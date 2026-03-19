Les 10 meilleurs modèles de flux de travail pour la réutilisation de contenu

Vous savez que votre équipe crée du contenu de qualité, mais vous vous retrouvez tout de même avec des calendriers vides au bout de deux semaines.

Et c'est là tout le problème de la réutilisation. Un élément fort, tel qu'un webinaire, un rapport ou un témoignage client, peut se transformer en dizaines de ressources, mais seulement si le flux de travail est suffisamment clair.

Les modèles de flux de travail de réutilisation de contenu comblent le fossé entre « on devrait » et « c'est prêt ». Ils définissent les transferts, les formats, les étapes de révision et l'échéancier afin que chaque nouveau contenu crée un véritable pipeline.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs modèles de flux de travail pour la réutilisation de contenu, leurs domaines d'application respectifs et comment choisir celui qui convient le mieux à votre équipe.

Aperçu des modèles de réutilisation de contenu

Qu'est-ce qu'un flux de travail de réutilisation de contenu ?

Un flux de travail de réutilisation de contenu est un processus reproductible, étape par étape, qui permet de transformer un élément de contenu « central » (tel qu’un webinaire, un blog, un podcast, un rapport de recherche ou une démonstration de produit) en plusieurs nouveaux actifs sur différents formats et canaux.

Cela définit exactement :

Ce que vous réutilisez (le contenu source et ses principaux angles)

Comment le décomposer (Clips, citations, sections, thèmes, points clés)

Qui se charge de chaque étape (rédacteur, éditeur, graphiste, responsable des réseaux sociaux, référencement, PMM, etc.)

Où il est publié (LinkedIn, YouTube, e-mail, blog, communauté, publicités)

Quand le projet sera livré (échéancier, dépendances, étapes de révision)

Comment garantir une qualité constante (ton, messages, validations, vérifications)

Comment mesurer la réussite (distribution, engagement, prospects, conversions)

🧠 Anecdote : le terme « weblog » a été inventé en 1997, et le mot « blog » est né en 1999, lorsque quelqu'un l'a divisé en plaisantant en « we blog ».

Les 10 meilleurs modèles de flux de travail pour la réutilisation de contenu

Découvrons les meilleurs modèles qui aident les équipes à transformer systématiquement un contenu en plusieurs formats et canaux :

1. Modèle de plan de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez votre contenu pilier et vos ressources dérivées en un seul flux de travail grâce au modèle de plan de contenu ClickUp

Si vous élaborez une stratégie de contenu à partir de zéro, votre plus grand défi est de ne pas savoir ce dont vous disposez ni ce que cela peut devenir. Le modèle de plan de contenu ClickUp est conçu pour les équipes de marketing de contenu qui ont besoin d'un système unique pour planifier, réviser et publier sur tous les formats.

De plus, vous pouvez utiliser le modèle pour ajouter des étiquettes au contenu pilier et planifier les ressources dérivées dans le même environnement de travail.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Utilisez le tableau de validation pour faire passer les éléments par les différentes étapes de révision sans perdre le suivi de qui doit les approuver

Indiquez pour chaque élément les rubriques Pilier de contenu, Type de contenu et Ressources nécessaires , puis filtrez le Calendrier pour regrouper les formats similaires

Planifiez visuellement vos dates de publication dans Calendrier de contenu, afin d'assurer la cohérence de vos publications tout au long du mois

🚀 Idéal pour : les équipes de marketing de contenu qui planifient du contenu pilier et des ressources dérivées au sein d'un flux de travail organisé.

2. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez la publication de vos contenus réutilisés sur tous vos canaux grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp.

Pour les responsables des réseaux sociaux, le chaos vient de la gestion simultanée de plusieurs plateformes. Vous avez un excellent article de blog, mais le transformer en contenu pour une semaine sur LinkedIn, Twitter et Instagram est un processus manuel et désorganisé.

Bénéficiez d'un calendrier clair et visuel indiquant quand et où chaque élément de contenu réutilisé sera publié grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

🚀 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux qui planifient la publication de contenu réutilisé sur plusieurs canaux sans perdre en visibilité.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain MAX pour transformer un seul article de blog en une semaine complète de brouillons prêts à être publiés sur différentes plateformes. Ajoutez le lien vers l'article (ou collez les sections clés), puis utilisez la fonctionnalité « Talk-to-Text » pour trouver rapidement des accroches et des angles d'approche à voix haute. Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA, conçu pour regrouper tout votre travail en un seul et même endroit. Il peut effectuer des recherches dans ClickUp, vos applications professionnelles connectées et sur le Web à partir d'une seule commande. Vous pouvez même passer d'un modèle d'IA à un autre (comme Claude ou ChatGPT) lorsque vous souhaitez obtenir des résultats différents pour différentes plateformes.

