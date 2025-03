Optimiser les flux de travail grâce au développement logiciel agile

vous voulez comprendre le développement logiciel agile et les outils dont vous avez besoin pour le mettre en œuvre ?

Le développement agile de logiciels est l'un des moyens les plus efficaces de rationaliser les processus de travail et de répondre aux besoins des clients.

Mon travail consiste à diviser votre processus de développement en plus petites parties appelées "sprints", sur lesquelles vous travaillez à intervalles d'une à deux semaines. Cela vous permet d'intégrer progressivement les commentaires des clients afin de créer un meilleur produit.

mais qu'est-ce que c'est et comment le faire ?

Dans ce guide, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur la méthode Agile le développement de logiciels pour vous aider à le mettre en œuvre efficacement.

Nous mettrons même l'accent sur les meilleur logiciel Agile pour 2021 afin de vous aider à démarrer le plus facilement possible !

Pourquoi l'approche Agile est-elle si populaire ?

Il y a une raison simple pour laquelle Agile est si populaire :

elle rend la vie beaucoup plus facile à votre équipe de développement de logiciels et à vos clients !

comment ?

En divisant votre projet logiciel en cycles plus petits, vous augmentez la flexibilité de votre projet. Votre équipe de développement n'a plus besoin d'apporter des modifications à l'ensemble de votre projet : elle ne le fait que pour un seul cycle de développement.

Ainsi, en cas de problème, vous ne refaites pas tout, comme ce film Sonic qui a dû être réanimé achevé !

En outre, en impliquant vos clients dans le processus de développement de votre logiciel, vous êtes en mesure de créer un produit final qui reflète fidèlement leurs besoins et leurs souhaits.

Qu'est-ce que le Manifeste Agile ?

En 2001, 17 développeurs de logiciels, dont Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber et Alistair Cockburn, se sont réunis pour créer un bref document définissant ce que devrait être la méthode Agile.

Afin de comprendre la Le développement logiciel agile pour mieux comprendre le cycle de vie du logiciel Agile, il est important de passer en revue le Manifeste Agile.

Il s'agit d'une synthèse rapide des principes qui guident le modèle Agile.

Quels sont les 12 principes du modèle Agile ?

Ces 12 principes Agile, selon le Agile Alliance :

Livraison continue

Maîtriser le changement

Livraison fréquente

Les entreprises et les développeurs travaillent ensemble

Des individus motivés

Discussion en face à face

Logiciel de travail

Développement durable

Excellence technique

Simplicité

Équipes auto-organisées

Ajustements réguliers

Examinons de plus près chaque principe agile :

A. Principes de la satisfaction client Agile

La satisfaction du client doit toujours être votre priorité absolue. Le seul moyen d'y parvenir est del'amélioration continue par le biais d'un développement piloté par les tests. Acceptez toujours les changements d'exigences, même s'ils interviennent vers la fin du processus de développement. Ces changements itératifs (récurrents) vous aident à toujours répondre aux besoins du client. Livrez souvent des logiciels et des services qui fonctionnent. Livrer fréquemment des logiciels aux clients est le seul moyen d'obtenir un retour d'information continu.

B. Principes de la qualité agile

Votre principale mesure de réussite est le développement d'un logiciel qui fonctionne et qui répond avec précision aux attentes du client. Visez un développement durable piloté par les tests. Votre équipe doit être en mesure de maintenir la qualité de vos processus incrémentiels et itératifs tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC). Un engagement continu en faveur de l'excellence technique et d'une conception simple vous aide à vous adapter aux commentaires des clients et à satisfaire leurs besoins.

C. Principes du travail en équipe agile

Les développeurs agiles et les parties prenantes du projet doivent collaborer activement pour comprendre clairement les commentaires des clients et les mettre en œuvre. Il faut toujours construire des logiciels de travail autour de personnes motivées et leur donner l'environnement Agile dont elles ont besoin pour faire le travail terminé. Une discussion en face à face, en personne, est le moyen le plus efficace de collaborer sur le DevOps Agile. Le meilleur travail de projet provient d'équipes qui s'organisent elles-mêmes. Quand Les équipes agiles se gèrent elles-mêmes, elles peuvent progresser rapidement.

