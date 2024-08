Comment créer un guide de style pour votre marque ?

De nombreuses entreprises, grandes ou petites, ont souvent du mal à maintenir une certaine cohérence dans la présentation de leur marque.

En l'absence de lignes directrices claires, les employés et les partenaires externes peuvent interpréter la marque différemment, ce qui crée une image fragmentée et confuse. C'est pourquoi il est important de disposer d'un guide de style de marque.

Un guide de style de marque est un document qui décrit les règles et les normes d'utilisation des éléments de la marque tels que les logos, les palettes de couleurs et le ton. Il garantit la cohérence de l'ensemble du matériel de marketing et de communication.

La plupart des marques établies disposent d'un guide de style ; si vous prenez votre entreprise au sérieux, vous devriez en avoir un aussi. Ce blog montre comment un guide de style bien conçu peut transformer votre entreprise en une marque inoubliable. C'est parti !

Déballage des guides de marque et de style

Nous voulons tous que nos marques se distinguent ; la cohérence est essentielle. Un guide de style est essentiel pour maintenir une identité de marque cohérente et forte. Voyons pourquoi.

La cohérence crée la confiance: Lorsque les clients voient les mêmes éléments visuels sur toutes les plateformes (site web, médias sociaux, emballages et publicités), ils se sentent liés à votre marque. Un guide de style garantit la cohérence de l'aspect et de la convivialité sur tous les canaux, offrant ainsi aux clients une expérience unifiée de la marque

Lorsque les clients voient les mêmes éléments visuels sur toutes les plateformes (site web, médias sociaux, emballages et publicités), ils se sentent liés à votre marque. Un guide de style garantit la cohérence de l'aspect et de la convivialité sur tous les canaux, offrant ainsi aux clients une expérience unifiée de la marque Des résultats plus rapides grâce à un flux de travail rationalisé: Un guide de style de marque est une sorte d'aide-mémoire pour votre équipe créative, établissant des règles claires pour une prise de décision rapide. Il réduit les allers-retours et permet à toutes les personnes impliquées, y compris les concepteurs, les rédacteurs et les spécialistes du marketing, de savoir clairement ce qui est conforme à la marque

Un guide de style de marque est une sorte d'aide-mémoire pour votre équipe créative, établissant des règles claires pour une prise de décision rapide. Il réduit les allers-retours et permet à toutes les personnes impliquées, y compris les concepteurs, les rédacteurs et les spécialistes du marketing, de savoir clairement ce qui est conforme à la marque **Un guide de style complet aide votre marque à se démarquer sur un marché encombré en créant une reconnaissance de la marque au-delà du produit ou du service. Des éléments de marque uniques tels que les logos, les palettes de couleurs et le ton de la voix permettent aux consommateurs de reconnaître et de choisir plus facilement votre marque

**Une stratégie de marque efficace permet de fidéliser les consommateurs par le biais de liens émotionnels, les transformant ainsi en clients fidèles et en défenseurs de la marque. Un guide de style garantit la cohérence de l'ensemble du contenu et des interactions, rendant l'expérience client mémorable et impressionnante

Distinguer le guide de style, le positionnement et la personnalité d'une marque

Pour construire une identité de marque cohérente et convaincante, il est essentiel de comprendre les différences entre un guide de style, un positionnement et une personnalité.

Chaque élément joue un rôle unique, mais interconnecté, dans la création d'une identité de marque efficace gestion de la marque . Examinons ce que ces éléments impliquent, leur objectif, leurs composantes et la manière dont ils fonctionnent ensemble.

Le lien entre la cohérence de la marque et le guide de style

La cohérence est le mot d'ordre lorsqu'il s'agit de l'identité de la marque .

Pour mieux comprendre, imaginez-vous en train de flâner sur une place de marché animée, scrutant les étals colorés à la recherche d'un logo familier. Soudain, vous l'apercevez ! Mais imaginez que ce logo soit différent à chaque fois que vous le voyez - c'est déroutant, non ?

C'est là que la cohérence de la marque et les guides de style entrent en jeu.

Un guide de style détaille tout, des polices et des couleurs à l'imagerie et au ton. Le respect de ces lignes directrices garantit que votre marque s'exprime de manière cohérente sur toutes les plateformes. Cette cohérence renforce la reconnaissance et la confiance de votre public.