3. Modèle de blog sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos articles de blog en extraits et visuels prêts à être publiés sur les réseaux sociaux grâce au modèle de blog pour réseaux sociaux de ClickUp

Imaginez la situation suivante : vous venez de publier un article de blog génial, mais votre calendrier de publication sur les réseaux sociaux est vide pour la semaine. Ça vous dit quelque chose ?

Transformez chaque article de blog en une mini-campagne grâce au modèle de blog pour réseaux sociaux de ClickUp. Il fournit un flux de travail permettant d'extraire systématiquement des citations, des points clés et des visuels pour chaque plateforme sociale. Au lieu de considérer les réseaux sociaux comme une réflexion après coup, vous les intégrez à votre processus de production de contenu.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Liez les tâches liées aux articles de blog à leurs tâches dérivées sur les réseaux sociaux grâce aux dépendances de tâches ClickUp , afin que l'équipe chargée des réseaux sociaux sache exactement quand un article est prêt à être adapté.

Utilisez ClickUp Docs pour rédiger du contenu destiné aux réseaux sociaux directement à côté de l'article de blog original, en conservant tous les textes associés au même endroit

Informez automatiquement les membres de votre équipe ou modifiez le statut d'une tâche grâce aux automatisations ClickUp , qui déclenchent le flux de travail de réutilisation de contenu sur les réseaux sociaux.

🚀 Idéal pour : les équipes de contenu qui transforment chaque article de blog en une mini-campagne coordonnée sur les réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Utilisez l'IA de ClickUp Brain comme assistant de rédaction ; elle peut rapidement générer des variantes de votre contenu existant à utiliser sur les réseaux sociaux et bien plus encore ! Créez plusieurs versions plus courtes de votre contenu long format à l'aide de ClickUp Brain

👀 Le saviez-vous ? Selon HubSpot, la mise à jour d'anciens articles peut être un levier de croissance : l'entreprise a constaté une augmentation moyenne de 106 % des vues organiques mensuelles pour les anciens articles optimisés, ainsi qu'un nombre de prospects plus que doublé grâce à ces mises à jour.

4. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Centralisez vos ressources de contenu et suivez leur statut, leur propriété et leurs performances grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp.

À mesure que votre bibliothèque de contenu s'enrichit, des stratégies de gestion des connaissances inadaptées peuvent la transformer en cimetière numérique. Vous disposez de centaines de ressources, mais aucun moyen simple de déterminer lesquelles ont été réutilisées, lesquelles recèlent un potentiel inexploité et lesquelles sont obsolètes.

Créez un référentiel de contenu centralisé grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp. Ce modèle vous offre une source unique d'informations fiables, avec un suivi du statut, des informations sur la propriété et des notes de performance pour chaque ressource.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Répartissez le travail par type de contenu (blog, réseaux sociaux, e-mails, site web) tout en conservant une vue d'ensemble dans un seul environnement de travail

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour planifier vos dates de publication et repérer rapidement les lacunes dans votre cadence de publication

Suivez les objectifs, les canaux, les liens, le budget et les dépenses pour chaque élément, ce qui facilitera les discussions sur les performances par la suite

🚀 Idéal pour : Les équipes gérant de vastes bibliothèques de contenu qui ont besoin d'une source unique de référence pour la réutilisation, la propriété et les performances.

🚀 Bonus ClickUp : Configurez un Super Agent ClickUp pour qu'il s'exécute chaque semaine et analyse votre bibliothèque à la recherche d'éléments qui n'ont pas été réutilisés, pour lesquels il manque des notes de performance ou qui semblent obsolètes. Demandez ensuite au système de vous envoyer par message privé une brève liste des « actions suivantes » et, uniquement après votre validation, créez des tâches de réutilisation, mettez à jour les statuts et attribuez des propriétaires. Vous contrôlez qui peut l'utiliser, à quoi il a accès, et chaque action est consignée avec des étapes de validation pour les étapes critiques. Vous souhaitez en savoir plus sur les capacités des Super Agents ? Voici une vidéo de Greg Swan, notre responsable de contenu senior, qui montre comment il a créé un moteur de contenu autonome avec les Super Agents de ClickUp !

