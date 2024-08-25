12 stratégies efficaces de gestion des campagnes d'e-mailing

Supposons que vous ayez envoyé 100 e-mails la semaine dernière dans le cadre d'un effort de marketing par e-mail. Recherche suggèrent que sur ce nombre, seuls 21 e-mails ont probablement été ouverts. Cela signifie que vos e-mails de marketing et d'équipe commerciale soigneusement élaborés risquent de rester dans les boîtes de réception de vos destinataires.

Cependant, malgré la croissance des médias sociaux et de la communication numérique, l'e-mail marketing est loin d'être mort. À condition d'être bien fait, il reste l'un des outils les plus efficaces pour susciter l'intérêt de votre public et générer des conversions. 81% des entreprises utilisent les e-mails dans le cadre de leur stratégie de marketing et nombre d'entre elles _font bien les choses. Alors, comment pouvez-vous faire de même ? L'astuce consiste à se débarrasser du fouillis et à s'assurer que vos e-mails sortent du lot, qu'ils sont ouverts avec empressement et qu'ils donnent lieu à une action.

Dans ce blog, nous aborderons 12 stratégies efficaces de gestion de campagnes d'e-mailing qui vous aideront à transformer des abonnés occasionnels en clients personnalisés. Nous explorerons également des outils et des modèles d'e-mail marketing gratuits pour mettre en œuvre chaque stratégie. 📧

Qu'est-ce que la gestion des campagnes d'e-mailing?

La gestion des campagnes d'e-mailing est le processus stratégique de planification, d'exécution, de suivi et d'optimisation des campagnes d'e-mailing afin de communiquer efficacement avec le public d'une entreprise.

La gestion des campagnes d'e-mailing implique la création de messages ciblés, la segmentation judicieuse des audiences, la programmation des e-mails pour tirer parti des périodes où les taux d'ouverture sont élevés et l'analyse des performances pour s'assurer que les campagnes atteignent leurs objectifs.

Concevoir vos campagnes d'e-mail de manière créative et intentionnelle permet de renforcer les relations avec les clients grâce à des campagnes ciblées. Vous pouvez nourrir des prospects froids pour qu'ils deviennent plus réceptifs et favoriser les discussions au sein de votre liste d'abonnés à l'e-mail.

Mieux encore, cela permet une communication personnalisée, garantissant que les bons messages atteignent les bonnes personnes au bon moment.

À l'ère du numérique, où les clients sont bombardés d'informations, la gestion des campagnes par e-mail vous aide à rester unique en délivrant un contenu pertinent et attrayant directement dans la boîte réception de votre public.

💡 Le saviez-vous ? Le tout premier e-mail blast (un e-mail de masse adressé à des clients potentiels) a été envoyé en 1978 par Gary Thuerk, un responsable marketing de Digital Equipment Corporation. Il a envoyé un e-mail à près de 400 utilisateurs d'Arpanet pour faire de la publicité pour les machines DEC (un appareil utilisé pour faire travailler les muscles pectoraux). Cette "campagne d'e-mail" lui a permis de réaliser environ 13 millions de dollars d'équipes commerciales.

Qu'est-ce qu'une stratégie de campagne par e-mail ?

Une stratégie de campagne par e-mail est un forfait structuré décrivant la manière dont une organisation utilise le marketing par e-mail pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que l'augmentation des équipes commerciales, l'amélioration de l'engagement des clients et le développement des prospects.

Vous commencez par définir votre cible et développer un contenu convaincant dans votre niche pour attirer les prospects plus profondément dans vos entonnoirs marketing. Les stratégies de campagne par e-mail impliquent de déterminer le moment et la fréquence des e-mails, ainsi que des tactiques pour les efforts de segmentation et de personnalisation.

Gardez à l'esprit qu'un forfait bien conçu permet de s'assurer que chaque e-mail envoyé a un but précis et s'aligne sur des intentions marketing plus larges. Bien entendu, votre stratégie peut avoir un impact décuplé grâce à une plateforme d'e-mail marketing efficace.

