8 étapes pour faire évoluer votre processus de production de contenu

Trouver le système de production de contenu parfait ressemble souvent à une bataille difficile entre les nouvelles tendances, les stratégies et, bien sûr, le défi séculaire de fournir de la qualité plutôt que de la quantité.

mais comment faire les deux ?

Augmenter la production de contenu sans sacrifier la qualité peut sembler impossible avec vos ressources actuelles. En réalité, vous ne pouvez pas créer et diffuser un contenu de qualité sans sacrifier la qualité maintenir une machine organique à forte croissance sans investir dans quelque chose.

Les budgets sont difficiles. La plupart des gestionnaires de contenu sont habitués à travailler avec des miettes du budget marketing global, surtout si on les compare au PPC et à la publicité numérique. Cependant, la valeur du contenu organique reste élevée alors que l'espace publicitaire ne fait qu'augmenter. Cette situation a incité certaines équipes marketing à réaffecter les budgets PPC à des initiatives de contenu plus importantes.

Il est difficile de ne pas comprendre pourquoi. Les Rapport Semrush 2023 sur l'état du marketing de contenu a révélé que plus d'un quart des personnes interrogées dépensaient moins de 1 000 dollars par mois pour le marketing de contenu, la grande majorité d'entre elles dépensant moins de 5 000 dollars. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec le fait que 39 % des entreprises dans le monde dépensent entre 50 000 et 500 000 dollars par mois pour la publicité dans les moteurs de recherche. On comprend mieux pourquoi certaines entreprises redistribuent leurs budgets entre le référencement payant et le référencement organique.

Que vous ayez peu ou beaucoup d'argent, les gestionnaires de contenu doivent être économes avec leurs budgets. C'est pourquoi il est si important de mettre en œuvre un flux de travail solide et éprouvé pour développer votre production de contenu. Et c'est exactement ce que notre équipe de contenu a fait chez ClickUp.

Le résultat final a été un flux de travail personnalisé entièrement construit au sein de ClickUp que notre équipe de marketing de contenu a utilisé pour modifier radicalement notre production mensuelle de plus de 500 % en moins d'un an

Nous ne sommes pas là pour garder nos secrets de mise à l'échelle. En fait, nous avons inlassablement travaillé, testé et optimisé ce processus de mise à l'échelle du contenu pour en faire un outil utilisable Modèle ClickUp -afin que vous n'ayez pas à perdre un temps précieux à construire manuellement le vôtre.

Dans ce guide, nous verrons tout ce que vous devez savoir sur la mise à l'échelle de la production de contenu et comment utiliser notre modèle personnalisé (conçu par des rédacteurs) pour lancer votre processus.

Qu'est-ce que la mise à l'échelle de la production de contenu ?

L'extension de la production de contenu est le processus qui consiste à augmenter rapidement et efficacement le nombre de blogs, de guides et d'autres ressources numériques afin de générer davantage de prospects au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Le processus repose sur l'idée que plus de contenu se traduira par plus de trafic organique et, en fin de compte, plus d'affaires.

Bien que cette idée ne soit pas nouvelle, l'essor rapide et incessant du Outils d'IA a propulsé la mise à l'échelle de la production de contenu au premier plan des meilleures pratiques de marketing. Cela dit, le contenu généré par l'IA peut brouiller la frontière entre l'importance d'un contenu beaucoup et d'un contenu de confiance.

Même les La position de Google est de toujours "produire un contenu original, de haute qualité et centré sur l'utilisateur", qu'il soit créé à l'aide de l'IA ou non.

L'IA n'est pas là pour remplacer la production de contenu. L'IA n'est pas là pour remplacer la production de contenu assistant d'écriture pour accélérer la diffusion de vos idées. En outre, il est de plus en plus facile de repérer les grandes quantités de textes générés par l'IA qui n'ont pas été retouchés par un rédacteur humain, ce qui signifie que l'importance d'un contenu de haute qualité est plus forte que jamais, même si vous publiez en masse du contenu de blog.

Alex York, Sr. Responsable du marketing de contenu chez ClickUp

Il est de la responsabilité du spécialiste du marketing de contenu de produire un contenu de valeur et digne de confiance, en particulier lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle supérieure. Mais l'IA générative peut toujours faire partie de votre processus. En effet, 88 % des spécialistes du marketing utilisent déjà l'IA comme un outil dans leurs stratégies de contenu, mais pas comme la force motrice.

Pourquoi la mise à l'échelle du contenu est-elle importante ?