D. Principes de la gestion agile

La simplicité est un élément essentiel de la gestion de projet Agile. La simplicité peut être affichée comme la réduction de toutes les étapes et procédures inutiles de votre processus de développement Agile N'oubliez pas d'évaluer constamment la progression de votre équipe à intervalles réguliers. Cela vous permettra d'affiner chaque sprint et processus à venir.

Quelles sont les différentes méthodologies agiles ?

Si le développement logiciel Agile est un processus de développement courant en soi, il constitue également la base de nombreuses autres méthodologies de développement logiciel.

Pensez-y de cette façon : Agile a tout commencé et tout le monde l'a tellement aimé qu'ils ont voulu essayer leurs propres versions !

Heureusement, ces versions ne sont pas aussi $$$ahem\a amateurs que cela :

Voici un examen plus approfondi de quelques méthodes populaires basées sur l'idée Agile :

Quelle est la méthodologie Agile la plus populaire ? Scrum est l'une des méthodologies Agile les plus populaires.

Une équipe Scrum est une équipe de interfonctionnelle équipe qui se compose généralement de 5 à 7 développeurs de logiciels expérimentés et autonomes. Dirigés par un Scrum master, ils n'ont pas besoin de beaucoup de supervision en raison de la taille réduite de leur équipe et sont capables de travailler seuls sur des projets technologiques complexes.

!

Comme pour toute autre approche Agile, la Méthodologie Scrum décompose le cycle de vie d'un produit en sprints plus petits afin d'intégrer le retour d'information de l'utilisateur final à différents niveaux du processus de développement.

L'équipe Scrum organise également des réunions spéciales appelées Scrum cérémonies qui comprennent le compte rendu quotidien, le forfait de sprint, revue de sprint et rétrospective du sprint.

L'équipe Scrum étant généralement très expérimentée, cette méthodologie de développement logiciel est la mieux adaptée à un projet logiciel très complexe dont le cycle de vie évolue et change constamment.

En fait, nous sommes presque sûrs que Scrum aurait pu gérer tous les rebondissements et les changements de la dernière saison de Game of Thrones !

Si seulement ils avaient pris en compte les commentaires des clients sur cette saison lors de sa réalisation...ugh.

curieux de connaître la gestion de projet Scrum ?

Qu'est-ce que le développement logiciel Kanban ?

Le développement logiciel Kanban est une excellente approche Agile à dominante visuelle.

La plupart des équipes de projet utilisent le développement logiciel Kanban pour visualiser la progression de leur projet et faire rapidement le point sur leurs produits livrables. Dans la méthode Kanban, toutes vos tâches sont disposées sur un Tableau Kanban où vous pouvez les déplacer et procéder rapidement à des ajustements.

Cette méthodologie de développement de logiciels est basée sur trois principes agiles :

Visualisez toujours votre flux de travail pour faire facilement le point sur les développements

Limitez le nombre de tâches en cours (WIP) afin de rationaliser vos activités

Créez une approche itérative axée sur les tests et le développement des tâches à haute priorité d'abord, avant de passer à vos tâches moins essentielles

?

Qu'est-ce que le développement logiciel Lean ?

Le développement logiciel allégé est une autre méthodologie de développement basée sur la méthode Agile très répandue.

Le développement de logiciels Lean se caractérise par la réduction au minimum de toutes les activités inutiles et inutilisables dans votre flux de travail de développement.

le développement de logiciels allégés est caractérisé par la réduction des activités inutiles dans votre flux de travail de développement

Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans le cadre du développement allégé !

L'objectif du développement Lean est de simplifier et de raccourcir votre cycle de développement tout en offrant à vos clients le meilleur système logiciel Lean possible.

C'est comme un régime draconien pour votre projet - en éliminant tous les excès. Mon travail, c'est un régime d'urgence qui fonctionne !

Qu'est-ce que la méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM) ?

DSDM est un cadre Agile axé sur la fourniture d'avantages pour l'entreprise stratégiquement alignés pour le meilleur retour sur investissement possible.

La méthode de développement fait cela en décomposant votre projet en quatre types d'exigences fonctionnelles par ordre décroissant de priorité :

Doit avoir (M)

Doit avoir (S)

Pourrait avoir (C)

Ne pas avoir (W)

En affectant vos ressources aux éléments ayant la priorité la plus élevée, vous êtes en mesure d'obtenir la meilleure valeur entreprise de votre processus de développement.

