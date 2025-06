les 15 meilleurs gestionnaires de tâches IA pour améliorer la productivité

Prêt à débloquer tout le potentiel de la gestion des tâches basée sur l'IA ?

Les gestionnaires de tâches par IA transforment notre façon de travailler en augmentant de 53 % l'efficacité avec laquelle nous accomplissons nos tâches et nos projets! Pas étonnant que le marché des gestionnaires de tâches par IA devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2032.

Dans cet article, nous explorons les meilleurs gestionnaires de tâches par IA conçus pour vous aider à gérer vos tâches et à exécuter vos projets avec une efficacité inégalée.

Que rechercher dans un gestionnaire de tâches IA ?

La fonction principale d'un outil de gestion des tâches est de vous aider à gérer des tâches complexes. Mais grâce à l'implémentation de l'IA, ces outils font désormais bien plus que cela.

Voici donc quelques fonctionnalités clés que vous devriez rechercher dans un gestionnaire de tâches IA :

Fonctionnalités d'automatisation des tâches : Optez pour un outil qui automatise les tâches répétitives, telles que la planification, les rappels, etc. Cela vous permettra de libérer votre emploi du temps et de vous concentrer uniquement sur les activités les plus importantes 🧐

Fonctionnalités de hiérarchisation des tâches : Recherchez un outil qui hiérarchise les tâches par ordre d'urgence, d'importance, de délai, etc. Cela vous aidera à créer une liste de tâches quotidiennes solide et à éviter les négligences 😌

Flux de travail personnalisables : Choisissez un outil qui s'adapte à votre style de gestion des tâches. Par exemple, si vous préférez visualiser les tâches à l'aide d'un tableau Kanban, le logiciel doit prendre en charge cette fonctionnalité 🫡

Traitement du langage naturel : Choisissez un outil doté de capacités NLP. Cela réduira les saisies manuelles et vous aidera à créer et attribuer des tâches à l'aide de commandes vocales 🔉

Fonctionnalités de collaboration : Recherchez un outil qui vous permet de collaborer avec les autres membres de votre équipe. Cela facilite le partage et la mise en œuvre de suggestions exploitables 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Sécurité des données : Optez pour des applications de gestion des tâches IA dotées de normes et de protocoles de sécurité des données robustes. Cela permet d'éviter les menaces de cybersécurité et de garder vos données cruciales en sécurité 🔒

Intégration tierce : Choisissez un outil qui s'intègre parfaitement aux autres outils et logiciels de gestion de projet de votre flux de travail. Cela facilite la gestion des tâches 🤝🏻

Les 15 meilleurs gestionnaires de tâches IA à utiliser

Voici 15 applications de gestion des tâches qui exploitent la puissance de l'IA pour vous aider à gérer et à attribuer des tâches afin de redéfinir votre routine :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des tâches et la collaboration basées sur l'IA)

ClickUp a consolidé sa position en tant que plateforme de gestion des tâches ultime pour les particuliers, les professionnels et les équipes. Ce n'est pas seulement un gestionnaire de tâches, c'est l'application tout-en-un pour le travail qui décompose les flux de travail en silos communicables et permet aux équipes de rester sur la bonne voie grâce à de puissantes fonctionnalités avancées basées sur l'IA.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Tasks et ClickUp Brain, la plateforme permet aux utilisateurs de gérer efficacement leur temps, d'automatiser les tâches fastidieuses et de favoriser une collaboration fluide au sein d'une interface unique lorsqu'ils s'attaquent à des projets complexes.

Explorer les tâches ClickUp Créez des cartes mentales, des checklists, des listes de tâches, etc. pour rester aligné sur chaque tâche d'un projet avec les tâches ClickUp

Chaque cycle de gestion des tâches commence par la planification. Vous devez visualiser les ressources disponibles, définir la portée du projet, les échéanciers, etc. Les tâches ClickUp simplifient ce processus.