L'extension de la production de contenu est la stratégie ultime pour augmenter votre trafic organique, votre visibilité, votre notoriété, vos prospects et votre chiffre d'affaires. Elle génère un trésor de contenu évolutif qui peut être mis à l'échelle, réutilisé et utilisé pour développer votre marque en tant que source d'information fiable.

En fait, les entreprises qui publient quatre blogs ou plus par semaine ont été trouvées gagnaient trois fois et demie plus de trafic que ceux qui publiaient moins fréquemment. Alors, pour quelle autre raison l'échelonnement du contenu est-il si important ? ⬇️

L'échelonnement de la production offre davantage d'opportunités de mettre en valeur la profondeur de votre produit grâce à des actifs couvrant un plus large éventail de mots clés

Les publications à fort volume de contenu sont souvent récompensées par les moteurs de recherche et se classent sur la première page des résultats de recherche

Les équipes marketing et sociales peuvent amplifier votre contenu à travers une variété de canaux pour atteindre un public cible plus large

Cibler les clients à chaque étape du cycle de vente rend leur parcours dans l'entonnoir plus fluide et plus efficace.

Une production de contenu réussie et évolutive se résume à rendre vos flux de travail plus faciles à reproduire. En fait, de nombreuses étapes de votre flux de travail restent les mêmes, que vous rédigiez 10 blogs par mois ou 100 000. Il ne suffit pas d'ajouter des échéances à la charge de travail de vos rédacteurs. ✂️

Malheureusement, il est presque impossible de faire tout cela en utilisant un logiciel de gestion de contenu Feuille de calcul Excel ou simple Tableaux Kanban . Vous avez besoin d'un système centralisé et robuste de outil de gestion du travail pour relier les équipes, fournir une vue d'ensemble de votre production et gérer le grand nombre d'activités de l'entreprise tâches et sous-tâches qui accompagnent la production de grandes quantités de contenu.

Suivez et organisez vos tâches de contenu sur une feuille de calcul dynamique et rapide comme l'éclair en utilisant la vue Tableau dans ClickUp

Trouver l'outil adéquat est un défi en soi. Nous avons donc pris les choses en main et conçu un modèle personnalisable pour gérer votre production de contenu au fur et à mesure que vous évoluez et vous développez.

Après de nombreux essais et erreurs dans la mise à l'échelle de nos propres processus, nous avons appris à maîtriser ce domaine. Nous avons ajusté nos flux de travail, nous sommes restés agiles et nous avons complètement retravaillé notre approche pour mieux prendre en charge beaucoup plus de contenu à la fois.

et nous l'avons fait entièrement au sein de ClickUp. 🏆

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la liste, le tableau et le calendrier

Avant toute chose, assurez-vous d'avoir pris en compte les autres processus et équipes concernés par votre stratégie de contenu et vos flux de travail. Les stratégies de référencement, la création d'articles de blog, les demandes de conception et les calendriers des médias sociaux sont tous directement affectés par la mise à l'échelle du contenu.

Pour maintenir la transparence et aligner votre équipe dès le départ, il est préférable de.. :

Rafraîchir vos guides de style etSOPs pour assurer la cohérence et gagner beaucoup de temps au cours du processus d'édition, lorsque le nombre de versions préliminaires que vous examinez augmente considérablement

Recherchez des moyens de regrouper des types de contenu et des sujets similaires pour chacun de vos segments d'audience oupersonas d'utilisateurs Parcourez l'ensemble du contenu existant dans votre catalogue afin d'identifier les éléments les plus prometteurs et de déterminer s'ils peuvent être rafraîchis, réutilisés ou optimisés

Restez simple ! Quel que soit le nombre de rédacteurs ou de ressources externes que vous ajoutez au mélange, le processus de production de contenu le plus évolutif doit être facile à reproduire. Laissez les automatismes s'occuper des tâches administratives afin que l'équipe puisse se concentrer sur la création de contenu, et non sur l'apprentissage d'un nouvel outil

Trouver le bon équilibre entre qualité et quantité est l'un des plus grands défis auxquels les équipes sont confrontées lorsqu'elles augmentent leurs efforts en matière de marketing de contenu. Nous l'avons également ressenti, mais nous avons présenté notre solution sous la forme d'une ressource personnalisée pour les autres équipes qui créent du contenu et s'embarquent dans la même aventure : la solution Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu ClickUp .

