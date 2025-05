50 idées de newsletters créatives pour séduire votre public

Vous les avez déjà vus : ces pop-ups vous incitant à vous inscrire à une newsletter, promettant un contenu exclusif, un accès anticipé ou une réduction alléchante. Vous vous dites : « Pourquoi pas ? » et vous entrez votre e-mail.

Quelques semaines plus tard, cette newsletter qui était si passionnante ? Elle est enfouie sous une pile d'e-mails non ouverts, attendant son destin inévitable : le clic redouté de désabonnement.

Alors, que faire pour éviter que votre newsletter ne connaisse le même sort ?

Une bonne newsletter ne se résume pas à cliquer sur Envoyer un e-mail rempli de mises à jour. Il s'agit de créer un contenu qui captive, instaure la confiance et donne envie à votre public d'attendre la prochaine édition.

Dans cet article de blog, nous partageons un guide achevé pour la création d'une newsletter, comprenant 50 idées qui suscitent l'intérêt et la motivation de manière constante.

⏰ Résumé en 60 secondes Choisissez un type de newsletter qui correspond à vos objectifs : informations, mises à jour, histoires, sélections, communauté ou équipe commerciale

Il existe six types de newsletters à prendre en compte : les informations et l'expertise du secteur, les mises à jour sur les produits et l'entreprise, les histoires et les leçons personnelles, les sélections et les résumés, le renforcement de la communauté, les équipes commerciales et les promotions

Concevez des newsletters efficaces avec un contenu facile à parcourir, une hiérarchie visuelle claire, une optimisation pour les mobiles et des CTA personnalisés, tout en testant et en ajustant continuellement pour améliorer l'engagement

Prenez l'habitude de créer des newsletters créatives en capturant les idées au fur et à mesure qu'elles se présentent, en développant un flux de travail structuré, en collaborant efficacement, en tirant parti des outils d'IA et en assurant un suivi continu des performances pour vous ajuster et vous améliorer au fil du temps

ClickUp permet de rationaliser la collecte d'idées, l'organisation des tâches, le suivi des performances, la création de contenu, etc., ce qui permet la création de newsletters attrayantes et cohérentes, améliorées par l'assistance de l'IA

Types de newsletters à envisager

Que voulez-vous réaliser avec votre newsletter ? Il est essentiel d'avoir un objectif clair en tête, en phase avec les principaux objectifs de votre entreprise, pour structurer efficacement votre contenu autour de celui-ci.

Examinons quelques types de newsletters populaires.

📌 Curations et synthèses

Qui a dit que les newsletters devaient toujours porter sur de nouvelles idées ? Il existe déjà une tonne d'informations, et vous pouvez créer une newsletter en rassemblant le contenu le plus pertinent sur un sujet donné dans un seul e-mail hebdomadaire.

Cela convient particulièrement aux sujets très saturés, comme le référencement ou l'IA générative, où les gens cherchent à accéder rapidement aux informations les plus utiles.

💬 Histoires et leçons personnelles

C'est un excellent moyen pour les entrepreneurs individuels et les marques dans les espaces créatifs d'établir une connexion avec leur public.

Concentrez-vous sur un contenu authentique et brut, tel que les leçons apprises, les moments émotionnels, les mises à jour quotidiennes, les conseils de productivité qui fonctionnent pour vous, etc. N'oubliez pas d'utiliser un langage simple et honnête pour une plus grande proximité.

Si vous souhaitez que votre public cible reste enthousiaste à l'égard de ce que vous créez, votre newsletter peut partager des mises à jour de produits, du contenu en coulisses, des mises à jour sur le financement, des comptes à rebours avant le lancement, des informations sur l'accès anticipé, etc.

💲 Équipe commerciale et promotions

Les newsletters peuvent apporter une valeur ajoutée significative à votre cycle d'équipe commerciale ! La clé est de s'assurer que vous ne vous contentez pas de vendre à votre public, mais que vous lui donnez des informations précieuses qui l'aident à faire de meilleurs choix, même s'il n'achète pas votre produit. Vous pouvez consulter plusieurs modèles de campagnes de diffusion pour trouver l'inspiration.

👥 Création d'une communauté

Si vous souhaitez rassembler votre public comme une famille, considérez votre newsletter comme l'espace qui les unit. Partagez les points de vue des utilisateurs, notamment sous forme de questions-réponses, organisez des défis hebdomadaires amusants ou planifiez des rencontres virtuelles.

📊 Informations et expertise sur le secteur

C'est une mise en forme idéale si vous souhaitez vous positionner en tant qu'expert. Vous pouvez analyser les tendances du secteur, proposer des perspectives basées sur vos années d'expérience ou approfondir des sujets sur lesquels vous avez des connaissances.

📮ClickUp Insight : Alors que 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés en moins de 10 minutes, 15 % mettent plus de 2 heures à répondre. Ce mélange de réponses instantanées et de réponses différées peut créer des lacunes dans la communication et ralentir la collaboration. Avec ClickUp, tous vos messages, tâches et mises à jour sont regroupés au même endroit, ce qui garantit qu'aucune discussion n'est laissée en suspens et que tout le monde reste synchronisé, quelle que soit la rapidité ou la lenteur de ses réponses.

50 idées de contenu engageant pour votre newsletter

Curations et synthèses

1. Promotions de blog

Vous souhaitez augmenter la portée de votre blog ? Utilisez votre newsletter pour promouvoir vos derniers articles. Qu'il s'agisse d'un seul article ou d'un résumé, cette stratégie permet de maintenir l'intérêt des abonnés à la newsletter tout en générant du trafic vers votre site web.

✨ Inspiration : Voici notre propre newsletter, WriteClick , qui vous propose un tour d'horizon des articles de blog sélectionnés toutes les deux semaines ! Des méthodologies approfondies aux conseils pratiques, elle vous présente les dernières tendances du monde de la productivité.