🚀 Bonus ClickUp : Configurez un Super Agent ClickUp pour qu'il s'exécute chaque semaine et analyse votre bibliothèque à la recherche d'éléments qui n'ont pas été réutilisés, pour lesquels il manque des notes de performance ou qui semblent obsolètes. Demandez ensuite au système de vous envoyer par message privé une brève liste des « actions suivantes » et, uniquement après votre validation, créez des tâches de réutilisation, mettez à jour les statuts et attribuez des propriétaires. Vous contrôlez qui peut l'utiliser, à quoi il a accès, et chaque action est consignée avec des étapes de validation pour les étapes critiques. Vous souhaitez en savoir plus sur les capacités des Super Agents ? Voici une vidéo de Greg Swan, notre responsable de contenu senior, qui montre comment il a créé un moteur de contenu autonome avec les Super Agents de ClickUp !

5. Modèle ClickUp pour la mise à l'échelle de la production de contenu

Obtenez un modèle gratuit Développez la production de contenu à grande échelle et intégrez la réutilisation grâce au modèle ClickUp de mise à l'échelle de la production de contenu

Pour les équipes en pleine croissance, la pression liée à l'augmentation de la production de contenu peut entraîner un épuisement professionnel et un travail bâclé. Vous avez besoin d'un système plus intelligent qui renforce l'efficacité de votre processus.

Grâce au modèle ClickUp de mise à l'échelle de la production de contenu, vous pouvez désormais produire du contenu à grande échelle et faire de la réutilisation une pratique par défaut.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Suivez vos contenus à travers les différentes étapes telles que « Création », « Révision », « Réutilisation » et « Distribution » à l'aide de la vue Tableau Kanban de ClickUp.

Voyez qui travaille sur quoi et répartissez les tâches au sein de l'équipe pour éviter les goulots d'étranglement grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Faites passer automatiquement les tâches à l'étape suivante, attribuez les tâches de réutilisation à la bonne personne et informez les parties prenantes lorsque le contenu est prêt grâce aux automatisations ClickUp.

🚀 Idéal pour : les équipes de contenu en pleine croissance qui souhaitent augmenter leur production tout en intégrant la réutilisation comme une fonctionnalité par défaut de leur processus de production.

📮ClickUp Insight : 30 % des employés estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures pour se consacrer à un travail approfondi et concentré. Même ces petits gains de temps s'accumulent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps que vous pourriez consacrer à la créativité, à la réflexion stratégique ou à votre développement personnel. 💯Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain, vous pouvez automatiser vos flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout au sein d’une même plateforme. Pas besoin d’outils ou d’intégrations supplémentaires : ClickUp rassemble tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en regroupant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée dotée de plus de fonctionnalités, d'une collaboration plus étroite et d'une source unique d'informations plus facile à gérer et à faire évoluer.

6. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos contenus dérivés sur un seul calendrier grâce au modèle de calendrier éditorial ClickUp

Les équipes éditoriales ont souvent du mal à concilier leurs plans de contenu à long terme avec les tâches quotidiennes de réutilisation du contenu. Le calendrier éditorial présente les grands axes, mais les petits éléments réutilisés sont dispersés dans des feuilles de calcul ou des listes de tâches distinctes.

Pour vous aider, découvrez le modèle de calendrier éditorial ClickUp. Vous pouvez planifier le contenu dérivé en même temps que le contenu original, ce qui vous offre une vue d'ensemble complète de votre écosystème de contenu sur un seul calendrier.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Visualisez l'ensemble de votre feuille de route de contenu sur plusieurs semaines et mois, y compris les ressources principales et dérivées

Collaborez et ajoutez des annotations aux révisions d'images, de vidéos et de PDF avant leur réutilisation avec ClickUp Révision

Suivez les paramètres « Format du contenu », « Statut de réutilisation » et « Canaux attribués » pour voir exactement comment chaque élément est fragmenté

🚀 Idéal pour : les équipes éditoriales qui planifient ensemble du contenu pilier et dérivé sur un calendrier partagé.

📚 À lire également : Collaboration inter-équipes : comment briser les silos et travailler plus intelligemment

7. Modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos publications sur les réseaux sociaux par date et attribuez-en la responsabilité à des propriétaires grâce au modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp

Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp est conçu pour les équipes chargées des réseaux sociaux et les spécialistes du marketing de contenu qui ont besoin d'une méthode axée sur les dates pour planifier leurs publications, attribuer des propriétaires et respecter les délais. Il s'agit d'une liste épurée qui s'avère très efficace lorsque vous réutilisez un même contenu pour créer plusieurs publications sur les réseaux sociaux au cours d'une semaine ou d'un mois.

