10 meilleurs logiciels de suivi des ressources pour les entreprises en 2024

En tant que gestionnaire de projet, vous avez peut-être l'impression de jongler avec une douzaine de tâches les yeux bandés. C'est ce que la gestion des ressources sans logiciel de suivi.

Les logiciels de suivi des ressources sont vos yeux, ils vous donnent une image claire des compétences, de la disponibilité et de la charge de travail de votre équipe pour les projets, l'équipement et les finances.

Sans lui, vous risquez de surréserver des employés, de sous-utiliser les ressources disponibles et de rencontrer des obstacles inattendus qui retardent les projets et réduisent les bénéfices.

Alors, au lieu de laisser les choses au hasard et d'espérer que vos ressources s'alignent parfaitement, trouvez un logiciel de suivi des ressources parmi les 10 meilleurs.

Ne vous inquiétez pas ! Nous sommes là pour vous aider. Mais commençons par déterminer ce dont vous avez besoin.

Que rechercher dans un logiciel de suivi des ressources ?

Les logiciels de suivi des ressources sont pratiques pour optimiser la planification des projets, l'affectation des équipes et l'efficacité globale. Mais qu'est-ce qui fait un logiciel de suivi des ressources idéal ? Voici une analyse des éléments clés que vous devriez rechercher :

Affichage centralisé: Il agit comme une source unique de vérité, fournissant un aperçu clair de toutes vos ressources, y compris le personnel, l'équipement et le budget

Les 10 meilleurs logiciels de suivi des ressources à utiliser en 2024

Obtenir un logiciel de suivi des ressources est un investissement unique qui améliorera votre productivité et vos niveaux de gestion du travail. Vous devez vous assurer que le logiciel choisi s'aligne bien avec la taille de votre équipe, votre budget et vos outils existants.

Maintenant que vous connaissez les avantages d'un outil de gestion des ressources et d'un logiciel de suivi, examinons les 10 meilleurs logiciels de gestion des ressources disponibles sur le marché.

1. ClickUp

Suivez la charge de travail de votre équipe, déléguez judicieusement les tâches et gérez les obstacles grâce aux tableaux de bord ClickUp Logiciel de gestion des ressources ClickUp est un outil de suivi des ressources et une plateforme complète de collaboration et de productivité.

Vous pouvez améliorer vos flux de travail quotidiens en affichant une vue centralisée de toutes vos activités avec 15+ flexibles Affichages ClickUp . Cela inclut la gestion de la charge de travail, les rapports, les analyses, les tâches assignées et le temps passé sur chaque tâche accessible sur différents appareils.

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez créer votre centre de contrôle de mission avec plus de 50 widgets tels que des diagrammes personnalisés, des sprints, un suivi de la progression, un suivi du temps, une charge de travail, une vue d'ensemble du projet, et bien plus encore. API ClickUp vous permet d'ajouter des éléments de marque et de vous approprier le logiciel.

Ajouter plus de 1000 Modèles ClickUp au logiciel existant pour allouer des ressources, planifier un projet, gérer des tâches au sein de différents services, planifier un évènement, ou gérer n'importe quel projet !

Pour faciliter vos efforts de forfaits de ressources, utilisez Le modèle de planification des ressources de ClickUp . Ce modèle a été conçu pour vous aider à planifier, suivre et optimiser vos ressources.

Ce modèle vous permet de créer des tâches pour chaque objectif de planification des ressources, d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, de fixer des échéanciers et de suivre la progression des tâches à l'aide de cinq statuts.

Vous pouvez également mettre en place des notifications pour rester informé, organiser des réunions régulières pour réduire les blocages et surveiller ou analyser les tâches pour garantir une productivité maximale.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez votre flux de travail pour gérer les actifs, les stocks, les espaces de bureau, les équipements de l'entreprise et les tâches de l'équipe

UtiliserClickUp Brainpour automatiser les résumés de projets, les mises à jour de projets et les rapports de statut et créer des modèles pour n'importe quelle utilisation

Envoyez et recevez des e-mails directement depuis l'intérieur de l'application ClickUp e-mail pour organiser la communication avec vos partenaires, fournisseurs et clients

Décomposer les projets en actions réalisablesTâches ClickUp et sous-tâches, attribuez-les à votre équipe et ajoutez des checklists et des dépendances pour obtenir des processus et des critères d'acceptation clairs

