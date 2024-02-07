Comment développer une identité de marque unique en 2025

Lorsque vous pensez à une marque favorite, il y a de fortes chances que vous vous souveniez de ses attributs spécifiques tels que la couleur, le logo, le son de la publicité et le type d'images que vous associez à la marque. C'est l'identité de la marque qui est en jeu.

Considérez votre identité de marque comme le visage de votre marque. C'est ce qui différencie votre marque de toutes les autres dans l'espace.

La création d'une identité pour votre marque demande du temps, de la sueur et un esprit créatif.

Utilisez ce guide pour apprendre à créer une identité de marque inoubliable qui reflète l'ADN de votre marque.

Qu'est-ce que l'identité de marque?

L'identité de marque est une composante importante d'une stratégie de marque. Elle vous permet de donner la bonne image de votre marque à vos clients en la façonnant activement à l'aide de textes, de visuels, etc.

Votre identité de marque doit comprendre différents éléments de marque, tels que :

Les valeurs, les croyances et la mission de la marque

La façon dont votre marque communique avec le produit (la voix de votre marque)

Ce que ressentent les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec votre marque (votre personnalité de marque)

La façon dont les clients perçoivent votre marque (la perception et le positionnement de votre marque)

Le travail sur la conception de votre identité de marque est un bon point de départ pour démontrer la personnalité de votre marque.

**Pourquoi l'identité de marque est-elle importante pour votre Business ?

Une identité de marque bien définie :

Établit une connexion entre votre produit/service et votre marque

Rend votre marque immédiatement reconnaissable

Cimente une image indélébile dans l'esprit de vos clients

Établit une base solide pour une meilleure fidélisation de la marque

Différencie votre marque dans un océan de similitudes

Les entreprises maintiennent un guide de style de marque avec des lignes directrices clairement définies pour assurer la cohérence entre tous les éléments de la marque.

Il s'agit en quelque sorte du Saint-Graal pour vos graphistes, rédacteurs, etc.

4 exemples de conception d'une identité de marque forte

L'identité de marque a évolué au fil du temps à partir d'origines purement symboliques.

Elle ne se limite plus à la création d'un logo à apposer sur des t-shirts, des tasses à café et d'autres actifs de la marque.

Aujourd'hui, la création d'une identité de marque inclut la construction de la personnalité de votre marque et l'utilisation d'un stratégie de gestion de la marque pour amplifier l'histoire de votre marque.

Approfondissons un peu plus quatre exemples d'identité de marque qui méritent d'être imités.

Quatre exemples d'identité de marque pour vous inspirer

1. Glossier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Glossier-1400x627.png Page d'Accueil de Glossier /$$$img/ la page d'accueil de Glossier L'identité visuelle est ancrée dans une approche simpliste avec une palette de couleurs minimales comprenant du blanc et du rose tendre

L'identité de marque de Glossier se veut honnête et transparente grâce à sa typographie minimaliste.

L'esthétique de chaque point de contact est apaisante, réfléchie et gratuite.

Chaque élément de la marque - de l'emballage des produits à la puissance du blog - encourage les discussions honnêtes avec les clients.

Les points clés à retenir pour votre stratégie de marque:

Utilisez l'identité de votre marque pour aider votre cible :

Développez une image cohérente de votre marque à travers des visuels, des mots et du texte

S'amuser (compte tenu du fait que la marque se trouve dans l'espace beauté) dans leur parcours avec la marque

2. Airbnb

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Airbnb-1400x480.png Identité de la marque Airbnb /$$$img/

Utilisez l'exemple de l'identité de marque d'Airbnb pour apprendre à construire une expérience de marque cohérente via Studio de design Une identité de marque forte dégage la personnalité de la marque à chaque interaction - exemple : Airbnb.

De l'utilisation d'une palette de couleurs cohérente à une typographie parfaite, l'image de marque d'Airbnb est parfaite. En fait, tout dans la marque renforce le concept d'"appartenance", du logo unique "Belo" et de l'imagerie de la vie réelle à l'interface utilisateur simple et aux messages transparents.

