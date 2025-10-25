Comment les équipes de contenu utilisent-elles l'IA ? Outils, flux de travail et exemples

Pour les équipes marketing du monde entier, l'intelligence artificielle a déjà dépassé le stade de l'expérimentation pour devenir un élément essentiel du quotidien.

En tant que membre d'une équipe de contenu, vous savez à quel point l'IA dans le marketing de contenu peut changer la donne.

Grâce à l'IA, les tâches chronophages telles que la recherche de sujets, la création de plans, la réutilisation de contenu et la mise en place de flux de travail opérationnels pour l'équipe sont automatisées. Cela vous laisse le temps de vous concentrer sur la stratégie à forte valeur, la narration et le leadership éclairé, entre autres.

Si vous êtes encore indécis et que vous vous demandez comment les équipes de contenu utilisent l'IA, cet article est fait pour vous.

Nous aborderons également les tâches que l'IA peut automatiser et celles qui nécessitent la supervision ou les compétences humaines.

Quel rôle joue l'IA dans les flux de travail liés au contenu ?

Votre stratège vous envoie un brief vague. Le rédacteur crée du contenu à partir de ce plan sommaire. Et l'éditeur doit en réécrire la majeure partie pour rendre justice au sujet à faire. Ensuite, le responsable SEO ajoute une liste de mots-clés de dernière minute.

Vous êtes pris dans une boucle sans fin et le résultat est médiocre, car personne n'a clairement défini la stratégie de contenu et le sujet à traiter.

Voici comment l'IA dans le marketing de contenu vous aide à éviter ces problèmes :

Le stratège y voit plus clair : les outils d'IA vous aident à transformer un sujet vague en un plan clair, avec des informations sur le public, les sujets tendance et les différents angles à couvrir. Vous pouvez ensuite ajouter des détails tels que l'intention, les messages clés et les résultats que vous souhaitez obtenir

l'auteur n'est pas confronté au syndrome de la page blanche : *grâce à un brief complet, il dispose de tout ce dont il a besoin pour se lancer. /IA peut aider à surmonter le syndrome de la page blanche, générer plusieurs variantes de titres ou d'appels à l'action, et adapter le contenu à différents publics ou plateformes

l'éditeur a davantage de travail : *si votre équipe crée du contenu à grande échelle, les modèles d'IA générative et LLM peuvent vous donner un premier aperçu. L'IA peut également vérifier la cohérence grammaticale et le ton. Vous pouvez ensuite modifier et améliorer le brouillon afin de refléter votre expertise dans le domaine

le référencement naturel (SEO) est profondément intégré :* les outils d'IA générative fournissent une assistance à votre processus de gestion du référencement naturel en suggérant des mots-clés basés sur l'intention des utilisateurs, les liens internes et les lacunes de contenu qui peuvent améliorer vos performances de recherche. Grâce au référencement naturel programmatique, vous pouvez même créer du contenu personnalisé à grande échelle

Votre image de marque reste cohérente : l'équipe marketing, l'équipe de création de contenu, les responsables des réseaux sociaux et les stratèges SEO travaillent tous à partir du même ton, de la même identité de marque et du même cadre stylistique guidés par l'IA. Le message est unifié sur tous les canaux et tous les supports

est plus fluide :* les outils basés sur l'IA peuvent suivre les échéances, signaler les goulots d'étranglement et la gestion de projetest plus fluide :* les outils basés sur l'IA peuvent suivre les échéances, signaler les goulots d'étranglement et attribuer automatiquement des tâches , ce qui permet à tout le monde de rester aligné sans avoir besoin de mises à jour constantes sur l'avancement ou de rappels

🚀 L'IA en pratique : Lane Scott Jones, directeur marketing de Zapier, a observé : En intégrant l'IA dans la préproduction, nous avons pris un moteur de 70 publications par mois et avons augmenté la production de près de 30 % sans que les machines n'écrivent un seul article long format. En intégrant l'IA dans la préproduction, nous avons pris un moteur de 70 publications par mois et avons augmenté la production de près de 30 % sans que les machines n'écrivent un seul article long format. Alors, comment utilisent-elles l'IA dans le domaine du contenu ? Pour la recherche, les plans et l'automatisation des flux de travail, mais pas pour rédiger des articles longs.