Développez efficacement votre processus de production de contenu à l'aide de ce modèle personnalisé dans ClickUp

Ce modèle a été spécialement conçu pour les rédacteurs et les éditeurs dans les tranchées de la mise à l'échelle du contenu. Dans ce document gratuit, nous avons reproduit notre processus interne dans les moindres détails pour vous aider à reproduire la stratégie de mise à l'échelle que nous avons élaborée (et que nous utilisons encore aujourd'hui).

Accédez au processus exact de vues , Champs personnalisés , les détails de la tâche, et les champs pré-construits Automatisations qui ont fait toute la différence pour nous, puis modifiez n'importe quel aspect de cette Au niveau du dossier afin de créer un processus entièrement personnalisé et adapté à votre situation unique.

Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de comment vous le faites_. Nous sommes ici pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'utilisation de ce modèle précis pour mettre à l'échelle votre contenu. Bien que la production de blogs soit le principal exemple de contenu, ce cadre flexible et modélisé peut être adapté à n'importe quel type de contenu.

Suivez-nous pour développer votre production de contenu en huit étapes simples. ⚡️

PRO TIP Considérez ce blog comme votre guide personnel d'intégration. Pour de meilleurs résultats, téléchargez le modèle, ajoutez-le à votre Espace de travail et suivez chaque étape avec nous dans une autre fenêtre.

Étape 1 : Créez votre carnet de commandes de contenu

Pour développer un contenu, quel qu'il soit, il faut rester à l'écoute de l'offre et de la demande. Avant de planifier votre pipeline, assurez-vous que votre équipe est prête à entrer en contact avec le clavier grâce à un carnet de commandes solide composé de mots-clés et de sujets bien documentés.

Le backlog de contenu est le point d'ancrage de chaque élément de contenu nouveau ou existant. C'est là que les sujets de blog prêts à l'emploi attendent d'être repris par les rédacteurs.

Parcourez toutes les tâches de blog prêtes et en cours de réalisation à partir de votre carnet de commandes pour visualiser ce qui est sur le pont et déléguer à l'équipe en quelques secondes

Le backlog de contenu vs. la base de données de contenu

Chaque étape du processus de contenu est affectée par la "santé" de votre carnet de commandes. C'est l'endroit où tout le monde se rend pour planifier les flux de travail futurs. C'est aussi le début de la base de données de votre blog, la principale différence étant que le carnet de commandes concerne ce qui est sur le pont.

Cela peut sembler une première étape inutile, mais il est essentiel de disposer d'un endroit distinct pour visualiser votre futur pipeline de création de contenu par rapport à votre pipeline actuel, afin de faciliter le processus de mise à l'échelle.

Pensez-y : si votre objectif est de publier 50 blogs par mois, prévoyez d'avoir autant de notes de blog prêtes dans votre carnet de commandes avant le mois suivant (c'est-à-dire que les notes de blog d'octobre seront prêtes en septembre).

Chaque article de blog de votre carnet de commandes finira par alimenter la base de données une fois qu'il aura été attribué à un rédacteur, qu'il aura reçu une date limite et qu'il rejoindra la base de données de la flux de travail du contenu . Mais en ayant la possibilité de gérer votre contenu passé, présent et futur dans des listes distinctes, vous pouvez visualiser pleinement les différentes étapes de votre pipeline, sans vous sentir submergé.

Autre bonne nouvelle : comme le backlog est davantage axé sur les mots-clés cibles, les sujets de blog et les brèves de blog, vous n'aurez pas à passer trop de temps à vous pencher sur d'autres détails pour le moment.

OK, passons maintenant à l'essentiel : construire le backlog. 🪵

Il est temps de rompre avec vos feuilles de calcul

Les backlogs peuvent _être construits avec des tableurs et la plupart des gestionnaires de contenu utilisent encore cette méthode. Cependant, un backlog intentionnel et bien organisé dans une plateforme centralisée réduit considérablement le temps perdu à sauter d'une plateforme à l'autre ou à rechercher des communications dans votre courrier électronique.

Du partage et des autorisations à l'établissement de liens entre les blogs et les tâches effectuées sur d'autres plateformes, la gestion du contenu dans des feuilles de calcul est un véritable défi. C'est ainsi que j'ai débuté dans le marketing de contenu, mais j'ai rapidement réalisé la puissance d'une plateforme de collaboration personnalisable pour créer des flux de travail de contenu que tout le monde peut utiliser.