12 Stratégies de gestion des campagnes d'e-mailing

Bien que vous ayez besoin d'une solide stratégie de gestion des campagnes d'e-mailing, il est essentiel de disposer des bons outils pour vous aider à y parvenir. Vous pouvez construire tout votre écosystème de gestion de campagnes d'e-mail sur une plateforme tout-en-un telle que ClickUp .

ClickUp est doté de fonctionnalités robustes pour la création et la gestion de tâches, le déploiement d'automatisations et l'intégration avec d'autres outils d'automatisation. Allons-y, explorons !

Utilisez ClickUp for Email Project Management pour réguler votre calendrier d'e-mail marketing et vos processus de campagne ClickUp pour la gestion de projet e-mail simplifie la gestion des e-mails en regroupant tout dans un seul espace de travail collaboratif.

Vous pouvez gérer sans effort tous vos e-mails entrants et sortants, en les liant directement aux tâches liées et aux pièces jointes. Ainsi, votre équipe reste alignée et la communication reste fluide.

Avec ClickUp, vous pouvez également automatiser les e-mails en fonction de déclencheurs spécifiques tels que les envois de formulaires ou les champs personnalisés. Cet outil couvre l'ensemble du processus, de l'élaboration des campagnes d'e-mail à la mise en place de paramètres de réponses automatisées aux actions des utilisateurs, afin que votre gestion des e-mails reste organisée et efficace. Les intégrations de ClickUp avec Gmail, Google Drive, Outlook et plus de 1 000 autres outils vous garantissent que vous pouvez intégrer votre logiciel de gestion des e-mails pour une expérience centralisée.

Maintenant, discutons de 12 stratégies de gestion de campagnes d'e-mail pour améliorer la façon dont vous interagissez avec les publics à travers ce média.

1. Définissez des objectifs spéciﬁcatifs et mesurables

Définissez des objectifs mesurables pour votre campagne d'e-mail marketing grâce à ClickUp Objectifs

Utiliser Objectifs ClickUp pour définir clairement vos cibles, par exemple augmenter les taux d'ouverture de 20 % ou les taux de discussion de 15 %.

La définition d'objectifs sur ClickUp permet de s'assurer que toutes les tâches sont alignées sur les objectifs plus larges de votre stratégie marketing, de sorte que votre équipe dispose toujours d'une feuille de route.

Séparez vos objectifs pour les indicateurs techniques et non techniques, comme l'optimisation des pages d'atterrissage et les tests A/B. En outre, Dossiers d'objectifs de ClickUp permettent de suivre les cycles de sprint de votre équipe et de fixer des cibles en matière de progression, de finances, d'abonnés, de paramètres, etc.

Ajustez vos efforts d'e-mail marketing et restez sur la bonne voie grâce aux dossiers d'objectifs de ClickUp

Il permet également la collaboration entre les membres de votre équipe, en veillant à ce que tout le monde travaille vers des cibles dépendantes.

Il est recommandé de définir des paramètres spécifiques liés à vos campagnes d'e-mailing. Par exemple, vous avez pour objectif de créer 15 lignes d'objet d'e-mail à fort taux de conversion et d'identifier les heures d'envoi auxquelles vos abonnés sont le plus susceptibles de consulter leur boîte de réception

💡 Conseil de pro: Élargissez vos efforts marketing en intégrant le marketing d'influence à votre stratégie. Essayez ces modèles d'influenceurs pour maximiser votre portée. Intégrez-les de manière transparente à vos campagnes d'e-mail marketing pour obtenir des résultats encore plus importants.

2. Segmentez votre public de manière eﬀective

Commencez à segmenter votre public en fonction de ses intérêts, de ses données démographiques et de son historique d'achat avant de.. d'utiliser des outils de sensibilisation pour initier des discussions.

Cette stratégie vous aide à identifier les clients à forte valeur ajoutée à partir d'une liste d'abonnés et à répondre à leurs besoins en matière de contenu et de produits par le biais d'e-mails personnalisés. Les campagnes d'hyperpersonnalisation destinées à ce type de public vous aideront à d'atteindre les indicateurs clés de performance du marketing par e-mail facilement.

