Collaboration entre équipes : comment briser les silos et travailler plus intelligemment

Quand vous entendez « collaboration entre équipes », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?

Probablement beaucoup de réunions d'équipe, d'e-mails et de confusion. Mais pensez au film The Internship, dans lequel deux stagiaires déplacés font équipe avec des codeurs, des spécialistes du marketing et des analystes pour remporter un défi à l'échelle de l'entreprise chez Google. Ils ne gagnent pas parce qu'ils sont les plus intelligents. Ils gagnent parce qu'ils ont appris à travailler entre différentes équipes et à fonctionner comme un groupe unifié.

C'est ainsi que se présente la véritable collaboration sur le lieu de travail. Plusieurs équipes apportent différents styles de travail à la table, mais sans confiance ni structure, l'élan disparaît.

Vous pouvez y remédier en améliorant la cohésion de vos équipes, en clarifiant les discussions et en adoptant des habitudes plus intelligentes. Dans cet article, vous découvrirez comment renforcer la collaboration entre les équipes au sein de votre organisation et briser les silos sans ralentir le travail.

👀 Le saviez-vous ? Les employés de bureau passent 42 % de leur temps à travailler avec d'autres personnes. Pourtant, la communication avec les collègues et les clients est considérée comme difficile.

Qu'est-ce que la collaboration entre équipes ?

La collaboration entre équipes, souvent appelée collaboration interfonctionnelle, implique la collaboration de différents services pour résoudre un problème. Ces équipes peuvent inclure des concepteurs, des développeurs, des spécialistes du marketing et des équipes commerciales. Chaque groupe exploite son expertise pour garantir la bonne progression du projet. Contrairement à la collaboration entre services, les équipes interfonctionnelles brisent les silos qui freinent la progression.

📌 L'iPhone est l'un des exemples les plus connus de collaboration entre équipes. Le « projet Purple » d'Apple a réuni des ingénieurs en matériel, en logiciels et en conception ainsi que l'équipe marketing. Ils ont construit des prototypes, les ont présentés aux dirigeants, ont recueilli des commentaires et ont amélioré l'offre ensemble. Un ingénieur a même dirigé le marketing de lancement et joué dans la première démo. L'équipe s'est souvent heurtée, a mal communiqué et a travaillé sous pression, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'iPhone génère 52 % du chiffre d'affaires d'Apple.

Pourquoi la collaboration entre équipes est-elle importante ?

Deux mots : exécution réussie.

Les équipes qui travaillent de manière isolée passent à côté de détails essentiels et créent une confusion entre les services, ce qui nuit aux résultats.

Faire partie d'une équipe ou d'une communauté est l'un des facteurs les plus importants pour la satisfaction des employés. Lorsque les équipes collaborent efficacement, elles surmontent les obstacles communs et font avancer les projets plus rapidement avec de meilleurs résultats.

💡 Demandez à n'importe qui qui a inventé l'ampoule électrique, et vous entendrez probablement le nom de Thomas Edison. Mais derrière Edison se cachait un groupe de spécialistes hautement qualifiés qu'il appelait ses « muckers », parmi lesquels figuraient des ingénieurs, des machinistes, des chimistes, des photographes, des électriciens et bien d'autres encore. Chacun a apporté son expertise et ses perspectives différentes au projet, transformant des concepts abstraits en prototypes fonctionnels grâce à des tests et des expérimentations incessants.

L'ampoule électrique, le phonographe, le cinéma et des centaines d'autres inventions remarquables que nous considérons aujourd'hui comme acquises ne sont pas le fruit de projets individuels. Chacune d'entre elles est le résultat d'une réflexion commune et d'une appropriation des tâches par des spécialistes de différents domaines.

Lorsque vous instaurez cette culture à l'aide d'une communication centralisée et de routines de réunion en ligne cohérentes, la progression semble plus fluide et les résultats s'améliorent.