Une image de marque cohérente favorise la familiarité et la fiabilité, comme une poignée de main ferme de la part d'un ami de confiance. Qu'il s'agisse d'un site web, d'un message sur les médias sociaux ou d'un panneau d'affichage, un guide de style bien conçu permet à votre marque de conserver son intégrité, où qu'elle soit vue.

Et avec modèles d'image de marque à portée de main, il est encore plus facile de maintenir cette cohérence.

Composants importants d'un guide de style

Explorons les éléments clés d'un guide de style efficace, pour que votre marque soit toujours présentée sous son meilleur jour.

Mission et vision de la marque

La mission et la vision de votre marque sont plus que de simples déclarations : elles sont le cœur et l'âme de votre marque.

La mission de la marque est une déclaration claire et concise qui indique à tous, des employés aux clients, la raison d'être de votre marque. Elle répond à la question "Pourquoi votre marque existe-t-elle ?"

Par exemple, la mission de la marque d'un éditeur de logiciels serait de donner du pouvoir aux organisations grâce à des solutions de pointe qui stimulent l'innovation

La vision de la marque est un état prospectif qui décrit ce que votre marque aspire à être. Elle répond à la question "Où va votre marque ?" Cette vision fixe l'objectif à long terme et permet de hiérarchiser les actions et les décisions en fonction de cet objectif.

La vision de l'éditeur de logiciels serait d'"être le leader mondial des solutions logicielles innovantes, transformant les opérations et le succès des entreprises"

Logo et iconographie

Un logo est un symbole ou un dessin qui représente une marque ou une entreprise. L'iconographie implique l'utilisation d'images, d'illustrations et de symboles pour transmettre le message ou l'identité d'une marque.

Un guide de style de marque doit inclure des variantes de logo comme le logo principal, le logo secondaire et les marques secondaires (une extension de votre logo principal). Le logo principal est la représentation phare, tandis que le logo secondaire est une version simplifiée adaptée aux espaces plus restreints. Les marques secondaires, quant à elles, sont des icônes minimalistes conçues pour les espaces ultra-compacts.

Les lignes directrices de votre marque doivent spécifier la position préférée du logo, sa taille pour l'impression et l'utilisation numérique, ainsi que les variations de couleurs pour différents arrière-plans.

Chaque marque a besoin de variations de logo, mais le nombre total dépend des besoins et du budget de l'entreprise.

Voici un exemple de variations du logo de McDelivery, qui fait partie intégrante de l'image de marque globale de McDonald's.

Via : McDonald's

Couleurs et typographie de la marque

Idéalement, la palette de couleurs de votre marque devrait comporter des couleurs primaires (les couleurs principales qui représentent la marque) et des couleurs secondaires (les couleurs qui complètent la palette primaire). Spécifiez les valeurs exactes de chaque couleur dans différents systèmes de couleurs tels que RGB, CMYK et HEX pour garantir la cohérence.

La typographie consiste à sélectionner des polices de caractères spécifiques et à définir des règles d'utilisation, telles que l'espacement des lignes, des lettres et des paragraphes. Pour les titres, le corps du texte et d'autres éléments, utilisez des polices de caractères primaires et secondaires (Arial, Times New Roman et Helvetica).

Le guide de style doit également mentionner la taille et la graisse des polices, ainsi que les styles (gras, italique ou souligné).

Une bonne utilisation des couleurs et de la typographie de la marque déclenche des émotions spécifiques et vous aide à différencier votre marque de celle de vos concurrents.

Par exemple, la palette de couleurs rouge et blanche et le style cursif du logo de Coca-Cola contribuent à son attrait vivant, énergique et classique, ce qui le rend instantanément reconnaissable dans le monde entier.

Via : Visme

Ton de voix

Le ton de la voix définit le style de communication et la personnalité de la marque, en déterminant la manière dont elle se connecte à son public par le biais de mots soigneusement sélectionnés, d'une approche de la communication et d'une résonance émotionnelle.

Il s'adapte pour refléter les traits de personnalité uniques de votre marque, qu'il s'agisse d'un ton amical, informatif, formel ou informel.