Outre le processus de hiérarchisation, huit principes clés de la méthode Agile guident cette méthodologie de développement :

Se concentrer sur les besoins essentiels de l'entreprise

Respecter les délais

Collaborer souvent

Ne jamais faire de compromis sur la qualité du logiciel

Construire progressivement après avoir posé des paramètres solides

S'engager dans un développement et des tests itératifs

Communiquer clairement

Démontrez que vous maîtrisez tous vos processus

Qu'est-ce que la programmation extrême (XP) ?

La programmation extrême est l'une des méthodes de développement de logiciels les plus populaires. Son nom vient de la méthode qui consiste à pousser les pratiques régulières de développement de logiciels jusqu'à leurs limites extrêmes.

Et bien que son nom sonne comme s'il avait été conçu pour les fêtes de fraternité, il s'agit d'une méthodologie de développement Agile extrêmement technique.

La méthodologie de programmation Extreme se concentre sur :

La livraison fréquente de produits logiciels de haute qualité

L'intégration du retour d'information des clients dans tous les cycles de test des logiciels

Une collaboration continue avec des boucles de rétroaction rapides

Qu'est-ce que le développement piloté par les fonctionnalités (FDD) ?

Le mouvement Agile FDD a été lancé en 1997 comme l'une des premières méthodologies de développement logiciel basées sur la méthode Agile.

Comme les autres méthodes Agile, l'objectif ultime du FDD est de créer un produit de travail qui satisfasse les besoins d'un client. Elle le fait en s'attaquant à chaque fonctionnalité séparément et en obtenant les commentaires des clients à ce sujet.

Cette méthodologie de développement logiciel Agile se compose de six étapes clés :

Élaborer un modèle global Établir une liste de fonctionnalités Forfaitiser vos fonctionnalités Concevoir vos fonctionnalités Livrer vos fonctionnalités Obtenir un retour d'information sur vos fonctionnalités

Note: Il existe un grand nombre d'autres méthodologies Agile qui répondent à des besoins divers, notamment Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) et Scrumban.

Quels sont les avantages du travail agile ?

L'adoption d'une méthodologie de développement agile peut vous aider de multiples façons.

En voici quelques-unes avantages du développement Agile :

Meilleure satisfaction du client

Plus grande adaptabilité

Meilleure gestion du budget et du temps

Meilleure travail d'équipe Motivation accrue



Voyons maintenant en quoi ils sont importants pour votre entreprise :

1. Meilleure satisfaction des clients

Le meilleur aspect de la Agile DevOps est qu'il implique activement les clients dans le processus de développement de logiciels. Ainsi, au lieu de supposer ce qu'ils veulent, vous les impliquez réellement en tant que testeurs de conception et de développement de logiciels !

Cette intégration continue des commentaires des clients va rendre les tests de logiciels plus efficaces et vous aider à livrer un produit final dont ils sont satisfaits.

pour en revenir à l'exemple de Sonic que nous avons mentionné plus tôt, je dirais qu'il s'agit là d'un bon exemple

Si les producteurs avaient adopté la méthode Agile, ils auraient intégré le retour d'information des clients dans le processus de développement et évité tous les problèmes liés à la réanimation de l'ensemble !

Mais tout de même, bravo aux producteurs pour avoir écouté les fans. Contrairement à une certaine série fantastique qui ne va pas refaire sa dernière saison de sitôt..

2. Plus d'adaptabilité

Comme le processus Agile décompose votre projet en sprints, il s'agit d'une méthode de développement logiciel très adaptative.

Chaque fois que vous devez intégrer les commentaires des clients, vous n'avez pas besoin de refaire ou de modifier l'intégralité de votre projet ; il vous suffit de refaire les tests du logiciel pour un sprint. Cette approche incrémentale du développement d'applications permet de s'adapter plus facilement et plus rapidement à des changements soudains !

3. Meilleure gestion du budget et du temps

La modélisation Agile étant tellement adaptable, elle aide chaque développeur de logiciel à prendre des décisions rapides sur les compromis entre les contraintes de temps et de budget. Ainsi, vous bénéficierez de délais d'exécution plus rapides avec de meilleurs avantages en termes de coûts lors du développement d'une architecture logicielle !

4. Un meilleur travail d'équipe

Une méthodologie de développement Agile donne la priorité à la collaboration active de l'équipe, ce qui signifie qu'elle va faciliter un meilleur travail d'équipe. Chacun a un rôle important à jouer dans la programmation Agile et doit travailler ensemble lors du développement de logiciels.

