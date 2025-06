Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de ChatGPT en 2025 (gratuits et payants)

De nos jours, tout le monde semble se lancer dans l'IA !

Selon PwC, l'impact des solutions d'IA générative sur l'économie mondiale pourrait atteindre le chiffre stupéfiant de 15 700 milliards de dollars d'ici 2030. Plus de 2 millions de développeurs utilisent déjà l'API ChatGPT pour créer des solutions d'IA personnalisées.

ChatGPT a fait ses preuves, cela ne fait aucun doute. Mais après avoir exploré ChatGPT et d'autres logiciels d'IA générative, j'ai compris précisément où ChatGPT excelle et où il pèche.

Avec la contribution d'autres passionnés d'IA de notre équipe, j'ai dressé une liste des meilleurs outils d'IA pour vous aider à naviguer dans l'espace en pleine expansion de l'IA. Chacun de ces outils a ses propres cas d'utilisation, ses avantages et ses inconvénients. Poursuivez votre lecture pour découvrir la meilleure alternative à ChatGPT pour vous.

Limites de ChatGPT

Bien que ChatGPT fonctionne parfaitement pour générer des réponses conversationnelles basées sur vos instructions et votre profil, il souffre de certaines limites fondamentales :

Il dispose d'outils intégrés limités pour vous aider à gérer vos tâches ou à créer des flux de travail complexes

Vous avez besoin d'applications tierces pour intégrer des outils de gestion de projet ou de contenu

Si vous souhaitez contrôler davantage la façon dont l'IA fonctionne dans des flux de travail spécifiques, vous trouverez peut-être ChatGPT trop restrictif

Ces limitations pourraient vous laisser sur votre faim, que ce soit pour la gestion de projets, le codage ou la création de contenu.

Qu'est-ce qui fait une bonne alternative à ChatGPT ?

Lors de l'évaluation de chaque alternative à ChatGPT, je me suis concentré sur les cas d'utilisation auxquels elles seraient les mieux adaptées. Je les ai ensuite évaluées en fonction des critères suivants :

Qualité des réponses : exactitude et cohérence dans les réponses aux questions

Contexte : capacité à fournir des réponses pertinentes et personnalisées sans hallucination

Personnalisation : options permettant d'ajuster les modèles ou d'utiliser des solutions prédéfinies pour des tâches spécifiques

Assistance linguistique et sectorielle : capacité à prendre en charge plusieurs langues et secteurs spécifiques

Intégrations : connexions faciles à des outils tiers et accès API robuste

Sécurité et confidentialité : conformité aux réglementations en matière de données telles que le RGPD ou le CCPA

Fonctionnalités basées sur l'IA : automatisation, génération de contenu et assistance multimodale

Expérience utilisateur : interface intuitive avec options de personnalisation

Performances : réponses rapides et évolutivité pour répondre à des exigences plus élevées

Assistance et communauté : service client performant et communauté d'utilisateurs active

Utilisation éthique : contrôle des biais et transparence dans les considérations éthiques

Tarification : forfaits abordables avec coûts basés sur l'utilisation et évolutifs pour les entreprises

Aperçu des concurrents de ChatGPT

ChatGPT est peut-être votre assistant IA de prédilection, mais selon vos besoins, il existe peut-être une meilleure solution. Que vous recherchiez des fonctionnalités uniques qui s'intègrent directement à votre flux de travail existant, de meilleures intégrations ou simplement un meilleur rapport qualité-prix, voici les meilleurs outils d'IA similaires à ChatGPT qui pourraient répondre à vos attentes.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés ClickUp Gestion du travail alimentée par l'IA ClickUp Brain, automatisation des tâches, gestion de documents, suivi de projets, synthèse et bien plus encore, le tout grâce à l'IA Google Gemini Traitement du langage naturel et génération d'images IA multimodale, traitement des entrées linguistiques et visuelles Microsoft Copilot Automatisation bureautique pour les entreprises Intégration avec Office Suite, automatisation des tâches, génération de documents Claude IA conversationnelle éthique Discussions semblables à celles entre humains, modèles linguistiques volumineux Perplexity IA Récupération d'informations factuelles en temps réel Recherches basées sur des citations, génération de données en temps réel Jasper IA Génération de contenu et marketing Création de contenu basée sur l'IA, tons et styles personnalisables Meta IA Interaction en temps réel sur les plateformes Meta Modification d'images, reconnaissance d'objets, interaction par chat de groupe, intégration avec Meta Chatsonic Données en temps réel et discussions IA Données d'actualité en temps réel, interactions vocales, génération d'images Writesonic Création de contenu alimentée par l'IA Rédaction d'articles de blog et d'articles, optimisation SEO, création de chatbot IA Semrush ContentShake IA Idéation et optimisation de contenu Suggestions de contenu optimisées pour le référencement, analyse de la concurrence OpenAI Playground Expérimenter avec des modèles d'IA Modèles d'IA personnalisables, expériences axées sur l'utilisateur Caractère.IA Création de caractères IA interactifs Réponses au caractère humain, dialogues interactifs Elicit Génération d'articles de recherche Résumés de recherche générés par IA, suivi des citations Surfer IA Création de contenu optimisé pour le référencement Analyse SERP, optimisation de contenu axée sur le référencement HuggingChat IA conversationnelle open source Développement de modèles communautaires, modèles personnalisables Socratic Gestion prédictive de l'ingénierie Surveillez la qualité et le débit du code Amazon CodeWhisperer Assistant de codage IA pour les développeurs AWS Recommandations de code, suggestions en temps réel YouChat IA IA conversationnelle à usage général Discussion générale, résumé de contenu, codage Undetectable.ai Génération de contenu et détection des plagiats Génération de contenu IA, texte généré par IA indétectable GitHub Copilot Écriture de code assistée par IA Achèvement du code, suggestions en temps réel