⚠️ À cette note, vous devez également savoir dans quels cas il ne faut pas utiliser l'IA. Cela inclut :

Recherche et collecte d'informations

Brouillons complets de contenu long format

Dernières publications sur les réseaux sociaux

Illustrations originales ou images de marque

Informations ou opinions fondées sur des données

📚 À lire également : Comment automatiser la création de contenu grâce à l'IA

Comment les équipes de contenu utilisent l'IA dans leur travail quotidien

Idéalement, vous souhaitez intégrer l'IA dans les flux de travail quotidiens de toute l'équipe de contenu. Cela signifie étendre son utilisation au-delà du simple processus de création de contenu. Nous vous montrons ci-dessous comment procéder.

*apprenez à adapter vos flux de travail de production de contenu à l'aide de ClickUp et de l'IA

1. Conception et planification de contenu

Même à l'ère des vidéos, de TikTok, de YouTube et de ChatGPT, les gens ont toujours leurs blogs/newsletters placés dans les favoris qu'ils aiment lire. Si vous dites quelque chose d'intéressant, d'intérêt, de précieux et/ou de divertissant, vous pourrez vous démarquer.

Cela commence dès l'étape de conception et de planification, bien avant que le moindre mot ne soit écrit.

Comment l'IA aide-t-elle lors de la phase de conception et de planification ?

*repérer les signaux de demande : /IA analyse les tendances de recherche, les requêtes du public et les conversations sur les réseaux sociaux pour découvrir ce qui intéresse réellement les gens à l'heure actuelle

combler l'espace blanc :* en analysant le contenu de vos concurrents, l'IA met en évidence les lacunes que votre marque peut combler en créant du contenu original au lieu de répéter ce qui existe déjà

multiplier les angles : *à partir d'un sujet de base, /IA peut générer des variations, qu'il s'agisse d'approches axées sur le référencement ou sur les témoignages clients, amplifiant ainsi la créativité humaine

Hiérarchisation des idées : les modèles d'IA générative peuvent noter ou regrouper les sujets en fonction de leur pertinence, de la demande de recherche et du retour sur investissement potentiel

lancement rapide du calendrier de contenu :* des ébauches et même des calendriers approximatifs sont générés avant même que vous n'ayez écrit une seule ligne, ce qui réduit le temps de préparation

❗ Avertissement : veillez à ne pas trop vous focaliser sur les signaux SEO basés sur les mots-clés et le volume, au détriment de l'originalité et du positionnement de la marque. Vous avez besoin du filtre d'un stratège en contenu pour trouver le juste équilibre.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et les transformer instantanément en briefs structurés ou en tâches prêtes à être ajoutées à votre calendrier. Brain peut résumer des recherches, développer des variations sur un sujet, analyser la concurrence et même vous aider à rédiger des ébauches pour ces idées. Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées et accélérer la planification de contenu

L'avantage de ClickUp : parfois, un seul modèle d'IA ne suffit pas. Avec ClickUp Brain MAX, en plus de ClickUp Brain, vous pouvez accéder à tous les modèles linguistiques externes haut de gamme (LLM) tels que ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres encore, au même endroit. Générez du contenu créatif, trouvez des idées ou rédigez des méta-descriptions sans changer d'outil ! Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp à l'aide de Brain MAX

2. Création et esquisse de briefs

Avec les sujets abordés, comment maximiser vos chances de réussite ?

Astuce : un brief de contenu percutant.

Qu'il s'agisse d'un rédacteur interne ou externe, il doit connaître l'objectif du contenu forfaitaire, les problèmes du public à traiter, la position du produit et d'autres détails importants.

Un brief de contenu communique toutes ces informations dans une mise en forme simple. En tant que fournisseur, prestataire, tout ce dont le rédacteur a besoin pour se lancer, un bon brief lui évite d'avoir à multiplier les allers-retours pour obtenir des réponses à ses questions et des précisions.