Ajoutez des commentaires pour clarifier ce qui doit être fait, partagez des pièces jointes, assignez des éléments d'action aux membres de l'équipe et créez des canaux dansClickUp Discuter pour avoir des discussions en temps réel et comprendre la disponibilité des ressources

Suivez le temps, définissez des estimations, ajoutez des notes, affichez des rapports et attribuez du temps à chaque tâche de vos équipes depuis n'importe où grâce à l'applicationSuivi du temps ClickUpfonctionnalité

Intégrez plus de 1000 outils et applications avecIntégrations ClickUp comme Asana, Trello, Airtable et Jira Software

Limites de ClickUp

L'utilisation de l'outil à son plein potentiel peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs en raison de la surcharge de fonctionnalités

Toutes les fonctionnalités n'ont pas été intégrées à l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Kantata

via Kantata Kantata va au-delà du simple suivi des ressources et agit comme une centrale d'automatisation des services professionnels (PSA) explicitement conçue pour les agences, les cabinets de conseil et autres organisations de PSA.

Ce logiciel se concentre sur l'optimisation de l'ensemble du cycle de vie du projet, de le chargement des ressources et l'allocation à la gestion financière et aux relations avec les clients.

Kantata meilleures fonctionnalités

Associez les bonnes personnes aux bons projets en fonction de leurs compétences et de leur expertise spécifiques

Obtenez une image claire et en temps réel de la charge de travail de votre équipe, de la progression des projets et de l'utilisation des ressources

Prévoir les besoins futurs en ressources et planifier de manière proactive la capacité des projets

Suivre les budgets, les coûts et la rentabilité des projets en temps réel, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur des données et d'améliorer le contrôle financier

Fournir aux clients un accès sécurisé aux mises à jour du projet, aux documents et aux outils de communication

Limites de Kantata

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur est dépassée et n'est pas aussi intuitive que d'autres solutions logicielles modernes

Certains utilisateurs font état d'expériences mitigées avec le service client, rapportant des difficultés occasionnelles à obtenir une assistance rapide et efficace

Prix de Kantata

Prix personnalisés

G2: 4.2/5 (1 000+ commentaires)

4.2/5 (1 000+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (600+ commentaires)

3. Flotteur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-187-1400x774.png Float.com /$$$img/

via Flottant Float est un outil de gestion des ressources conçu pour rationaliser la planification des projets, l'établissement des calendriers et l'affectation des ressources pour les entreprises de toutes tailles.

Il aide les organisations à optimiser leur capacité de leur équipe et s'assurer que les bonnes personnes travaillent sur les bonnes tâches au bon moment.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Affichez une vue claire dedisponibilité des ressourcesdes compétences et de la charge de travail actuelle grâce à son interface interactive

Planifier les tâches et les ressources par le biais d'une interface de type "glisser-déposer"

Créez différents scénarios de projet et prévoyez les besoins potentiels en ressources

Suivez directement le temps passé sur les tâches

Obtenez un flux de travail et un échange de données centralisés en intégrant la plateforme à divers outils de gestion de projet et de communication

Limites du flottement

La structure tarifaire pourrait ne pas convenir à toutes les entreprises, en particulier aux petites équipes ou à celles dont le budget est serré

Bien que Float propose une application mobile, certains utilisateurs la trouvent moins riche en fonctionnalités et moins conviviale que la version de bureau

Prix de Float

Starter: $7.50/utilisateur par mois

$7.50/utilisateur par mois Pro: $12.50/utilisateur par mois

$12.50/utilisateur par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4. Saviom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-188.png Saviom /$$$img/

via Saviom Saviom aspire à être une solution futuriste pour les entreprises qui cherchent à débloquer le plein potentiel de leur main-d'œuvre.

Fondée par des entrepreneurs visionnaires, Saviom s'enorgueillit de plus de 22 ans d'expérience et d'une clientèle qui comprend des entreprises du Fortune 500.