Incorporez des outils de segmentation de la clientèle pour analyser les données et créer des sous-groupes à forte valeur ajoutée au sein de votre audience. Cela évite à votre équipe marketing d'avoir à déterminer manuellement quels e-mails doivent être envoyés à quels clients.

En outre, vérifiez à deux reprises si l'outil d'automatisation des e-mails ou du marketing que vous préférez peut intégrer les données de vos systèmes actuels. Ces systèmes varient de la gestion de la relation client (CRM) au marketing par e-mail aux outils d'analyse offrant des données structurées.

Trouvez des informations pertinentes pour le projet à partir de vos tâches, discussions et e-mails avec ClickUp Brain

Évitez les pièges du blocus de l'écrivain avec ClickUp Brain . Désormais, vous pouvez partager la responsabilité de devoir trouver rapidement des idées de contenu ou des documents de recherche. ClickUp Brain complète votre processus de brainstorming en développant des lignes d'objet et des contenus d'e-mail efficaces. Vous pouvez l'utiliser pour créer un référentiel d'idées et les classer en fonction de différents thèmes et campagnes.

Notez que l'objet de votre e-mail est souvent la première impression que vous donnez à vos destinataires. C'est elle qui décide si votre e-mail sera ouvert ou ignoré.

Générez un e-mail pour votre campagne marketing en saisissant quelques détails et en invitant ClickUp Brain à le faire

L'utilisation de Brain comme assistant de rédaction vous aide à développer rapidement plusieurs structures d'e-mail et garantit que votre message se démarque dans une boîte de réception surchargée, tout en restant fidèle au contenu de votre e-mail.

💡 Pro Tip: La recherche montre que l'ajout du prénom du destinataire d'un e-mail dans la ligne d'objet peut augmenter le taux d'ouverture de 9,1 %. Cette tactique permet de créer un sentiment de familiarité et d'attirer l'attention du destinataire.

4. Personnalisez le contenu de vos e-mails

Commencez par élaborer des recommandations de produits personnalisées, des offres spéciales et du contenu qui correspondent aux interactions passées de votre client avec la marque. Ainsi, vos e-mails ne ressembleront pas à des messages génériques, mais s'adresseront directement aux intérêts et aux besoins de chacun.

Pensez aux différentes façons de personnaliser vos e-mails : utilisez les données de vos achats précédents pour suggérer de nouveaux éléments susceptibles de leur plaire, reconnaissez leurs interactions passées en leur proposant des offres exclusives ou personnalisez vos e-mails sur le thème des fêtes.

En vous concentrant sur ce qui compte pour chaque destinataire, vous rendez vos e-mails plus attrayants et augmentez la probabilité de générer des conversions.

Pensez à utiliser les modèles et les fonctionnalités de ClickUp pour rationaliser vos efforts marketing, y compris vos campagnes d'e-mailing. En voici quelques-uns qui valent la peine d'être consultés.

Modèle de calendrier marketing ClickUp

Le modèle de calendrier marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les tâches, les campagnes et les projets marketing.

Utiliser Modèle de calendrier marketing de ClickUp pour suivre les campagnes en cours et ajuster les stratégies pour les campagnes futures grâce à une visualisation simplifiée des données. Le modèle sans code vous permet de distribuer des ressources en alignement avec les évènements produits et les campagnes de lancement.

Ce modèle facilite la gestion des échéances et la mise en place de paramètres pour vos séquences d'e-mails. Il vous aide également à personnaliser chaque e-mail, en veillant à ce que le contenu soit pertinent et engageant.

Ensuite, utilisez Documents ClickUp pour créer, stocker et organiser des ébauches de contenu pour différents segments de public.

Gérez toutes les sessions de brainstorming et les idées de création de contenu d'e-mail dans ClickUp Docs

Par exemple, vous pouvez avoir des documents distincts pour différents personas de clients ou lignes de produits, chacun contenant des offres et des messages personnalisés.

