13 exemples inspirants de voix de marque et comment développer la vôtre

Certaines marques ont tout simplement compris . Vous lisez un tweet, un e-mail ou même le libellé d'un produit, et vous savez exactement de qui il vient sans même voir le logo. Leur voix est unique, comme celle d'un vieil ami dont vous reconnaissez instantanément les textes.

Mais créer une voix distinctive et cohérente n'est pas aussi simple que de choisir quelques adjectifs et de s'arrêter là. Il s'agit de connaître son public, de comprendre l'identité de sa marque et d'utiliser un langage qui renforce les deux.

Dans cet article de blog, nous examinerons 13 exemples de voix de marque, en analysant ce qui fait leur travail et comment développer une voix tout aussi distincte. 🔊

⏰ Résumé en 60 secondes La voix de la marque définit la façon dont une entreprise communique, ce qui forme la perception du client et favorise la reconnaissance de la marque. Voici comment développer et maintenir une voix de marque cohérente : Les étapes pour créer votre propre style de marque Définir les valeurs fondamentales et la mission pour établir l'authenticité Comprendre les préférences du public pour s'assurer que le message trouve un écho Choisir un style cohérent qui s'aligne sur la personnalité de la marque Adapter le message tout en conservant l'identité sur les différents canaux Documenter les directives relatives au style de marque pour maintenir l'alignement des équipes Affiner continuellement le message en fonction des commentaires du public

Définir les valeurs fondamentales et la mission pour établir l'authenticité

Comprendre les préférences du public pour s'assurer que le message trouve un écho

Choisissez un ton cohérent qui s'aligne sur la personnalité de la marque

Adapter les messages tout en conservant l'identité sur différents canaux

Documentez les directives relatives à la voix de la marque afin de maintenir l'alignement des équipes

Affiner continuellement les messages en fonction des commentaires du public

Rationalisez la gestion de la voix de marque avec ClickUp ClickUp Docs organise les directives de marque, en gardant les équipes sur la même page ClickUp Brain fournit des suggestions basées sur l'IA pour maintenir la cohérence de la voix organise les directives de marque, en gardant les équipes sur la même pagefournit des suggestions basées sur l'IA pour maintenir la cohérence de la voix

*clickUp Docs organise les directives de marque, en gardant les équipes sur la même page

ClickUp Brain fournit des suggestions basées sur l'IA pour maintenir la cohérence de la voix Définir les valeurs fondamentales et la mission pour établir l'authenticité

Comprendre les préférences du public pour s'assurer que le message trouve un écho

Choisissez un ton cohérent qui s'aligne sur la personnalité de la marque

Adapter les messages tout en conservant l'identité sur les différents canaux

Documentez les directives relatives à la voix de la marque afin de maintenir l'alignement des équipes

Affiner continuellement les messages en fonction des commentaires du public *clickUp Docs organise les directives de la marque, en gardant les équipes sur la même page

ClickUp Brain fournit des suggestions basées sur l'IA pour maintenir la cohérence de la voix

Qu'est-ce qu'une voix de marque ?

La voix d'une marque est la manière dont une entreprise exprime sa personnalité, ses valeurs et ses messages sur toutes les plateformes. Elle garantit la cohérence de la communication et forme la manière dont les gens se connectent à la marque.

Chaque marque a une voix, qu'elle le veuille ou non.

Une voix bien définie renforce l'identité de votre marque à l', donnant une impression de cohérence au contenu, au marketing et aux interactions avec les clients. Elle influence tout, des textes publicitaires aux légendes des médias sociaux, renforçant la présence d'une entreprise de manière familière et reconnaissable.

🧠 Fait amusant : Le logo Twinings Tea, créé en 1787, est le plus ancien logo inchangé encore utilisé aujourd'hui. Il témoigne de la façon dont une identité de marque forte et cohérente peut résister à l'épreuve du temps.

Pourquoi la voix de marque est-elle importante ?

