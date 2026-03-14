Piliers de contenu pour les réseaux sociaux : comment créer les vôtres

Si la demande de contenu a doublé au cours des deux dernières années, tous les contenus ne sont pas à la hauteur. En effet, publier aléatoirement est l'ennemi de la réussite sur les réseaux sociaux.

Cet article vous guide dans la mise en place d'un cadre de piliers de contenu qui fonctionne réellement : du choix de vos thèmes centraux et de leur attribution aux plateformes appropriées, jusqu'à la mesure des performances au niveau des piliers plutôt que de vous focaliser sur chaque publication individuelle.

Que sont les piliers de contenu sur les réseaux sociaux ?

Nous avons discuté avec des dizaines d'équipes chargées des réseaux sociaux qui décrivent toutes la même panique du lundi matin : fixer un calendrier de contenu vide alors qu'il faut créer une semaine de publications. Cela conduit à une stratégie de contenu réactive et chaotique, où les publications sont aléatoires, déconnectées les unes des autres et ne parviennent pas à créer une véritable dynamique. Cette course effrénée constante gaspille l'énergie créative, laissant une présence sur les réseaux sociaux qui semble incohérente et insignifiante.

Les piliers de contenu sur les réseaux sociaux sont l'antidote à ce chaos. Il s'agit de trois à cinq sujets ou thèmes fondamentaux qui guident chaque élément de contenu que vous créez. Ne les considérez pas comme des publications individuelles, mais comme les catégories thématiques stratégiques dans lesquelles s'inscrivent vos publications.

Ce cadre garantit que votre contenu reste toujours axé sur ce qui intéresse votre public, tout en restant fidèle à l'expertise et aux Messages de votre marque.

👀 Le saviez-vous ? Selon le rapport sur les tendances de CoSchedule, les spécialistes du marketing organisés ont 674 % plus de chances de faire état de réussites que leurs pairs.

Au lieu de publier du contenu au hasard en espérant que quelque chose fonctionne, vous pouvez mettre en place une stratégie de contenu réfléchie.

💡 Conseil de pro : centralisez votre stratégie et éliminez les approximations grâce à ClickUp Docs. Vous pouvez créer un document évolutif qui définit chaque pilier, puis le relier directement à vos tâches de contenu, garantissant ainsi que chaque publication est étroitement liée à vos objectifs généraux.

Modèle avec fonctionnalité La création d'une matrice de contenu peut être un excellent moyen d'organiser et de suivre le contenu que vous créez. Le modèle de Tableau blanc « Content Matrix » de ClickUp vous permet de planifier et d'organiser facilement vos piliers de contenu, et d'identifier rapidement ce qui fonctionne — et ce qui ne fonctionne pas. Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre contenu planifié afin de trouver le juste équilibre grâce au modèle de tableau blanc « Matrice de contenu » de ClickUp

Pourquoi les piliers de contenu sont-ils importants pour votre stratégie sur les réseaux sociaux ?

Lorsque votre stratégie de contenu est fragmentée, les coûts cachés s'accumulent rapidement. Les équipes passent des heures chaque semaine à rechercher d'anciens contenus et à recréer des ressources qui existent déjà ailleurs.

La dispersion du travail — c'est-à-dire la fragmentation des activités de travail entre des outils et des systèmes déconnectés qui ne communiquent pas entre eux — entraîne une duplication des efforts, une image de marque instable et une incapacité à démontrer la valeur de votre marketing sur les réseaux sociaux.

Les piliers de contenu harmonisent l'ensemble de votre flux de travail, de la conception à l'analyse des performances. Ils fournissent la structure nécessaire pour garantir la cohérence de la marque et, au final, mesurer le retour sur investissement de votre contenu.

Voici quelques-uns des avantages liés à l'élaboration d'une stratégie de réseaux sociaux articulée autour de piliers de contenu bien définis :

Un message cohérent sur toutes les plateformes

Le décalage dans le ton de la marque est bien réel. Lorsque trois membres de l'équipe publient sur trois plateformes différentes sans directives communes, votre public a l'impression d'être face à trois marques distinctes.

Ce manque de cohérence rend presque impossible la constitution d'une communauté d'abonnés fidèle qui reconnaît votre marque, quel que soit l'endroit où elle vous trouve.

