seul endroit.

Un kit d'interface utilisateur pour e-mails Figma fournit des composants de conception visuelle tels que des boutons, des en-têtes et des dispositions que vous pouvez utiliser dans Figma. Un modèle de flux de travail pour e-mails, comme ceux proposés par ClickUp, gère le processus opérationnel de la conception, y compris l'attribution des tâches, les validations, les échéances et le suivi des campagnes.

Suivez les indicateurs clés de vos campagnes d'e-mails en créant des rapports personnalisés avec les tableaux de bord ClickUp. Joignez les rapports de performance de votre fournisseur de services de messagerie aux tâches de campagne achevées. Résumez les résultats et obtenez des suggestions d'optimisation pour vos futures campagnes avec ClickUp Brain.