Encouragez votre équipe à travailler ensemble en temps réel et utilisez un outil dynamique comme ClickUp Brain pour faire évoluer votre stratégie de campagne d'e-mailing. Vous pouvez également synchroniser vos documents avec les flux de travail par e-mail et centraliser toute la documentation essentielle, facilement accessible grâce à Brain.

Enfin, réduisez le temps consacré à la création répétée de nouveaux e-mails en utilisant des modèles intégrés qui facilitent le lancement et la personnalisation, même pour les non-initiés.

Concevez un modèle de campagne personnalisé pour que vos efforts restent coordonnés avec ClickUp Brain dans les documents

Modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp

Le modèle de campagne de marketing par e-mail de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, gérer et suivre les campagnes de marketing par e-mail.

Le Modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp simplifie vos efforts en matière d'e-mail marketing, en vous aidant à organiser, exécuter et contrôler vos campagnes en toute simplicité. De la gestion des listes de prospects à la rédaction des messages, en passant par la mise en place de règles de flux de travail claires, ce modèle permet de couvrir toutes les étapes.

Vous pouvez suivre la progression grâce aux outils suivants Statuts des tâches ClickUp personnalisés clickUp Custom Task Statuses /%%refref/, catégoriser les campagnes à l'aide de champs personnalisés et visualiser les échéanciers à l'aide de différentes vues comme la Liste, le Diagramme de Gantt et le Calendrier. Cette approche structurée permet de gagner du temps et de renforcer la cohérence de vos campagnes.

L'utilisation du modèle est simple. Vous pouvez configurer un projet pour chaque campagne, assigner des tâches aux membres de l'équipe et établir un échéancier pour l'achever. La collaboration est transparente, avec des notifications pour les mises à jour régulières, ce qui aide votre équipe à rester sur la bonne voie.

Le modèle assiste également les tests A/B, ce qui vous permet d'affiner vos campagnes et d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Vous pouvez également ajouter des modèles de campagne drip pour amener progressivement les prospects vers les étapes payantes de votre entonnoir marketing.

👀 Bonus: Découvrez les meilleures applications de marketing digital pour vous aider à gérer vos campagnes, à analyser les performances et à améliorer l'engagement.

5. S'assurer que les e-mails sont adaptés aux mobiles

Approximativement 46% de tous les e-mails sont désormais ouverts sur des smartphones. Cela indique que les spécialistes du marketing doivent donner la priorité à l'optimisation mobile dans leurs campagnes d'e-mail.

La plupart des publics consomment désormais le contenu sur des écrans plus petits et font défiler rapidement, ce qui rend cruciale la création de designs d'e-mails réactifs. Cela permet à votre message d'être présentable et lui permet de bien fonctionner sur des écrans de toutes tailles.

Examinez les aspects de la conception, comme une disposition en une seule colonne, plus facile à lire et à parcourir sur les petits écrans. Pensez également à des polices de caractères plus grandes et à des boutons d'appel à l'action faciles à actionner avec le doigt.

Ensuite, les images doivent être optimisées pour se charger rapidement sans sacrifier la qualité, et tout texte à l'intérieur doit être minimal pour maintenir la lisibilité.

N'oubliez pas que votre objectif est de réduire la probabilité que vos abonnés abandonnent vos e-mails en raison d'une mauvaise conception.

💡 Le saviez-vous ? Le temps d'engagement moyen par utilisateur et par e-mail est de entre 2 et 8 secondes . Cela signifie que les campagnes d'e-mail marketing doivent accrocher l'utilisateur dès la ligne d'objet jusqu'au premier texte et à la première image.

6. Effectuer des tests A/B sur les éléments de l'e-mail

Aussi appelé test fractionné, test A/B optimise la gestion des campagnes marketing en comparant deux versions d'un e-mail pour tester laquelle est la plus performante

En testant des éléments tels que les images, les CTA et les dispositions de contenu, vous pouvez comprendre ce qui résonne le mieux avec votre public. Avant tout, les tests A/B assistent les décisions basées sur les données, améliorant ainsi votre stratégie d'e-mail pour augmenter les taux d'ouverture et l'engagement global.