Comment l'IA aide à créer un brief :

Analyse SERP et analyse du plan : un outil d'IA peut analyser les pages les mieux classées et effectuer des recherches de mots-clés afin de suggérer un plan, des en-têtes possibles, des questions à aborder et des exemples à inclure. Il peut également mettre en évidence ce que les concurrents ont manqué

Cartographie des personas et du parcours : elle permet d'attribuer l'étiquette « étape » à une requête de recherche indiquant si une personne se trouve à l'étape de sensibilisation (recherche d'informations sur un problème), de réflexion (comparaison de solutions) ou de décision (prête à agir)

*standardisation des briefs à grande échelle : pour les grandes équipes, l'IA garantit la cohérence en incluant les mêmes éléments clés dans chaque brief, tels que le public, les objectifs, les mots-clés, les liens et les fonctionnalités à mettre en avant

adaptation des mises en forme : *à partir d'un seul sujet, l'IA peut créer des briefs de contenu sur mesure pour différents canaux (blog long format, carrousel LinkedIn et e-mail, exemple), réduisant ainsi la duplication des efforts

*éléments méta inclus : l'IA peut proposer des titres méta, des descriptions et même du texte alternatif pour les moteurs de recherche lors de la rédaction du brief

❗ Avertissement : vous aurez toujours besoin d'un spécialiste du marketing de contenu pour déterminer l'intention derrière chaque sujet en fonction des données clients. L'IA peut suggérer des mots-clés et des angles d'approche, mais elle ne peut pas juger de manière fiable si l'internaute souhaite obtenir une checklist rapide, un guide approfondi ou une comparaison de produits.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour créer et partager des briefs et des modèles de contenu. Vous pouvez rapidement générer des brouillons de briefs à l'aide de l'IA, les personnaliser selon votre propre structure et collaborer en temps réel avec les rédacteurs, les éditeurs et l'ensemble de l'équipe marketing. Vous utilisez souvent un type de document particulier ? Convertissez-le en modèle en un seul clic ! Créez vos propres modèles de briefs à l'aide de ClickUp Docs

👀 Le saviez-vous ? Un sondage Ahrefs a révélé que plus de 87 % des spécialistes du marketing utilisent l'IA pour les aider à la création de contenu. Les entreprises qui utilisent l'IA publient 42 % de contenu en plus par mois que celles qui le font à faire manuellement.

3. Rédaction et co-création

L'IA accélère les étapes du processus de rédaction qui ne nécessitent pas votre jugement approfondi.

Votre force en tant que rédacteur réside dans votre capacité à comprendre les nuances et à insuffler de l'émotion. Vous savez comment changer de ton, quand marquer une pause pour mettre l'accent et quand utiliser des analogies.

Vous apportez également une vision stratégique, en reliant le contenu aux objectifs d'entreprise et en vérifiant les faits présentés par /IA.

L'IA, quant à elle, excelle en matière de rapidité et de répétition. Vous pouvez l'utiliser pour générer rapidement des textes ou des images, et bien plus encore.

L'avantage de ClickUp : voici les types courants de contenu généré par l'IA que vous pouvez commencer à tester. Nous avons généré cette image à l'aide de ClickUp Brain 🧠 Types de contenu généré par l'IA, infographie créée à l'aide de ClickUp Brain Cette vidéo montre comment utiliser Brain pour créer votre contenu.

Comment l'IA facilite la rédaction et la co-création :

*vaincre la page blanche : /IA vous aide à générer en quelques secondes des premières ébauches d'introductions, de transitions ou de paragraphes d'assistance

Changements de style et de ton : il peut rapidement réécrire des sections pour les adapter au ton de votre marque, qu'il soit décontracté, autoritaire ou technique

développer les grandes lignes :* vous pouvez utiliser des outils d'IA pour développer les points clés en paragraphes, ajouter des exemples ou suggérer des FAQ

*rédaction multi-formats : les outils de rédaction IA peuvent adapter le même brief à un blog, un e-mail ou une publication LinkedIn sans avoir à tout recommencer

Test de variantes : ces outils facilitent la création de plusieurs versions de titres, d'appels à l'action ou de résumés que l'équipe peut examiner

❗ Avertissement : l'IA est connue pour halluciner des faits et des données. Chaque donnée, citation ou statistique doit être recoupée pour en vérifier l'authenticité.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Tasks pour gérer votre flux de travail de création de contenu. Attribuez des tâches de rédaction avec des briefs joints, fixez des dates d'échéance et utilisez des sous-tâches pour les brouillons, les révisions et les validations. Grâce à l'IA intégrée à Tasks, vous pouvez attribuer des commentaires, générer ou affiner des textes, ou mettre à jour le statut sans quitter la tâche. Les rédacteurs, les éditeurs et les spécialistes du marketing peuvent tous collaborer dans le même fil de discussion. Ainsi, les commentaires, les versions et les validations finales restent centralisés au lieu d'être dispersés dans des documents et des e-mails. De plus, ClickUp Brain est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions, vous n'avez donc pas besoin de parcourir de longs fils de discussion !

