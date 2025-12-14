Comment devenir créateur de contenu généré par les utilisateurs : guide complet pour débuter

Vous n'avez pas besoin de millions d'abonnés pour gagner de l'argent en créant du contenu. Il vous suffit d'un téléphone, d'une bonne idée et d'un système qui vous évite d'être submergé par les aspects de l'entreprise.

C'est là tout l'intérêt d'être créateur de contenu généré par les utilisateurs. Vous ne recherchez pas les contrats avec les marques, vous les créez. Les marques vous rémunèrent pour du contenu qui semble authentique. Vous ne le publiez pas. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Vous devez simplement être doué.

Mais si les vidéos peuvent sembler faciles à réaliser, gérer une entreprise de CGU ne l'est pas. Briefings éparpillés, délais non respectés, paiements perdus : il est facile de passer à côté de certaines choses lorsque l'ensemble de votre flux de travail est réparti sur dix applications différentes.

Dans ce guide, vous apprendrez exactement comment vous lancer en tant que créateur de contenu généré par les utilisateurs, ce que recherchent les marques et comment tout gérer, des propositions au paiement, sans aucun chaos grâce à ClickUp.

⭐️ Modèle présenté Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp aide les créateurs et les équipes marketing à planifier, organiser et programmer facilement du contenu sur toutes les plateformes. Il centralise vos idées, vos échéances et vos livrables afin que vous puissiez rester cohérent, collaborer en toute fluidité et publier du contenu de haute qualité sans chaos. Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la planification de votre contenu grâce au modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp.

Qu'est-ce qu'un créateur de contenu généré par les utilisateurs ?

Un créateur de CGU produit des vidéos, des photos et des avis authentiques que les marques achètent pour leur marketing. CGU signifie « contenu généré par les utilisateurs », c'est-à-dire du contenu créé par de vraies personnes plutôt que par les marques elles-mêmes. Les marques utilisent ce contenu sur leurs réseaux sociaux et dans leurs publicités payantes, car il semble authentique et accessible, contrairement aux publicités trop travaillées.

Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Les marques vous rémunèrent pour le contenu lui-même, et non pour le publier auprès de votre propre audience. Elles apprécient votre créativité et votre capacité à créer du contenu qui semble provenir d'un véritable client, et non d'un studio professionnel.

Les types courants de CGU comprennent :

Avis sur les produits dans lesquels vous partagez votre opinion honnête sur les éléments que vous avez utilisés.

Vidéos de déballage capturant vos premières impressions et réactions lorsque vous ouvrez un nouveau produit.

Tutoriels et démonstrations présentant un produit en action avec un contenu explicatif rapide.

Clips lifestyle vous montrant en train d'utiliser un produit naturellement dans votre vie quotidienne.

🐣 Anecdote amusante : de nombreux créateurs de contenu UGC filment avec la caméra frontale, car le contact visuel semble plus personnel et incite inconsciemment les spectateurs à se pencher en avant.

Créateurs de CGU vs influenceurs

Il est facile de confondre ces deux activités, mais elles sont très différentes. La clé de la différence ? Ce pour quoi les marques paient.

Les influenceurs sont rémunérés pour leur audience et leur portée. Ils publient du contenu sponsorisé sur leurs propres canaux afin que leurs abonnés puissent le voir. Les créateurs de CGU sont rémunérés pour les ressources créatives qu'ils produisent, qu'ils remettent à la marque afin qu'elle les utilise comme elle le souhaite.

C'est pourquoi de nombreux créateurs de CGU ont peu ou pas d'abonnés. Le nombre d'abonnés n'a pas d'importance, car les marques n'achètent pas de l'influence, mais du contenu authentique. Certaines personnes font les deux, mais les modèles économiques sont fondamentalement différents.