Voici une liste détaillée des 20 alternatives à ChatGPT basée sur mes recherches. Elle comprend des informations sur toutes leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs afin que vous puissiez les évaluer. Elle vous aidera à choisir l'outil qui vous convient le mieux.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion du travail basée sur l'IA)

Essayez ClickUp Brain Achevez, gérez et suivez vos tâches sans effort avec ClickUp Brain

ClickUp est un outil de gestion de projet par l'IA, et sa fonctionnalité d'IA, ClickUp Brain, est indispensable pour tous les rôles. Comme beaucoup d'autres chez ClickUp, j'en suis tombé amoureux. Comme il est intégré à la suite ClickUp, il va au-delà de la simple automatisation des tâches : il exploite ses capacités d'IA pour aider à optimiser la planification des projets et les flux de travail, générer et organiser du contenu, gérer les connaissances de l'entreprise et offrir des suggestions intelligentes pour stimuler la productivité.

Le plus grand avantage de ClickUp Brain par rapport à ChatGPT est qu'il fonctionne dans le contexte de vos projets, contrairement à ChatGPT, qui fonctionne indépendamment de tout flux de travail ou système de gestion des tâches spécifique. De plus, si ChatGPT est excellent pour l'assistance textuelle et la génération de contenu, il ne fournit pas d'outils d'exécution de projet.

ClickUp apprend des besoins uniques de votre équipe et offre une approche plus personnalisée de la gestion du travail qui s'adapte aux objectifs de votre organisation.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des requêtes en langage naturel pour trouver des documents, des tâches, des mentions et des commentaires pertinents dans votre environnement de travail

Posez des questions et obtenez des réponses claires et concises ainsi que des analyses à partir de vos tâches, documents et collaborateurs grâce à la gestion des connaissances par l'IA

Obtenez des mises à jour, des rapports de statut et des résumés en un clic pour les tâches, les documents et les personnes grâce à la gestion de projet par l'IA

Générez du contenu, de la documentation technique et des supports marketing irréprochables sur le plan grammatical, dans votre style et votre ton unique avec AI Writer for Work

Générez des modèles alimentés par l'IA pour accélérer les communications professionnelles courantes telles que les mises à jour de statut ou les résumés de projet

Si vous êtes plutôt visuel, regardez cette vidéo explicative sur ClickUp Brain

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage plus raide pour la configuration de flux de travail complexes

L'expérience mobile n'est peut-être pas à la hauteur de la version bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

ClickUp fournit une plateforme de gestion de projet hautement intégrée. Elle convient aussi bien aux projets simples qu'aux projets complexes. Elle garantit un haut niveau de visibilité aux membres de l'équipe et aux responsables sur les livrables du projet et leur progression. Elle utilise également l'IA (ClickUp Brain) pour réduire les tâches administratives liées à tous les aspects des projets. Elle permet de générer facilement des rapports sur les projets. Elle fournit à tous les membres d'un projet un aperçu complet de tous les éléments du projet et des tâches attribuées à chacun.

2. Google Gemini (meilleure alternative gratuite à ChatGPT)

via Google Gemini

Google Gemini offre une expérience d'IA véritablement multimodale, intégrant facilement l'analyse de texte et d'images. L'intégration profonde de Gemini à l'écosystème Google le distingue, me permettant de tirer pleinement parti des services Google et des outils Google Workspace tels que Google Docs et Sheets.

Gemini exploite les algorithmes de recherche propriétaires de Google, offrant ainsi un accès à des données web en temps réel. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures fonctionnalités et limites pour vous aider à choisir entre Google Gemini et ChatGPT.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Accédez à des données web en temps réel grâce au moteur de recherche Google

Générez des résultats créatifs pour le contenu (Google Docs), la conception (Google Presentation) et l'analyse (Google Sheets) à partir de l'interface IA

Obtenez des informations riches grâce au Knowledge Graph de Google

Limites de Google Gemini

Certains utilisateurs se plaignent de sa compréhension contextuelle limitée

Les utilisateurs ont signalé des temps de réponse parfois lents lors du traitement de requêtes multimodales complexes

Certains utilisateurs peuvent trouver l'intégration avec les services non Google limitée par rapport à d'autres outils d'IA

Tarification de Google Gemini

Version gratuite disponible

Business : 20 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

Enterprise : 30 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini ?