L'équipe de marketing des réseaux sociaux de Cartoon Network coordonne ses opérations de contenu à l'aide du logiciel de gestion de projet marketing ClickUp. La plateforme sert de source unique d'informations fiables pour l'équipe, ce qui renforce la confiance et la responsabilité et permet de gagner du temps. Le contenu social passe de la conception à la révision créative et rédactionnelle, puis à la publication, sans que le responsable ait besoin de demander constamment des mises à jour. Le dépannage des problèmes est également plus facile, car tout le monde peut voir qui est responsable de quel aspect du projet. Selon Sarah Lively, directrice des réseaux sociaux chez Cartoon Network : Mon rôle est axé sur la stratégie et la planification, c'est pourquoi j'apprécie tant ClickUp. Je dois m'assurer que tout est organisé et savoir qui fait quoi, et j'avais besoin de ClickUp pour faire ce travail. Mon rôle est axé sur la stratégie et la planification, c'est pourquoi j'apprécie tant ClickUp. Je dois m'assurer que tout est organisé et savoir qui fait quoi, et j'avais besoin de ClickUp pour faire ce travail.

4. Modification en cours

Une fois que le rédacteur a soumis son brouillon, votre équipe de contenu peut soumettre chaque brouillon à des vérifications grammaticales et de clarté d'automatisation avant que l'éditeur ne l'examine en détail.

Le rôle de l'éditeur évolue donc. Il n'a plus besoin de corriger les fautes de frappe ou les erreurs grammaticales, mais consacre davantage de temps à la clarté structurelle et au style, à l'évaluation des arguments et à la prise de décisions éthiques concernant la formulation et la représentation.

Comment l'IA fournit-elle l'assistance au processus de modification en cours :

Nettoyage en première lecture : les outils d'IA peuvent analyser votre brouillon à la recherche de problèmes grammaticaux, de phrases répétitives et de mots de remplissage

Ajustements du ton et de la clarté : vous pouvez maintenir une voix de marque cohérente entre les rédacteurs et les mises en forme en utilisant l'IA pour réécrire instantanément une section afin qu'elle semble plus confiante, de discussion ou technique

amélioration de la structure et du flux : *l'IA peut mettre en évidence les transitions abruptes, les contextes manquants ou les rythmes irréguliers. Elle est particulièrement utile pour fusionner les contributions de plusieurs rédacteurs

SEO et optimisation des performances : du placement des mots-clés et des scores de lisibilité aux méta-descriptions et aux liens internes, l'IA peut recommander de petites modifications qui rendent le contenu plus facile à trouver

💡 Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité Révision de ClickUp pour simplifier votre boucle de rétroaction éditoriale. Les éditeurs et les membres de l'équipe peuvent directement annoter les images, les vidéos et les PDF dans la tâche. Les éditeurs peuvent mettre en évidence des mots, des visuels ou des images spécifiques, apposer des étiquettes aux rédacteurs ou aux designers pour obtenir des précisions, et suivre chaque demande de modification en temps réel. Une fois que les révisions sont achevées, vous pouvez marquer les commentaires comme résolus. Gardez chaque version claire, transparente et traçable.

Pour que tout le monde soit sur la même page en matière d'opérations de contenu, ClickUp propose des modèles prédéfinis. Le modèle de gestion de contenu de ClickUp intègre la stratégie, l'exécution et les rapports dans un tableau de bord visuel.

Obtenez un modèle gratuit Organisez et rendez votre contenu accessible grâce au modèle de gestion de contenu de ClickUp

Ce modèle offre à votre équipe de contenu un système structuré pour planifier, organiser et superviser chaque élément de contenu du début à la fin. Les idées, les briefs, les brouillons et les validations sont tous regroupés au même endroit. Tout le monde, des rédacteurs aux spécialistes du marketing en passant par les éditeurs, bénéficie d'une visibilité sur chaque élément de contenu.

