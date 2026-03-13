Les 10 meilleures alternatives à Epicflow en [année]

Epicflow gère bien la visibilité du pipeline.

Mais cela laisse votre équipe avec des applications distinctes pour les tâches, les documents et la collaboration quotidienne. Alors que 68 % des employés manquent de temps de concentration ininterrompu en raison des changements d'application, cette fragmentation a un coût élevé.

Ce guide vous présente les meilleures alternatives à Epicflow, allant des outils de planification dédiés aux environnements de travail convergents où la planification des ressources côtoie l'exécution, afin que vous puissiez trouver la solution la mieux adaptée au mode de fonctionnement réel de votre équipe.

10 alternatives à Epicflow en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Environnement de travail IA convergent, tâches et vues, vue Charge de travail, automatisations, ClickUp Brain, super agents, Révision, tableaux de bord, suivi du temps et chat Les équipes de toutes tailles qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités de livraison, de collaboration et de visibilité sur les ressources au sein d'un système convergent Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Jira Planification de sprint, feuilles de route avancées (plans), cartographie des dépendances, JQL, rapports de burndown et de vélocité Équipes logicielles agiles gérant les sprints et les backlogs dans les grandes entreprises Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 7,91 $ par utilisateur et par mois. Float Planification par glisser-déposer, taux d'utilisation, congés et heures de travail, budgets de projet Les petites et moyennes équipes de taille moyenne qui recherchent une planification visuelle simple et des vérifications rapides de la capacité Les forfaits payants commencent à 8,50 $ par personne par mois. Resource Guru Calendrier des ressources, gestion des conflits, suivi des congés, réservations provisoires Petites équipes ayant besoin d'une planification claire et d'une gestion des congés Les forfaits payants commencent à 5 $ par personne et par mois Monday.com Tableaux personnalisés, widget Charge de travail, Échéancier et diagramme de Gantt, automatisations, tableaux de bord Équipes et agences de taille moyenne qui recherchent une gestion flexible du travail avec des vues de base sur les ressources Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par utilisateur et par mois Runn Diagrammes de capacité en temps réel, relevés de temps, taux d'utilisation, planification de scénarios, prévisions financières Agences et cabinets de conseil de toutes tailles qui ont besoin d'une gestion des ressources liée aux prévisions Les forfaits payants commencent à 9 $ par place et par mois Celoxis Planification de portefeuille, diagrammes de charge des ressources, planification multiprojets, suivi du temps et des coûts Les PMO ayant besoin d'un contrôle au niveau du portfolio et d'une optimisation des ressources au sein de grandes organisations Les forfaits payants commencent à 10 $ par utilisateur Prévision Planification assistée par IA, tableaux de bord d'utilisation, suivi budgétaire, planification de type PSA Grandes équipes de services professionnels optimisant leur utilisation et leur rentabilité Tarification personnalisée Teamwork.com Gestion de projets clients, planificateur de ressources, vue Charge de travail, suivi du temps avec facturation Des petites aux grandes équipes en contact avec la clientèle qui ont besoin de gérer leurs projets et leurs ressources sous un même toit Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 13,99 $ par utilisateur et par mois. Kelloo Prévision de la demande, planification basée sur les compétences, tableaux de bord de portefeuille, planification par scénarios PMO de petite et moyenne taille planifiant la capacité à long terme sur l'ensemble d'un pipeline de projets Les forfaits payants commencent à 2,09 $ par ressource et par mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi opter pour des alternatives à Epicflow ?

La plupart des gens se mettent à chercher des alternatives à Epicflow lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas seulement besoin d'une visibilité sur les ressources, mais aussi d'un moyen plus rapide de planifier, de collaborer et d'exécuter concrètement le travail sans outils supplémentaires ni maintenance fastidieuse. Voici les principales raisons :

Multiplication des outils et changement de contexte : le travail finit par être dispersé entre les chats, les documents, les feuilles de calcul et votre outil de gestion de projet, de sorte que les mises à jour et les décisions se retrouvent un peu partout, ce qui ralentit l'exécution

Installation complexe et charge administrative importante : si le système nécessite des ajustements constants pour rester précis, les équipes finissent par ne plus lui faire confiance et son adoption diminue progressivement

Flexibilité limitée pour différents flux de travail : ce qui convient à un type de projet peut sembler rigide pour des équipes interfonctionnelles qui jonglent entre tâches ponctuelles, campagnes et priorités en constante évolution

Manque de collaboration autour du travail : lorsque les commentaires, les validations et les transferts ne sont pas intégrés aux tâches, cela se traduit par de longs fils de discussion, des informations manquantes et des tâches à refaire.

Les rapports ne reflètent pas la réalité du travail : vous ne pouvez pas suivre facilement les indicateurs demandés par la direction, tels que les retards sur les jalons, le temps bloqué, les changements de périmètre ou le débit par équipe

Difficultés d'évolutivité à mesure que l'équipe s'agrandit : À mesure que les projets et les effectifs s'accumulent, il devient plus difficile de maintenir les priorités alignées, d'équilibrer les charges de travail et de clarifier les dépendances

Les meilleures alternatives à Epicflow

Examinons maintenant en détail les meilleures alternatives à Epicflow parmi lesquelles vous pouvez choisir :

1. ClickUp (Idéal pour regrouper les ressources, la livraison, la collaboration et l'IA dans un seul environnement de travail)

Epicflow optimise efficacement les ressources, mais la plupart des équipes finissent tout de même par jongler avec le reste du système d'exploitation ailleurs, dans différents outils déconnectés.

Et cette prolifération d'outils s'accumule rapidement. Selon le rapport « State of Productivité » de ClickUp, les équipes peu performantes sont quatre fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils.