Gemini a complètement transformé la façon dont nous utilisons et gérons nos données. Il s'agit d'une plateforme puissante et adaptable, dotée d'un ensemble de fonctionnalités impressionnant, capable de répondre aux exigences des grandes entreprises comme des utilisateurs individuels. Dès que nous avons commencé à utiliser Gemini, nous avons immédiatement constaté que la productivité et l'efficacité des utilisateurs étaient des priorités absolues dans sa conception. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Gemini est l'intégration fluide de Google avec différentes sources de données. grâce à cette connectivité, nous n'avons plus à passer par le processus fastidieux de navigation entre plusieurs outils et bases de données, ce qui nous donne une image consolidée de nos données. La productivité de notre équipe a augmenté et nos flux de travail sont devenus beaucoup plus efficaces.

Gemini a complètement transformé la façon dont nous utilisons et gérons nos données. Il s'agit d'une plateforme puissante et adaptable, dotée d'un ensemble de fonctionnalités impressionnant, capable de répondre aux exigences des grandes entreprises comme des utilisateurs individuels. Dès que nous avons commencé à utiliser Gemini, nous avons immédiatement constaté que la productivité et l'efficacité des utilisateurs étaient des priorités absolues dans sa conception. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Gemini est l'intégration fluide de Google avec différentes sources de données. grâce à cette connectivité, nous n'avons plus à passer par le processus fastidieux de navigation entre plusieurs outils et bases de données, ce qui nous donne une vue consolidée de nos données. La productivité de notre équipe a augmenté et nos flux de travail sont devenus beaucoup plus efficaces.

3. Microsoft Copilot (le meilleur pour une productivité améliorée par l'IA dans Microsoft Office)

via Microsoft Copilot

Vous utilisez probablement déjà Microsoft Copilot si vous utilisez la suite Microsoft 365. Il est directement intégré à des applications telles que Word, Excel et PowerPoint, ajoutant une couche d'assistance alimentée par l'IA et affinant tout, de la rédaction de documents à l'analyse des données.

Cette alternative à ChatGPT n'est pas un simple chatbot IA parmi tant d'autres : elle excelle dans l'utilisation de modèles linguistiques volumineux pour la génération de textes conversationnels et est capable d'effectuer des analyses de données avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Obtenez des suggestions pour l'analyse de données, la génération de formules et la création de contenu

Automatisez les tâches répétitives, y compris la rédaction d'e-mails dans Outlook

Améliorez la collaboration grâce à l'intégration Microsoft Teams

Limites de Microsoft Copilot

Uniquement disponible pour les abonnés Microsoft 365

Les capacités de l'IA peuvent sembler basiques pour les utilisateurs plus avancés familiarisés avec des outils complexes

Les premiers rapports mentionnent des inexactitudes occasionnelles dans la génération de certaines formules Excel

Tarification de Microsoft Copilot

20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Copilot réduit les tâches quotidiennes fastidieuses, comme la rédaction de l'agenda d'une réunion ou la synthèse des résultats de réunions virtuelles. Je l'utilise tous les jours. Il aide à rechercher un sujet avec des résultats beaucoup plus précis et ciblés que ceux obtenus avec un moteur de recherche. Je l'utilise également pour démarrer une présentation PowerPoint afin d'obtenir des idées plus rapidement lorsque j'essaie de rédiger un document ou un rapport, mais que je ne sais pas par où commencer. Une fois que vous avez appris à rédiger de bonnes invites, il est très facile à utiliser, en particulier lorsqu'il est intégré à tous les outils Office 365, qu'il fait partie de votre organisation et qu'il a accès à tous les documents internes.

Copilot réduit les tâches quotidiennes fastidieuses, comme la rédaction de l'agenda d'une réunion ou la synthèse des résultats de réunions virtuelles. Je l'utilise tous les jours. Il aide à faire des recherches sur un sujet avec des résultats beaucoup plus précis et ciblés que ceux obtenus avec un moteur de recherche. Je l'utilise également pour démarrer une présentation PowerPoint afin d'obtenir des idées plus rapidement lorsque j'essaie d'écrire un document ou un rapport, mais que je ne sais pas par où commencer. Une fois que vous avez appris à rédiger de bonnes invites, il est très facile à utiliser, en particulier lorsqu'il est intégré à tous les outils Office 365, qu'il fait partie de votre organisation et qu'il a accès à tous les documents internes.

4. Claude (Idéal pour la génération de textes créatifs et conversationnels)

via Claude

Claude est un autre outil d'IA conversationnelle que j'ai essayé, en particulier pour générer des textes longs. Développé par Anthropic, Claude vise à améliorer la sécurité et la convivialité de l'IA. Par rapport à ChatGPT, les résultats générés par cet outil d'écriture IA semblent plus intuitifs.

Lorsque je lui ai demandé de résumer des articles ou de m'aider à trouver des idées, Claude m'a toujours fourni des réponses détaillées et cohérentes, en accord avec l'intention de mes invites IA. J'ai également utilisé Claude pour des tâches créatives telles que la rédaction de plans de blog et la rédaction de rapports, deux tâches qu'il a très bien accomplies.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Bénéficiez de discussions approfondies et contextuelles

Effectuez des tâches simples et répondez à des requêtes complexes avec la même facilité

Réduisez au minimum les résultats nuisibles ou biaisés grâce à des fonctionnalités de sécurité améliorées et à un engagement en faveur d'une IA éthique

Limites de Claude

Les utilisateurs signalent parfois des ralentissements lors du traitement d'un volume important de données

Ne permet pas de générer des images ni de travailler avec des médias autres que du texte

Tarifs de Claude

Forfait Free disponible

Pro : 20 $ par personne/mois

Équipe : 25 $ par personne/mois, facturé annuellement

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,7/5 (23 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Claude ?