Elle vous offre une vue consolidée de tous vos projets en cours et futurs, vous permettant ainsi de planifier plus efficacement. Utilisez-la pour attribuer automatiquement des tâches, définir des priorités, vérifier la progression, etc. Passez d'une vue à l'autre (liste, tableau et parfois calendrier) pour vous assurer que tout est conforme à votre plan.

ClickUp Tasks vous permet également de créer des listes de tâches et des cartes mentales pour un suivi avancé des tâches et une meilleure collaboration au sein de l'équipe.

Utilisez les fonctionnalités avancées d'IA de ClickUp Brain pour planifier automatiquement les tâches, résumer leurs détails, ajuster les dépendances et obtenir des analyses détaillées !

De plus, comme Brain fonctionne comme un réseau neuronal intégré, il connecte toutes vos équipes, ressources, projets, etc. et minimise les risques d'erreur.

Si vous avez besoin de l'outil de gestion des tâches IA le plus complet, ne cherchez pas plus loin : ClickUp est la solution qu'il vous faut !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Cet utilisateur de Capterra apprécie les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour leur simplicité et leur organisation :

ClickUp a révolutionné la gestion des tâches liées à la réalisation des travaux des clients. J'avais besoin d'un outil pour organiser les tâches au lieu de tout garder dans ma tête, et Excel ne faisait tout simplement pas l'affaire. ClickUp s'est avéré être une solution efficace et conviviale pour mon entreprise.

ClickUp a changé la donne dans la gestion des tâches liées à l'achèvement des travaux des clients. J'avais besoin d'un outil pour organiser les tâches au lieu de tout garder dans ma tête, et Excel ne faisait tout simplement pas l'affaire. ClickUp s'est avéré être une solution efficace et conviviale pour mon entreprise.

2. Taskade (Idéal pour l'automatisation de la gestion de projets et de tâches grâce à l'IA)

via Taskade

Si vous recherchez un outil complet de gestion des tâches, Taskade est une excellente option.

La plateforme se présente comme un environnement de travail unifié, et à juste titre. Que vous souhaitiez organiser des tâches, générer des notes détaillées ou réfléchir à des idées, Taskade vous permet de tout faire grâce à la puissance de l'IA.

Vous bénéficiez également de votre propre équipe IA, avec laquelle vous pouvez discuter et collaborer pour accélérer chaque tâche de votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Visualisez les tâches de manière flexible grâce à des vues telles que des listes, des tableaux, des calendriers, des cartes mentales et des organigrammes

Rationalisez vos flux de travail à l'aide de modèles de tâches générés par l'IA et d'outils d'automatisation intelligents

Gérez vos tâches où que vous soyez grâce à des applications mobiles, de bureau et Web entièrement synchronisées

Limites de Taskade

Courbe d'apprentissage abrupte pour comprendre toutes les fonctionnalités

Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées par rapport aux autres gestionnaires de tâches

Tarifs Taskade

Free Forever

Taskade Pro : 10 $/mois par utilisateur

Taskade for Teams : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

L'un des principaux avantages de Taskade pour les utilisateurs est sa facilité d'utilisation :

Dans l'ensemble, j'apprécie beaucoup d'utiliser Taskade avec mon équipe et mes clients. C'est facile à utiliser et à naviguer, et l'IA de Taskade a changé la donne pour moi.

Dans l'ensemble, j'apprécie beaucoup d'utiliser Taskade avec mon équipe et mes clients. Il est facile à utiliser et à naviguer, et l'IA de Taskade a changé la donne pour moi.

3. Motion (Idéal pour la planification et la hiérarchisation automatisées des tâches)

via Motion

Motion fait partie des applications de gestion des tâches idéales pour les débutants et les professionnels et centralise tout dans un seul outil.