Il est plus facile d'harmoniser votre stratégie sur les réseaux sociaux sur tous les canaux lorsque vous disposez de piliers de contenu.

Le modèle de réseaux sociaux de ClickUp vous aide à gérer votre présence sur les réseaux sociaux depuis un seul et même endroit. Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence sur tous vos réseaux sociaux grâce au modèle ClickUp pour les réseaux sociaux Voici pourquoi vous allez l'apprécier : Planifiez le contenu à créer pour chaque plateforme de réseaux sociaux à l'aide de la vue « Content Stage »

Catégorisez et ajoutez des attributs pour gérer votre contenu sur les réseaux sociaux et visualisez facilement la progression de chaque publication à l'aide des champs personnalisés

Créez des tâches avec différents statuts personnalisés, tels que « Annulé », « Achevé », « En attente de validation », « À réviser » et « En cours », afin de suivre l'avancement de chaque tâche.

Planifiez quand et où publier du contenu grâce à la vue Calendrier de contenu

💡 Conseil de pro : Associez chaque tâche de contenu à son pilier correspondant à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour garantir la cohérence entre les plateformes. Cela vous permet de voir d'un seul coup d'œil si votre mix de contenu est équilibré sur tous les canaux. Vous pouvez ainsi repérer instantanément si votre compte TikTok ne contient que du contenu promotionnel alors que votre compte LinkedIn manque de publications informatives, puis ajuster votre stratégie pour garantir une voix de marque unifiée partout. Utilisez les champs personnalisés avec IA dans ClickUp pour saisir et enregistrer les informations essentielles

Planification et création de contenu rationalisées

Commencer la semaine en fixant un calendrier de contenu vide est une expérience angoissante et improductive, mais un flux de travail de création de contenu bien rodé peut résoudre ce problème.

Lorsque votre équipe n'a pas de thèmes définis, les sessions de brainstorming deviennent sans but, ce qui conduit à des publications de dernière minute et de mauvaise qualité, et finalement à l'épuisement. Cette pression constante pour trouver de nouvelles idées à partir de zéro épuise considérablement la créativité et les ressources.

Ces piliers fournissent à votre équipe des repères précis, ce qui rend la conception de contenu plus rapide et plus ciblée.

💡 Conseil de pro : Évitez la panique liée à la question « Que devrions-nous publier ? » en planifiant votre contenu avec la vue Calendrier de ClickUp. Vous pouvez visualiser la distribution de vos piliers pour tout le mois, créer du contenu par lots pour chaque thème et transformer la planification en un simple exercice de glisser-déposer.

Une meilleure collaboration et une meilleure coordination au sein de l'équipe

« Est-ce la version finale ? » « Où se trouvent les directives de marque à ce sujet ? » Lorsque votre flux de travail de contenu est fragmenté, les transferts entre rédacteurs, graphistes et responsables des réseaux sociaux sont marqués par des allers-retours interminables et des délais non respectés.

Ces frictions ralentissent l'ensemble du cycle de production et sont source de frustration pour toute l'équipe.

Assurez une transition fluide en organisant votre flux de travail autour de ces piliers. Lorsque tout le monde partage le même langage, la collaboration au sein de l'équipe se fait sans effort.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, peut automatiquement extraire les directives relatives aux piliers de vos documents et identifier les publications les plus performantes du passé, offrant ainsi à chaque membre de l'équipe le contexte dont il a besoin, directement sur son espace de travail. Mais ce n'est pas tout. Brain peut également vous aider à trouver des idées de contenu et rédiger des brouillons de publications. ✨ Utilisez ClickUp Brain pour réfléchir à votre stratégie de contenu, trouver des idées de publications et même rédiger des articles complets.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit en moyenne entrer en contact avec 6 personnes pour terminer son travail. Cela signifie qu'il doit communiquer quotidiennement avec 6 connexions clés pour recueillir les informations contextuelles essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Les difficultés sont bien réelles : les relances incessantes, la confusion entre les différentes versions et les problèmes de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe, les collaborateurs étant interrompus toutes les deux minutes alors qu'ils sont en pleine période de travail. Une plateforme centralisée comme ClickUp, dotée des fonctionnalités Connected Search et de la gestion des connaissances par l'IA, répond à ce besoin en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

Suivi et optimisation plus faciles des performances

Vous suivez les likes et les commentaires, mais vous ne comprenez pas pourquoi certaines publications fonctionnent tandis que d'autres échouent ? Sans cadre stratégique, vos analyses ne sont qu'un océan de nombres, qui ne vous fournissent aucune information concrète sur ce qui trouve un écho auprès de votre public.

