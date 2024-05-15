ChatGPT vs ClickUp : quel est le meilleur outil d'IA générative ?

En tant que manager, avez-vous parfois l'impression d'avoir besoin d'un cerveau supplémentaire dans votre équipe pour créer des briefs de projet, répondre à vos questions et peut-être même rédiger vos textes marketing et publicitaires lorsque vous manquez de temps ?

Aimeriez-vous avoir un assistant IA qui serait votre partenaire de brainstorming ?

Eh bien, maintenant vous faites, grâce aux outils d'IA générative, la nouvelle vague d'IA qui trouve des applications et des cas d'utilisation dans presque toutes les professions et tous les secteurs.

Pensez à ChatGPT, Google Gemini et notre propre assistant IA génératif, ClickUp Brain. Mais avec autant d'options, choisir la bonne peut sembler difficile.

Comparons ChatGPT et ClickUp afin de trouver la solution idéale pour votre équipe.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Suivez les mises à jour des projets, gérez les flux de travail et collaborez avec votre équipe, le tout depuis votre environnement de travail ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud, conçue comme une solution tout-en-un pour les équipes. ClickUp offre un large intervalle de fonctionnalités, notamment :

ClickUp Brain (IA générative pour gérer des projets)

Gestion des tâches (création, attribution et suivi des tâches)

Outils de collaboration (modification en cours en temps réel, tableau blanc et cartes mentales)

Outils de communication (discuter, e-mail, fils de commentaires)

Rapports et analyses (objectifs et tableaux de bord)

ClickUp aide les chefs de projet à rester organisés, à améliorer l'efficacité de leur équipe, à gérer leur charge de travail et à collaborer efficacement avec leurs équipes, les parties prenantes et la direction.

Principales fonctionnalités de ClickUp

clickUp Brain : votre partenaire IA pour la gestion de projet*

Stimulez votre créativité, créez des modèles ou générez du contenu à la vitesse de l'éclair avec ClickUp Brain, votre assistant de rédaction IA

ClickUp Brain, ou ClickUp AI, est le premier réseau neuronal au monde qui établit la connexion entre les tâches ClickUp, les documents associés, les personnes concernées et la base de connaissances de l'organisation à l'aide de l'IA.

ClickUp Brain comprend AI Knowledge Manager, gestion de projet par l'IA et AI Writer for Work.

Analysons leurs fonctionnalités :

gestion des connaissances par l'IA : *Posez n'importe quelle question sur vos documents, projets et tâches pour obtenir des réponses contextuelles sur leur statut et bien plus encore

gestion de projet par l'IA : *Gérez et automatisez votre travail, y compris les rapports de projet, les tâches individuelles et leur progression, ainsi que les mises à jour de l'équipe

AI Writer for Work : Perfectionnez votre écriture grâce à des invitations pertinentes, rédigez des e-mail, des résumés et des documents clairs et concis

Utilisez ClickUp Brain pour résumer les wikis de l'entreprise, les mises à jour de projets, les notes de réunion et les rapports afin d'obtenir un aperçu rapide de votre flux de travail

Les gestionnaires de projet utilisent ClickUp Brain pour :

Générez automatiquement des tâches à partir d'e-mail, de messages ou de documents

Obtenez des résumés concis des informations relatives aux projets et générez des rapports en fonction des besoins de l'équipe grâce aux capacités d'IA de ClickUp

Rédigez du contenu, notamment des e-mails, des comptes rendus de réunion et d'autres documents, à l'aide des invites ClickUp Brain pour la création de contenu

Recherchez plus rapidement les informations relatives à un projet dans leurs flux de travail

Transcrivez les notes de réunion, rédigez des comptes rendus et envoyez automatiquement les mises à jour aux parties prenantes

Recevez des recommandations sur les « prochaines étapes » en fonction du statut de votre projet

Utilisez ClickUp AI pour analyser la concurrence afin de générer des rapports détaillés et faciliter vos recherches approfondies

Prenons un cas d'utilisation de l'IA pour la gestion de projet. Supposons que vous créiez un brief PMO. ClickUp Brain remplira la description, y compris les objectifs et les parties prenantes, ajoutera les délais et les livrables, et attribuera les tâches aux membres de l'équipe, vous faisant ainsi gagner du temps et vous épargnant des efforts.