Représentation dans les médias et les canaux de communication

En intégrant des directives de marque détaillées pour la représentation dans les médias et les canaux de communication, vous garantissez une communication efficace et cohérente de votre marque sur toutes les plateformes.

Cela garantit une expérience cohérente pour votre public, quel que soit l'endroit où il s'adresse à elle.

Tenez compte de ces points clés pour la représentation des médias et des canaux de communication :

Message sur mesure: Les différents canaux requièrent des approches différentes. Par exemple, le ton sur Twitter peut être plus décontracté et concis, tandis que LinkedIn peut exiger un ton professionnel

Les différents canaux requièrent des approches différentes. Par exemple, le ton sur Twitter peut être plus décontracté et concis, tandis que LinkedIn peut exiger un ton professionnel Alignement visuel et verbal: L'apparence de votre marque doit correspondre à la façon dont elle est perçue. Cela renforcera l'identité de votre marque

L'apparence de votre marque doit correspondre à la façon dont elle est perçue. Cela renforcera l'identité de votre marque Lignes directrices pour chaque canal: Fournissez des instructions spécifiques pour adapter la voix et les visuels de votre marque à chaque média. Cela inclut des exemples de langage, d'images et même de fréquence de publication appropriés

Créer un guide de style de marque en cinq étapes

Un guide de style est essentiel pour maintenir une identité de marque forte et reconnaissable. Cependant, il n'est pas sans poser de problèmes. Vous devrez coordonner les contributions des différentes parties prenantes, tenir le guide à jour et veiller à ce qu'il soit intégré dans les flux de travail quotidiens.

Heureusement, ces défis peuvent être simplifiés en utilisant les modèles de guide de style et des outils numériques tels que Le logiciel de gestion de projets de conception de ClickUp .

Cet outil est parfait pour gérer et exécuter des projets créatifs de manière efficace et collaborative. Il offre des fonctionnalités telles que Tâches , Champs personnalisés , Docs , Objectifs et bien d'autres choses encore pour que tout soit organisé et que les choses soient faites à temps.

collaborez, planifiez, automatisez les flux de travail et améliorez le processus de création de votre guide de style de marque

1. Définir l'identité de la marque

Commencez par identifier les éléments essentiels de la personnalité et des valeurs de votre marque. Ces éléments constituent la base de l'identité globale de votre marque et garantissent la cohérence de toutes les communications.

Améliorez la créativité de votre équipe avec ClickUp Brain en générant des personas de conception, des composants d'interface utilisateur, des parcours utilisateurs, des briefs créatifs, et bien plus encore. Utilisez l'assistant de rédaction pour parfaire votre texte, le correcteur orthographique intégré pour des documents sans erreur et les réponses rapides de l'IA pour une communication cohérente.

profitez d'une écriture fluide, d'idées créatives et de réponses instantanées à toutes vos questions liées au travail

Incluez ces éléments incontournables dans votre guide lorsque vous définissez l'identité de votre marque :

Déclaration de mission et de vision

Objectif : Indiquez clairement la raison d'être de votre marque. Il s'agit de saisir l'essence de ce que votre entreprise cherche à réaliser

: Indiquez clairement la raison d'être de votre marque. Il s'agit de saisir l'essence de ce que votre entreprise cherche à réaliser Objectifs futurs : décrivez ce que votre marque aspire à devenir ou à réaliser à long terme

Valeurs fondamentales

Principes : Décrivez les convictions fondamentales qui guident le comportement et les décisions de votre marque

: Décrivez les convictions fondamentales qui guident le comportement et les décisions de votre marque Exemple : Durabilité, innovation, centrage sur le client, intégrité

Positionnement de la marque

Position sur le marché: Définir la position de votre marque sur le marché par rapport à ses concurrents

Définir la position de votre marque sur le marché par rapport à ses concurrents Public cible: Précisez à qui s'adresse votre marque

Précisez à qui s'adresse votre marque Proposition de valeur : soulignez ce qui rend votre marque unique et pourquoi les clients devraient vous choisir

2. Établir une identité verbale

Votre identité verbale fait référence au ton, à la voix et au langage de la marque utilisés dans toutes les communications.