Alex York, Sr. Responsable du marketing de contenu chez ClickUp

Croyez-nous, il n'est pas facile de construire une base de données qui se connecte directement à votre flux de travail et à votre calendrier de publication à partir d'une simple feuille de calcul. Mais pourquoi se donner la peine de consacrer plus de temps et d'efforts à la création d'un carnet de commandes à partir de zéro, de toute façon ?

Votre charge de travail est déjà suffisamment importante. Gagnez du temps et laissez notre modèle prêt à l'emploi s'occuper des tâches les plus lourdes. 🏋🏻‍♀️

Une fois que vous avez appliqué ce modèle à votre espace de travail, vous verrez différentes vues épinglées en haut de votre écran et listées sous le dossier de mise à l'échelle de la production de contenu dans votre barre latérale.

Pour commencer à construire votre base de données à l'aide du Backlog Vue de la liste , naviguez jusqu'à la liste Postes de blog (en cours) puis sélectionnez Backlog.

Visualisez tous les articles en cours par statut, rédacteur, et plus encore en utilisant la vue Liste du carnet de commandes de ClickUp

À partir de là, vous pouvez modifier les noms des tâches existantes pour qu'ils correspondent aux thèmes de votre blog ou créer des tâches entièrement nouvelles pour chaque mot-clé. Dans tous les cas, vous avez déjà une longueur d'avance. 🎉

Notre carnet de commandes préconstruit est conçu pour un maximum de rapidité et de commodité. Sans cliquer hors de votre vue actuelle ou ouvrir une tâche de blog, vous pouvez accéder aux brèves de blog ajoutées par votre équipe de référencement et même aux URL en direct pour les rafraîchissements de billets de blog à venir.

Ces champs, et bien d'autres encore, s'affichent automatiquement lors de la consultation de votre carnet de commandes et restent associés à la tâche de blog qui leur a été attribuée, à chaque étape de votre flux de travail. Lorsqu'un rédacteur est prêt à prendre en charge une tâche de blog de votre carnet de commandes, celle-ci passe à l'étape suivante de votre processus de mise à l'échelle. ➡️

Étape 2 : Travailler à partir de la base de données en fonction de l'état de la tâche

Une fois qu'un sujet est prêt à être abordé, reliez-le à une tâche réalisable. C'est à ce moment-là que les tâches de votre blog sont ajoutées à la base de données de contenu, votre emplacement centralisé pour tout le contenu en cours de production. L'ajout de tâches de blog à votre base de données vous permet d'établir des priorités et de suivre leur progression tout au long de votre flux de travail.

En utilisant notre modèle personnalisé, le changement de statut d'une tâche de blog de À faire ou Briefs prêts déplacera automatiquement la tâche vers notre liste de base de données prédéfinie intitulée Tous les messages en cours de rédaction.

Cette automatisation rend le processus d'installation plus fluide, en particulier lorsque vos tâches de blog recueillent d'autres détails clés. Plus vous ajoutez de détails à ce stade, mieux c'est.

Le fait de regrouper ces informations en une seule vue permet en réalité de gérer votre base de données et est essentiel pour fournir des mises à jour plus rapides. Vous remarquerez que votre base de données est beaucoup plus efficace une fois que vous avez attribué des tâches de blog à des personnes, mis à jour le statut et établi un calendrier.

Remplir facilement les tâches de votre blog directement à partir des vues de votre base de données dans ClickUp

Ces éléments sont automatiquement affichés dans la liste de votre base de données, avec des colonnes supplémentaires permettant de définir la Source du rédacteur, le Type de contenu et de prévisualiser le Dernier commentaire de la tâche de blog, mais nous y reviendrons plus loin.

Nommer vos tâches permet de tout organiser

À ce stade, nous vous suggérons d'ajouter le type de contenu ou la catégorie comme préfixe au nom de vos tâches de blog. Ainsi, si vous écrivez un article de blog sur le thème de la 50 choses les plus productives à faire au travail le nom de la tâche serait "SEO Blog : Choses productives à faire au travail"

Si vous créez généralement des campagnes autour d'une seule catégorie de contenu, vous pouvez renommer la tâche pour qu'elle corresponde au type de contenu que vous créez, par exemple "Vidéo : Choses productives à faire au travail"

Mettez à jour le nom de vos tâches de blog avec un préfixe pour correspondre au champ personnalisé du type de contenu correspondant pour une organisation plus facile dans ClickUp

Cela peut sembler exagéré, mais ce niveau d'organisation et de transparence est essentiel pour que chacun puisse filtrer et regrouper son travail, quelle que soit sa capacité. De plus, si vous mettez à l'échelle plusieurs types de contenu pour un public cible ou si vous créez des sujets piliers, la personnalisation du préfixe de la tâche et du champ personnalisé Type de contenu fait des merveilles pour garder les bases de données structurées.