Ce qui est le plus utile chez Claude, c'est la capacité de l'IA à générer un flux plus naturel. J'apprécie le fait que les réponses ressemblent davantage à une conversation entre humains. J'aime également le fait que les réponses de Claude soient contextuelles et engageantes. J'apprécie également qu'il essaie de donner des réponses précises et qu'il reconnaisse ses limites lorsqu'il ne sait pas quelque chose.

Ce qui est le plus utile chez Claude, c'est la capacité de l'IA à générer un flux plus naturel. J'apprécie le fait que les réponses ressemblent davantage à une conversation entre humains. J'aime également le fait que les réponses de Claude soient contextuelles et engageantes. J'apprécie aussi qu'il essaie de donner des réponses précises et qu'il reconnaisse ses limites lorsqu'il ne sait pas quelque chose.

5. Perplexity AI (Idéal pour trouver des sources de données fiables)

via Perplexity AI

Utiliser Perplexity IA, c'est comme s'appuyer sur une combinaison entre un moteur de recherche et un assistant conversationnel pour trouver des réponses. J'adore la façon dont il peut extraire des informations de plusieurs sources fiables sur le web pour répondre à des questions de manière approfondie et sans hallucinations.

Comparé à ChatGPT, qui se concentre sur la génération de réponses créatives, Perplexity AI fournit des réponses factuelles et basées sur la recherche, dont vous pouvez vérifier l'exactitude grâce aux sources citées. Je l'ai utilisé pour répondre à des questions pointues pour lesquelles j'avais besoin de données vérifiées, et je n'ai pas été déçu.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity AI

Obtenez des sources fiables citées pour chaque réponse pour plus de transparence

Accédez à des données précises pour vos recherches et répondez à des requêtes spécifiques

Profitez d'une interface conviviale qui vous aide à trouver et à décoder les réponses plus rapidement

Limites de Perplexity AI

Limité dans la génération de contenu créatif ou conversationnel par rapport à d'autres outils d'IA

Les réponses peuvent parfois être trop concises pour des requêtes complexes

Il arrive parfois que des données récentes ne soient pas indexées dans sa base de données

Tarification de Perplexity AI

Tarification basée sur la taille des jetons et les demandes

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity IA ?

J'ai pu rechercher des sujets spécifiques avec des sources. Au lieu de fournir des informations aléatoires, Perplexity indique d'où proviennent les informations, à partir de leur source, et je peux vérifier si la source provient d'un site web fiable. Lorsque l'on recherche du contenu à rédiger ou que l'on effectue des recherches sur certains sujets, il est presque indispensable de trouver des sources, et Perplexity le fait mieux que quiconque. Il est facile à utiliser sur PC et mobile, et son interface utilisateur est très conviviale. Perplexity peut être utilisé et utilisé quotidiennement pour des recherches approfondies et la rédaction.

J'ai pu rechercher des sujets spécifiques avec des sources. Au lieu de fournir des informations aléatoires, Perplexity indique d'où proviennent les informations, à partir de leur source, et je peux vérifier si la source provient d'un site web fiable. Lorsque l'on recherche du contenu à rédiger ou que l'on effectue des recherches sur certains sujets, il est presque indispensable de trouver des sources, et Perplexity le fait mieux que quiconque. Il est facile à utiliser sur PC et mobile, et son interface utilisateur est très conviviale. Perplexity peut être utilisé et utilisé quotidiennement pour des recherches approfondies et la rédaction.

6. Jasper AI (Idéal pour la création de contenu à grande échelle)

via Jasper IA

Jasper est un générateur de contenu IA conçu pour les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu et les agences qui ont besoin de produire rapidement de grandes quantités de contenu. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour générer des articles de blog, des e-mails, du contenu pour les réseaux sociaux et des descriptions de produits.

Il comprend et s'adapte mieux au style de votre marque que ChatGPT, garantissant ainsi que le contenu reste en phase avec le message de votre entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Profitez d'une vaste bibliothèque de modèles pour créer rapidement différents types de contenu

Utilisez plusieurs options de style pour personnaliser les messages de votre marque

Optimisez votre contenu pour les moteurs de recherche Google et Bing sans avoir recours à des plateformes externes

Limites de Jasper IA

Peut produire un contenu répétitif sans directives claires

La courbe d'apprentissage pour s'adapter aux fonctionnalités avancées de la plateforme peut être raide

Certains utilisateurs signalent que la précision du contenu peut diminuer lorsque les invites sont génériques

Tarifs de Jasper IA

Créateur : 39 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Pro : 59 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Business : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper IA ?

Il existe tellement d'outils d'IA disponibles en ligne et après avoir essayé quelques-uns de ces outils d'IA payants, j'ai finalement opté pour Jasper. La qualité de la génération de contenu et la capacité à fournir un contenu personnalisé sont les principales raisons qui m'ont poussé à choisir cette plateforme.

