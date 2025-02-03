10 meilleures alternatives et concurrents à Teamwork en 2025

Depuis son lancement en 2007, Travail d'équipe est devenue une application populaire pour la collaboration d'équipe et la gestion de projet. Cela ne signifie pas que c'est la solution parfaite pour toutes les équipes. De nombreuses équipes cherchent des alternatives à Teamwork qui répondent mieux à leurs besoins et à leurs préférences.

Heureusement, vous disposez de nombreuses alternatives à Teamwork pour suivre les performances globales de l'équipe.

Examinons quelques autres outil de gestion de projet en examinant leurs fonctionnalités, avantages, inconvénients, prix et évaluations des utilisateurs. En explorant ces alternatives et options Teams, vous obtiendrez des informations précieuses sur les performances globales du logiciel et serez en mesure de prendre une décision éclairée sur la plateforme la plus adaptée à votre équipe.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Teamwork ?

Lorsque vous envisagez des alternatives à Teamswork, il est essentiel de vous concentrer sur les fonctionnalités clés qui correspondent aux besoins de votre équipe. Recherchez des solutions qui offrent de solides capacités de gestion de projet, une attribution et un suivi intuitifs des tâches, ainsi que des fonctionnalités de collaboration transparentes.

Nous allons examiner certaines fonctionnalités auxquelles vous devriez accorder une attention particulière lorsque vous évaluez les alternatives à Teamwork.

Des fonctionnalités de rapports robustes : Recherchez un outil qui rend compte de la progression du projet, vous informe de l'achèvement des tâches, vous donne un aperçu de la productivité de l'équipe et assure le suivi du temps

: Recherchez un outil qui rend compte de la progression du projet, vous informe de l'achèvement des tâches, vous donne un aperçu de la productivité de l'équipe et assure le suivi du temps Interface conviviale : Vous voulez que vos tableaux de bord soient propres et intuitifs. Lorsque vous cliquez sur un onglet, les pages doivent se charger rapidement. Plus votre projet est complexe et riche en données, plus l'interface doit être conviviale

: Vous voulez que vos tableaux de bord soient propres et intuitifs. Lorsque vous cliquez sur un onglet, les pages doivent se charger rapidement. Plus votre projet est complexe et riche en données, plus l'interface doit être conviviale Des capacités de gestion des tâches puissantes : Vous avez besoin d'une visibilité achevée sur le statut du projet, l'affectation des tâches, les priorités du projet et les risques

Les 10 meilleures alternatives de travail en équipe à connaître en 2024

Nous verrons ci-dessous comment chacune de ces 10 alternatives à Teamwork pourrait mieux répondre à vos besoins.

1. ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une solution tout-en-un gestion de projet qui a été spécialement conçue pour être polyvalente. Elle peut répondre aux besoins de gestion de projet de n'importe quel type d'équipe, qu'il s'agisse d'un éditeur de logiciels ou d'une entreprise de services informatiques des équipes transversales à agences qui doivent gérer et collaborer avec les clients.

Si votre équipe souhaite travailler plus vite et être plus productif clickUp dispose d'un grand nombre de fonctionnalités puissantes qui peuvent aider votre équipe à à gérer leur temps et leur charge de travail plus efficacement.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Incroyable tableaux de bord personnalisables aident votre équipe à visualiser son travail quotidien, à créer des tâches et à mieux suivre l'affectation des ressources

Définissez et suivez des objectifs en organisant des OKR et des jalons qui vous permettent de suivre la progression de l'équipe à l'aide de rapports en temps réel

Consultez des centaines d'outils prêts à l'emploimodèlespour gestion des tâches et d'autres cas d'utilisation. Ensuite, personnalisez-les facilement pour répondre à vos besoins et automatisez les flux de travail

Automatique et manuel suivi du temps via des applications bureau, mobile et navigateur. Créez des paramètres pour définir les attentes de votre équipe et accédez à des rapports détaillés pour mesurer facilement la progression de l'équipe

Intégrations avec plus de 1 000 outils d'entreprise populaires pour rationaliser chaque phase de votre travail

Limites de ClickUp

Si vous n'avez jamais utilisé un logiciel de gestion de projet aussi robuste, il se peut que votre équipe ait besoin d'un peu de temps pour s'habituer à ClickUp et comprendre le travail de toutes ses fonctionnalités avancées