Grâce à de puissantes fonctionnalités d'automatisation, il vous permet de planifier et de hiérarchiser efficacement vos tâches. Vous avez également la possibilité d'intégrer votre calendrier pour créer des tâches récurrentes, des plages horaires personnalisées et des notes détaillées. L'interface intuitive de l'outil reste un autre atout qui séduit de nombreux nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Utilisez l'IA pour automatiser la planification en organisant les tâches en fonction de leur priorité et de leur date d'échéance

Organisez vos tâches sans effort grâce à une fonctionnalité de blocage de temps pour planifier toute votre journée

Suivez la progression visuellement grâce à des analyses de productivité en temps réel

Limitations de mouvement

Les fonctionnalités avancées de l'application ne sont accessibles qu'en ligne, ce qui nuit à la productivité dans les zones où la connexion Internet est mauvaise

Certains utilisateurs ont noté un manque d'options de personnalisation approfondies

Tarification variable

Individuel : 34 $/mois

Business Standard : 20 $/mois par utilisateur

Business Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 40 avis)

4. Todoist (Idéal pour la gestion simple des tâches personnelles et les rappels améliorés par l'IA)

via Todoist

Le prochain sur la liste des meilleurs gestionnaires de tâches IA est Todoist. Avec son intervalle de fonctionnalités intéressantes, cet outil de gestion des tâches est idéal pour gérer à la fois votre vie professionnelle et personnelle.

Deux de ces fonctionnalités sont Quick Add et Todoist Karma. La fonctionnalité Quick Add vous permet de saisir et d'organiser des tâches à l'aide de commandes en langage naturel. D'autre part, Todoist Karma est une solution interactive et ludique qui motive les utilisateurs en leur attribuant des points lorsqu'ils achèvent des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Organisez les tâches par projets et sous-tâches, ce qui vous permet de gérer facilement de lourdes charges de travail

Hiérarchisez les tâches à l'aide de libellés et de filtres par couleur pour vous concentrer sur les actions les plus importantes

Lancez vos projets avec plus de 50 modèles intégrés pour différentes tâches

Limitations de Todoist

Le forfait Free comporte des restrictions sur le nombre de projets et les fonctionnalités avancées telles que les rappels

Les utilisateurs qui dépendent fortement de la gestion du temps peuvent avoir besoin d'intégrations tierces pour suivre les heures

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit pour toujours

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Pour cet utilisateur, la simplicité de Todoist est le principal atout de cet outil. Voici ce qu'il en dit :

Il s'agit d'un logiciel de tâches simple et rapide. Il est très facile d'ajouter des tâches. La prise en main est également très facile par rapport à d'autres logiciels de tâches. Je l'utilise tous les jours, je peux y ajouter des éléments et recevoir un rappel ou les voir apparaître dans ma liste de tâches quelques jours plus tard.

C'est un logiciel de tâches simple et rapide. Il est très facile d'ajouter des tâches. La prise en main est également très facile par rapport à d'autres logiciels de tâches. Je l'utilise tous les jours, je peux y ajouter quelque chose et le logiciel me le rappelle ou l'affiche dans ma liste de tâches quelques jours plus tard.

➡️ En savoir plus : Comment gérer vos tâches personnelles et booster votre productivité

via TimeHero

Time Hero est un outil unique de gestion des tâches conçu pour automatiser la planification des tâches et aider à les hiérarchiser.

Son IA intégrée enregistre et planifie automatiquement les tâches en fonction des échéances à venir, ce qui est extrêmement utile lorsque vous gérez plusieurs projets complexes simultanément. L'outil signale également les tâches en retard et suggère des moyens de les remettre sur les rails.

Que vous soyez un particulier souhaitant gérer votre journée ou une équipe coordonnant des flux de travail complexes, TimeHero s'adapte à vos besoins et vous permet de garder une longueur d'avance.