Il existe tellement d'outils d'IA disponibles en ligne et après en avoir essayé quelques-uns parmi ceux qui sont payants, j'ai finalement opté pour Jasper. La qualité de la génération de contenu et la capacité à fournir un contenu personnalisé sont les principales raisons qui m'ont poussé à choisir cette plateforme.

7. Meta IA (Idéal pour l'intégration sociale et l'IA visuelle)

via Meta IA

J'utilise Meta AI, et c'est parfait pour l'intégration sociale. Il offre des fonctionnalités créatives sur les plateformes Meta telles que WhatsApp, Facebook et Instagram. Cette alternative gratuite à ChatGPT m'aide à modifier des photos, à reconnaître des objets dans des images et même à générer des légendes intelligentes.

Le modèle d'IA me permet de modifier des photos dans le chat ou d'obtenir des informations sur les images sans aucun problème. L'intégration des applications Meta rend tout plus fluide, des tâches quotidiennes aux activités créatives.

Les meilleures fonctionnalités de Meta IA

Utilisez l'interaction vocale pour bénéficier d'une assistance mains libres via des lunettes AR et des appareils mobiles

Intégrez les plateformes Meta pour bénéficier de capacités de génération d'images alimentées par l'IA et de suggestions intelligentes

Étiquete @Meta IA dans les discussions de groupe pour des discussions dynamiques

Limites de Meta IA

Certaines fonctionnalités d'édition avancées peuvent ne pas fonctionner comme prévu sur des images complexes

Disponible dans un nombre limité de langues et de régions, ce qui restreint son utilisation à grande échelle

Tarification de Meta IA

Version gratuite disponible

Évaluations et avis sur Meta IA

Peu disponible en raison de son intégration dans les plateformes Meta

8. Chatsonic (le meilleur pour le chat vocal)

via Chatsonic

Chatsonic me donne l'impression de discuter avec un ami plutôt qu'avec une machine. C'est l'une des alternatives gratuites à ChatGPT qui offre des intégrations avec diverses plateformes, ce qui facilite l'intégration de chatbots IA dans vos projets ou applications.

Dans l'ensemble, si vous recherchez un outil d'IA qui combine la discussion et les capacités de réponse vocale, Chatsonic est un bon choix.

Les meilleures fonctionnalités de Chatsonic

Accédez au Web en temps réel pour obtenir des informations et un contexte actualisés

Personnalisez les invites, les instructions et les réponses pour adapter les discussions aux besoins des utilisateurs

Limites de Chatsonic

Les fonctionnalités vocales peuvent nécessiter une installation ou des efforts d'intégration supplémentaires

Les réponses du chat IA peuvent parfois s'éloigner du sujet si les invites ou les instructions ne sont pas suffisamment précises

Tarifs de Chatsonic

Accès gratuit disponible

Évaluations et avis sur Chatsonic

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Writesonic (le meilleur pour la rédaction alimentée par l'IA)

via Writesonic

Writesonic est spécialisé dans la création de textes marketing, de publicités et de contenus longs avec une rapidité et une créativité impressionnantes. Contrairement à ChatGPT, qui se concentre davantage sur les tâches conversationnelles, Writesonic génère des textes persuasifs pour stimuler l'engagement et les conversions.

Ce que les utilisateurs apprécient le plus chez Writesonic, c'est son interface intuitive et son expérience conviviale.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Tirez parti des modèles d'invites IA pour différents types de rédaction

Créez plusieurs variantes de sortie pour choisir le contenu le plus convaincant

Optimisez le contenu pour les moteurs de recherche à l'aide des fonctionnalités SEO intégrées

Limites de Writesonic

Parfois, des modifications en cours sont nécessaires pour apporter des nuances au langage et au contexte

Les prix peuvent rapidement grimper si vous dépassez les limites d'utilisation

Tarifs de Writesonic

Accès gratuit disponible

Individuel : 16 $/mois, facturé annuellement

Standard : 79 $/mois, facturé annuellement

Enterprise : tarification personnalisée pour les grandes équipes

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Writesonic ?

Writesonic s'est révélé être un outil utile pour générer rapidement une base pour mon article de blog. Il m'a permis de gagner du temps en fournissant un plan structuré et un contenu pertinent. Cependant, le résultat devait encore être relu et modifié afin d'en garantir l'exactitude et d'ajouter une touche plus personnelle à l'écriture.

Writesonic s'est révélé être un outil utile pour générer rapidement une base pour mon article de blog. Il m'a permis de gagner du temps en fournissant un plan structuré et un contenu pertinent. Cependant, le résultat devait encore être révisé et modifié afin de garantir l'exactitude et d'ajouter une touche plus personnelle à l'écriture.

10. Semrush ContentShake IA (le meilleur pour l'optimisation de contenu SEO)

via Semrush ContentShake IA

Semrush ContentShake AI aide les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu à optimiser leur contenu pour les moteurs de recherche tout en générant des articles de haute qualité. Il permet aux équipes de contenu d'analyser les performances des mots-clés et de générer du contenu adapté pour un bon référencement.

