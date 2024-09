12 modèles et forfaits de planification stratégique pour votre entreprise

La mise en œuvre d'un cadre de planification stratégique est cruciale pour toute entreprise désireuse de réussir. Il fournit une orientation claire et aide à aligner votre équipe sur vos objectifs.

Sans un forfait Business, votre entreprise risque de se disperser, de gaspiller des ressources, de manquer des opportunités et de se laisser distancer par ses concurrents.

Atténuons donc ce risque avant même qu'il ne se produise !

Dans ce blog, nous allons explorer quelques-uns des modèles de gestion stratégique les plus courants, essentiels à la stratégie et au développement de l'entreprise et à sa réussite.

**Qu'est-ce qu'un modèle de gestion stratégique ?

Un modèle de gestion de la stratégie est un cadre utilisé pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer le forfait stratégique d'une entreprise. Il comprend des étapes telles que l'analyse de l'environnement externe, des forces et faiblesses internes, la définition des objectifs, la formulation des stratégies, la mise en œuvre des forfaits et le suivi des performances.

Différences entre un cadre de planification stratégique et un modèle de planification stratégique

Un cadre de planification stratégique et un modèle de planification stratégique sont tous deux des outils utilisés dans le processus de planification stratégique. Cependant, il existe une grande différence entre les deux.

Un cadre de planification stratégique est un aperçu de haut niveau de l'ensemble du processus de planification stratégique. Il fournit une structure pour le processus et décrit les étapes clés qui y sont associées

Un modèle de planification stratégique, en revanche, propose des étapes et des techniques détaillées pour la mise en œuvre et la réalisation des objectifs fixés par le cadre

12 modèles et cadres de planification stratégique à connaître absolument

Voici 12 des cadres et modèles de planification stratégique les plus populaires et la manière de les mettre en œuvre avec un.. gestion de projet stratégique comme ClickUp :

1. Analyse SWOT

L'analyse SWOT est un outil de planification stratégique permettant d'évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces d'une entreprise. En identifiant ces facteurs internes et externes à l'aide de ClickUp, les entreprises peuvent atténuer efficacement les failles de la gestion d'entreprise, faire face aux risques organisationnels et tirer parti de nouvelles perspectives.

Créez un nouveau Tableau pour effectuer une analyse SWOT en utilisantTableaux blancs ClickUp* Ajoutez des colonnes pour les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces

Utilisez des notes ou des champs de texte pour noter vos idées

Tenez compteObjectifs ClickUp pour fixer des paramètres sur la base de votre analyse SWOT

Collaborez avec votre équipe en ajoutant des commentaires et en attribuant des tâches

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/SWOT-Analysis-Template.png Modèle d'analyse SWOT https://app.clickup.com/signup ?template=t-32j5zud&department=personal-use&_gl=1*j5fz0j*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJdjFThzMHZiNURSY0IzdWNIaTdU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'analyse SWOT de ClickUp travail peut vous aider à effectuer une analyse SWOT et à évaluer les forces et les faiblesses internes, telles que les compétences et les ressources. En outre, il vous permet d'identifier les opportunités et les menaces externes, telles que les tendances du marché et les activités des concurrents.

Télécharger ce modèle

2. Modèle PEST Analyse PEST est un modèle de planification stratégique utilisé pour évaluer les facteurs politiques, économiques, socioculturels et technologiques susceptibles d'avoir un impact sur une entreprise. En les déterminant à l'aide de ClickUp, vous pouvez facilement identifier les risques et les opportunités potentiels et optimiser les efforts de votre entreprise.

Faites un remue-méninges sur les facteurs et dressez-en la liste pour chaque catégorie PEST à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

UtiliserCartes mentales ClickUp pour visualiser les relations entre les facteurs

Fixer des objectifs à l'aide de ClickUp Objectifs pour traiter les problèmes PEST clés

Suivre la progression et mesurer l'impact à l'aide deTableaux de bord ClickUp /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-PESTLE-Analysis-Template.png ClickUp Modèle d'analyse PESTLE https://app.clickup.com/signup ?template=t-216263662&department=operations&_gl=1*mwwmq5*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMW2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec le Modèle d'analyse PESTLE de ClickUp le modèle d'analyse PEST de ClickUp vous permet de réaliser une analyse PEST et de comprendre les facteurs externes qui influencent votre entreprise. Que vous lanciez un nouveau produit ou que vous examiniez votre paysage concurrentiel, ce modèle ClickUp vous fournit les informations nécessaires à une planification stratégique efficace et à une prise de décision éclairée.