Facteur Créateur de contenu généré par les utilisateurs Influenceur Ce que les marques sont prêtes à payer Le contenu lui-même Portée et engagement de l'audience Nombre d'abonnés requis Non obligatoire Essentiel en général Où le contenu apparaît Canaux et publicités des marques Chaînes propres au créateur Valeur principale Des ressources d'apparence authentique Preuve sociale et visibilité

📢 À lire : Le marketing numérique sans visage Vous voulez savoir comment les marques remportent un franc succès sans jamais montrer leur visage ? Plongez-vous dans notre dernier blog pour découvrir les secrets, les stratégies et les exemples concrets qui se cachent derrière le marketing numérique anonyme. Idéal pour les spécialistes du marketing qui cherchent à avoir un impact tout en restant dans les coulisses !

Pourquoi les créateurs de contenu généré par les utilisateurs sont-ils importants pour les équipes marketing ?

Le public fait davantage confiance aux personnes qu'aux publicités, et les équipes marketing le savent. 65 % des acheteurs se fient aux évaluations, avis, photos ou vidéos d'autres consommateurs avant d'acheter.

C'est pourquoi les créateurs de contenu généré par les utilisateurs sont si puissants. Leur authenticité inspire confiance et stimule les performances. Ils aident également les équipes à renouveler leur contenu sans avoir à supporter les coûts élevés des tournages en studio. Au lieu d'engager des équipes de production complètes, les spécialistes du marketing peuvent travailler avec plusieurs créateurs pour tester rapidement différents messages et styles visuels.

Le problème : le chaos du CGU

Mais la gestion du CGU à grande échelle devient rapidement compliquée. Les briefs disparaissent dans les fils d'e-mails. Le contenu est dispersé dans dix dossiers différents. Les commentaires se cachent dans les applications de chat. Les délais ne sont pas respectés car personne ne sait ce qui doit être fait et quand.

C'est ce qu'on appelle le context sprawl : le temps perdu à rechercher des informations dans des outils disparates au lieu de créer.

La solution : centralisez tout dans ClickUp.

ClickUp rassemble tout en un seul endroit sous la forme d'un environnement de travail convergent basé sur l'IA.

📄 Stockez toutes les notes de service des créateurs dans ClickUp Docs afin que tout le monde travaille à partir du même guide✅ Suivez chaque relation avec les créateurs sous forme de tâche avec des livrables et des délais clairs🏷️ Utilisez les champs personnalisés pour étiqueter le contenu par campagne, plateforme ou créateur

Tout à coup, gérer vingt créateurs dans le cadre de cinq campagnes semble structuré, et non chaotique.

Voici les principaux avantages que les créateurs de contenu généré par les utilisateurs apportent aux équipes marketing :

Une confiance accrue , car le public établit une connexion plus forte avec des personnes réelles que avec des messages de marque soigneusement élaborés.

Une production rentable qui élimine les coûts élevés liés aux studios, aux acteurs et aux équipes de tournage.

Contenu évolutif provenant de plusieurs créateurs offrant une grande variété de ressources à la fois.

Meilleures performances publicitaires, car les publicités de type UGC semblent plus naturelles dans les flux sociaux et surpassent souvent les créations traditionnelles.

🎥 Cette vidéo YouTube est un excellent exemple de contenu généré par les utilisateurs (UGC) pour ClickUp. Il ne s'agit pas seulement d'un tutoriel, mais d'un véritable utilisateur qui partage son expérience unique avec ClickUp, ses astuces créatives et ses commentaires honnêtes. Ce type de contenu donne vie à la communauté ClickUp, inspire les autres à expérimenter et prouve que les meilleures idées viennent souvent directement de nos utilisateurs. Si vous voulez voir ClickUp en action, rien de mieux que des témoignages authentiques comme celui-ci !

Comment devenir créateur de contenu généré par les utilisateurs en 6 étapes

Prêt à vous lancer ? Vous n'avez pas besoin d'un diplôme prestigieux ni d'un équipement coûteux. Il vous suffit d'adopter une approche stratégique, de faire preuve de créativité et de fournir des efforts constants. Ces étapes vous guideront, que vous partiez de zéro ou que vous veniez d'un autre champ créatif.