C'est là que vous avez besoin d'une alternative plus performante comme ClickUp. Il s'agit d'un espace de travail IA convergent qui rassemble les ressources, les tâches, les documents, le chat, les tableaux de bord, les automatisations et l'IA au sein d'un seul système connecté.

Voici comment ClickUp aide les équipes à planifier, à livrer et à rester alignées :

Gérez vos tâches quotidiennes sur ClickUp Tasks

Les startups et les équipes dynamiques ne sont pas confrontées à des problèmes liés aux grands projets. Elles sont confrontées aux milliers de petites tâches qui s'accumulent chaque jour. Les tâches ClickUp attribuent à chaque élément de travail un emplacement unique où sont consignés la propriété, la priorité, le statut, les dates d'échéance et les dépendances. Cela garantit que rien de ce que vous ajoutez à votre liste de tâches ne se perdra jamais.

Attribuez à chaque élément en mouvement un emplacement traçable pour en définir la propriété et les échéances grâce aux tâches ClickUp

Et comme chaque équipe a sa propre façon de voir le travail, vous pouvez associer des tâches aux vues ClickUp pour les adapter à la manière dont votre équipe travaille. Utilisez la liste pour les backlogs structurés, le Tableau pour le flux, le Calendrier pour les échéances et les vues de type échéancier lorsque l'ordre des tâches est important.

Identifiez rapidement les risques liés à la capacité grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Lorsque vous vous développez, le véritable risque se profile lorsque trop de travail est confié aux mauvaises personnes au mauvais moment. La vue « Charge de travail » de ClickUp vous aide à visualiser en temps réel la capacité de votre équipe, afin d'anticiper la surcharge avant qu'elle ne se traduise par des délais non respectés ou un épuisement professionnel.

Évaluez la charge de travail de votre équipe et de vos différents services grâce à la vue « Charge de travail » de ClickUp

Vous pouvez afficher la charge de travail par responsable sur un intervalle de temps donné, la comparer à la capacité de chacun et rééquilibrer rapidement les tâches en transférant la propriété ou en ajustant les échéanciers. Cela s’avère particulièrement utile lorsqu’un projet semble bien se dérouler en soi, mais que les mêmes personnes gèrent discrètement trois autres priorités en parallèle.

Obtenez des réponses immédiates et découvrez les prochaines étapes avec ClickUp Brain

À mesure que vos projets prennent de l'ampleur, le contexte devient votre principal frein. Les mises à jour se trouvent dans les tâches, les spécifications dans les documents, les décisions dans les commentaires, et personne n'a le temps de tout rassembler avant la prochaine réunion.

ClickUp Brain résout ce problème en vous permettant de poser des questions directement dans votre espace de travail et d'obtenir des réponses en lien avec votre travail. Il peut résumer de longs fils de discussion, extraire les décisions clés de n'importe quel endroit de votre espace de travail et transformer des mises à jour désordonnées en actions concrètes que vous pouvez attribuer immédiatement.

Obtenez des réponses adaptées au contexte de votre travail avec ClickUp Brain

Ainsi, au lieu de passer 20 minutes à vous mettre à jour, vous pouvez demander à Brain :

« Qu'est-ce qui bloque ce lancement en ce moment ? »

« Résumez les changements intervenus dans ce projet cette semaine »

« Transformez ce compte-rendu de réunion en tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance »

🚀 L'avantage ClickUp : Utilisez les Super Agents de ClickUp comme couche opérationnelle toujours active. Les Super Agents sont des coéquipiers de ClickUp alimentés par l'IA qui travaillent en tenant compte du contexte global de l'environnement de travail et peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes à votre place. En bref, ils peuvent surveiller le travail, mettre en évidence les risques et prendre des mesures en fonction des instructions, des outils et des permissions que vous leur confiez. Imaginons que vous configuriez un Super Agent qui s'exécute selon un calendrier, et qu'il : Crée des tâches de suivi lorsqu'un élément prend du retard

Vérifie un espace ClickUp pour détecter le travail en retard ou bloqué

Publiez un résumé hebdomadaire avec les prochaines étapes

Détermine la solution la mieux adaptée à la tâche et attribue le travail

Faites avancer le travail automatiquement grâce aux automatisations ClickUp

Au sein d'équipes en pleine croissance, de nombreuses tâches restent bloquées à cause de petits problèmes de transfert. Imaginons que quelqu'un modifie un statut, mais que le propriétaire n'en soit jamais informé. Une tâche est créée, mais personne ne l'attribue. Une date d'échéance change, et rien n'est mis à jour en aval.

Les automatisations ClickUp vous aident à éliminer ce genre de perte de temps en transformant les étapes routinières du flux de travail en règles basées sur des déclencheurs.

Automatisez l'attribution des tâches, les notifications et les flux de travail à l'aide des automatisations ClickUp

Vous pouvez automatiser les tâches fastidieuses mais indispensables, telles que l'attribution de tâches lorsqu'elles atteignent un certain statut, l'application d'un modèle à la réception d'une nouvelle demande, le passage à l'étape suivante après validation, ou l'envoi de rappels aux parties prenantes à l'approche des échéances.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Effectuez des recherches parmi les outils et sur le Web : ClickUp Brain MAX extrait des réponses de votre environnement de travail, des applications connectées et du Web, grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » qui permet de passer rapidement de la parole à l'action.