Le ton de la marque forme la façon dont le public cible vous perçoit. C'est votre propre style et personnalité qui rendent votre marque unique. Mais pourquoi est-ce si important ? Plongeons-nous dans le sujet. 👇

Renforce la reconnaissance de la marque et rend les messages instantanément identifiables

Créez la confiance en maintenant la cohérence dans toutes les interactions avec les clients

Renforcez les connexions émotionnelles en vous exprimant de manière à faire écho

Guides marketing et décisions de contenu, pour une communication cohérente avec la marque

Renforce la fidélité des clients en consolidant les valeurs et la personnalité de la marque

Assistance pour une gestion efficace de la marque , garantissant que votre voix reste cohérente sur tous les canaux

🔍 Le saviez-vous ? Le bleu est la couleur la plus utilisée dans le domaine de l'image de marque et est souvent associée à la confiance, la fiabilité et le professionnalisme. Des marques telles que Facebook, X et IBM utilisent le bleu pour renforcer leur crédibilité et leur connexion.

13 exemples inspirants de voix de marque

Une voix de marque forte rend une marque immédiatement reconnaissable. Certaines entreprises utilisent l'humour, tandis que d'autres mettent l'accent sur la clarté ou la confiance.

Voici 13 marques remarquables qui ont perfectionné leur message. 💬

1. ClickUp

Langage de marque : clair, efficace et collaboratif

Visitez le site Web de ClickUp pour accéder à des informations utiles et pertinentes dans un langage simple

ClickUp veille à ce que sa communication soit précise et conviviale pour l'utilisateur.

Elle privilégie la clarté, en veillant à ce que les utilisateurs comprennent ses fonctionnalités sans jargon d'entreprise. Le discours de marque reste accessible tout en restant professionnel, ce qui contribue à la productivité des équipes.

Le site Web, le blog et les médias sociaux de ClickUp renforcent cette approche pragmatique. Les messages restent directs et orientés vers l'action, ce qui rend les sujets complexes simples.

Où cela fonctionne le mieux

Site Web : Utilise un texte simple pour expliquer les fonctionnalités

Blog : Fournit des guides étape par étape pour la productivité

Médias sociaux : Partage de conseils rapides et d'astuces pour les flux de travail

Leçons pour les entreprises

Restez simple dans vos messages pour éviter toute confusion

Utilisez un ton cohérent pour instaurer la confiance

Mettre l'accent sur l'action pour apporter une réelle valeur

2. Duolingo

Ton de marque : ludique, encourageant et plein d'esprit

via Medium

Duolingo transforme l'apprentissage des langues en divertissement. La voix de la marque est conviviale, engageante et un peu effrontée. Au lieu d'un style strictement éducatif, Duolingo utilise l'humour et des références à la culture pop pour rendre l'apprentissage amusant.

Cette approche ludique fait que l'application ressemble moins à une salle de classe qu'à un jeu.

Où cela fonctionne le mieux

Notifications de l'application : Utilise des rappels amusants pour inciter les utilisateurs

Médias sociaux : Engage les audiences par le biais de mèmes et de tendances

Marketing par e-mail : Garde les messages amusants et de discussion

Leçons pour les entreprises

Utilisez l'humour pour rendre les interactions avec la marque mémorables

S'adresser directement au public sur un ton décontracté

Rendre les expériences de routine plus attrayantes

3. Wendy's

Ton de marque : audacieux, spirituel et sans filtre

via Bored Panda

La présence de Wendy's sur les réseaux sociaux se distingue par son impertinence. La marque est connue pour se moquer de ses concurrents, se livrer à des plaisanteries et apporter des réponses vives et divertissantes. Ce ton audacieux distingue Wendy's du marketing traditionnel de la restauration rapide.

Le message de la marque reste confiant mais accessible, trouvant le parfait équilibre entre humour et promotion.

Où cela fonctionne le mieux

X : Célèbre pour ses réponses spirituelles et sauvages

publicité : *Utilise un ton confiant pour renforcer l'identité de la marque

interactions avec les clients : * Permet de maintenir l'engagement de manière ludique et non générique

Leçons pour les entreprises

Développez une personnalité distincte qui rompt avec la norme

Restez cohérent dans le ton sur toutes les plateformes

Utilisez l'humour pour créer des interactions mémorables

4. Triumph

Voix de marque : robuste, aventureuse et ambitieuse

via Triumph

Triumph s'adresse aux passionnés de moto en quête d'aventure. Les messages de la marque sont puissants, confiants et profondément ancrés dans sa riche histoire.

Chaque campagne reflète un esprit d'indépendance et d'exploration.

Le marketing de Triumph allie héritage et innovation. La marque met en avant ce qu'elle a hérité tout en présentant des designs avant-gardistes, ce qui la rend pertinente pour les motards de longue date comme pour les nouveaux passionnés.