2. FAQ

Transformez les questions courantes en contenu ! Rassemblez les FAQ à partir des transcriptions de vos discussions en direct, des commentaires sur les réseaux sociaux ou des e-mails de requête et traitez-les dans votre newsletter. Non seulement cela vous fait gagner du temps, mais cela vous permet également de répondre exactement à ce que votre public veut savoir.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de technologie de la santé, vous pouvez dire : Nous avons examiné vos commentaires et vos requêtes pour discuter, et voici les principales questions que vous avez posées : Q : Comment votre logiciel s'intègre-t-il aux systèmes de santé existants ?

3. Fichiers et modèles à glisser

Tout le monde laisse des trucs gratuits, surtout s'ils sont faciles à obtenir. Offrez à vos abonnés des modèles, des cadres ou des checklists prêts à l'emploi qu'ils peuvent appliquer immédiatement dans leur vie personnelle ou professionnelle. Parmi les exemples, citons les calendriers de planification, les feuilles de budget, les forfaits d'entraînement et même les modèles de newsletter.

✨ Inspiration : DesignModo fait mouche en proposant un ensemble de ressources de prototypage gratuites, notamment des diapositives et des panneaux de navigation. Ils ne se contentent pas de dire : « Voici un cadeau ». Ils le présentent comme un outil indispensable pour les concepteurs et facilitent le téléchargement.

💡Conseil de pro : Faites en sorte que votre CTA soit direct et incite à l'action. Les phrases telles que « Téléchargez votre guide » ou « Obtenez votre modèle gratuit » fonctionnent mieux pour les e-mails de ressources.

4. Guides cadeaux

Pour les entreprises de commerce électronique, les occasions spéciales sont une mine d'or pour les équipes commerciales. Et pas seulement pour Noël ! N'hésitez pas à créer un guide d'achat, de cadeaux ou de voyage pour la Saint-Valentin, la fête des Mères, la rentrée des classes, etc.

✨ Inspiration : Vous sortez des sentiers battus ? Envoyez à vos abonnés une liste de « Cadeaux pour les amateurs de café ». Ou faites comme Warby Parker. Leur newsletter présente un guide de cadeaux élégant et bien organisé, comprenant des sélections de produits, des images attrayantes et des liens d'achat clairs, garantissant une expérience de navigation fluide.

📌 Exemple : Si vous êtes une agence de voyage, partagez Le guide ultime des escapades pour la Saint-Valentin. Mettez en avant des destinations de rêve, des expériences uniques et des offres de voyage exclusives, et facilitez la réservation pour les clients grâce à des liens directs ! ❤️✈️

5. Les incontournables de la saison

Il ne s'agit pas seulement de partager des vœux pour les fêtes. Adaptez vos conseils, vos produits ou vos promotions en fonction de la période de l'année.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de soins de la peau, vous pouvez proposer des conseils pour limiter l'exposition au soleil en été et parler également des écrans solaires.

Quel que soit le secteur d'activité (fabrication, associations à but non lucratif, éducation), il y aura toujours des dates clés que les abonnés ne connaissent pas ou pour lesquelles ils ont besoin d'un rappel. Créez une newsletter autour de ces dates.

✨ Inspiration : Intuit Turbotax simplifie la tâche en envoyant des rappels de date limite de déclaration de revenus. Leur newsletter comprend même une option « Ajouter au Calendrier », afin que les lecteurs puissent rester organisés en un seul clic.

7. Quiz

Les quiz sont interactifs, amusants et addictifs. Utilisez-les pour renforcer l'engagement et recueillir des informations pertinentes grâce à des questions adaptées à vos abonnés et à votre entreprise.

✨ Inspiration : Heights accroche avec un casse-tête qui non seulement suscite la curiosité, mais fait également la promotion subtile de leur complément nutritionnel Vitals. En invitant les lecteurs à répondre, ils rendent la newsletter interactive au lieu d'unilatérale.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de produits de beauté, vous pouvez demander : Quel est votre type de peau ? Répondez à notre quiz de 2 minutes pour le découvrir. Obtenez une recommandation de produit personnalisée pour garder une peau éclatante toute l'année !

8. Questions « Préférez-vous ? » de l'industrie

Cette mise en forme ludique et interactive permet aux abonnés de s'impliquer de manière amusante avec votre marque. Posez-leur des dilemmes spécifiques à leur secteur d'activité qui les forceront à faire un choix intéressant.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de logiciels, vous pouvez demander : Préféreriez-vous déboguer un code de 1 000 lignes sans commentaires ou le réécrire de zéro.

💡Conseil de pro : pour stimuler la participation aux newsletters techniques, lancez un sondage dans votre e-mail et partagez la réponse la plus populaire dans le prochain numéro.

Histoires et leçons personnelles

9. Dans les coulisses (BTS)

Donnez à vos abonnés l'impression d'être des initiés. Montrez-leur comment vous créez un produit, réalisez un projet ou présentez la culture de votre entreprise. Présentez les membres de votre équipe avec des anecdotes amusantes et leurs rôles. Ou partagez les bêtisiers et les prises ratées d'une campagne. Le contenu BTS humanise votre marque et renforce la connexion avec votre public.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de produits, vous pouvez penser à quelque chose comme : Vous êtes-vous déjà demandé comment notre dernier produit prend vie ? Rencontrez Sarah, notre designer en chef, et découvrez ce croquis amusant qu'elle a réalisé avant le produit final ! Voici un aperçu du processus de création !

10. Une note personnelle de l'équipe

Partagez un message d'un membre de votre équipe pour donner une touche personnelle à votre newsletter. Il n'est pas nécessaire que ce soit le PDG. Les messages d'un concepteur de produits, d'un représentant du service client ou même d'un stagiaire peuvent être tout aussi intéressants.

