les 25 meilleurs logiciels de gestion des flux de travail en 2025

Gérer le travail peut s'apparenter à démêler des écouteurs : frustrant et interminable, surtout lorsque des tâches récurrentes vous font perdre votre temps et votre énergie.

🧐 Le saviez-vous ? 67 % des employés dans le monde admettent passer trop de temps sur des tâches répétitives.

Mais voici la bonne nouvelle : les logiciels de gestion des flux de travail peuvent vous faciliter la tâche.

Ces outils rationalisent les projets, automatisent les tâches et réduisent les efforts manuels. Que vous soyez novice en matière de logiciels de gestion du flux de travail ou à la recherche d'une solution mieux adaptée, vous êtes au bon endroit.

Découvrons ensemble les 25 meilleurs logiciels de gestion des flux de travail qui transformeront le mode de fonctionnement de votre équipe ! 🔧

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des flux de travail ?

Les logiciels de gestion des flux de travail sont des solutions numériques conçues pour automatiser, organiser et optimiser les flux de travail, garantissant ainsi l'exécution efficace des tâches achevées.

De l'attribution des tâches et du suivi des progrès à la facilitation des commentaires et des approbations, les outils de gestion des flux de travail apportent clarté et collaboration à chaque projet.

Vous pouvez personnaliser ces systèmes de gestion des flux de travail pour les adapter à n'importe quel secteur d'activité ou taille d'équipe : ils sont extrêmement polyvalents.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils pour créer un contexte de travail. Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de terminer leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent récupérer plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion des flux de travail

Les logiciels de gestion des flux de travail présentent plus d'avantages que d'inconvénients. En voici quelques-uns :

augmentation de la productivité : *L'automatisation des tâches répétitives, l'élimination des goulots d'étranglement et la libération d'un temps précieux pour la réflexion stratégique et l'innovation

Collaboration améliorée : Mettez en place un système de communication et de travail fluide, nécessitant un minimum d'intervention manuelle

réduction des erreurs : *L'automatisation de tous les processus manuels permet de minimiser les erreurs humaines

meilleure visibilité : *Obtenez des informations en temps réel sur la progression des projets et identifiez rapidement les domaines à améliorer

🧐 Le saviez-vous ? Les entreprises peuvent perdre jusqu'à 1,3 million de dollars par an en raison de flux de travail inefficaces qui ralentissent leurs employés.

Il n'y a donc aucune raison de ne pas opter pour un logiciel de gestion des flux de travail !

Que rechercher dans un logiciel de gestion des flux de travail ?

Avec les nombreuses options logicielles disponibles, la sélection de celle qui convient le mieux nécessite une réflexion approfondie. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Fonctionnalités d'automatisation : Le logiciel doit vous permettre d'automatiser les processus répétitifs et l'attribution des tâches

🎥 Vous vous demandez ce que signifie réellement « automatisation des flux de travail » ? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les outils d'automatisation transforment les tâches répétitives en processus fluides, afin que les équipes puissent cesser de microgérer les transferts et laisser le logiciel gérer le flux.

*tableaux de bord personnalisables : ils doivent vous permettre d'adapter ce que vous affichez pour une meilleure optimisation du flux de travail

interface conviviale : *garantissez que même les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie puissent utiliser l'outil avec une formation minimale

Intégrations : Vérifiez la compatibilité avec vos outils d'entreprise existants pour une transition en toute simplicité

analyses : *Le logiciel doit fournir l'accès à des rapports détaillés et à des informations sur l'avancement des projets

Sécurité : La sécurité des données et la conformité doivent être prioritaires

💡Conseil de pro : privilégiez toujours l'évolutivité et choisissez un outil capable de croître avec votre entreprise et de s'adapter à vos besoins futurs.

En bref : les 25 meilleurs logiciels de gestion des flux de travail pour rationaliser votre travail

Voici un aperçu des 25 outils :

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp Automatisations basées sur l'IA, plus de 15 vues de flux de travail, assistant IA intégré (ClickUp Brain) Équipes ayant besoin d'une plateforme unifiée pour l'automatisation, la planification visuelle et la gestion collaborative du travail free Forever ; *Personnalisation personnalisée disponible pour les entreprises Asana Suivi visuel des tâches, Automatisation des flux de travail, Plus de 270 intégrations Équipes ayant besoin d'une gestion visuelle des tâches et d'une communication rationalisée Free Forever ; les forfaits payants commencent à 13,49 $/mois Monday Personnalisation des flux de travail sans code, Informations sur les projets, Outils CRM et de développement Équipes ayant besoin de flux de travail personnalisé et d'outils de gestion des ressources Gratuit à vie ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois ProofHub Plateforme tout-en-un, suivi du temps, flux de travail personnalisés Équipes de petite à moyenne taille souhaitant unifier la gestion de projet et la collaboration Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 50 $/mois ProcessMaker Automatisation low-code, Traitement intelligent des documents, Intégrations d'entreprise Les moyennes entreprises automatisent des flux de travail complexes en plusieurs étapes Démonstration disponible ; forfaits payants à partir de 3 000 $/mois Smartsheet Vues évolutives (grille, diagramme de Gantt, Kanban), génération de documents, outils de collaboration Organisations développant des projets avec des formats de flux de travail flexibles et la synchronisation des données Essai gratuit de 30 jours ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Wrike Travail Intelligence IA, Tableaux de bord personnalisés, Hiérarchie des dossiers de projet Entreprises gérant des projets complexes et interfonctionnels Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Process Street Checklist basées sur l'IA, logique conditionnelle, modèles SOP Flux de travail de tâches récurrentes et gestion des procédures opératoires normalisées avec intégration de formulaires Essai gratuit de 14 jours ; Tarification personnalisée Hive discuter et vidéo intégrés, Afficher des vues du tableau de bord, Dépendances des tâches* Teams ayant besoin d'une collaboration et d'une communication en temps réel en un seul endroit Gratuit pour toujours ; les forfaits payants commencent à 1,50 $/mois Zapier Plus de 7 000 intégrations, Générateur d'automatisation visuel, Zaps prédéfinis Automatisez les flux de travail en effectuant la connexion de plusieurs applications tierces Gratuit à vie ; les forfaits payants commencent à 29,99 $/mois Kissflow Créateur d'application personnalisée sans code, Indicateurs de flux de travail, Attribution des tâches à tour de rôle Créer des applications d'entreprise sur mesure et automatiser les processus sans ressources de développement Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 1 500 $/mois Kintone Créateur d'application personnalisée, Collaboration en temps réel, Visualisation des données Équipes créant des environnements de travail numériques sans code pour répondre à des besoins personnalisés Essai gratuit de 30 jours ; forfaits payants à partir de 16 $/mois Qntrl Éditeur visuel de flux de travail, automatisation de la conformité, rôles et permission personnalisés Équipes gérant des processus complexes avec une visibilité et une mise en œuvre totales Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Airtable Hybrides tableur-base de données, Environnements de travail personnalisés, Suivi de l'historique des activités Équipes créatives et agences utilisant des flux de travail collaboratifs et visuels Free Forever ; les forfaits payants commencent à 24 $/mois Trello Simplicité Kanban, Automatisation Butler, Activer/désactiver multi-vues Petites équipes et individus gérant des flux de travail légers et visuels Gratuit pour toujours ; les forfaits payants commencent à 5 $/mois Nulab (Backlog) Suivi des bugs + flux de travail, Diagrammes Cacoo, Documentation et communications de partage Équipes d'ingénierie et de production ayant besoin d'outils visuels et collaboratifs Gratuit à vie ; les forfaits payants commencent à 35 $/mois Cflow Générateur par glisser-déposer, Logique condition, Plus de 1 000 intégrations Les équipes remplacent les processus traditionnels par une automatisation sans code Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 22 $/mois Notion Document et flux de travail unifiés, Bases de données personnalisées, Conception modulaire Équipes créant des bases de connaissances et gérant le travail collaboratif en un seul endroit Gratuit à vie ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois ProProfs Projet Suivi du temps + facturation, échéanciers de Gantt, suivi des dépenses Petites équipes et start-ups gérant les livrables et les factures des clients Gratuit pour toujours ; les forfaits payants commencent à 49,97 $/mois Nintex Automatisation par glisser-déposer, Signatures numériques, Créateur de flux de travail dans le cloud Les moyennes et grandes entreprises automatisent les processus impliquant un volume important de documents Démonstration disponible ; Tarifs personnalisés Pipefy Constructeur sans code, Flux de travail conditionnels, Modèles RH/IT Équipes opérationnelles d'automatisation des achats, de l'intégration et de la billetterie Free Forever ; Tarification personnalisée Miro Tableau blanc en temps réel, IA pour résumer, canevas de collaboration Équipes distantes et interfonctionnelles collaborant visuellement dans le cadre d'ateliers et de planification Gratuit pour toujours ; les forfaits payants commencent à 8 $/mois Next Matter Plus de 3 000 intégrations, Suivi du temps, Tableaux de bord analytiques Entreprises ayant besoin d'une automatisation conforme et de sécurité pour leurs équipes opérationnelles et juridiques Essai gratuit ; à partir de 625 $/mois + frais d'utilisateur beSlick Modèles de flux de travail guidés, Pistes d'audit, Interface utilisateur adaptée aux appareils mobiles Équipes dans les secteurs réglementés nécessitant des flux de travail et une documentation conformes Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 16 $/mois Bynder DAM centralisé, étiquette des ressources par IA, flux de travail d'approbation Équipes marketing et marque chargées de la gestion des ressources numériques, des révisions créatives et de la conformité Démonstration disponible ; Tarifs personnalisés