En plus de vous aider à suivre vos ressources, Saviom offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion de projet , l'allocation en fonction des compétences, les capacités de prévision et les rapports en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Saviom

Configurez les plannings en fonction de divers facteurs, notamment l'équipe, le rôle, l'emplacement, le type de projet et les compétences disponibles

Exploitez les outils de prévision et de planification de la capacité pour aborder de manière proactive les lacunes potentielles et vous assurer que vous disposez des bonnes ressources au bon moment

Obtenez une image claire et dynamique de l'utilisation de vos ressources grâce à des tableaux de bord en temps réel et à des rapports personnalisables

Prévoir l'utilisation des ressources facturables et identifier les opportunités de mobiliser les ressources du travail non facturable au travail facturable

Limites de Saviom

Les fonctionnalités avancées peuvent impliquer une courbe d'apprentissage plus prononcée par rapport aux outils de gestion des ressources plus simples

Certains utilisateurs signalent que les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à leurs attentes

Prix de Saviom

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (20+ commentaires)

5. Hub Planner

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-189-1400x663.png Hub Planner /$$$img/

via Planificateur de hub Hub Planner adopte une approche centrée sur les ressources, soulignant l'importance d'optimiser les compétences individuelles et de maximiser le potentiel de l'équipe.

Il s'adresse aux entreprises de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises, en offrant une interface conviviale et des fonctionnalités complètes.

Effacées des outils priorisant la gestion de projet, Hub Planner se concentre sur l'autonomisation de votre équipe, en fournissant une visibilité claire sur leur disponibilité, leurs compétences et leur charge de travail.

Cette approche centrée sur l'humain aide les entreprises à créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, prévient l'épuisement professionnel et améliore la productivité des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Hub Planner

Visualisez la disponibilité de votre équipe en temps réel avec une carte de chaleur dynamique, qui est un système intuitif de code couleur

Rationalisez le processus de demande et d'approbation des congés grâce à une fonctionnalité dédiée à la gestion des vacances et des congés payés

Associez les bonnes personnes aux bonnes tâches en fonction de leurs compétences et de leur expérience uniques

Adaptez la plateforme à vos flux de travail spécifiques en ajoutant des champs personnalisés, et explorez des fonctionnalités avancées telles que les taux de facturation et la gestion des budgets, les groupes intelligents et les jours fériés mondiaux grâce à la bibliothèque d'extensions

Accédez aux plannings et, suivez le temps et communiquez avec votre équipe, le tout depuis votre appareil mobile

Limites de Hub Planner

Certains utilisateurs pourraient trouver l'interface visuellement moins attrayante ou moins personnalisable

Ceux qui gèrent de grandes équipes ou des projets complexes signalent des limites à l'évolutivité

Prix du Hub Planner

Plug & Play: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Premium: 18$/utilisateur par mois,

18$/utilisateur par mois, Business Leader: Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

6. Mosaïque

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-190-1400x880.png Mosaïque /$$$img/

via Mosaïque Mosaic App est une solution sophistiquée alimentée par l'IA qui révolutionne la façon dont les entreprises gèrent leur actif le plus précieux - les personnes.

Elle vise à transcender les limites des feuilles de calcul traditionnelles et des logiciels génériques grâce à l'intelligence artificielle pour offrir une visibilité, un contrôle et une efficacité accrus dans l'allocation des ressources.

Qu'il s'agisse de rationaliser l'allocation des ressources d'un projet et de stimuler la productivité des équipes, d'assurer une facturation précise ou de prévoir les besoins futurs, Mosaic App aide les gestionnaires de projet en tant que partenaires stratégiques dans la gestion des ressources.

Mosaic meilleures fonctionnalités

Obtenez des informations en temps réel sur la disponibilité des membres de l'équipe, la distribution de la charge de travail, les lacunes en matière de compétences et les goulets d'étranglement potentiels du projet

Suivez les coûts du projet, analysez la rentabilité des ressources et générez des factures précises, le tout au sein d'une plateforme unifiée

Utiliser des tableaux de bord, des rapports et des champs de données personnalisables qui garantissent que les informations pertinentes sont facilement disponibles pour une prise de décision éclairée à tous les niveaux de l'organisation

Restez informé, aligné et productif grâce aux mises à jour en temps réel, aux fonctionnalités collaboratives et à l'accessibilité mobile

Limites de Mosaic

Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données

Il pourrait nécessiter une configuration ou une personnalisation supplémentaire pour répondre aux besoins spécifiques de certaines industries avec des flux de travail uniques