Suivez le temps passé sur le travail réel : ClickUp Suivi du temps vous permet d'enregistrer le temps directement sur les tâches et de le consulter dans les relevés de temps

Suivez l'avancement en temps réel : les tableaux de bord ClickUp transforment les données de tâches en temps réel en diagrammes et en cartes pour faciliter les rapports et la prise de décision

Transformez vos discussions en travail : ClickUp Chat conserve les discussions dans leur contexte, avec des résumés générés par l'IA et la création de tâches à partir des messages, pour que vous soyez toujours à jour

Examinez les fichiers directement : ClickUp Révision permet d'ajouter des annotations sur les images, les vidéos et les PDF afin que les commentaires restent précis et exploitables

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Plateforme tout-en-un : gestion des ressources, tâches, documents et chat réunis dans un seul environnement de travail, ce qui élimine gestion des ressources, tâches, documents et chat réunis dans un seul environnement de travail, ce qui élimine les changements de contexte

Fonctionnalités natives de l'IA : ClickUp Brain dispose d'un accès complet aux données de votre environnement de travail, fournissant ainsi des informations contextuelles et exploitables

Adapté à toutes les tailles d'équipe : la plateforme s'adapte aussi bien aux particuliers qu'aux PMO d'entreprise sans vous obliger à utiliser différents produits

Inconvénients :

Niveau d'apprentissage de base : la richesse des fonctionnalités personnalisées peut sembler intimidante au premier abord ; il est préférable de commencer par les fonctionnalités essentielles

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un critique de G2 déclare :

J'adore ClickUp car il simplifie vraiment la gestion de nos projets. Il rassemble des fonctionnalités que je ne trouvais auparavant que dans d'autres programmes, comme les canaux, les chats et les agents IA. Comme tout est géré depuis une seule plateforme, tout le contexte de travail reste au même endroit, ce qui évite d'avoir à passer constamment d'un outil à l'autre. Cela fait une grande différence et nous aide énormément dans notre travail quotidien.

J'adore ClickUp car il simplifie vraiment la gestion de nos projets. Il rassemble des fonctionnalités que je ne trouvais auparavant que dans d'autres programmes, comme les canaux, les chats et les agents IA. Comme tout est géré depuis une seule plateforme, tout le contexte de travail reste au même endroit, ce qui évite d'avoir à passer constamment d'un outil à l'autre. Cela fait une grande différence et nous aide énormément dans notre travail quotidien.

2. Jira (Idéal pour les équipes de développement logiciel Agile ayant besoin d'une planification de la capacité basée sur des sprints)

via Jira

Si vous évaluez des alternatives à Epicflow, Jira est généralement un bon choix lorsque votre travail est lié à la livraison de logiciels, aux flux de travail d'ingénierie et aux équipes de développement Agile. Il s'articule autour d'une source unique de vérité pour les éléments de travail (problèmes) et les flux de travail qui les font passer de l'idée à la livraison.

C'est lorsque vous avez besoin d'une couche de planification en plus de l'exécution que Jira prend tout son sens. Grâce à l'échéancier et aux feuilles de route avancées (Plans) de Jira, les équipes peuvent cartographier les dépendances, aligner plusieurs projets et gérer la répartition des équipes en fonction des capacités à mesure que les plans évoluent.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Feuilles de route avancées : planifiez le travail entre plusieurs équipes grâce à la cartographie des dépendances et recevez des avertissements lorsqu'un sprint est surchargé

Trouvez tout rapidement avec JQL : découpez les grands backlogs et le travail en cours à l'aide du langage de requête Jira (JQL) afin que les équipes puissent créer des vues précises pour le triage, les livraisons, l'assurance qualité et les vérifications de propriété.

Rapports sur la vélocité et le burndown : suivez la quantité de travail achevé par votre équipe à chaque sprint afin d'établir une planification réaliste des capacités pour l'avenir

Avantages et inconvénients de Jira

Avantages :

Assistance approfondie pour l'agilité : spécialement conçu pour le développement logiciel, avec des fonctionnalités natives que les autres outils ne font qu'approcher

Intégration à l'écosystème Atlassian : effectue une connexion parfaite avec Confluence, Bitbucket et Trello pour un environnement de développement unifié

Langage de requête puissant (JQL) : Créez des filtres et des rapports personnalisés pour une analyse approfondie des ressources

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage abrupte : l'interface peut être encombrée, et la configuration des flux de travail nécessite un effort initial important

Moins adapté aux équipes non techniques : les équipes de l’entreprise trouvent souvent la terminologie et la structure de Jira déroutantes

Advanced Roadmaps a une disponibilité limitée : les fonctionnalités clés de planification des capacités nécessitent un accès de niveau supérieur

Tarifs de Jira

Free

Standard : 7,91 $ par utilisateur et par mois

Premium : 14,54 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Jira dans la pratique ?

Un critique de G2 déclare : Il est possible de créer des tableaux de bord spécialisés, ce qui facilite l'affichage des informations selon mes besoins. L'effort peut être estimé à l'aide de points de story et de points de QA, ce qui facilite la planification et le suivi. Il permet également de gérer plusieurs projets en un seul endroit, ce qui est pratique pour coordonner le travail entre les équipes ou les initiatives.

Un critique de G2 déclare :

Il est possible de créer des tableaux de bord spécialisés, ce qui facilite l'affichage des informations selon mes besoins. L'effort peut être estimé à l'aide de points de story et de points de QA, ce qui facilite la planification et le suivi. Il permet également de gérer plusieurs projets en un seul endroit, ce qui est pratique pour coordonner le travail entre les équipes ou les initiatives.

Il est possible de créer des tableaux de bord spécialisés, ce qui facilite la consultation des informations selon mes besoins. L'effort peut être estimé à l'aide de points de story et de points de QA, ce qui facilite la planification et le suivi. Il permet également de gérer plusieurs projets en un seul endroit, ce qui est pratique pour coordonner le travail entre les équipes ou les initiatives.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives et concurrents de Jira pour les équipes agiles

3. Float (Idéal pour une planification visuelle et simple des ressources)

via Float

Si votre principal problème est simplement de savoir qui est disponible et à quel moment, un outil de gestion de projet complet peut vous sembler trop complexe au premier abord. Vous recherchez simplement une planification des ressources simple et visuelle, sans fioritures. Float est conçu exactement pour cela : il offre aux gestionnaires de ressources une interface épurée, fonctionnant par glisser-déposer, qui permet de visualiser les disponibilités en un clin d'œil.