Les 25 meilleurs logiciels de gestion des flux de travail

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Choisissez parmi cette liste les meilleures applications de gestion des flux de travail qui répondent à vos besoins.

1. ClickUp (idéal pour créer des flux de travail personnalisables et gérer des projets collaboratifs)

Essayez ClickUp gratuitement ! Simplifiez le travail d'équipe et créez des flux de travail efficaces de tout type avec ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose un logiciel d'automatisation des flux de travail sans code pour regrouper votre travail sur différentes applications au sein d'une seule plateforme collaborative.

🧠 Fait amusant : 94 % des entreprises numérisent déjà leurs flux de travail à l'aide de systèmes de gestion.

✨ Automatisez vos flux de travail avec ClickUp Automatisations

ClickUp Automatisation transforme les processus manuels fastidieux en flux de travail fluide qui fonctionnent en mode automatique.

Déclenchez des rappels et des notifications sans effort avec Déclenchez des rappels et des notifications avec ClickUp Automatisations

En configurant des déclencheurs et des actions personnalisés, les équipes peuvent éliminer des heures de travail répétitif tout en s'assurant que rien n'est oublié. Des simples changements de statut aux flux de travail complexes en plusieurs étapes, ClickUp s'adapte aux processus uniques de votre équipe sans nécessiter aucune connaissance en codage.

Ce qui distingue ClickUp, c'est sa flexibilité dans la création de règles d'automatisation sur l'ensemble de votre espace de travail. Vous pouvez créer des flux de travail qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour des champs, envoient des notifications et créent de nouvelles tâches en fonction de déclencheurs tels que les dates d'échéance ou les changements de statut, garantissant ainsi des processus cohérents avec moins de travail manuel.

Principales fonctionnalités d'automatisation des flux de travail :

Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe en fonction de la charge de travail, de l'expertise ou des horaires rotatifs

Créez des flux de travail conditionnels qui déclenchent différentes actions en fonction de critères spécifiques

Configurez des tâches récurrentes à l'aide de modèles préremplis pour des processus standardisés

Déplacez les tâches entre les projets et mettez à jour les statuts lorsque les conditions sont remplies

Envoyez des notifications personnalisées aux parties prenantes lorsque des jalons importants sont franchis

👀 Découvrez ClickUp Views pour gérer votre travail à votre façon

Des tableaux visuels à la planification basée sur un échéancier, ClickUp vous offre plusieurs vues pour le suivi et la gestion de vos tâches :

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux organisations une solution complète pour chaque équipe

Vue Liste pour un suivi ciblé des tâches

Vue Tableau (Kanban) pour une gestion visuelle de la progression

Afficher sous forme de diagramme de Gantt pour les échéanciers et les dépendances

Afficher le calendrier pour une planification en un coup d'œil

Vue Tableur pour une planification de type tableur

Vue Équipe pour la gestion de la charge de travail des équipes

Passez à afficher d'un affichage à l'autre à tout moment pour l'adapter au style de votre projet.

🧠 Gardez une longueur d'avance avec ClickUp Brain

ClickUp Brain vous fournit des mises à jour de progression par l’IA et des rapports d'état pour les tâches, les documents et les personnes. Grâce à l'IA, vous pouvez gagner du temps et rester concentré grâce à moins de réunions, des résumés rapides et des tâches automatisées.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer le processus des tâches, des discussions et des notes de réunion

🗺️ Planifiez vos idées avec ClickUp cartes mentales

Des flux de travail complexes ? Pas de problème. Avec ClickUp cartes mentales, vous pouvez décomposer de grandes idées, créer un diagramme de flux de travail et les transformer instantanément en tâches réalisables.

Visualisez des projets complexes, réfléchissez à des idées et établissez la connexion entre des tâches grâce aux cartes mentales ClickUp

🧩 Collaborez visuellement avec ClickUp Tableaux blancs

Vous en avez assez des réunions autour d'un tableau blanc physique dont personne ne se souvient ? ClickUp Whiteboards vous permet de réfléchir en temps réel, d'intégrer des documents et de lier directement les tâches, afin que vos idées restent accessibles à tout moment et en tout lieu.

Donnez vie à vos idées grâce au brainstorming interactif, à la collaboration en temps réel et aux commentaires avec ClickUp Tableaux blancs

📝 Vous ne savez pas par où commencer ? Utilisez les modèles de flux de travail de ClickUp

Lancez n'importe quel processus grâce à plus de 100 modèles de flux de travail prêts à l'emploi conçus pour le marketing, l'ingénierie, les ressources humaines, les opérations, etc. Vous pouvez personnaliser chaque modèle pour l'adapter à votre processus, sans avoir à le créer de toutes pièces.

Le modèle de diagramme de flux de processus en est un exemple. Il vous aide à visualiser chaque étape, à rationaliser les points de décision et à simplifier les transferts entre les membres de l'équipe. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité ou flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos flux de travail à l'aide d'une hiérarchie d'environnements de travail, d'espaces, de dossiers, de listes et de tâches

Choisissez parmi plus de 100 automatisations de flux de travail prédéfinies pour attribuer des tâches personnalisées, publier des commentaires, etc

Suivez les progrès, surveillez les performances et identifiez les goulots d'étranglement grâce aux tableaux de bord ClickUp

Créez des automatisations entièrement personnalisées avec des déclencheurs, des conditions et des actions adaptés à vos processus

Configurez une logique conditionnelle afin que les automatisations ne s'exécutent que lorsque des critères spécifiques sont remplis

Automatisez la création de tâches récurrentes ClickUp pour les flux de travail continus

Utilisez ClickUp Forms pour créer et acheminer automatiquement des tâches en fonction des envois de formulaires

Suivez les activités d'automatisation grâce aux journaux d'audit et à l'historique d'automatisation pour plus de transparence

Donnez la priorité à la sécurité grâce à un cryptage puissant, des contrôles d'accès et la certification SOC 2

Intégrez plus de 1 000 applications telles que Slack, GitHub et Dropbox

ClickUp limitations

En raison de ses nombreuses fonctionnalités et possibilités personnalisées, certains utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage

La version mobile ne dispose pas (encore !) de toutes les fonctionnalités du bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de ClickUp :

ClickUp se distingue par sa polyvalence et son approche tout-en-un de la gestion de projet. C'est devenu l'application la plus utilisée au sein de notre organisation. Elle regroupe la gestion des tâches, la création de documents, le suivi du temps, les objectifs et les outils de collaboration dans une interface unifiée qui facilite la mise en œuvre. Les options de personnalisation sont remarquables, des vues et statuts personnalisés à l'automatisation et aux tableaux de bord. Elle est hautement évolutive, ce qui la rend adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes et aux grandes organisations. L'interface est élégante, et des fonctionnalités telles que les tâches récurrentes, les intégrations avec différents outils et la vue « Tout » rationalisent vraiment la gestion du flux de travail.

