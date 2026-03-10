Sintra IA vs ChatGPT : quel assistant IA vous convient le mieux ?

Le nouveau mot d'ordre est « Confions cette tâche à un agent IA », mais pour que cela fonctionne, les calculs opérationnels doivent être cohérents.

Les prévisions des analystes sont optimistes pour les agents intégrés, Gartner estimant que jusqu'à 40 % des applications d'entreprise incluront des assistants IA spécifiques à certaines tâches d'ici la fin de l'année.

Dans ce guide Sintra IA vs ChatGPT, nous baserons notre évaluation sur les résultats : gestion du contexte, profondeur d'intégration, gouvernance et délai de valeur mesurable.

Nous vous présenterons les points forts de l'interface générale de ChatGPT et les avantages de l'approche centrée sur l'assistance et l'automatisation de Sintra, afin que vous puissiez choisir en toute confiance la plateforme la mieux adaptée à votre stratégie d'entreprise.

Sintra IA vs ChatGPT en un coup d'œil

Capacité Sintra IA ChatGPT ClickUp Approche fondamentale Plateforme d'IA construite autour de 12 « assistants » spécialisés représentant des rôles dans l'entreprise tels que rédacteur, recruteur ou spécialiste SEO. IA discussionnelle polyvalente basée sur de grands modèles linguistiques conçus pour la recherche, la rédaction, l'analyse et le codage. Environnement de travail IA convergent pour l'exécution des tâches, combinant tâches, documents, chat, automatisation et IA sur une seule plateforme. Cas d'utilisation principal Assistance IA guidée pour le marketing, les réseaux sociaux et les flux de travail légers pour les entreprises Assistant IA polyvalent pour la conceptualisation, la recherche, la rédaction, le codage et l'analyse Hub opérationnel où les résultats de l'IA se transforment en tâches, projets et flux de travail Flexibilité du modèle IA Assistants internes fixes avec des rôles et des flux de travail prédéfinis Modèle général puissant avec des GPT personnalisés et une boutique GPT pour les assistants spécialisés. Plusieurs modèles d'IA via ClickUp Brain, accessibles dans les tâches de travail et les documents. Gestion du contexte et des connaissances Brain IA stocke les directives de marque, les liens et les fichiers afin que les assistants puissent partager un contexte cohérent. Raisonnement à long terme et Projets pour organiser les instructions, les fichiers et les discussions. Connaissances natives de l'environnement de travail : l'IA peut se référer à des tâches, des documents, des chats et l'historique de travail pour fournir des réponses contextuelles. Automatisation et intégrations Intégrations de base (Google Agenda, Gmail, Notion, Facebook) pour la planification et les automatisations simples. Appel d'outils et intégrations via des GPT personnalisés et des outils d'entreprise Automatisation approfondie des flux de travail avec des déclencheurs, des actions et une automatisation sans code pour toutes les tâches et toutes les équipes. Collaboration et flux de travail en équipe Conçu principalement pour les utilisateurs individuels ou les petites équipes utilisant des assistants. Offres Team et forfait Enterprise avec gouvernance, SSO et contrôles administratifs Conçu pour la collaboration en équipe avec la gestion de projet, les tableaux de bord, le chat, les documents et l'IA fonctionnant ensemble. Génération de contenu créatif Performant pour les réseaux sociaux et la création de contenu basé sur les rôles, avec génération d'images intégrée. Performant pour la recherche, la rédaction de textes longs et les instructions interdomaines. L'IA aide à rédiger du contenu directement dans les documents, les tâches et les commentaires liés aux flux de travail des projets. Exécution et gestion des tâches Suivi des tâches limité au-delà des résultats fournis par l'assistant Nécessite des outils externes pour transformer les résultats en flux de travail exploitables. Gestion native des tâches et de la gestion de projet, transformant les suggestions de l'IA directement en travail assignable. Évolutivité pour les organisations Idéal pour les freelances ou les petites équipes. Hautement évolutif avec une gouvernance d'entreprise et des assistants personnalisés. Évolutif dans tous les services grâce à la gestion du travail + l'IA dans un seul système Idéal pour Entrepreneurs indépendants ou spécialistes du marketing à la recherche d'une expérience guidée par une « équipe » d'IA Personnes ou équipes ayant besoin d'un assistant IA flexible pour diverses tâches Les organisations qui souhaitent centraliser l'IA, la collaboration et l'exécution des projets dans un seul environnement de travail.