PS : Il s'agit du modèle que nous utilisons chez ClickUp pour gérer les opérations de contenu de notre blog.

Voici ce que Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être au Dartmouth College – Student Wellness Center, a à dire sur l'utilisation de ClickUp pour la création de contenu :

ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de la conceptualisation/réflexion à la première ébauche jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement. Grâce à un suivi efficace des tâches et à la fourniture de contexte (via la section description et commentaires), il y a moins de changements de contexte, ce qui permet d'utiliser un seul système (ClickUp) au lieu de plusieurs (GDrive, e-mail et Slack).

ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de la conceptualisation/réflexion à la première ébauche jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement. Grâce à un suivi efficace des tâches et à la fourniture de contexte (via la section description et commentaires), il y a moins de changements de contexte, ce qui permet d'utiliser un seul système (ClickUp) au lieu de plusieurs (GDrive, e-mail et Slack).

Si vous êtes rédacteur, cela va vous intéresser.. via Reddit Pour éviter cela, nous avons une solution : Talk-to-Texte de ClickUp Brain MAX. Enregistrez vos pensées spontanées, vos notes vocales ou vos idées de contenu où que vous soyez, et Brain les convertit instantanément en texte structuré prêt à être modifié en cours, développé ou partagé. Ne perdez plus jamais une idée parce que vous n'avez pas pu la noter !

5. Calendrier de contenu et suivi de la production

Une fois le contenu en modification en cours, le défi passe de la rédaction à la coordination. Les délais, les dépendances et les plans de distribution peuvent facilement être compromis s'il n'y a pas de calendrier centralisé pour le suivi de chaque étape du flux de travail.

Comment l'IA fournit-elle l'assistance au suivi et à la planification de la production :

planification automatisée :* les outils d'IA peuvent attribuer des dates d'échéance en fonction de la capacité de la charge de travail et des échéanciers historiques, afin que personne ne soit surchargé

Rappels prédictifs : l'IA détecte lorsqu'une tâche risque d'être retardée et avertit les personnes assignées ou les éditeurs avant que les délais ne soient dépassés

Tableaux de bord de visibilité : les tableaux de bord générés par l'IA vous donnent un aperçu instantané des éléments en cours de rédaction, en cours de révision ou prêts à être publiés, sans mise à jour manuelle

*informations sur le calendrier de contenu : un outil d'IA peut analyser les données d'engagement afin de suggérer les meilleurs moments de publication, la combinaison de contenus ou la fréquence de publication sur les différentes plateformes

❗ Avertissement : Ajouter chaque microtâche au calendrier de production peut être fastidieux. Utilisez des filtres pour vous concentrer sur les étapes les plus importantes (par exemple, prêt pour révision, planifié, publié).

L'avantage de ClickUp : la coordination est facilitée grâce aux champs IA de ClickUp. Avec les champs IA, vous pouvez : Générez instantanément des résumés de tâches concis

Recevez des mises à jour d'automatisation sur la progression des campagnes

Traduisez le contenu en un clic

Identifiez les éléments d'action sans effort manuel Utilisez les champs personnalisés avec IA dans ClickUp pour automatiser le suivi de la progression et les mises à jour Ces fonctionnalités intelligentes aident les équipes à rester organisées, à gagner du temps sur les mises à jour routinières et à s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur la stratégie créative et moins sur le travail administratif. Combinez-les avec la vue Tableau ou Calendrier, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier du suivi manuel du travail.

Pour que le suivi par IA fonctionne réellement à grande échelle, vous avez besoin d'un espace de partage où les équipes peuvent se mettre d'accord sur les échéanciers, les tâches et les priorités de publication.

Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp est un planificateur visuel qui simplifie votre calendrier de publication entre les équipes et les plateformes.

Obtenez un modèle gratuit Créez des calendriers éditoriaux ou de blog à l'aide d'un modèle standard grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Vous pouvez voir ce qui est publié, quand et où, grâce à des cartes glisser-déposer pour chaque élément de contenu, classées par code couleur selon le type de contenu ou la campagne. Cliquez sur n'importe quelle carte du calendrier pour accéder à tous les détails de la tâche, y compris le canal et la catégorie de contenu.