Étape 1 : Choisissez votre niche UGC

Il est important de choisir un créneau, car les marques souhaitent travailler avec des créateurs qui comprennent véritablement leurs produits et leur public. Lorsque vous vous concentrez sur un domaine spécifique, vous développez une expertise qui transparaît dans votre contenu, ce qui vous rend plus attractif pour les marques de cet espace. Votre contenu semble plus authentique et les idées viennent plus facilement.

Les niches UGC populaires comprennent :

Soins de la peau et beauté, technologie et gadgets, alimentation et boissons, fitness et bien-être, maison et art de vivre, parentalité et produits pour bébés, mode et accessoires, et produits pour animaux de compagnie.

Pour trouver votre niche, commencez par ce que vous connaissez déjà et aimez. Pensez aux produits que vous utilisez tous les jours et dont vous pourriez parler pendant des heures. Votre expérience personnelle et votre passion rendent votre contenu crédible et captivant.

Posez-vous les questions suivantes :

Intérêt personnel : Est-ce que j'apprécie vraiment cette catégorie de produits ?

Demande du marché : les marques de cet espace utilisent-elles activement le contenu généré par les utilisateurs ?

Authenticité : Puis-je parler de ces produits de manière crédible et avec assurance ?

Une fois que vous avez choisi votre niche, créez des documents ClickUp simples pour suivre les marques potentielles dans cet espace.

Collaboration fluide dans ClickUp : gérez vos projets, discutez avec votre équipe et conservez vos notes de réunion au même endroit.

Dressez la liste des entreprises auprès desquelles vous achetez déjà, des marques que vous admirez et des concurrents que vous avez remarqués. Ajoutez des colonnes pour l’information sur les coordonnées, le statut de la proposition et les notes. Cette liste deviendra votre liste cible lorsque vous commencerez à prendre contact.

À lire : Comment créer un guide de style Prêt à apporter cohérence et professionnalisme au contenu de votre marque ? Ce blog vous guide à travers les étapes essentielles pour créer un guide de style qui garantit la clarté et la cohérence de votre message, quel que soit l'auteur.

Étape 2 : Créez un échantillon de contenu authentique

Vous n'avez pas besoin d'un contrat avec une marque pour commencer à constituer votre portfolio. Les échantillons de contenu vous permettent de prouver vos compétences en utilisant les produits que vous possédez déjà. Concentrez-vous sur la création de formats vidéo variés afin de montrer aux marques l'étendue de vos compétences et votre créativité.

L'authenticité prime sur le raffinement : les marques recherchent des contenus qui semblent réels, alors ne vous souciez pas d'être parfait. Filmez avec votre smartphone sous un éclairage naturel, pas besoin d'appareil photo coûteux.

Soyez concis et percutant : la plupart des vidéos UGC durent moins de 60 secondes. Concentrez-vous sur un accroche-regard percutant dans les trois premières secondes pour capter l'attention.

Mettez en avant différents styles : créez un mélange de critiques sous forme d'interviews, de démonstrations de produits, de séquences esthétiques sur le mode de vie et de clips de déballage.

🐣 Anecdote amusante : les créateurs improvisent souvent des micro-accroches (un soupir, un halètement, un murmure) car celles-ci attirent l'attention plus rapidement que des répliques bien ficelées.

Lorsque des idées vous viennent à l'esprit au cours de la journée, notez-les immédiatement. Utilisez la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp pour enregistrer rapidement vos concepts de vidéo lorsque vous êtes en déplacement. « Idée de déballage : routine matinale avec une nouvelle tasse à café. » Plus tard, lorsque vous serez prêt à filmer, toutes vos idées de prises de vue seront regroupées au même endroit, au lieu d'être dispersées dans différentes applications de prise de notes aléatoires.

Les informations fournies par l'IA vous permettent d'obtenir des analyses et des recommandations exploitables pour vos campagnes marketing avec ClickUp Brain.