Télécharger ce modèle

3. Les cinq forces de Porter

Les cinq forces de Porter sont un forfait de planification stratégique utilisé pour analyser les forces concurrentielles qui façonnent une industrie :

Pouvoir de négociation des acheteurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs

La menace de nouveaux entrants

Risques associés aux produits ou services de substitution

La rivalité concurrentielle

Pour visualiser les cinq forces de Porter sur un Tableau blanc ClickUp, créez un nouveau Tableau :

Utilisez des notes pour représenter chaque force

Connectez les notes avec des flèches pour montrer leurs relations et la façon dont elles influencent votre secteur d'activité

Utilisez un code couleur pour indiquer l'importance de chaque force

Si vous préférez une approche plus hiérarchique et organisée, utilisez Cartes mentales ClickUp pour mettre en œuvre les cinq forces de Porter :

Créez un nœud central libellé "Les cinq forces de Porter"

Créez des branches à partir de ce nœud pour représenter chacune des cinq forces

Utiliser des branches secondaires pour mieux explorer chaque force et ses facteurs, comme la concentration des acheteurs, la différenciation des fournisseurs et les barrières à l'entrée

4. Matrice d'Ansoff

La matrice d'Ansoff est utilisée pour identifier les stratégies de croissance d'une entreprise. Les quatre stratégies de croissance sont la pénétration du marché, le développement du marché, le développement des produits et la diversification.

Pour l'analyse de la matrice d'Ansoff, utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour identifier et visualiser les stratégies.

Utilisez des notes ou des formes (carré ou cercle) pour représenter les quatre options stratégiques de croissance

Essayez les Objectifs ClickUp pour définir des cibles spécifiques pour chaque option de croissance

Suivez la progression et ajustez les stratégies si nécessaire à l'aide des tableaux de bord ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-232.png ClickUp Matrice d'Ansoff Modèle de Tableau blanc https://app.clickup.com/signup ?template=t-205388316&department=operations&_gl=1*tg7tpb*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également utiliser le modèle Modèle de Tableau blanc de la matrice ClickUp Ansoff pour visualiser les risques et les avantages de chaque stratégie et vous aider à prendre des décisions éclairées. Ce modèle permet d'identifier les meilleures opportunités de croissance, d'évaluer les risques potentiels pour votre entreprise et de s'assurer que vos décisions sont stratégiques et fondées sur des données.

Télécharger ce modèle

5. Analyse de la chaîne de valeur

L'analyse de la chaîne de valeur identifie les activités impliquées dans la création de valeur pour un client. Elle aide les entreprises à comprendre les coûts et les marges associés à chaque étape et à identifier les domaines d'amélioration en matière de réduction des coûts.

Pour augmenter la valeur du produit, travaillez sur l'analyse de la chaîne de valeur à l'aide de ClickUp :

Créez un nouveau tableau blanc pour représenter la chaîne de valeur de votre entreprise à l'aide de ClickUp Whiteboards

Ajoutez des notes représentant chaque activité principale (logistique entrante, opérations, logistique sortante, marketing et ventes, services)

Ajoutez des notes représentant les activités d'assistance (infrastructure, gestion des ressources humaines, développement technologique, achats)

Relier ces éléments et ajouter des notes sur la manière dont ils contribuent à créer de la valeur

Une fois que vous avez planifié votre chaîne de valeur, utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les informations relatives à chaque activité. Cela vous aidera à identifier les problèmes, à accroître l'efficacité et à optimiser le processus de création de valeur de votre entreprise.

6. Modèle d'entreprise pour la planification de scénarios

La planification de scénarios est un autre modèle de planification stratégique crucial. Il vous aide à créer divers scénarios futurs et à évaluer leur impact potentiel sur votre entreprise.

Pour réaliser l'analyse du modèle de scénario, essayez ClickUp pour créer des stratégies flexibles et adaptables :

Créez une nouvelle carte mentale à l'aide de ClickUp Cartes mentales pour visualiser le modèle de scénario et faire un remue-méninges sur les évènements futurs inattendus potentiels

Utilisez des branches pour représenter les différents facteurs susceptibles d'influencer votre entreprise, tels que les conditions économiques, les avancées technologiques ou les changements réglementaires

Créez différentes branches de scénario en fonction des résultats potentiels des facteurs clés

Une fois terminé, utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre l'évolution des facteurs qui pourraient avoir un impact sur ces scénarios et prendre des décisions éclairées afin d'être mieux préparé.