Commencez par déterminer les éléments de votre e-mail que vous souhaitez tester. Cela peut être aussi simple que le libellé d'une ligne d'objet ou aussi complexe que la disposition complète de l'e-mail.

Par instance, vous pouvez tester une ligne d'objet mettant l'accent sur l'urgence par rapport à une autre qui met en avant une réduction. Envoyez ces variantes à un petit segment de votre public et suivez les résultats pour voir quelle version est la plus performante.

Ne limitez pas les tests A/B à un effort ponctuel. Faites-en un processus continu qui vous permettra d'optimiser vos e-mails en fonction du comportement réel des utilisateurs et de leurs commentaires.

Au fil du temps, ces améliorations progressives vous aideront à atteindre les objectifs de votre campagne.

À lire aussi: Comment créer des modèles d'e-mail dans Gmail

7. Mettre en place des workﬂows d'e-mail automatisés

Grâce à l'automatisation des courriels, vous pouvez commencer à envoyer des messages opportuns et personnalisés à votre public sans intervention manuelle.

Commencez par libeller vos déclencheurs comme les visites de pages de destination, les clics sur les CTA ou les paniers d'achat abandonnés, et utilisez-les pour accueillir les nouveaux abonnés et réengager les clients inactifs.

Vous devriez également envisager d'envoyer des suivis post-achat pour les critiques de produits et les informations générales sur la marque. Vous pouvez également utiliser le modèle d'automatisation des e-mails de ClickUp pour vous faciliter la tâche.

Modèle d'automatisation des e-mails de ClickUp

L'Automatisation des e-mails de ClickUp est conçue pour vous aider à automatiser et à optimiser vos campagnes d'e-mail marketing.

Le Modèle d'automatisation d'e-mail par ClickUp fait de la gestion de l'ensemble de votre campagne d'e-mail un jeu d'enfant. Il vous permet de paramétrer des e-mails, qui sont envoyés automatiquement en fonction de déclencheurs spécifiques, et de suivre leurs performances auprès de votre cible.

En automatisant les tâches de routine telles que l'attribution des créations et l'obtention des approbations de conception, vous pouvez stimuler la productivité de votre équipe. Le modèle gère également les réponses automatisées aux questions courantes des clients, ce qui rend votre flux de travail fluide.

Et grâce à son pipeline visuel, vous pouvez facilement repérer les points à améliorer dans vos séquences d'e-mails, ce qui vous aide à affiner et à améliorer vos campagnes.

8. Envoyer des e-mails à des moments optimaux

En matière d'e-mail marketing, le choix du moment est primordial. Même le contenu le plus convaincant peut tomber à plat s'il arrive au mauvais moment dans la boîte de réception de votre destinataire.

L'identification des heures optimales d'envoi des e-mails est la meilleure stratégie pour maximiser les taux d'ouverture et de clics des programmes d'e-mails. Cette stratégie consiste à étudier les comportements de votre public afin de déterminer les meilleurs moments pour envoyer des e-mails en fonction du moment où il est le plus susceptible de consulter sa boîte de réception. Les études montrent que que les matins de milieu de semaine sont les plus propices à un taux d'ouverture élevé des e-mails. Cependant, le meilleur moment peut varier considérablement en fonction de votre public et de votre secteur d'activité. Par exemple, les e-mails B2B peuvent être plus performants pendant les heures d'ouverture des entreprises, tandis que les e-mails B2C peuvent voir un engagement plus élevé dans les soirées ou les week-ends.

9. Suivre et analyser les indicateurs clés de performance

Il est essentiel de garder un œil sur les indicateurs de performance de vos e-mails pour affiner votre stratégie. Commencez par vous concentrer sur les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, le trafic sur le site Web, les taux de clics, les taux de conversion, les taux de rebond et les taux de désinscription. Ces nombres vous donnent une idée précise de la façon dont vos e-mails se comportent.