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents, tels que des briefs de projet, des plans de cours et d'autres documents, afin d'accélérer votre flux de travail

allez plus loin dans la gestion de projet avec ClickUp Brain MAX*

Pour ceux qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités IA encore plus avancées, ClickUp propose Brain MAX, une application de bureau autonome qui étend la puissance de ClickUp Brain au-delà du navigateur. Brain MAX vous permet d'effectuer des recherches dans ClickUp, vos applications de travail connectées (telles que Google Drive, Figma et GitHub) et sur le Web, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez utiliser Talk to Text pour dicter des notes, des tâches ou des mises à jour en mode mains libres n'importe où sur votre ordinateur, et créer ou mettre à jour des tâches et des documents directement depuis votre bureau.

Avec Brain MAX, vous pouvez également générer des résumés de projet, identifier les tâches bloquées et accéder à des fonctionnalités IA avancées conçues pour centraliser votre travail et booster votre productivité. Cela fait de Brain MAX une solution idéale pour les équipes qui cherchent à rationaliser la gestion de projet grâce à un hub de productivité dédié et alimenté par l'IA.

Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi ClickUp Brain MAX est 10 fois plus puissant que ChatGPT.

2. ClickUp Docs : un éditeur de documents en temps réel alimenté par l'IA

En tant que gestionnaire de projet, vous devez traiter quotidiennement des tonnes de documents, pour différents projets, parties prenantes, etc.

ClickUp Docs est un outil pratique pour gérer les tâches et collaborer facilement. Toute votre équipe peut effectuer des modifications en cours des informations relatives aux tâches dans Docs depuis n'importe où et en temps réel.

Vous pouvez ajouter des commentaires, attribuer des tâches aux membres de l'équipe, convertir du texte en tâches suivables et ajouter des éléments tels que des pages imbriquées, des feuilles de calcul, des PDF et des wikis d'entreprise aux documents.

Créez des documents en collaboration avec votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

Les documents étant intégrés à ClickUp Brain, vous pouvez créer et gérer du contenu dans Docs en quelques clics.

Voici comment les équipes exploitent pleinement le potentiel de ClickUp Documents :

Rédigez le contenu lié à votre projet dans Document et laissez ClickUp Brain le peaufiner pour vous

Affinez le contenu existant pour développer les points importants, résumer les documents ou les fils de discussion pour générer des éléments d'action, et ajoutez des notes de réunion pour que tout le monde puisse afficher les discussions

Répondez aux commentaires à l'aide de ClickUp Brain

Créez et collaborez ensemble grâce à la modification en cours synchrone dans Document

Conseils de pro 💡 : Une fois le document prêt, associez-le à la tâche correspondante afin d'organiser et de stocker tout dans un emplacement centralisé. Utilisez la fonctionnalité « Relations » pour relier entre eux les documents connectés

Utilisez ClickUp Brain pour vous assurer que le document correspond à vos tâches, vos projets, le ton de vos messages et les flux de travail de votre équipe

3. ClickUp pour la gestion de projet

ClickUp va au-delà de la gestion de tâches de base et offre une suite complète de fonctionnalités pour rationaliser vos projets et stimuler la collaboration au sein de votre équipe.

ClickUp pour la gestion de projet offre les avantages suivants :

efficacité alimentée par l'IA* : automatisez les tâches répétitives, résumer les discussions et générez des mises à jour avec ClickUp Brain. Concentrez-vous sur le travail stratégique pendant que l'IA se charge des tâches répétitives

visibilité unifiée des projets* : obtenez l'affichage clair de tous les projets au sein de votre organisation ou de votre espace de travail. Hiérarchisez les tâches en fonction de leur urgence et prenez des décisions éclairées grâce à des informations en temps réel sur les projets

*collaboration fluide : éliminez les cloisonnements et favorisez une collaboration fluide au sein de votre logiciel de gestion de projet grâce à la vue Discuter , aux mentions et aux documents collaboratifs de ClickUp , qui permettent à tout le monde de rester connecté et sur la même page

Exécution ultra-rapide : automatisez les flux de travail et éliminez les goulots d'étranglement grâce à l'interface intuitive de ClickUp. La fonctionnalité glisser-déposer, les filtres puissants et le tri avancé vous permettent de gérer vos projets à la vitesse de vos idées

transparence achevée : *Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour suivre la progression, identifier les obstacles et adapter facilement votre stratégie, quelle que soit la complexité du projet

*recherche facile : trouvez n'importe quel fichier (dans ClickUp, vos applications connectées ou votre disque local) à l'aide d'une seule commande dans la recherche universelle de ClickUp . Vous pouvez même créer des commandes de recherche personnalisées ou enregistrer du texte pour plus tard. Plus vous l'utilisez, plus elle s'améliore

Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 offrent aux chefs de projet agiles la possibilité d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes détaillés de burnup et de burndown

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

clickUp Brain :* Disponible dans tous les forfaits payants moyennant un supplément de 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Parlons de ChatGPT, l'un des assistants IA génératifs les plus populaires.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via ChatGPT

ChatGPT n'a pas besoin d'être présenté.

Développé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot IA qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) et des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) pour répondre à des invites, instructions ou à des questions basées sur les entrées de l'utilisateur.

ChatGPT est formé sur l'architecture de transformateur pré-entraîné génératif et des modèles d'apprentissage automatique afin de générer des discussions semblables à celles d'un humain à partir des invites des utilisateurs. Il peut écrire du code, aider à la recherche et à la collecte de données, et effectuer de nombreuses tâches liées au langage.

Examinons la fonctionnalité clé de ChatGPT.

Principales fonctionnalités de ChatGPT

1. Traitement du langage naturel

ChatGPT répond aux questions comme un être humain grâce à sa capacité de traitement du langage naturel. Il comprend parfaitement vos questions (la plupart du temps) et vous donne des réponses personnalisées, comme le ferait un être humain

Imaginons que vous recherchiez des études pour étayer vos affirmations. ChatGPT peut récupérer les données que vous pouvez vérifier et ajouter au document de votre produit.

Par exemple, votre équipe réfléchit à l'opportunité d'ajouter un chat en direct ou une base de connaissances au produit. En tant que responsable marketing produit, vous pouvez utiliser ces données pour fournir l'assistance à votre argument selon lequel le chat en direct est plus pertinent.

ChatGPT invite à la recherche via ChatGPT

remarque importante : ne considérez pas les résultats fournis par ChatGPT comme définitifs ; cet outil est connu pour ses hallucinations* et ses résultats erronés. Veillez à toujours vérifier et corriger les informations fournies par un humain.

De plus, ChatGPT comprend les discussions. Il apprend les schémas à partir des interactions passées, adaptant ses réponses pour une meilleure pertinence. Il se souvient des messages, des phrases et même des discussions entières passées, ajustant ses réponses en conséquence.

pour en savoir plus : Les principales statistiques sur l'IA pour 2024

2. GPT personnalisés

ChatGPT vous permet de modifier le moteur GPT afin de créer des chatbots IA personnalisés dotés de compétences spécifiques. Il s'agit d'une fonctionnalité très utilisée de ChatGPT.

Par exemple, pour votre produit SaaS, vous souhaitez créer un partenaire d'intégration qui agit comme un bot d'assistance pour les nouveaux utilisateurs, discute avec eux et fournit des réponses à leurs requêtes à partir de la base de connaissances du produit. GPT peut le faire pour vous.

Les cas d'utilisation des GPT personnalisés pour les entreprises sont infinis.

3. Expertise linguistique

ChatGPT s'appuie sur un vaste ensemble de données de 570 Go provenant d'Internet.

Grâce à toutes ces données, le chatbot IA de ChatGPT dispose d'un vocabulaire très riche et maîtrise 200 langues.

De plus, il peut décomposer des termes techniques et peu courants en quelques secondes, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA.

Tarifs ChatGPT

ChatGPT existe en deux versions : ChatGPT 3. 5 et ChatGPT Plus.

ChatGPT 3. 5 : Gratuit à vie

ChatGPT Plus : 20 $ par mois

Équipe ChatGPT : 25 $ par utilisateur et par mois, avec un minimum de deux places requis

*chatGPT entreprise : Tarification personnalisée

ClickUp et ChatGPT peuvent être utilisés comme outils d'IA générative. Alors que ClickUp est un outil de gestion de projet doté d'un assistant IA intégré, ChatGPT est un chatbot de discussion.

Dans la comparaison ChatGPT vs ClickUp ci-dessous, nous explorons plus en détail pour trouver le grand gagnant.