Les meilleures fonctionnalités de TimeHero

Réorganisez vos tâches en temps réel grâce à l'IA lorsque les priorités changent et assurez-vous de rester sur la bonne voie

Suivez la progression grâce à des rapports détaillés sur le temps passé par rapport au temps estimé

Planifiez vos tâches récurrentes hebdomadaires bien avant la date limite pour vous donner plus de flexibilité

Limitations de TimeHero

Les personnalisations des fonctionnalités de planification sont moins flexibles pour les flux de travail très spécifiques

Il n'existe pas de forfait gratuit pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs TimeHero

Basique : 5 $/mois par utilisateur

Professionnel : 12 $/mois par utilisateur

Premium : 27 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis TimeHero

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

6. Notion (Idéal pour les flux de travail personnalisables basés sur l'IA et la gestion des connaissances)

via Notion

Notion est un nom familier dans le domaine des gestionnaires de tâches IA, et on comprend pourquoi. De l'interface utilisateur aux fonctionnalités, cet outil excelle dans presque tous les domaines qui font le succès ou l'échec d'un gestionnaire de tâches. Avec plus de 100 intégrations, il s'intègre également de manière transparente dans votre flux de travail.

De plus, les algorithmes avancés d'apprentissage automatique de Notion et l'IA intégrée de Notion facilitent l'automatisation des tâches répétitives, l'obtention d'informations exploitables, la vérification de la progression des projets et la visualisation des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez Notion IA pour résumer des notes, générer du contenu et créer des listes de tâches à faire à partir de commandes en langage naturel

Concevez des tableaux, des calendriers, des listes ou des vues Kanban en fonction de votre style de gestion des tâches

Offre un éditeur de contenu riche pour intégrer du multimédia, notamment des images et des vidéos

Limites de Notion

Beaucoup pourraient trouver ses fonctionnalités de gestion de projet limitées

Malgré certaines fonctionnalités hors ligne, une connexion Internet stable est nécessaire pour une utilisation optimale

Tarifs Notion

Gratuit pour toujours

Plus : 10 $/mois par place

Business : 15 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Notion IA : 10 $/mois en tant que module complémentaire à d'autres forfaits

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

La facilité d'installation et les fonctionnalités de Notion sont deux aspects très appréciés des utilisateurs:

Notion a été très facile à configurer et mon équipe a trouvé le contenu et les fonctionnalités très faciles à adopter. C'est le seul endroit où mon équipe peut trouver tout ce dont elle a besoin pour notre entreprise.

Notion a été très facile à configurer et mon équipe a trouvé le contenu et les fonctionnalités très faciles à adopter. C'est le seul endroit où mon équipe peut trouver tout ce dont elle a besoin pour notre entreprise.

🔎 Le saviez-vous ? L'environnement de travail personnalisable de Notion est souvent comparé à la construction avec des briques LEGO ! 🤭

7. Reclaim IA (Idéal pour le blocage intelligent du temps et l'optimisation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée)

via Reclaim IA

Vous recherchez des gestionnaires de tâches IA qui automatisent le blocage de temps ? Nous vous recommandons Reclaim AI.

Ce logiciel Dropbox visualise les tâches quotidiennes ou hebdomadaires de votre flux de travail dans un calendrier clair. Lorsque vous parcourez vos listes de tâches, sa fonctionnalité de planification intelligente crée automatiquement des blocs de temps pour la semaine suivante, évitant ainsi les chevauchements et les erreurs de dernière minute.

De plus, l'outil dispose d'un mode de concentration distinct qui minimise les interruptions et vous permet de vous concentrer sur la tâche à accomplir.