Voici comment cela se traduit dans la pratique :

Les projets avancent plus rapidement : tout le monde comprend l'objectif, se répartit la charge de travail et livre plus rapidement les résultats

Amélioration des résultats : chaque service apporte sa contribution et comble les lacunes que d'autres pourraient négliger

L'innovation gagne du terrain : le partage des idées permet de trouver de meilleures solutions que celles auxquelles les équipes auraient pu aboutir seules

Augmentation de l'engagement : les équipes sont plus connectées lorsqu'elles travaillent vers un objectif commun avec des responsabilités partagées

Amélioration des compétences des employés : les collaborateurs affinent leurs compétences lorsqu'ils découvrent comment les autres équipes abordent les problèmes

Renforcement de la fidélisation : la communication collaborative et la culture du travail en équipe soudent les équipes et vous aident à attirer de nouveaux collaborateurs

Les parties prenantes sont plus satisfaites : les projets donnent de meilleurs résultats lorsque des personnes plus qualifiées apportent leur temps et leur expertise

🧠 Anecdote : Amazon utilise le concept de « Two-Pizza Team », qui consiste à former de petits groupes interfonctionnels pouvant être nourris avec deux pizzas. Ces équipes fonctionnent de manière autonome, ce qui permet une prise de décision et une innovation rapides, contribuant ainsi au développement de services tels que AWS et Prime.

Défis courants auxquels sont confrontées les équipes

Lorsque vous passez d'un travail cloisonné à une véritable collaboration en équipe, vous rencontrez des défis qui mettent à l'épreuve chaque partie de votre système. Passons en revue quelques-uns des plus fréquents, en particulier ceux auxquels sont confrontés les nouveaux employés.

1. Les gens ne font pas toujours confiance à leurs collègues qu'ils ne connaissent pas bien

En règle générale, vos employés hésiteront à faire confiance à des personnes avec lesquelles ils n'ont jamais travaillé auparavant. Cette hésitation se manifeste de manière subtile, ce qui bloque la progression et brise la dynamique de l'équipe avant même qu'elle ne commence.

Certaines personnes partent tôt parce qu'elles partent du principe que les autres ne contribueront pas autant qu'elles ou ne prendront pas leur travail au sérieux. D'autres gardent leurs idées pour elles, de peur que quelqu'un d'autre ne s'attribue le crédit de leur travail.

Cette crainte peut sembler exagérée, mais elle est bien réelle. Dans les environnements de travail où la pression est forte, de nombreux employés pensent que protéger leur rôle signifie garder leur expertise pour eux. Cette mentalité tue la progression plus rapidement que l'incompétence ne le fera jamais.

2. Processus disparates et mauvaise communication

✍️ Au début des années 1490, Léonard de Vinci a commencé à remplir des carnets d'observations détaillées sur quatre grands thèmes : la peinture, l'architecture, la mécanique et l'anatomie humaine. Ces carnets, aujourd'hui connus sous le nom de « codices », contiennent des milliers de pages remplies de croquis, de théories et de diagrammes. Malgré son génie, Léonard de Vinci laissait souvent ses projets inachevés, même ceux qu'il avait l'intention de publier. Il lui manquait des flux de travail structurés, une assistance collaborative et des systèmes opérationnels pour donner vie à ses concepts.

Vos chefs d'équipe sont confrontés au même défi lorsqu'ils s'appuient sur des processus disjoints ou des responsabilités floues. De nombreuses équipes partent du principe que la collaboration se mettra naturellement en place dès le début d'un projet. Cette hypothèse engendre des problèmes plus profonds, non seulement en termes de livraison, mais aussi en termes de confiance, de moral et de responsabilité entre les services.

La bonne nouvelle, c'est que cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque vous corrigez un maillon faible, vous créez une dynamique dans l'ensemble du système. Un processus clair permet de prendre de meilleures décisions, d'obtenir de meilleurs résultats et de réaliser de réelles progressions entre les équipes.

3. Défis physiques et logistiques

Même si vos employés souhaitent collaborer davantage, ils en sont souvent empêchés par des obstacles physiques et logistiques. Dans un bureau traditionnel, les différents services sont généralement répartis sur plusieurs étages, dans différentes ailes, voire dans des bâtiments distincts. Cette séparation crée une distance physique et mentale qui rend le partage d'idées et le travail en étroite collaboration plus difficiles.

Vous proposez peut-être des espaces partagés pour la collaboration en personne, mais les temps de trajet, la réservation des salles et l'installation technique ralentissent le travail.

Les équipes à distance sont confrontées à un obstacle différent : le temps. Avec des membres répartis dans différentes villes, différents pays ou différents fuseaux horaires, il devient plus difficile d'organiser des réunions en direct ou de résoudre rapidement les problèmes. Certains travaillent le matin, d'autres se connectent la nuit, ce qui perturbe le flux d'une réunion en ligne et ralentit la productivité.