Meilleures fonctionnalités de Semrush ContentShake IA

Intégrez-les à la boîte à outils SEO de Semrush pour créer des stratégies de contenu basées sur les données

Générez rapidement des résumés et des plans détaillés de contenu

Obtenez des recommandations en temps réel basées sur des mots-clés et des informations sur votre audience

Limites de Semrush ContentShake IA

Plus efficace pour les utilisateurs familiarisés avec le référencement naturel et l'écosystème Semrush

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement aux services plus complets de Semrush

Tarifs de Semrush ContentShake IA

Nécessite un abonnement Semrush ; prix à partir de 60 $/mois

Évaluations et avis sur Semrush ContentShake IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

11. OpenAI Playground (idéal pour tester des modèles d'IA)

via OpenAI Playground

OpenAI Playground me permet d'interagir avec différents modèles OpenAI dans un environnement convivial. Alors que ChatGPT ne permet pas aux utilisateurs d'expérimenter avec des invites, des paramètres et des paramètres, OpenAI Playground le permet. Cela en fait un outil idéal pour les développeurs et les chercheurs qui cherchent à affiner leurs interactions avec l'IA.

Meilleures fonctionnalités d'OpenAI Playground

Accédez à divers modèles d'IA pour différentes applications

Personnalisez les paramètres pour tester l'impact des modifications des paramètres d'entrée sur les réponses de l'IA

Essayez facilement les invites grâce à une interface simple et intuitive

Limites d'OpenAI Playground

Nécessite une bonne compréhension des concepts de l'IA pour maximiser son potentiel

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une expertise technique pour être intégrées

Tarifs OpenAI Playground

Tarification basée sur l'utilisation pour des fonctionnalités plus avancées et des limites plus élevées

Évaluations et avis sur OpenAI Playground

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

12. Caractère. IA (Idéal pour les jeux de rôle et les discussions interactives)

J'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser Character. AI, en particulier pour les scénarios de jeux de rôle et la narration interactive. Grâce à l'option gratuite de Character. AI, je peux créer des personnages uniques, qui me permettent d'engager des dialogues allant de la plaisanterie ludique à des discussions philosophiques profondes.

C'est idéal pour les écrivains à la recherche d'idées ou pour tous ceux qui souhaitent se livrer à une discussion créative.

Caractère. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Créez et personnalisez des caractères uniques pour vos discussions

Participez à des scénarios de jeux de rôle pour une narration immersive

Vous pouvez compter sur des améliorations constantes du caractère des réponses, car le système apprend en permanence des interactions avec les utilisateurs

Caractère. Limites de l'IA

Certains caractères peuvent avoir une personnalité limitée, ce qui affecte la qualité des discussions

Peut nécessiter une plus grande créativité de la part des utilisateurs pour initier des dialogues plus complexes

Caractère. Tarification IA

Forfait Free disponible

Premium : 9,99 $ par mois et par utilisateur

Caractère. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

13. Elicit (Idéal pour la recherche et la collecte de données)

via Elicit

Elicit est une alternative extrêmement utile si vous utilisez ChatGPT pour la recherche et la collecte de données. Cet outil est spécialement conçu pour les universitaires et les chercheurs, ce qui facilite l'organisation et l'analyse efficace des informations.

Ce que j'apprécie le plus chez Elicit, c'est que je peux facilement partager mes recherches avec mes collègues.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Organisez vos revues de littérature et vos données de recherche à l'aide de modèles structurés

Partagez des modèles et recevez des commentaires grâce à des fonctionnalités collaboratives étendues

Générez des questions basées sur la littérature existante pour une analyse plus approfondie

Mettre en évidence les limites

Il y a une courbe d'apprentissage pour naviguer dans ses fonctionnalités avancées

Obtenir les tarifs

Version gratuite disponible

Plus : 10 $ par mois

Pro : 42 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Obtenez des évaluations et des avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

14. Surfer AI (Idéal pour créer un flux de travail de contenu SEO)

via Surfer IA

Surfer AI aide à créer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche. En intégrant la recherche de mots-clés et l'optimisation sur page via l'outil, vous pouvez rédiger des articles qui sont non seulement informatifs, mais également optimisés pour le référencement. Contrairement à ChatGPT, qui se concentre sur la génération de contenu sans informations SEO, Surfer AI combine créativité et optimisation basée sur les données.

La capacité de Surfer AI à affiner le flux de travail de création de contenu en fait un outil hors pair. Cela me fait gagner du temps et améliore les chances de mes articles d'être performants en ligne. C'est une solution tout-en-un pour ceux qui veulent à la fois un contenu de qualité et une optimisation SEO en un seul coup.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer AI

Intégrez la recherche de mots-clés et les informations SEO directement dans la création de contenu

Optimisez les suggestions de contenu en fonction de l'analyse des principaux concurrents

Créez rapidement des plans structurés pour rédiger des articles optimisés pour le référencement naturel (SEO)

Limites de Surfer IA

Dépend fortement des tendances SEO, qui ne correspondent pas toujours aux objectifs en matière de contenu créatif

Cela peut être intimidant pour les débutants qui découvrent le référencement naturel (SEO)

Tarifs de Surfer IA

179 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Surfer IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

15. HuggingChat (idéal pour les projets d'IA open source)

via HuggingChat

HuggingChat rend le travail sur des projets d'IA open source très agréable. Développé par Hugging Face, HuggingChat permet aux passionnés de tirer parti de sa vaste bibliothèque de modèles d'IA pré-entraînés pour créer, tester et déployer des applications basées sur l'IA.