💡 Conseil de pro : Automatisez les tâches répétitives, telles que les mises à jour du statut du contenu et le suivi de la progression, à l'aide des automatisations ClickUp basées sur l'IA. Par exemple : Faites automatiquement avancer les tâches une fois qu'un livrable est approuvé

Marquez automatiquement les éditeurs lorsque le statut d'une tâche passe à « Prêt pour révision »

Envoyez des rappels 48 heures avant les dates de publication Automatisez les flux de travail de votre équipe avec ClickUp Automatisations

🧠 Fait amusant : les gens sont plus enclins à consommer ce qu'ils ont récemment acheté, même s'il s'agit du même produit ou service. Un nouvel ebook, webinaire ou newsletter semble plus intéressant (et est plus lu) lorsqu'il est associé à une nouvelle offre, une campagne à durée limitée ou un moment de décision.

⚡ Archive de modèles : Modèles de forfaits marketing gratuits au format Word et ClickUp

6. Réutilisation du contenu

Comme toutes les autres équipes, les équipes de contenu sont soumises à une pression constante pour en faire plus avec moins de ressources. À tout moment, vous créez du contenu pour la croissance, le marketing produit, l'aide à la vente et même l'image de marque de l'employeur.

Alors, comment multiplier votre productivité par 10 sans perdre la tête ?

Le moyen le plus rapide est la réutilisation du contenu. Au lieu d'essayer de réinventer la roue, tirez davantage de valeur de ce qui existe déjà.

Par exemple, un rapport de recherche peut être réutilisé sous la forme d'une série de blogs en 5 parties, d'un livre électronique, d'une série de podcasts ou de plusieurs checklist.

Cependant, la réutilisation manuelle est une activité qui demande beaucoup de temps et d'énergie, ce qui en fait un excellent candidat à l'automatisation.

Comment l'IA aide-t-elle dans la phase de réutilisation ?

*transformation automatique de la mise en forme : l'IA générative peut convertir un blog en carrousel LinkedIn, en résumé d'e-mail, ou en script vidéo court avec des réécritures basées sur des invites

*adaptation du ton et du public : les outils de rédaction IA peuvent remodeler un contenu pour un segment de public ou un canal différent : professionnel pour LinkedIn, discussion pour Instagram, concis pour X

Extraction des points forts : cette fonctionnalité permet de générer des citations ou des clés afin de créer des ressources en formulaire liées à votre contenu original

*regroupement de sujets : /IA peut analyser votre bibliothèque publiée, détecter les thèmes qui se recoupent et suggérer des ensembles ou des séries pour prolonger le récit

Réutilisation SEO : actualisez vos anciens articles en demandant à l'IA de détecter les mots-clés manquants, les nouveaux points de données ou les possibilités de liens internes

💡 Conseil de pro : Une fois que l'IA vous a aidé à transformer un blog en carrousels, légendes ou vidéos courtes, vous pouvez intégrer ces ressources directement dans des modèles de calendrier de réseaux sociaux prêts à l'emploi. Ces modèles comportent des champs prédéfinis pour la plateforme, le type de publication, la légende, la création et le statut d'approbation. Votre équipe peut planifier, programmer et collaborer sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

7. Suivi des performances et analyse de contenu

Comme le savent tous les spécialistes du marketing du contenu, la mise en ligne du contenu et des campagnes n'est qu'une partie du processus. Vous devez également assurer le suivi de leurs performances et les optimiser si nécessaire.

Avec plusieurs canaux et des dizaines d'indicateurs, le suivi des performances devient souvent un problème de surcharge de données. D'autant plus si vous le faites à l'aide de feuilles de calcul ou de plusieurs outils pour chaque partie du puzzle.

L'IA devient ici votre sauveur.