5. Motivation accrue

Comme les DevOps Agiles se concentrent sur des cycles plus petits et à court terme, une équipe Agile peut achever des tâches rapidement pour ressentir un sentiment d'accomplissement. Cela peut les motiver à continuer à travailler dur tout en développant des logiciels à l'avenir !

Quand ne pas utiliser Agile ?

Bien que la méthodologie de développement logiciel Agile soit excellente pour votre entreprise et vos clients, vous ne pouvez pas l'utiliser pour tous les projets.

Vous ne tirerez probablement pas profit de l'approche Agile dans les situations suivantes :

Lorsque votre projet de développement logiciel n'est pas si urgent

Vous ne disposez pas d'une équipe de développement de logiciels talentueuse

Lorsqu'il n'y a pas de voie pour une collaboration continue avec les clients

Le meilleur logiciel agile pour vos activités de développement de produits

Si la méthode Agile peut vous aider à rationaliser votre processus de développement de logiciels, elle n'est pas suffisante en soi.

Il faut le bon outil pour appliquer la méthodologie !

Avec le bon Outil de gestion de projet agile, vous pourrez

Gérer les sprints

Suivre la progression du projet

Collaborer avec votre équipe

Impliquer activement les clients et les parties prenantes dans votre processus

Heureusement, ClickUp est l'outil de gestion de projet parfait pour gérer le processus Agile !

Qu'est-ce que c'est ? ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/devices-graphic.png Dispositifs ClickUp sur Alexa, ordinateur portable et iPad /$$img/ ClickUp est l'un des plus grands outils de gestion de projet Agile les mieux évalués au monde . Utilisé par Google, Webflow et Airbnb, il vous aidera à suivre votre processus de développement Agile et à gérer efficacement vos tâches et vos sprints.

Voici un aperçu plus détaillé de la manière dont ClickUp peut vous aider à mettre en œuvre des pratiques agiles :

1. Gérer les différentes exigences d'un projet Agile avec des affichages multiples

l'état d'esprit Agile consiste à s'adapter aux changements, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi votre environnement Agile doit également refléter cet état d'esprit !

Heureusement, c'est exactement ce que ClickUp vous offre.

Au lieu d'utiliser un outil de gestion de projet Agile qui vous oblige à vous y adapter, ClickUp vous offre de multiples affichages à adapter à votre équipe !

C'est comme si les producteurs de Game of Thrones vous donnaient la possibilité de choisir qui doit s'asseoir sur le trône ! Plus de débats ni de désaccords - chacun obtiendrait ce qu'il voulait.

Voici un examen plus approfondi de ces affichages et de la manière dont ils créent un environnement agile prêt à gérer les pratiques agiles :

1) Affichages des tâches requises ClickUp dispose de deux affichages de tâches obligatoires pour s'adapter aux différentes approches de gestion de projet :

Vue Tableau Si vous êtes un adepte du processus Kanban, cet affichage est fait pour vous.

L'interface du tableau Kanban de ClickUp vous aide à déplacer les tâches, à afficher le statut des projets et à suivre rapidement votre processus de développement Agile. Il vous suffit de jeter un coup d'œil à votre Tableau Kanban pour déterminer les étapes de vos projets et les déplacer instantanément !

Nous sommes certains que vous ne vous lasserez pas de cet affichage.

Désolé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Tableau-View-2.0.png vue Tableau sur ClickUp /$$img/ Vue Liste C'est un bon affichage pour les personnes qui gèrent leur travail à l'aide de Style GTD les listes à faire. Ici, vos tâches sont répertoriées dans une simple checklist qui peut être cochée au fur et à mesure de votre progression.

Vous pouvez également utiliser la vue Liste pour suivre rapidement vos listes Sprint pour différentes tâches et histoires utilisateur. Comme elles sont toutes listées l'une après l'autre, vous pouvez les aborder dans l'ordre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/List-View-2.0.png affiche de la liste sur ClickUp /$$$img/

#

Vue Équipe La vue Équipe est la vue idéale pour tout chef de projet Agile ou pour tout Scrum master .

pourquoi ?