Ton de voix

Personnalité : Déterminez les traits de personnalité de votre marque (par exemple, amical, professionnel, excentrique). Veillez à ce que le ton soit cohérent dans toutes les communications

: Déterminez les traits de personnalité de votre marque (par exemple, amical, professionnel, excentrique). Veillez à ce que le ton soit cohérent dans toutes les communications Exemples : Fournir des exemples de la manière de communiquer dans divers scénarios (par exemple, messages sur les médias sociaux, interactions avec le service clientèle, documents marketing)

Style d'écriture

**Vocabulaire : préciser le langage, le jargon et les expressions préférés

Structure de la phrase: Définir des lignes directrices pour la longueur et la structure des phrases (par exemple, courtes et percutantes ou détaillées et explicatives)

3. Créer une identité visuelle

Les éléments visuels de la marque doivent être conçus pour être immédiatement reconnaissables et appliqués de manière cohérente sur tous les canaux de commercialisation afin de préserver la cohésion de l'image de marque. Avec logiciel de gestion de marque le maintien de la cohérence et de la reconnaissance de ces éléments est un jeu d'enfant.

Utilisez la fonction Champs personnalisés de ClickUp pour détailler les logos, les palettes de couleurs, la typographie et les spécifications de l'imagerie.

le système ClickUp permet d'organiser tous les éléments de conception, des fichiers aux étiquettes, et de les rendre facilement accessibles

Logo

Éléments de conception: Détaillez les éléments du logo, y compris les couleurs, la typographie et le symbolisme

Détaillez les éléments du logo, y compris les couleurs, la typographie et le symbolisme Directives d'utilisation: Spécifier l'utilisation correcte et incorrecte du logo, y compris la taille minimale, l'espace libre et l'emplacement

Spécifier l'utilisation correcte et incorrecte du logo, y compris la taille minimale, l'espace libre et l'emplacement Variations : Fournir des variantes pour différents contextes (par exemple, couleur, monochrome, icône uniquement)

Via : Spotify

Palette de couleurs

Couleurs primaires: Définissez les couleurs principales de votre marque

Définissez les couleurs principales de votre marque Couleurs secondaires: Inclure des couleurs supplémentaires qui complètent la palette primaire

Inclure des couleurs supplémentaires qui complètent la palette primaire Utilisation : Guide sur la manière d'utiliser les couleurs dans différents supports et contextes

Typographie

**Familles de polices : spécifier les polices principales et secondaires de la marque

Directives d'utilisation: Décrire quand et comment utiliser chaque police (par exemple, titres, corps de texte, légendes)

Décrire quand et comment utiliser chaque police (par exemple, titres, corps de texte, légendes) Hiérarchie et taille: Établir une hiérarchie typographique, y compris les tailles, les graisses et les styles

Imagerie et photographie

Style : Définir le style général de la photographie (par exemple, candide, mise en scène, style de vie)

: Définir le style général de la photographie (par exemple, candide, mise en scène, style de vie) Sujets et scénarios : décrivez les sujets et les décors appropriés

: décrivez les sujets et les décors appropriés Filtres et traitements: Spécifiez les filtres, les traitements de couleur ou les effets à appliquer

Éléments visuels supplémentaires

Icônes et illustrations: Décrire le style et l'utilisation des icônes et des illustrations

Décrire le style et l'utilisation des icônes et des illustrations Motifs et textures: Définir les motifs ou textures spécifiques à la marque et leur utilisation appropriée

4. Lignes directrices pour la présence numérique

Décrivez les normes et les meilleures pratiques pour la présence de votre marque sur les plateformes numériques, y compris les sites web, les médias sociaux et la publicité numérique. Cela inclut les spécifications suivantes :

Site web et médias sociaux

Conception et mise en page : Fournir les lignes directrices de la marque pour la mise en page du site web, y compris les systèmes de grille, l'espacement et l'alignement

: Fournir les lignes directrices de la marque pour la mise en page du site web, y compris les systèmes de grille, l'espacement et l'alignement **Directives spécifiques aux plates-formes : définir des directives visuelles et verbales pour chaque plate-forme de médias sociaux

**Directives relatives au contenu : définir la manière de présenter le contenu, y compris le texte, les images et les supports multimédias

Stratégie de contenu: Définir les types de contenu à partager, la fréquence de publication et les stratégies d'engagement