Les points clés pour votre stratégie de marque:

Découvrez le "pourquoi" de votre marque

Utilisez une vision singulière (dans ce cas, l'appartenance) à chaque point de contact de votre identité de marque

La vision doit également se traduire dans l'expérience de l'utilisateur à travers les plateformes, les canaux et les créations

Restez à l'écoute des commentaires de vos clients et intégrez-les si cela est pertinent, afin que votre cible se sente entendue et que votre marque soit plus relatable

3. Oatly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Oatly-1400x621.png Page d'Accueil d'Oatly /$$$img/

l'audace et l'espièglerie sont les maîtres mots de ce site Oatly's identité de la marque

Oatly est une marque construite autour d'un engagement en faveur de la durabilité et de la transparence.

L'identité marketing de la marque font souvent appel à l'humour et à la créativité pour attirer l'attention des clients sur la voix distincte de la marque. L'emballage et l'image de marque globale d'Oatly présentent une esthétique minimaliste, avec des lignes épurées, une typographie simple et une palette de couleurs basiques.

Cette approche reflète l'importance accordée par la marque aux ingrédients naturels et à la simplicité.

Les points clés de votre stratégie de marque:

Oatly n'hésite pas à parler de ses défis en matière de production alimentaire durable, ce qui lui permet d'instaurer un climat de confiance avec sa cible

L'approche de la marque est axée sur l'innovation ; elle est prête à prendre des risques avec des polices de caractères originales et à remettre en question les conventions avec des emballages uniques

Si vous ne savez pas comment faire preuve d'audace, pensez à ceci : Si votre marque était une personne, quelle personnalité aurait-elle ?

4. Headspace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Headspace.png Espace tête /$$$img/

l'identité de la marque Headspace est fortement liée à son design épuré et intuitif via Anna Charité La personnalité de la marque Headspace caractérise un sentiment de pleine conscience et de bonheur chez les utilisateurs de méditation guidée.

Elle utilise une typographie propre et moderne, facile à lire, qui reflète l'accent mis par la marque sur la simplicité et la clarté. En outre, le style visuel de Headspace se définit par des lignes épurées, des illustrations simples et une esthétique minimaliste.

Cependant, l'élément le plus intéressant de l'identité de marque de Headspace est sa palette de couleurs - qui exploite beaucoup d'espaces blancs entrecoupés d'éclats de couleur (alias énergie).

Points clés pour votre stratégie de marque:

Chaque élément de votre marque visuelle doit avoir une signification - par exemple, le point orange du logo de Headspace symbolise un sentiment de centrage et de calme et est représentatif de la tempe du front

La marque utilise la couleur pour démontrer un sens de l'enjouement sans que cela ne soit choquant ; les illustrations et la typographie ont des bords doux, signifiant un ton et un style doux

Vous souhaitez créer une identité de marque qui trouve un écho auprès de votre cible ?

Suivez ces cinq étapes :

Étape 1. Recherche et réflexion

La première étape de la création d'une identité de marque mémorable est la compréhension :

Qui est votre public le plus engagé, ce qu'il veut, à quoi ressemblent ses points de douleur et ce qu'il aime à un niveau plus profond

Les défis de votre public le plus performant

Votre propre valeur ajoutée et votre mission

Les caractéristiques et la personnalité inhérente à votre marque

Faites appel à un spécialiste de l'identité de marque expérimenté pour réaliser une analyse complète de l'audience et adressez-vous à votre service clientèle ainsi qu'à vos équipes commerciales pour obtenir des données en temps réel sur ce qui incite vos clients à rester.

Ces informations vous aideront à concevoir les lignes directrices de votre marque, une ressource qui devrait être facilement accessible à vos concepteurs, rédacteurs de contenu, développeurs, etc.

C'est là que ClickUp se distingue. Que vous souhaitiez créer une identité de marque pour votre entreprise ou celle d'un client, l'utilisation d'un logiciel tel que le Outil de gestion de projet marketing ClickUp permet d'accélérer les choses et de tenir tout le monde au courant.

L'outil de gestion de projet ClickUp vous aide à gérer toutes les étapes de la création d'une identité de marque.

L'outil de gestion de projet ClickUp vous aide à gérer toutes les étapes de la création d'une identité de marque.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-with-filters-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Liste avec filtres simplifiés /$$img/

utilisez les filtres de la Liste de ClickUp pour trier les tâches par statut, priorité, et plusieurs autres champs personnalisés pour une vue personnalisée de votre travail

La création d'une identité de marque comprend de multiples étapes et composants, ce qui rend le suivi du processus de création de marque difficile. Pour construire une identité de marque forte, vous devez garder un onglet sur chaque élément de la marque, comme les visuels, le texte et l'animation, et suivre les diverses tâches gérées par les différents membres de l'équipe.