Stockez tous vos projets créatifs dans ClickUp Docs : listes de plans, points de discussion, brouillons de scripts. Liez chaque document à la tâche correspondante afin que, lorsque vous serez prêt à filmer cette critique de produit de soin pour la peau, tout ce dont vous avez besoin soit à portée de main. Plus besoin de fouiller dans vos fichiers ou d'essayer de vous souvenir où vous avez enregistré cette phrase d'accroche parfaite.

📢 À lire : Modèles de plan de contenu Vous souhaitez organiser facilement votre processus de création de contenu ? Ce blog propose des modèles de plans de contenu prêts à l'emploi pour vous aider à rationaliser la planification, à stimuler la productivité et à maintenir votre équipe sur la bonne voie.

Étape 3 : Créez un portfolio UGC

Votre portfolio est votre CV numérique, ce que vous enverrez aux marques pour leur montrer ce que vous savez faire. Il doit présenter de manière claire et professionnelle vos meilleurs échantillons de contenu, afin que les responsables de marque n'hésitent pas à vous confier des missions. Hébergez-le sur un site web simple, une page Notion ou même un dossier Google Drive bien organisé.

Incluez une brève biographie vous présentant, vous et votre domaine de spécialité. Ajoutez vos coordonnées et des liens vers vos profils sur les réseaux sociaux pertinents. Au fur et à mesure que vous créez du contenu avec des marques, mettez à jour votre portfolio en remplaçant les anciens échantillons par vos travaux récents les plus convaincants.

Voici une astuce de pro : créez une tâche ClickUp intitulée « Mettre à jour le portfolio » qui se répète tous les mois.

La création de tâches alimentée par l'IA dans ClickUp transforme instantanément les commentaires des clients en tâches exploitables pour votre équipe.

Programmez un rappel pour revoir vos derniers travaux et les remplacer par de nouveaux échantillons. Votre portfolio reste à jour sans que vous ayez à vous souvenir de le mettre à jour manuellement.

🎥 Vous apprendrez cinq étapes pratiques, de la définition d'objectifs mesurables et de votre ICP au suivi des KPI en temps réel, ainsi qu'un cadre simple qui vous permettra d'adapter votre stratégie à mesure que votre équipe s'agrandit.

Étape 4 : Configurez votre boîte à outils UGC

Disposer des bons outils vous facilite grandement la vie en tant que créateur, en vous aidant à rationaliser à la fois la création de contenu et l'aspect de l'entreprise.

Pour créer du contenu, vous n'avez pas besoin de grand-chose :

Un smartphone doté d'un bon appareil photo, un éclairage simple comme une lampe annulaire ou la lumière naturelle d'une fenêtre, un trépied ou un support pour téléphone afin de stabiliser les prises de vue, et une application de modification en cours comme CapCut ou InShot.

C'est généralement dans la gestion de l'entreprise que les créateurs rencontrent le plus de difficultés. Vous avez des e-mails de marques dans Gmail, des contrats dans Google Drive, des factures dans un tableur, des échéances dans le calendrier de votre téléphone et des briefs créatifs éparpillés un peu partout. C'est ainsi que l'on rate des opportunités et que l'on dépasse les délais.

Gère plutôt l'ensemble de ton entreprise UGC depuis ClickUp.

Transformez votre flux de travail : passez d'outils dispersés et de rapports manuels à une productivité automatisée et unifiée avec ClickUp.

Voici comment les créateurs réussis l'utilisent :

Suivez chaque contrat avec une marque comme une tâche. Créez une tâche dès que vous décrochez un contrat. Ajoutez tous les détails : livrables, délai, montant du paiement, révisions incluses. Joignez le contrat et le brief de la marque directement à la tâche. Tout ce dont vous avez besoin pour ce projet se trouve au même endroit.