Où cela fonctionne le mieux

Site Internet : Célèbre l'histoire et le savoir-faire de la marque

*publicité : Capturer le frisson de l'aventure à cheval

Médias sociaux : Engage les utilisateurs grâce à une narration immersive

Leçons pour les entreprises

Élaborez des messages qui correspondent aux aspirations de votre public

Trouver l'équilibre entre tradition et modernité dans le storytelling de marque

Adoptez un ton fort et confiant pour renforcer l'identité de votre marque

5. Apple

Tonalité de marque : minimaliste, ambitieuse et sophistiquée

via Apple

Le message d'Apple reflète sa philosophie de conception : épuré, précis et percutant.

La marque évite les mots inutiles et se concentre sur une communication claire et directe. Chaque message renforce le positionnement haut de gamme d'Apple et son identité axée sur l'innovation.

Le ton d'Apple reste confiant sans paraître trop technique. La marque utilise un langage simple mais puissant pour mettre en avant les avantages de ses produits, rendant la technologie accessible et désirable.

Où cela fonctionne le mieux

Descriptions de produits : Utilise un libellé concis pour mettre en avant les fonctionnalités

publicité : *Maintient un message visuel et minimaliste

Site web : Priorité à la clarté et à la facilité de navigation

Leçons pour les entreprises

Utilisez des messages affinés pour améliorer la perception de la marque

Faire en sorte que la communication reste simple mais percutante

Aligner la voix de la marque sur l'expérience globale de la marque

6. Nike

Voix de marque : inspirante, audacieuse et stimulante

via Nike

La voix de la marque Nike est axée sur la motivation. Grâce à une narration puissante et à un texte simple mais percutant, la marque pousse les athlètes de tous niveaux à dépasser leurs limites. Chaque message est audacieux et confiant, et véhicule toujours l'idée que la grandeur est à portée de main avec le bon état d'esprit.

La communication de la marque reste directe et chargée d'émotion, s'inspirant souvent de moments culturels et de triomphes personnels pour créer une connexion plus profonde avec son public.

Où cela fonctionne le mieux

*publicité : Utilise des récits convaincants et des visuels saisissants pour motiver et inspirer

Médias sociaux : Engage le public avec des messages inspirants et des histoires d'athlètes

*messages sur les produits : met l'accent sur l'innovation et la performance

Leçons pour les entreprises

Élaborez des messages qui résonnent sur le plan émotionnel pour inspirer et créer des connexions

Adoptez un ton cohérent et authentique qui reflète les valeurs fondamentales de votre marque

Donnez à votre public les moyens d'atteindre son meilleur niveau personnel

📖 Lire aussi : Exemples d'activation de marque avec des stratégies pour stimuler l'engagement

7. Ryanair

Tonalité de marque : sarcastique, assumée et consciente de soi

via X

Ryanair cultive sa réputation de compagnie aérienne sans fioritures en misant sur l'humour et l'honnêteté brutale. Plutôt que de se parer d'un modèle de compagnie aérienne à bas prix, la marque met en avant son caractère abordable par le biais de messages sarcastiques et d'autodérision.

Cette approche différencie Ryanair de ses concurrents. Elle transforme les aspects potentiellement négatifs (service basique, vols bon marché) en arguments de vente humoristiques, rendant la marque plus accessible et mémorable.

Où cela fonctionne le mieux

X : Partage des blagues sur les voyages à petit budget

*publicité : se moque des normes du secteur tout en faisant la promotion de tarifs bas

Engagement client : Répond aux demandes de renseignements de manière directe et pleine d'esprit

Leçons pour les entreprises

Utilisez l'humour pour renforcer l'authenticité

Démarquez-vous en brisant les normes conventionnelles de l'industrie

Posséder sa propre identité de marque au lieu de cacher les défauts perçus

8. Samsung

Voix de marque : innovante, confiante et engageante

via Samsung Newsroom

Samsung se positionne comme un leader technologique grâce à des messages audacieux et avant-gardistes. La voix de la marque est à la fois autoritaire et accessible, alliant innovation de pointe et facilité d'utilisation au quotidien.

La communication de Samsung met l'accent sur les avantages des produits de manière claire et attrayante. La marque évite le jargon trop technique, ce qui rend même les fonctionnalités complexes faciles à comprendre.