Il est alors impossible de prendre des décisions éclairées, ce qui vous oblige à deviner ce qui pourrait fonctionner ensuite.

Les piliers de contenu facilitent la mise en place d'un cadre permettant une analyse pertinente des performances.

💡 Conseil de pro : Créez des vues personnalisées qui affichent les indicateurs de performance au niveau des piliers grâce aux tableaux de bord ClickUp. En convertissant les données de votre environnement de travail en diagrammes visuels, vous pouvez enfin répondre à des questions cruciales telles que « Notre pilier « Éducation » génère-t-il plus de clics sur le site web que notre pilier « Dans les coulisses » ? » et utiliser ces informations pour une véritable optimisation du contenu. Utilisez le tableau de bord marketing de ClickUp pour consulter les indicateurs de performance en temps réel

Types courants de piliers de contenu sur les réseaux sociaux

Vous savez que vous avez besoin de piliers, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'ils devraient être. C'est là que la plupart des équipes se retrouvent bloquées, et cette paralysie les ramène tout droit à une publication aléatoire. Ne compliquez pas les choses : commencez par des catégories de contenu qui ont fait leurs preuves et adaptez-les à votre marque.

Ces types de piliers courants constituent un point de départ, et non une formule rigide. Utilisez-les comme source d'inspiration pour créer un mix de contenus qui réponde aux besoins de votre audience et à vos objectifs d'entreprise.

Contenu éducatif

Ce pilier vise avant tout à être utile. Il comprend des guides pratiques, des tutoriels, des astuces rapides, des réponses aux questions fréquemment posées et des analyses du secteur.

Ils positionnent votre marque comme un expert de confiance et s'avèrent particulièrement efficaces pour les entreprises B2B ou toute marque proposant un produit dont la maîtrise nécessite un certain apprentissage.

Sur LinkedIn, le contenu éducatif surpasse systématiquement le contenu de promotion, les publications de type « mode d'emploi » générant trois fois plus d'engagement que les annonces de produits.

Contenu inspirant

Créez une connexion émotionnelle avec votre public grâce au storytelling de marque. Ce pilier comprend des témoignages de réussite de clients, des citations motivantes, du contenu inspirant et des publications qui mettent en avant la mission et les valeurs de votre marque.

Une mise en garde : utilisez ces piliers pour inspirer, et non pas simplement pour créer des publications creuses qui visent uniquement à « faire plaisir ».

Contenu promotionnel

C'est là que vous parlez de vos produits et services. Le contenu promotionnel comprend les mises en avant de produits, les annonces de lancement, les offres spéciales et l'actualité de l'entreprise. Bien que nécessaire, ce pilier doit être utilisé avec parcimonie : une bonne règle générale consiste à le limiter à moins de 20 % de l'ensemble de votre contenu.

📚 À lire également : Stratégies de promotion efficaces : stimuler les ventes et renforcer la notoriété de la marque

Contenu axé sur la communauté et l'engagement

Transformez vos abonnés de simples spectateurs en participants actifs. Ce pilier, axé sur l'engagement communautaire, est conçu pour susciter l'interaction avec votre audience et comprend du contenu généré par les utilisateurs (CGU), des sondages, des sessions de questions-réponses, des concours et des portraits de clients.

Ils sont très efficaces pour générer une preuve sociale et établir des relations solides avec vos fans les plus fidèles.

Contenu « en coulisses »

Humanisez votre marque en présentant les personnes et les processus qui la font vivre. Ce pilier donne un aperçu de la culture de votre entreprise, met en avant les membres de votre équipe ou dévoile comment vos produits sont fabriqués.

Ils renforcent l'authenticité et la transparence, ce qui aide les marques modernes à se démarquer.