Les utilisateurs du forfait Free ne disposent que de 100 Mo de stockage, mais le forfait de 5 $ par mois supprime cette limite

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. ProofHub

via PreuveHub ProofHub est l'une des meilleures alternatives à Teamwork. Cet outil de gestion de projet vous aide à garder tout en un seul endroit. Il propose des tableaux de tâches pour organiser le travail, des fils de discussion pour les Teams et un calendrier intégré pour suivre les échéances. Il est convivial, robuste et peu coûteux. C'est un excellent choix pour les équipes qui souhaitent rationaliser leur flux de travail, suivre la progression de leurs projets, accéder aux diagrammes de Gantt et achever des projets complexes.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Les diagrammes de Gantt et les Tableaux Kanban sont inclus pour les équipes qui les utilisent pour mener à bien leurs projets

Suivi du temps, facturation et autres fonctionnalités financières dans cette solution de gestion de projet

Intégrations avec les applications de stockage cloud les plus populaires

Bonne application mobile pour les gestionnaires de projet

Outils de collaboration et de discussion intégrés pour la communication au sein de l'équipe

Limites de ProofHub

Intégrations limitées avec les applications et logiciels d'entreprise populaires

Les modules de formation sont peu nombreux et peuvent prêter à confusion lors de l'exécution des projets

Prix de ProofHub

Essentiel: 45$/mois par utilisateur

45$/mois par utilisateur Contrôle ultime: 89 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (80 commentaires)

4.5/5 (80 commentaires) Capterra: 4.6/5 (83 commentaires)

3. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp est une alternative solide, mais assez basique, à Teamwork pour une gestion de projet sans chichis. Il dispose des fonctionnalités de base dont les gestionnaires de projet ont besoin, comme la gestion des tâches, le suivi du temps et l'affichage du calendrier, sans pour autant être envahissant. Cela facilite grandement la gestion de votre travail.

Et le meilleur dans tout ça ? Il est gratuit pour une utilisation de base.

Les meilleures fonctionnalités de Freedcamp

Les listes de tâches aident les équipes à assigner des tâches et à suivre la progression/l'état d'avancement du projet, ainsi qu'à partager facilement des ressources telles que des documents et des graphiques entre les différentes tâches

Les calendriers d'équipe disponibles dans le tableau de bord facilitent le partage des tâches équipes de voir l'ensemble des tâches et des priorités qui leur sont assignées, ce qui simplifie la planification

Des options de gestion du temps sont disponibles pour voir combien de temps a été passé sur chaque tâche et créer des factures si nécessaire

Les limites de Freedcamp

De base tableau de bord du projet il est difficile de trouver des fonctionnalités de base telles que les discussions et les rapports sans avoir à effectuer une recherche

Très peu d'intégrations natives sont disponibles par rapport à d'autres systèmes de gestion de projets outils de gestion de projet de cette liste

Prix de Freedcamp

Free : Projets et tâches illimités

: Projets et tâches illimités Minimaliste : 1,49 $/mois par utilisateur

: 1,49 $/mois par utilisateur Business : 7,49 $/mois par utilisateur

: 7,49 $/mois par utilisateur Enterprise : 16,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (460+ avis)

4. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams n'est pas seulement un outil de discussion. Il s'agit d'un environnement de travail complet et d'un outil de gestion de projet qui s'intègre sans effort à l'ensemble de l'environnement de travail de l'entreprise Microsoft Office Suite. Teams propose des vidéoconférences, le partage de fichiers et des espaces de collaboration personnalisés pour que le travail télétravail se sente un peu moins à l'écart.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Intégration facile avec d'autres applications Microsoft telles que Word, Excel et PowerPoint

Collaboration en temps réel sur les documents

Réunions vidéo et partage d'écran pour une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Limites de Microsoft Teams

Les forfaits peuvent être onéreux pour les grandes équipes

Manque de compatibilité si votre équipe n'utilise pas exclusivement des produits et outils Microsoft

Prix de Microsoft Teams

Free: Fonctionnalités de base avec des limites

Fonctionnalités de base avec des limites Microsoft 365 Business Essentials: 4 $ par utilisateur et par mois

4 $ par utilisateur et par mois Microsoft 365 Business Basic: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ par utilisateur et par mois

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (13,0800+ reviews)

4.3/5 (13,0800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9,000+ reviews)

5. Slack

via Slack Slack est l'une des applications d'entreprise les plus populaires pour la communication et les discussions entre membres d'une équipe. Et c'est aussi l'une des meilleures alternatives à Teamwork en ce qui concerne ses fonctionnalités de discussion natives.