Étape 3 : Personnaliser les détails de la tâche pour une efficacité maximale

La beauté de ce cadre évolutif réside dans sa flexibilité - et pour décupler votre production, vous devez l'être. Chaque aspect de ce que nous avons discuté peut être modifié, en particulier si vous suivez notre modèle.

Vous ne souhaitez pas séparer votre carnet de commandes de la base de données ? Enlevez le filtre en haut de votre écran pour voir l'état de chaque tâche dans votre dossier. Ou si un nom de liste différent correspond mieux au verbiage de votre entreprise, changez-le !

C'est la magie de ce modèle, il est conçu pour supporter vos processus. Les paramètres par défaut sont ceux qui ont fonctionné pour notre équipe de marketing de contenu de blog. 🫱🏼‍🫲🏾

Décomposer les tâches de base de votre blog

Les champs figurant dans les colonnes de votre base de données de contenu et de votre carnet de commandes se retrouvent également dans chaque tâche de blog. Ouvrez la vue Tâche pour être accueilli par le nom de la tâche, le statut, le destinataire et la date d'échéance.

En faisant défiler l'écran, vous atteindrez les champs personnalisés automatiquement inclus dans notre modèle de mise à l'échelle du contenu. Voici un bref aperçu de ce qu'ils sont et de la façon dont nous les utilisons :

Type de contenu : Comme ce modèle a été conçu par notre équipe de blogueurs, chaque type de contenu ressemble à nos domaines d'intérêt général. Chaque type de contenu est modifiable pour correspondre à votre style, qu'il s'agisse de décrire les thèmes de votre blog, le type de média ou le service

: Comme ce modèle a été conçu par notre équipe de blogueurs, chaque type de contenu ressemble à nos domaines d'intérêt général. Chaque type de contenu est modifiable pour correspondre à votre style, qu'il s'agisse de décrire les thèmes de votre blog, le type de média ou le service Date de publication cible : La date de publication cible est distincte de la date d'échéance et de la date de publication réelle, car les choses arrivent Le fait de viser notre date de publication cible aide l'équipe à mieux planifier notre calendrier de contenu et à pivoter si nécessaire

: La date de publication cible est distincte de la date d'échéance et de la date de publication réelle, car les choses arrivent Le fait de viser notre date de publication cible aide l'équipe à mieux planifier notre calendrier de contenu et à pivoter si nécessaire Writer Source : Pour garder une trace des différents auteurs - internes, externes ou les deux - utilisez la source des rédacteurs pour savoir et trier rapidement qui est assigné à _quel contenu. Il est particulièrement utile de séparer la source du rédacteur de l'attributaire de la tâche si vous utilisez une agence qui possède sa propre équipe de rédacteurs multiples

: Pour garder une trace des différents auteurs - internes, externes ou les deux - utilisez la source des rédacteurs pour savoir et trier rapidement qui est assigné à _quel contenu. Il est particulièrement utile de séparer la source du rédacteur de l'attributaire de la tâche si vous utilisez une agence qui possède sa propre équipe de rédacteurs multiples URL de la note de blog : Ajoutez un lien vers votre dossier de blog pour un accès facile et des modifications rapides

: Ajoutez un lien vers votre dossier de blog pour un accès facile et des modifications rapides URL du projet : Évitez de faire défiler les commentaires sur les tâches ou votre boîte aux lettres électronique. Accédez aux brouillons directement à partir de la tâche du blog

: Évitez de faire défiler les commentaires sur les tâches ou votre boîte aux lettres électronique. Accédez aux brouillons directement à partir de la tâche du blog URL du blog en direct : Ajoutez le lien en direct à votre tâche de blog pour plus de commodité, une meilleure organisation et une plus grande rapidité lors de l'exportation de toutes les URL de votre blog

: Ajoutez le lien en direct à votre tâche de blog pour plus de commodité, une meilleure organisation et une plus grande rapidité lors de l'exportation de toutes les URL de votre blog Date de publication : La date de publication est essentielle pour enregistrer et suivre le moment où le contenu a été mis en ligne. L'analyse des taux d'exécution de vos publications vous aide à déterminer si vous atteignez vos dates cibles initiales et à les ajuster en conséquence pour vos objectifs futurs

Accédez aux champs personnalisés vus dans vos vues directement dans n'importe quelle tâche de blog

Au fur et à mesure que vous remplissez les détails de votre tâche de blog, chacun d'entre eux est automatiquement mis à jour dans chaque liste et dans chaque vue pour obtenir le statut le plus précis possible. Comme un ensemble de données propre, l'ajout de ces détails au fur et à mesure rendra votre travail plus facile à automatiser, à trier, à filtrer et à présenter à chaque étape.