📌 Exemple : Si vous êtes une marque d'entreprise, pourquoi ne pas lancer une série intitulée « Une semaine dans la vie d'un responsable [DÉPARTEMENT] » ?

11. Le tableau d'inspiration de votre marque

Donnez à vos abonnés un aperçu de l'esthétique, des thèmes et des influences qui forment l'identité de votre marque. Qu'il s'agisse d'un collage de couleurs, de textures ou d'éléments de design, cela donne à votre marque un caractère plus intentionnel et visuellement attrayant.

✨ Inspiration : La newsletter « Monday Mood: Autumn Essentials » d'Opumo présente un tableau d'ambiance saisonnier fonctionnant avec des tons chauds, des textures douillettes et une esthétique minimaliste. Ils créent une expérience immersive qui s'aligne sur l'identité de leur marque.

12. Qu'y a-t-il sur notre bureau ?

Les gens adorent découvrir les produits placés dans les favoris, qu'il s'agisse d'outils, de gadgets ou d'articles essentiels qui aident les professionnels d'un secteur particulier à rester productifs, créatifs ou détendus. Présentez les incontournables de votre équipe d'une manière qui suscite la curiosité et offre de la valeur.

📌 Exemple : Si vous êtes une agence de design, pensez à faire quelque chose comme ceci : À l'intérieur d'une boîte à outils de graphiste : les 7 gadgets qui facilitent notre travail, avec des stylets, des palettes de couleurs et la meilleure souris ergonomique pour les longues heures de travail.

13. Défi personnel de l'équipe

Invitez vos abonnés à relever un défi utile ou amusant avec votre équipe. Faites en sorte qu'il soit facile, réalisable et pertinent pour votre secteur. Il peut s'agir d'un défi aussi simple que « 5 jours sans rien dans la boîte de réception », qui incite les gens à désencombrer.

Vous pouvez également utiliser des modèles d'e-mails de confirmation pour envoyer une confirmation d'inscription aux participants lorsqu'ils s'inscrivent au défi.

📌 Exemple : si vous disposez d'un outil de productivité, pourquoi ne pas lancer un défi de désencombrement ? *prêt à désencombrer votre environnement de travail et à booster votre productivité ? Participez à notre défi « Désintox de bureau » de 7 jours !

14. Retours en arrière du marketing nostalgique

Les tendances reviennent toujours et puiser dans la nostalgie peut être un puissant outil de marketing. Revisitez les tendances passées de l'industrie, explorez leur évolution et discutez de leur pertinence aujourd'hui. Ajoutez cela à votre rotation mensuelle d'idées de newsletter pour couvrir autant de sujets que possible.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de technologie financière, créez une newsletter sur le thème Boom or Bust ? Revisiting the Dot-Com Era vs. Today's Startup Bubble ou sur des sujets similaires.

15. Photos d'animaux

C'est l'idée de newsletter la plus sûre ! Les photos d'animaux mignons sont appréciées sur tous les réseaux sociaux et donnent à votre marque un aspect plus humain et plus accessible.

✨ Inspiration : Fi nn s'y est essayé en publiant des photos d'animaux à faire fondre les cœurs dans sa newsletter. Au lieu de surcharger l'e-mail de texte, ils ont laissé les images briller tout en intégrant de manière transparente un CTA qui encourage l'engagement.

16. Promotion de playlist Spotify

Les newsletters aident à établir des relations, et quel meilleur moyen de se connecter que la musique ? Elle est universelle, après tout. Partagez la playlist du travail de votre équipe, un mix motivant ou même une playlist à thème pour les vacances. Tout ce qui suscite des émotions, améliore l'humeur et s'aligne sur l'image de votre marque.

📌 Exemple : Si vous êtes une marque lifestyle, vous pouvez dire : Commencez votre semaine en musique avec notre playlist Monday Motivation. Écoutez-la ici et dites-nous quel morceau vous avez placé dans vos favoris !

17. Un sondage ou un vote

Vous cherchez à obtenir un retour direct de vos abonnés ? Envoyez un sondage rapide dans votre newsletter et regardez les réponses affluer. Cependant, veillez à ce que les sondages soient courts (3 à 5 questions maximum) et amusants pour susciter l'engagement.

✨ Inspiration : La newsletter de Mir o reste simple. Ils invitent les abonnés à répondre à un sondage en 3 questions sur les nouvelles fonctionnalités, en utilisant un design épuré avec un CTA clair.

18. Citations motivantes ou drôles

Bien que le contenu de cette newsletter dépende du type de votre entreprise, il vous permet de remonter le moral, d'inspirer ou de divertir vos abonnés. Choisissez des citations qui correspondent à votre message, comme des citations motivantes pour la croissance, spirituelles pour le style de vie ou qui suscitent la réflexion pour les professionnels.

✨ Inspiration : Zenpen adopte une approche minimaliste avec « Weekly Drops of Wisdom ». Au lieu de se contenter d'ajouter une citation aléatoire, ils créent une expérience immersive avec des messages réfléchis, des visuels doux à l'aquarelle et une disposition claire et épurée.

19. Contenu exclusif

Transformez votre newsletter en une expérience VIP exclusive. Offrez à vos abonnés un accès à des contenus exclusifs, tels que des aperçus des coulisses, des fonctionnalités cachées, les prochaines sorties de produits ou des réductions spéciales qui ne sont pas disponibles ailleurs. Cela suscite l'enthousiasme et donne envie de lire vos e-mails.

📌 Exemple : Si vous avez un produit doté de fonctionnalités d'IA, dites : « Découvrez en exclusivité notre nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA qui sera lancée le mois prochain, uniquement pour les abonnés à notre newsletter ! »

20. X faits moins connus sur votre marque

Partagez des faits inattendus sur les coulisses de votre entreprise, votre équipe ou votre histoire pour établir une connexion plus profonde avec vos abonnés.