📚 À lire également : Votre guide de gestion de projet sur les réseaux sociaux

Comment créer des piliers de contenu pour les réseaux sociaux

La création de piliers de contenu est un processus pratique, étape par étape, que toute équipe peut suivre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel : vos piliers doivent être des éléments vivants et dynamiques de votre stratégie, qui évoluent avec votre audience et votre entreprise.

Étape 1 : Définissez votre public et vos objectifs

Vous ne pouvez pas créer de contenu qui trouve un écho si vous ne savez pas à qui vous vous adressez ni ce que vous essayez d'accomplir. Vos piliers doivent se situer à la croisée des intérêts de votre public et de vos objectifs d'entreprise.

Par exemple, si votre public accorde de l'importance à la durabilité et que votre objectif est d'accroître la notoriété de vos produits, un pilier axé sur les « pratiques durables dans notre secteur » pourrait efficacement combler ce fossé.

Étape 2 : Faites le point sur votre contenu existant

Avant de créer de nouveaux piliers, examinez ce que vous avez déjà produit. Quels thèmes se sont naturellement dégagés ? Quelles publications ont obtenu les meilleurs résultats ? Où se trouvent les lacunes dans votre contenu ? L'analyse de votre travail passé vous évite de repartir de zéro et révèle souvent des tendances surprenantes concernant ce que votre public apprécie.

Étape 3 : Choisissez 3 à 5 thèmes principaux

Le nombre idéal de piliers se situe entre trois et cinq. Moins de trois peut donner une impression de répétition au contenu, tandis que plus de cinq peut diluer votre message et rendre la gestion difficile. Chaque pilier doit être suffisamment large pour générer des dizaines d'idées de publications, mais suffisamment précis pour se démarquer des autres.

Voici un petit test pour chaque pilier potentiel : pouvez-vous trouver au moins dix idées de publications différentes qui s'inscrivent dans ce thème ? Si vous avez du mal, c'est peut-être que votre pilier est trop restreint.

💡 Conseil de pro : Réunissez votre équipe et organisez une séance de brainstorming pour définir vos piliers de contenu et les idées qui s'y rapportent. C'est facile à faire grâce aux tableaux blancs ClickUp alimentés par l'IA, qui facilitent non seulement le partage d'idées, mais permettent également de transformer ces idées en tâches en un seul clic. Réfléchissez à des idées de contenu et concrétisez-les grâce aux tableaux blancs ClickUp Vous pouvez créer des cartes mentales, ajouter des captures d'écran inspirantes provenant d'autres marques et concevoir votre cadre de contenu de manière collaborative avant de le développer dans votre environnement de travail. 🛠️ Découvrez comment Dragonfruit Media a utilisé les Tableaux blancs ClickUp pour transformer sa planification du contenu 👇

Étape 4 : Associer les piliers aux formats de contenu et aux canaux

Tous les piliers ne fonctionneront pas aussi bien sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Par exemple, votre contenu éducatif approfondi pourrait être parfait pour un carrousel LinkedIn, mais risquerait d'échouer sous la forme d'une vidéo TikTok de 15 secondes.

De même, une vidéo amusante sur les coulisses peut très bien fonctionner sur les Stories d'Instagram, mais sembler déplacée sur un blog d'entreprise.

Évitez ce décalage en créant une matrice simple qui mappe chaque pilier avec ses canaux sociaux et formats idéaux.

💡 Conseil de pro : vous pouvez créer ce tableau dans un format de type feuille de calcul grâce à la vue Tableur de ClickUp. Créez des colonnes pour les piliers, les canaux et les formats afin de rendre votre plan de distribution de contenu clair, concret et facile à suivre pour toute l'équipe. Visualisez votre plan de contenu dans des vues Tableur prédéfinies et mises à jour automatiquement dans ClickUp

Étape 5 : Créez votre calendrier de contenu

Une fois vos piliers définis et mappés, il est temps d'élaborer votre calendrier de contenu. L'objectif est de garantir un mélange de contenu équilibré et varié au fil du temps. Cela vous évitera des erreurs telles que le regroupement de toutes vos publications promotionnelles sur une seule semaine ou la négligence d'un pilier pendant un mois entier.

Vous avez déjà vu comment des outils tels que la vue Calendrier de ClickUp vous aident à visualiser la distribution de vos piliers et à rééquilibrer facilement votre planning. Vous pouvez glisser-déposer des tâches de contenu vers de nouvelles dates pour garantir un mélange équilibré.