Où cela fonctionne le mieux

Lancements de produits : Utiliser des messages convaincants pour mettre en avant l'innovation

Site Web : Fournit des explications claires et attrayantes sur les fonctionnalités

Médias sociaux : partage de contenu interactif et de conseils conviviaux pour les utilisateurs

Leçons pour les entreprises

Équilibrer les informations techniques avec une narration captivante

Renforcez l'innovation grâce à des messages convaincants

Assurer une communication claire et centrée sur l'utilisateur

9. Surréaliste

Voix de marque : excentrique, irrévérencieuse et inattendue

via Impression souris

Surreal bouleverse l'industrie des céréales avec son approche décalée et humoristique de la marque. La marque rejette la publicité alimentaire typique, optant pour un humour absurde et pince-sans-rire qui attire l'attention.

Que ce soit sur les emballages ou sur les réseaux sociaux, Surreal conserve un ton humoristique cohérent à chaque point de contact. Ce style inattendu permet à la marque de se démarquer sur un marché saturé de messages plus traditionnels et prévisibles.

Où cela fonctionne le mieux

Emballage : Fonctionnalités ludiques, copie non conventionnelle qui brise les normes

*publicité : Utilise l'humour pour remettre en question les clichés du secteur

Médias sociaux : Engage les utilisateurs grâce à un contenu spirituel et ironique

Leçons pour les entreprises

Défiez les attentes du secteur pour différencier votre marque

Ajoutez de l'humour pour rendre les messages plus mémorables

Assurer la cohérence de la voix sur tous les points de contact avec le client

10. IKEA

Ton de marque : pratique, convivial et terre-à-terre

via IKEA

IKEA communique de manière simple, utile et engageante. Les messages de la marque visent à rendre le design d'intérieur accessible, en utilisant un ton chaleureux et accueillant qui donne aux clients le sentiment d'être responsabilisés plutôt que dépassés.

Elle intègre le storytelling dans son marketing, donnant aux moments de la vie quotidienne un caractère ambitieux mais réalisable. La voix conversationnelle de la marque permet aux clients de se sentir compris et assistés.

Où cela fonctionne le mieux

Descriptions de produits : Utilise un langage accessible pour mettre en avant les fonctionnalités

Catalogues et publicités : Raconter des histoires qui résonnent avec le style de vie des clients

Médias sociaux : Partage de conseils de bricolage et d'inspiration pour la maison de manière attrayante

Leçons pour les entreprises

Rendez les messages accessibles et faciles à comprendre

Utilisez le storytelling pour établir une connexion émotionnelle avec les clients

Assurez-vous que le discours de marque est en phase avec les besoins et les aspirations des clients

🔍 Le saviez-vous ? Le son « bong » signature d'Intel est l'un des logos audio les plus reconnaissables au monde. Il a été décrit comme un son à 1 milliard de dollars en raison de sa forte association avec la technologie de qualité.

11. Spotify

Ton de marque : ludique, dynamique et culturellement adapté

via Brand Vision Marketing

Le message de Spotify se nourrit de créativité et de pertinence culturelle. La marque adapte constamment son discours aux tendances, en utilisant l'humour, l'esprit et des textes intelligents pour attirer les utilisateurs. Sa capacité à combiner les données avec la narration permet à ses campagnes de se démarquer.

La campagne annuelle « Wrapped » de Spotify est un excellent exemple de la façon dont la marque transforme les données des utilisateurs en une expérience amusante et partageable. Cette approche ludique et engageante permet de maintenir l'enthousiasme des utilisateurs pour la plateforme.

Où cela fonctionne le mieux

Notifications d'application : Utilise l'humour et la personnalisation pour maintenir l'engagement des utilisateurs

Médias sociaux : Exploite la culture pop et les moments tendance

Campagnes publicitaires : Combinez les informations tirées des données avec des messages spirituels et pertinents

Leçons pour les entreprises

Restez culturellement pertinent pour maintenir l'engagement de votre public

Utilisez une voix de marque dynamique qui s'adapte aux tendances

Rendez les messages interactifs et partageables

📖 Lire aussi : Modèles gratuits de stratégie de marque

12. Red Bull

Tonalité de marque : énergique, audacieuse et intrépide

via Red Bull

Red Bull s'adresse directement aux amateurs de sensations fortes et aux accros à l'adrénaline. La voix de la marque est audacieuse, inspirante et pleine d'énergie, ce qui correspond parfaitement à ses parrainages de sports extrêmes et à son image de haute performance.