Récupérez les meilleures fonctionnalités de l'IA

Définissez automatiquement des périodes tampons entre les réunions et les tâches pour éviter les surcharges et réduire le stress

Définissez des habitudes récurrentes et intégrez-les à votre emploi du temps grâce à l'IA

Intégrez Google Tasks, Slack et Asana pour vous aider à gérer vos listes de tâches

Repoussez les limites de l'IA

Aucune application mobile dédiée qui limite l'accessibilité lors de vos déplacements

Une forte dépendance à Google Agenda peut ne pas convenir aux utilisateurs qui préfèrent d'autres services de calendrier

Récupérez le prix de l'IA

Lite : Gratuit pour toujours

Starter : 10 $/mois par place

Business : 15 $/mois par place

Enterprise : 18 $/mois par place (facturé annuellement)

Récupérez les évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Asana (Idéal pour les grandes équipes qui ont besoin d'un suivi de projet à grande échelle basé sur l'IA)

via Asana

Asana n'a plus besoin d'être présenté. Ce logiciel de gestion des tâches bien connu, doté de nombreuses fonctionnalités avancées, s'est récemment enrichi d'une nouvelle fonctionnalité : Asana IA, son assistant de tâches basé sur l'IA.

Elle automatise toutes vos activités manuelles quotidiennes (création de listes de tâches, hiérarchisation des tâches, allocation des ressources, etc.) afin que vous puissiez mieux gérer votre emploi du temps. Adaptez les flux de travail à votre équipe grâce à des champs personnalisés et des règles d'automatisation qui correspondent aux exigences spécifiques de chaque projet.

L'outil vous tient également informé afin qu'aucune tâche cruciale ne soit oubliée.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Attribuez des tâches à des individus et à des équipes, et facilitez le suivi de la propriété et des responsabilités

Comprenez les dépendances pour éviter les retards en liant les tâches et leur ordre d'achèvement.

Accédez à des outils de rapports détaillés, offrant des informations sur les performances de l'équipe et le statut des projets

Limites d'Asana

Les fonctionnalités étendues nécessitent du temps pour s'y adapter et les utiliser

Tout d'abord, les fonctionnalités en ligne sont restrictives dans les environnements où la connexion Internet est limitée

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour toujours

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 100 avis)

Bien qu'Asana présente de nombreux avantages, les utilisateurs apprécient particulièrement son interface facile à naviguer :

L'interface d'Asana est facile à utiliser et intuitive, ce qui facilite la navigation sur la plateforme et l'exécution de tâches spécifiques. Large éventail de fonctionnalités : vous pouvez notamment créer et attribuer des tâches, suivre la progression des tâches, collaborer en équipe et communiquer avec les membres de l'équipe. Cela en fait un outil extrêmement polyvalent et utile pour divers types de projets.

L'interface d'Asana est facile à utiliser et intuitive, ce qui facilite la navigation sur la plateforme et l'exécution de tâches spécifiques. Large éventail de fonctionnalités : vous pouvez notamment créer et attribuer des tâches, suivre la progression des tâches, collaborer en équipe et communiquer avec les membres de l'équipe. Cela en fait un outil extrêmement polyvalent et utile pour divers types de projets.

9. Wrike (Idéal pour la gestion des tâches avec des flux de travail personnalisés et un suivi en temps réel)

via Wrike

Bien que principalement connu pour sa solution de gestion de projet, Wrike offre également des fonctionnalités pratiques pour la gestion des tâches.

Si la hiérarchisation des tâches est votre principal défi, Wrike propose un tableau de bord intuitif qui crée des listes de tâches succinctes et essentielles. Ses fonctionnalités basées sur l'IA aident à automatiser les tâches routinières, à fournir des informations exploitables et à optimiser l'allocation des ressources, ce qui le rend adapté aux équipes de toutes tailles qui souhaitent booster leur productivité.

Ce gestionnaire de tâches IA simplifie également la collaboration grâce à des outils intégrés qui vous permettent de travailler avec les membres de votre équipe sur votre tâche en cours. Ce n'est pas tout : Wrike fournit un large intervalle d'outils de révision et de modèles pour accélérer votre processus de feedback.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Utilisez la fonctionnalité Work Intelligence de Wrike, basée sur l'IA, pour prévoir les risques liés aux projets et recommander la hiérarchisation des tâches

Créez des descriptions d'éléments et des commentaires grâce aux capacités GenAI

Suivez visuellement la progression des tâches grâce aux tableaux Kanban et aux vues Charge de travail

Limitations de Wrike

Les tarifs sont élevés pour les petites équipes

Des problèmes de performance surviennent parfois lors de la gestion de projets à grande échelle

Tarifs Wrike

Free Forever

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

10. Clockwise (Idéal pour planifier intelligemment vos réunions et optimiser votre calendrier)

La planification est une partie importante de la gestion des tâches. C'est là que Clockwise entre en jeu.