Stockez vos scripts et vos directives dans Docs. Rédigez vos scripts vidéo, stockez les directives relatives à la voix de la marque et conservez vos modèles de contrat dans ClickUp Docs, liés à vos tâches. Lorsqu'une marque vous envoie un brief par e-mail, copiez-le dans un document et liez-le à la tâche. Il est désormais consultable et connecté à votre flux de travail, au lieu d'être enfoui dans votre boîte de réception.

Visualisez toutes vos échéances en un seul coup d'œil. Utilisez la vue Calendrier pour visualiser tous vos engagements. Vous voyez ainsi que vous avez trois vidéos à rendre mardi prochain et que vous ne pouvez pas accepter un autre travail urgent. Cela vous évite de vous surcharger, l'un des moyens les plus rapides de vous épuiser en tant que créateur.

Surmontez le blocage créatif grâce à l'IA. Vous ne savez pas comment commencer une critique de produit ? Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des accroches pour une vidéo sur les compléments alimentaires pour sportifs. Vous devez rédiger un e-mail de présentation à une marque de soins de la peau ? Demandez à Brain de rédiger un premier jet que vous pourrez personnaliser. C'est comme avoir un partenaire créatif disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

📢 À lire : Comment utiliser ClickUp pour la curation de contenu généré par les utilisateurs Vous cherchez à rationaliser votre processus de contenu généré par les utilisateurs ? Ce blog vous montre comment tirer parti de ClickUp pour organiser, sélectionner et maximiser l'impact du contenu créé par votre public. Idéal pour les spécialistes du marketing et les équipes de contenu qui souhaitent stimuler l'engagement et l'efficacité !

Modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp

Si vous gérez votre entreprise de créateur de contenu UGC pour plusieurs marques, plateformes et délais, vous savez déjà à quel point la planification du contenu peut être chaotique. Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp simplifie tout. Il vous offre un moyen clair et visuel de planifier vos publications, de suivre les livrables, de gérer les campagnes et de conserver tous vos actifs créatifs au même endroit, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Que vous jongliez entre les hooks TikTok, les reels Instagram ou les livrables mensuels d'une marque, ce modèle vous aide à rester cohérent, organisé et à ne rien oublier. Considérez-le comme votre centre de commande pour chaque élément de contenu que vous créez.

Obtenez un modèle gratuit Créez et gérez un calendrier efficace pour vos réseaux sociaux pour votre CGU.

Principales fonctionnalités

Affichage du calendrier par glisser-déposer pour planifier et visualiser toutes vos publications à venir sur toutes les plateformes.

Champs personnalisés pour la plateforme, le type d'actif, le statut, les dates d'échéance, les étapes d'approbation et les livrables payants ou organiques.

Statuts des tâches intégrés pour que vous sachiez toujours ce qui est en cours, en attente de commentaires ou prêt à être publié.

Section Bibliothèque de contenu pour stocker des scripts, des concepts de vidéo, des sources d'inspiration et des directives de marque.

Modèles de publication et checklists pour standardiser votre flux de travail de création (accroches, CTA, formats, légendes, etc.)

Automatisations pour vous avertir lorsqu'un élément doit être examiné, approuvé ou révisé.

Plusieurs affichages (liste, Tableau, Calendrier) vous permettent de passer instantanément de la planification éditoriale aux flux de travail de production et au suivi des campagnes.

Gestion transparente des ressources grâce aux Clips et au téléchargement de fichiers, afin que tous les brouillons et les vidéos finales soient regroupés au même endroit.

Étape 5 : Trouvez des emplois UGC et présentez vos idées aux marques

Il existe deux façons principales de trouver des opportunités rémunérées dans le domaine du CGU : postuler à des offres d'emploi sur des plateformes dédiées ou contacter directement les marques.

Des plateformes telles que Billo, Trend.io et Insense mettent en relation les créateurs avec des marques qui recherchent activement du contenu. Vous pouvez également trouver des missions sur des marchés freelance tels que Upwork et Fiverr.

Il peut être très efficace de contacter directement les marques. Trouvez le bon interlocuteur, généralement un responsable des réseaux sociaux ou du marketing, sur LinkedIn ou sur le site web de l'entreprise. Envoyez-lui un e-mail court et personnalisé expliquant pourquoi vous correspondez parfaitement à sa marque et incluant un lien vers votre portfolio.