Qu'est-ce que Sintra IA ?

Source : Sintra IA

Sintra AI est essentiellement une plateforme de productivité qui redéfinit l'IA comme étant plus qu'un simple outil unique et global. Elle présente plutôt une collection de 12 assistants IA spécialisés, appelés « Helpers ».

Au lieu d'ouvrir une invite vierge, les utilisateurs voient s'afficher une liste d'employés numériques, chacun étant adapté à un rôle spécifique dans l'entreprise : Penn le rédacteur, Soshie la responsable des réseaux sociaux, Dexter l'analyste de données, etc.

Cette approche « équipe contre outil » est la clé de voûte de Sintra sur un marché principalement occupé par des modèles généralistes tels que ChatGPT.

Fonctionnalités de Sintra IA

Pour bien comprendre Sintra, nous devons examiner les fonctionnalités essentielles qui permettent son fonctionnement.

1. 12 assistants spécialisés

Le principal atout de Sintra réside dans sa collection d'« assistants » IA pré-entraînés. Chaque assistant est conçu pour une fonction spécifique et doté d'un contexte et d'une expertise inhérents. Cela vous évite d'avoir à rédiger des invitations détaillées pour définir les rôles.

Buddy : Développement commercial Cassie : Service client Commet : commerce électronique Dexter : analyste de données Emmie : spécialiste du marketing par e-mail Gigi : développement personnel Milli : responsable de l'équipe commerciale Penn : Rédacteur publicitaire Scouty : Recruteur Seomi : spécialiste en référencement naturel (SEO) Soshie : gestionnaire de réseaux sociaux Vizzy : assistant virtuel

2. Brain IA au cœur de vos opérations

Source : Sintra IA

Considérez Brain AI comme la base de connaissances partagée qui alimente les assistants IA de Sintra. Vous y chargez les directives de la marque, les FAQ, les liens et les fichiers afin que tous les assistants travaillent à partir du même manuel, sans demandes répétées et avec moins de transferts.

Les agences et les freelances peuvent créer des profils distincts pour isoler le contexte client, ce qui permet de conserver des résultats clairs pour tous les comptes et toutes les campagnes. À mesure que vous ajoutez du contenu, le système s'adapte, améliorant au fil du temps les copies, les notes d'analyse des données et les suggestions de tâches.

Cette mémoire centrale permet aux assistants IA de Sintra de générer des propositions, des briefs et des réponses cohérents sans perdre aucune nuance. En pratique, Brain IA devient le tissu conjonctif qui aligne les processus d’entreprise, réduit les retouches et accélère la création de contenu là où le contexte est vraiment important.

🧩 Anecdote : le marché mondial des logiciels de présentation IA devrait connaître une croissance annuelle de plus de 22 % jusqu'en 2030, car de plus en plus d'équipes remplacent les outils traditionnels de création de diapositives par des outils IA qui assurent l'automatisation de la conception et de la création de contenu.

3. Intégrations et génération d'images

Sintra connecte votre environnement de travail à vos outils quotidiens afin que vos agents puissent agir, et pas seulement discuter. Grâce à ses liens avec Google Agenda, Gmail, Notion et Facebook, les assistants peuvent programmer des publications sur les réseaux sociaux, résumer les boîtes de réception et enregistrer les éléments à entreprendre, ce qui permet de maintenir le flux de travail grâce à une intégration transparente entre les applications que vous utilisez déjà.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme iPaaS à part entière, elle suffit pour automatiser des tâches simples et à fort effet de levier sans avoir à jongler avec des Outils d'IA supplémentaires. Pour les visuels, la génération d'images native vous permet de créer des images et d'effectuer des modifications légères, ce qui est pratique pour les variantes de campagne, les couvertures ou les éléments de story rapides.