Il se concentre sur une seule chose à faire : la planification des ressources. La vue « Capacité » affiche les pourcentages d'utilisation, et vous pouvez repérer d'un seul coup d'œil les lacunes ou les surallocations.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Planifiez le travail de manière visuelle grâce au glisser-déposer : affectez des personnes à des projets sur un échéancier en temps réel, puis réorganisez rapidement les tâches lorsque les priorités changent

Congés et horaires de travail : élaborez des plannings en fonction des capacités réelles en tenant compte des congés, des jours fériés et des horaires individuels

Budgétisation des projets : suivez les heures prévues par rapport aux budgets des projets afin d'éviter suivez les heures prévues par rapport aux budgets des projets afin d'éviter toute dérive des objectifs du point de vue des ressources

Avantages et inconvénients de Float

Avantages :

Interface visuelle intuitive : la vue du calendrier est immédiatement compréhensible et ne nécessite qu'une formation minimale

Fonctionnalités ciblées : évite la surabondance de fonctionnalités en se concentrant sur la planification des ressources

Intégrations puissantes : effectue la connexion avec des outils de gestion de projet tels qu'Asana et Trello

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion de projet limitées : pas de gestion native des tâches, pas de diagrammes de Gantt ni de documentation

Les rapports pourraient être plus détaillés : il manque les analyses avancées des plateformes de gestion de projet complètes

Pas de suivi du temps intégré : nécessite une intégration pour comparer les heures prévues et les heures réelles

Tarification variable

Formule Starter : 8,50 $ par personne/mois

Pro : 14 $ par personne/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Float

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Float dans la pratique ?

Un critique de G2 déclare : Float.com offre un moyen intuitif et visuel de gérer la capacité des équipes et la planification des ressources. L'interface basée sur un échéancier permet de visualiser facilement les disponibilités, d'éviter la surallocation et de planifier efficacement les projets. Elle aide les équipes à rester alignées et améliore l'utilisation globale des ressources sans complexité inutile.

Un critique de G2 déclare :

Float.com offre un moyen intuitif et visuel de gérer la capacité des équipes et la planification des ressources. L'interface basée sur un échéancier permet de visualiser facilement les disponibilités, d'éviter la surallocation et de planifier efficacement les projets. Elle aide les équipes à rester alignées et améliore l'utilisation globale des ressources sans complexité inutile.

Float.com est un fournisseur qui offre un moyen intuitif et visuel de gérer la capacité des équipes et la planification des ressources. L'interface basée sur un échéancier permet de visualiser facilement les disponibilités, d'éviter la surallocation et de planifier efficacement les projets. Elle aide les équipes à rester alignées et améliore l'utilisation globale des ressources sans complexité inutile.

📮 ClickUp Insight : 64 % des employés travaillent occasionnellement ou fréquemment en dehors de leurs horaires de travail, et 24 % d'entre eux effectuent des heures supplémentaires presque tous les jours ! Ce n'est pas de la flexibilité, c'est du travail sans fin. 😵‍💫 Les tâches ClickUp vous aident à décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et gérables, pour que vous sachiez toujours par où commencer, sans vous sentir dépassé. Il suffit de demander à l'IA de ClickUp de générer des sous-tâches, d'ajouter des checklists et de mapper les dépendances pour rester organisé et garder le contrôle. Parallèlement, les automatisations ClickUp rationalisent les tâches routinières en gérant les mises à jour, les attributions et les rappels, afin que vous puissiez consacrer moins de temps aux tâches fastidieuses et plus de temps à ce qui compte vraiment. 🚀 💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses équipes de 20 % grâce à ClickUp, ce qui a permis de renforcer la connexion et la coordination entre les équipes.

4. Resource Guru (Idéal pour une planification d'équipe et une gestion des congés simplifiées)

via Resource Guru

Rien ne fait plus dérailler un plan de projet que de se rendre compte que vous avez doublement réservé votre concepteur principal. Resource Guru est conçu pour éviter cela.

Il aide les équipes à éviter les surcharges de travail grâce à un calendrier précis qui affiche les disponibilités, les tâches planifiées et les congés en un seul endroit, le tout soutenu par une gestion des congés.

L'un de ses points forts est la gestion des conflits, qui détecte automatiquement lorsqu'une personne est planifiée au-delà de sa capacité ou affectée à des missions qui se chevauchent.

Les meilleures fonctionnalités de Resource Guru

Calendrier visuel des ressources : un calendrier clair, avec un code couleur, affiche toutes les réservations de l'équipe

Réservations flexibles en cas de changement de forfait : utilisez les réservations multi-ressources et provisoires pour bloquer des capacités, puis confirmez-les une fois que le périmètre et les dates sont fixés

Gestion des congés : suivez les jours de congé et d'arrêt maladie dans le même système, afin que les calculs de capacité reflètent fidèlement la réalité

Avantages et inconvénients de Resource Guru

Avantages :

Simple et ciblé : gère la planification des équipes et le suivi des disponibilités sans complexité inutile

La détection des conflits évite les surcharges : les avertissements automatiques de conflit permettent de repérer les erreurs avant qu'elles n'affectent la livraison du projet

Tableaux de bord personnels pour les membres de l'équipe : chacun peut consulter son propre planning sans avoir à demander à son responsable

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion de projet limitées : Il s'agit d'un simple outil de planification, sans gestion des tâches ni automatisation.