Rendez votre communication plus efficace grâce à :

Introduction personnalisée : montrez que vous avez fait des recherches et que vous comprenez leur marque.

Lien vers votre portfolio : facilitez-leur la consultation de votre travail.

Proposition de valeur : expliquez brièvement ce que vous pouvez apporter à leurs efforts de marketing.

Appel à l'action clair : demandez une prochaine étape spécifique, comme discuter brièvement de leurs besoins en matière de contenu.

🐣 Fait amusant : les consommateurs font bien plus confiance aux recommandations de personnes qu'ils connaissent et de « personnes comme eux » qu'aux publicités des marques.

C'est là que l'organisation devient essentielle. Vous ne pouvez pas vous contenter d'envoyer cinquante e-mails à froid et espérer que tout se passe bien sans les suivre. Vous oublierez qui vous avez contacté, quand faire le suivi ou même ce que vous leur avez dit.

Créez une liste ClickUp intitulée « Brand Outreach » (Sensibilisation des marques). Chaque marque que vous contactez devient une tâche. Ajoutez des champs personnalisés pour « Nom du contact », « Date d'envoi de l'e-mail », « Date de suivi » et « Statut » (En attente de réponse, Intéressé, Non intéressé, Réservé). Configurez une automatisation qui fait passer une tâche au statut « Suivi nécessaire » sept jours après que vous l'avez marquée comme « En attente de réponse ».

Le tableau de bord Client Success Dashboard permet de suivre l'engagement des clients et les niveaux d'assistance pour une gestion proactive des relations.

Ce système vous évite de paraître peu professionnel en proposant accidentellement deux fois la même marque ou en oubliant de donner suite à une personne qui a manifesté son intérêt. Il transforme une démarche dispersée en un processus traçable.

Étape 6 : Fixez vos tarifs UGC

Il peut être difficile de déterminer le prix à facturer, mais ne sous-estimez pas votre travail. Vos tarifs dépendent de votre expérience, du type de contenu que vous créez et de la manière dont la marque prévoit de l'utiliser. En tant que débutant, vous pouvez commencer par environ 100 à 250 dollars pour une seule vidéo. À mesure que vous constituez votre portfolio et acquérez de l'expérience, vous pouvez augmenter considérablement vos tarifs.

Ayez toujours une grille tarifaire à disposition pour l'envoyer à vos clients potentiels, mais soyez ouvert à la négociation, surtout lorsque vous débutez. Plus important encore, utilisez toujours un contrat clair qui précise les prestations, les échéanciers, les droits d'utilisation et les conditions de paiement.

Enregistrez votre modèle de grille tarifaire dans ClickUp Docs. Lorsqu'une marque vous demande vos tarifs, vous pouvez rapidement le dupliquer, le personnaliser en fonction de son projet et le partager. Conservez également votre modèle de contrat dans cet espace. Le fait d'avoir ces documents à portée de main vous donne une image professionnelle et accélère le processus de réservation.

Utilisez les champs personnalisés avec IA dans ClickUp pour saisir et enregistrer les informations essentielles.

Suivez l'état des paiements à l'aide d'un flux de travail de statut personnalisé : « Facture envoyée » → « Paiement en attente » → « Payé ». Ajoutez un champ personnalisé pour le « Montant de la facture » afin de voir rapidement combien vous gagnez chaque mois. Lorsque vous déciderez d'augmenter vos tarifs, vous disposerez de données réelles plutôt que de devoir faire des suppositions.

Facteurs clés qui influencent votre tarification :

Facteur Impact sur le tarif Vidéo ou photo ? Les vidéos sont presque toujours mieux évaluées que les séries de photos. Droits d'utilisation Le contenu des publicités payantes coûte plus cher que les publications organiques sur les réseaux sociaux. Exclusivité Si une marque souhaite travailler exclusivement avec vous, demandez un supplément. Révisions Le tarif de base comprend une ou deux séries ; toute série supplémentaire entraîne un coût supplémentaire. Délai d'exécution Les travaux urgents qui nécessitent de tout laisser tomber doivent faire l'objet d'un supplément pour urgence.