Vérifiez régulièrement ces indicateurs pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Par exemple, si votre taux d'ouverture est élevé, vos lignes d'objet sont peut-être pertinentes. Si les taux de clics sont faibles, il est peut-être temps de repenser votre contenu ou votre CTA

Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour ajuster et surveiller les indicateurs clés de performance pertinents pour votre stratégie d'e-mail marketing

L'examen et le suivi des KPI par le biais d'un tableau de bord qui fait office de centre de contrôle de votre marketing vous permet d'afficher une vue d'ensemble de vos données clients. Tableaux de bord ClickUp offre une interface facile à lire avec des données sur la productivité des employés et des équipes, la distribution de la charge de travail et des possibilités de suivi du temps pour tester la production de vos chaînes d'e-mails.

Utilisez des diagrammes à barres et des graphiques pour passer en revue vos campagnes de gestion de campagnes d'e-mail et évaluer les conversions que vous obtenez à partir de différentes séquences d'e-mail.

Modèle de campagne d'e-mail ClickUp

Le modèle de campagne d'e-mail de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, suivre et mesurer la réussite de vos campagnes d'e-mail marketing.

Le Modèle de campagne d'e-mail ClickUp est votre outil de référence pour le suivi et l'amélioration de vos efforts en matière d'e-mail marketing. Il vous aide à rester organisé et concentré en définissant des paramètres clairs pour chaque campagne, que vous cherchiez à augmenter les taux d'ouverture, les taux de clics ou les conversions.

Au fur et à mesure que vous déployez vos campagnes, le modèle vous permet de surveiller facilement ces indicateurs clés, vous donnant ainsi un aperçu en temps réel de la façon dont votre public s'engage avec votre contenu.

Ce qui rend ce modèle vraiment puissant, ce sont ses fonctionnalités personnalisables. Vous pouvez créer des statuts et des champs personnalisés pour maintenir vos campagnes sur la bonne voie, ce qui vous permet de voir facilement quels e-mails sont performants et lesquels ont besoin d'être améliorés.

Le modèle encourage également l'examen régulier de vos indicateurs, ce qui vous aide à repérer les tendances et à affiner votre stratégie pour obtenir de meilleurs résultats. Grâce aux outils de collaboration intégrés, votre équipe peut facilement partager des idées, analyser des données ensemble et trouver des moyens innovants pour stimuler l'engagement, afin de s'assurer que vos campagnes d'e-mailing atteignent leur but à chaque fois.

Modèle de rapport de marketing par e-mail de ClickUp

Le modèle de rapport de marketing par e-mail de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à analyser l'efficacité de vos campagnes d'e-mail.

Essayez le Modèle de rapport d'e-mail marketing par ClickUp pour analyser chacun des indicateurs du travail de votre campagne d'e-mail marketing.

Ce modèle vous permet de saisir les KPI, les problèmes de délivrabilité et les données de réponse segmentées par audience afin d'augmenter la précision de vos prédictions pour les prochaines campagnes d'e-mail.

Vous pouvez également créer des rapports traçables résumant les informations clés des performances à court et à long terme de votre campagne d'e-mail.

10. Suivre les bonnes pratiques pour éviter les ﬁlters de spam

Rien ne fait dérailler une campagne d'e-mail plus rapidement que de se rendre compte que les messages que vous avez soigneusement rédigés ont atterri dans le redoutable dossier des spams.

Les filtres anti-spam sont comme des rebondisseurs dans le domaine de l'e-mail, et il y a beaucoup de suspects habituels dans cette catégorie, comme les termes qui créent un faux sentiment d'urgence ou de promesse : 'Achetez maintenant! ', 'Offre à durée limitée,' 'Garanti,' etc. Un trop grand nombre de majuscules ou de points d'exclamation dans la ligne d'objet peut également mettre la puce à l'oreille

Bien que ces tactiques puissent ajouter un sentiment d'urgence ou de manque à vos campagnes, elles risquent de faire passer vos e-mails pour du spam. Vous devriez vous en tenir à des messages honnêtes qui offrent une valeur instantanée plutôt que d'avoir recours à des artifices.