Cet assistant IA est conçu pour optimiser votre emploi du temps en organisant intelligemment vos réunions et vos tâches afin de maximiser votre temps de concentration sans interruption. En analysant vos habitudes de travail et vos préférences, Clockwise ajuste dynamiquement votre calendrier afin de réduire les conflits grâce à des suggestions de planification personnalisées.

Le principal atout de Clockwise réside dans sa facilité d'utilisation. Que vous souhaitiez créer des tâches dans votre calendrier ou bloquer du temps pour une réunion, vous n'avez rien à faire manuellement.

Meilleures fonctionnalités dans le sens des aiguilles d'une montre

Suivez le temps passé sur chaque tâche pour améliorer vos habitudes de travail et votre productivité

Organisez automatiquement vos réunions et vos tâches pour créer des blocs de temps consacrés à une seule activité

Trouvez des horaires de réunion qui conviennent à tous les membres de l'équipe tout en préservant les périodes de concentration individuelle

Limitations de Clockwise

Comme il s'agit essentiellement d'une application de planification, les fonctionnalités de gestion des tâches sont quelque peu limitées

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de la version de bureau

Tarification en fonction de l'utilisation

Free Forever

Teams : 6,75 $/mois par utilisateur

Business : 11,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis dans le sens des aiguilles d'une montre

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Pour cet utilisateur, la personnalisation et l'intégration de Clockwise sont les points forts qui ressortent le plus :

Clockwise est un excellent moyen de savoir précisément où passe votre temps. J'apprécie particulièrement la possibilité de personnaliser le code des réunions en fonction de critères, ce qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil votre emploi du temps dans le calendrier. J'apprécie également beaucoup l'intégration de Slack, qui permet de désactiver automatiquement le son pendant les réunions, ainsi que la possibilité d'ajouter des blocs tels que le déjeuner sans effort.

Clockwise est un excellent moyen de savoir précisément où passe votre temps. J'apprécie particulièrement la possibilité de personnaliser le code des réunions en fonction de critères, ce qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil votre emploi du temps dans le calendrier. J'apprécie également beaucoup l'intégration de Slack, qui permet de désactiver automatiquement le son pendant les réunions, ainsi que la possibilité d'ajouter des blocs tels que le déjeuner sans effort.

💡 Conseil de pro : Vous pensez que la planification n'est pas votre tasse de thé ? Essayez la « règle des deux minutes » ! Commencez votre journée en accomplissant des tâches qui prennent deux minutes ou moins. Cela minimise l'accumulation et vous permet de garder votre emploi du temps (et votre esprit) bien organisé !

11. Monday (Idéal pour la personnalisation de projets basée sur l'IA et la collaboration en équipe)

via Monday

Si nous devions recommander un seul logiciel de gestion collaborative des tâches pour tous les types d'équipes, ce serait Monday.

Cet outil de gestion des tâches exploite l'intelligence artificielle pour vous offrir la meilleure expérience de collaboration en temps réel. Il facilite plusieurs aspects de la gestion des tâches, de l'affichage de la progression à la fourniture de commentaires.