La particularité de HuggingChat réside dans sa flexibilité : de la génération de texte à la traduction, il peut vous aider à accomplir tout ce que vous souhaitez sans être lié à une seule plateforme comme ChatGPT.

Les meilleures fonctionnalités de HuggingChat

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles d'IA open source pour diverses applications

Personnalisez les modèles d'IA en fonction de vos besoins et projets spécifiques

Faites confiance à une communauté de développeurs active pour obtenir assistance et collaboration

Limites de HuggingChat

Nécessite certaines compétences techniques pour exploiter pleinement ses capacités

Limité aux développeurs familiarisés avec les frameworks open source

Tarifs HuggingChat

Version gratuite disponible

Forfaits payants : Starter : 59 $/mois Pro : 249 $/mois Enterprise : tarification personnalisée pour une utilisation à grande échelle

Évaluations et avis sur HuggingChat

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

16. Socratic (Idéal pour la gestion prédictive de l'ingénierie)

via Socratic

Socratic est une aubaine pour les équipes d'ingénieurs qui souhaitent passer d'une gestion de projet manuelle à une gestion prédictive. La plateforme se synchronise avec des outils tels que GitHub, permettant aux équipes d'obtenir des informations en temps réel sur la progression des projets tout en simplifiant leur flux de travail.

Socratic utilise l'IA pour prédire les échéanciers et les goulots d'étranglement dans la charge de travail, donnant ainsi aux équipes une vision claire de ce qui les attend. Il offre également des vues et des rapports personnalisables adaptés aux objectifs uniques de chaque équipe, ce qui rend le suivi des performances beaucoup plus concret.

Les meilleures fonctionnalités de Socratic

Obtenez une image claire des échéanciers des projets et de la distribution de la charge de travail grâce à des prévisions en temps réel basées sur l'IA

Redistribuez efficacement les tâches et maintenez l'efficacité de votre équipe grâce à la gestion de la charge de travail

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs spécifiques à vos projets et aux performances de votre équipe grâce à des vues personnalisables

Limites de Socratic

Manque d'intégration avec d'autres outils de gestion de projet au-delà de Jira et GitHub

La configuration et le paramétrage du système prennent beaucoup de temps au départ

Tarification Socratic

Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Évaluations et avis Socratic

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

17. Amazon CodeWhisperer (le meilleur pour l'assistance au codage alimentée par l'IA)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer affine votre processus de codage en tant que développeur. Cet outil basé sur l'IA propose des suggestions de code intelligentes sous forme de discussion pour vous aider à écrire, déboguer et optimiser votre code plus rapidement que jamais.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon CodeWhisperer

Intégrez des suggestions de code IA directement dans les environnements de développement intégrés (IDE) populaires

Créez des applications prêtes pour le cloud optimisées pour les services AWS

Bénéficiez d'une assistance pour plusieurs langages de programmation afin de gagner en polyvalence dans tous vos projets

Limites d'Amazon CodeWhisperer

Limité aux développeurs travaillant dans l'écosystème AWS

Il peut générer un code qui n'est pas optimal, en particulier dans les cas d'utilisation avancée

Tarifs Amazon CodeWhisperer

Version gratuite disponible pour les utilisateurs AWS individuels

Forfaits payants disponibles pour une utilisation au niveau de l'entreprise

Évaluations et avis sur Amazon CodeWhisperer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

18. YouChat IA (Idéal pour l'assistance personnelle et la navigation sur le Web)

via YouChat IA

YouChat AI est un excellent choix pour l'assistance personnelle basée sur l'IA et la navigation rapide sur le Web. Il est conçu pour donner des réponses en temps réel à des requêtes de connaissances générales. Je le trouve utile pour récupérer des informations actuelles, en particulier sur des sujets sensibles au facteur temps. Que j'aie besoin de rechercher un évènement récent, d'obtenir des suggestions pour des tâches personnelles ou de résumer de longs articles, YouChat me facilite la tâche.

L'un des aspects que je préfère chez YouChat IA est sa capacité à fournir des réponses concises sans me submerger de détails inutiles.

Les meilleures fonctionnalités de YouChat IA

Obtenez des résultats de navigation Web en temps réel pour des réponses précises et à jour

Intégrez des sources et des citations pertinentes dans ses réponses

Limites de YouChat IA

La navigation sur le Web peut ralentir les temps de réponse par rapport à d'autres modèles d'IA

Parfois, il manque de profondeur ou de créativité pour les discussions complexes et nuancées

Tarifs de YouChat IA

Version gratuite disponible

Avantages : 15 $/mois, facturé annuellement

Équipe : 25 $/mois, facturé annuellement

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur YouChat IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

19. Undetectable. ai (Idéal pour créer du contenu semblable à celui produit par un humain)

Lorsque j'ai eu besoin de générer un contenu de haute qualité, naturel et authentique, Undetectable.ai a changé la donne. Cette alternative à ChatGPT excelle dans la production d'écrits engageants et humains, parfaits pour les essais, les articles de blog ou tout contenu nécessitant une touche personnelle.