Elle crée un style de vie centré sur l'aventure et le dépassement des limites, faisant de sa boisson énergisante un symbole d'excitation et de possibilités. Ce message est reflété de manière cohérente sur toutes les plateformes, faisant de la marque plus qu'un simple produit.

Où cela fonctionne le mieux

Publicité : se concentre sur une narration pleine d'action et d'énergie

Médias sociaux : Présentation de sports extrêmes et d'exploits audacieux

Parrainage d'évènements : Renforce l'identité de la marque à travers des expériences passionnantes

Leçons pour les entreprises

Alignez la voix de votre marque sur les émotions qu'évoque votre produit

Construire une marque lifestyle forte au-delà du produit

Faites en sorte que vos messages soient audacieux et inspirants pour captiver votre public

13. Netflix

Ton de marque : divertissant, engageant et propice à la discussion

via Instagram

Netflix communique de manière à donner l'impression qu'un ami recommande des émissions. Les messages de la marque sont détendus, humoristiques et pleins de personnalité, ce qui rend les interactions naturelles plutôt qu'impersonnelles.

Sa présence sur les réseaux sociaux se nourrit de références à la culture pop, de mèmes et de réponses pleines d'esprit. La marque s'adresse à son public de manière authentique, ce qui maintient un niveau d'engagement élevé.

Où cela fonctionne le mieux

Médias sociaux : Utilise l'humour et les sujets tendance pour impliquer les utilisateurs

Notifications de l'application : Personnalise les recommandations avec un ton ludique

Campagnes marketing : Utiliser le storytelling pour créer l'enthousiasme

Leçons pour les entreprises

Rendez le message de votre marque personnel et accessible

Engagez le dialogue avec votre public

Restez pertinent en exploitant les tendances actuelles

🔍 Le saviez-vous ? Le premier slogan publicitaire remonte au XVIIIe siècle, lorsque Josiah Wedgwood, le père du marketing moderne, a utilisé le slogan « Queen's Ware » pour faire la publicité de poteries approuvées par la royauté. De la royauté en matière de stratégie de marque, en effet !

Comment développer la voix de votre marque

Pensez à votre marque comme à une personne : comment parlerait-elle ? Serait-elle professionnelle et polie ou excentrique et enjouée ?

C'est la voix de votre marque qui rend votre message distinct, authentique et mémorable. Mais comment la définir ? Découvrons les étapes à suivre pour créer une voix qui marque les esprits. 📃

Définissez les valeurs de votre marque

Pour établir une voix de marque forte, il faut commencer par définir les valeurs fondamentales et la mission de l'entreprise.

Chaque marque a une perspective unique, qui doit se refléter dans son message. Réfléchissez à ce que la marque représente et à la façon dont elle doit être perçue. Une entreprise technologique axée sur l'innovation peut utiliser un ton élégant et avant-gardiste, tandis qu'une marque de vêtements durables peut mettre l'accent sur la chaleur et la conscience écologique.

Posez-vous les questions clés pour affiner cette base :

Quelles sont les valeurs qui forment l'identité de la marque ?

Comment les clients devraient-ils décrire la personnalité de la marque ?

Quelles émotions le message doit-il susciter ?

Les réponses aident à créer une base pour une communication cohérente et authentique. Une voix qui s'aligne sur l'objectif de la marque garantit que le message reste pertinent et mémorable.

Comprenez ce qui résonne auprès de votre public cible

La voix d'une marque doit établir une connexion naturelle avec son public. Il est essentiel de comprendre les préférences, les comportements et les attentes des clients pour former le style de communication.

Différents groupes démographiques réagissent aux messages de manière unique, donc étudier ce qui résonne peut améliorer l'efficacité.

Observez comment les publics interagissent avec des marques similaires. Analysez les messages des concurrents, l'engagement sur les réseaux sociaux et les commentaires des clients. Recherchez les éléments qui suscitent des discussions, génèrent des réponses et favorisent la fidélité. Une approche basée sur les données garantit que la voix de la marque séduira le bon public sans paraître forcée ou déconnectée.