ClickUp rassemble toutes les tâches, ressources et actifs afin que les équipes puissent suivre chaque étape de la création des lignes directrices de la marque.

De plus, l'outil Fonctionnalité de gestion des tâches ClickUp vous permet d'accomplir une mission primordiale : organiser votre processus de création d'identité de marque en fonction de différents types de tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-types-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Types de tâches simplifiées /$$img/

simplifiez vos tâches avec la vue des tâches ClickUp_

Utilisez-la pour personnaliser vos tâches et sous-tâches en fonction des besoins de votre projet et de votre cible en quelques clics.

Étape 2. Travaillez sur les éléments clés de la marque auxquels votre public s'identifiera

Vous avez fait vos recherches pour identifier ce que votre marque représente et ce que votre public attend.

L'étape suivante consiste à créer un "moodboard" pour tous les éléments de votre marque, tels que :

Créer un logo qui représente fidèlement les valeurs, la mission et la personnalité de votre marque

Finaliser la palette de couleurs en fonction des émotions qu'elle suscite chez le public

Choisir une variété de palettes de couleurs qui illustrent la personnalité de votre marque, telles que :

palette primaire palette secondaire couleur d'arrière-plan la couleur du texte

Expérimenter les polices de caractères pour déterminer celle qui reflète le mieux l'image de votre marque, puis sélectionner un ensemble de caractères à utiliser de manière cohérente sur tous vos points de contact avec la clientèle

Définir le style et le ton en se concentrant sur les choses à faire et à ne pas faire dans la langue, le style et la mise en forme du contenu, et en utilisant des mots spécifiques qui soulignent le mieux ce qu'est votre marque

Concevoir l'emballage et d'autres paramètres de conception liés à l'image pour donner le ton de votre marque

Veiller à ce que tous ces éléments soient abonnés dans l'ensemble des tâches liées à votre marque demande un effort.

Voici comment :

ClickUp Docs vous aide à rassembler toutes vos idées, y compris les images, les fichiers, les liens, etc. en un seul endroit et à les partager avec votre équipe. Vous pouvez utiliser des pages imbriquées, intégrer des signets, ajouter des tableaux et des options de style pour personnaliser Docs pour plus de commodité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Commentaires assignés dans les tâches /$$img/

assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches ClickUp, et affichez rapidement les commentaires attribués dans une liste de contrôle

En outre, vous pouvez utiliser le même document pour rédiger vos directives de marque, les modifier en cours, étiqueter des personnes dans les commentaires, les mettre en forme si nécessaire et les partager avec l'équipe en un seul clic. Les documents vous permettent également d'assigner des éléments d'action, de discuter directement avec les membres de votre équipe et de lever rapidement les doutes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Docs Espace collaboratif avec barres latérales /$$img/

collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les polices, ajouter des relations entre les tâches ou créer des liens vers les tâches directement dans le document_

Avec ClickUp Docs, vous pouvez convertir directement du texte en tâches traçables. De plus, vous pouvez lier les tâches liées entre elles pour vous assurer de ne pas avoir à refaire les mêmes modifications.

Etape 3 : Rassemblez les éléments de votre marque

Vous avez fait le travail de base.

Il est maintenant temps de rassembler tous les éléments de votre marque en un seul endroit - sous la forme de lignes directrices, de modèles et d'un kit de conception de la marque.

Supposons que vous souhaitiez que l'identité de votre marque soit cohérente dans tous vos médias sociaux et autres supports marketing. Dans ce cas, vous devez aider toutes vos équipes - du service client et des ventes au marketing et à la productivité - à mettre la main sur les lignes directrices et le kit de marque en un seul clic.

Imaginons que vous souhaitiez créer des maquettes de marque pour votre client. L'implication des seules équipes chargées du marketing et de la stratégie de marque ne suffira pas.

Il faut que votre équipe de conception, vos développeurs et vos rédacteurs de contenu puissent voir ce qui se passe en temps réel.

Dans cette installation, pensez à utiliser Tableaux blancs ClickUp -un moyen collaboratif de créer des maquettes de produits qui sont assez bonnes pour vous permettre de réussir de collaborations marketing :

N'oubliez pas que la conception de votre identité de marque et la voix de votre marque sont liées.

Si votre produit final ne fait pas écho à la personnalité de votre marque, vos investissements seront vains. Pour vous assurer que toutes vos équipes sont sur la même page, nous vous suggérons de créer un livre de marque que tout le monde pourra suivre et d'utiliser les outils suivants un logiciel de cartes mentales pour faire un brainstorming collectif.