ClickUp se distingue par sa polyvalence et son approche tout-en-un de la gestion de projet. C'est devenu l'application la plus utilisée au sein de notre organisation. Elle regroupe la gestion des tâches, la création de documents, le suivi du temps, les objectifs et les outils de collaboration dans une interface unifiée qui facilite la mise en œuvre. Les options de personnalisation sont remarquables, des vues et statuts personnalisés à l'automatisation et aux tableaux de bord. Elle est hautement évolutive, ce qui la rend adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes et aux grandes organisations. L'interface est élégante, et des fonctionnalités telles que les tâches récurrentes, les intégrations avec différents outils et la vue « Tout » rationalisent vraiment la gestion du flux de travail.

💡 Conseil de pro : Commencez par automatiser les tâches à faible risque et à haute fréquence, telles que les rappels quotidiens ou l'attribution des tâches. C'est le moyen le plus simple de renforcer la confiance dans votre système d'automatisation.

2. Asana (idéal pour visualiser et clarifier les flux de travail)

via Asana

Asana est l'outil incontournable des chefs de projet. Ses fonctionnalités aident les équipes à collaborer, à s'organiser et à achever leurs projets de manière efficace.

Grâce à son modèle de données innovant sous forme de graphe de travail et à ses fonctionnalités polyvalentes telles que l'attribution des tâches, le suivi des projets et les vues personnalisables, Asana garantit le bon déroulement de chaque projet, du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Choisissez parmi plusieurs affichages (listes, calendriers, diagrammes de Gantt et tableaux Kanban) pour répondre aux besoins de votre équipe

Automatisez les tâches répétitives et concentrez-vous sur les initiatives stratégiques grâce à l'automatisation des flux de travail par l'IA , qui vous fait gagner du temps

Connectez-vous facilement à plus de 270 applications telles que Google Workspace, Microsoft Teams et Slack

Limites d'Asana

Les tâches ne peuvent être attribuées qu'à une seule personne à la fois

Asana IA n'est pas disponible pour les utilisateurs gratuits

Tarifs Asana

Personnel : Free Forever

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Entreprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana :

G2 : 4,4/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Asana

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos d'Asana

Ils sont faciles à utiliser, vous pouvez utiliser les outils simples ou les rendre plus complexes. Ces contrôles existent même par projet. Certains peuvent être simples, d'autres complexes. J'apprécie également le tableau de bord qui permet de visualiser plusieurs projets d'équipe à la fois.

Ils sont faciles à utiliser, vous pouvez utiliser les outils simples ou les rendre plus complexes. Ces contrôles existent même par projet. Certains peuvent être simples, d'autres complexes. J'apprécie également le tableau de bord qui permet de visualiser plusieurs projets d'équipe à la fois.

🎉 Anecdote : le terme « flux de travail » a été utilisé pour la première fois dans le secteur manufacturier au début des années 1900. Aujourd'hui, il aide les équipes logicielles à livrer plus rapidement et les spécialistes du marketing à planifier leurs lancements. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis les chaînes de montage.

3. Monday (idéal pour créer des flux de travail hautement personnalisables)

Vous avez besoin d'un environnement de travail puissant qui rationalise les flux de travail de votre équipe et fournit des informations claires sur vos projets ? monday.com est là pour vous aider.

L'une de ses fonctionnalités les plus intéressantes est la personnalisation sans code. Votre équipe peut adapter les flux de travail à ses besoins précis sans avoir à coder.

De plus, monday.com propose de puissants outils de gestion des ressources et des solutions spécialisées telles que Monday CRM et Monday Dev, ce qui en fait un outil idéal pour tous les types d'entreprises.

monday. com meilleures fonctionnalités

Suivez les progrès grâce aux diagrammes de Gantt, à la gestion de la charge de travail et aux informations en temps réel

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution des tâches et le suivi des e-mails

Connectez-vous à plus de 200 applications pour simplifier différents flux de travail

limites de monday.com

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

La conception de la plateforme peut sembler encombrée à certains utilisateurs

tarifs monday.com

*free Forever

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur monday.com :

G2 : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de monday.com

Voici ce que cet évaluateur G2 avait à dire à propos de monday.com :

J'utilise monday work management depuis plusieurs mois maintenant, et cela a changé la donne pour notre équipe. La plateforme est incroyablement conviviale et nous a aidés à rationaliser nos flux de travail d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible.

J'utilise monday work management depuis plusieurs mois maintenant, et cela a changé la donne pour notre équipe. La plateforme est incroyablement conviviale et nous a aidés à rationaliser nos flux de travail d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible.

4. ProofHub (Idéal pour la gestion holistique des projets et l'alignement des équipes)

via ProofHub

ProofHub est une plateforme tout-en-un qui vous aide à briser les silos, à centraliser la communication et à transformer des tâches dispersées en réussites rationalisées.

En intégrant des outils de gestion des tâches, de suivi du temps et de collaboration, ProofHub transforme le chaos des projets en une exécution stratégique.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Définissez des jalons clés pour suivre la progression et évaluer les performances du projet

Suivez les performances de votre équipe grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi du temps

Rationalisez les approbations grâce à des flux de travail personnalisés

Limites de ProofHub

Les fonctionnalités d'administrateur limite, telles que la gestion de permission, sont incluses dans le forfait Essential

Fonctionne uniquement en ligne

Tarifs ProofHub

*essai gratuit de 14 jours

Essentiel : 50 $/mois

Contrôle ultime : 99 $/mois

Évaluations et avis sur ProofHub

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ProofHub

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de ProofHub :

Ce que j'apprécie le plus chez ProofHub, c'est la façon dont il simplifie la gestion des différents aspects du marketing de contenu. Je peux tout gérer depuis un seul et même endroit, de la création de contenu à la collaboration, en passant par la révision. Une fois les objectifs de la campagne finalisés, j'utilise le forum de discussion pour documenter notre plan et apporter des ajustements au fur et à mesure. J'apprécie particulièrement sa capacité à créer des flux de travail personnalisés et à gérer les tâches à l'aide de la vue « Tableau ».

Ce que j'apprécie le plus chez ProofHub, c'est la façon dont il simplifie la gestion des différents aspects du marketing de contenu. Je peux tout gérer depuis un seul et même endroit, de la création de contenu à la collaboration, en passant par la révision. Une fois les objectifs de la campagne finalisés, j'utilise le forum de discussion pour documenter notre plan et apporter des ajustements au fur et à mesure. J'apprécie particulièrement sa capacité à créer des flux de travail personnalisés et à gérer les tâches à l'aide de la vue « tableau ».

💡 Conseil de pro : si votre équipe passe son temps à « faire le suivi », c'est le signe que votre flux de travail manque de visibilité. Utilisez des automatisations pour avertir les parties prenantes lorsqu'une tâche les attend.

5. ProcessMaker (idéal pour simplifier les flux de travail complexes des entreprises de taille moyenne)

via ProcessMaker

ProcessMaker vous libère des tâches manuelles fastidieuses en automatisant et en simplifiant les flux de travail complexes.

Grâce à son environnement intuitif à faible code et à son interface glisser-déposer, la conception de flux de travail, la numérisation de formulaires et la gestion des tâches deviennent faciles.

Ils sont idéaux pour les moyennes entreprises, les responsables informatiques, les architectes d'entreprise et les ingénieurs logiciels qui cherchent à automatiser des flux de travail complexes.

Les meilleures fonctionnalités de ProcessMaker

Concevez des flux de travail et automatisez la création de formulaires grâce à des outils intuitifs basés sur l'IA

Éliminez les silos de données grâce à des intégrations telles que Salesforce, SAP et Microsoft Dynamics 365

Extrayez, analysez et traitez les données provenant de divers types de documents, tels que les factures, les contrats ou les formulaires, grâce au traitement intelligent des documents (IDP)

Limites de ProcessMaker

Les personnalisations avancées personnalisées nécessitent des connaissances en PHP ou JavaScript

Les outils de création de formulaires offrent des options de personnalisation limitées

Tarifs ProcessMaker

Démonstration disponible sur demande

Standard : 3 000 $ par mois

Professionnel : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProcessMaker

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ProofHub

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos de ProcessMaker :

ProcessMaker est flexible à utiliser. La plateforme offre la possibilité d'effectuer un test à faire pour vous assurer du bon fonctionnement du processus que vous êtes en train de créer. Vous pouvez exécuter autant de processus que vous le souhaitez.