7. Cadre de la stratégie de l'océan bleu

La stratégie Océan Bleu vous encourage à créer un espace de marché incontesté plutôt que d'être en concurrence sur des marchés saturés. L'objectif de la stratégie Océan Bleu est de trouver de nouvelles opportunités qui offrent un fort potentiel de croissance, de capter une nouvelle demande et de favoriser la réussite de l'entreprise.

Utilisez les cartes mentales ClickUp pour réfléchir à des idées créatives susceptibles de bouleverser votre secteur d'activité

Branchez-vous sur les différents facteurs de valeur que les clients pourraient désirer

Créez une autre carte mentale pour explorer toutes les idées prometteuses qui se sont démarquées pour vous et votre équipe

Une fois les idées évaluées, utilisez les Objectifs ClickUp pour définir des objectifs spécifiques pour la mise en œuvre de votre stratégie Océan Bleu, tels que l'augmentation de la part de marché ou le développement de nouveaux produits.

8. Cadre VRIO

Le cadre VRIO évalue les ressources de votre entreprise sur la base de quatre critères : Valeur, rareté, imitabilité et organisation En utilisant ce forfait Business, vous pouvez déterminer si vos ressources peuvent vous aider à mettre en place une stratégie d'entreprise solide et difficile à reproduire pour vos concurrents.

Créez un nouveau Tableau blanc pour représenter les ressources et les capacités de votre entreprise à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Discutez de chaque ressource ou capacité et de la manière dont elles contribuent à l'avantage concurrentiel de votre entreprise à l'aide de notes ou de formes

UtiliserDocuments ClickUp pour documenter votre analyse et vos conclusions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement

9. Cadre de la stratégie de planification des écarts

La planification des écarts, également appelée planification stratégique des écarts, vous aide à identifier l'écart entre les performances actuelles de votre entreprise et l'état futur souhaité. Elle vous aide ensuite à élaborer des stratégies pour combler cet écart. Le forfait Business est idéal pour fixer des objectifs de croissance et d'amélioration de l'entreprise.

Créez un nouveau Tableau dans ClickUp Whiteboards et ajoutez des colonnes pour "État actuel", "État souhaité" et "Écarts" Utilisez des notes pour écrire votre situation actuelle et vos objectifs idéaux et placez-les dans les colonnes appropriées

Identifiez les différences entre ces deux états et inscrivez-les dans la colonne "Écarts"

Une fois que vous avez identifié les lacunes, utilisez ClickUp Objectifs pour les suivre et les classer par ordre de priorité. Créez des tâches pour chaque écart, attribuez-les aux membres de l'équipe appropriés et fixez des paramètres. Examinez régulièrement votre progression et ajustez votre forfait si nécessaire.

10. Cadre de planification stratégique axé sur les objectifs

La planification stratégique axée sur les objectifs est un cadre de planification stratégique qui se concentre sur la définition d'objectifs spécifiques et concrets et le travail sur les stratégies pour les atteindre

Créez de nouveaux objectifs stratégiques à l'aide de ClickUp Objectifs

Décomposer ces objectifs en tâches plus petites et réalisables, fixer leurs paramètres et les assigner aux membres de l'équipe par l'intermédiaire deTâches ClickUp* Suivez la progression des tâches, contrôlez régulièrement les performances de votre équipe à l'aide des tableaux ClickUp Dashboards et ajustez votre forfait si nécessaire

Ce processus de planification stratégique aligne les activités de votre entreprise sur la mission et la vision de votre organisation, en veillant à ce que chaque action contribue à vos objectifs stratégiques.

11. Cadre de planification stratégique axé sur les problèmes

La planification stratégique axée sur les problèmes permet de relever les défis spécifiques auxquels votre entreprise est confrontée. Ce cadre permet d'identifier les problèmes clés, d'analyser leur impact et d'élaborer des stratégies ciblées pour les résoudre efficacement.