ClickUp a également constaté que 27 % des personnes interrogées ont du mal à donner suite aux réunions, ce qui entraîne la perte d'éléments d'action, des tâches non résolues et, en fin de compte, une productivité médiocre.

Les plateformes de communication unifiées peuvent combler certaines lacunes, mais ces obstacles ne disparaîtront pas complètement. Cependant, avec les bons outils de collaboration et des pratiques intelligentes, vous pouvez surmonter la distance.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir doit en moyenne entrer en contact avec 6 personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 connexions essentielles pour recueillir des informations contextuelles indispensables, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Le combat est réel : les suivis constants, la confusion entre les versions et les trous noirs en matière de visibilité nuisent à la productivité des équipes. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Comment améliorer la collaboration entre équipes

Les avantages et les défis de la collaboration entre équipes sont clairs, mais comment promouvoir une collaboration efficace entre les équipes ? Décomposons les étapes clés du processus :

1. Alignez-vous sur des objectifs et des OKR communs

Avez-vous déjà essayé d'impliquer une autre équipe dans un projet, pour vous entendre répondre : « Ce n'est pas une priorité pour nous » ? Cela peut être frustrant, surtout si le projet a un impact direct sur le chiffre d'affaires ou l'acquisition de clients. Ce décalage se produit lorsque vous et l'autre équipe n'êtes pas alignés sur les mêmes objectifs.

📌 Prenons l'exemple de X (anciennement Twitter). L'entreprise a subi des changements majeurs sous la direction d'Elon Musk. Tout en ajustant ses objectifs de revenus pour s'adapter à ses nouvelles priorités, X a continué à travailler à la réalisation de sa mission globale : Être la place publique du monde. Tweet d'Elon Musk en 2022 lors de son acquisition de X

Lorsque différentes équipes ont des priorités contradictoires, la progression ralentit. Des objectifs clairs et unifiés facilitent la collaboration, même lorsque les circonstances changent.

Une application tout-en-un pour le travail, telle que ClickUp, peut vous aider à mettre en œuvre cette vision.

Pour commencer, les objectifs ClickUp vous permettent de définir des objectifs communs à l'ensemble de l'organisation, de les répartir en OKR interfonctionnels et même de mesurer leur impact en comparant les performances réelles aux cibles fixées.

Vous pouvez diviser les objectifs généraux plus vastes en tâches et sous-tâches plus petites, puis les attribuer aux membres de l'équipe concernés. Ajoutez des détails tels que les dates d'échéance, les jalons et le suivi de la progression pour plus de clarté.

Définissez et suivez clairement vos OKR trimestriels et annuels à l'échelle de l'organisation grâce aux objectifs ClickUp

💡 Conseil de pro : utilisez les « Cibles » dans ClickUp pour définir vos « Résultats clés » pour chaque objectif. Choisissez le type d'indicateur adapté à vos objectifs, par exemple : la « devise » pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires

« Pourcentage » pour les indicateurs clés de performance tels que la fidélisation ou le taux de désabonnement

« nombre » pour les comptes bruts tels que les inscriptions, ou

« Vrai/faux » pour les jalons binaires Suivez visuellement votre progression grâce à des échéanciers, des cumuls de progression et bien plus encore dans ClickUp. Cela vous permet d'aligner vos résultats clés directement sur des résultats mesurables.

2. Définissez clairement la propriété et la responsabilité

Imaginez que vous rejoignez une équipe où personne ne sait qui est responsable de quoi ni pourquoi chacun est impliqué. Une telle installation conduit à la confusion, à des charges de travail inégales et à de mauvais résultats.

Lorsque les dirigeants forment des équipes interfonctionnelles, ils doivent attribuer des responsabilités qui reflètent les points forts de chaque personne. Une distribution équitable ne signifie pas que tout le monde a la même responsabilité, mais que celle-ci est répartie de manière logique.

Un moyen utile de documenter ces attentes consiste à créer une charte d'équipe, c'est-à-dire un accord commun qui décrit les rôles, les objectifs, le pouvoir décisionnel et les normes de communication de chaque membre.