ProcessMaker est flexible à utiliser. La plateforme offre la possibilité d'effectuer un test à faire pour vous assurer du bon fonctionnement du processus que vous êtes en train de créer. Vous pouvez exécuter autant de processus que vous le souhaitez.

6. Smartsheet (idéal pour créer des flux de travail évolutifs et faciliter la collaboration)

via Smartsheet

Si vous recherchez un moyen simple de gérer vos flux de travail, Smartsheet est fait pour vous. Il vous permet d'organiser vos données grâce à des vues personnalisables, d'automatiser les tâches répétitives et de créer des documents professionnels à l'aide de son outil de génération de documents.

Grâce à sa conception évolutive et à son interface conviviale, Smartsheet vous permet d'optimiser les flux de travail, de collaborer et de gérer efficacement les tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Organisez et visualisez les tâches sous forme de grille, de diagramme de Gantt ou de tableau Kanban pour plus de clarté

Créez et gérez facilement des documents, en intégrant DocuSign pour les contrats

Importez et exportez facilement des données entre Smartsheet et des systèmes externes pour maintenir vos flux de travail à jour

Limites de Smartsheet

Fonctionnalités de suivi du temps limitées pour les tâches

Les automatisations avancées peuvent nécessiter plus de travail manuel que prévu

Tarifs Smartsheet

Essai gratuit de 30 jours

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

gestion avancée du travail : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Smartsheet

Voici ce que cet évaluateur G2 avait à dire à propos de Smartsheet :

Smartsheet est convivial pour les débutants et assez facile à configurer pour créer une grille de base, des rapports et même des tableaux de bord de haut niveau. Bien que certains éléments puissent se compliquer si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en programmation pour utiliser Smartsheet.

Smartsheet est convivial pour les débutants et assez facile à configurer pour créer une grille de base, des rapports et même des tableaux de bord de haut niveau. Bien que certains éléments puissent se compliquer si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en programmation pour utiliser Smartsheet.

7. Wrike (idéal pour gérer des projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes)

via Wrike

Grâce à sa gestion centralisée des tâches et à ses outils de collaboration robustes, Wrike est idéal pour les équipes qui gèrent des projets complexes et interdépartementaux. Il vous permet de créer un nombre illimité de dossiers, de projets, de tâches et de sous-tâches tout en suivant facilement les responsabilités grâce à une visibilité claire des personnes assignées.

La fonctionnalité phare de Wrike, Work Intelligence, utilise l'IA pour simplifier les tâches, prédire les résultats et permettre une prise de décision plus intelligente.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Obtenez des informations en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables qui permettent à votre équipe de rester concentrée sur les priorités

Automatisez les tâches répétitives et optimisez les flux de travail pour une meilleure efficacité et des décisions basées sur les données grâce à l'IA Work Intelligence

Limites de Wrike

La mise en place des paramètres d'intégrations peut parfois s'avérer complexe

Certaines fonctionnalités du bureau ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Tarifs Wrike

Essai gratuit de 14 jours

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels de Wrike

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Wrike :

Un outil de gestion de projet utile pour tous les besoins de notre équipe, de la planification et l'affectation des ressources à la création de rapports précis. Nous l'utilisons tous les jours et l'intégration a été très facile. Le service client est toujours disponible

Un outil de gestion de projet utile pour tous les besoins de notre équipe, de la planification et l'affectation des ressources à la création de rapports précis. Nous l'utilisons tous les jours et l'intégration a été très facile. Le service client est toujours disponible

🎉 Anecdote amusante : dans ClickUp, vous pouvez combiner des automatisations, des modèles et des commentaires assignés pour créer des cycles de tâches récurrentes qui servent de rappel, assignent et documentent la progression sans intervention humaine.

8. Process Street (idéal pour créer des flux de travail avec une efficacité optimisée par l'IA)

via Process Street

process Street est un outil simple mais puissant pour gérer les flux de travail récurrents. * Il vous aide à créer des checklists des processus, à automatiser les approbations et à utiliser la logique conditionnelle.

Grâce à ses outils d'attribution des tâches, d'approbation et de flux d'activités de partage, Process Street permet à votre équipe de travailler de manière cohérente. Intégrez vos outils placés dans les favoris pour créer une expérience de flux de travail fluide et cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Utilisez la logique conditionnelle pour vous adapter de manière dynamique à des conditions spécifiques, simplifiant ainsi les processus complexes

Collectez et gérez efficacement les données grâce à des formulaires qui s'intègrent facilement dans les flux de travail

Créez des checklist et des procédures opératoires normalisées personnalisées à partir de la bibliothèque de modèles et appliquez-les à plusieurs environnements de travail

Limites de Process Street

Une approche axée sur les checklist peut ne pas convenir aux flux de travail complexes

Absence de suivi des progrès en temps réel

Tarifs de Process Street

*essai gratuit de 14 jours

Startup : tarification personnalisée

Pro : tarification personnalisée

*entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Process Street

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Process Street

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos de Process Street :

Il offre une expérience très conviviale aux utilisateurs finaux et propose différentes options pour mettre en œuvre divers types de processus dans l'outil (par exemple, sondages, collecte de données et d'actifs, intégration, etc.). La possibilité d'afficher l'état et les données sur les performances des flux est vraiment appréciable. La possibilité de se connecter à des applications puissantes et à d'autres outils est également très intéressante. Enfin, le service client de leur équipe d'assistance est également excellent.

Il offre une expérience très conviviale aux utilisateurs finaux et propose différentes options pour mettre en œuvre divers types de processus dans l'outil (par exemple, sondages, collecte de données et d'actifs, intégration, etc.). La possibilité d'afficher l'état et les données sur les performances des flux est vraiment appréciable. La possibilité de se connecter à des applications puissantes et à d'autres outils est également très intéressante. Enfin, le service client de leur équipe d'assistance est également excellent.

9. Hive (idéal pour faciliter la communication et l'exécution des projets)

via Hive

Imaginez disposer d'une messagerie instantanée, de visio-conférences et de calendriers de partage intégrés : c'est Hive, qui permet à tout le monde d'être sur la même page. Hive est plus qu'un simple outil de gestion des flux de travail. C'est un hub de communication qui rassemble votre équipe et fait terminer les tâches.

Leur gestion des tâches, leur suivi des projets et leurs intégrations simplifient les flux de travail et améliorent la collaboration en temps réel. Le résultat ? Une communication plus fluide et une exécution plus rapide. Les meilleures fonctionnalités de Hive

Créez, attribuez et suivez facilement les tâches grâce à des fonctionnalités telles que les dates d'échéance, les niveaux de priorité et les dépendances entre les tâches

Obtenez un aperçu en temps réel de la progression de votre équipe grâce à des tableaux de bord personnalisables

Connectez-vous à des outils populaires tels que Google Workspace, Slack et Trello pour centraliser votre flux de travail

Limites de Hive

Les fonctionnalités avancées telles que l'assistant IA et les diagrammes de Gantt ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Les multiples options de personnalisation peuvent allonger le temps de configuration

Tarifs Hive

Free Forever

Starter : 1,50 $/mois par utilisateur

équipes : *5 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Hive

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire à propos de Hive :

Hive est idéal pour les équipes qui recherchent un outil de gestion de projet collaboratif, flexible et facile à automatiser, capable de s'adapter à leur croissance. Il est particulièrement apprécié des équipes à distance, des services marketing et des équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une communication claire et d'une bonne visibilité sur les tâches.

Hive est idéal pour les équipes qui recherchent un outil de gestion de projet collaboratif, flexible et facile à automatiser, capable de s'adapter à leur croissance. Il est particulièrement apprécié des équipes à distance, des services marketing et des équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une communication claire et d'une bonne visibilité sur les tâches.