Les mises à jour automatiques l'utilisation de champs personnalisés, la visualisation et l'interconnexion dans chaque liste et vue de ClickUp ont joué un rôle important dans notre capacité à faire évoluer et à maintenir nos processus de création de contenu. Mais si vous préférez toujours travailler à partir d'un autre logiciel de gestion du travail, cherchez des moyens de reproduire des champs personnalisés similaires.

Étape 4 : Attribuez votre contenu

Il ne vous reste plus qu'à attribuer votre contenu aux rédacteurs, à le publier sur votre blog et voila, vous avez terminé ! Presque. 🫣

L'attribution des articles est nettement plus difficile lorsque vous traitez beaucoup plus de contenu. Pour les équipes qui souhaitent produire 10 ou même 20 fois plus de contenu de qualité qu'à l'accoutumée, il faudra expérimenter pour trouver le bon rythme.

Mettez à jour vos modes opératoires normalisés et gardez-les à portée de main à tout moment

Avant de commencer à déléguer des tâches liées au blog, fournissez à vos rédacteurs toutes les ressources dont ils ont besoin pour suivre exactement votre processus. En particulier si vous travaillez pour la première fois avec des indépendants ou des agences, vous ne voulez pas laisser de place à l'erreur en ce qui concerne la voix de la marque, les exigences de formatage ou la connaissance des produits.

Il peut être utile de mettre à jour et de créer un lien vers les documents importants du processus dans chaque description de tâche, afin que votre SOPs et guides de style sont au premier plan. Heureusement, vous pouvez automatiser cette opération et éviter d'ajouter manuellement les liens à chaque tâche. Et pour des processus plus détaillés, pensez à partage d'une vidéo enregistrée qui décrit chaque étape sur votre écran.

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

Documenter chaque étape de votre processus de création de contenu est un moyen infaillible de regagner du temps dans le processus de mise à l'échelle. Et vous verrez l'impact de ces ressources se refléter dans la qualité de chaque projet que vous examinerez.

Adaptez votre rythme en conséquence

En ce qui concerne la cadence de diffusion du contenu, il est préférable d'échelonner les tâches.

Prenez votre contenu mensuel objectif semaine par semaine . Attribuez le contenu par lots afin que les rédacteurs puissent mieux hiérarchiser leur propre charge de travail sans se sentir écrasés par le nombre de tâches qui les attendent. Cela permet également de maintenir un calendrier de publication cohérent et d'éviter de se retrouver avec une pile de contenu à la fin du mois.

Autre point important à ne pas oublier : vos rédacteurs commenceront à rédiger le contenu du mois suivant plusieurs semaines avant le début du mois.

Utilisez le langage naturel comme "dans six semaines" ou "le mois prochain" pour assigner des dates d'échéance de tâches et des champs personnalisés de date dans ClickUp

Certains rédacteurs travaillent mieux lorsque le contenu est planifié environ six semaines avant sa mise en ligne. Fixer des dates de publication bien à l'avance dans votre calendrier de contenu aide les rédacteurs à respecter les délais avec moins d'accrocs et sans nuire à la qualité du contenu.

Étape 5 : Élaborer votre vue mensuelle

Bien que le backlog et la base de données de votre blog soient essentiels pour vos efforts de mise à l'échelle du contenu, les vues mensuelles sont de loin les plus utilisées par nos rédacteurs.

Si vous suivez notre modèle de mise à l'échelle du contenu, vous trouverez ces vues dès l'ouverture du dossier, intitulées Ce mois, Le mois dernier et Le mois suivant. Ces vues Vues du tableau permettent à l'éditeur de gérer facilement la charge de travail de l'équipe.

Visualisez la charge de travail de votre équipe à l'aide de tableaux mis à jour automatiquement et regroupés par le champ personnalisé Writer Source dans le modèle ClickUp Content Scaling

Cette vue est groupée par le champ personnalisé Source du rédacteur pour voir rapidement le nombre total de blogs que chaque rédacteur ou équipe a en charge pour le mois. Toutefois, cette vue peut être personnalisée pour refléter d'autres aspects importants de votre flux de travail.