Les profils d'utilisateurs fournissent également des informations précieuses. Un public jeune et à la mode peut préférer un message décontracté et ludique, tandis qu'un décideur d'entreprise peut mieux réagir à un ton raffiné et autoritaire. Une voix qui répond directement aux besoins des clients renforce l'engagement et l'affinité avec la marque.

🧠 Fait amusant : Certaines marques utilisent des parfums pour renforcer leur identité. Par exemple, Singapore Airlines a fait vaporiser un parfum signature appelé « Stefan Floridian Waters » sur ses avions, les uniformes de son équipage et ses serviettes chaudes, créant ainsi une expérience sensorielle unique.

Sélectionnez un ton approprié

Le ton et la voix de la marque vont de pair. Si la voix reste cohérente, le ton change en fonction du contexte. Une réponse du service client peut nécessiter de l'empathie et de la patience, tandis qu'une campagne marketing peut faire appel à l'excitation et à l'enthousiasme.

Différents tons créent différentes impressions :

Décontracté et convivial : Travail pour les marques de style de vie, les startups et les entreprises qui veulent paraître accessibles

Professionnel et faisant autorité : Convient aux secteurs tels que la finance, le droit ou la santé où la confiance et l'expertise sont importantes

Humoristique et audacieux : Capte l'attention des publics dans des secteurs tels que le divertissement, les médias sociaux ou l'alimentation et les boissons

Inspirant et ambitieux : Convient aux marques de développement personnel, de luxe ou de fitness qui cherchent à motiver leurs clients

Améliorez continuellement votre voix

Les voix de marque doivent évoluer sans perdre leur authenticité.

Le suivi des réactions du public, des indicateurs d'engagement et du sentiment social permet d'affiner les messages au fil du temps. Les commentaires des clients, des employés et des parties prenantes fournissent des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté dans les stratégies de gestion de la marque.

Tester différentes approches de communication peut mettre en évidence ce qui résonne le mieux. Les tests A/B des lignes d'objet, des publications sur les réseaux sociaux et du langage de la campagne peuvent révéler des tendances dans les préférences du public.

La flexibilité permet de maintenir la pertinence de la voix tout en préservant l'identité de la marque. Une voix bien conçue évolue avec la marque, garantissant un engagement et une confiance à long terme.

🔍 Le saviez-vous ? Le bleu emblématique de Tiffany, le bleu « œuf de merle », est si distinctif qu'il a sa propre couleur déposée appelée Tiffany Blue. Vous ne pouvez pas l'utiliser ou le reproduire sans leur permission !

L'utilisation des bons outils permet de documenter, d'affiner et de mettre en œuvre efficacement les directives de la marque, en gardant les équipes sur la même page.

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », est la solution idéale. Avec le logiciel de gestion de projet ClickUp, vous bénéficiez d'un environnement de travail tout-en-un où les équipes peuvent documenter les directives uniques de la voix de la marque, collaborer sur le contenu et s'assurer que les messages sont cohérents entre les différents services.

Explorons ses fonctionnalités et voyons comment elle peut vous aider à rationaliser vos efforts marketing.

Cliquez sur ClickUp pour accéder aux documents contenant les directives structurées de la marque

Mettre à jour les directives de la marque dans ClickUp Documents

ClickUp Docs est un hub de connaissances centralisé où les équipes peuvent définir les principes de la voix de la marque, les spécifications de style, le vocabulaire approuvé et les règles de mise en forme. Contrairement aux documents statiques stockés à plusieurs emplacements, Docs facilite les mises à jour en temps réel, garantissant ainsi que les directives restent à jour et accessibles.

Ses principales capacités comprennent :

*collaboration en direct : permet aux membres de l'équipe de modifier, commenter et faire part de leurs commentaires sur les directives de la marque sans conflits de version

Pages imbriquées : Permet de segmenter les directives en sections, telles que « Style », « Messages À faire et À ne pas faire » et « Directives relatives aux médias sociaux »

Étiquettes et relations : Permet de connecter des documents à des campagnes spécifiques, facilitant ainsi la liaison des règles de voix de marque directement aux projets actifs

Contrôle des permissions : restreint l'accès pour empêcher les modifications en cours non autorisées tout en permettant aux membres concernés de l'équipe d'apporter leur contribution

📌 Exemple : Un rédacteur de contenu qui prépare une campagne d'e-mails consulte rapidement ClickUp Docs pour vérifier la terminologie approuvée et les directives relatives au ton de la marque. Au lieu d'attendre les approbations ou de chercher dans des documents éparpillés, il applique instantanément la formulation correcte, garantissant ainsi le respect des normes de la marque.