10. Zapier (idéal pour la connexion d'application et l'automatisation du flux de travail)

via Zapier

Zapier connecte toutes vos applications favorites en un seul endroit, vous permettant d'automatiser les flux de travail, appelés « Zaps », en quelques clics seulement.

Automatisez tout, de l'ajout de nouveaux prospects à votre CRM au déclenchement de notifications Slack lorsqu'une tâche est en retard. Avec plus de 7 000 applications dans son vaste écosystème, Zapier s'intègre à pratiquement tous les outils que vous utilisez.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez facilement des Zaps grâce à l'interface intuitive par glisser-déposer

Définissez visuellement des déclencheurs et des actions et effectuez l'automatisation de la plupart des tâches

Commencez rapidement grâce aux Zaps prédéfinis et tirez parti des fonctionnalités d'IA pour résumer les discussions ou extraire des informations à partir des données

Limites de Zapier

La création d'automatisations complexes peut nécessiter un certain apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant, ce qui peut ne pas convenir aux petites équipes

Tarifs Zapier

*free Forever

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,5 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Zapier

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Zapier :

J'utilise Zapier depuis plusieurs années pour intégrer d'autres applications sur WordPress. Ce que j'apprécie particulièrement chez Zapier, c'est sa facilité d'utilisation. Plus précisément, même sans compétences en code, la configuration des « Zaps » (workflows automatisés) est intuitive et simple

J'utilise Zapier depuis plusieurs années pour intégrer d'autres applications sur WordPress. Ce que j'apprécie particulièrement chez Zapier, c'est sa facilité d'utilisation. Plus précisément, même sans compétences en code, la configuration des « Zaps » (workflows automatisés) est intuitive et simple

11. Kissflow (idéal pour créer des applications d'entreprise personnalisées sans code)

via Kissflow

Et si votre équipe pouvait se transformer en développeurs citoyens ? Avec Kissflow et son générateur d'applications intuitif sans code, c'est tout à fait possible !

Sa fonction glisser-déposer permet à tout un chacun de créer des applications personnalisées et d'automatiser des processus qui simplifient les processus d'entreprise. Elle élimine le besoin d'un code complexe ou le recours à des ressources informatiques.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Créez des applications personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques sans écrire une seule ligne de code

Attribuez des tâches à des individus, à plusieurs personnes ou à des services grâce à des options flexibles telles que le tour de rôle ou les délais fixes

Mesurez l'efficacité des flux de travail grâce à des indicateurs intégrés et des rapports prédéfinis pour le suivi de la progression

Limites de Kissflow

Peut être coûteux pour les petites entreprises

Intégration avec d'autres plateformes à limite

Tarifs Kissflow

essai gratuit disponible *

Basique : 1 500 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kissflow

G2 : 4,3/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Kissflow

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos de Kissflow :

Le principal avantage de KissFlow est qu'il nous permet d'automatiser tous les formulaires et documents. Mes employés peuvent suivre la progression et cela garantit la responsabilité et la facilité d'utilisation. Il a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre.

Le principal avantage de KissFlow est qu'il nous permet d'automatiser tous les formulaires et documents. Mes employés peuvent suivre la progression et cela garantit la responsabilité et la facilité d'utilisation. Il a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre.

12. Kintone (idéal pour créer des applications personnalisées pour un espace de travail numérique idéal)

via Kintone

Oubliez les feuilles de calcul encombrantes et les outils génériques : avec Kintone, vous pouvez créer des applications personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques. Créez l'espace de travail numérique idéal pour votre équipe, sans avoir à coder !

De la gestion des tickets d'assistance client au suivi des stocks, en passant par l'organisation des processus RH et la gestion des projets, Kintone vous permet de créer les outils dont vous avez besoin pour travailler plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts.

Les meilleures fonctionnalités de Kintone

Concevez des bases de données, créez des flux de travail et personnalisez les affichages en fonction des besoins de votre équipe

Collaborez avec votre équipe grâce aux commentaires intégrés à l'application, aux @mentions et aux notifications en temps réel

Obtenez des informations précieuses grâce à des diagrammes et graphiques personnalisables qui agissent en tant que fournisseur de visualisations en temps réel de vos données

Limites de Kintone

Limite à 50 000 enregistrements par application et 150 champs par formulaire

L'exploration des logiciels peut prendre du temps

Tarifs Kintone

*essai gratuit de 30 jours

Professionnel : 16 $/mois par utilisateur

Personnalisé : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Kintone

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Kintone

Voici ce que cet évaluateur G2 avait à dire à propos de Kintone :

Kintone s'est révélé être une excellente plateforme pour la transition de notre équipe. Nous apprécions la structure bien organisée des applications, la flexibilité de personnalisation de chacune d'entre elles et, surtout, l'excellent service client dont nous avons bénéficié tout au long du processus d'installation. L'équipe d'assistance a rendu notre expérience d'intégration fluide, renforçant ainsi notre confiance dans la plateforme.

Kintone s'est révélé être une excellente plateforme pour la transition de notre équipe. Nous apprécions l'organisation bien structurée des applications, la flexibilité de personnalisation de chacune d'entre elles et, surtout, l'excellent service client dont nous avons bénéficié tout au long du processus d'installation. L'équipe d'assistance a rendu notre expérience d'intégration fluide, renforçant ainsi notre confiance dans la plateforme.

13. Qntrl (Idéal pour gérer des flux de travail complexes avec une visibilité et un contrôle achevés)

via Qntrl

Qntrl vous aide à prendre le contrôle de vos processus d'entreprise en vous offrant une plateforme centralisée pour organiser les tâches, automatiser les flux de travail et améliorer la collaboration.

Visualisez tout grâce à une interface glisser-déposer, automatisez les contrôles de conformité et gérez les demandes à partir d'un hub. Les rapports et les analyses vous aident à mesurer les performances et à optimiser efficacement les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Qntrl

Visualisez l'ensemble de votre flux de travail grâce à des affichages personnalisables et des mises à jour en temps réel

Assurez le respect des normes grâce à des contrôles automatisés des processus et à l'application des politiques

Éliminez les obstacles à la communication en intégrant l'accès aux données, les mises à jour et les commentaires directement dans les flux de travail

Limites de Qntrl

Options de personnalisation limitées

L'expérience mobile n'est peut-être pas suffisante

Tarifs Qntrl

essai gratuit disponible*

Standard : 20 $/mois

Entreprise : 40 $/mois

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qntrl

G2 : 4,5/5 (plus de 25 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Qntrl

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Qntrl :

Nous pouvons créer des scripts personnalisés basés sur javascript. Il existe plusieurs options, telles que l'attribution à une personne spécifique, l'attribution à un rôle ou à une équipe, ou l'automatisation à l'aide de fonctions personnalisées.

Nous pouvons créer des scripts personnalisés basés sur javascript. Il existe plusieurs options, telles que l'attribution à une personne spécifique, l'attribution à un rôle ou à une équipe quelconque, ou l'automatisation à l'aide de fonctions personnalisées.

14. Airtable (idéal pour les flux de travail collaboratifs de type tableur)

via Airtable

Outil très apprécié, Airtable combine la simplicité d'un tableur et la puissance d'une base de données.

Airtable est bien plus qu'une simple plateforme de feuilles de calcul : il vous permet de créer un flux de travail de gestion de projet personnalisable. Concevez des flux de travail sur mesure, gérez des projets, organisez des données et collaborez avec votre équipe en temps réel, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez l'espace de travail idéal grâce à la fonctionnalité Cobuilder d'Airtable

Choisissez parmi des tableaux Kanban, des calendriers et bien d'autres outils pour visualiser vos projets de la manière la plus adaptée au mode de travail de votre équipe

Attribuez des tâches, partagez le statut des projets et enregistrez l'historique des activités pour une collaboration efficace

Limites d'Airtable

Cela peut ne pas être suffisant pour l'analyse de données complexes et la création de rapports

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Tarifs Airtable

*free Forever

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : 54 $/mois par utilisateur

à l'échelle de l'entreprise : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Airtable

Lisez le commentaire de ce critique Capterra à propos d'Airtable :

Dans l'ensemble, Airtable fournit un excellent équilibre entre simplicité et puissance, ce qui en fait un excellent choix pour gérer des projets, organiser des données et rationaliser les flux de travail. Sa conception intuitive et ses options personnalisées en font un outil convivial pour les utilisateurs individuels et les équipes.