Faites collaborer votre équipe et créez des lignes directrices de marque à partir de zéro - avec chaque élément de la marque dans le livre.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Donnez le coup d'envoi de vos réunions de conception avec les Tableaux blancs ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319830&\_gl=1\*1q77ron\\*gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Utiliser ce Tableau blanc /$$$cta/

Etape 4 : Définir et exécuter votre stratégie de marque

Vous avez presque atteint la dernière étape de votre processus de stratégie de marque - la quatrième étape consiste à s'assurer que votre marque est représentée de manière cohérente sur tous les points de contact - votre site Web, les médias sociaux, les e-mails, etc.

Voici quelques conseils à suivre lors de la mise en œuvre de votre stratégie de marque :

Réfléchissez à l'évolution visuelle de votre marque

Adaptez votre stratégie de marque en fonction du canal en question (publicité, médias sociaux, marketing par e-mail, communications internes, etc.)

Planifiez la façon dont votre contenu va se calquer sur l'identité visuelle de votre marque en termes de tonalité, d'aspect et de convivialité

Élaborez un guide de style de la marque en gardant à l'esprit les éléments suivants :

la façon dont vos clients perçoivent votre marque les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre organisation l'image de votre marque les objectifs business clés de votre marque la voix unique de votre marque le type de produit/service que vous offrez



Vous pouvez également utiliser les outils de ClickUp modèles de lignes directrices de marque de ClickUp pour construire une marque puissante.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Branding-Template.png Utilisez le modèle de stratégie de marque de ClickUp pour gérer votre prochaine initiative de stratégie de marque https://app.clickup.com/signup?template=t-200573053&\_gl=1\*133ubc0\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/

La marque d'une marque forte est une marque visuelle, considérant que les gens traitent les visuels 60,000x plus rapidement qu'un texte. Mais dans le tourbillon des tâches quotidiennes, l'histoire de votre marque peut parfois prendre une mauvaise tournure - sous le formulaire d'une image mal modifiée, d'une illustration inexacte, d'un texte insensible, etc.

Le Modèle de marque ClickUp vous aide à élaborer un processus facile à suivre qui permet de contrôler votre travail et votre équipe. Utilisez ce modèle pour communiquer l'histoire, les valeurs et la mission de votre marque sans perdre de temps ni vous compliquer la vie.

Un autre modèle très intéressant est le modèle Modèle de lignes directrices de la marque par ClickUp . Utilisez-le pour détailler tous vos éléments, tels que le logo, les couleurs, la voix de la marque, les caractères, etc., et assurez la cohérence des valeurs, de l'identité et du message de votre marque tout au long du processus.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Brand-Book-Template.png Utilisez le modèle de livre de marque pour organiser toutes vos idées en un seul endroit https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056928&\_gl=1\*px8mtg\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous cherchez quelque chose de plus complet pour établir une identité unifiée à travers tous les canaux, utilisez Modèle de charte graphique de ClickUp . Ce modèle vous aide à organiser les idées, à visualiser les actifs et à suivre la progression.

Etape 5 : Surveiller, analyser et répéter

La dernière étape de la création d'une identité de marque solide nécessite un contrôle et un suivi constants de l'impact de votre marque sur les utilisateurs.

Pour vous assurer que votre public affiche votre identité de marque de manière positive, suivez les conseils suivants :

Suivez les discussions et les mentions sur les médias sociaux

Effectuez des sondages auprès des clients

Utilisez les analyses pour voir comment les utilisateurs interagissent avec votre marque

Si le suivi des objectifs de votre marque devient une tâche ardue, utilisez ClickUp Objectifs à votre avantage.

La création d'une marque mémorable dont votre cible se souviendra commence par le suivi des objectifs liés à l'identité de votre marque, un domaine dans lequel les objectifs de ClickUp Goals sont essentiels Objectifs ClickUp en aide des tonnes :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Ensemble de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

ne laissez pas l'équipe s'éloigner de l'identité de votre marque avec ClickUp Goals_

Utilisez cette fonctionnalité de ClickUp pour créer des Objectifs traçables pour votre équipe, les aidant à garder le cap et à obtenir des résultats plus rapidement sans compromettre la qualité.