Conseils pour assurer la réussite en tant que créateur de contenu généré par les utilisateurs

Créer du contenu de qualité est la première étape, mais bâtir une carrière durable en tant que créateur de contenu généré par les utilisateurs ne se résume pas à filmer des vidéos. La réussite à long terme passe par l'établissement de relations solides, la maîtrise des tendances et la gestion de votre travail créatif comme une véritable entreprise.

Réseautez avec d'autres créateurs de CGU.

La communauté UGC est incroyablement collaborative. Considérez les autres créateurs comme des collègues, et non comme des concurrents. Nouer des relations avec vos pairs peut vous permettre d'obtenir des recommandations professionnelles, des conseils précieux et de l'assistance émotionnelle lorsque vous traversez une période difficile.

Rejoignez des communautés de créateurs sur des plateformes telles que Discord, Facebook ou X (anciennement Twitter). Impliquez-vous sincèrement en partageant des conseils, en célébrant les succès des autres et en posant des questions pertinentes. Vous serez surpris de voir à quelle fréquence d'autres créateurs vous transmettront des contrats avec des marques parce qu'ils sont trop occupés ou que ces contrats ne leur conviennent pas.

Lorsque vous rencontrez d'autres créateurs qui travaillent dans des niches complémentaires, ajoutez-les à un document intitulé « Réseau de créateurs ». Notez leur spécialité, leurs informations de contact et les marques avec lesquelles ils travaillent régulièrement.

Lorsqu'une marque vous contacte pour vous demander du contenu dans un domaine qui n'est pas votre point fort, vous pouvez lui recommander quelqu'un de votre réseau, qui fera de même pour vous.

📢 À lire : Parcours professionnel dans le marketing Vous vous demandez comment faire évoluer votre carrière dans le marketing ? Ce blog présente les différents rôles, compétences et étapes nécessaires pour réussir dans le monde du marketing, que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à passer au niveau supérieur.

Restez au fait des formats tendance

Les réseaux sociaux évoluent rapidement, et les marques souhaitent travailler avec des créateurs qui comprennent les tendances actuelles. Passez un peu de temps chaque jour à parcourir TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts pour voir ce qui est à la mode. Prêtez attention aux sons, aux styles de modification en cours et aux formats de vidéos populaires.

Vous n'avez pas besoin de copier exactement les tendances. Les meilleurs créateurs les adaptent à leur propre niche et à leur propre style. En restant à la page, vous augmentez la valeur de votre contenu et montrez aux marques que vous savez créer des vidéos qui fonctionneront bien sur leurs plateformes cibles.

Lorsque vous repérez une tendance qui pourrait fonctionner pour votre niche, saisissez-la immédiatement.

Créez une tâche intitulée « Idées de formats tendance » et utilisez des outils d'IA tels que ClickUp Brain pour vous aider à l'adapter. « Comment pourrais-je appliquer la tendance « get ready with me » aux critiques de produits technologiques ? ».

Stratégie Instagram générée par l'IA ClickUp Brain élabore des plans sur mesure pour les réseaux sociaux et des piliers de contenu pour votre marque.

ClickUp Brain peut vous suggérer des angles auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, transformant ainsi une tendance générique en quelque chose qui vous est propre.

Mettez en place des systèmes pour gérer votre flux de travail UGC.

À mesure que vous concluez davantage de contrats avec des marques, il devient indispensable de rester organisé. Jongler entre plusieurs projets, délais et demandes de révision peut rapidement mener à l'épuisement et à des livrables manqués. Disposer d'un système solide fait toute la différence.