Les fonctionnalités avancées d'Undetectable.ai privilégient une écriture fluide et professionnelle, ce qui en fait un excellent outil pour les étudiants, les rédacteurs et les spécialistes du marketing de contenu qui cherchent à améliorer leur travail.

Indétectable. Les meilleures fonctionnalités de ai

Générez des textes réalistes qui captivent votre public

Personnalisez le style d'écriture en fonction des différents tons et niveaux de complexité

Obtenez un retour instantané sur la lisibilité et l'authenticité du contenu

Indétectable. Limites de l'IA

Capacités de rédaction créative limitées par rapport à d'autres outils d'IA

Le contenu peut toujours être détecté par les systèmes de détection IA les plus avancés

Indétectable. Tarifs ai

Version gratuite disponible

Payant : 5,00 $/mois, facturé annuellement

Indétectable. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Undetectable. ai

Cela m'a facilité le travail pour identifier le contenu généré par l'IA. Il recherche presque toutes les probabilités de détection de l'IA grâce auxquelles n'importe qui pourrait générer le contenu requis au lieu de l'écrire à partir de zéro, ce qui prend beaucoup de temps.

Cela a facilité mon travail d'identification des contenus générés par l'IA. Il recherche presque toutes les probabilités de détection de l'IA grâce auxquelles n'importe qui pourrait générer le contenu requis au lieu de l'écrire à partir de zéro, ce qui prend beaucoup de temps.

20. GitHub Copilot (le meilleur pour l'assistance au codage logiciel)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, une collaboration entre GitHub et OpenAI, aide les développeurs en leur fournissant des suggestions de code en temps réel pendant qu'ils tapent. Notre équipe l'a trouvé particulièrement utile lors de projets de développement logiciel complexes, car il peut générer automatiquement des lignes ou des blocs de code entiers en fonction du contexte, ce qui nous aide à écrire un code plus propre et plus efficace.

Ce modèle d'IA peut reconnaître des modèles dans la structure de votre code afin de vous suggérer des solutions, refactoriser votre code et même fournir des commentaires, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs. Lorsque vous êtes bloqué sur des tâches répétitives, comme renommer des méthodes ou implémenter une logique similaire à plusieurs endroits, Copilot intervient avec des suggestions pertinentes.

Meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Obtenez le statut de complétion du code en temps réel pour divers langages de programmation et frameworks

Assurez la cohérence entre vos projets grâce à des bases de connaissances personnalisées issues des référentiels GitHub

Bénéficiez de suggestions contextuelles basées sur la structure et les modèles de code existants, ce qui permet de s'adapter à votre style de développement

Intégrez-les à des IDE, GitHub Mobile et CLI pour une expérience de développement polyvalente

Limites de GitHub Copilot

Suggère parfois du code qui ne correspond pas aux besoins du projet, nécessitant une intervention manuelle

Introduit des failles de sécurité si elles ne sont pas soigneusement examinées, en particulier dans les projets sensibles ou propriétaires

Tarifs de GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 $/mois par utilisateur

Copilot Business : 19 $/mois par utilisateur

Copilot Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de GitHub Copilot

Github copilot a été l'un des meilleurs assistants de codage de ma carrière. Il génère du code en fonction de votre style de codage. Copilot m'a aidé à gagner beaucoup de temps, car il génère du code récurrent. Il me suffit d'appuyer sur l'onglet pour achever tout mon code. La fonctionnalité « fix with copilot » m'a également beaucoup aidé, car je n'ai plus besoin de surfer sur Internet pour trouver la solution. De plus, il est facile à intégrer dans Visual Studio Code.

Github copilot a été l'un des meilleurs assistants de codage de ma carrière. Il génère du code en fonction de votre style de codage. Copilot m'a aidé à gagner beaucoup de temps, car il génère du code récurrent. Il me suffit d'appuyer sur l'onglet pour achever tout mon code. La fonctionnalité « fix with copilot » m'a également beaucoup aidé, car je n'ai plus besoin de surfer sur Internet pour trouver la solution. De plus, il est facile à intégrer dans Visual Studio Code.

Intégrez l'IA à votre environnement de travail avec ClickUp Brain

L'IA ne cessant d'évoluer, il est toujours judicieux d'explorer les alternatives à ChatGPT qui pourraient mieux répondre à vos besoins. Nous avons sélectionné quelques options intéressantes en fonction de la qualité des réponses, de la personnalisation, du prix, etc. Cependant, la plupart d'entre elles existent sous forme d'outils autonomes qui vous obligent à modifier votre flux de travail pour intégrer les capacités de l'IA dans vos projets.

Parmi ces options, ClickUp se distingue comme un outil de gestion du travail tout-en-un qui ne perturbe pas votre façon de travailler, mais l'améliore grâce à l'intelligence inégalée de ClickUp Brain. Si vous avez besoin d'une plateforme puissante qui fait tout, de l'automatisation des tâches à la gestion des documents et au suivi des projets, je vous recommande vivement d'essayer ClickUp.

Inscrivez-vous ici pour obtenir un compte ClickUp gratuit!