Rapports de base : les rapports couvrent l'utilisation, mais manquent de profondeur pour une analyse complexe du portfolio

Pas de suivi du temps intégré : impossible de comparer les heures prévues et les heures réelles sans intégration d'un outil tiers

Tarifs de Resource Guru

Grasshopper : 5 $ par personne et par mois

Blackbelt : 8 $ par personne et par mois

Master : 12 $ par personne et par mois

Évaluations et avis sur Resource Guru

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Resource Guru ?

Un critique de G2 déclare : RG est convivial et facile à utiliser. Il nous convient parfaitement car les plannings et les effectifs changent constamment, et nous pouvons mettre à jour les rendez-vous rapidement et facilement afin que tout le monde reste informé en temps réel.

Un critique de G2 déclare :

RG est convivial et facile à utiliser. Il nous convient parfaitement car les plannings et les effectifs changent constamment, et nous pouvons mettre à jour les rendez-vous rapidement et facilement afin que tout le monde reste informé en temps réel.

RG est convivial et facile à utiliser. Il nous convient parfaitement car les plannings et les effectifs changent constamment, et nous pouvons mettre à jour les rendez-vous rapidement et facilement afin que tout le monde reste informé en temps réel.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Resource Guru : fonctionnalités, tarifs et évaluations

5. Monday.com (Idéal pour la gestion visuelle du travail avec des vues des ressources)

Monday.com propose une plateforme hautement personnalisable où le suivi des ressources est directement intégré à l'exécution des projets. C'est la solution idéale pour les équipes qui souhaitent créer leurs propres flux de travail sans être contraintes par une structure rigide.

Il s'articule autour de tableaux que vous pouvez adapter à vos flux de travail, puis enrichir d'automatisations, de tableaux de bord et d'intégrations afin que l'exécution reste organisée à mesure que le volume de travail augmente.

De plus, le widget Charge de travail facilite la gestion de la charge de travail en affichant la capacité de l'équipe en fonction des estimations d'effort.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Planification des capacités sous l'angle de la charge de travail : utilisez Charge de travail pour détecter instantanément les surcapacités et les sous-capacités

Vues Échéancier et Diagramme de Gantt : visualisez les calendriers de projet avec leurs dépendances pour identifier visualisez les calendriers de projet avec leurs dépendances pour identifier les goulots d'étranglement au niveau des ressources dans le plan

Assistant IA Monday : générez des résumés de tâches, rédigez des mises à jour et effectuez l'automatisation du travail routinier

Avantages et inconvénients de Monday.com

Avantages :

Très visuel et intuitif : l'interface sous forme de tableau permet aux équipes de s'y adapter rapidement

Personnalisation flexible : créez des flux de travail, des tableaux de bord et des automatisations personnalisées pour s'adapter aux processus de votre équipe

Écosystème multiproduit : propose des produits distincts pour le CRM, le développement et les services

Inconvénients :

La précision de la charge de travail dépend des estimations de l'effort : le widget Charge de travail n'est utile que si votre équipe estime systématiquement l'effort nécessaire pour chaque tâche

Limites d'automatisation : le nombre d'actions automatisées par mois peut être restrictif

Considérations relatives à l'évolutivité : le nombre minimum de places peut nécessiter une planification à mesure que les équipes s'agrandissent

Tarifs de Monday.com

Free

Standard : 12 $ par place et par mois

Pro : 19 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Monday.com ?

Un critique de G2 déclare : Cela nous aide à rester sur la bonne voie pour nos projets et facilite grandement la planification et la programmation des publications sur les réseaux sociaux.

Un critique de G2 déclare :

Cela nous aide à rester sur la bonne voie pour nos projets et facilite grandement la planification et la programmation des publications sur les réseaux sociaux.

Cela nous aide à rester sur la bonne voie pour nos projets et facilite grandement la planification et la programmation des publications sur les réseaux sociaux.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Monday pour les équipes

6. Runn (Idéal pour la planification des ressources en temps réel avec prévisions financières)

via Runn

Pour les agences et les cabinets de conseil, la planification des ressources n'est que la moitié du chemin : vous devez également savoir si vos projets sont rentables.

Runn vous offre une visibilité en temps réel sur la capacité de votre équipe ainsi que sur les données financières de vos projets. Au-delà du suivi des disponibilités, vous pouvez également vérifier si vos projets sont en bonne voie pour générer des bénéfices.

Il combine la planification des ressources avec le suivi budgétaire et les prévisions de revenus, et la plateforme se met à jour en temps réel à mesure que les missions évoluent.

Les meilleures fonctionnalités de Runn

Diagrammes de capacité en temps réel : suivez l'évolution de l'utilisation des équipes en temps réel à mesure que vous modifiez la planification, sans délai de rafraîchissement

Assurez la transparence de vos prévisions : enregistrez le temps passé via Runn Relevés de temps (ou importez-le depuis d'autres outils de suivi du temps) pour comparer les heures prévues et les heures réelles, et mettez à jour vos prévisions en fonction des entrées réelles.

Planification de scénarios : modélisez des scénarios hypothétiques pour voir comment différentes allocations de ressources affecteraient la capacité et les échéanciers

Avantages et inconvénients de Runn

Avantages :

Mises à jour en temps réel : les modifications s'affichent immédiatement dans toutes les vues

Intégration financière : la combinaison de la planification des ressources et du suivi budgétaire offre une vue d'ensemble complète de la santé du projet

Mise en route rapide : les petites équipes peuvent se lancer rapidement sans installation ni configuration complexe

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion de projet limitées : ne comprend pas la gestion des tâches, la documentation ni la communication au sein de l'équipe

Écosystème d'intégration plus restreint : moins d'intégrations natives que les grandes plateformes

Fournisseur moins bien établi : une petite entreprise, ce qui peut constituer un inconvénient pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de fournisseurs

Tarifs de Runn

Lite : 9 $ par place de licence de ressource et par mois

Standard : 13 $ par place de gestion des ressources par mois

Évaluations et avis sur Runn

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Runn dans la vie réelle ?