Imaginez : une plateforme facile à naviguer où toutes vos communications sont classées par canaux. Avec Slack, vous pouvez dire adieu au chaos des e-mails et bonjour à une communication organisée et rationalisée.

Cependant, l'application n'offre pas beaucoup de fonctionnalités natives directement liées à la gestion de projet, à la planification de projet et à la gestion des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Messagerie directe et visioconférences pour la communication au sein de l'équipe

Fonctions de partage de fichiers

Excellentes fonctionnalités de sécurité et de confidentialité

Slack s'intègre avec de nombreuses applications tierces populaires

Les limites de Slack

Problèmes de performance occasionnels lors des pics d'utilisation

Il peut devenir très distrayant facilement en raison de toutes les options de communication disponibles et des notifications constantes

Peu de fonctionnalités natives peuvent être utilisées pour le suivi des tâches et d'autres aspects de la gestion de projet non liés à la communication et à la collaboration

Prix de Slack

Free

Pro: 7,25 $/mois par utilisateur

7,25 $/mois par utilisateur Business Plus: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (31,000+ reviews)

4.5/5 (31,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23 000+ avis) Compare Slack Vs Asana !

6. Monde du travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/09/Taskworld-3-1400x771.jpg taskworld /$$$img/

via Taskworld Taskworld est l'une des solutions de gestion de projet dans l'espace qui se concentre sur la collaboration entre les membres de l'équipe et la gestion des tâches. Taskworld vous permet de créer des échéanciers visuels pour vos projets, d'assigner des tâches et de discuter avec votre équipe, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Taskworld

La gestion des tâches est facile et permet aux équipes de suivre l'avancement des projets grâce à l'utilisation de checklists pratiques pour suivre la progression d'une tâche

L'interface utilisateur est claire et ne prend pas beaucoup de temps à comprendre

Limites de Taskworld

A besoin de plus d'options d'intégration d'applications externes =

Difficile d'importer des données d'autres plateformes et outils dans Taskworld

Prix de Taskworld

Free: Fonctionnalités de base avec des limites

Fonctionnalités de base avec des limites Premium: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (80 commentaires)

4.4/5 (80 commentaires) Capterra : 4.5/5 (220 commentaires)

7. Celoxis

via Celoxis Celoxis est un logiciel de gestion de projet parfait pour les personnes soucieuses du détail. Il offre un bon nombre de fonctionnalités à un prix abordable pour la plupart des équipes. Bien qu'il ne dispose pas de fonctionnalités haut de gamme ni d'un grand nombre d'options d'intégration, il est très personnalisable.

Celoxis permet de suivre facilement les tâches, de gérer les ressources et de générer des rapports détaillés. C'est l'outil de référence pour les entreprises qui accordent une grande valeur à la prise de décision basée sur les données.

Les meilleures fonctionnalités de Celoxis

Flux de travail et fonctionnalités de gestion de projet très personnalisables

Options de personnalisation flexibles pour créer le tableau de bord qui vous convient le mieux

Nombreux modèles de projets disponibles avec des indicateurs de performance clés prêts à l'emploi

Limites de Celoxis

L'interface utilisateur de l'application mobile est difficile à utiliser

Aucune fonctionnalité de facturation n'est disponible par rapport à d'autres alternatives de Teamwork

Prix de Celoxis

Cloud: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur On-Premise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (70+ reviews)

4.4/5 (70+ reviews) Capterra: 4.4/5 (290 commentaires)

8. Zone de travail

via Zone de travail Charge de travail est une plateforme intuitive et conviviale qui propose un ensemble équilibré de fonctionnalités permettant de gérer efficacement la charge de travail. Workzone propose la gestion des tâches, des modèles de projet et le suivi du temps. Mais ce qui le distingue, ce sont ses listes de tâches individuelles personnalisées et ses rapports de charge de travail faciles à comprendre pour la gestion des projets dans leur ensemble.