Prix de Mosaic

Forfait de démarrage: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pro Plan: Prix personnalisé

Prix personnalisé Plan Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (Pas assez de commentaires)

4.4/5 (Pas assez de commentaires) Capterra: 4.4/5 (30+ commentaires)

7. Gourou des ressources

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-191-1400x757.png Gourou des ressources /$$$img/

via Gourou de la ressource Réputé pour sa simplicité et sa convivialité, Resource Guru donne des moyens aux entreprises de toutes tailles, des solopreneurs aux grandes entreprises. Vous pouvez utiliser cet outil pour rationaliser l'allocation des ressources et optimiser l'efficacité des projets.

Il adopte une approche minimaliste, en se concentrant sur les fonctions essentielles nécessaires à une planification efficace des ressources et à la gestion des équipes. Son interface intuitive et sa fonction de glisser-déposer le rendent facile à apprendre et à utiliser, permettant aux équipes de devenir rapidement compétentes dans la gestion de leurs plannings et de leurs charges de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Resource Guru

Bénéficiez d'une interface épurée et d'une fonction de glisser-déposer qui font du logiciel une plateforme facile à utiliser, même pour les utilisateurs non techniques

Générer des rapports personnalisables et des tableaux de bord perspicaces pour obtenir des informations précieuses sur l'utilisation des ressources, la progression des projets et la performance des équipes

Le flux de travail d'approbation des réservations facilite le processus de demande de ressources pour des projets spécifiques en établissant une chaîne d'approbation transparente

L'intégrer à divers outils d'entreprise populaires, y compris les calendriers, les logiciels de comptabilité et les outils de gestion de projet

Limites de Resource Guru

Les utilisateurs à la recherche de rapports hautement personnalisés ou d'analyses de données approfondies pourraient trouver qu'il manque de fonctions avancées

Certains utilisateurs peuvent trouver que l'interface manque d'options de personnalisation par rapport à d'autres solutions logicielles modernes

Prix de Resource Guru

Forfait Grasshopper: 5 $/utilisateur par mois

5 $/utilisateur par mois Forfait Blackbelt: 8$/utilisateur par mois

8$/utilisateur par mois Forfait Maître: 12 $/utilisateur par mois

G2: 4.7/5 (300+ reviews)

4.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

8. Paymo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-192.png Paymo /$$$img/

via Paymo Paymo transcende les limites des outils à facette unique en offrant une suite complète de fonctionnalités englobant la gestion des tâches, la planification des équipes, le suivi du temps et la facturation des clients.

Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui vous permet de gérer l'ensemble du cycle de vie de vos projets à partir d'un hub central. Cette approche rationalisée élimine le besoin de jongler avec plusieurs outils, minimise les silos de données et favorise une efficacité et une collaboration accrues au sein des équipes.

Paymo meilleures fonctionnalités

Consolidez les fonctions essentielles telles que la gestion des tâches, la planification des équipes, le suivi du temps et la facturation des clients dans un hub central

Organisez les tâches de manière efficace grâce à des tableaux Kanban visuels. Faites glisser les tâches entre les différentes étapes (À faire, En cours et Terminé) pour visualiser le flux de travail, identifier les goulots d'étranglement et suivre la progression en un coup d'œil

Utilisez plusieurs options de suivi du temps, notamment les chronomètres manuels, le suivi automatique et les entrées hors ligne

Générer des factures à l'aide de l'automatisation et du traitement des paiements sur la base du temps suivi et des dépenses et accepter les paiements en ligne des clients directement au sein de la plateforme

Limites de Paymo

Pourrait ne pas être aussi robuste que les outils de gestion de projet dédiés lorsqu'il s'agit de projets à grande échelle avec des dépendances complexes

Certains utilisateurs signalent que l'application mobile comporte moins de fonctionnalités que la plateforme web

Prix de Paymo

Free Forever

Débutant: 9,9 $/utilisateur par mois

9,9 $/utilisateur par mois Petite entreprise: $15.9/utilisateur par mois

$15.9/utilisateur par mois Business: $23.9/utilisateur par mois

G2: 4.6/5 (500+ reviews)

4.6/5 (500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

9. ClickTime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-193.png Temps de clic /$$$img/

via Temps de clic Depuis 1999, ClickTime s'est fait une place dans le paysage du suivi du temps et de la gestion des ressources. Il va au-delà des feuilles de temps de base en offrant une suite robuste de fonctionnalités, y compris le suivi du temps, la gestion de projet, la gestion des dépenses et des rapports perspicaces.