Un critique de G2 déclare : Runn convient parfaitement à notre organisation car il est peu coûteux, basé sur le cloud et répond à nos besoins en matière de planification en tant que chefs de projet ou gestionnaires de projet.

Un critique de G2 déclare :

Runn convient parfaitement à notre organisation car il est peu coûteux, basé sur le cloud et répond à nos besoins en matière de planification en tant que responsables de la gestion de projet.

Runn convient parfaitement à notre organisation car il est peu coûteux, basé sur le cloud et répond à nos besoins en matière de planification en tant que responsables de la gestion de projet.

7. Celoxis (Idéal pour la gestion de portefeuille de projets d'entreprise avec optimisation des ressources)

via Celoxis

Lorsque vous êtes un PMO gérant des dizaines de projets à la fois, vous avez besoin d'une plateforme capable de gérer la complexité. Celoxis offre une visibilité centralisée sur les ressources et permet d'optimiser leur allocation sur l'ensemble de votre portfolio.

Il combine également la planification de projet (diagramme de Gantt, modèles, planification) avec la planification des ressources, ce qui vous permet de visualiser la charge de travail, d'attribuer les rôles et de détecter rapidement les conflits de capacité.

De plus, Celoxis propose des diagrammes de charge de travail qui affichent la capacité pour l'ensemble des projets, ce qui permet d'identifier facilement les membres de l'équipe surchargés et de redistribuer le travail.

Les meilleures fonctionnalités de Celoxis

Diagrammes de charge des ressources : visualisez l'allocation des ressources sur l'ensemble des projets dans une vue unique

Planification multiprojets : gérez les dépendances et les conflits de ressources au sein d'un portefeuille de projets

Liez la livraison au délai, au coût et à la rentabilité : ajoutez des fonctionnalités de relevés de temps, de calcul des coûts et de facturation à mesure que vous passez à des forfaits supérieurs

Avantages et inconvénients de Celoxis

Avantages :

Visibilité au niveau du portefeuille : Conçu pour les organisations qui gèrent plusieurs projets simultanément

Options de déploiement flexibles : Disponible en version cloud ou en installation sur site

Fonctionnalités de rapports avancées : nombreuses options pour créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés

Inconvénients :

Interface obsolète : l'interface utilisateur semble moins moderne que celle des nouveaux concurrents, ce qui peut nuire à son adoption par les utilisateurs

Courbe d'apprentissage plus raide : les fonctionnalités destinées aux entreprises nécessitent une configuration et une formation

Communauté d'utilisateurs plus restreinte : moins de ressources en ligne et d'assistance par rapport aux plateformes plus importantes

Tarifs de Celoxis

Core : 10 $ par utilisateur standard

Essentiels : 25 $ par utilisateur standard

Professionnel : 35 $ par utilisateur standard

Business : 45 $ par utilisateur standard

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Celoxis

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs de Celoxis dans la pratique ?

Un critique de G2 déclare : Une chose que j'ai clairement constatée à propos de Celoxis, c'est qu'il aide à rendre la planification de projet plus réaliste. Trop souvent, les échéances de projet sont fixées sans estimation précise de la capacité réelle et de la charge de travail. Les outils de planification et de calendrier de Celoxis me permettent d'organiser les tâches de manière à ce que l'échéancier semble pratique plutôt que purement théorique. J'ai trouvé cela particulièrement utile, car cela réduit la fréquence à laquelle je dois revenir en arrière pour réviser l'échéancier du projet.

Un critique de G2 déclare :

Une chose que j'ai clairement constatée à propos de Celoxis, c'est qu'il aide à rendre la planification de projet plus réaliste. Trop souvent, les échéances de projet sont fixées sans estimation précise de la capacité réelle et de la charge de travail. Les outils de planification et de calendrier de Celoxis me permettent d'organiser les tâches de manière à ce que l'échéancier semble pratique plutôt que purement théorique. J'ai trouvé cela particulièrement utile, car cela réduit la fréquence à laquelle je dois revenir en arrière pour réviser l'échéancier du projet.

Une chose que j'ai clairement constatée à propos de Celoxis, c'est qu'il aide à rendre la planification de projet plus réaliste. Trop souvent, les échéances de projet sont fixées sans estimation précise de la capacité réelle et de la charge de travail. Les outils de planification et de calendrier de Celoxis me permettent d'organiser les tâches de manière à ce que l'échéancier semble pratique plutôt que purement théorique. J'ai trouvé cela particulièrement utile, car cela réduit la fréquence à laquelle je dois revenir en arrière pour réviser l'échéancier du projet.

🌟 Bonus : Et si vous disposiez d'une équipe d'agents IA à votre service pour gérer toute la documentation et la coordination nécessaires à votre projet, 24 h/24 et 7 j/7 ? Il vous suffit de sélectionner les plus pertinents dans la bibliothèque d'agents IA prêts à l'emploi de ClickUp AI.

8. Prévision (Idéal pour la gestion de projet et de ressources basée sur l'IA pour les services professionnels)

via Prévision

Les cabinets de services professionnels doivent optimiser un indicateur clé : le taux d'utilisation. Forecast est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) basée sur l'IA qui aide les équipes à planifier leurs projets, à affecter les ressources humaines et à suivre le suivi des livraisons, tout en gardant un œil sur le taux d'utilisation et la rentabilité.