Cela ne remplacera pas une pile de conception dédiée, mais pour des itérations rapides au sein d'une seule plateforme, la combinaison d'intégrations et d'images réduit considérablement les changements et aide à automatiser les tâches de bout en bout.

Tarifs de Sintra IA

Forfait de 12 mois : 52 $/mois

Forfait 3 mois : 59 $/mois

Forfait d'un mois : 97 $

Veuillez noter que Sintra IA propose souvent des promotions. Il est donc préférable de consulter leur site pour connaître les tarifs actualisés et les offres en cours.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Source : ChatGPT

ChatGPT est un chatbot IA développé par OpenAI qui permet aux utilisateurs d'engager des discussions qui ressemblent à des dialogues naturels. Vous pouvez poser des questions ou faire des demandes à l'aide d'invites, d'instructions ou d'instructions, et ChatGPT répond en conséquence.

Cette plateforme conviviale est devenue populaire en tant qu'alternative aux moteurs de recherche traditionnels et en tant que ressource pour la rédaction IA, entre autres utilisations telles que la recherche et l'élaboration de stratégies.

🔍 Le saviez-vous ? Selon le sondage 2025 Gen Z and Millennial de Deloitte, 57 % et 56 % des personnes interrogées utilisent déjà l'IA générique pour leurs tâches de travail. La création de contenu est un cas d'utilisation populaire pour ces deux groupes.

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT est une avancée passionnante dans le domaine de l'IA générative, offrant des fonctionnalités qui peuvent aider à accélérer certaines tâches lorsqu'elles sont utilisées avec précaution.

GPT personnalisés et boutique GPT

via ChatGPT

ChatGPT vous permet de créer des assistants IA spécifiques à une tâche (appelés GPT) sans code. Vous pouvez personnaliser les instructions, télécharger des fichiers et connecter des outils afin qu'un GPT rédige des propositions, des spécifications d'assurance qualité ou gère l'automatisation du flux de travail pour une équipe.

Vous pouvez les garder privés, les partager en interne ou les publier dans la boutique GPT pour une utilisation plus large, offrant ainsi à votre organisation un moyen contrôlé de développer des Outils d'IA reproductibles.

Raisonnement multimodal en temps réel

Avec GPT-5. 2, ChatGPT gère un raisonnement plus approfondi, des contextes plus longs et une exécution en plusieurs étapes plus fiable. Il est conçu pour les flux de travail complexes : planification, analyse et appel d'outils agents qui transforment les invitations en étapes achevées, et non en simples suggestions.

En pratique, cela se traduit par moins de transferts et une automatisation plus rapide des flux de travail, même lorsque les données saisies comprennent des spécifications volumineuses, des notes de réunion et des captures d'écran. Les équipes bénéficient ainsi d'un raisonnement plus clair dans les résultats et d'une réussite plus élevée dans les tâches de bout en bout.

Il est utile pour tout, des mises à jour PMO aux manuels d'exploitation, où la précision et le suivi sont essentiels.

Collaboration et contrôle de niveau entreprise

ChatGPT Team et Enterprise ajoutent des contrôles d'administrateur, l'authentification unique (SSO), la vérification de domaine, l'analyse de l'utilisation et des garanties en matière de traitement des données (vos conversations ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles). Il est conçu pour des déploiements sécurisés au sein d'une grande équipe d'IA, afin que vous puissiez déployer des assistants dans différents services tout en répondant aux besoins de conformité et de collaboration.

Tarifs ChatGPT

Free

Go : 8 $/mois (disponible dans certaines régions)

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

📮ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins.

Sintra IA vs ChatGPT : comparaison des fonctionnalités

Vous avez vu comment Sintra IA organise le travail autour d'assistants basés sur les rôles et de Brain IA, tandis que ChatGPT d'OpenAI se concentre sur un modèle général puissant, des projets et des contrôles d'entreprise. Voici une comparaison directe des trois fonctionnalités les plus importantes pour les équipes qui doivent choisir entre les deux.