ClickTime se différencie par ses tableaux de bord personnalisables et ses flux de travail automatisés, qui simplifient l'entrée et l'analyse des données tout en vous faisant gagner un temps précieux et en minimisant le risque d'erreurs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickTime

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs clés et obtenir des informations en temps réel sur la progression du projet, les performances de l'équipe et l'utilisation des ressources

Automatisation des flux de travail, rationalisation de l'entrée et de l'analyse des données, gain de temps et réduction des erreurs

Intégrer ClickTime à divers outils d'entreprise populaires, y compris les logiciels de compte, les plates-formes de gestion de projet et les systèmes de gestion de la relation client

Suivez le temps avec précision grâce à diverses méthodes, notamment les chronomètres manuels, le suivi automatique du temps et l'intégration d'applications mobiles

Joindre des pièces jointes et gérer les remboursements qui assurent un suivi précis des dépenses et une gestion financière rationalisée

Limites de ClickTime

Il pourrait ne pas être aussi robuste que les outils de gestion de projet dédiés

Les entreprises qui ont besoin d'une collaboration étendue avec leurs clients peuvent trouver qu'il manque des fonctionnalités dédiées à une communication transparente avec les clients

Prix de ClickTime

Démarrage: 13 $/utilisateur par mois

13 $/utilisateur par mois Teams: $17/utilisateur par mois

$17/utilisateur par mois Premium: 28$/utilisateur par mois

28$/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (700+ commentaires)

4.6/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

10. Parallaxe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-194.png Parallaxe /$$$img/

via Parallaxe Parallax est une plateforme stratégique et axée sur les données spécialement conçue pour les organisations de services numériques. Elle donne aux agences, aux cabinets de conseil et aux studios de développement les moyens d'assurer la gestion des ressources à l'épreuve du temps grâce aux prévisions, à l'optimisation et aux informations financières.

Parallax adopte une approche holistique qui s'intègre parfaitement à vos flux de travail existants, en tenant compte de la disponibilité des équipes, des compétences, des demandes de projets et des objectifs financiers.

Cette approche centrée sur les données distingue Parallax. Elle exploite les données historiques, les connaissances en temps réel et les capacités de prévision pour planifier les projets de manière proactive, identifier les lacunes potentielles en matière de capacité des ressources et assurer une répartition optimale des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Parallax

Créez différents scénarios de projet et prévoyez les besoins potentiels en ressources

Suivez les budgets, les coûts et la rentabilité des projets en temps réel

Obtenez une visibilité claire de l'utilisation de votre équipe en temps réel

Générez des rapports personnalisables et des tableaux de bord pertinents pour obtenir des informations précieuses sur l'utilisation des ressources, la performance du projet et la productivité de l'équipe

Renforcer la transparence et la collaboration avec les clients en utilisant des portails clients et des options de visibilité sur les projets

Limites de Parallax

L'approche axée sur les données et les fonctions avancées peuvent impliquer une courbe d'apprentissage plus prononcée par rapport aux outils de gestion des ressources plus simples

Contrairement aux logiciels de gestion de ressources dédiés, Parallax est spécifiquement conçu pour les organisations de services numériques

Prix de Parallax

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.4/5 (40+ commentaires)

Améliorez la productivité de votre équipe avec ClickUp

Maintenant que vous avez comparé les 10 meilleures solutions de gestion des ressources humaines, vous pouvez mieux comprendre comment ces outils et applications agissent et comment ils peuvent vous aider à optimiser les flux de travail, à identifier les domaines d'amélioration et à renforcer la prise de décision basée sur les données.

Mais si vous souhaitez tirer parti d'un logiciel qui s'intègre à votre outil de gestion de projet au sens large, pensez à ClickUp ! Avec ClickUp, vous bénéficierez de fonctions supplémentaires telles que la gestion des tâches, les outils de communication et le partage de documents. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ! Choisissez une solution complète pour gérer et optimiser la charge de travail de votre équipe et garantir une utilisation efficace des ressources !