Chaque publication est gérée sous forme de tâche ClickUp distincte, ce qui vous aide au suivi des dates d'échéance, des priorités et des responsables de la publication. Vous pouvez également joindre le lien vers la ressource source (blog, webinaire, podcast, newsletter) directement dans la tâche, puis créer des variantes sous forme de sous-tâches.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Créez des vues distinctes dans ClickUp pour Instagram, LinkedIn, TikTok et bien d'autres, afin de pouvoir adapter votre stratégie à chaque canal

Regroupez les contenus réutilisés par thème dans des dossiers de campagne pour organiser vos initiatives

Utilisez ClickUp Brain pour générer des variantes de contenu existant adaptées à chaque plateforme, par exemple en transformant une publication LinkedIn formelle en un tweet informel.

🚀 Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux qui réutilisent une ressource source pour créer plusieurs publications sur différents canaux et à différentes dates.

💡 Conseil de pro : L'élargissement de l'audience entraîne une forte augmentation des demandes de contenu et une fatigue décisionnelle. L'IA simplifie cette croissance en accélérant le processus créatif et en effectuant l'automatisation de l'analyse des données, aidant ainsi les créateurs à transformer leurs publications réussies en ressources intemporelles sans se heurter à des obstacles. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les créateurs utilisent l'IA pour planifier et développer leur production de contenu.

8. Copy. IA : réutilisez votre contenu sur tous les canaux

Si votre équipe souhaite rester dans son flux créatif, mais que vous avez besoin d'un moyen de suivre ses processus, le modèle « Repurpose Content Across Channels » (Réutiliser le contenu sur tous les canaux) de Copy.ai est un bon point de départ.

Il guide les utilisateurs dans la transformation d'un contenu en plusieurs formats textuels à l'aide de suggestions de rédaction assistées par l'IA. C'est idéal pour générer rapidement des variantes destinées aux réseaux sociaux, aux newsletters par e-mail et aux textes publicitaires au sein de l'écosystème Copy.ai.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Créez plusieurs angles, accroches et réécritures à partir d'un seul document source

Grâce à sa structure basée sur des invitations et des instructions, les brouillons sont faciles à parcourir, à modifier en cours et à valider

Réutilisez le même contenu source pour conserver le ton et les points clés tout en créant différents supports.

🚀 Idéal pour : les équipes qui souhaitent bénéficier de réécritures assistées par l'IA et de variantes de contenu pour différents canaux sans quitter leur flux de travail de rédaction.

9. Modèle de guide de distribution et de réutilisation de contenu SEO par Miro

via Miro

Essayer d'expliquer une stratégie complexe de réutilisation de contenu lors d'une visioconférence ou dans un long document est la recette idéale pour semer la confusion. Ce décalage conduit à une mise en œuvre défaillante.

Le modèle de guide de distribution et de réutilisation de contenu SEO de Miro s'adresse aux équipes qui pensent en termes visuels. Il offre un Tableau blanc collaboratif permettant de cartographier les parcours de transformation du contenu, ce qui le rend idéal pour les sessions stratégiques et la coordination d'équipe. Vous pouvez représenter visuellement comment un élément crée un flux vers les autres.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Placez un élément « pilier » au centre, puis développez-le en formats complémentaires

Les membres de l'équipe peuvent ajouter des notes adhésives pour les chaînes et les audiences, et réutiliser des angles en temps réel

Dupliquez le tableau par campagne ou par trimestre, puis affinez la même structure

🚀 Idéal pour : Les Teams qui privilégient la collaboration visuelle pour planifier la distribution et la réutilisation d'un élément de contenu.

📚 À lire également : Comment maîtriser la gestion du cycle de vie des documents

10. Modèle de flux de travail de réutilisation de contenu par Meegle

via Meegle

Le modèle de flux de travail de réutilisation de contenu de Meegle offre aux équipes un flux de travail structuré pour analyser le contenu existant, le classer par public et par plateforme, le transformer en nouveaux formats et le diffuser de manière systématique.

C'est utile pour les équipes qui souhaitent disposer d'un processus de réutilisation reproductible plutôt que de devoir recréer le flux de travail à partir de zéro pour chaque campagne.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Commencez par passer en revue votre contenu existant et identifiez les ressources qui méritent d'être réutilisées, afin que votre équipe se concentre sur les éléments présentant le plus grand potentiel de réutilisation.