Définir les types de contenu à partager, la fréquence de publication et les stratégies d'engagement Cohérence visuelle: Veiller à la cohérence des images, des filtres et des éléments de marque sur toutes les plateformes numériques

Communication par courriel

Modèles de conception: Fournir des modèles de courrier électronique pour différents types de communication (par exemple, lettres d'information, courriels promotionnels)

Fournir des modèles de courrier électronique pour différents types de communication (par exemple, lettres d'information, courriels promotionnels) Lignes directrices pour le contenu: Définir la structure et le ton du contenu des courriels

5. Compiler et distribuer

Une fois que vous avez rassemblé tous les éléments, il est temps de les compiler dans un document complet.

ClickUp Docs offre une interface transparente et intuitive pour créer un guide de style de marque détaillé. Il vous permet d'organiser et de structurer facilement le guide pour qu'il soit accessible à toutes les parties prenantes, y compris les employés, les partenaires et les agences.

créez des propositions de projet détaillées avec des objectifs, des calendriers et des livrables tout en collaborant avec votre équipe en temps réel pour affiner et finaliser le document Tableaux de bord ClickUp offrent une plateforme centralisée pour contrôler l'accès et les mises à jour du guide de style. Ils fournissent des informations précieuses sur son utilisation et garantissent qu'il reste à jour pour tous les utilisateurs.

Cette fonctionnalité facilite le partage et l'accessibilité, permettant aux membres de l'équipe d'accéder au guide de style sans effort. Vous pouvez personnaliser les widgets pour qu'ils reflètent des mesures de campagne spécifiques, ce qui leur permet de suivre les indicateurs de performance clés relatifs à vos initiatives de marketing.

les tableaux de bord ClickUp permettent de surveiller les performances des campagnes marketing en suivant les indicateurs clés de performance (KPI) tels que le trafic sur le site web, les taux de conversion, l'engagement sur les médias sociaux et le retour sur investissement (ROI)

Utiliser des modèles pour créer un guide de style de marque efficace

Les modèles peuvent être d'une aide précieuse lors de la création d'un guide de style de marque. Ils constituent un point de départ solide, facilitant l'organisation des éléments de votre marque et garantissant la cohérence.

Voici quelques modèles de ClickUp pour vous aider à démarrer.

Le modèle de guide de style de marque de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à stocker tous vos actifs de marque en un seul endroit.

Le Modèle de guide de style de la marque ClickUp est votre solution tout-en-un pour organiser, suivre et gérer les éléments essentiels de votre marque tels que la voix, les logos et les couleurs. Ce modèle vous permet de

Organiser tous les éléments pertinents de la marque, tels que les logos, les couleurs, les polices et le ton de la voix, en un seul endroit

D'élaborer des lignes directrices sur l'utilisation des logos, y compris les variations acceptables, les tailles, les exigences précises en matière d'espace et les règles d'emplacement

Établir des règles pour la palette de couleurs, en spécifiant les couleurs primaires et secondaires, les codes de couleur, les conseils d'utilisation et les considérations relatives à l'accessibilité

Documenter les normes typographiques, en décrivant les familles de polices, les tailles, les graisses et la hiérarchie avec des exemples d'en-têtes, de corps de texte et d'autres styles de texte

Collaborer avec les membres de l'équipe pour personnaliser le modèle afin qu'il réponde aux besoins spécifiques de votre marque Télécharger ce modèle

Le modèle de guide de style de ClickUp est conçu pour aider les équipes à maintenir la cohérence de la marque à travers tous leurs actifs de conception.

Modèle de guide de style de projet de ClickUp est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de documents interdisciplinaires, car il fournit une référence centralisée et accessible à tous les membres de l'équipe.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Définir et documenter les éléments de conception de votre marque en un seul endroit

Gagner du temps et réduire les coûts en fournissant une source unique de vérité pour l'identité visuelle de votre marque

Doter l'ensemble de votre organisation des outils et des connaissances nécessaires à la création d'un contenu conforme à la marque Télécharger ce modèle ## Mise en œuvre du guide de style

La création d'un guide de style n'est que la première étape. Votre stratégie de gestion de la marque doit être solide pour que votre équipe applique ses principes de manière cohérente sur tous les canaux.