Le rôle des sept éléments dans l'identité de marque

L'identité de votre marque est votre image de marque, ce qui signifie que le positionnement de votre marque comporte un aspect visuel que vous ne devez pas ignorer.

En règle générale, sept éléments clés composent l'identité visuelle d'une marque, à savoir :

1. Logo

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Pixar-logo.png Logo de Pixar /$$$img/

le logo de Pixar

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://www.pixar.com/ le monde est en train de s'effondrer /%href/

le logo est aussi emblématique que les logos peuvent l'être

L'identité de votre marque commence par la conception d'un simple logo.

Si vous voulez comprendre le pouvoir d'un logo de marque visuel, considérez ceci :

Si quelqu'un mentionne un swoosh, vous pensez à la marque Nike. Et qui ne reconnaît pas les arcs dorés emblématiques de McDonald's ?

C'est le pouvoir de l'intégration de la personnalité de votre marque dans votre identité de marque.

Un logo conçu de manière stratégique reste à jamais gravé dans l'esprit du client. Voici comment le réussir :

Il doit susciter une émotion

Doit être simple et minimaliste

Doit être orienté vers une stratégie

Il faut donner du temps à la création et prévoir des séries d'itérations constantes

2. Palette de couleurs de la marque

Les couleurs de la marque ont, elles aussi, un impact important sur l'identité de votre marque. Les clients se connectent psychologiquement à différentes couleurs.

Par exemple, le jaune évoque le bonheur, le rouge la passion, le vert la nature, etc.

La palette de couleurs que vous avez choisie doit donc permettre à vos clients de se connecter instantanément à l'image de votre marque. Par exemple, une palette de couleurs composée de jaune et de rouge fait automatiquement penser à McDonald's.

Les marques les plus visuellement attrayantes suivent ces conseils en matière de couleurs de marque dans leurs documents et campagnes de marketing :

Veiller à la cohérence des couleurs entre les images, les conceptions graphiques et les polices de caractères de la marque

Utiliser une palette de couleurs pour définir l'ambiance de la marque dans son ensemble - les couleurs spécifiques (comme les couleurs chaudes et vives) influencent positivement les émotions de l'observateur, en stimulant le bonheur et l'énergie

Tirez parti d'une palette de couleurs complémentaires pour la rendre plus reconnaissable

Sélectionnez au maximum quatre couleurs complémentaires qui reflètent fidèlement la personnalité de votre marque

3. Polices de caractères de la marque

Si les couleurs de votre marque constituent son identité visuelle, les polices de caractères sont sa voix.

Le texte sert à former le ton et le style de votre marque. En matière de typographie, il existe deux types de polices - les polices de logo et les polices de marque - que vous devez choisir.

La police du logo de Coca-Cola, par exemple, est un exemple classique de police de logo. L'écriture cursive unique de Coca-Cola est immédiatement reconnaissable et est utilisée exclusivement pour le logo de l'entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Coca-Cola-logo-300x200.png Logo de Coca-Cola /$$img/

la police de caractère du logo de Coca Cola est bien connue via ThoughtCo La police de marque de Google, "Product Sans", est un bon exemple de police de marque. Alors que Google possède également un logo distinctif, la police "Product Sans" est utilisée pour divers aspects de l'identité visuelle de la marque, notamment pour les titres des sites web, les documents marketing et les produits de la société.

Pour tirer le meilleur parti de la typographie de votre marque :

Veillez à ce que votre équipe s'en tienne à des directives de marque spécifiques pour les polices à utiliser

Utilisez une police de caractères capable d'établir une connexion avec l'esprit et l'humeur de vos clients

Sélectionnez une police qui correspond à la personnalité de votre marque ; par exemple, les polices contemporaines sans empattement conviennent mieux aux marques à caractère moderne, et les polices manuscrites sont parfaites pour les marques à la personnalité jeune et enjouée

4. Image de marque

Une identité de marque forte repose sur les émotions qu'elle suscite chez le spectateur. Une imagerie forte y contribue largement.

Pour que la conception de votre identité de marque soit une réussite, adoptez ces conseils :

Chaque image, illustration et photo que vous utilisez doit être intentionnelle et cohérente du point de vue du message qu'elle transmet

Alignez l'imagerie de la marque sur le ton du contenu et la personnalité de la marque

Utilisez des images propres, de haute qualité et professionnelles pour stimuler la relativité et améliorer la connexion à la marque

5. Typographie de la marque

La typographie de votre marque, composée de caractères et de polices, transmet la personnalité de votre marque à travers le texte. Tout comme votre logo et votre palette de couleurs, votre choix de typographie doit s'aligner sur l'identité de votre marque.

