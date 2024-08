10 meilleures plateformes logicielles Headless CMS en 2024

Un système de gestion du contenu est l'un des plus importants outils de conception web à votre disposition. Mais pour construire la flexibilité et l'agilité dont le contenu numérique moderne a besoin, les CMS traditionnels ne suffisent souvent pas.

C'est là qu'un CMS sans tête entre en jeu.

Le headless CMS est un outil de gestion de contenu qui sépare le processus de création de contenu des plateformes numériques sur lesquelles vous publierez ce contenu.

Cela peut sembler plus compliqué qu'un CMS traditionnel, mais une fois que vous aurez examiné le concept, vous découvrirez qu'il s'agit d'un moyen flexible de fournir du contenu et des ressources numériques pour préparer votre entreprise à un avenir couronné de succès !

Qu'est-ce que le Headless CMS ?

Un headless CMS est un système de gestion de contenu qui vous aide à gérer le contenu avant de le publier sur des canaux numériques spécifiques. Cela vous permet de générer et de fournir un contenu structuré qui alimente tout ce qui va des applications mobiles aux expériences numériques, telles que les kiosques et autres appareils de l'Internet des objets.

Pour ce faire, la gestion de contenu vit dans une base de données distincte du backend de votre site web. Elle comprend une couche de présentation à partir de laquelle vous affichez le contenu et le distribuez ensuite sur plusieurs canaux.

Les gens utilisent parfois différents noms pour désigner un CMS headless, notamment :

CMS découplé

Plate-forme de données ouverte

Architecture sans tête

Interface de programmation d'applications de contenu

Quel que soit son nom, le CMS sans tête présente plusieurs avantages que vous voudrez prendre en considération :

Il distribue le contenu sur plusieurs plateformes sans nécessiter d'ajustements majeurs

Il offre une gestion de contenu flexible et hautement personnalisable qui comprend toujours un éditeur de texte riche

C'est un référentiel de contenu qui vous permet de présenter le contenu avant de le publier sur votre site Web, vos applications mobiles et d'autres emplacements

Il offre une gestion complète des actifs au-delà du texte simple, y compris la gestion des images

Il vous donne la possibilité de passer rapidement d'un hébergeur à l'autre sans avoir à restructurer le contenu

CMS traditionnel vs. headless CMS

Traditionnel, gestion de projet de site web s'est appuyée sur un CMS central sur lequel le programmeur construit le site. Mais cette approche réduit la flexibilité, alors que c'est précisément là qu'un CMS sans tête s'épanouit.

Avec un CMS traditionnel, vous créez du contenu numérique à l'aide d'un éditeur WYSIWYG qui publie directement sur votre site web.

En comparaison, un CMS sans tête ou découplé rend cette connexion moins directe. Vous pouvez contrôler le contenu avant de décider où le publier, en maintenant l'ADN de base de ce contenu tout en étant en mesure de le personnaliser facilement en fonction des différentes plateformes sur lesquelles il vivra.

10 systèmes de gestion de contenu sans tête en 2024

Le bon CMS headless est bon pour plus que la simple réutilisation du contenu. Voici une liste de plus de fonctionnalités et de capacités que les CMS headless ont par rapport aux CMS traditionnels, ce qui profite finalement à l'ensemble de votre entreprise.

1. Sanity

Via Santé En tant que système de gestion de contenu sans tête open-source, Sanity offre aux développeurs un degré de personnalisation qu'ils ne trouveront pas facilement ailleurs. En traitant le contenu comme des données, Sanity permet des options étendues d'analyse de données, de création de contenu et de distribution.

Le logiciel intuitif de Sanity permet collaboration en temps réel dans toute votre équipe, y compris les responsables du marketing qui gèrent le contenu et les développeurs qui cherchent à personnaliser et à publier le contenu dans les zones appropriées. Des intégrations étendues permettent un transfert facile dans n'importe quelle application souhaitée.