ChatGPT vs ClickUp : comparaison des fonctionnalités

Fonctionnalité ClickUp Brain ChatGPT Idéal pour Gestion de projet IA conversationnelle Fonctionnalité Assistant IA intégré à la plateforme de gestion de projet ClickUp Assistant IA autonome Capacités collaboratives Oui (avec ClickUp documents, cartes mentales et tableaux blancs) Non Intégrations de flux de travail Oui Pas d'intégrations natives Facilité d'utilisation Utilisateur, posez directement des questions sur vos projets Nécessite la création d'invites spécifiques pour obtenir le résultat souhaité Gestion de projet Offre des fonctionnalités dédiées à la gestion de projet (rapports, automatisation) Capacités de gestion de projet limitées Base de connaissances S'intègre aux projets, documents et base de connaissances de votre équipe S'appuie sur une base de connaissances générales issue des données d'entraînement Exactitude des informations Informations spécifiques au projet à jour Les informations peuvent être obsolètes (antérieures à janvier 2022) Tarifs Payant Gratuit et payant Recherche par image et par voix Non Oui

1. Gestion de projet IA vs IA conversationnelle

ClickUp est surtout connu pour sa gestion de projet de bout en bout alimentée par l'IA. Ses fonctionnalités avancées de gestion de projet vous permettent de mener à bien des projets de toute complexité grâce à des flux de travail connectés, à la gestion des tâches, à des tableaux de bord interactifs et à des processus automatisés adaptés à vos flux de travail.

Intégré à un assistant IA, ClickUp vous permet de résumer des discussions, de remplir des tableaux de données, de rédiger des blogs, de répondre à des discussions, de traduire des textes et d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe au sein de l'outil de gestion de projet.

ClickUp Brain et ChatGPT sont tous deux performants en matière de traitement du langage naturel (NLP) ; cependant, ClickUp Brain peut générer une grande variété de contenus contextuels liés à vos tâches quotidiennes de gestion de projet (tels que des briefs et des rapports de projet, des e-mails, des analyses de données, des descriptions de tâches, etc. )

ChatGPT, quant à lui, est un chatbot de discussion doté de capacités d'apprentissage adaptatif et de génération de contenu. Ses LLM sont entraînés sur de vastes volumes de données, et ses capacités de NLP lui permettent de fournir des réponses et des recommandations personnalisées. Il peut générer des idées créatives, mais ne peut pas fournir de contenu lié à votre projet à moins que vous ne l'intégriez à votre produit à l'aide d'une API.

Gagnant 🏆 : Si vous êtes chef de projet, ClickUp est la solution qu'il vous faut. Elle combine la puissance de la gestion de projet avec un assistant de rédaction et de gestion de projet basé sur l'IA pour accélérer le travail, ce qui en fait le meilleur outil de gestion de projet basé sur l'IA. En revanche, si vous cherchez des réponses à vos questions pour vous aider à créer du contenu, ChatGPT est la solution idéale. Ce round de la comparaison entre ChatGPT et ClickUp se termine donc sur un match nul

2. Capacités collaboratives

ClickUp propose ClickUp Docs aux chefs de projet et aux utilisateurs pour créer des documents, les modifier en temps réel et les mapper à leurs flux de travail.

Les documents collaboratifs sont un atout précieux pour tout projet. Vous pouvez taguer des personnes dans les commentaires, attribuer des tâches, centraliser toutes les informations pertinentes dans le document, et les équipes peuvent les partager, les consulter et les modifier en temps réel. Les fonctionnalités personnalisées supplémentaires comprennent le formatage de texte enrichi avec des tableaux, des titres et des surlignages.

L'assistant /IA intégré vous aide à rédiger mieux et plus rapidement et à trouver des sujets de discussion si vous êtes à court d'idées.

Partagez, effectuez des modifications en cours et collaborez sur des documents en temps réel avec ClickUp Docs

ChatGPT est un assistant IA autonome. Bien qu'il puisse écrire pour vous en fonction de l'invite, des instructions que vous utilisez, il ne dispose pas de fonctionnalités collaboratives. Les équipes ne peuvent pas travailler simultanément sur le même document, car il s'agit d'une interface. Vous devez extraire les informations de ChatGPT dans Word ou Google Docs et inviter les membres de votre équipe à travailler dessus.

Vainqueur 🏆 : ClickUp est clairement le vainqueur, avec ClickUp Docs conçu pour la collaboration entre les équipes internes et les services interfonctionnels. Intégré à ClickUp Brain, vous pouvez créer en quelques secondes des documents détaillés liés à un projet grâce à l'IA qui rédige la description, attribue les tâches et ajoute les échéanciers.

3. Base de connaissances

La gestion des connaissances par l'IA de ClickUp utilise des réseaux neuronaux pour établir la connexion entre vos documents, wikis, projets et tâches, vous évitant ainsi d'avoir à rechercher manuellement les informations.

ClickUp devient votre hub d'informations centralisé : finies les recherches interminables pour récupérer des détails sur un projet. Posez vos questions directement dans ClickUp, et ClickUp Brain vous fournit des réponses issues des tâches, des documents et même de l'expertise des membres de l'équipe.