Fonctionnalité n° 1 : gestion du contexte et des connaissances

L'IA Brain de Sintra vous permet de créer jusqu'à cinq « profils » isolés afin que les assistants puissent partager les documents, liens et fichiers appropriés sans contamination croisée, ce qui est idéal pour les agences qui jonglent entre plusieurs clients.

ChatGPT riposte avec un raisonnement à long terme dans GPT-5. 2 et des projets visant à conserver les instructions, les fichiers et les discussions dans un contexte persistant.

🏆 Gagnant : On peut parler d'un match nul en fonction des besoins. Si vous avez besoin d'une séparation stricte des environnements de travail dès le départ, Sintra est la solution idéale ; si votre priorité est le raisonnement sur des entrées très volumineuses et des tâches en plusieurs étapes, ChatGPT prend l'avantage.

Fonctionnalité n° 2 : automatisation et intégrations

Sintra offre des automatisations intégrées et des liens vers des applications (Google Agenda, Gmail, Notion, Facebook) afin que les assistants puissent programmer des publications, résumer les boîtes de réception et exécuter des tâches récurrentes.

ChatGPT associe l'appel d'outils et le raisonnement multimodal à des contrôles Team/Enterprise, permettant aux organisations de standardiser les assistants personnalisés (via GPT) et de gérer leur utilisation à grande échelle.

🏆 Vainqueur : ChatGPT l'emporte généralement grâce à une couverture plus large des flux de travail et à un déploiement à l'échelle de l'entreprise.

Fonctionnalité n° 3 : Contenu et exécution créative

Sintra intègre des fonctionnalités de création/modification en cours d'images et des assistants spécialisés par rôle (rédacteur, gestionnaire de réseaux sociaux) qui transforment rapidement les briefs en publications et visuels pour les réseaux sociaux.

ChatGPT reste plus performant pour les recherches variées, la rédaction de textes longs et les invitations interdomaines, tandis que Projects aide les équipes à garantir la cohérence des résultats.

🏆 Gagnant : Sintra IA pour ses spécialisations, en particulier lorsque votre charge de travail est principalement sociale et comporte des schémas répétitifs.

Sintra IA et ChatGPT : avantages et inconvénients

Voici un aperçu rapide avant de passer à la comparaison : Sintra IA et ChatGPT sont tous deux des agents IA puissants, mais ils résolvent des problèmes différents. Vous trouverez ci-dessous un aperçu équilibré des points forts et des compromis afin de vous aider à choisir entre Sintra IA et ChatGPT.

Sintra IA

Avantages

Assistants spécialisés : le modèle « équipe d'assistants » (rédacteur, gestionnaire de réseaux sociaux, analyste de données, etc.) réduit les conflits liés aux instructions et donne l'impression que la création de contenu et l'installation de campagnes sont déléguées à des professionnels spécialisés par rôle.

Expérience guidée : les assistants posent des questions intelligentes et clarifiantes afin que les équipes non techniques puissent réaliser l’automatisation des processus d’entreprise sans avoir à recourir à une ingénierie complexe.

Tarification prévisible pour les indépendants : le coût mensuel fixe avec « utilisation illimitée » convient aux freelances et aux petites entreprises qui ne souhaitent pas effectuer le suivi des jetons ou des crédits.

Inconvénients

Pas de mémoire croisée entre les assistants : le contexte n'est pas transféré d'un assistant à l'autre ; vous devrez coller vos notes stratégiques pour que l'un des assistants puisse achever les tâches, ce qui brise l'illusion d'une « équipe IA ».

Automatisation et intégrations limitées : convient pour les flux simples, mais ne remplace pas : convient pour les flux simples, mais ne remplace pas une automatisation robuste et multi-étapes des flux de travail ni une intégration étendue et transparente avec des piles au-delà des fonctionnalités de base.

Décevant pour les utilisateurs expérimentés : les premières ébauches sont correctes, mais les résultats de qualité professionnelle nécessitent souvent d'importantes modifications en cours ; les utilisateurs avancés peuvent se lasser de l'expérience « wrapper ».