Les meilleures fonctionnalités de la folie

Des intégrations directes avec des générateurs de sites statiques, se connectant directement aux frontaux, tels que les sites Jamstack, et simplifiant la gestion des modules de contenu

La possibilité de prévisualiser tout contenu que l'application stocke dans un environnement dynamique pour une diffusion frontale transparente

Une architecture cloud-native qui simplifie la gestion et la modification en cours du contenu depuis n'importe quel emplacement

Des analyses de données avancées pour optimiser le développement de votre contenu au fil du temps

Limites de la sanité

Une flexibilité limitée sur certains modules, ce qui rend plus difficile la diffusion d'un même contenu sur plusieurs canaux

Une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'une expertise étendue en matière de développement au sein de leur personnel

Tarification de la folie

Free

Pro: 99 $/mois par projet

99 $/mois par projet Teams: $499/mois par projet

$499/mois par projet Personnalisé: Contacter pour les prix

2. Strapi

Via Strapi Strapi est une plateforme CMS headless de premier plan, dont l'interface simple et les possibilités de personnalisation totale brillent de tous leurs feux. Cette plateforme 100 % JavaScript permet des expériences riches en contenu qui passent facilement de la couche de présentation aux canaux finaux sur lesquels le contenu vivra.

Les meilleures fonctionnalités de Strapi

Une interface intuitive sur tout le Tableau, des éditeurs de contenu à la couche de présentation

Une approche axée sur le développeur qui commence de manière simple et devient de plus en plus complexe en fonction des rôles de l'utilisateur

Une communauté active d'utilisateurs et de développeurs qui fournit des informations continues et instantanées sur l'outil et les solutions headless CMS en général

Des mises à jour fréquentes qui optimisent et améliorent en permanence la capacité à créer du contenu sans tête

Limites de Strapi

Le forfait Free est assorti de nombreuses limites en termes de fonctionnalités, ce qui complique la gestion de contenus complexes et structurés

Un éditeur WYSIWYG relativement limité qui rend difficile la transformation d'un contenu de base en expériences numériques plus immersives

Tarification de Strapi

Fre e auto-hébergé

e Entreprise auto-hébergée: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Cloud pro: 99$/mois

99$/mois Cloud team: 499$/mois

499$/mois Cloud personnalisé: Contacter pour les prix

3. Contentstack

Via Pile de contenu Spécifiquement adapté pour être une plate-forme CMS sans tête pour les entreprises, Contentstack ne craint pas la complexité. Il est également agile, aidant les organisations à gérer le contenu efficacement et avec suffisamment de flexibilité pour toutes les principales plateformes numériques.

Les meilleures fonctionnalités de Contentstack

Fonctionnalités de planification du contenu et de référentiels qui permettent une gestion plus complète du contenu

Construction extensive d'API RESTful qui simplifient la sortie vers un large intervalle d'interfaces utilisateurs graphiques

Fonction de recherche de contenu et de code permettant de gérer des environnements numériques de plus en plus complexes

Une approche "table rase" pour construire votre headless CMS, permettant une personnalisation complète pour les équipes de développement avancées

Limites de Contentstack

Le manque de modèles rend l'approche de la table rase difficile à mettre en œuvre pour les petites équipes

Le versionnement n'est pas totalement achevé, ce qui rend parfois difficile la collaboration en temps réel dans la plateforme

Tarifs de Contentstack

Démarrer: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Croissance: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Scale: Contacter pour la tarification

4. dotCMS

Via dotCMS dotCMS aide les organisations et les entreprises qui cherchent à publier sur plusieurs plateformes à gérer et à diffuser du contenu numérique. Des flux de travail flexibles et un éditeur puissant permettent aux créateurs de contenu de personnaliser tous les types de contenu à leur guise.

les meilleures fonctionnalités de dotCMS

Les possibilités d'hébergement sur site permettent une plus grande flexibilité par rapport à un CMS uniquement dans le cloud

Les fonctionnalités "glisser-déposer" de l'éditeur de contenu permettent une modélisation avancée du contenu et des dispositions de page

Un système d'onboarding complet inclut la possibilité de combiner et d'intégrer plusieurs CMS

Il n'y a pas besoin de développeurs ou d'administrateurs système pour les flux de travail de déploiement de contenu, ce qui rationalise le processus

limites de DotCMS

L'interface n'est pas toujours intuitive et peut nécessiter un processus d'intégration plus long

Certains utilisateurs ont rapporté des pannes occasionnelles qui entravent les flux de travail de gestion du contenu

prix de DotCMS

Free

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

5. Contenu

Via Contenu En tant que solution de contenu en tant que service, Contentful possède le modèle parfait de CMS sans tête. Le logiciel basé en Allemagne est une pure plateforme headless, les seuls aspects centraux étant l'outil de modification en cours et la couche de présentation qui vous permettent de pousser votre contenu structuré vers n'importe quel frontend numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Contentful