Steve Jobs soulignait l'importance du travail d'équipe :

Dans le monde des affaires, les grandes réalisations ne sont jamais le fruit d'une seule personne. Elles sont le résultat du travail d'une équipe.

Une propriété bien définie permet de concrétiser cette idée.

Certains collaborateurs accepteront d'en faire plus s'ils apportent une expertise rare, mais personne ne doit se sentir exploité ou ignoré. Lorsque tout le monde comprend la raison d'être de ses tâches, les équipes avancent ensemble et gagnent en dynamisme. Une responsabilité claire stimule le moral, améliore la gestion des tâches et renforce la propriété collective.

📮ClickUp Insight : Alors que 28 % des employés classent le travail invisible comme simplement « être un bon coéquipier », 10 % estiment que la charge est injustement répartie. Lorsque ce sont toujours les mêmes personnes qui prennent le relais, ce qui commence par une camaraderie peut rapidement se transformer en frustration silencieuse et en ressentiment latent. Le fait est que l'aide ne doit pas toujours venir de collègues humains. Vous avez besoin de trouver ce document obscur, le statut d'une tâche cachée ou la personne qui a traité une demande ad hoc similaire l'année dernière ? ClickUp AI peut instantanément faire apparaître les informations et les insights pertinents, garantissant ainsi que chacun bénéficie de l'assistance dont il a besoin.

3. Standardisez les flux de travail de communication

Nous avons déjà abordé ce sujet, mais il est suffisamment important pour être clairement souligné. La collaboration entre équipes ne fonctionne que lorsque les équipes suivent un processus partagé.

Cela implique parfois d'intégrer de nouvelles équipes aux flux de travail existants. Votre équipe de développement peut commencer à contribuer aux scripts commerciaux. Vous pouvez également impliquer le marketing dans la rédaction de la documentation produit. Dans d'autres cas, vous créez quelque chose de nouveau à partir de zéro, comme une base de connaissances interne qui nécessite la contribution de tous les services.

Sans structure claire, ces efforts deviennent chaotiques. Créez donc une procédure opérationnelle standard qui définit quand la collaboration apporte une valeur ajoutée et apporte des réponses claires à quatre questions :

Quelles équipes travaillent ensemble, et plus précisément, quels coéquipiers sont impliqués ?

Ce que chaque personne possède et fournit

Quels outils facilitent leur communication ?

À quoi ressemble la réussite lorsque le travail est achevé

Lorsque tout le monde partage le même flux de travail dès le départ, la collaboration devient naturelle et la gestion des tâches plus facile.

💡 Conseil de pro : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Vous souhaitez rationaliser les flux de travail entre les services ? Utilisez les tâches ClickUp pour définir clairement qui est impliqué, ce dont chaque personne est responsable et comment la progression est suivie. Ajoutez facilement des assignés, définissez des dates d'échéance et les priorités et l'état d'avancement des tâches. Vous pouvez également indiquer les livrables et d'autres détails grâce aux champs personnalisés de ClickUp. Les descriptions de tâches ou les commentaires définissent le contexte et vous permettent de suivre les discussions en un seul endroit. Ainsi, tous les membres de l'équipe voient la même structure et le travail avance sans confusion.

4. Organisez régulièrement des réunions et des rétrospectives entre équipes

Les équipes interfonctionnelles passent souvent à côté des petites synchronisations quotidiennes qui ont lieu au sein d'un même service. Ce manque de points de contact entraîne un désalignement, une faible visibilité et un ralentissement général.

Une synchronisation courte et structurée permet à chaque équipe de partager sa progression, de signaler les obstacles et de rester connectée à la vision globale. Lorsque ces points réguliers sont effectués de manière cohérente et suivent un format familier, tout le monde reste concentré sans perdre de temps.

Notre conseil ? Automatisez ces mises à jour et passez en mode asynchrone avec les agents Autopilot de ClickUp. Ils créeront des rapports quotidiens et hebdomadaires qui résumeront les tâches critiques de chaque membre de votre équipe. Bénéficiez d'une visibilité complète sans lever le petit doigt ni courir après les mises à jour.

Restez informé de la progression des tâches grâce à des rapports quotidiens et hebdomadaires automatisés et à des comptes rendus par l'IA via ClickUp Autopilot Agents

Les rétrospectives sont tout aussi importantes. Après avoir franchi des jalons clés, les équipes ont besoin d'espace pour réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit changer. Ces revues améliorent le processus et aident les équipes à renforcer la confiance, à partager les crédits et à s'approprier ensemble les résultats.