ClickUp Brain pour des conseils instantanés sur la marque

ClickUp Brain est un assistant intelligent alimenté par l'IA qui aide les équipes à rester fidèles à la marque sans intervention manuelle. Il fournit des réponses immédiates aux requêtes liées à la marque, suggère des révisions pour respecter le ton de la marque et garantit la cohérence de tous les contenus écrits.

Demandez à ClickUp Brain d'examiner le guide de style pour des caractéristiques spécifiques de la voix de marque

Grâce à l'assistance de l'IA, les équipes peuvent obtenir des conseils instantanés sur les règles de la voix de marque en posant simplement une question. Plus besoin de parcourir de longues directives, mais seulement des réponses rapides et adaptées au contexte qui aident tout le monde à rester aligné.

Il permet également d'affiner la formulation pour qu'elle corresponde aux préférences prédéfinies en matière de ton et de style, garantissant ainsi la cohérence entre les e-mails, les publications sur les réseaux sociaux, les blogs, etc.

Mieux encore, Brain travaille directement dans les tâches et les documents ClickUp, ce qui évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre.

📌 Exemple : Un responsable des réseaux sociaux rédige un post LinkedIn, mais il doit refléter le ton professionnel mais conversationnel de la marque. Il demande à ClickUp Brain de l'affiner, et l'IA suggère des ajustements qui équilibrent l'engagement et le professionnalisme, garantissant ainsi que le post correspond parfaitement aux attentes de la marque.

⚙️ Bonus : Essayez les modèles de guide de style pour définir rapidement le ton et les directives visuelles de votre marque.

La combinaison de ClickUp avec d'autres logiciels crée un flux de travail plus cohérent. Par exemple :

Canva : garantit que les visuels, présentations et supports marketing des réseaux sociaux respectent les couleurs, la typographie et les éléments de conception de la marque

Loomly : Gère les publications et les calendriers des réseaux sociaux tout en s'assurant que le contenu est conforme à la voix et au style de la marque sur toutes les plateformes

Frontify : Sert d'outil de gestion des ressources de la marque, en organisant les logos, les polices de caractères et les éléments de conception pour une utilisation cohérente

💡 Conseil de pro : Mapper votre stratégie de marque à l'aide d'une feuille de route marketing claire permet de maintenir le style de votre marque sur tous les canaux et contenus. Une feuille de route détaillée permet d'aligner vos efforts marketing et de guider votre équipe sur le moment et l'endroit où appliquer des styles, messages et éléments visuels spécifiques.

Mettre en œuvre la voix de marque dans les communications marketing

Une voix de marque bien définie renforce l'identité et instaure la confiance. La cohérence de toutes les communications marketing garantit que les clients reconnaissent la marque et établissent une connexion avec elle, quelle que soit la plateforme.

La mise en œuvre d'un langage de marque nécessite une approche structurée à travers les canaux traditionnels et numériques. Voyons cela ci-dessous.

Maintenir la cohérence entre les différents canaux marketing

Les communications marketing doivent refléter le même ton, la même personnalité et les mêmes directives en matière de messages, partout. L'alignement des supports imprimés, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails et du contenu du site web sur la voix de la marque crée une expérience client unifiée.

Marketing traditionnel (imprimés, panneaux d'affichage, brochures) : Maintenez un style clair et structuré qui correspond aux efforts numériques. Assurez-vous que les titres, les slogans et la rédaction renforcent la personnalité unique de la marque

Marketing numérique (réseaux sociaux, e-mails, site Web) : Utilisez un ton cohérent sur toutes les plateformes tout en adaptant le style du contenu à chaque support. Un ton amical et conversationnel peut fonctionner pour les réseaux sociaux, tandis que les e-mails peuvent nécessiter une approche légèrement plus professionnelle

🧠 Fait amusant : la Suède a créé sa propre police de caractères, appelée Swedish Sans, pour unifier l'ensemble de la voix de la marque du pays. Elle est utilisée dans les documents officiels et le matériel promotionnel pour une identité nationale cohérente.