Dans l'ensemble, Airtable fournit un excellent équilibre entre simplicité et puissance, ce qui en fait un excellent choix pour gérer des projets, organiser des données et rationaliser les flux de travail. Sa conception intuitive et ses options personnalisées en font un outil convivial pour les utilisateurs individuels et les équipes.

🧐 Le saviez-vous ? Les workflows basés sur les permission empêchent le partage accidentel d'informations, car votre tâche d'approbation financière ne doit pas avoir de visibilité sur l'ensemble de l'équipe de conception.

15. Trello (le meilleur pour la gestion visuelle des tâches et la collaboration)

via Trello

Reconnu comme le pense-bête numérique incontournable pour les équipes du monde entier, Trello est un logiciel de gestion de projet visuel.

Que vous planifiiez une campagne marketing ou coordonniez le lancement d'un produit complexe, cet outil de gestion des flux de travail transforme les listes à faire chaotiques en tableaux Kanban rationalisés qui facilitent le suivi des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Visualisez les flux de travail à l'aide de tableaux Kanban, de listes et de cartes

Passez rapidement à l'afficher Échéancier, à l'afficher Calendrier et au tableau de bord

Utilisez Butler, l'outil d'automatisation de Trello, pour automatiser les tâches répétitives

Limites de Trello

Fonctionnalités de gestion de projet limite, telles que le suivi du temps et la création de rapports

Les tableaux ne peuvent être exportés qu'au format PDF avec une intégration

Tarifs Trello

*free Forever

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello :

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels de Trello :

Voici ce que cet évaluateur G2 avait à dire à propos de Trello :

J'ai adoré le fait qu'il soit si facile à utiliser, à tel point que mes employés peu familiarisés avec la technologie ont pu s'en servir sans que j'aie à intervenir pour corriger leurs erreurs. Il est personnalisable, ce qui m'a permis de l'utiliser pour tous les projets sur lesquels nous travaillions, et pas seulement pour ceux spécifiques à notre secteur d'activité.

J'ai adoré le fait qu'il soit si facile à utiliser, à tel point que mes employés peu familiarisés avec la technologie ont pu s'en servir sans que j'aie à intervenir pour corriger leurs erreurs. Il est personnalisable, ce qui m'a permis de l'utiliser pour tous les projets sur lesquels nous travaillions, et pas seulement pour ceux spécifiques à notre secteur d'activité.

16. Nulab (Idéal pour un environnement de travail unifié favorisant l'innovation et la collaboration)

via Nulab

Nulab propose des outils de gestion des flux de travail puissants tels que Backlog pour la gestion de projet et Cacoo pour la création de diagrammes de flux de travail.

Cette plateforme intégrée vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour planifier, suivre et exécuter efficacement vos projets, de la gestion des tâches et du suivi des problèmes à la communication en temps réel et à la collaboration visuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Nulab

Planifiez, suivez et gérez vos projets à l'aide d'outils tels que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et les graphiques burndown

Collaborez en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux blancs en ligne, les documents de partage et les outils de communication intégrés

Capturez, attribuez et résolvez efficacement les problèmes grâce à des outils intégrés qui rationalisent le processus de suivi des bugs

Limites de Nulab

Le forfait Free ne permet que cinq intégrations maximum

Gestion des fichiers restreinte en raison d'une limite de taille de 10 Mo

Tarifs Nulab

*free Forever

Starter : 35 $/mois

Standard : 100 $/mois

Premium : 175 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nulab :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Nulab

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de l'outil de gestion des flux de travail de Nulab, Backlog :

Le principal atout de ce logiciel réside dans sa conception simple et sa facilité d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs. Lorsque j'ai rejoint cette entreprise, je n'avais aucune expérience dans ce domaine, mais je me suis facilement adapté à toutes les fonctionnalités, car c'était la première fois que j'utilisais un logiciel de suivi des bugs pour préparer des rapports de bugs via un logiciel de suivi des bugs. Je peux facilement mentionner des bugs dans ce logiciel et les attribuer. Je peux également mentionner quels bugs sont d'une priorité élevée.

Le principal atout de ce logiciel réside dans sa conception simple et sa facilité d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs. Lorsque j'ai rejoint cette entreprise, je n'avais aucune expérience dans ce domaine, mais je me suis facilement adapté à toutes les fonctionnalités, car c'était la première fois que j'utilisais un logiciel de suivi des bugs pour effectuer des rapports de bugs. Je peux facilement mentionner les bugs dans ce logiciel et les attribuer. Je peux également mentionner quels bugs sont de haute priorité.

🧐 Le saviez-vous ? Les flux de travail permettent de mettre en évidence le travail invisible, tel que les suivis, les mises à jour ou les tâches d'administrateur, afin que vous puissiez les éliminer ou les automatiser au lieu de les laisser vous faire perdre votre temps.

17. Cflow (idéal pour transformer les processus d'entreprise traditionnels en flux de travail automatisés)

via Cflow

Vous souhaitez abandonner le papier et rationaliser vos processus d'entreprise complexes ? Cflow est une solution de gestion des flux de travail puissante et sans code qui vous permettra de faire tout cela.

Il utilise l'automatisation intelligente pour transformer votre travail et numériser les opérations dans tous vos services. Il s'agit d'un système de gestion des flux de travail fiable, avec plus de 1 000 intégrations, comme Zapier, et une sécurité des données de premier ordre.

Les meilleures fonctionnalités de Cflow

Créez des formulaires personnalisés sans compétences techniques grâce à un générateur de formulaires par glisser-déposer

Configurez des flux de travail automatisés complexes avec une logique conditionnelle pour les approbations

Obtenez des informations exploitables pour optimiser vos processus d'entreprise et identifier les goulots d'étranglement dans vos flux de travail

Limites de Cflow

La bibliothèque de modèles comprend principalement des modèles d'automatisation des processus d'entreprise, qui peuvent ne pas convenir à tout le monde

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Tarifs Cflow

essai gratuit disponible*

Joy : 22 $/mois par utilisateur

Bliss : 32 $/mois par utilisateur

Zen : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cflow :

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Cflow

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos de Cflow :

Je l'utilise depuis quelques mois maintenant, et cela m'a aidé à organiser mon travail efficacement. L'orientation sans code et les solutions basées sur l'IA facilitent la gestion de plusieurs projets et approbations. La fonctionnalité qui me semble vraiment remarquable est la possibilité de créer des modèles pour chaque projet, puis de les personnaliser de manière personnalisée pour chaque nouveau projet. Le tableau Kanban est un autre avantage qui a permis de standardiser et de systématiser la gestion de projet. Le statut de chaque projet ou tâche peut être facilement suivi, ce qui permet une gestion efficace.

Je l'utilise depuis quelques mois maintenant, et cela m'a aidé à organiser mon travail efficacement. L'orientation sans code et les solutions basées sur l'IA facilitent la gestion de plusieurs projets et approbations. La fonctionnalité qui me semble vraiment remarquable est la possibilité de créer des modèles pour chaque projet, puis de les personnaliser selon les besoins pour chaque nouveau projet. Le tableau Kanban est un autre avantage qui a permis de standardiser et de systématiser la gestion de projet. Le statut de chaque projet ou tâche peut être facilement suivi, ce qui permet une gestion efficace.

18. Notion (idéal pour créer une base de connaissances centralisée avec un environnement de travail personnalisable)

via Notion

Oubliez le jonglage entre plusieurs applications : Notion réinvente l'environnement de travail en combinant la documentation des processus, la gestion de projet et la collaboration entre équipes au sein d'une seule et même plateforme puissante.