Il donne aux gestionnaires un aperçu de haut niveau de toutes les tâches sur lesquelles leur équipe de projet travaille actuellement. Les tâches du sprint étant classées par assigné, le gestionnaire de projet peut rapidement déterminer ce sur quoi tout le monde travaille et procéder à des ajustements de la charge de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Box-View-2.0.png Box Affiche 2.0 in ClickUp /$$$img/

#

Affichage du Calendrier L'affichage du Calendrier de ClickUp aide le Scrum master pendant les cycles de planification de sprint. Utilisez-le pour afficher toutes vos tâches à venir afin de développer un processus de planification de sprint efficace et précis.

Vous pouvez même l'utiliser pour identifier quand vous serez en mesure d'ajouter des éléments de votre calendrier carnet de commandes et programmer des marathons Netflix !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Flat-Calendrier-View-Transparent-Background-e1607625188490.png calendrier affiché dans ClickUp /$$img/

Pour plus de souplesse dans la planification des sprints, un manager peut afficher son calendrier sous la forme suivante :

Jours : Pour afficher les tâches du projet programmées à une date donnée

: Pour afficher les tâches du projet programmées à une date donnée 4 jours : pour afficher les tâches planifiées sur une période de quatre jours

: pour afficher les tâches planifiées sur une période de quatre jours Semaine : pour visualiser votre calendrier de sprint hebdomadaire

: pour visualiser votre calendrier de sprint hebdomadaire Mois: Pour consulter la feuille de route de votre projet de développement logiciel pour le mois suivant

#

Me Mode Le mode "Moi" de ClickUp ne met en évidence que les commentaires, les sous-tâches et les listes de tâches qui vous sont attribuées. Cela minimise les distractions et vous permet de mieux vous concentrer sur vos tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image6-7.png mode "moi" ClickUp /$$$img/

2. Suivez vos sprints de manière efficace avec Listes de sprints ClickUp permet d'ajouter des checklists à plusieurs projets, tâches et sous-tâches. Cela vous aide à créer des listes de sprint qui décomposent les livrables de votre projet pour un sprint. Vous pouvez ensuite facilement vérifier les éléments de ces listes au fur et à mesure de la progression de votre équipe.

Vous pouvez même ajouter des Points Scrum à chaque liste pour estimer le temps qu'il faudra pour réaliser le reste de votre carnet de commandes.

**_Attendez, c'est quoi les points Scrum ?

cet article explique cela et bien d'autres choses encore

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les points Scrum il s'agit d'un article qui explique cela et d'autres**[/%href/_](lesartefactsdeScrum) sont parfaits pour des aperçus visuels de haut niveau pour la gestion de projet Agile. Ajoutez vos listes de sprints et vos tâches à ces tableaux de bord pour voir rapidement comment les choses progressent.

tout sera votre propre centre de contrôle de mission, où vous pourrez observer tout ce qui se passe. Un peu comme l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux... mais sans le côté effrayant !

Quels sont les indicateurs Agile que vous pouvez utiliser pour vos rapports ?

Avec un logiciel de gestion de projet Agile, les propriétaires de produits ont accès à des indicateurs clés pour évaluer la réussite de leur projet Agile. Ces indicateurs incluent la vélocité, les burndowns, les burnups et les flux cumulés.

Voici comment ClickUp peut vous aider à les suivre Indicateurs agiles :

Velocity

ClickUp's Diagramme de vélocité vous aide à déterminer rapidement le taux d'achèvement de vos tâches. Vos tâches sont décomposées en intervalles hebdomadaires ou bihebdomadaires et leur vitesse moyenne est affichée.

En outre, ClickUp regroupe automatiquement les données de votre liste Sprints pour faciliter leur ajout à chaque diagramme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image3-4.png diagrammes de vélocité scrum /$$img/

Burndown Charts (diagrammes d'effondrement)

Les "Burndown Charts" de ClickUp vous aident à visualiser les performances de votre équipe par rapport à une cible. Ils vous indiquent la quantité de travail qu'il reste à faire.

Voici ce que le diagramme de ClickUp met en évidence :

Progression cible: Le rythme idéal d'achèvement des tâches nécessaire pour respecter vos réunions

Le rythme idéal d'achèvement des tâches nécessaire pour respecter vos réunions Progression projetée: Votre taux d'évaluation actuel basé sur les tâches achevées

Votre taux d'évaluation actuel basé sur les tâches achevées Actif: Le nombre de tâches que vous avez achevées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image11-5.png burndown charts scrum /$$img/

Burnup Charts (diagrammes d'épuisement)

Les diagrammes d'épuisement mettent en évidence ce qui a été achevé par rapport à ce qui reste à faire.