💡 Conseil de pro : organisez des rétrospectives d'équipe plus fluides grâce au modèle de rétrospective de projet ClickUp. Utilisez-le pour documenter les réussites, les défis et les leçons apprises, afin que tout le monde soit sur la même page quant à ce qu'il faut répéter ou repenser. Attribuez des éléments d'action sous forme de tâches directement à partir du document pour faire avancer les améliorations.

Obtenez un modèle gratuit Laissez le modèle de rétrospective de projet ClickUp harmoniser votre équipe

Si vous mettez en place un nouveau cadre de collaboration entre équipes, commencez par adopter quelques habitudes :

Commencez par une activité brise-glace rapide pour mettre tout le monde à l'aise

Utilisez des modèles structurés pour guider le brainstorming ou les rétrospectives

Veillez à ce que les points réguliers soient courts, prévisibles et transparents

Ce rythme renforce la collaboration au fil du temps et aide chaque équipe à avancer avec plus de confiance, de clarté et de détermination.

Il n'est pas surprenant que la collaboration entre équipes repose largement sur la technologie pour combler les lacunes et maintenir tout le monde connecté. Quel que soit l'emplacement des membres de votre équipe, vous avez besoin d'outils qui :

Permettez une communication et une collaboration en temps réel

Tenez tout le monde informé sans délai

Enregistrez tout ce qui est discuté pendant les sessions collaboratives pour référence ultérieure

ClickUp est l'un des outils les plus fiables pour la collaboration entre équipes. Il intègre la communication, la documentation et le suivi des tâches dans un seul environnement de travail. Résultats obtenus grâce à ClickUp: 96. 7 % des équipes déclarent avoir gagné en efficacité

87. 9 % des personnes interrogées déclarent une meilleure collaboration, et

87. 5 % des personnes interrogées ont constaté une amélioration de la visibilité

Réfléchissez ensemble et travaillez en collaboration grâce aux documents et tableaux blancs ClickUp

Lorsque votre équipe doit créer de la documentation ou travailler ensemble sur des notes détaillées, ClickUp fonctionne comme un logiciel de collaboration documentaire. Ces documents partagés vous aident à rédiger des agendas, à maintenir des wikis ou à enregistrer des idées de brainstorming en un seul endroit.

Travaillez sur des idées avec vos coéquipiers en temps réel à l'aide des documents ClickUp

Dans ClickUp Docs, vous pouvez commenter, attribuer des tâches de suivi et connecter des documents à des projets actifs. Vous pouvez également personnaliser la disposition à l'aide d'en-têtes et de modes ciblés afin que le document soit adapté au mode de travail de votre équipe.

Elle aide également les équipes distantes ou dispersées à communiquer clairement sans avoir besoin de mises à jour en direct à chaque fois. Vous pouvez contrôler l'accès à l'aide de paramètres de permission, en accordant à certaines personnes des droits de modification ou d'affichage selon les besoins.

Si votre équipe préfère la pensée visuelle, passez aux tableaux blancs ClickUp. Ces canevas flexibles vous permettent d'esquisser, de planifier et de relier des idées en direct. Ajoutez des formes, du texte, des lignes ou des dessins pour mapper des processus ou planifier des fonctionnalités ensemble.

Collaborez visuellement avec votre équipe à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Vous pouvez également ajouter des tâches en direct sur le tableau et les connecter au projet, afin de transformer immédiatement ces idées en actions. De plus, utilisez des modèles de tableau blanc pour faciliter la cartographie des projets, la conceptualisation en équipe ou le retour visuel pendant les sessions de planification.

Modifiez des documents ensemble entre équipes et restez informé de la dernière version grâce à la détection de collaboration en direct de ClickUp

Le plus intéressant ?

Permettez à plusieurs utilisateurs de collaborer sur le même document ClickUp grâce à des alertes en temps réel lorsque quelqu'un d'autre modifie le document. Vous pouvez éviter les modifications conflictuelles ou les modifications répétées dans vos documents grâce à la détection de collaboration en direct dans ClickUp.