📌 Exemple : Si vous êtes une start-up, présentez une fonctionnalité a Saviez-vous que nous avons commencé dans un petit garage avec seulement deux personnes et un vieil ordinateur portable ? Notre parcours a été plein de surprises - voici cinq faits moins connus sur la façon dont nous en sommes arrivés là !

21. série « Vous vous trompez d'utilisation »

De nombreux clients utilisent mal les produits sans le savoir, ce qui affecte leur expérience. Signalez les erreurs courantes pour leur apprendre à obtenir les meilleurs résultats. Il s'agit simplement d'une façon unique de partager des conseils.

📌 Exemple : Une entreprise technologique peut dire, Vous pensez utiliser notre application à son plein potentiel ? Voici pourquoi vous le faites probablement mal et comment obtenir les meilleurs résultats en 3 étapes simples !

Informez vos abonnés de ce qui se passe sur vos plateformes sociales et encouragez-les à s'abonner pour recevoir les dernières mises à jour et les informations sur le secteur.

✨ Inspiration : Découvrez comment Fractel encourage ses abonnés à rester informés en les suivant sur Instagram et Facebook dans cette newsletter.

23. Marketing par webinaire

Vous organisez un webinaire ? Votre newsletter peut en faire la promotion pour créer le buzz et inciter les gens à s'inscrire. Qu'il s'agisse d'une séance de questions-réponses en direct, d'une session de formation ou d'une conférence sur le secteur, mettez en avant ce que les participants pourront en retirer. Dans l'e-mail, incluez un lien pour s'inscrire et une courte liste à puces de ce qu'ils apprendront.

📌 Exemple : Si vous êtes un expert financier, envoyez une invitation disant : Participez à notre webinaire gratuit : Comment créer de la richesse en 2025 (les places sont limitées !).

24. Promotions d'évènements

Celui-ci est similaire aux promotions de webinaires, mais plus large. Créez une séquence d'e-mails qui suscitent l'enthousiasme pour les évènements à venir.

📌 Exemple : Si vous lancez un produit, faites un rappel aux lecteurs : Vous êtes impatient de découvrir notre prochain évènement de lancement de produit ? Rejoignez-nous pour un aperçu exclusif ! Les places partent vite, réservez la vôtre dès aujourd'hui !

25. Un anniversaire ou un jalon de l'entreprise

Votre public veut célébrer vos victoires avec vous. Qu'il s'agisse de l'anniversaire de votre entreprise ou d'un jalon important (par exemple, atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars ou gagner un prix), partagez-le dans votre newsletter. La reconnaissance publique renforce l'autorité et la fiabilité de votre marque.

✨ Inspiration : Cette newsletter de Mad ewell adopte une approche narrative pour célébrer ses jalons de 2024. Elle utilise des visuels attrayants pour vous donner l'impression de faire partie du voyage de la marque tout en renforçant l'enthousiasme pour l'avenir.

Équipe commerciale et promotions

26. Offres et réductions

Les offres et les réductions (également appelées e-mails incitatifs) sont une stratégie de base du marketing par e-mail, et ce n'est pas sans raison. Nous sommes tous impatients de nous inscrire à une newsletter pour bénéficier d'une réduction de 10 % sur notre premier achat ! Vous pouvez également configurer des campagnes d'e-mails progressifs et des déclencheurs automatisés dans votre CRM pour envoyer des e-mails basés sur des modèles avec des codes de réduction.

✨ Inspiration : Canva s'en sort bien : dans cette newsletter, il fait la promotion d'une réduction de 50 % sur Canva Pro pour une durée limitée, en utilisant un design accrocheur et un texte axé sur l'urgence pour encourager une action immédiate.

27. Série de vidéos

Les vidéos créent des connexions plus profondes avec vos abonnés. Qu'il s'agisse d'un tutoriel, d'un aperçu des coulisses ou d'une analyse d'expert, le partage de courtes vidéos YouTube dans votre newsletter permet de garder une certaine dynamique.

📌 Exemple : Si vous êtes dans le secteur de la technologie, créez une vidéo sur : Analyse en 2 minutes : comment l'IA va changer votre secteur d'activité en fonction du public

28. Programme de parrainage

Transformez vos abonnés en ambassadeurs de votre marque grâce à un programme de parrainage. Offrez des réductions, des ressources gratuites ou des avantages exclusifs lorsqu'ils présentent votre marque à de nouveaux clients. C'est également un excellent moyen pour vous de constituer votre liste d'e-mails.

✨ Inspiration : Busu u fait cela avec un e-mail clair et attrayant qui offre 30 jours d'accès Premium Plus gratuit pour chaque ami invité. Ils incluent même un suivi de progression afin que les utilisateurs puissent voir combien de parrainages ils ont achevés.

29. Vœux de fin d'année

Les fêtes sont le moment idéal pour répandre la joie et rappeler à vos abonnés que vous pensez à eux. Qu'il s'agisse d'une grande fête comme Thanksgiving ou d'une fête marketing amusante comme la Journée nationale de la pizza, l'envoi d'un e-mail festif rapide permet de créer un climat de confiance.

✨ Inspiration : Coterie livre ce message de manière magnifique avec un message de vacances simple mais sincère, remerciant ses abonnés pour leur assistance. Des images élégantes et un CTA bien placé donnent l'impression d'une célébration plutôt que d'un argumentaire de vente.

30. Nous l'avons fait, vous n'avez donc pas à le faire

Testez une tendance, une méthode ou un produit viral et partagez votre expérience sans filtre. Cela n'a pas besoin d'être lié à votre secteur d'activité et peut simplement être quelque chose d'amusant et d'attrayant.