Conflit entre confidentialité des données et confidentialité des données : certains utilisateurs se disent mal à l'aise avec les questions commerciales approfondies ; évaluez la confidentialité des données avant de passer à l'échelle supérieure.

📖 À lire également : Comment optimiser la gestion de projet grâce à l'automatisation

ChatGPT

Avantages

Conception polyvalente : gère la recherche, le codage et l'analyse des données en un seul endroit ; utile pour les propriétaires d'entreprises débordés qui ont besoin d'un assistant IA polyvalent pour tous leurs rôles.

Évolutif en fonction du processus : grâce aux projets/contextes longs (GPT-5. 2), les équipes peuvent standardiser les briefs, les instructions et les ressources, ce qui est utile pour les flux de travail métier reproductibles et les informations exploitables.

Écosystème et gouvernance : riche gamme de plugins/outils et contrôles d'entreprise ; il existe également une version gratuite à essayer avant le déploiement.

Inconvénients

Limites en matière d'originalité : les résultats peuvent sembler dérivés ; le point de vue humain et l'expérience de la marque restent prépondérants (pensez à E-E-A-T).

Déviation de la voix de la marque : même avec des guides de style et des exemples, le ton peut parfois sembler générique. Vous aurez donc besoin de cycles de révision pour rester fidèle à votre marque.

Les hallucinations existent : idéal pour trouver des idées, mais les faits nécessitent une vérification. Impliquez toujours un humain dans les décisions cruciales.

Lacunes en matière de contexte/actualité : même avec des fenêtres plus grandes, vous devrez toujours sélectionner les données et établir des connexions pour obtenir des données en temps réel et effectuer des recherches sur le Web lorsque cela est nécessaire.

Pour apprendre à utiliser les projets ChatGPT, regardez les conseils dans cette vidéo 👇

Quand utiliser Sintra IA et ChatGPT

Si vous recherchez un assistant IA capable d'automatiser des tâches liées aux réseaux sociaux et à l'automatisation légère des flux de travail, Sintra est la solution idéale. Elle est particulièrement adaptée aux utilisateurs qui apprécient les modèles d'aide guidés et « pratiques ».

D'autre part, si vous avez besoin d'une couverture plus large avec des recherches, du contenu long format, des Outils d'IA variés, ainsi qu'un contrôle plus strict et une ingénierie rapide, ChatGPT (Plus/Projets) tend à l'emporter en termes de flexibilité. Vous devrez tout de même investir du temps dans le processus et les modifications en cours.

Sintra IA vs ChatGPT sur Reddit

Nous avons parcouru les fils de discussion récents sur Reddit pour voir comment les utilisateurs réels comparent Sintra IA et ChatGPT pour leur travail quotidien de marketing et d'exploitation.

Extrait du fil de discussion SEO + publication sur les réseaux sociaux :

Plusieurs commentateurs affirment que le ton de Sintra peut sembler « déplacé », tandis que ChatGPT Plus est polyvalent, mais nécessite encore un processus clair et une structure précise. Une opinion très plébiscitée : les projets dans Plus sont « l'outil le plus utile » pour le travail répétitif tel que les blogs et les légendes.

Autre résumé : « Sintra n'est pas une solution miracle... c'est plutôt une sorte d'enveloppe », et ChatGPT nécessite encore des modifications en cours, même si des outils d'écriture spécialisés peuvent aider à obtenir une structure optimisée pour le référencement.

Avec ChatGPT Plus (j'utilise le modèle 4o), vous pouvez créer en quelques secondes des plans de blog, des introductions riches en mots-clés et des méta-descriptions. C'est très flexible, mais vous devez finalement modifier les invites et ajuster le résultat pour obtenir le ton et la structure que vous souhaitez. Mais c'est assez facile à gérer.

Extrait du fil de discussion automatisation + contenu social :

Un utilisateur de longue date rapporte que Sintra s'est révélé très utile en tant que gestionnaire de réseaux sociaux, louant les nouvelles automatisations qui gèrent la stratégie et les visuels ; il a préféré l'interface de Sintra à celle des autres alternatives. Une question complémentaire porte sur la qualité de la génération d'images : les réponses indiquent qu'elle est « plus que correcte » grâce à Nano Banana de Gemini.