Comment l'IA fournit-elle l'assistance au suivi et à l'analyse des performances :

collecte automatisée des données : */IA peut extraire les données d'engagement, de trafic et de conversion de plusieurs plateformes (Google Analytics, LinkedIn, YouTube, etc.) et les regrouper dans un seul tableau de bord

*reconnaissance de modèles : /IA peut identifier les tendances de performance au fil du temps, par exemple, quelle longueur de contenu génère le plus de conversions ou quels jours de publication suscitent le plus d'engagement

*analysez les sentiments et les données qualitatives : en analysant les commentaires, les retours ou les réponses aux sondages, l'IA peut évaluer les sentiments du public et aider votre équipe à affiner le ton, le message ou le thème abordé

*informations prédictives : /IA peut effectuer une prévision des sujets ou des types de contenu qui sont susceptibles d'obtenir les meilleurs résultats le mois prochain en se basant sur les données historiques, ce qui vous aide à planifier vos calendriers de contenu de manière plus stratégique

❗ Avertissement : le suivi des performances ne fonctionnera pas en vase clos. Les données de performance doivent être liées à l'écosystème marketing dans son ensemble :

Réalisez la connexion entre les analyses de contenu et les données CRM pour voir quels articles influencent les conversions

Liez les performances de vos campagnes à la croissance du référencement naturel et aux recherches liées à votre marque

Combinez les indicateurs d'engagement et de qualité des prospects pour comprendre le véritable retour sur investissement

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour centraliser et visualiser toutes vos mesures de performance. Vous pouvez établir des connexions avec les données issues des tâches, des champs personnalisés et des intégrations afin de suivre les résultats, les échéanciers et l'engagement en un seul endroit. Passez d'un widget à l'autre (diagramme à barres, diagramme circulaire ou graphique linéaire) pour repérer les goulots d'étranglement et mesurer la réussite de vos campagnes. Ajoutez des cartes IA pour des rapports plus dynamiques et instantanés ! Le plus intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser vos tableaux de bord pour la direction, ce qui vous évite de perdre du temps à convertir les rapports en résumés. Suivez les indicateurs de contenu dans les tableaux de bord ClickUp

L'avantage de ClickUp : les intégrations ClickUp regroupent l'ensemble de vos performances en matière de contenu dans un seul environnement de travail. *synchronisez vos outils d'analyse : effectuez la connexion de Google Analytics, HubSpot ou YouTube pour importer automatiquement les données d'engagement, de conversion et de trafic dans vos tableaux de bord ClickUp

Reliez le contenu au pipeline : intégrez des CRM tels que Salesforce ou HubSpot pour identifier les ressources de contenu qui génèrent des prospects et des revenus concrets

améliorez la collaboration :* liez Slack ou Teams pour que des notifications se déclenchent instantanément lorsque des indicateurs clés changent ou que des jalons sont franchis

Connectez les outils de référencement et de publication : intégrez WordPress, SEMrush ou Ahrefs pour surveiller les classements et publier directement depuis votre flux de travail Allez plus loin avec les agents IA de ClickUp , qui agissent comme des assistants IA intégrés et automatisent les mises à jour, les rapports et les réponses au sein de votre environnement de travail. Ils peuvent publier des résumés quotidiens ou hebdomadaires, organiser des réunions d'équipe ou répondre instantanément à des requêtes de contenu, le tout sans installation manuelle.

Avantages de l'utilisation de l'IA pour les équipes de contenu

Intégrer l'IA à chaque étape du cycle de vie du contenu vous aide de nombreuses façons. Par exemple, l'IA :

Réduit la charge mentale en transformant des idées vagues en étapes concrètes à suivre

maintenance de votre élan créatif *grâce aux suggestions de l'IA directement sur votre lieu de travail, ce qui minimise les changements de contexte et les blocs

Standardise les livrables grâce à grâce à des générateurs de plans , des briefs et des modèles qui respectent la voix de la marque

Raccourcissez les silos entre les équipes en offrant aux équipes chargées de la stratégie de contenu, de la rédaction et de la conception une visibilité en temps réel sur les mises à jour et les dépendances du projet

Adapte le contenu en temps réel en localisant, simplifiant ou reformulant rapidement le contenu pour différents publics et différentes plateformes

renforcez la gouvernance du contenu* grâce au balisage assisté par /IA, aux conventions de nommage et à la génération de checklist à grande échelle

Favorise le libre-service ; les rédacteurs, éditeurs et spécialistes du marketing peuvent obtenir l'aide de l'IA sans avoir à attendre d'autres équipes ou outils

Voici un aperçu du processus de production de contenu dans ClickUp.