💡 Conseil de pro : configurez des automatisations ClickUp pour mettre cela en œuvre. Par exemple, créez une automatisation qui avertit le responsable du contenu si un pilier spécifique n'a pas été programmé pour la semaine à venir, ce qui vous permet de repérer les lacunes avant qu'elles ne surviennent.

En savoir plus sur la façon dont les équipes marketing utilisent les automatisations ClickUp :

🦸🏻‍♀️ Constituez une équipe de super agents ClickUp pour vous accompagner à chaque étape. Ce sont vos coéquipiers IA, qui travaillent en s'appuyant sur le contexte complet de votre travail et des applications connectées, et qui sont disponibles 24 h/24, 7 j/7. Content Gap Analyzer — Identifie les opportunités de contenu manquantes en comparant votre site à la couverture de vos concurrents et à la demande de mots-clés

Analyste en recherche de mots-clés — Génère des groupes de mots-clés et hiérarchise les sujets en fonction de l'intention de recherche, de la difficulté et des opportunités

Observateur des tendances sur les réseaux sociaux — Surveille les plateformes sociales pour identifier les sujets émergents et les discussions qui intéressent votre public

Planificateur de calendrier de contenu — Permet de créer des calendriers éditoriaux comprenant des sujets recommandés, des dates de publication et des canaux de distribution

Rédacteur de billets de blog — Crée des premières ébauches structurées de billets de blog à partir d'un brief thématique ou de mots-clés

Rédacteur spécialisé dans la voix de marque — Crée du contenu marketing sur différents formats tout en veillant à la cohérence du ton et du message de la marque

Spécialiste de la réutilisation de contenu — Transforme un seul élément de contenu en plusieurs formats adaptés à différents canaux

Agent de gestion de contenu — Il examine le contenu existant et met en évidence les éléments qui doivent être optimisés ou mis à jour

Agent d'analyse marketing — Regroupe les données de performance marketing afin de suivre l'impact du contenu et d'identifier les opportunités d'amélioration Trouvez votre prochain coéquipier IA dans la bibliothèque complète d'agents IA pour le marketing sur ClickUp !

Exemples de piliers de contenu issus de marques réelles

Observer la manière dont les marques établies structurent leur contenu sur les réseaux sociaux peut aider à mieux comprendre le concept de piliers de contenu. Voici comment des marques renommées utilisent les piliers de contenu pour mener leur stratégie sur les réseaux sociaux. Remarquez comment leurs piliers sont adaptés à leur public spécifique et à leur identité de marque.

Duolingo : L'application d'apprentissage des langues s'est forgé une présence parmi les plus reconnaissables sur TikTok et Instagram en axant son contenu sur l'humour et l'engagement communautaire . Ses piliers constituent un véritable modèle en matière de mélange entre divertissement, présentation du produit et commentaires sur la culture pop. La mascotte emblématique, un hibou, est à l'origine d'un contenu viral et propice aux mèmes qui renforce subtilement la proposition de valeur fondamentale de l'apprentissage des langues.

Glossier : cette marque de beauté organise son contenu autour de quatre piliers : l'éducation, le divertissement, la communauté et la promotion. L'importance qu'elle accorde au contenu généré par les utilisateurs — en republiant les photos et les expériences de clients réels — a fait de la communauté son pilier phare.

HubSpot : En tant que plateforme de marketing et de vente B2B, HubSpot s'appuie fortement sur des piliers de contenu éducatif tels que des conseils marketing, des modèles, des webinaires et des guides pratiques destinés aux spécialistes du marketing et aux équipes commerciales. Elle intègre également du contenu promotionnel à travers la présentation des produits et du contenu en coulisses mettant en avant la culture d'entreprise et les initiatives des équipes. Cette approche positionne HubSpot d'abord comme un formateur de confiance dans le secteur, et ensuite comme un fournisseur de produits.

Gymshark : La marque de vêtements de fitness combine du contenu communautaire et engageant (contenu d'entraînement généré par les utilisateurs et collaborations avec des influenceurs), du contenu inspirant (parcours de remise en forme et défis tels que le « 66-Day Challenge ») et du contenu promotionnel autour du lancement de nouveaux produits. En relayant activement le contenu des créateurs et des clients, Gymshark transforme son audience en une source constante de récits de marque authentiques.