Vous pouvez également voir les mises à jour dès qu'elles sont effectuées, afin que personne ne travaille sur des versions obsolètes ou ne passe à côté de nouveaux ajouts. Les équipes hautement performantes en tirent profit, car cela favorise la prise de décisions rapides grâce à une visibilité partagée entre les services. Ce type de rapidité et de précision fait toute la différence lorsque vous travaillez avec des documents partagés, des échéanciers serrés et plusieurs collaborateurs.

Communiquez en temps réel avec ClickUp Chat

Une fois vos documents synchronisés, utilisez ClickUp Chat, une application de messagerie tout-en-un pour une communication plus efficace. Chat permet de créer des espaces de discussion ouverts ou privés qui s'adaptent aux différents besoins des projets.

Voici comment cela aide les équipes à avancer plus rapidement, ensemble :

Collaborez instantanément sans quitter votre projet ClickUp Espaces, dossiers ou listes

Partagez des fichiers, des liens et du texte richement mis en forme sans changer d'outil

Convertissez les messages directement en tâches assignées pour que la communication reste liée aux résultats

Impliquez les bonnes personnes grâce aux mentions et aux réponses en fil de discussion

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain, l'IA de travail la plus complète au monde, pour booster la collaboration entre équipes et briser les silos, automatiquement. Avec Brain, vos coéquipiers peuvent instantanément trouver des réponses à partir de tâches, de documents et de discussions dans ClickUp et les applications connectées, quel que soit leur auteur. Plus besoin de fouiller dans des dossiers ou de contacter cinq personnes pour obtenir le contexte. Il suffit de demander, et Brain vous fournit les informations dont vous avez besoin. Faites avancer le travail, entre les équipes, les services et les fuseaux horaires, grâce aux réponses rapides de ClickUp Brain

Contrairement aux outils déconnectés qui fragmentent votre flux de travail, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications, telles que Slack, GitHub et Google Drive, vous offrant ainsi une collaboration flexible entre les outils que vos équipes utilisent déjà.

📮ClickUp Insight : Le blues du lundi ? Il s'avère que le lundi est le maillon faible de la productivité hebdomadaire (sans jeu de mots), 35 % des travailleurs le considérant comme leur journée la moins productive. Ce ralentissement peut être attribué au temps et à l'énergie consacrés à la recherche des mises à jour et des priorités hebdomadaires le lundi matin. Une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, peut vous aider. Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous « mettre à jour » sur toutes les mises à jour et priorités critiques en quelques secondes. Et tout ce dont vous avez besoin pour travailler, y compris les applications intégrées, est consultable grâce à la recherche connectée de ClickUp. Avec la gestion des connaissances de ClickUp, créer un point de référence commun pour votre organisation est un jeu d'enfant ! 💁

Enregistrez et partagez des clips ClickUp pour une collaboration asynchrone

Vous cherchez un meilleur moyen d'expliquer des instructions complexes ? Utilisez les clips ClickUp pour enregistrer votre écran avec une voix off et des annotations. Au lieu d'échanger plusieurs messages texte, vous pouvez montrer exactement ce que vous voulez dire avec un contexte visuel et audio.

Partagez rapidement le contexte et vos commentaires avec votre équipe grâce à de courts messages vidéo à l'aide de ClickUp Clips

Vous pouvez partager ces vidéos via des liens publics, les joindre à des tâches ou les télécharger pour les utiliser en dehors de ClickUp.

Voici comment Clips simplifie la collaboration :

Obtenez automatiquement des transcriptions avec horodatage pour toutes les vidéos que vous enregistrez

Ajoutez des commentaires à des moments précis de la vidéo pour obtenir des commentaires ciblés et prendre des décisions plus rapidement

Stockez tous les enregistrements de manière centralisée dans le Hub Clips afin que votre équipe sache toujours où les trouver

Comme le partage Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus métier chez Airbnb :

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement de l'avancement des tâches, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement de l'avancement des tâches, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

Suivez la progression et la charge de travail grâce aux tableaux de bord ClickUp et à la vue Charge de travail

Suivez la progression des initiatives interfonctionnelles et des OKR globaux grâce aux tableaux de bord personnalisables ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp aident votre équipe à suivre les indicateurs des projets interfonctionnels et à prendre de meilleures décisions. Grâce à des cartes prédéfinies et à des outils de rapports, les managers ont une vue en direct de la productivité, des obstacles et des échéances à venir. Utilisez ces données pour ajuster les priorités, signaler les problèmes à un stade précoce et gérer plusieurs projets en toute confiance.