Ils vous aident à faire le point sur ce que vous avez accompli jusqu'à présent afin de motiver votre équipe Agile à respecter vos échéances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/burnup-points.png discussion en ligne sur le burnup /$$img/

Diagrammes de flux cumulatifs

Le diagramme de flux cumulatif de ClickUp vous aide à visualiser et à suivre la progression du projet dans le temps. Comme les tâches sont colorées en fonction de leur statut, vous pouvez facilement suivre votre backlog de sprint et l'achèvement du backlog de produit.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image17-6.png diagramme de flux cumulatif /$$img/

vous souhaitez suivre un cours accéléré sur les indicateurs Agile ? Consultez nos articles sur le flux cumulatif , la vie de l'homme est en train de changer ,*_ je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire * il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une société de gestion de l'information

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les données de la base de données de la base de données https://clickup.com/blog/agile/velocity-chart/ les cartes de vélocité /%href/

.

Chaque tâche ClickUp est accompagnée d'une section de commentaires dédiée pour aider votre équipe à échanger des documents, des idées et des mèmes !

Pour plus de collaboration, vous pouvez même étiqueter des personnes pour obtenir des mises à jour instantanées afin de faire avancer le projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image3-10.png commentaires ClickUp /$$$img/

ClickUp peut aussi intégrer avec des tonnes d'outils de communication comme Slack et Skype pour garantir une communication efficace en permanence !

La lenteur de la communication et du suivi est l'un des moyens les plus faciles de faire dérailler l'ingénierie logicielle.

Heureusement, ClickUp propose une solution simple pour accélérer les choses, à la manière d'une formule 1.

Cette solution logiciel de gestion de projet gratuit vous permet de convertir instantanément un commentaire en tâche et de l'attribuer aux membres de votre équipe. Le membre de l'équipe assigné en sera informé, et la tâche apparaîtra même dans ses notifications pour l'aider à démarrer.

À Terminé, il peut marquer le commentaire comme résolu afin d'éliminer tout abonné inutile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/assign-comments1.png Créez des sous-tâches en un seul clic /$$img/

6. Gérer les différentes étapes d'un projet Agile avec Statuts personnalisés Tous les projets de développement de logiciels Agile ne sont pas identiques.

C'est pourquoi votre outil de gestion de projet Agile ne peut pas non plus les traiter de la même manière !

Contrairement aux outils de gestion de projet traditionnels qui vous donnent un ensemble standard de statuts de projet, ClickUp vous permet de les personnaliser projet par projet !

De cette façon, vous n'êtes pas coincé avec un ensemble de statuts qui ne reflètent pas exactement les paramètres de votre projet.

Vous pouvez être aussi créatif et détaillé que vous le souhaitez - "Test bêta", "Programmation en binôme", "Brainstorming autour de quelques bières" - c'est vous qui décidez !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image13-6.png vue Tableau /$$img/

Mais ce ne sont pas là toutes les fonctionnalités de ClickUp.

ClickUp vous offre également des tonnes d'autres fonctionnalités pour gérer votre processus Agile, telles que :

Priorités : aidez vos développeurs à s'attaquer d'abord aux éléments les plus importants

Dépendances : aide vos développeurs Agile à toujours entreprendre les tâches dans la bonne commande

Diagrammes de Gantt : suivent la progression de votre projet sur un échéancier

Documents : créez et stockez une documentation détaillée sur votre entreprise et vos projets Agile

Rapports et informations détaillés : pour obtenir des informations détaillées sur vos développeurs Agile et votre entreprise

Des applications mobiles iOS et Android puissantes : vous aident à rester productif en mouvement

Conclusion

L'utilisation des méthodes agiles de développement de logiciels est l'un des moyens les plus simples de stimuler l'efficacité des projets et de mieux répondre aux besoins des clients.

Et tout comme "être agile" consiste à aller vite, "adopter Agile" consiste à s'adapter rapidement aux changements du projet tout en continuant à atteindre vos objets.

Et puisqu'il est impossible de gérer des projets agiles sans le bon outil agile, pourquoi ne pas vous inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ? Il rationalisera les choses pour vous rendre aussi agile qu'Usain Bolt tout en vous offrant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour mettre en œuvre Agile et connaître la même réussite que lui !