📌 Exemple : Si vous êtes une société de conseil en soins de santé, dites à vos lecteurs J'ai passé une semaine à ne manger que des barres protéinées. Voici ce qui s'est passé : le bon, le mauvais et le retour à la réalité riche en protéines !

31. L'e-mail qui s'autodétruit

Expérimentez avec un e-mail mystérieux et urgent qui crée la FOMO (fear of missing out). Dites à vos abonnés qu'ils n'ont que 24 heures pour lire et agir avant que l'e-mail ne disparaisse à jamais (ou avant que l'offre, le contenu ou l'opportunité n'expire). Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cela joue sur l'urgence, la curiosité et l'exclusivité et incite les gens à ouvrir l'e-mail juste pour voir ce qu'il contient.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise de baskets, essayez ceci : Dernière chance de bénéficier de 10 % de réduction sur nos baskets en édition limitée. Cet e-mail s'autodétruira dans 24 heures. Ne ratez pas cette occasion !

Développement de la communauté

32. Contenu généré par les utilisateurs (CGU)

Le contenu généré par les utilisateurs est un cadeau qui ne cesse de donner. C'est un formulaire efficace de preuve sociale comprenant le contenu que vos clients partagent avec vous, tels que des témoignages, des messages sur les réseaux sociaux ou des visuels (photos/vidéos).

Même si le contenu généré par les utilisateurs est généralement partagé sur les réseaux sociaux ou le site Web de l'entreprise, il constitue également une excellente idée de newsletter.

✨ Inspiration : Bubble Goods utilise cette stratégie en mettant en avant les marques dirigées par des femmes dans l'industrie alimentaire. Leur newsletter ne se contente pas de promouvoir des produits, elle raconte l'histoire des fondatrices, présente des images de haute qualité et inclut des liens d'achat directs, ce qui rend le contenu à la fois inspirant et interactif.

📌 Exemple : Si vous êtes une marque de café, suscitez l'intérêt de vos lecteurs avec : Nous remercions @CoffeeLover89 d'avoir partagé sa recette de café du matin parfaite, préparée avec nos grains de café. Vous souhaitez être mis en avant ? Étiquetez-nous avec #MyBestBrew !

Il s'agit d'un formulaire d'UGC (contenu généré par l'utilisateur), mais avec une touche personnelle et axée sur la narration. Vos abonnés regorgent d'histoires formidables, alors pourquoi ne pas les mettre en valeur ? Mettez en avant les réussites, les défis ou les utilisations créatives de votre produit ou service dans la vie réelle.

📌 Exemple : Si vous vendez des équipements de fitness, vous pouvez partager : Stacey a partagé comment notre équipement d'entraînement l'a aidée à achever son premier 5 km. Lisez son parcours inspirant !

34. Employé du mois

Présentez à vos abonnés les personnes extraordinaires qui se cachent derrière votre marque. La fonctionnalité Employé du mois permet de remonter le moral de l'équipe et de personnaliser votre marque. De plus, qui ne souhaite pas être reconnu dans la newsletter de l'entreprise ? C'est très valorisant !

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise connue pour ses designs étonnants, envoyez à vos lecteurs un Shoutout à Josh, notre incroyable graphiste. Son œil créatif a donné vie à notre dernière campagne, et il peut jongler avec 5 balles à la fois !

35. Offres d'emploi

Vous recrutez ? Votre prochain collaborateur pourrait déjà être abonné à votre newsletter, ou connaître le candidat idéal. N'oubliez pas de rédiger un e-mail court et facile à parcourir. Ajoutez un lien vers la description complète du poste et mettez en avant les avantages pour le rendre plus attrayant.

✨ Inspiration : Découvrez la newsletter de Social Print Studio. Elle annonce une offre d'emploi de concepteur principal avec un design audacieux et ludique et un texte attrayant. L'e-mail décrit clairement le rôle, met en évidence les qualifications clés et inclut un CTA bien visible (« Voir notre offre d'emploi ») pour encourager les candidatures.

36. Faites passer le message aux personnes que vous appréciez

Faites de votre newsletter un espace de gratitude. Qu'il s'agisse d'employés, de partenaires, de clients ou de membres de la communauté, montrer de la reconnaissance renforce toujours les relations. Dites « MERCI ! »

Vous pouvez également en faire une fonctionnalité mensuelle et mettre en avant un abonné, un employé ou un partenaire dans chaque problème. Mieux encore, invitez votre public à désigner quelqu'un pour le prochain message d'encouragement.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise avec un excellent service client, dites un Grand merci à Emily pour son soutien continu à notre équipe de service client. Elle vient de franchir le jalon des 500 avis positifs !

37. Le test de design en 3 secondes

Testez l'instinct de vos abonnés en leur montrant deux designs de produits, visuels marketing ou options de marque et demandez-leur lequel ils préfèrent.

📌 Exemple : Si vous finalisez le nouveau logo de votre produit, demandez : Quel logo vous inspire le plus confiance : l'option A (audacieuse) ou l'option B (élégante) ? Votez maintenant !

Créez une liste d'applications, de services ou d'outils utiles que vos abonnés pourraient ne pas connaître.

📌 Exemple : Si vous êtes une entreprise automobile, envoyez ceci à vos lecteurs : Découvrez le compagnon de voyage idéal ! 🚗 Consultez ABC pour une planification d'itinéraire sans faille, des mises à jour du trafic en temps réel et un suivi sans effort de l'entretien de votre voiture, le tout en un seul endroit !

39. Édition Ask Me Anything (AMA)

C'est un type d'activité populaire sur Reddit. Vous pouvez reproduire le même principe dans votre newsletter. Répondez aux questions soumises par le public dans un e-mail dédié de type questions-réponses.

📌 Exemple : Si vous avez un produit à venir, informez-en les lecteurs : Cette semaine, nous répondons à vos questions brûlantes sur le lancement prochain de notre produit !

Perspectives et expertise du secteur

40. Guides pratiques et tutoriels

Les gens aiment les conseils étape par étape qui les aident à résoudre des problèmes ou à améliorer leurs compétences. Vous avez un sujet complexe en tête ? Décomposez-le en étapes simples et réalisables dans un e-mail.

✨ Inspiration : Reclai m IA met le doigt dessus dans sa newsletter, en proposant une approche concise, étape par étape, pour mettre en place des journées sans réunion dans un environnement de travail. L'e-mail comprend des points d'action clairs, une disposition visuellement attrayante et un CTA menant à des ressources plus approfondies.

41. Erreurs à éviter

Personne ne veut faire d'erreurs coûteuses. Au contraire, ils veulent des stratégies étayées par des données qui peuvent être appliquées immédiatement pour obtenir des résultats positifs. Pourquoi ne pas mettre en évidence les pièges courants de l'industrie et partager des conseils utiles sur la façon de les éviter ?

📌 Exemple : si vous êtes coach en équipe commerciale, écrivez sur les 5 erreurs de l'e-mailing à froid qui vous coûtent des contrats (et comment les corriger) ou sur les 3 erreurs courantes de l'argumentaire de vente qui font fuir les prospects.

42. Mythes et idées fausses

Chaque secteur a son lot de mythes. Des mythes qui induisent en erreur. Des mythes qui sèment la confusion. Des mythes qui freinent les gens. Vos abonnés aux e-mails y croient, et il est temps de les détruire avec des faits et de susciter la curiosité. À faire par le biais de votre newsletter.

📌 Exemple : Si vous êtes nutritionniste, abordez 5 mythes sur la nutrition qui nuisent à votre santé ou La vérité sur les glucides : pourquoi ils ne sont pas nos ennemis.

43. Études de cas et réussites

Montrer, ne pas raconter. Utilisez les résultats concrets de clients, de fournisseurs ou de membres de la communauté pour créer des études de cas convaincantes. La preuve sociale renforce la crédibilité et la confiance et aide les clients potentiels à visualiser leur réussite avec votre entreprise.

✨ Inspiration : Prenons l'exemple de la newsletter de Beefree. Elle met en évidence la façon dont Madison Taylor Marketing a réduit de 66 % le temps de développement des e-mails grâce à son éditeur glisser-déposer. L'e-mail ne se contente pas de dire « notre outil permet de gagner du temps », il le prouve avec des nombres, ce qui rend l'impact indéniable.

💡Conseil de pro : Créez des modèles d'études de cas pour mettre en évidence des résultats quantifiables, tels que la croissance des revenus ou le gain de temps.

44. Conseils d'initiés et secrets du secteur

Donnez à vos abonnés l'accès à des connaissances qu'ils ne trouveront pas facilement ailleurs. Il peut s'agir d'une astuce du secteur, d'une stratégie peu connue ou des enseignements tirés d'une étude pertinente. Un contenu exclusif renforce la confiance et fidélise les lecteurs.

📌 Exemple : Si vous gérez une boutique en ligne, partagez 5 déclencheurs psychologiques qui augmentent les ventes en ligne.

45. Interviews d'experts du secteur

Qui n'aime pas les conseils d'experts ? Faites appel à des professionnels pour une newsletter sous forme de questions-réponses ou mettez en avant les points clés d'une interview dans la newsletter. Vous pouvez également intégrer un lien vers une vidéo ou un podcast dans le contenu pour renforcer l'engagement.

✨ Inspiration : Par exemple, DesignB etter a partagé une interview de Jason Goodwin, explorant comment le leader du design intègre le design thinking et les méthodologies agiles dans les flux de travail. Au lieu d'une longue transcription, l'e-mail a extrait les meilleures idées, avec une option pour en savoir plus.

46. Infographies

Toutes les informations ne doivent pas nécessairement être constituées de textes. Parfois, une infographie visuellement attrayante permet de mieux comprendre des idées complexes. Qu'il s'agisse de tendances du secteur, de guides pratiques ou d'analyses statistiques, les infographies facilitent la consommation du contenu.

✨ Inspiration : Découvrez comment Grüns Nutrition compare la concentration en nutriments des gommes aux comprimés. Leur newsletter utilise une infographie élégante avec un diagramme à barres illustrant les taux d'absorption au fil du temps. Au lieu d'une longue explication, le visuel raconte l'histoire.

💡 Conseil de pro : limitez-vous à 2 ou 3 couleurs et réduisez le texte au minimum. Laissez les visuels parler d'eux-mêmes.

47. Colonne de conseils

Les newsletters personnalisées peuvent être très attrayantes. Encouragez les abonnés à poser des questions et à partager leurs réponses dans un e-mail de type conseil. Qu'il s'agisse de conseils sur l'entreprise, le bien-être ou la carrière, répondre à des préoccupations réelles rend votre newsletter interactive et utile.

📌 Exemple : une newsletter axée sur les start-ups pourrait comporter un coin des fondateurs où les entrepreneurs posent des questions sur le développement de leur entreprise. Une édition pourrait répondre à la question Comment attirer mes 100 premiers clients sans budget marketing ? en proposant des stratégies de croissance concrètes.

48. Partagez des actualités spécifiques à votre secteur

Les newsletters n'ont pas à tout couvrir. Au contraire, sélectionnez les mises à jour les plus pertinentes pour votre niche. Qu'il s'agisse de technologie, de mode, de finance ou de bien-être, aidez vos abonnés à rester informés sans être submergés d'informations. Ajoutez des idées, des opinions ou des résumés faciles à comprendre.