Voici comment vous assurer que le guide de style de votre marque est mis en œuvre de manière efficace :

Désigner un responsable de la conception: Désigner un membre de l'équipe marketing pour superviser le respect de la marque. Il doit connaître le guide de style

Désigner un membre de l'équipe marketing pour superviser le respect de la marque. Il doit connaître le guide de style Impliquez votre équipe: Impliquez les employés dans le processus de création. Cela encourage les idées nouvelles et favorise le sentiment d'appartenance, ce qui renforce l'engagement à respecter les lignes directrices de l'identité de la marque

Impliquez les employés dans le processus de création. Cela encourage les idées nouvelles et favorise le sentiment d'appartenance, ce qui renforce l'engagement à respecter les lignes directrices de l'identité de la marque Sessions de formation: Organisez des sessions de formation pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut mettre en œuvre les lignes directrices de manière efficace

Organisez des sessions de formation pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut mettre en œuvre les lignes directrices de manière efficace Accès centralisé: Veiller à ce que tous les employés aient accès à la version la plus récente du guide de style

Veiller à ce que tous les employés aient accès à la version la plus récente du guide de style Intégration: Incorporer le guide dans les outils et logiciels courants pour en faciliter l'accès et l'utilisation

Incorporer le guide dans les outils et logiciels courants pour en faciliter l'accès et l'utilisation Révision régulière: Réviser périodiquement les documents pour s'assurer qu'ils sont toujours conformes et résoudre rapidement tout problème

Le concept d'un guide de style vivant

Un guide de style définit la manière dont une marque se présente en fonction des besoins et des tendances du marché. Il garantit la cohérence de la présence de votre entreprise à chaque point de contact.

Le concept de guide de style en tant que document vivant va encore plus loin en soulignant la nécessité de mises à jour régulières et d'adaptabilité. Voici quelques points à garder à l'esprit :

**Les marchés sont dynamiques et sujets à des changements dans le comportement des consommateurs, à des avancées technologiques et à des paysages concurrentiels. Vous devez donc vous assurer que votre marque évolue avec ces changements

Croissance de l'entreprise: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, le guide de style doit être mis à jour pour refléter ces nouvelles dimensions

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, le guide de style doit être mis à jour pour refléter ces nouvelles dimensions Mises à jour planifiées: Prévoyez des mises à jour annuelles pour inclure les tendances du marché et les commentaires des clients. Intégrations de ClickUp avec des outils célèbres comme Dropbox vous permettent de réviser et d'ajouter des notes aux maquettes, d'incorporer des fichiers Figma et Invision, d'inviter des collaborateurs et d'assigner des commentaires pour le retour d'information

les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp et de les utiliser dans le cadre de leur travail

Cas particuliers

Lorsque votre marque s'aventure sur différents territoires, chacun avec des règles et des attentes uniques, votre guide de style doit trouver un équilibre entre flexibilité et cohérence.

Un guide de style peut relever différents défis en comprenant chaque domaine, en travaillant ensemble et en adoptant des règles flexibles.

Voici quelques stratégies pour mettre en œuvre le guide de style de votre marque à l'échelle de l'entreprise :

Structure modulaire: Concevez le guide de style de manière modulaire, ce qui permet de mettre à jour ou de développer les différentes sections en fonction des besoins, sans avoir à réviser l'ensemble du document

Concevez le guide de style de manière modulaire, ce qui permet de mettre à jour ou de développer les différentes sections en fonction des besoins, sans avoir à réviser l'ensemble du document Accès et mises à jour numériques: Utilisez des plateformes numériques telles queTableaux blancs ClickUp pour la collaboration, les mises à jour faciles et la distribution, afin que tous les membres de l'équipe aient accès à la dernière version du guide

glissez et déposez les tâches entre les colonnes pour suivre l'avancement et hiérarchiser le travail de manière efficace

Mécanismes de retour d'information: Mettre en place des canaux pour un retour d'information continu de toutes les disciplines, afin de garantir que le guide évolue en fonction des contributions pratiques de ceux qui l'utilisent

Mettre en place des canaux pour un retour d'information continu de toutes les disciplines, afin de garantir que le guide évolue en fonction des contributions pratiques de ceux qui l'utilisent **Impliquer des représentants de différents domaines dans l'élaboration et la mise à jour du guide de style afin de s'assurer qu'il tient compte de toutes les nuances nécessaires

Exemples de guides de style efficaces

Examinons quelques exemples populaires de guides de style exemples de lignes directrices de marque et de recueillir des informations sur les meilleures pratiques et stratégies pour créer des identités de marque percutantes.