Des intégrations puissantes qui s'étendent indéfiniment grâce à la construction basée sur l'API

Une mesure étendue de la sécurité des données pour garder votre contenu et votre code en sécurité

Modèles de démarrage qui permettent même aux petites organisations de construire et de gérer le contenu

Recherche personnalisable avec une fonction de filtrage qui gère les éléments suivantsles grands écosystèmes de contenu Les limites de Contentful

Les aperçus de contenu sont quelque peu limités par rapport aux autres systèmes headless CMS open-source de cette liste

Fonction de journal limitée qui rend la réconciliation des changements plus difficile dans les grandes équipes

Tarification de Contentful

Free

Basic: $300/mois

$300/mois Personnalisé: Contacter pour les prix

6. Kontent.IA

Via Kontent.IA Achevé de " contrôler entièrement votre contenu ", Kontent.IA aide certaines des plus grandes marques du monde à achever des expériences numériques par le biais d'une plateforme CMS headless centralisée. Ses fonctionnalités de gouvernance étendues la rendent particulièrement pertinente pour les grandes organisations qui adoptent l'approche headless.

Les meilleures fonctionnalités de Kontent.IA

Diffusion de contenu omnicanal non seulement vers plusieurs canaux, mais aussi vers des générateurs de sites statiques et plusieurs sites web

Web Spotlight permet aux auteurs de voir exactement comment leur public consommera le contenu sur différents canaux

Un mélange rare de convivialité pour les petites entreprises et d'évolutivité pour les grandes entreprises

Une architecture microservice qui rend le logiciel plus rapide et plus léger que la plupart des options de CMS traditionnels et sans tête

Les limites de Kontent.IA

Certaines personnalisations nécessitent un temps de développement plus important que les autres headless CMS de cette liste

Assistance uniquement en anglais sur le backend, ce qui augmente la difficulté pour certaines entreprises internationales

Tarification de Kontent.ai

Développeur: Free

Free Echelle: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Enterprise: Contacter pour les tarifs

7. Magnolia

Via Magnolia La société suisse Magnolia est l'une des plus anciennes options de CMS sans tête sur le marché, mais ne vous laissez pas tromper. Vous obtenez une solution agile qui satisfait les besoins modernes et évolutifs des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Magnolia

Flux de travail intégrés pour gérer, organiser et publier le contenu, même au sein d'équipes interfonctionnelles complexes

Versioning complet qui simplifie la modification en cours et la publication du contenu

Options de personnalisation du contenu pour créer des expériences numériques plus pertinentes pour vos utilisateurs

Modules d'intégration pré-intégrés avec les outils Salesforce et Google Analytics, entre autres

Limites de Magnolia

Magnolia dispose d'un éditeur visuel relativement limité qui peut parfois compliquer le portage de contenu sur différentes plateformes

La désinstallation des modules de contenu n'est pas intuitive et peut entraîner une confusion avec des modules plus récents

Tarification de Magnolia

CMS open-source: Gratuit

Gratuit DXP auto-hébergé: 3 000 $/mois

3 000 $/mois Cloud DXP: Contact pour les prix

8. Bloomreach

Via Bloomreach Première plateforme CMS headless spécifique à l'industrie de cette liste, Bloomreach est une suite de produits. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising et Bloomreach Experience Manager permettent aux e-commerçants de créer des expériences en ligne complètes et convaincantes.

Les meilleures fonctionnalités de Bloomreach

Bloomreach Experience Manager, qui offre une solution de gestion de contenu pour optimiser les expériences pour votre public

L'intégration d'automatisations marketing qui fait passer votre audience de plateformes statiques à des discussions immersives

Des modèles réactifs qui améliorent les expériences sur tous les appareils

Bloomreach Academy, qui est une base de connaissances étendue pour les utilisateurs nouveaux et existants

Limites de Bloomreach

Surcharge occasionnelle de données en raison du nombre d'évènements que le logiciel peut créer

Difficile à mettre en œuvre, les fonctionnalités allant bien au-delà des besoins fondamentaux des utilisateurs typiques de headless CMS et les distrayant parfois

Tarifs de Bloomreach

Engagement: Contact pour les prix

Contact pour les prix Discovery: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Contenu: Contacter pour les tarifs