Pour attribuer clairement les tâches et responsabiliser les collaborateurs, une visibilité totale est nécessaire.

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour identifier les personnes qui ont de la capacité ou qui ont besoin d'aide. Glissez-déposez les tâches entre les membres de l'équipe pour équilibrer la charge sans surcharger personne.

Basculez entre les vues hebdomadaire et mensuelle pour prévoir les besoins et ajuster les responsabilités avant qu'ils ne deviennent des obstacles. Une visibilité claire évite toute confusion et aide les équipes à avancer rapidement ensemble.

Déterminez les lacunes en matière de bande passante et glissez-déposez les tâches pour une allocation équilibrée des ressources à l'aide de la vue Charge de travail de ClickUp

Exemples concrets et études de cas sur la collaboration entre équipes

La collaboration entre équipes offre des avantages considérables, mais peut mal tourner si elle n'est pas bien gérée. Comme le dit le dicton, « un chameau est un cheval conçu par un comité ». Cependant, lorsqu'elle est mise en œuvre correctement, la collaboration entre équipes donne des résultats impressionnants.

Découvrez comment les entreprises ont mis en place une collaboration inter-équipes réussie pour obtenir d'excellents résultats.

🛋️ IKEA et l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable

L'engagement d'IKEA en faveur du développement durable va bien au-delà du simple marketing. L'entreprise considère le développement durable comme une valeur fondamentale, et tous les départements travaillent à la réalisation d'objectifs communs.

Le conseil stratégique du développement durable de l'entreprise est un excellent exemple de collaboration interfonctionnelle. Il rassemble des membres du groupe Inter IKEA et des franchisés afin de partager les bonnes pratiques et de créer des connaissances exploitables.

Ces efforts de collaboration ont entraîné des changements importants dans toute l'entreprise, comme le remplacement de tout l'éclairage par des LED à faible consommation d'énergie et l'approvisionnement en coton auprès de fournisseurs durables.

Mais l'engagement d'IKEA ne s'arrête pas là. L'entreprise s'est engagée à devenir une entreprise circulaire et positive pour le climat d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il faudra une contribution continue de la part d'équipes interfonctionnelles travaillant ensemble.

🎵 Le modèle de développement de produits par équipes de Spotify

L'approche de Spotify en matière d'innovation produit repose sur une collaboration inter-équipes efficace grâce à son célèbre modèle « Squad ». Chaque équipe fonctionne comme une mini-startup, réunissant des développeurs, des designers, des analystes de données et des chefs de produit responsables d'une fonctionnalité ou d'une partie spécifique de l'application.

Plutôt que d'organiser les rôles par service, Spotify rassemble des compétences diverses au sein d'une même équipe afin de gagner en rapidité et en autonomie. Les équipes s'alignent sur des objectifs clairs, partagent les responsabilités et utilisent des outils de communication centralisés pour rester connectées tout en prenant des décisions plus rapidement.

Cette structure favorise l'innovation à grande échelle, permettant à Spotify de déployer des playlists personnalisées, de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour sans goulots d'étranglement ni cloisonnement.

Transformez le travail d'équipe en projets concrets avec ClickUp

La collaboration entre équipes permet d'obtenir de meilleurs résultats en combinant des compétences et des perspectives diverses. Elle se traduit par un travail plus approfondi et une plus grande satisfaction des parties prenantes.

Pour obtenir des résultats, créez un espace partagé où les équipes peuvent communiquer ouvertement, clarifier les responsabilités et s'aligner sur des objectifs communs. Assurez une collaboration continue grâce à des guides, des manuels et des ressources accessibles.

83 % des employés utilisent principalement les e-mails et les discussions pour communiquer, ce qui entraîne une fragmentation et une perte de contexte. Seuls 8 % utilisent des outils de projet pour convertir les discussions en éléments d'action suivis

ClickUp peut vous aider à amplifier les résultats de la collaboration interfonctionnelle en offrant à votre ou vos équipes des outils de gestion des tâches, de communication et de suivi de la progression sur une seule plateforme.

Car pour briser les silos, il faut commencer par utiliser des outils qui ne sont pas cloisonnés. Essayez ClickUp gratuitement!