Il organise tout en un seul endroit, facilitant ainsi la gestion des tâches, des notes et des projets. Grâce à des modèles et des bases de données personnalisables, vous pouvez adapter Notion à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Concevez des environnements de travail parfaitement adaptés au flux de travail de votre équipe : organisez vos projets, vos tâches et vos documents

Exprimez-vous à l'aide de divers types de contenu : texte, images, tableaux et même tableaux Kanban et calendriers

Utilisez les commentaires, les mentions et les documents partagés pour que tout le monde soit sur la même page

Limites de Notion

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface basée sur des pages complexe

Pas d'accès hors ligne

Tarifs Notion

*free Forever

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels de Notion

Voici ce que cet évaluateur de Capterra avait à dire à propos de Notion :

Dans l'ensemble, je l'adore. J'utilise Notion presque tous les jours pour mon travail et mes projets personnels, et même après plusieurs mois d'utilisation, je n'ai toujours pas rencontré le moindre problème. C'est une application formidable et l'une de mes places dans les favoris.

Dans l'ensemble, je l'adore. J'utilise Notion presque tous les jours pour mon travail et mes projets personnels, et même après plusieurs mois d'utilisation, je n'ai toujours pas rencontré le moindre problème. C'est une application formidable et l'une de mes places dans les favoris.

💡 Conseil de pro : vous pouvez connecter les vues Calendrier et Kanban dans des outils tels que Notion, ClickUp ou Trello, ce qui vous permet de passer d'un échéancier à l'autre et d'un statut à l'autre sans perdre le contexte.

19. ProProfs Projet (idéal pour créer des flux de travail efficaces pour les petites entreprises)

via ProProfs Projet

ProProfs Project s'occupe de la gestion de projet pour les petites équipes en pleine croissance. Il s'agit d'une solution économique avec un forfait gratuit pour cinq utilisateurs maximum, parfaite pour les start-ups et les petites entreprises qui font leurs premiers pas.

Vous pouvez facilement collaborer, suivre les dépenses et générer des rapports pertinents sur les performances des projets, l'allocation des ressources et la productivité de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Projet

Attribuez des tâches, fixez des délais et suivez la progression à l'aide de sous-tâches et de niveaux de priorité, en responsabilisant chacun

Visualisez les échéanciers et les dépendances des projets à l'aide de diagrammes de Gantt, afin que tout le monde soit sur la même page

Enregistrez facilement les heures facturables et générez des factures directement à partir du temps suivi, simplifiant ainsi le processus de facturation

Limites du projet ProProfs

Fonctionnalités avancées limitées pour les projets complexes

Options de personnalisation limitées

Tarifs de ProProfs Project

*free Forever

Entreprise : 49,97 $/mois

Évaluations et avis sur ProProfs Projet :

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 75 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de ProProfs Projet

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de ProProfs Projet :

ProProfs m'aide à optimiser ma charge de travail sans aucun problème. Grâce à son tableau de bord intuitif, je peux suivre si certaines ressources sont surchargées ou sous-utilisées. Je peux ainsi ajuster rapidement mes flux de travail et gérer efficacement ma charge de travail quotidienne.

ProProfs m'aide à optimiser ma charge de travail sans aucun problème. Grâce à son tableau de bord intuitif, je peux suivre si certaines ressources sont surchargées ou sous-utilisées. Je peux ainsi ajuster rapidement mes flux de travail et gérer efficacement ma charge de travail quotidienne.

20. Nintex (idéal pour les flux de travail axés sur l'automatisation)

via Nintex

Nintex est particulièrement adapté aux moyennes et grandes entreprises qui souhaitent gérer des flux de travail complexes. Axé sur l'automatisation et l'optimisation des processus, il est idéal pour les services RH, financiers et clientèle.

La plateforme offre une assistance pour de nombreuses applications visant à optimiser la gestion du flux de travail et des documents.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

Créez des flux de travail sans effort grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer

Simplifiez les processus d'approbation et garantissez la conformité grâce à des fonctionnalités telles que les signatures numériques et les flux de travail documentaires interactifs

Automatisation basée sur le cloud pour l'intégration des données et la gestion des tâches

Limites de Nintex

Il manque de fonctionnalités avancées de gestion des flux de travail et de collaboration

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Tarifs Nintex

Démonstration disponible sur demande

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nintex :

G2 : 4,2/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Nintex

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos de Nintex :

Nintex a complètement changé la donne en matière d'automatisation de nos processus d'entreprise. La fonctionnalité d'automatisation des flux de travail, puissante et facile à utiliser, est vraiment performante. Elle nous a permis de gagner un temps considérable dans ce domaine et d'automatiser des tâches répétitives telles que la saisie de données et le processus d'approbation. De plus, leurs fonctionnalités de formulaires et d'application nous ont aidés à développer des formulaires personnalisés qui peuvent être remplis et envoyés depuis n'importe où, ce qui nous a permis de simplifier la collecte d'informations sur le terrain.

Nintex a complètement changé la donne en matière d'automatisation de nos processus d'entreprise. La fonctionnalité d'automatisation des flux de travail, puissante et facile à utiliser, est vraiment performante. Elle nous a permis de gagner un temps considérable dans ce domaine et nous avons pu automatiser des tâches répétitives telles que la saisie de données et le processus d'approbation. De plus, leurs fonctionnalités de formulaires et d'application nous ont aidés à développer des formulaires personnalisés qui peuvent être remplis et envoyés depuis n'importe où, ce qui nous a permis de simplifier la collecte d'informations sur le terrain.

🎉 Anecdote amusante : les checklists sont l'outil de gestion des flux de travail le plus sous-estimé. Des salles d'opération aux missions dans l'espace, même le travail le plus complexe commence par des listes simples et reproductibles.

21. Pipefy (le meilleur pour l'automatisation sans code)

via Pipefy

De la gestion des tâches RH telles que le recrutement à la rationalisation des opérations d'approvisionnement et de service client personnalisés, Pipefy répond à divers besoins de l'entreprise.

Pipefy est une plateforme sans code qui offre des outils pour créer, automatiser et gérer des flux de travail sans dépendre fortement de l'assistance informatique.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Concevez des flux de travail à l'aide d'outils glisser-déposer, de logique conditionnelle et d'attributions de tâches automatisées

Connectez-vous à plus de 300 applications pour garantir un flux de données fluide

Mettez rapidement en œuvre des flux de travail à l'aide de modèles pour la gestion des processus d'entreprise

Limites de Pipefy

Options de personnalisation limite avec le forfait gratuit

La logique de condition ne peut pas être utilisée sur les fichiers PDF

Tarifs Pipefy

*free Forever

Entreprise : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Illimité : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pipefy :

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Pipefy

Voici ce que cet évaluateur G2 avait à dire à propos de Pipefy :

Pipefy m'aide au suivi de mes à faire et à savoir à quelle étape j'en suis dans mes processus quotidiens. Le plus grand avantage est que je rate très rarement une activité importante.

Pipefy m'aide au suivi de mes à faire et à savoir à quelle étape j'en suis dans mes processus quotidiens. Le plus grand avantage est que je rate très rarement une activité importante.

22. Miro (idéal pour visualiser et collaborer efficacement sur des idées)

via Miro

Miro est une plateforme de collaboration en ligne innovante qui accélère le passage de l'idée au résultat. Elle est particulièrement bien adaptée aux équipes de divers secteurs qui recherchent une plateforme flexible et intuitive pour faciliter la collaboration et la gestion de projet.

Sa capacité à fournir l'assistance pour le brainstorming et la planification en temps réel le rend idéal pour le développement de produits, les campagnes marketing et la conception UX.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Utilisez Intelligent Canvas pour combiner des documents, des cartes mentales, des diagrammes et bien plus encore avec un nombre illimité de membres, même dans la version gratuite

Travaillez sans effort grâce à des fonctionnalités telles que la modification en cours en temps réel, la conférence vidéo et les commentaires directs

Générez des prototypes, résumer les discussions et tirez des enseignements précieux de votre travail collaboratif grâce à l'IA

Limites de Miro

L'application mobile peut parfois manquer de fonctions

Les grandes tables ralentissent les surfeurs

Tarifs Miro

Free Forever

Starter : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise Guard : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Miro

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Miro :

J'utilise Miro pour organiser les informations relatives à un projet. Captures d'écran, liens, flux, détails concurrentiels, échéanciers : tout est regroupé dans un tableau Miro GÉANT où je peux facilement trouver ce dont j'ai besoin et le partager efficacement avec d'autres.