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activer/désactiver et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Limites de l'IA dans le travail de contenu (et comment les contourner)

Malgré les nombreux avantages liés à l'utilisation de l'IA pour la création de contenu et le marketing, il existe des angles morts, tels que les erreurs de contexte et les risques liés à la propriété intellectuelle, que vous ne pouvez ignorer. Voici les domaines dans lesquels l'IA a tendance à montrer ses limites et comment vous pouvez contourner ces problèmes.

1. Un contenu homogène qui ennuie

Grâce à l'efficacité offerte par l'IA, des millions d'entreprises diffusent désormais du contenu à grande échelle. Cependant, les plateformes sont aujourd'hui inondées de contenus similaires qui manquent de profondeur émotionnelle. Les lecteurs se détournent de plus en plus des articles sans vie, et les marques risquent de se perdre dans la masse.

une solution évidente serait d'associer l'IA à des éditeurs expérimentés capables d'apporter des anecdotes sur la marque, des angles inattendus et des informations privilégiées.

Selon IBM, l'ingénierie de l'invite peut également vous aider tout en assurant la maintenance du même niveau d'efficacité. Voici quelques techniques : Invites zero-shot et few-shot pour donner des exemples qui guident la structure ou le ton de l'IA

Chaîne de pensée , qui encourage le raisonnement étape par étape pour les explicateurs

Invite de rôle, où vous attribuez à l'IA une personnalité pour ajouter de la profondeur et de la perspective

Les boucles d'amélioration vous permettent de développer vos résultats de manière itérative plutôt que d'accepter la première ébauche

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de calendrier de contenu

2. Les angles morts du contexte

Si l'IA traite le langage à une vitesse incroyable, elle a toutefois du mal à appréhender les sous-entendus culturels, les changements de ton, les implications juridiques et les erreurs passées d'une marque. Ce manque de conscience situationnelle peut conduire à un humour maladroit, à des formulations inappropriées ou à un contenu inexact.

✅ La supervision éditoriale est plus importante que jamais. L'entraînement de l'IA est une autre stratégie : vous pouvez créer des bibliothèques d'invites intégrées aux contextes clés de votre marque. Ces directives peuvent être aussi explicites que des instructions spécifiques à une région, des profils d'audience et des sujets tabous.

👀 Le saviez-vous ? 60 % des rédacteurs et des relecteurs affirment que les assistants IA « passent à côté du contexte pertinent ». Parmi ceux qui estiment que l'IA affecte la qualité, 44 % reprochent à l'IA de passer à côté du contexte.

⭐ Bonus : Le meilleur logiciel de calendrier de contenu adapté à vos flux de travail

3. Propriété intellectuelle et écueils éthiques

L'intelligence artificielle remixe de grandes quantités de données en ligne pour générer du contenu et des informations. Sans attribution claire ni transparence des sources, les entreprises risquent de publier involontairement du contenu plagié. Elles risquent également de violer les droits d'auteur et de ne pas accorder de crédit aux créateurs originaux.

✅ Voici comment relever ce défi :

Avant de publier du contenu long, nécessitant beaucoup de recherches ou ayant une visibilité élevée, vérifiez les résultats de l'IA à l'aide d'outils de détection de plagiat et de violation des droits d'auteur adaptés aux entreprises

Vérifiez les licences lorsque vous utilisez du matériel externe dans les invites et limitez-vous aux données propriétaires ou dont les droits ont été clarifiés

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'IA dans le domaine du marketing, regardez cette vidéo.

📚 En savoir plus : Exemple de directives de marque pour vous inspirer

Rédigez (et cartonnez) du contenu avec ClickUp

Quelle que soit l'ingéniosité de votre équipe de contenu, il est difficile de trouver des idées, de rester concentré sur les briefs et de respecter les délais semaine après semaine.

ClickUp, l'espace de travail convergent basé sur l'IA où les tâches, les documents, les discussions et les informations sont tous réunis, apporte une efficacité et une visibilité sans précédent à vos opérations de contenu. Grâce à l'automatisation, aux tableaux de bord en temps réel, à l'IA intégrée dans les tâches et les documents, et aux modèles prédéfinis, vous pouvez transformer votre équipe de contenu en un hub de productivité.

Un outil que tout le monde dans l'organisation vous enviera. 😀

Alors, qu'attendez-vous ? Adoptez l'IA et inscrivez-vous à ClickUp gratuit dès aujourd'hui