Au lieu de traiter la gestion des ressources comme une entité distincte, il regroupe la gestion de projet, la gestion des ressources, la planification des capacités et les finances au sein d'un flux de travail intégré.

L'idée centrale est de planifier le travail et les effectifs en un seul endroit. Forecast utilise ensuite des signaux de prévision assistés par l'IA pour aider les équipes à identifier plus tôt les lacunes en matière d'utilisation, les risques et la pression liée aux délais de livraison.

Les meilleures fonctionnalités de la prévision

Planification automatique par IA : la plateforme analyse les capacités et les compétences de l'équipe pour recommander l'attribution optimale des tâches

Suivi budgétaire : surveillez les budgets des projets parallèlement à l'allocation des ressources afin de vérifier si le travail prévu permettra au projet de rester rentable

Tableaux de bord de l'utilisation : suivez les taux d'utilisation de l'équipe à l'aide de tableaux de bord visuels pour identifier les membres sous-utilisés

Prévision des avantages et des inconvénients

Avantages :

Recommandations basées sur l'IA : les suggestions de planification automatisées réduisent le temps que les responsables consacrent à l'allocation des ressources

Axé sur les services professionnels : Conçu pour les agences et les cabinets de conseil, avec des fonctionnalités telles que le suivi des heures facturables

Plateforme intégrée : combine la gestion de projet, la planification des ressources et le suivi financier

Inconvénients :

Destiné aux entreprises : peut inclure davantage de fonctionnalités que ce dont ont besoin les petites équipes ou les organisations aux besoins plus simples

Les recommandations basées sur l'IA nécessitent des données de qualité : la qualité des suggestions dépend de la précision des profils de compétences et des estimations de durée.

Moins flexible pour les flux de travail hors PS : les hypothèses de la plateforme peuvent ne pas correspondre aux modes de travail d'autres secteurs.

Prévision d'évaluations et d'avis

G2 : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Prévision des tarifs

Tarification personnalisée

Que disent les utilisateurs de la prévision dans la pratique ?

Un critique de G2 déclare : J'apprécie particulièrement la façon dont Forecast allie convivialité et analyse de données. Il offre à tous les utilisateurs du système un moyen rapide et simple de trouver du travail et d'enregistrer leur temps de travail, tout en collectant une série d'indicateurs utiles qui peuvent être exploités pour fournir des informations décisionnelles pertinentes.

Un critique de G2 déclare :

J'apprécie particulièrement la façon dont Forecast allie convivialité et analyse de données. Il offre à tous les utilisateurs du système un moyen rapide et simple de trouver du travail et d'enregistrer leur temps de travail, tout en collectant un intervalle d'indicateurs utiles qui peuvent être exploités pour fournir des informations décisionnelles pertinentes.

J'apprécie particulièrement la façon dont Forecast allie convivialité et analyse de données. Il offre à tous les utilisateurs du système un moyen rapide et simple de trouver du travail et d'enregistrer leur temps de travail, tout en collectant un intervalle d'indicateurs utiles qui peuvent être exploités pour fournir des informations décisionnelles pertinentes.

📚 À lire également : Les meilleurs outils de prévision (avis et tarifs)

9. Teamwork.com (Idéal pour les équipes en contact avec la clientèle qui ont besoin à la fois d'une gestion des ressources et d'une gestion de projet)

Pour les agences qui gèrent les projets de leurs clients, votre outil de planification des ressources doit être connecté à la gestion de vos projets, au suivi du temps, à la communication avec les clients et à la budgétisation globale des projets. Teamwork.com regroupe toutes ces fonctionnalités sur une seule plateforme.

Vous pouvez gérer des projets à l'aide de tâches, de jalons, de modèles et du suivi du temps, puis y intégrer la collaboration avec les clients afin que les parties prenantes externes puissent rester informées.

Il prend également en charge la couche de planification des ressources. La fonctionnalité Schedule de Teamwork vous offre une vue d'ensemble de la charge de travail répartie entre les personnes et les projets, ce qui vous permet de créer des affectations, de planifier les capacités à l'avance et de repérer les surcharges avant qu'elles n'affectent les dates de livraison.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Planificateur de ressources : affichez la capacité de votre équipe et planifiez le travail sur l'ensemble des projets, en intégration avec les échéanciers de projet

Suivi du temps avec heures facturables : Suivez le temps directement sur les tâches et marquez les heures comme facturables ou non facturables

Gestion de la charge de travail : consultez les tâches attribuées à chaque membre de l'équipe et sa capacité disponible pour identifier les surcharges.

Avantages et inconvénients de Teamwork.com

Avantages :

Conçu pour les agences : des fonctionnalités telles que les portails clients et le suivi du temps facturable sont conçues pour les équipes qui réalisent du travail pour leurs clients

Plateforme intégrée : réduit le besoin d’abonnements multiples en combinant la gestion des ressources, des projets et du temps

Accessible aux petites équipes : structure d'équipe flexible sans validation minimale importante

Inconvénients :

Fonctionnalités de gestion des ressources moins avancées que celles des outils spécialisés : le planificateur est fonctionnel, mais il ne dispose pas de la richesse des plateformes dédiées à la gestion des ressources.

L'interface peut sembler surchargée : avec ses nombreuses fonctionnalités, l'interface utilisateur peut parfois paraître encombrée

Limitations des rapports : les fonctionnalités avancées de reporting et de gestion du portfolio sont disponibles de manière limitée

Tarifs de Teamwork.com

Free

Deliver : 13,99 $/utilisateur/mois

Grow : 25,99 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Teamwork.com ?