Suivez ces conseils en matière de typographie pour obtenir le meilleur résultat :

Comprenez pourquoi vous souhaitez utiliser une typographie spécifique ; par exemple, les polices de caractère ont un aspect plus personnel

Essayez de ne pas avoir trop de types et de tailles de caractères

Lorsque vous décidez de la longueur des lignes et de l'espacement, tenez compte de la lisibilité

Assurez-vous que votre typographie est lisible et facile à comprendre pour que l'expérience de l'utilisateur soit positive. Vous pouvez le faire en la testant sur différentes tailles d'écran

6. Formes et motifs de la marque

Les formes et les symboles de la marque sont des éléments visuels essentiels qui donnent un avantage à votre marque. Utilisez ces conseils pour sélectionner les formes et les motifs qui ont un sens esthétique pour votre marque :

Choisissez des formes et des motifs qui sont :

Répondent aux besoins changeants de votre public Pertinents par rapport à leurs demandes actuelles En phase avec le message et la vision de votre marque

Optez pour des formes et des motifs polyvalents qui s'adapteront plus facilement à différents écrans et plateformes

N'oubliez pas la palette de couleurs de votre marque lors de la sélection des formes et des motifs

Veillez à ce que les formes soient évolutives

Testez et expérimentez les motifs jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité

7. Slogans et accroches

Les slogans et les titres d'appel renforcent également l'affinité de votre marque dans une large mesure. Un slogan comporte généralement moins de sept mots, tandis qu'un mot d'ordre en comporte neuf ou plus.

Ces deux éléments textuels doivent résumer votre marque en mots. Ils doivent être simples et courts.

Alors que vos slogans peuvent changer en fonction du produit ou du service que vous commercialisez, votre slogan est plus permanent. Tant qu'ils sont percutants et accrocheurs dans leur exécution et qu'ils décrivent la marque de manière pertinente, vous êtes prêt à partir.

Communiquez l'objectif de votre marque - et améliorez l'expérience de la marque - avec ClickUp

Une bonne marque crée des images de marque ; une grande marque se concentre sur l'amélioration de l'identité de l'entreprise. L'identité d'une grande marque n'est pas le fruit du hasard, elle est construite intentionnellement, en gardant toujours à l'esprit les attributs de la marque.

Donnez un coup de jeune à votre image de marque.. utilisez ClickUp et faites en sorte que votre marque soit vue et mémorisée.

1. Quels sont les éléments clés de l'identité d'une marque ?

Les éléments clés de l'identité de marque comprennent le logo de l'entreprise, la palette de couleurs (y compris les couleurs primaires et secondaires), les polices de caractères de la marque, le style de la marque, le ton, etc.

La création d'une identité de marque réussie est un processus en cinq étapes :

Mener une étude de marché ciblée pour mieux connaître vos clients cibles ainsi que votre proposition de valeur et les caractéristiques de votre marque.

Développez les différents éléments de votre marque - du logo et des couleurs à la police de caractères et au ton - en fonction de la personnalité de votre marque.

Rassemblez tous les éléments de votre marque en un seul endroit sous la forme de lignes directrices, de modèles et d'un kit de conception de la marque.

Définissez et mettez en œuvre votre stratégie de marque pour vous assurer que votre marque est représentée de manière cohérente sur tous les points de contact tels que le site web, les médias sociaux, les e-mails, etc.

Surveillez et suivez l'impact de votre marque à travers les discussions et les mentions sur les médias sociaux via des sondages auprès des clients, des analyses, etc. pour évaluer la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre marque.

3. À faire ClickUp pour aider à établir une identité de marque forte ?

L'outil Logiciel de gestion de la marque ClickUp facilite la création d'une identité de marque. Il offre des fonctionnalités pour :

Stocker le guide de style de votre marque via ClickUp Docs

Gérer les actifs de la marque et d'autres éléments visuels à l'aide des tâches ClickUp

Créer des supports marketing en un temps record à partir de zéro en utilisant des documents prêts à l'emploi Modèles de marque ClickUp Collaborez pour planifier la mission de la marque avec le design de la marque à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Suivez les objectifs de l'identité de la marque à l'aide de ClickUp Objectifs

Avec toute votre identité de marque produits livrables rationalisée, la création d'une image de marque forte sera d'autant plus facile.