S'il est plus logique pour votre équipe de visualiser votre contenu mensuel par catégorie, par sujet pilier ou par personne assignée, vous avez le pouvoir d'effectuer ces changements en quelques secondes. L'avantage de cette étape est que le travail nécessaire à la création de votre vue mensuelle est déjà fait

Si vous avez soigneusement constitué votre carnet de commandes, mis à jour votre base de données de contenu et renseigné les informations clés relatives aux tâches, vos vues mensuelles se rempliront automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à renommer chaque vue pour qu'elle corresponde à la date du jour, pour plus de clarté et de facilité d'utilisation.

Pour les mois à venir, il vous suffit de dupliquer une autre vue afin de préserver le travail effectué par le passé et de continuer à suivre le nouveau contenu à l'avenir. En fait, notre équipe de blogueurs se réunit chaque semaine pour discuter de la vue mensuelle du tableau, afin que tout le monde dispose des informations les plus récentes en un seul endroit.

Vous avez peut-être déjà prévu une réunion similaire pour examiner les goulets d'étranglement avec votre équipe et déterminer des calendriers réalistes. Il est judicieux de rester souple afin de pouvoir évoluer de façon spectaculaire.

Et depuis que nous avons introduit la vue du tableau mensuel dans nos réunions hebdomadaires, notre équipe a réussi à pivoter en un rien de temps.

Il faut une communication efficace et des mises à jour fréquentes pour s'assurer que les principaux acteurs sont au courant des progrès de l'équipe.

C'est ici que nous nous appuyons sur certains des outils suivants Les meilleures caractéristiques de ClickUp . 🥇

Pour maintenir nos flux de travail en mouvement, nous utilisons commentaires assignés pour mentionner et déléguer rapidement éléments d'action directement à l'évaluateur. Étant donné que la base de données des blogs et votre vue mensuelle affichent toutes deux le commentaire le plus récent pour chaque tâche de blog, il est essentiel de maintenir la visibilité en utilisant les commentaires dans ClickUp. Mais avec autant de de collaborateurs qui communiquent dans un sens ou dans l'autre les commentaires peuvent s'accumuler et être difficiles à trier.

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Cela permet à notre équipe d'utiliser ClickUp AI et la fonction de résumé du fil de commentaires. Cette fonction d'intelligence artificielle génère instantanément une ventilation à puces des longs fils de commentaires, des notes et des mises à jour de n'importe quelle tâche, ce qui vous permet d'aller directement à l'essentiel, à savoir ce qui est nécessaire et qui doit le faire.

Apporter d'autres logiciel de collaboration en intégrant un logiciel de collaboration à ces mises à jour cruciales, il est plus facile pour les projets de passer entre les mailles du filet - et vous ne voulez pas dévier de votre route à cause d'une simple erreur de communication.

Alors que les rédacteurs en chef passent un temps considérable à travailler à partir de différentes listes et de différents points de vue, les rédacteurs de contenu, eux, écrivent. ✍🏻

Lors de la création de contenu, nos blogs font l'objet de plusieurs cycles d'édition et de révision. Pour suivre notre processus exact dans le modèle d'échelle de production de contenu, demandez à votre rédacteur d'ajouter son lien de brouillon dans le champ personnalisé URL de brouillon. Ensuite, le rédacteur postera un commentaire dans la tâche du blog et marquera le réviseur.

Partagez facilement les projets de blog, collaborez aux modifications et créez du contenu plus rapidement grâce à ClickUp Docs

N'hésitez pas à ajouter à nouveau le lien vers le brouillon dans le commentaire pour faciliter la tâche de votre évaluateur. 💜

Pour que vos vues et vos listes soient toujours à jour, mettez immédiatement le statut de la tâche à En cours de révision. Une fois que le réviseur a lu le projet et fait ses suggestions, il renvoie un commentaire au rédacteur et met à jour le statut de la tâche en Mise à jour requise.

À partir de là, le rédacteur apporte toutes les modifications nécessaires, ajoute les éléments manquants et prépare son projet pour la révision finale.

PRO TIP Rédigez ce processus et ajoutez-le à la description de votre tâche afin que tout le monde soit d'accord avec la stratégie et les canaux de communication convenus.

Étape 7 : Formater le contenu dans votre CMS

Le projet est peut-être terminé, mais une tâche de blog n'est pas achevée tant que le contenu n'est pas en ligne sur votre site. La dernière ligne droite peut s'avérer un peu fastidieuse avec le formatage et l'édition web, mais vous y êtes presque.