Cette plateforme est parfaite pour les équipes à la recherche d'un outil qui allie simplicité et fonction, faisant de la gestion de projet un jeu d'enfant plutôt qu'une corvée. Cependant, le prix est un peu élevé, surtout pour les petites équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Workzone

Un excellent tableau de bord qui donne un aperçu global de toutes les équipes, de tous les projets et même de tous les clients

Des listes pratiques de choses à faire et des rappels automatiques par e-mail vous aident à hiérarchiser les tâches

De solides outils de gestion de fichiers

Un excellent service personnalisé

Limites de la zone de travail

Aucune version gratuite n'est disponible en dehors de l'essai gratuit

Interface désuète et peu intuitive, notamment pour l'attribution des tâches et les paramètres de priorité

La plateforme envoie beaucoup d'e-mails inutiles pour la mise à jour des projets

Prix de Workzone

Teams: 24$/mois par utilisateur

24$/mois par utilisateur Professionnel: $34/mois par utilisateur

$34/mois par utilisateur Enterprise: $42/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (50+ reviews)

4.2/5 (50+ reviews) Capterra : 4.7/5 (180+ commentaires)

9. Clarizen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg

/$$$img/

via Clarizen Spécialement conçu pour les entreprises, Clarizen (aujourd'hui Planview AdaptiveWork) est une solution de gestion de projet collaborative riche en fonctionnalités.

Cette plateforme robuste vous permet de gérer des projets, d'automatiser des flux de travail et de collaborer efficacement, le tout sous un même toit. Elle offre un ensemble étendu de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, la planification des ressources et le suivi du temps. Mais la cerise sur le gâteau ? La richesse des fonctionnalités de gestion de portefeuille et de projet, qui affichent une vue d'ensemble de vos opérations.

Clarizen est idéal pour ceux qui recherchent des solutions avancées et personnalisables, capables de s'adapter aux besoins croissants de leur entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Clarizen

Tableaux de bord très personnalisables et options d'automatisation des flux de travail

Bonnes fonctionnalités d'interaction sociale et de collaboration

Excellentes intégrations avec de nombreux outils d'entreprise et fournisseurs populaires

Interface moderne et élégante

Les limites de Clarizen

Manque d'outils de rapports

Limites de stockage pour les niveaux de prix inférieurs

Prix de Clarizen

Contact pour les détails de la tarification

G2: 3.6/5 (40+ commentaires)

3.6/5 (40+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (10+ avis)

10. Podio

via Podio Bienvenue sur votre terrain de jeu personnel dans le domaine de la gestion du travail. Podio se distingue par son approche personnalisable, en proposant une plateforme qui vous permet de construire vos propres flux de travail.

Choisissez les modules dont vous avez besoin, intégrez vos applications préférées et personnalisez même vos propres tableaux de bord. Mais ce n'est pas tout. Les fonctionnalités collaboratives de Podio, telles que ses capacités intégrées de discussion et de vidéo, permettent à votre équipe de rester connectée et favorisent un environnement de travail transparent.

Avec Podio, il s'agit de vous donner l'autonomie de travailler comme vous l'entendez, garantissant un ajustement parfait pour les entreprises qui désirent de la flexibilité et de la flexibilité le contrôle de leurs processus de travail .

La meilleure fonctionnalité de Podio

Tableaux de bord des projets très personnalisables et intuitifs qui facilitent la création de tâches et l'automatisation des tâches récurrentes

Interface bien conçue

Les limites de Podio

Manque de nouvelles fonctionnalités développées régulièrement

Pas d'assistance à moins d'être un client Enterprise

Les temps d'arrêt sont fréquents

Les données sont cloisonnées dans diverses applications et ne peuvent pas être utilisées sur l'ensemble de la plateforme

Pas adapté à la mobilité

Prix de Podio

Free

Plus: 14$/mois par utilisateur

14$/mois par utilisateur Premium: 24 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (460+ avis)

Capterra : 4.3/5 (300+ avis)

Trouvez la meilleure alternative de travail en équipe pour votre équipe

Si vous utilisez Teams en ce moment et qu'il ne fonctionne pas vraiment pour les membres de votre équipe, la bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses options à prendre en compte lorsque vous recherchez le meilleur outil de gestion de projet. À faire l'évaluation de tous les outils disponibles, assurez-vous de prendre votre temps et d'étudier chaque plateforme en profondeur pour trouver la meilleure alternative à Teamwork.

Nous vous avons déjà donné quelques options à considérer, mais si vous voulez accélérer le processus, commencez par ClickUp. Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ClickUp est considéré par beaucoup comme l'outil ultime de promotion de l'image de marque logiciel de gestion des tâches et solution de gestion du travail pour améliorer la performance des équipes.