J'utilise Miro pour organiser les informations relatives à un projet. Captures d'écran, liens, flux, détails concurrentiels, échéanciers : tout est regroupé dans un tableau Miro GÉANT où je peux facilement trouver ce dont j'ai besoin et le partager efficacement avec d'autres.

🧐 Le saviez-vous ? Les outils de tableau blanc tels que ClickUp Whiteboards ou Miro ne servent pas uniquement au brainstorming : ils peuvent être connectés à des tâches et des flux de travail en temps réel, intégrant ainsi la conceptualisation à l'exécution.

23. Next Matter (idéal pour automatiser les flux de travail complexes des entreprises)

via Next Matter

Next Matter est un logiciel d'automatisation des flux de travail sans code qui simplifie les opérations et stimule la collaboration pour les moyennes et grandes entreprises.

Ils vous permettent de gérer efficacement les questions juridiques et de créer des flux de travail complexes sans nécessiter de connaissances approfondies en code, pour une excellence opérationnelle dans tous les services.

Les meilleures fonctionnalités de Next Matter

Intégrez plus de 3 000 applications pour faciliter l'échange de données et automatiser l'entrée des données

Restez au fait de vos tâches individuelles grâce à un suivi précis du temps passé

Obtenez des informations précieuses sur les performances opérationnelles grâce à des analyses complètes

Limites de Next Matter

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Les flux de travail volumineux peuvent subir des retards de chargement

Tarifs Next Matter

essai gratuit disponible*

Starter : 625 $ de frais de plateforme/mois + 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 2 950 $ de frais de plateforme/mois + 29 $/mois par utilisateur

Professionnel : 7 500 $ de frais de plateforme/mois + 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Next Matter :

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Next Matter

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2 à propos de Next Matter :

L'outil lui-même est incroyablement convivial. L'équipe a fait un excellent travail pendant le processus d'intégration en nous formant à son utilisation et en répondant à toutes nos questions. Il est désormais très facile de créer de nouveaux flux et processus pour notre entreprise. Je pense que la partie formation de l'intégration a vraiment été la clé de notre réussite et de l'adoption de la plateforme.

L'outil lui-même est incroyablement convivial. L'équipe a fait un excellent travail pendant le processus d'intégration en nous formant à son utilisation et en répondant à toutes nos questions. Il est désormais très facile de créer de nouveaux flux et processus pour notre entreprise. Je pense que la partie formation de l'intégration a vraiment été la clé de notre réussite et de l'adoption de la plateforme.

24. beSlick (Idéal pour des opérations efficaces et conformes)

via beSlick

Anciennement connu sous le nom de Process Bliss, beSlick est une plateforme de gestion des flux de travail tout-en-un conçue pour aider les équipes à rester au fait de leurs tâches, à améliorer la collaboration et à garantir la responsabilité.

Avec plus de 3 000 intégrations, il se connecte de manière transparente à vos applications favorites. Grâce à sa conception conviviale et à son application mobile, votre équipe peut maintenir sa productivité où qu'elle se trouve.

C'est un excellent choix pour les secteurs de la finance, de la construction et de la gestion de projet.

les meilleures fonctionnalités de beSlick

Créez et personnalisez facilement des flux de travail grâce à une interface glisser-déposer

Attribuez des tâches, fixez des délais et assurez le suivi de tout le monde grâce à des tableaux de bord et des rapports visuels

Restez au fait des tâches critiques grâce à des pistes d'audit et des outils qui vous aident à respecter les normes réglementaires

limites de beSlick

L'essai gratuit ne fournit pas toutes les fonctionnalités

La configuration prend du temps

tarifs beSlick

essai gratuit de 14 jours *

version payante : *16 $/mois par utilisateur

évaluations et avis beSlick :

G2 : Avis insuffisants

Capterra : 4,7/5 (plus de 25 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de beSlick

Voici ce que cet évaluateur G2 avait à dire à propos de beSlick :

Les modèles intuitifs et faciles à installer, qui assurent la connexion de la documentation à l'exécution guidée et enregistrée des processus standard. La facilité d'utilisation et l'effort minimal requis pour installer le processus, qu'il soit simple, condition ou comportant plusieurs étapes. Une assistance excellente et rapide.

Les modèles intuitifs et faciles à installer, qui assurent la connexion de la documentation à l'exécution guidée et enregistrée des processus standard. La facilité d'utilisation et l'effort minimal requis pour installer le processus, qu'il soit simple, condition ou comportant plusieurs étapes. Assistance excellente et rapide.

25. Bynder (le meilleur pour la gestion complète des ressources numériques)

via Bynder

Vous avez besoin d'un outil pour gérer tous vos actifs numériques ? Alors essayez Bynder. Cette plateforme DAM (Digital Asset Management) vous aide à organiser les flux de travail de contenu, à garantir la cohérence de la marque et à renforcer la collaboration entre les équipes grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA.

De plus, ses intégrations avec des applications telles que WordPress, Hootsuite et Vimeo garantissent que l'ensemble de votre environnement de travail reste dans un seul endroit personnalisable.

Les meilleures fonctionnalités de Bynder

Organisez et trouvez tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit grâce à la bibliothèque d'actifs centralisée

Créez, révisez et approuvez facilement du contenu à l'aide de workflows personnalisables

Utilisez l'IA pour une gestion plus intelligente des actifs, notamment grâce à l'automatisation des étiquettes, à l'amélioration de la recherche et à l'analyse des performances

Limites de Bynder

Les fichiers volumineux ou les bibliothèques d'actifs peuvent ralentir les performances du logiciel

Certains clients trouvent que les flux de travail d'approbation ne sont pas adaptés aux secteurs hautement réglementés

Tarifs Bynder

Démonstration disponible sur demande

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Bynder :

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Bynder

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Bynder :

J'ai utilisé plusieurs systèmes DAM au fil des ans, et Bynder est de loin le plus convivial, tant au niveau de l'installation administrative que de l'expérience utilisateur globale. Cela contribue grandement à son adoption et à sa réussite générale. Bynder étant un outil puissant doté de nombreuses fonctionnalités, son intégration initiale est conçue pour fournir des informations de taille raisonnable. J'ai apprécié cela, car cela a aidé notre équipe à être plus efficace : nous n'avons pas eu besoin de passer notre temps en réunions à rediscuter de sujets déjà abordés.

J'ai utilisé plusieurs systèmes DAM au fil des ans, et Bynder est de loin le plus convivial, tant au niveau de l'installation de l'administrateur que de l'expérience utilisateur globale. Cela contribue grandement à son adoption et à sa réussite générale. Bynder étant un outil puissant doté de nombreuses fonctionnalités, son intégration initiale est conçue pour fournir des informations de taille raisonnable de manière gérable. J'ai apprécié cela, car cela a aidé notre équipe à être plus efficace : nous n'avons pas eu besoin de passer notre temps en réunions à rediscuter de sujets déjà abordés.

📖 À lire également : Exemple de flux de travail et cas d'utilisation

Mentions spéciales pour les logiciels de gestion des flux de travail

camunda * est une puissante plateforme d'automatisation des flux de travail qui aide les entreprises à rationaliser leurs processus complexes grâce à ses fonctionnalités open source hautement personnalisables.

teamwork * est un outil de gestion de projet collaboratif qui permet aux équipes de gérer efficacement les tâches, de communiquer et de suivre l'avancement des projets.

toggl Track * est un outil de suivi du temps simple mais efficace qui permet aux équipes de surveiller leurs heures de travail, d'optimiser leur productivité et d'améliorer l'échéancier des projets.

Bénéficiez d'une gestion transparente des flux de travail avec ClickUp

Le choix de la bonne plateforme de gestion des flux de travail détermine l'ensemble de votre progression et de votre productivité. Bien qu'il existe différentes options, ClickUp est une solution complète et polyvalente qui vous aide à travailler plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts.

Vous avez besoin de fonctionnalités robustes de gestion des tâches, de suivi et de collaboration ? C'est bon ! Vous souhaitez intégrer une IA avancée dans votre flux de travail ? C'est bon aussi !

ClickUp est le fournisseur d'une source unique et fiable pour tout votre travail. Créez dès aujourd'hui un compte ClickUp gratuit! ✅