J'ai essayé d'autres alternatives, mais elles n'étaient pas à la hauteur ou je n'aimais tout simplement pas leur interface. Sintra est sympa !

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Sintra IA et ChatGPT.

Chez ClickUp, nous avons résolu le défi récurrent auquel vous êtes confronté : la prolifération du travail.

La fragmentation du travail désigne la dispersion des activités professionnelles entre plusieurs outils, plateformes et systèmes déconnectés qui ne communiquent pas entre eux. Cela entraîne des inefficacités, des silos d'informations et une perte de productivité dans toute l'organisation.

Aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus déconnectées malgré la surabondance d'outils. Avec des tâches réparties sur plusieurs projets, des membres d'équipe situés dans différents fuseaux horaires et des données historiques volumineuses stockées dans de nombreuses applications (des données qui pourraient être précieuses si vous saviez comment les interpréter), il n'existe pas de source unique de vérité.

L'environnement de travail IA convergent de ClickUp rassemble toutes vos tâches, vos discussions, vos fichiers et les membres de votre équipe sur une seule plateforme alimentée par l'IA afin de mettre définitivement fin à la dispersion du travail.

ClickUp Brain : votre assistant IA complet

Accédez à plusieurs modèles d'IA pour le prix d'un seul avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA intégré à ClickUp qui vous aide à travailler plus efficacement et plus rapidement. Vous pouvez utiliser ClickUp Brain en mentionnant @Brain dans les commentaires de tâches ou dans le chat, comme vous le feriez pour mentionner un membre de l'équipe. Voici ce qu'il peut faire :

Donnez des instructions et répondez aux questions en utilisant le contexte de votre environnement de travail.

Résumez les éléments de votre environnement de travail tels que vos tâches ClickUp , vos commentaires, vos chats et vos documents.

Créez des tâches, mettez à jour le statut d'avancement, publiez des commentaires, effectuez des recherches dans l'environnement de travail, et bien plus encore.

Accédez aux éléments publics et (avec permission) privés de votre environnement de travail pour fournir des réponses plus pertinentes et contextuelles.

Générez des textes créatifs et des suggestions liées à l'environnement de travail à partir de ClickUp Brain.

Cette critique sur Reddit résume bien la situation :

« Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais cet outil m'a évité certaines tâches rédactionnelles fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un premier jet. »

« Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais cet outil m'a évité certaines tâches rédactionnelles fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un premier jet. »

Optimisez votre utilisation de l'IA avec ClickUp Brain MAX, une solution tout-en-un.

Pour plus d'efficacité, ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, intègre une productivité alimentée par l'IA à l'ensemble de votre flux de travail, au-delà de ClickUp.

Brain MAX élimine la prolifération des IA en centralisant tous vos outils et flux de travail IA en un seul endroit. Vous pouvez effectuer des recherches, créer et agir dans ClickUp, vos applications professionnelles connectées (telles que Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) et sur le Web, le tout à partir d'une interface unique et unifiée.

Et grâce à Talk-to-Text, vous pouvez même transformer vos paroles en notes, messages ou commentaires clairs et structurés dans ClickUp.

Tout comme ClickUp Brain dans ClickUp, ClickUp Brain MAX vous donne également accès à tous les principaux modèles LLM payants tels que OpenAI, Gemini, Claude et bien d'autres, en un seul endroit. Pourquoi utiliser autre chose ?

C'est une IA pour tous vos travaux.

Élargissez vos possibilités avec ClickUp Super Agents.

Considérez les super agents ClickUp comme des coéquipiers toujours disponibles au sein de ClickUp : vous pouvez les mentionner, leur attribuer du travail et leur envoyer des messages comme à une personne.

Ces agents de type humain dotés d'une mémoire infinie sont conçus pour s'adapter à vos flux de travail et à vos outils. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mémorisent le contexte et agissent sur l'ensemble des tâches et des échéanciers pour faire avancer les projets.