Une fois que vous avez défini votre cadre de piliers de contenu, il est essentiel de réaliser la sélection des bons outils de gestion des réseaux sociaux pour mettre en œuvre votre stratégie efficacement. Cette vidéo présente différentes plateformes qui peuvent aider les agences à rationaliser leurs flux de travail de gestion des piliers de contenu pour plusieurs clients et canaux.

Comment mesurer la performance des piliers de contenu relatif au contenu

L'analyse au niveau des piliers distingue la gestion tactique des réseaux sociaux du marketing de contenu stratégique. Elle vous permet d'identifier les thèmes qui génèrent réellement des résultats pour l'entreprise, afin de miser davantage sur ce qui fonctionne et d'éliminer ce qui ne fonctionne pas.

Au lieu de vous perdre dans des indicateurs de vanité, concentrez-vous sur le suivi de ces indicateurs clés de performance pour chacun de vos piliers de contenu :

Indicateur Ce que cela révèle Taux d'engagement par pilier Quels sont les thèmes et les sujets qui trouvent le plus d'écho auprès de votre public ? Volume de contenu par pilier Que vous effectuiez la maintenance d'un mélange de contenus sain et équilibré au fil du temps Taux de conversion par pilier Quels sont les thèmes les plus efficaces pour générer des résultats commerciaux concrets, tels que des prospects ou des ventes ?

Analyser ces données tous les mois ou tous les trimestres vous fournira bien plus de valeur stratégique que de vous focaliser sur les fluctuations quotidiennes. Vous pouvez cesser de faire des suppositions et commencer à prendre des décisions fondées sur les données concernant votre stratégie de contenu.

Le modèle de gestion de contenu ClickUp permet de mettre en place un système fiable et efficace pour planifier, organiser et suivre le contenu. Obtenir un modèle gratuit Organisez et gérez l'ensemble de votre contenu depuis un seul et même endroit grâce au modèle de gestion de contenu de ClickUp Les fonctionnalités intégrées, telles que les statuts et les champs personnalisés, vous permettent de classer et de suivre l'évolution de chaque élément de contenu, de la conception à la publication.

Élaborez et mettez en œuvre votre stratégie de contenu avec ClickUp

Les piliers de contenu constituent la solution à l'approche dispersée, incohérente et réactive qui affecte tant d'équipes chargées des réseaux sociaux. Ils fournissent un cadre stratégique qui apporte ordre et cohérence à votre contenu, guidant toutes les étapes, de la conception et la création à la collaboration et l'évaluation.

Cependant, ces piliers ne fonctionnent que si votre équipe les applique de manière cohérente.

Le dernier obstacle est souvent la dispersion des outils. Vos définitions de piliers se trouvent dans un document, votre calendrier dans une autre application, vos tâches ailleurs, et vos analyses sur une plateforme encore différente. Cette dispersion des contextes — lorsque les équipes perdent des heures à rechercher des informations dans des applications déconnectées et à répéter les mises à jour sur plusieurs plateformes — nuit à la productivité. Regroupez le tout dans l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp.

Prêt à organiser l'ensemble de votre stratégie de piliers de contenu en un seul endroit, de la planification générale dans Docs aux tâches détaillées dans votre Calendrier, en passant par les analyses de performance dans les Tableaux de bord ? Commencez dès aujourd'hui gratuitement avec ClickUp. ✨

Foire aux questions

La plupart des marques obtiennent une réussite avec trois à cinq piliers. Commencez par trois thèmes solides et envisagez d'en ajouter deux autres une fois que votre processus de création de contenu fonctionne bien.

Le cadre est le même, mais les thèmes piliers varient. Par exemple, une entreprise de logiciels B2B pourrait avoir des piliers tels que « Astuces de productivité » et « Guides d'intégration », tandis qu'une marque de mode B2C pourrait utiliser « Tenue du jour » et « Tissus durables ».

Considérez vos piliers comme les recettes de votre livre de cuisine et votre calendrier de contenu comme votre plan de repas hebdomadaire. Les piliers orientent ce que vous pouvez créer, tandis que le calendrier détermine quand vous le partagerez pour stimuler l'engagement de votre audience.