Utilisation des modèles ClickUp pour plus d'efficacité

Les modèles de marque de ClickUp garantissent que chaque contenu est conforme à la voix définie.

Par exemple, le modèle de brand book ClickUp d', est un excellent outil pour préserver la cohérence de l'identité de votre marque. Il inclut tout, de la mission et des valeurs de votre entreprise à l'utilisation du logo, en passant par la palette de couleurs et la typographie.

Télécharger ce modèle Le modèle de charte graphique de ClickUp est conçu pour vous aider à établir et à maintenir une identité de marque cohérente.

Conçu pour les entreprises qui souhaitent conserver une identité claire et cohérente, le modèle de charte graphique ClickUp va au-delà de la simple documentation. Il sert d'environnement de travail vivant où les équipes peuvent collaborer, affiner et appliquer les normes de la marque en temps réel.

Le modèle fonctionne essentiellement comme un hub de marque centralisé, garantissant que chaque visuel, message et tonalité s'aligne sur l'identité de l'entreprise. Vous pouvez tout documenter, de votre énoncé de mission et de vos valeurs fondamentales aux codes de couleurs exacts, en passant par les règles typographiques et les variations de logo utilisées sur les différentes plateformes.

La mise en forme structurée évite les incohérences qui peuvent affaiblir la perception de la marque, ce qui la rend idéale pour les équipes en pleine croissance ou les entreprises ayant plusieurs parties prenantes qui s'occupent du marketing et du design.

Défis et solutions pour définir la voix de la marque

Un instant, votre message semble soigné et cohérent ; l'instant d'après, il est complètement décousu. Peut-être que différentes équipes interprètent le ton différemment, ou que le contenu ne correspond pas à la marque sans raison apparente. Eh bien, il existe une solution à chaque défi.

Examinons quelques obstacles courants et comment les surmonter.

Trop générique et sans personnalité

De nombreuses marques utilisent par défaut des messages sûrs et neutres qui ne laissent pas une impression durable. Sans une voix distinctive, le contenu semble fade et interchangeable avec celui des concurrents.

✅ Solution : Définissez les traits de personnalité clés qui reflètent l'identité de votre marque. Est-elle audacieuse et confiante, chaleureuse et amicale, ou pleine d'esprit et enjouée ? Utilisez des exemples concrets pour donner vie à ces traits de personnalité et vous assurer que chaque élément de contenu les reflète.

Difficulté à trouver un équilibre entre créativité et cohérence

Les équipes peuvent vouloir expérimenter avec un contenu frais et attrayant, mais sans limites claires, elles risquent de s'éloigner trop de l'identité fondamentale de la marque.

✅ Solution : Encourager la créativité dans le respect de paramètres définis. Fournir des exemples de dépassement des limites tout en restant fidèle à la voix de la marque. Utiliser des suggestions basées sur l'IA pour affiner le contenu sans perdre en originalité.

💡 Conseil de pro : Assurez-vous que vos indicateurs de notoriété de marque reflètent la résonance de votre style. Suivez des indicateurs tels que les mentions et l'engagement sur les réseaux sociaux pour voir si votre style crée une connexion avec votre public. Adaptez votre style en fonction de ces informations pour améliorer votre portée et votre cohérence.

Ne pas évoluer avec les attentes du public

Ce qui a trouvé un écho auprès du public il y a quelques années peut sembler dépassé aujourd'hui. Ne pas s'adapter peut donner l'impression qu'une marque est déconnectée.

✅ Solution : Analysez régulièrement l'engagement et les commentaires de votre public. Testez différentes variantes de votre voix de marque dans différents formats et canaux, et affinez-les en fonction des données de performance tout en conservant intacte la personnalité de base.

Cliquez sur une voix de marque plus forte

Pour créer une voix de marque reconnaissable, il faut une stratégie, de la cohérence et les bons outils.

Chaque interaction forme la façon dont le public perçoit une entreprise, il est donc essentiel de rester cohérent sur tous les canaux. Une voix bien définie renforce l'identité et crée des connexions durables avec les clients.

ClickUp simplifie ce processus, en veillant à ce que les équipes restent sur la même page tout en élaborant des messages qui trouvent un écho. ClickUp Docs fournit un espace structuré pour les directives de la marque, tandis que ClickUp Brain assure la cohérence de la communication grâce à des suggestions basées sur l'IA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!