Bien que vous puissiez concevoir des GPT personnalisés à l'aide de ChatGPT, cet assistant IA continue de récupérer des informations dans la base de données de ChatGPT et dans les détails du produit que vous avez saisis. Cela signifie que ChatGPT ne peut pas répondre à des questions spécifiquement liées à vos projets.

Gagnant 🏆 : L'IA générative de ClickUp, ClickUp Brain, répond aux questions liées à votre projet, car elle s'intègre aux projets, aux documents et à la base de connaissances de votre équipe.

Vous pouvez également utiliser les modèles d'invites IA de ClickUp pour vous faciliter la tâche. Vous trouverez les invites ChatGPT pour le modèle de gestion de projet extrêmement utiles pour la gestion de projet.

Télécharger ce modèle Utilisez les invites ChatGPT pour le modèle de gestion de projet afin de trouver des solutions potentielles à vos problèmes quotidiens de gestion de projet

Il générera des idées de projets adaptées aux besoins de votre entreprise, créera des tâches, ajoutera des échéanciers et développera des stratégies pour une gestion de projet efficace.

Imaginons que vous essayez d'identifier les défis budgétaires qui pourraient se présenter dans le cadre du lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Allez dans les invites « budgétisation » et « contrôle des coûts » et tapez : « Expliquez les défis courants en matière de coûts de projet pour le développement de nouveaux logiciels et les solutions potentielles. »

4. Intégrations de flux de travail

clickUp s'intègre à plus de 1 000 outils* pour faciliter l'échange d'informations entre les applications tierces, réduire les erreurs de transfert de données, regrouper tous les ensembles de données dans un seul système et effectuer des tâches dans une interface unique plutôt que d'activer/désactiver entre les outils.

Parmi les intégrations populaires de ClickUp, on trouve Zoom, Slack, HubSpot, Google Agenda, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom et GitHub. Ajoutez vos applications de communication, de collaboration et d'automatisation à ClickUp. Si vous souhaitez ajouter une intégration personnalisée, vous pouvez utiliser l'API publique de ClickUp.

chatGPT ne dispose d'aucune intégration native. * Cependant, certains des services pour lesquels vous avez besoin de cet outil, comme Microsoft Office 365 ou Google Workspace, proposent leurs propres applications d'intégration basées sur le flux de travail. Il offre une API, si vous disposez des ressources techniques nécessaires pour la développer.

Gagnant 🏆 : ClickUp dispose de plus de 1 000 intégrations pour permettre de synchroniser en deux sens entre ClickUp et l'outil de votre choix.

*clickUp Vs. ChatGPT sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs sur le débat ChatGPT vs ClickUp en matière de gestion de projet.

De nombreux utilisateurs de Reddit se sont enthousiasmés pour l'assistant IA de ClickUp et son potentiel. Un utilisateur a mentionné avec optimisme

« Je suis convaincu que cela aidera mon équipe à créer et à achever ses tâches plus rapidement. »

Cependant, les commentaires sur ChatGPT ont mis en évidence une perspective différente.

Un utilisateur a noté

« Bien qu'il soit important de définir les processus d'un projet, pour tirer le meilleur parti de ChatGPT, il faut s'entraîner à utiliser les invites et s'assurer que l'outil dispose des informations adéquates sur le projet. ClickUp AI, en revanche, semble plus facile à utiliser pour gérer des projets complexes sans avoir besoin de maîtriser les invites. »

Cela suggère que ChatGPT, bien qu'adapté à la discussion, présente des limites dans le contexte de la gestion de projet. ClickUp Brain est une option plus conviviale pour gérer des projets complexes.

*clickUp vs ChatGPT : quel outil d'IA générative est le meilleur ?

ClickUp et ChatGPT sont tous deux des outils puissants, mais ils ont des objectifs différents. ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un dotée de fonctionnalités d'IA conçues pour créer, attribuer, suivre et gérer des projets, des tâches et des documents au sein d'un espace de travail unique et unifié.

ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, utilise l'IA générative dans l'environnement de gestion de projet. Contrairement à ChatGPT, qui nécessite des invites ciblées en permanence et ne dispose pas de fonctionnalités dédiées à la gestion de projet, ClickUp Brain vous permet de poser directement des questions sur vos projets et de recevoir une aide immédiate et pertinente.

ClickUp offre une expérience de gestion de projet fluide, avec en plus la puissance de l'assistance IA grâce à ClickUp Brain, ce qui en fait le choix incontestable pour gérer efficacement vos projets.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp afin d'améliorer la productivité de votre gestion de projet.