Voici à quoi ressemble le flux de travail complet d'un créateur de CGU dans ClickUp :

Une marque vous contacte ou vous décrochez un contrat → Créez une tâche avec tous les détails du projet, joignez le brief et le contrat, fixez la date limite.

Il est temps de créer → Ouvrez la tâche, consultez le brief dans le document pièce jointe, vérifiez votre liste de plans, filmez le contenu.

Soumettre pour approbation → Téléchargez votre vidéo dans la tâche à l'aide de Clips, informez la marque par le biais d'un commentaire, puis passez le statut à « En attente d'approbation ».

Révisions demandées → Les marques commentent directement la tâche avec leurs remarques, vous apportez les modifications en cours, puis vous renvoyez le travail sans perdre le fil.

Approuvé → Passez au statut « Facture envoyée », suivez le paiement, marquez comme achevé une fois le paiement effectué.

Tout ce qui concerne ce projet, de la présentation initiale au paiement final, est regroupé dans une seule tâche avec un historique complet. Pas de recherche. Pas d'oubli. Pas de stress.

🎥💭 Vous voulez voir concrètement comment l'automatisation des flux de travail peut vous faire gagner plusieurs heures par semaine ? Regardez ce tutoriel rapide sur la création d'automatisations sans code qui rationalisent l'ensemble de votre flux de travail de créateur de CGU, du suivi des projets à la gestion des délais.

Gérez tout, des présentations aux paiements, en un seul endroit avec ClickUp et transformez votre activité secondaire de créateur en une entreprise durable.

Transformez votre activité secondaire de création de contenu généré par les utilisateurs en une véritable entreprise.

Voici la vérité sur la réussite en tant que créateur de CGU : la création de contenu devient plus facile avec la pratique. Le tournage s'améliore. La modification en cours devient une seconde nature. Trouver votre voix se fait naturellement.

Qu'est-ce qui différencie les créateurs qui s'épuisent au bout de trois mois de ceux qui développent des entreprises durables ? Les systèmes.

Les créateurs qui réussissent suivent leurs présentations, connaissent le nombre de leurs présentations et ne manquent jamais leurs délais, car tout est regroupé au même endroit, et non dispersé dans différentes applications qu'ils oublient de consulter. Vous n'avez pas besoin d'être naturellement organisé. Vous avez simplement besoin d'un environnement de travail qui vous aide à vous organiser automatiquement.

Commencez à considérer votre travail de créateur comme une véritable entreprise. Mettez en place vos systèmes dès maintenant, tant que tout est encore gérable. Lorsque vous jonglerez entre dix contrats avec des délais qui se chevauchent, il sera trop tard : vous serez déjà submergé.

Commencez gratuitement avec ClickUp et développez votre entreprise de créateur sans chaos.

Foire aux questions sur le métier de créateur de contenu généré par les utilisateurs

Absolument. De nombreux créateurs réussis se spécialisent dans les contenus « sans visage », tels que les démonstrations de produits uniquement avec les mains, les séquences esthétiques en b-roll ou les vidéos avec voix off. Les marques apprécient la qualité et l'authenticité du contenu, et non le fait de voir votre visage.

La plupart des créateurs sont rémunérés par virement bancaire, PayPal ou directement via la plateforme UGC qui les a mis en relation avec la marque. Le paiement intervient généralement après validation et livraison du contenu.

Les créateurs de contenu généré par les utilisateurs sont rémunérés pour le contenu lui-même, que les marques utilisent sur leurs propres canaux. Les influenceurs sont rémunérés pour l'accès à leur audience. Vous n'avez pas besoin d'avoir un grand nombre d'abonnés pour devenir créateur de contenu généré par les utilisateurs : le nombre de vos abonnés n'a aucune importance.

Oui, c'est une excellente activité complémentaire, car elle est flexible. Vous contrôlez votre emploi du temps, travaillez où vous voulez et acceptez autant de projets que vous le souhaitez. De nombreux créateurs commencent à temps partiel et développent leur activité à mesure qu'ils concluent davantage de contrats avec des marques.