Starbucks

Lorsque vous pensez au café, il y a de fortes chances que Starbucks vous vienne à l'esprit en premier, n'est-ce pas ? Ils ont réussi leur coup en utilisant des couleurs et des logos dans leur image de marque.

Son emblématique palette de couleurs vertes est repérable à des kilomètres à la ronde, même si le logo n'est pas en vue. Ils utilisent des nuances de vert pour créer un look élégant que tout le monde associe à Starbucks. Il est judicieux d'utiliser une couleur primaire, mais il est également essentiel de l'accompagner d'autres couleurs.

Via : Starbucks

Zendesk

Le guide de style de la marque Zendesk offre un aperçu complet des éléments essentiels tels que l'utilisation du logo, la typographie, la palette de couleurs, l'imagerie, l'illustration, etc. Il met l'accent sur la clarté, la simplicité et l'inclusion dans la conception et le langage.

Les couleurs primaires de la marque, Espresso et Cream, symbolisent sa sophistication et sa nature accueillante. Le guide met l'accent sur la cohérence et l'accessibilité et veille à ce que chaque aspect reflète l'identité et les valeurs de Zendesk.

Via: Zendesk

MailChimp

Le guide de style de la marque Mailchimp reflète l'évolution de l'entreprise, qui est passée du marketing par courriel à une solution complète pour les petites entreprises.

L'authenticité et la créativité brillent à travers des portraits inclusifs et des scènes oniriques dans la photographie.

L'entreprise souhaite conserver son image tout en restant ludique. À cette fin, ils ont un nouveau logo et des couleurs qui les distinguent.

Via : Mailchimp

Les avantages et les défis de l'élaboration d'un guide de style

L'élaboration d'un guide de style complet pour une marque comporte de nombreux avantages, mais aussi son lot de difficultés.

Connaître les avantages et les obstacles potentiels peut aider les organisations à naviguer en douceur dans le processus et à profiter des avantages d'une identité de marque forte.

Les avantages d'un guide de style bien conçu

**Clarté : un guide de style fournit des lignes directrices claires, ce qui facilite la création d'un contenu cohérent par votre équipe

Identité de la marque: Il aide à établir une identité de marque forte en définissant des éléments tels que les logos, les couleurs et le ton de la voix

Il aide à établir une identité de marque forte en définissant des éléments tels que les logos, les couleurs et le ton de la voix **Efficacité : Avec un guide de style, la prise de décision est plus rapide, ce qui réduit le besoin de révisions et de clarifications constantes

Évolutivité: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, un guide de style assure la cohérence de la marque, ce qui facilite le maintien de l'intégrité de la marque au sein des différents services et équipes

Résistance au changement: Certains membres de l'équipe peuvent s'opposer à l'adoption de nouvelles lignes directrices. Pour y remédier, il convient de les impliquer dans le processus de développement et de leur expliquer les avantages de la cohérence Équilibre entre créativité et cohérence: Il peut être difficile de trouver le juste équilibre entre créativité et respect des lignes directrices. Encouragez la créativité dans le cadre des paramètres établis et faites preuve de souplesse si nécessaire Maintenir la pertinence: Au fur et à mesure que les tendances évoluent, les guides de style peuvent devenir obsolètes. Des révisions et des mises à jour régulières garantissent que le guide de style reste pertinent et efficace

Profiter d'une image de marque cohérente avec ClickUp

Au cœur de toute marque réussie se trouve un guide de style méticuleusement élaboré, qui constitue la pierre angulaire de son identité. Il garantit l'homogénéité, la cohérence et l'alignement sur tous les points de contact.

Grâce au logiciel de gestion de projets de conception de ClickUp, vous pouvez créer et gérer votre guide de style sans effort. Des vues personnalisées aux modèles de lignes directrices de marque et des intégrations transparentes, tout fonctionne en douceur pour vous faciliter la vie.

Ne laissez plus l'incohérence vous freiner. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui !