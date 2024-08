10 meilleures alternatives à Resource Guru : Caractéristiques, prix et évaluations

Resource Guru est un logiciel de gestion des ressources basé sur le cloud pour les chefs de projet.

De la planification au suivi du temps, il offre un ensemble complet de fonctionnalités pour rationaliser le processus. Il en résulte des flux de travail optimisés, une meilleure productivité, une réduction des retards et l'absence de sous- ou sur-affectation des ressources.

Cependant, Resource Guru a aussi ses limites, notamment en termes de polyvalence. C'est pourquoi il fonctionne pour certains secteurs, comme les services professionnels, et peine à s'adapter à d'autres.

Ayant passé beaucoup de temps à jongler avec plusieurs logiciels de gestion des ressources, j'ai dressé une liste des meilleures alternatives à Resource Guru actuellement disponibles. Jetez-y un coup d'œil pour trouver le meilleur logiciel de gestion des ressources pour votre entreprise en 2024.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Resource Guru?

Voici les facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous comparez les différentes alternatives à Resource Guru :

Fonctionnalités: Le premier aspect à prendre en compte est la gamme de fonctionnalités du logiciel. Un logiciel robusteoutil de gestion des ressources doit disposer d'un outil de gestion des ressources /%href/95l'allocation des ressourcesde l'ordonnancement, de la planification et du suivi du temps.

Le premier aspect à prendre en compte est la gamme de fonctionnalités du logiciel. Un logiciel robusteoutil de gestion des ressources doit disposer d'un outil de gestion des ressources /%href/95l'allocation des ressourcesde l'ordonnancement, de la planification et du suivi du temps. Facilité d'utilisation: Un autre facteur qui influe sur l'efficacité du logiciel est la facilité de navigation. Recherchez un outil intuitif qui offre une longueur d'avance sur les autres en termes de facilité d'utilisation.

Un autre facteur qui influe sur l'efficacité du logiciel est la facilité de navigation. Recherchez un outil intuitif qui offre une longueur d'avance sur les autres en termes de facilité d'utilisation. Capacités d'intégration: En tant que chef d'entreprise, vous aurez besoin de quelques outils et logiciels supplémentaires pour gérer vos ressources en douceur. Choisissez donc un logiciel qui s'intègre à d'autres outils tiers

En tant que chef d'entreprise, vous aurez besoin de quelques outils et logiciels supplémentaires pour gérer vos ressources en douceur. Choisissez donc un logiciel qui s'intègre à d'autres outils tiers Commentaires: Les commentaires et évaluations antérieurs donnent une idée plus précise des performances du logiciel. Consultez donc les évaluations de chaque logiciel sur Internet pour évaluer leur fiabilité, la satisfaction des utilisateurs et d'autres facteurs essentiels

Les commentaires et évaluations antérieurs donnent une idée plus précise des performances du logiciel. Consultez donc les évaluations de chaque logiciel sur Internet pour évaluer leur fiabilité, la satisfaction des utilisateurs et d'autres facteurs essentiels Prix: Choisissez le logiciel qui correspond à votre budget. Choisissez le logiciel qui correspond à votre budget, tout en vous assurant qu'il est doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer vos activités professionnelles quotidiennes

Les 10 meilleures alternatives à Resource Guru à utiliser en 2024

Consultez cette liste des 10 meilleures alternatives à Resource Guru disponibles en 2024 :

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion des ressources Logiciel de gestion des ressources ClickUp est un outil complet permettant de superviser toutes vos ressources à partir d'un emplacement central.

Pour moi, la visibilité est la partie la plus importante de la gestion de mon processus d'allocation des ressources. Avec Vue ClickUp je peux personnaliser la gestion des tâches en fonction de mes besoins spécifiques. Cela signifie que je peux suivre les projets, visualiser les flux de travail et créer des feuilles de route - tout cela en utilisant le logiciel 15 vues personnalisées !

Par exemple, je peux utiliser l'option Vue de la charge de travail ClickUp pour planifier et contrôler la capacité de travail totale de mon équipe. Mais si vous devez gérer la charge de travail d'un employé en particulier, l'outil Vue d'équipe ClickUp vient à votre secours.

visualisez et gérez la charge de travail de toute votre équipe pour répartir les tâches le plus efficacement possible avec ClickUp Workload View_

A partir de Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez accéder à des cartes de sprint personnalisées pour gérer toutes vos ressources en même temps. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez l'outil à la volée.

Mais ce n'est pas tout. Si vos flux de travail nécessitent plus de personnalisation, vous pouvez facilement le faire avec l'API ClickUp. Vous avez besoin d'une application personnalisée pour suivre le temps passé sur un projet spécifique ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Vous n'avez pas le temps de créer un flux de travail depuis le début ? Obtenez 1000+ modèles prêts à l'emploi et personnalisables de Modèles ClickUp . Du rapport d'activité au programme d'audit, il existe un modèle pour tous vos besoins, facilement utilisable.

Utilisez le modèle de planification des ressources ClickUp pour identifier les ressources, évaluer leur disponibilité et élaborer un calendrier

L'un de mes modèles préférés est le modèle Modèle de planification des ressources ClickUp . Sa présentation visuelle et intuitive m'aide à planifier, suivre et optimiser mes ressources. Ce modèle me permet également de suivre les dépendances ou les conflits de planification afin d'éviter de sur- ou sous-planifier mes ressources. Télécharger ce modèle

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Gestion des tâches: Diviser les projets en tâches plus petites avecTâches ClickUp* Gestion du temps: Tracez le temps du projet, établissez des estimations et allouez du temps pour chaque tâche du projet avec l'outil de gestion du temps de ClickUpGestion du temps ClickUp fonctionnalité.

Diviser les projets en tâches plus petites avecTâches ClickUp* Tracez le temps du projet, établissez des estimations et allouez du temps pour chaque tâche du projet avec l'outil de gestion du temps de ClickUpGestion du temps ClickUp fonctionnalité. Communication simplifiée: UtiliserChat ClickUp pour dissiper les doutes en cours de route et assurer un flux de travail continu

UtiliserChat ClickUp pour dissiper les doutes en cours de route et assurer un flux de travail continu Outils de collaboration: Organisez la communication interne de l'équipe en envoyant des courriels directement à partir de la page d'accueilClickUp Email *Automatisation: Utilisez les outils de ClickUp Brain alimentés par l'IA pour automatiser les statuts, les mises à jour et les résumés des projets

Organisez la communication interne de l'équipe en envoyant des courriels directement à partir de la page d'accueilClickUp Email *Automatisation: Utilisez les outils de ClickUp Brain alimentés par l'IA pour automatiser les statuts, les mises à jour et les résumés des projets Intégrations ClickUp: Branchez ClickUp avec plus de 1000 outils comme Slack, GitHub, HubSpot et Google Drive

**Limitations de ClickUp

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l'application mobile de ClickUp

Tarification de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Affaires : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain : Disponible sur tous les plans payants pour 5$/mois ou par membre

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. LiquidPlanner - Le meilleur pour la planification prédictive

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des données LiquidPlanner LiquidPlanner est un logiciel de gestion de projet surtout connu pour sa fonction de planification prédictive. Si votre équipe travaille sur plusieurs projets à la fois, je vous recommande cette alternative de Resource Guru pour mieux optimiser vos flux de travail.

Avec cet outil, vous pouvez suivre tous les différents projets. Ses capacités de planification basées sur les priorités vous aident à garder le contrôle sur les projets à forte valeur ajoutée. Il s'intègre également à des outils de gestion de documents tels que Google Drive et Dropbox et vous permet de créer des outils personnalisés grâce à son API ouverte.

LiquidPlanner : les meilleures fonctionnalités

Prévoir les délais et les livraisons des projets grâce à la planification prédictive

Optimiser les horaires des équipes avec Balanced Workload

Hiérarchiser les projets en fonction de leur importance avec Perfect Prioritization

Gardez une trace des incertitudes ou des risques dans votre plan avec Ranged Estimation

Obtenir des données et des informations sur les performances en temps réel grâce à Intelligent Insights

Limitations du LiquidPlanner

La mise en place de projets prend beaucoup de temps

Certaines fonctionnalités essentielles de facturation et de budgétisation sont manquantes

La courbe d'apprentissage est importante

Tarifs de LiquidPlanner

**Essai gratuit de 14 jours

Essentiels : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Professionnel : 28 $/mois par utilisateur

: 28 $/mois par utilisateur Ultime : 42 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (294 commentaires)

: 4.2/5 (294 commentaires) Capterra : 4.3/5 (667 commentaires)

3. Float - Meilleur pour la planification des ressources

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de gestion de l'information sur le marché le système d'information de l'entreprise Float est une autre alternative solide à Resource Guru, qui se targue d'une approche de la planification des ressources axée sur les personnes.

L'outil vous offre un calendrier centralisé et en temps réel de vos projets et de votre personnel pour vous aider à attribuer les tâches de manière systématique. Vous pouvez l'utiliser pour répartir les tâches avec une vue en direct des compétences, de la capacité et de la disponibilité au sein de votre équipe. Je trouve que les affectations basées sur les compétences sont particulièrement utiles pour les tâches spécialisées.

L'outil vous permet également de planifier et de gérer des budgets basés sur les heures ou les honoraires afin de prévoir la capacité et les dépenses. En outre, ses feuilles de temps pré-remplies vous aident à suivre et à budgétiser vos dépenses en temps réel.

Les meilleures caractéristiques de Float

Définir des horaires et des lieux de travail personnalisés

Planifier un budget personnalisé basé sur le temps et les frais

Planifier et contrôler la charge de travail grâce à la fonction de planification des ressources

Synchroniser d'autres outils de gestion de projet comme Asana et Trello

Comparer les heures estimées et les heures réelles à l'aide des fonctions de gestion du temps

Intégrer des outils tiers comme Asana et Slack

Limitations des flottants

Aucune prévision de revenus de projet n'est disponible

Pas adapté aux mobiles

Difficile de naviguer

Tarification flottante

**Essai gratuit de 14 jours

Démarrage : 7,50 $/mois par utilisateur

: 7,50 $/mois par utilisateur Pro : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (1 240 commentaires)

: 4.2/5 (1 240 commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 592 commentaires)

4. Travail d'équipe - Meilleur pour la collaboration de projet

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière le travail d'équipe Teamwork est un logiciel de gestion de projet dynamique qui aide les utilisateurs à gérer tous les aspects des opérations du client.

Il vous permet de planifier des projets, d'allouer des ressources et de collaborer avec votre équipe pour accélérer le processus. De la planification quotidienne des capacités et de la gestion des dépenses aux prévisions à long terme, l'ensemble des fonctionnalités de Teamwork couvre tous les aspects de l'allocation des ressources.

Les fonctions de Teamwork telles que l'indicateur d'efficacité sont inestimables lors de la planification des délais, car elles permettent de déterminer la vitesse à laquelle une équipe ou un individu donné peut accomplir les tâches qui lui sont assignées.

L'outil est compatible avec iOS, Android, Windows et macOS.

Travail en équipe : les meilleures fonctionnalités

Suivi du temps, des tarifs et de l'argent dépensé

Utiliser des modèles et des formulaires d'admission prédéfinis

Personnalisez vos vues de la charge de travail et vos flux de travail

Prévoir les besoins futurs en ressources en se basant sur les projets en cours et les pipelines

Identifier les dépendances des tâches pour éviter les conflits de planification

Intégrer des outils tels que HubSpot et Google Drive

Limites du travail en équipe

Pas d'assistance par chat en direct

Ne répond pas aux besoins des grandes entreprises

Complexe à utiliser

Tarification du travail en équipe

Gratuit pour toujours

Deliver : 13,99 $/mois par utilisateur

: 13,99 $/mois par utilisateur Croissance : 25,99 $/mois par utilisateur

: 25,99 $/mois par utilisateur Échelle : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (1 121 commentaires)

: 4.4/5 (1 121 commentaires) Capterra : 4.5/5 (859 commentaires)

5. Monday.com - Le meilleur pour la gestion des flux de travail

le tableau de bord du lundi /%img/ est le résultat d'un travail de recherche et d'analyse Monday.comLundi.com est une solution de gestion du travail tout-en-un. Elle offre une suite complète de fonctionnalités qui facilitent à la fois la planification de vos projets et la gestion de vos ressources humaines la gestion des ressources . Lundi.com les tableaux de bord très intuitifs et personnalisables de Monday's permettent aux équipes de gérer facilement plusieurs projets à la fois. C'est un outil puissant qui aide également à la stratégie, à la planification et à l'exécution des projets.

Avec des fonctionnalités telles que plus de 10 vues personnalisées, 30 widgets différents pour l'affichage des informations et des blocs de construction sans code, Lundi.com est l'une des alternatives les plus fiables de Resource Guru.

Les meilleures caractéristiques de Monday.com

Assignez des tâches directement aux membres de l'équipe avec les colonnes de personnes

Choisissez parmi plus de 200 modèles d'automatisation

Obtenez des informations spécifiques sur les performances à l'aide de tableaux de bord personnalisés

Personnalisez vos flux de travail

Intégrer des outils tels que Slack, Gmail et Outlook

Limitations de Monday.com

Pas d'accès hors ligne

Certaines fonctionnalités nécessitent un paiement supplémentaire

Tarification Monday.com

Gratuit pour toujours

Basic : 12 $/mois par siège

: 12 $/mois par siège Standard : 14$/mois par siège

: 14$/mois par siège Pro : 24 $/mois par siège

: 24 $/mois par siège Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (10 730 commentaires)

: 4.7/5 (10 730 commentaires) Capterra : 4.6/5 (4,794reviews)

6. Accelo - Meilleur pour l'automatisation des services professionnels (PSA)

le rapport sur la rentabilité des clients sur Accelo /%img/ est disponible sur le site de la Commission européenne Accelo Accelo permet aux utilisateurs de gérer des projets et des ressources en combinant des méthodologies traditionnelles et agiles. Il est surtout connu pour ses capacités innovantes de suivi du temps. Par exemple, il vous aide à contrôler les budgets des projets en suivant les heures facturables et non facturables.

La plateforme prend en charge le filtrage par compétences lors de l'attribution des tâches. Vous pouvez également automatiser l'attribution de tâches à des membres spécifiques de l'équipe, sur la base de règles prédéfinies. Une fois les tâches assignées, la plateforme peut automatiser vos chronomètres pour aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque minute.

Il offre également une intégration transparente avec des outils majeurs tels que MailChimp, Google Workspace, Salesforce, etc. pour rationaliser davantage le processus.

Accelo meilleures fonctionnalités

Utilisez des feuilles de temps automatisées pour les temps de projet et les temps de travailsuivi des ressources* Personnaliser les statuts et les flux de travail

Recevoir des déclencheurs de projet et des notifications

Afficher des rapports sur le temps réel par rapport au temps estimé pour une meilleure fluiditégestion des capacités* Créer des factures basées sur le budget/l'avancement

Limitations d'Accelo

Trop complexe pour les petites entreprises

L'application mobile n'est pas entièrement fonctionnelle

Accelo prix

**Essai gratuit de 7 jours

Professionnel : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Entreprises : Tarifs personnalisés

: Tarifs personnalisés Avancé : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Elite : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (502 commentaires)

: 4.4/5 (502 commentaires) Capterra : 4.5/5 (172 commentaires)

7. Wrike - Le meilleur pour une gestion de projet polyvalente

le projet est en cours d'élaboration il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Wrike est un outil de gestion du travail qui vous permet de choisir parmi une gamme de modèles personnalisés, d'automatiser la prise de travail grâce à des formulaires de demande dynamiques, et bien plus encore.

L'outil vous permet de voir la charge de travail de l'équipe en un coup d'œil, offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel (pensez aux commentaires et au marquage) et facilite les ajustements à la volée grâce à une simple fonction de glisser-déposer.

Wrike s'intègre également à plus de 400 outils et logiciels tiers nécessaires à la gestion de projets, tels qu'Adobe, Jira et OneDrive.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Sauvegarde des tâches, projets et dossiers récurrents

Voir les capacités individuelles de chaque membre de l'équipe pour les meilleurs résultatsutilisation des ressources* Créer des tableaux de bord personnalisables

Automatiser les flux de travail récurrents

Vérifier les rapports d'audit à la demande

Accéder à l'outil sur l'application mobile

Limitations de Wrike

La version gratuite n'offre pas de fonctionnalités de suivi du temps de travail

Pas d'outil de facturation intégré

Il y a une courbe d'apprentissage associée

Tarification de Wrike

Gratuit pour toujours

Équipe : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Entreprise : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Pinnacle : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (3 679 commentaires)

: 4.2/5 (3 679 commentaires) Capterra : 4.3/5 (2 629 commentaires)

8. Asana - Le meilleur pour la gestion du travail

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'Asana la santé de l'homme et de la femme Asana est une solution de gestion du travail alimentée par l'IA. Cet outil aide les responsables à suivre de près tous les projets en cours dans l'entreprise.

Toutes ses fonctionnalités sont axées sur la programmation, la planification et la facilitation des flux de travail afin de maximiser l'efficacité. L'une des fonctionnalités uniques d'Asana - les objectifs - vous permet de diviser les grands objectifs en missions plus petites pour vous aider à les exécuter et à les suivre plus efficacement.

Lorsque vous gérez des projets complexes ou plusieurs équipes, la fonction Portefeuilles d'Asana peut s'avérer utile. Elle vous permet d'avoir une vue d'ensemble, de suivre la progression des projets connectés et de planifier stratégiquement l'allocation des ressources pour obtenir des résultats optimaux.

Asana s'intègre également à des plateformes majeures telles que Microsoft Teams, Nave, MailChimp et Mosaic.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Glisser-déposer des tâches pour gérer la charge de travail

Mesure de la durée réelle du projet par rapport à la durée estimée

Partagez vos données avec plus de 270 outils tels que Slack et Microsoft Teams

Accédez à des graphiques et à des informations en temps réel

Utilisez la fonction de dépendance des tâches pour suivre et éviter les conflits de planification

Limitations d'Asana

L'interface est difficile à naviguer

Aucun accès hors ligne n'est disponible

Tarifs d'Asana

Gratuit pour toujours

Démarrage : 13,49 $/mois par utilisateur

: 13,49 $/mois par utilisateur Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

: 30,49 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (9 988 commentaires)

: 4.3/5 (9 988 commentaires) Capterra : 4.5/5 (12 612 commentaires)

9. ClickTime - Le meilleur pour la gestion des feuilles de temps

le projet est en cours d'élaboration le temps de clic est le temps de l'action Si vous cherchez un outil robuste pour la gestion des feuilles de temps, ClickTime est une option à explorer.

ClickTime offre des fonctionnalités avancées de suivi du temps et de budgétisation. De la gestion des projets individuels à celle des ressources globales, ClickTime facilite tout.

Il offre également des paramètres avancés et des informations sur vos flux de travail. Par exemple, vous pouvez définir des taux de facturation uniques pour les membres de l'équipe, les rôles ou les projets en fonction de leurs compétences spécialisées. L'outil suit les heures facturables et vous aide à contrôler la rentabilité du projet, en évitant les dépassements de budget.

ClickTime dispose également d'une application mobile pour les utilisateurs d'Android et d'iOS.

Les meilleures fonctionnalités de ClickTime

Contrôle de la charge de travail du personnel pour une répartition efficace

Prévoir la disponibilité du personnel

Accéder à une visibilité en temps réel de l'avancement des projets

Obtenir des informations sur la performance et la rentabilité

S'intégrer à des outils tels que Slack, Sage et BambooHR

Limitations de ClickTime

Planification des ressources Kantata est un outil tout-en-un qui permet de rationaliser les différentes activités de gestion des ressources, des finances et des projets d'une organisation. L'atout principal de ce logiciel est sa fonction innovante de prévision des ressources.

Elle vous permet de comprendre le coût réel des ressources par rapport au revenu total du projet pour une répartition rentable des tâches.

Kantata simplifie également le processus de travail avec des ressources externes comme les freelances ou les entrepreneurs. Vous pouvez inviter des ressources externes en tant que "partenaires" et leur attribuer des tâches directement au sein de la plateforme.

Kantata s'intègre également à un large éventail d'outils et de plateformes tels que Salesforce, Netsuite et Xero. En bref, il s'agit d'une alternative fiable à Resource Guru.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata

Gérer les délais, les demandes et les retours des projets

Planifier et mieux répartir la charge de travail grâce à la mise en correspondance de l'inventaire des compétences

Configurer les recommandations de ressources en fonction des données

Utiliser des outils visuels tels que des calendriers et des tableaux de bord

Limites de Kantata

L'interface utilisateur est lente

La saisie des temps est faible et mal conçue

Le détail des prix n'est pas disponible

Kantata pricing

Tarification personnalisée

Kantata ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (1 401 commentaires)

: 4.2/5 (1 401 commentaires) Capterra : 4.2/5 (613 critiques)

Démarrez la gestion efficace de vos ressources avec ClickUp

La gestion des ressources est une activité commerciale dynamique. Les risques de sous-utilisation ou de surutilisation sont élevés si vous ne prenez pas de décisions éclairées.

Bien que Resource Guru soit utile dans une certaine mesure, la vérité est qu'il n'est pas à la hauteur sur certains points.

C'est là que Gestion des ressources ClickUp aide ! De la maximisation de l'utilisation des ressources à l'optimisation du temps, ClickUp est la meilleure solution de gestion des ressources pour les chefs de projet disponible sur le marché aujourd'hui.

Alors dépêchez-vous - obtenez ClickUp aujourd'hui gratuitement. Inscrivez-vous ici !