9. Agility CMS

Via Agility CMS Se targuant d'être la plateforme headless CMS la plus rapide du marché, Agility CMS a une solide réputation à faire valoir. Grâce à un service irréprochable et à une gestion de contenu avancée, il pourrait bien être en mesure de répondre aux attentes élevées des créateurs de contenu les plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Agility CMS

API de site web à grande vitesse qui rationalise la fourniture de contenu

La gestion achevée des pages permet de combiner des éléments de contenu dans une disposition unique au sein de la structure CMS sans tête

Le contenu partagé augmente l'efficacité lors de la publication sur plus d'un canal

Des intégrations e-commerce qui permettent aux commerçants de mieux vendre leurs produits en ligne

Limites d'Agility CMS

La fonction de recherche limitée rend difficile la recherche d'anciens contenus

Peu ou pas d'aide, comme l'absence d'avertissement lors du téléchargement de fichiers, ralentit la livraison

Tarification d'Agility CMS

Débutant: 1 249 $/mois

1 249 $/mois Pro: 2 499 $/mois

2 499 $/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

10. Butter CMS

Via CMS beurre L'objectif de Butter CMS est de devenir la seule plateforme de contenu dont les spécialistes du marketing ont besoin. Vous pouvez le constater dans toutes ses fonctionnalités, du système de lancement rapide de contenu aux tableaux de bord marketing, en passant par les possibilités de personnalisation, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Butter

Options de planification du contenu qui permettent aux entreprises d'exécuter plus facilement leur calendrier de contenu

Une gestion des actifs numériques via une médiathèque centrale qui permet de garder le contrôle de votre marque

Une place de marché étendue qui comprend des intégrations d'applications, des modèles, des paramètres de démarrage, et plus encore

Une construction de contenu basée sur des composants pour créer des pages d'atterrissage dynamiques et attrayantes

Limites du beurre

Quelques fonctionnalités limitées par rapport à d'autres options de CMS sans tête de cette liste, y compris un manque de capacité à créer du contenu interactif ou des analyses de contenu

Une API renvoyant parfois des messages d'erreur qui nécessiteront l'intervention d'un membre de l'équipe d'assistance pour être résolus

Tarifs de Butter

Micro: 99$/mois

99$/mois Démarrage: 199$/mois

199$/mois Petite entreprise: 375 $/mois

375 $/mois Entreprise Agence de presse: Contact pour tarification

Autres outils à utiliser avec votre Headless CMS

Même le meilleur headless CMS ne résoudra pas d'un coup tous vos problèmes de marketing. Vous avez besoin d'outils supplémentaires pour vous aider à forfaiter, gérer et collaborer efficacement sur votre contenu. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp

Associez ClickUp à votre CMS headless pour obtenir un puissant système de gestion de contenu et de projet

ClickUp n'a peut-être pas de fonctionnalité headless CMS spécifique, mais il offre toutes les fonctionnalités puissantes dont vous avez besoin autour de votre headless CMS pour vraiment réussir. En tant que premier logiciel gratuit de gestion de contenu et de projet, ClickUp est le premier logiciel de gestion de contenu et de projet logiciel de gestion de projet sur le marché, des fonctionnalités telles que Documents, vues et modèles sont regroupées dans un hub unique pour améliorer votre stratégie de marketing et de communication flux de création de contenu .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp ne s'intègre pas naturellement à toutes les options de CMS sans tête de cette liste, ce qui peut nécessiter un portage manuel du contenu dans la base de données

Les notifications peuvent être difficiles à gérer une fois que le volume et la complexité du projet augmentent la fréquence des notifications

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Planifier, gérer et distribuer du contenu avec ClickUp

À bien des égards, l'adoption d'un CMS sans tête est la voie de l'avenir. Cependant, même les meilleures options de CMS sans tête ont besoin d'assistance pour vous aider à atteindre la réussite en matière de marketing de contenu.

C'est exactement là que ClickUp brille.

ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet, bien qu'il soit certainement l'un des meilleurs sur le marché. Il s'agit d'une solution complète de gestion du travail qui offre la gestion des tâches, la création de contenu, des modèles de développement Web, la rédaction IA, et plus encore. Ouvrez un compte gratuit dès aujourd'hui pour voir comment ClickUp assiste votre headless CMS dès le premier instant de sa mise en œuvre !