De plus, Monday s'adapte également aux différentes exigences des projets et aux flux de travail, ce qui facilite encore davantage le processus.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Intégrez des outils tels que Zoom et Slack pour centraliser les communications et le partage de fichiers

Visualisez la progression des projets grâce à des vues échéancier et des tableaux Kanban

Automatisez les notifications pour vous assurer que tous les membres de l'équipe sont informés du statut des tâches

Limitations Monday

Les forfaits payants nécessitent un minimum de trois utilisateurs et peuvent être coûteux pour un usage personnel

Il manque des fonctionnalités de rapports approfondis pour les projets complexes

Tarifs Monday

Free Forever (jusqu'à deux utilisateurs)

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monday

G2 : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 200 avis)

12. Scheduler AI (Idéal pour définir des rappels de délais et organiser votre emploi du temps)

via Scheduler IA

Bien que Scheduler AI soit avant tout un outil de réunion, il dispose également de fonctionnalités pertinentes pour une gestion efficace des tâches et des projets.

Grâce à elles, visualisez votre planning et ajoutez des tâches à votre convenance. Conçues pour interagir de manière proactive avec les prospects et les clients, elles optimisent la planification en s'intégrant directement aux applications de messagerie populaires, réduisant ainsi les échanges d'e-mails.

Si une tâche approche de sa date d'échéance, l'IA intelligente de Scheduler vous en informera à l'avance pour vous éviter de la manquer. En outre, l'interface globale et la facilité d'utilisation du logiciel sont des atouts supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Scheduler IA

Configurez l'IA pour qu'elle agisse comme un agent autonome qui lance des discussions, planifie et supervise les réunions, et gère les rebookings

Intégrez-les facilement aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour mieux hiérarchiser les tâches

Personnalisez l'identité et le style de communication de l'assistant de planification afin qu'il corresponde à votre marque

Limites de Scheduler IA

Les forfaits sont assez chers par rapport aux applications de gestion des tâches IA classiques

Le nombre d'intégrations tierces est limité

Tarifs de Scheduler IA

Co-Pilot Meeting Assistant : 50 $/mois

Assistant de réunion en pilote automatique : 500 $/mois

Professionnel : 1 000 $/mois

Évaluations et avis sur les planificateurs IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Comment suivre vos tâches au travail

13. Otter. ai (Idéal pour l'extraction de tâches et la gestion des réunions à partir de transcriptions)

Otter.ai est réputé pour ses capacités de transcription en temps réel, qui transforment le contenu oral des réunions et des discussions en texte précis.

Cependant, au-delà de la transcription, Otter. ai améliore la productivité en identifiant et en gérant les éléments d'action, ce qui en fait un outil précieux pour les équipes qui souhaitent simplifier les flux de travail et garantir la responsabilité dans le processus de planification.

Otter fournit les détails pertinents des tâches chaque fois qu'un plan d'action d'équipe est nécessaire. Comme l'outil s'intègre également à la plupart des outils de gestion de projet et de collaboration, son intégration dans le flux de travail est également très facile.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Identifiez et compilez automatiquement les tâches discutées lors des réunions grâce à la fonctionnalité « Mes actions »

Soulignez les points clés, ajoutez des commentaires et attribuez des tâches dans la transcription, pour une collaboration immédiate

Triez les transcriptions par projet ou réunion, ce qui facilite la recherche de notes importantes

Limitations d'Otter.ai

Les applications d'Otter.ai en tant qu'outil de gestion des tâches ne sont pas très étendues

La précision de la transcription et la compréhension des tâches peuvent varier

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis)

La précision et la fonctionnalité de transcription en temps réel d'Otter ont aidé plusieurs utilisateurs, comme celui-ci:

L'utilisation d'Otter a révolutionné ma productivité. Sa capacité à transcrire avec précision les réunions et les notes m'a fait gagner un temps considérable.

L'utilisation d'Otter a changé la donne en matière de productivité. Sa capacité à transcrire avec précision les réunions et les notes m'a fait gagner un temps considérable.

14. Trevor AI (Idéal pour l'intégration en temps réel du calendrier avec des listes de tâches)

via Trevor IA

Si vous recherchez un outil qui vous aide à planifier vos tâches quotidiennes, Trevor AI pourrait être la solution.