✨ Inspiration : McKinsey le fait bien. Dans une newsletter, ils ont distillé un rapport économique complexe en un article engageant sur « Ce qu'il faudra pour stimuler la compétitivité de l'Europe ». Les lecteurs ont obtenu des informations précieuses sans avoir besoin de fouiller dans un rapport complet.

49. Recommandations de podcasts

Les podcasts sont en plein essor et vos abonnés apprécieront les recommandations sélectionnées. Vous pouvez proposer un épisode que vous avez aimé, une interview d'invité qui vaut la peine d'être écoutée ou même le podcast de votre propre entreprise.

✨ Inspiration : Par exemple, Guru Conference fait la promotion d'un épisode de son podcast Guru Insider dans cet e-mail. Au lieu de se contenter de publier un lien, ils mettent en avant les points clés, donnant aux lecteurs une raison convaincante de se connecter.

50. Critiques

Les critiques ne doivent pas toujours porter sur des produits ou des services. Livres, tendances, rapports sectoriels : votre point de vue sur tout ce qui est pertinent pour votre public (et votre secteur) peut apporter de la valeur. En fait, vous pouvez également partager la façon dont votre entreprise est perçue dans le secteur. Faites preuve de créativité !

✨ Inspiration : Figlia le fait brillamment. Leur newsletter présente des revues de presse du New York Times, de Vogue, de Forbes et de GQ pour renforcer la crédibilité de leur aperitivo sans alcool. Au lieu de dire « Notre produit est génial », ils laissent des voix de confiance parler à leur place.

Conseils de conception et de disposition pour les newsletters

Ce n'est pas seulement ce que vous dites dans votre newsletter, c'est aussi la façon dont vous le dites. L'utilisation efficace de la couleur, des éléments visuels et de l'espace blanc est la clé pour faire passer votre message et inciter vos abonnés à agir.

Voici quelques conseils à garder à l'esprit.

1. Structurez chaque newsletter de manière à ce qu'elle puisse être scannée

Personne ne veut ouvrir un e-mail pour se retrouver face à un mur de texte. Espacez votre contenu pour faciliter la lecture et assurez-vous que tous les points clés sont facilement accessibles.

À faire : Rédigez des paragraphes courts (trois phrases maximum)

Utiliser des listes à puces ou des encadrés pour résumer les informations

Ajouter des images, des infographies ou des GIF pour enrichir votre contenu

2. Utilisez la hiérarchie visuelle

Si vos abonnés ne font pas défiler la première partie de votre newsletter, assurez-vous qu'ils voient les informations les plus importantes dès le début. Les titres et les textes en gras sont vos meilleurs alliés. Ajoutez des liens et des CTA si nécessaire.

💡 Conseil de pro : Suivez le modèle de la pyramide inversée. Commencez par le plus important, puis fournissez tous les détails et terminez par un appel à l'action fort.

3. Optimisation pour les mobiles

De nos jours, presque tout le monde lit ses e-mails sur son téléphone portable, alors assurez-vous que votre newsletter est conçue pour faciliter le défilement.

Les bonnes pratiques comprennent :

Éviter les fichiers image/vidéo lourds qui peuvent prendre du temps à charger

Utiliser de grands boutons d'appel à l'action sur lesquels il est facile d'appuyer

S'en tenir à une disposition à une seule colonne

💡 Conseil de pro : La plupart des logiciels de newsletter vous permettent de prévisualiser votre e-mail sur un écran de bureau ou de mobile. Utilisez cette fonction pour modifier la disposition si nécessaire.

4. Avoir un CTA clair

Chaque newsletter doit comporter un élément d'action clair. Ne confondez pas votre abonné avec trop de choix. N'oubliez pas d'utiliser un langage simple et direct sur votre bouton CTA, tel que Télécharger maintenant ou S'inscrire gratuitement.

💡 Conseil de pro : Incluez un bouton CTA au début de votre e-mail afin que les abonnés puissent le voir sans avoir à faire défiler la page.

Rien n'évoque plus le marketing de masse que les newsletters ou les lignes d'objet des e-mails commençant par quelque chose comme Cher lecteur ou Cher abonné.

Adressez-vous à chaque abonné par son nom et adaptez votre contenu à différents publics et à leurs intérêts.

🧠 Le saviez-vous ? Les objets d'e-mails personnalisés augmentent les taux d'ouverture de 26 %

➡️ En savoir plus : Comment créer une checklist pour le marketing par e-mail

Comment prendre l'habitude de créer une newsletter créative

Vous êtes probablement fatigué d'entendre l'expression « la cohérence est la clé ». Mais c'est vraiment vrai, surtout pour les newsletters. Il est facile d'envoyer un ou trois e-mails intéressants, mais des e-mails intéressants semaine après semaine ? Cela demande une validation.

La bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile que vous ne le pensez.

Vous avez besoin d'un système clair d'idéation et de création qui s'adapte à votre emploi du temps et à vos rythmes créatifs naturels.

Voici comment commencer.

1. Capturez l'inspiration au moment où elle se présente

Vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée géniale en pleine journée, pour vous dire ensuite : « Je la noterai plus tard » ?

Pour éviter qu'ils ne se perdent dans le chaos, capturez vos idées de newsletter au fur et à mesure qu'elles vous viennent.

Si vous cherchez l'inspiration, abonnez-vous aux meilleures newsletters IA du marché et découvrez les angles et les mises en forme qu'elles utilisent.

De plus, vous aurez envie de créer une banque d'idées centrale où vous pourrez étoffer vos idées et établir de nouvelles connexions entre elles.

Laissez ClickUp vous aider.