Organisez votre contenu en fonction du public cible, du format et du canal de diffusion avant le début de la production, ce qui rend l'exécution plus ciblée

Suivez les performances des ressources réutilisées au fil du temps et utilisez ces informations pour affiner vos prochaines décisions en matière de contenu

🚀 Idéal pour : les équipes marketing et les stratèges de contenu qui souhaitent mettre en place un processus structuré et reproductible pour transformer le contenu existant en ressources multi-plateformes.

📚 En savoir plus : Bonnes pratiques pour créer un flux de travail efficace sur les réseaux sociaux

Comment choisir le bon modèle de réutilisation de contenu

Vous avez pris connaissance des différentes options, mais vous êtes désormais face à une paralysie décisionnelle.

Choisir le mauvais modèle peut être pire que de ne pas en avoir du tout. S'il est trop complexe, votre équipe l'abandonnera. S'il est trop simple, il ne résoudra pas vos problèmes fondamentaux. Ne laissez pas la recherche du modèle « parfait » vous empêcher de vous lancer.

Au lieu de chercher une solution universelle, concentrez-vous sur ce dont votre équipe a besoin dès maintenant.

Voici comment faire le bon choix.

Réfléchissez à votre cas d'utilisation principal : vous concentrez-vous sur la planification à haut niveau ou sur l'exécution au quotidien ? Pour la planification, un modèle de calendrier éditorial ou de plan de contenu vous offre une vue d'ensemble. Pour l'exécution, un modèle de mise à l'échelle de la production de contenu ou de gestion de contenu permet de faire avancer les tâches

Choisissez le modèle adapté à l'étape de votre flux de travail : si vous débutez, commencez par un modèle de plan de contenu pour répertorier ce dont vous disposez déjà. Si vous souhaitez faire évoluer un processus existant, le modèle de mise à l'échelle de la production de contenu vous aide à intégrer la réutilisation dans votre flux de travail par défaut.

Testez avant la validation : commencez par un modèle et personnalisez-le. La plupart des équipes constatent qu'il est bien plus efficace d'adapter un seul modèle flexible à leur processus que d'essayer de jongler avec plusieurs cadres rigides.

⭐️ L'IA peut rendre votre flux de travail de contenu plus efficace et performant. Cette vidéo vous aide à découvrir comment utiliser l'IA dans vos processus de marketing de contenu :

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les chats, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les chats, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Systématisez votre moteur de contenu avec ClickUp

Un modèle vous montre le processus, mais vous avez tout de même besoin des bons outils pour le mettre en œuvre. Le véritable défi consiste à pérenniser votre flux de travail de réutilisation de contenu sans créer davantage de feuilles de calcul et de documents disparates.

Un modèle de flux de travail de réutilisation de contenu élimine les incertitudes en vous indiquant quel contenu existe, ce qu’il peut devenir et qui en est responsable. Mais pour que cela fonctionne de manière fluide, vous devez l’exécuter dans un environnement de travail où tout est connecté.

Gérez l'intégralité du cycle de vie de votre contenu en un seul endroit avec ClickUp. Associez vos documents à des tâches pour créer des publications sur les réseaux sociaux, des clips vidéo et des infographies. Suivez le suivi de l'avancement sur un calendrier partagé, donnez votre avis directement sur les ressources créatives grâce à la révision. Grâce à l'IA, l'accélération de vos processus se fait en toute fluidité.

Commencez gratuitement avec ClickUp et transformez la façon dont votre équipe crée et distribue du contenu.

Foire aux questions

Un calendrier de contenu indique quand le contenu est publié, tandis qu'un flux de travail de réutilisation consiste à créer les différents éléments qui viennent remplir ce calendrier.

Utilisez un champ personnalisé ClickUp dédié ou les relations entre tâches ClickUp pour lier les contenus dérivés à l'original. Cela permet de créer une traçabilité claire du contenu que vous pouvez facilement filtrer et suivre.

Commencez par un modèle flexible et personnalisez-le. Utiliser trop de modèles crée une complexité inutile et alourdit les processus pour votre équipe.

Suivez deux indicateurs clés : l'effort économisé en comparant le temps nécessaire à la création d'un contenu dérivé par rapport à un contenu original, et l'audience gagnée en additionnant l'engagement sur l'ensemble des versions réutilisées.