Son logiciel interactif utilise l'IA pour organiser, planifier et gérer des listes de tâches. Utilisez-le pour planifier votre emploi du temps, créer une liste de tâches ou attribuer une durée à chaque activité de votre liste. De plus, en intégrant les tâches à votre calendrier, Trevor AI optimise l'efficacité de l'organisation et améliore la concentration, ce qui le rend idéal pour les personnes qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail.

Le plus gros avantage ? L'interface utilisateur facile à naviguer de Trevor et ses intégrations tierces robustes.

Les meilleures fonctionnalités de Trevor IA

Facilitez la planification en glissant-déposant les tâches dans le calendrier

Fournit des rappels spécifiques aux tâches, aidant les utilisateurs à respecter les dates d'échéance

Permet de personnaliser les heures de travail afin de créer un planning adapté aux préférences de chacun

Limites de Trevor IA

Il manque des fonctionnalités collaboratives

Les options de personnalisation offertes par Trevor IA sont moins nombreuses que celles des autres applications de la liste

Tarifs Trevor IA

Free Forever

Pro : 6 $/mois

Évaluations et avis Trevor IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Modèles Google Sheets pour le suivi des tâches quotidiennes

15. Trello (Idéal pour la gestion visuelle des tâches alimentée par l'IA avec des tableaux glisser-déposer)

via Trello

Enfin, nous aimerions inclure Trello dans notre liste des gestionnaires de tâches par IA. L'outil de gestion de projet largement adopté d'Atlassian utilise un système visuel basé sur des cartes pour aider les équipes à gérer efficacement leurs tâches et leurs flux de travail.

Grâce à l'intégration d'Atlassian Intelligence, Trello améliore ses capacités en proposant des fonctionnalités basées sur l'IA qui rationalisent la gestion des tâches et améliorent la collaboration au sein des équipes. Si vous êtes novice en matière de gestion des tâches, utilisez les modèles conçus par les experts de Trello pour prendre une longueur d'avance.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Améliorez les descriptions et les commentaires des cartes grâce à la génération de contenu alimentée par l'IA, la correction grammaticale et l'aide au brainstorming

Personnalisez vos flux de travail à l'aide de l'automatisation Butler pour les tâches et actions répétitives

Intégrez plus de 200 outils tels que Slack, Google Drive et bien d'autres encore pour des flux de travail fluides

Limites de Trello

Pas de rapports avancés ni d'autres fonctionnalités de gestion des tâches

Lenteur de chargement lorsque vous traitez un grand nombre de tâches

Tarifs Trello

Free Forever

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur pour 50 utilisateurs (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 200 avis)

De nombreux utilisateurs semblent apprécier Trello pour sa facilité de collaboration et d'organisation. Cet avis résume pourquoi :

J'aime beaucoup Trello car il est facile de travailler en équipe et cela me permet également d'organiser rapidement mes projets. Il est facile à mettre en œuvre, je n'ai eu aucune complication et je l'utilise fréquemment. Chaque fois que je commence un projet, je l'ajoute dans Trello, j'y donne accès aux personnes qui vont travailler dessus, et tout le monde commence à effectuer les tâches qui lui ont été attribuées et à mettre à jour chaque carte dans Trello. Il ne me reste plus qu'à me connecter à Trello pour voir ce que chacun a fait sans avoir à les appeler.

J'aime beaucoup Trello car il est facile de travailler en équipe et cela me permet également d'organiser rapidement mes projets. Il est facile à mettre en œuvre, je n'ai eu aucune complication et je l'utilise fréquemment. Chaque fois que je commence un projet, je l'ajoute dans Trello, j'y donne accès aux personnes qui vont travailler dessus, et tout le monde commence à effectuer les tâches qui lui ont été attribuées et à mettre à jour chaque carte dans Trello. Il ne me reste plus qu'à me connecter à Trello pour voir ce que chacun a fait sans avoir à les appeler.