Créez une banque d'idées de newsletters dédiée dans ClickUp Documents

Commencez un nouveau document pour noter vos idées de newsletter et utilisez des pages imbriquées pour les organiser par tendances du secteur, idées personnelles ou études de cas. Vous pouvez également intégrer des signets pour enregistrer l'inspiration des newsletters des concurrents, des articles pertinents ou des tendances des médias sociaux, ce qui facilite les références ultérieures.

ClickUp Docs facilite également le brainstorming collaboratif grâce à ses fonctionnalités de modification en cours et de détection de collaboration. Chaque fois que vous pensez à un nouvel angle ou à un sujet unique, ajoutez-le au document et attribuez une étiquette aux membres de l'équipe pour obtenir leurs commentaires.

Vous pouvez même attribuer des commentaires et convertir du texte en tâches traçables. Lorsqu'une idée est prête à être développée en newsletter, vous pouvez immédiatement la mettre en production sans changer d'outil.

💡 Conseil de pro : Demandez directement des idées à vos abonnés. Quelles sont leurs difficultés ? Quelles questions ne cessent-ils de poser ? Vous pouvez utiliser les formulaires ClickUp pour recueillir ces idées. Une fois que les réponses commencent à affluer, les automatisations de ClickUp peuvent instantanément les convertir en tâches qui s'intègrent directement dans votre flux de travail.

2. Disposez d'un flux de travail d'écriture réaliste

La meilleure façon de vaincre la panique de dernière minute ? Avoir un processus clair, étape par étape, auquel vous pouvez vous tenir, vous laissant suffisamment de temps pour réfléchir, faire une pause et réécrire si nécessaire.

Par exemple, si vous envoyez votre newsletter le vendredi, votre calendrier de rédaction pourrait ressembler à ceci :

Monday : Réfléchir à des idées et finaliser le plan

Mardi : Rédigez la première ébauche

Mercredi : Modification et rédaction de la deuxième version

Jeudi : Ajouter des éléments de design

Vendredi : Appuyez sur Envoyer

➡️ En savoir plus : Modèles de newsletter gratuits pour Google Docs

3. Utilisez l'IA à votre avantage

L'IA a tant à faire pour faciliter la gestion des newsletters. Elle peut réfléchir à des idées de newsletters par e-mail, créer des plans, rédiger des brouillons qui correspondent au ton de votre marque, affiner les textes marketing, et bien plus encore.

Par exemple, l'assistant de rédaction intégré de ClickUp Brain garantira que votre newsletter soit professionnelle, attrayante et conforme à votre marque. Que vous prépariez une introduction, résumiez des idées clés ou élaboriez des appels à l'action, l'outil peut :

Réécrivez et affinez votre contenu pour plus de clarté et de ton

Vérifiez l'orthographe et la grammaire en temps réel, aucun plugin n'est nécessaire

Suggérez des réponses rapides pour répondre plus rapidement aux commentaires sur la newsletter

Rédigez et peaufinez le contenu de votre newsletter avec ClickUp Brain

Ou, si vous préférez faire un brainstorming à voix haute lors de réunions d'équipe ou à l'aide de notes vocales, ClickUp Brain peut transcrire les réunions et les notes vocales en texte structuré, transformant automatiquement vos idées en brouillons de newsletter prêts à l'emploi.

Vous souhaitez mettre en forme votre newsletter de manière standardisée ? Demandez à Brain de générer des modèles pour les tâches, les documents et les projets, afin de faciliter la création de contenu. Créez et configurez des structures de newsletter récurrentes, des calendriers éditoriaux et des séquences de diffusion avec ClickUp Automations pour que vos flux de travail restent organisés et efficaces.

Créez des automatisations personnalisées avec des invites, instructions en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Regardez des tutoriels sur l'utilisation de l'IA pour rédiger des e-mails afin d'équilibrer la commodité du contenu généré par l'IA avec la fraîcheur de votre propre point de vue.

4. Suivi et ajustement au fil du temps

Chaque mois, réservez un bloc de temps pour évaluer les performances de votre newsletter et les éléments qui nécessitent votre attention.

Concentrez-vous sur des aspects tels que : Quels sont les sujets qui obtiennent les taux d'ouverture les plus élevés ? Quel type de réponses recevez-vous par e-mail ? Quel est le taux de clics sur vos CTA ?

Les réponses vous fourniront des informations essentielles sur l'adaptation de votre stratégie de newsletter pour répondre aux besoins de vos abonnés.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez afficher de manière unifiée les indicateurs clés de votre newsletter, tels que les taux d'ouverture, les niveaux d'engagement et la croissance du nombre d'abonnés. Au lieu de générer manuellement des rapports, laissez votre tableau de bord faire le travail et vous fournir des informations en temps réel en un coup d'œil.

Visualisez les performances de votre newsletter grâce aux tableaux de bord ClickUp

Utilisez des diagrammes, des listes et des tableaux pour visualiser les tendances au fil du temps. Vous voulez savoir quand l'engagement baisse ou quand une campagne fonctionne exceptionnellement bien ? Configurez des alertes pour être averti lorsque certains seuils sont atteints afin de pouvoir agir rapidement.

Rédigez, paramétrez et envoyez votre newsletter avec ClickUp

Les meilleures newsletters apparaissent dans la boîte de réception de leurs abonnés au moment prévu, à chaque fois, sans faute.

Les exemples de newsletters présentés dans ce blog apportent de la variété à votre newsletter et maintiennent l'intérêt des lecteurs. Une fois que vous avez un flux de travail structuré sur lequel vous pouvez compter et un processus d'évaluation et d'ajustement, vous avez déjà fait la moitié du chemin.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer les flux de travail de bout en bout de la newsletter, de la génération d'idées au suivi des performances. Il dispose des outils et des capacités nécessaires pour rationaliser votre processus, optimiser la collaboration, suivre les performances du contenu et maintenir l'organisation de votre stratégie de newsletter.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.