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp

Les agents travaillent aux côtés des utilisateurs : vous les gérez, définissez leur champ d'action, et ils exécutent leurs tâches « en arrière-plan » (tri des bugs, préparation des présentations, suivi des mots-clés, rédaction des mises à jour, etc.), puis rendent compte dans le même environnement de travail où les décisions sont prises.

Choisissez parmi un catalogue croissant d'agents prêts à l'emploi (gestion de projet, équipe commerciale, codage, conception, etc.) ou créez des agents personnalisés pour votre pile.

Créez des super agents IA personnalisés sur ClickUp grâce à un générateur intuitif sans code

Les agents sont idéaux pour :

Opérations de projet à volume élevé (suivis, planification, dépendances)

Opérations de contenu (briefings, relecture, analyse concurrentielle)

Hygiène opérationnelle (tableaux de bord, rappels, indicateurs de risque)

Les équipes les utilisent pour gagner deux jours par semaine grâce à l'automatisation des tâches fastidieuses tout en conservant un contrôle humain.

Vous souhaitez créer votre premier Super Agent ? C'est très simple, et cette vidéo vous montre comment faire :

Automatisez les tâches répétitives pour une efficacité maximale avec ClickUp Automatisations.

Automatisez l'attribution des tâches, les notifications et les flux de travail à l'aide des automatisations ClickUp.

Créez des automatisations sans code en langage naturel avec ClickUp Automations pour prendre en charge les tâches répétitives quotidiennes qui prennent tant de temps à votre équipe. Les changements de statut, les affectations ou les règles de date d'échéance peuvent être automatisés, afin que votre équipe puisse se concentrer sur des problèmes plus importants.

Déclenchez des automatisations lors d'évènements tels que la création de tâches, les changements de statut ou les dates d'échéance à venir.

Combinez plusieurs actions (attribuer, mettre à jour la priorité, ajouter des commentaires) en une seule automatisation pour rationaliser les flux de travail complexes.

Utilisez le langage naturel pour configurer des règles d'automatisation et une logique de date, rendant la configuration rapide et intuitive.

Appliquez des automatisations au niveau de l'espace, du dossier ou de la liste pour standardiser les processus ou les adapter à des équipes spécifiques.

Modifiez, mettez en pause ou dupliquez les automatisations en fonction de l'évolution de vos besoins, afin de garantir la flexibilité et l'actualité de vos flux de travail.

Assurez la cohésion et la bonne coordination de votre équipe grâce à la plateforme tout-en-un ClickUp.

La plateforme de gestion de projet ClickUp transforme la manière dont les équipes planifient, documentent et exécutent leurs projets. Voici quelques autres façons dont ClickUp rend les équipes plus productives :

Rapports alimentés par l'IA dans ClickUp Tableaux de bord avec cartes IA

Choisissez un assistant IA, puis exécutez-le dans ClickUp.

Si vous hésitez entre Sintra IA et ChatGPT, voici en bref ce qu'il faut retenir : choisissez l'outil qui correspond à vos objectifs à court terme, puis concentrez l'exécution dans un seul environnement de travail.

Les assistants basés sur les rôles de Sintra peuvent accélérer les tâches répétitives dans le domaine du marketing et du travail social ; le modèle général et les projets de ChatGPT conviennent à la recherche, à la rédaction de documents longs et au raisonnement en plusieurs étapes.

Dans tous les cas, les véritables gains apparaissent lorsque vous regroupez les résultats en un seul endroit pour automatiser les flux de travail, les transferts et les rapports. C'est là que ClickUp aide les équipes à booster leur productivité, en reliant les briefs, les tâches et les décisions afin que le travail avance, et pas seulement les discussions.

Sintra IA et ChatGPT vous aident principalement à générer des idées et du contenu, mais ClickUp aide les équipes à transformer ces résultats en un travail coordonné grâce à l'automatisation, la visibilité et la responsabilisation.

Prêt à centraliser votre travail d'IA et à maintenir votre élan dans tous vos projets ? Essayez ClickUp gratuitement et transformez vos expériences actuelles en résultats fiables.