N'oubliez pas de prêter attention à l'installation technique de votre e-mail. Le nom "From" doit être reconnaissable et cohérent, et vous ne devez pas utiliser d'adresse e-mail sans réponse.

Plutôt que de donner à vos e-mails un aspect impersonnel et suspect, concentrez-vous sur des aspects tels qu'un faible rapport lien/texte.

💡 Pro Tip: Limitez le nombre de liens dans vos e-mails et assurez-vous qu'ils mènent à des sites réputés. Évitez les liens de faible qualité pour maintenir votre crédibilité et éviter que vos e-mails aient l'air spammy.

11. Nettoyez et mettez à jour régulièrement votre liste d'e-mails

Le fait de maintenir votre liste d'e-mails propre et à jour permet de maintenir une base de données de vos clients potentiels et existants. Une liste d'e-mails obsolète réduit l'efficacité de vos campagnes et risque de nuire à la réputation de votre expéditeur.

Les e-mails rebondis, les abonnés inactifs et les destinataires non intéressés auront un impact négatif sur la délivrabilité de vos e-mails et entraîneront une réduction des taux d'engagement et de discussion.

La première étape consiste à nettoyer votre liste d'e-mails des abonnés inactifs. Il s'agit des destinataires qui n'ont pas ouvert ou cliqué sur vos e-mails pendant une période de 6 mois à 1 an. À l'heure où il peut sembler contre-intuitif de supprimer des abonnés, le fait de conserver des contacts inactifs fait plus de mal que de bien. Les mauvais taux de rebond et d'engagement déclenchent les filtres anti-spam et redirigent les e-mails vers les dossiers indésirables.

Outre l'élagage des abonnés inactifs, il sera utile de vérifier régulièrement la validité des adresses e-mail figurant sur votre liste. Utilisez des outils d'e-mail marketing IA et des logiciels de vérification pour vérifier les adresses e-mail fausses ou invalides qui provoquent des hard bounces.

Faire cela est extrêmement utile si vous avez acquis des adresses e-mail par le biais d'inscriptions en ligne ou de listes tierces, où des fautes de frappe ou des entrées malveillantes peuvent se faufiler.

12. Reﬁne en permanence vos campagnes d'e-mailing

N'oubliez pas que, quelles que soient les performances d'une campagne, il est toujours possible de l'améliorer. Affiner vos campagnes d'e-mail signifie analyser régulièrement les performances, expérimenter de nouvelles formes et procéder à des ajustements en fonction des données.

Un processus itératif permet de s'assurer que vos e-mails sont pertinents et alignés sur la campagne marketing concernée.

Veillez à évaluer régulièrement les indicateurs de l'étoile du nord. Par instance, si vous constatez une baisse des taux d'ouverture, il est temps de revoir vos lignes d'objet ou vos heures d'envoi. À l'inverse, si vos taux de clics sont élevés, vous pouvez analyser les éléments de l'e-mail qui trouvent un écho auprès de votre public.

Effectuez des tests A/B en permanence, car ce qui fonctionne bien pendant une saison peut ne pas être aussi efficace pendant une autre.

Développez des campagnes d'e-mail marketing durables avec l'écosystème de ClickUp

Les campagnes d'e-mail réussies ne sont pas une tâche que l'on règle et que l'on oublie. Elles nécessitent une attention constante et un perfectionnement pour s'adapter à l'évolution des comportements et des préférences des clients.

Pour rappel, la maîtrise de la gestion des campagnes d'e-mailing nécessite une approche hautement stratégique qui mêle créativité et analyse.

Un outil d'e-mail marketing comme ClickUp vous aide à gérer plus efficacement tous les aspects de votre stratégie marketing. Des Objectifs aux Tableaux de bord en passant par l'Automatisation et le Cerveau, ces fonctionnalités permettent une collaboration transparente au sein de vos équipes internes et élargies.

Êtes-vous prêt à révolutionner l'approche marketing par e-mail de votre marque ?