Plutôt que de laisser au rédacteur en chef le soin de formater et de préparer le contenu entrant, confiez ce pouvoir aux rédacteurs. 🤗

Une fois qu'un élément de contenu a été revu et mis à jour pour tenir compte des commentaires en suspens, ajouter le contenu à votre

il n'y a pas d'autre solution que d'ajouter le contenu à votre site web https://clickup.com/fr-FR/blog/64274/les-outils-de-gestion-du-contenu/ système de gestion de contenu /%href/

à ce stade, il est important de maintenir l'élan de la production afin de mettre en forme et, idéalement, de publier un contenu le jour même.

Le rédacteur ajoutera l'image vedette, les liens importants, le formatage approprié et les dernières touches avant de partager le lien du projet de CMS avec le rédacteur en chef pour la révision finale. Lorsqu'un rédacteur a terminé formater un projet dans le CMS il devrait être pratiquement prêt.

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, suivez le même processus de commentaires que pour la première série de modifications (étape 6), puis mettez à jour le statut de la tâche de Mise à jour requise à Révision finale.

Augmentez votre productivité grâce à la gestion collaborative des tâches en assignant des tâches, en étiquetant des commentaires et en partageant des enregistrements d'écran sur une seule plateforme

Si vous utilisez ClickUp, conservez toutes les discussions liées à l'examen dans un fil de commentaires directement au sein de la tâche. N'oubliez pas d'assigner ou de @mentionner le bon éditeur. 🤓

Étape 8 : Réviser, publier et marquer comme fait

Vous avez atteint la phase finale de la création d'un processus de création de contenu évolutif - il ne vous reste plus qu'à donner un dernier coup de balai pour faire bonne mesure.

Les rédacteurs doivent apporter les dernières retouches au blog directement dans le CMS et, lorsqu'il est prêt à être publié, mettre à jour le statut de la tâche en Prêt et répondre dans le fil de commentaires pour faire savoir au rédacteur qu'il est en mesure de le mettre en ligne.

Une fois que vous avez modifié l'état d'une tâche de blog de Préparé à Publié, elle sera automatiquement supprimée de votre base de données de contenu et passera dans la liste Publié. Vous pouvez ainsi superviser la charge de travail active de l'équipe tout en contrôlant les progrès accomplis dans la réalisation de votre objectif global.

Dans la liste Publiés, vous trouverez une liste distincte de Vue du calendrier de tous les articles publiés. A partir de ce calendrier de contenu il est facile de visualiser le nombre de blogs publiés chaque jour, semaine ou mois, afin de s'assurer que le calendrier de publication est respecté.

Une fois que le statut d'une tâche de blog est défini sur Publié, il sera automatiquement mis à jour dans votre vue du calendrier de contenu de blog publié

Si vous remarquez que la majeure partie de votre contenu est publiée en une seule fois ou au cours des dernières semaines du mois, vous pouvez modifier votre flux de travail de manière proactive afin d'établir un calendrier de publication plus cohérent.

Croyez-nous, votre équipe vous en remerciera. Personne ne veut travailler tard le dernier vendredi. 🍸

Maintenir le contenu à l'échelle dans ClickUp

Même après la publication de votre blog, il n'est jamais vraiment parti. Pour que le contenu de qualité de votre blog reste à jour, utile et pertinent, il est important de le revisiter au fil du temps pour le rafraîchir ou le réaffecter régulièrement.

Garder le doigt sur le pouls de chaque blog qui passe sur votre bureau est une grande demande après avoir développé votre stratégie de marketing de contenu. Mais si vous utilisez un outil comme notre modèle personnalisé de production de contenu à l'échelle ainsi qu'un système de gestion de travail puissant comme ClickUp, il est beaucoup plus facile de maintenir un contenu de haute qualité à l'échelle, même sur une période de temps prolongée.

Par expérience, ces huit étapes sont efficaces.

L'association de cette stratégie de marketing de contenu avec notre modèle éprouvé de mise à l'échelle du contenu a complètement changé la donne pour notre équipe lors de la mise à l'échelle du contenu, et nous savons qu'il peut en être de même pour la vôtre.

Accédez à l'outil gratuit mis en avant dans ce blog, une vaste base de données sur le marketing de contenu Bibliothèque de modèles , des tonnes de modèles flexibles de gestion du travail plus de 1 000 intégrations et plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui. 🏆 S'inscrire à ClickUp