Un critique de G2 déclare : La capacité de Teamwork à faciliter la structure organisationnelle, la coordination des équipes et la gestion conviviale des tâches, ainsi que ses outils d'organisation, permettent aux équipes de travailler ensemble en toute fluidité. Cela permet d'attribuer rapidement et facilement des tâches, de suivre les projets et de communiquer avec les autres au sein d'un seul et même programme. Teamwork permet ainsi d'obtenir un flux de travail efficace et une meilleure productivité des collaborateurs. Teamwork est le moyen idéal pour améliorer la gestion de projets multidimensionnels.

Un critique de G2 déclare :

La capacité de Teamwork à faciliter la structure organisationnelle, la coordination des équipes et la gestion conviviale des tâches, ainsi que ses outils d'organisation, permettent aux équipes de travailler ensemble en toute fluidité. Cela permet d'attribuer rapidement et facilement des tâches, de suivre les projets et de communiquer avec les autres au sein d'un seul et même programme. Teamwork permet ainsi d'obtenir un flux de travail efficace et une meilleure productivité des collaborateurs. Teamwork est le moyen idéal pour améliorer la gestion de projets multidimensionnels.

La capacité de Teamwork à faciliter la structure organisationnelle, la coordination des équipes et la gestion conviviale des tâches, ainsi que ses outils d'organisation, permettent aux équipes de travailler ensemble en toute fluidité. Cela permet d'attribuer rapidement et facilement des tâches, de suivre les projets et de communiquer avec les autres au sein d'un seul et même programme. Teamwork permet ainsi d'obtenir un flux de travail efficace et une meilleure productivité des collaborateurs. Teamwork est le moyen idéal pour améliorer la gestion de projets multidimensionnels.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Teamwork

10. Kelloo (Idéal pour la planification des ressources et l'analyse de la capacité au niveau du portfolio)

via Kelloo

Kelloo est conçu pour les PMO et les gestionnaires de ressources qui doivent réaliser des prévisions de demande et planifier les capacités à long terme. Il vous aide à déterminer si vous disposez des compétences et des capacités nécessaires pour le travail à venir.

Il vous offre un planificateur de ressources visuel pour planifier et attribuer le travail, puis met en évidence la disponibilité, l'utilisation et les conflits de pic d'activité au sein de votre pool de ressources.

La plateforme se concentre sur la planification des ressources au niveau du portefeuille, en affichant la demande pour l'ensemble des projets et en fournissant l'assistance pour les analyses de scénarios pour les décisions stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités de Kelloo

Prévision des besoins en ressources : Estimez les besoins futurs en ressources en fonction de votre pipeline de projets afin de déterminer si vous devez embaucher ou faire appel à des prestataires externes.

Planification basée sur les compétences : attribuez le travail en fonction des compétences requises, et non pas uniquement de la disponibilité

Tableaux de bord de planification de portefeuille : visualisez l'allocation des ressources et la demande sur l'ensemble du portefeuille de projets

Avantages et inconvénients de Kelloo

Avantages :

Axé sur la planification stratégique : Conçu pour une planification prospective des capacités, il aide les organisations à planifier plusieurs trimestres à l'avance

Mise en correspondance des compétences : garantit que les bonnes personnes sont affectées au bon travail

Visibilité au niveau du portefeuille : regroupe les données sur les ressources de tous les projets pour offrir une vue d'ensemble

Inconvénients :

Pas de gestion de projet au niveau des tâches : gère la planification des ressources, mais ne comprend pas de fonctionnalités de gestion des tâches ni de collaboration

Petit fournisseur : moins bien établi que les plateformes de gestion de projet d'entreprise, avec une communauté d'utilisateurs plus restreinte

Nécessite la saisie de données précises : la qualité des prévisions dépend de la précision des plans de projet et des profils de compétences enregistrés dans le système

Tarifs de Kelloo

Abonnement mensuel : 2,09 $ par ressource (pour 10 ressources)

Évaluations et avis sur Kelloo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Choisissez la bonne alternative à Epicflow pour votre équipe

Si vous choisissez le mauvais outil, vous vous retrouverez ici même dans six mois, confronté aux mêmes frustrations.

C'est pourquoi vous devez trouver une solution qui réponde à tous vos besoins, de la gestion des projets à celle des ressources.

Et cette solution, c'est ClickUp. Il s'agit d'une plateforme conçue pour résoudre le problème fondamental de la fragmentation. En regroupant vos plans de ressources, vos tâches, vos documents et vos discussions en un seul endroit, vous éliminez les frictions qui ralentissent votre équipe.

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Foire aux questions

Epicflow est un outil d'optimisation des ressources multiprojets, idéal pour identifier les futurs goulots d'étranglement dans un pipeline de projets. Vous devriez envisager une alternative si vous avez besoin d'une plateforme qui inclut également des fonctionnalités natives de gestion des tâches, de collaboration en équipe et d'automatisation.

Les alternatives diffèrent considérablement dans leur approche de la gestion de projet. Des outils comme ClickUp offrent une gestion intégrée du portefeuille et des tâches, tandis que des plateformes telles que Kelloo se concentrent uniquement sur les prévisions de haut niveau, sans exécution des tâches.

Les équipes d'ingénierie et de produit devraient privilégier des fonctionnalités telles que la planification des capacités basée sur les sprints, les intégrations transparentes avec des outils de développement comme GitHub ou GitLab, et le suivi de la vélocité afin d'orienter l'allocation future des ressources en fonction des performances passées.

Oui, l'IA peut apporter une valeur ajoutée considérable en automatisant des tâches que les responsables devraient autrement effectuer manuellement. Elle permet de gagner plusieurs heures par semaine en générant des résumés de la charge de travail, en identifiant les projets à risque et en suggérant des affectations de tâches optimales en fonction des compétences et de la disponibilité.