Pour utiliser les cartes mentales, les objectifs et les tableaux de bord ClickUp dans le cadre d'une planification stratégique basée sur les problèmes, commencez par

Créer une carte mentale décrivant les problèmes clés à l'aide des cartes mentales ClickUp

Visualiser la solution à chaque problème sous la forme d'un objectif à l'aide de ClickUp Objectifs

Attribuer des tâches, fixer des paramètres et mesurer la progression

Avec ClickUp Dashboards, vous pouvez créer un tableau de bord pour visualiser votre forfait et votre progression. Révisez et mettez à jour régulièrement votre carte mentale et vos objectifs pour vous assurer qu'ils correspondent aux besoins croissants de votre modèle d'entreprise.

12. Cadre de planification stratégique des objectifs et des résultats clés (OKR)

Le cadre des OKR vous aide à fixer des objectifs clairs et à mesurer leur réalisation au moyen de résultats clés. Il permet de faire correspondre les efforts de votre équipe aux objectifs stratégiques de votre organisation, ce qui favorise la transparence et le compte rendu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Strategy-Planning-tool-1400x971.png Outil de planification stratégique ClickUp /$$img/

utilisez l'outil de planification stratégique ClickUp pour rationaliser votre processus de planification stratégique

Utilisez l'outil Outil de planification de la stratégie ClickUp pour rationaliser la planification de la stratégie d'entreprise, mettre en œuvre les OKR et d'en assurer le suivi en toute simplicité :

Créez un nouveau document à l'aide de ClickUp Docs et définissez les objectifs de votre entreprise

Créez des objectifs SMART, en les rendant spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps à l'aide de ClickUp Objectifs

Paramétrez des résultats clés pour chaque objet afin de suivre leur progression

Créez des tâches pour chaque résultat clé, définissez leurs paramètres et assignez-les aux membres de l'équipe

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser votre progression et identifier les points à améliorer

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-56.png Modèle de cadre ClickUp OKR https://app.clickup.com/signup ?template=t-234154748&department=operations&_gl=1*1ajz8lj*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également utiliser le modèle ClickUp OKR Framework Template (Modèle de cadre ClickUp OKR) pour définir des objectifs et des résultats clés (OKR) clairs, afin que tout le monde soit sur la même page. Grâce à des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs et les affichages, vous pouvez suivre les objectifs, mesurer leur état d'avancement individuel et identifier rapidement tout obstacle.

Télécharger ce modèle

Mise en œuvre des forfaits de planification stratégique avec ClickUp

La planification stratégique permet d'aligner les ressources et les efforts sur la réalisation d'objectifs à long terme. Pour faciliter ce processus, les gestionnaires de projet ont souvent recours à divers modèles et cadres, qui peuvent être utilisés à différentes étapes du processus de planification stratégique.

Mais comment faire pour les mettre en œuvre ?

ClickUp est un logiciel de planification stratégique robuste et riche en fonctionnalités logiciel de forfait stratégique qui peut vous aider à visualiser, forfaiter et mettre en œuvre efficacement les cadres et modèles de planification stratégique

Grâce à ses capacités avancées de gestion de projet, ClickUp peut vous aider à rationaliser l'ensemble du processus de planification stratégique. Il peut être utilisé pour planifier le processus, lancer des idées, créer des représentations visuelles des modèles de planification stratégique et des documents d'assistance, suivre la progression des objectifs et collaborer avec les équipes pour travailler sur les résultats.

ClickUp offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour la planification stratégique :

ClickUp Objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png fonctionnalité des objectifs ClickUp /$$$img/

définissez plusieurs objectifs stratégiques, suivez et affichez leur progression grâce à ClickUp Objectifs_

ClickUp Objectifs vous aide à définir et à suivre vos objectifs de manière efficace grâce à des fonctionnalités telles que des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi de la progression. Il fonctionne bien avec la plupart des paramètres de planification stratégique.

Vous pouvez utiliser ClickUp Objectifs dans votre processus de planification stratégique pour créer des objectifs SMART qui s'alignent sur la stratégie de votre entreprise. Dans le cadre d'une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces), ClickUp Objectifs peut vous aider à tirer parti de vos forces et de vos opportunités.

Ensuite, suivez la progression de vos objectifs en mettant en forme un cumul des progressions, comme indiqué ci-dessus, et procédez aux ajustements nécessaires. Cela vous aidera à maintenir le cap, à réagir rapidement aux changements de l'environnement de votre entreprise et à vous doter d'un avantage concurrentiel.

Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

accédez à la planification stratégique en temps réel et planifiez vos stratégies et initiatives avec les tableaux blancs ClickUp_

Avec ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez accéder à un espace créatif pour collaborer visuellement, lancer des idées, élaborer des plans et des stratégies, et mapper des flux de travail en temps réel avec des équipes. Cet outil vous permet de créer et de gérer des tâches (via ClickUp Tasks), de dessiner à main levée, d'utiliser des connexions par glisser-déposer, d'ajouter des images, des liens et d'autres médias, etc.

Grâce aux Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez planifier visuellement votre cadre de planification stratégique en créant des représentations visuelles des objectifs, des buts et des indicateurs de performance clés

Établir des connexions entre les différentes initiatives stratégiques, en créant des feuilles de route et des flux de travail clairs. Vous pouvez également ajouter des notes, des images et des liens pour fournir un contexte et des détails, afin de vous assurer que tout le monde comprend le forfait stratégique.

⚡️Template Archive: Des modèles de tableau blanc tels que Modèle de couloirs de ClickUp peut vous aider à organiser les flux de travail et les tâches en fonction de différentes catégories ou départements. Il s'agit d'un organigramme dans lequel chaque couloir représente un domaine de responsabilité spécifique. Il est ainsi plus facile de savoir qui travaille sur quoi, d'identifier les goulets d'étranglement potentiels et de s'assurer que les tâches se déroulent sans heurts dans le flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/a54816f5-1000.png Modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane /$$img/

le modèle de diagramme de flux Swimlane de ClickUp vous aide à visualiser les flux de travail et à identifier les rôles dans les projets

Tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Offre groupée de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

visualisez et suivez la progression des objectifs stratégiques facilement avec les tableaux de bord ClickUp_

Les tableaux de bord ClickUp offrent une vue claire de vos projets, tâches et performances. Ils permettent de visualiser le travail, de suivre la progression par rapport aux objectifs stratégiques et de gérer la charge de travail des équipes, le tout en un seul endroit.

Par exemple, les Modèle de tableau de bord prospectif de la planification stratégique aide les organisations à suivre les performances selon quatre perspectives clés : les finances, les clients, les processus internes, et l'apprentissage et la croissance. Avec ClickUp Dashboards, vous pouvez créer des tableaux de bord sur mesure pour surveiller chaque perspective, identifier les lacunes, procéder aux ajustements nécessaires et garantir leur alignement sur vos objectifs.

Les tableaux de bord ClickUp peuvent également transformer les données en informations exploitables, vous aidant ainsi à rester organisé et concentré sur vos objectifs.

Visualiser les tâches à l'aide de données, de listes, de cartes, de diagrammes et de graphiques

Suivi de la productivité personnelle et des charges de travail de l'équipe

Suivi du temps, sprints de logiciels et campagnes de marketing

Créez des portails clients pour la collaboration

Utilisez IA Insights pour une analyse instantanée des données

ClickUp Cartes Mentales

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/rearranging-nodes-in-clcikup-mind-maps.gif réarrangement des nœuds dans les cartes mentales ClickUp /$$$img/

créer une carte stratégique et réarranger les notes avec ClickUp Cartes Mentales_

Si vous souhaitez visualiser et organiser facilement des idées et des flux de travail complexes, essayez ClickUp Cartes Mentales. Ses fonctionnalités incluent des modèles personnalisables, des options de réarrangement et la possibilité de transformer rapidement les idées en tâches, ce qui simplifie la planification complexe.

Vous pouvez utiliser ClickUp Cartes Mentales pour la planification stratégique en créant des représentations visuelles de vos modèles de planification stratégique

Il vous aidera également à identifier les relations entre les différents éléments pour comprendre les dépendances. De plus, avec des modèles personnalisables et des modes multiples, les cartes mentales ClickUp s'adaptent à n'importe quel cadre de planification stratégique.

ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connexion de ClickUp Docs aux flux de travail /$$img/

liez les documents à vos flux de travail en utilisant ClickUp Docs_

Lorsque vous travaillez sur le forfait stratégique, utilisez ClickUp Docs pour créer des documents qui décrivent votre cadre de planification stratégique. Vous pouvez décomposer votre processus de planification stratégique en sections claires avec des en-têtes et des tableaux dans un document, puis le lier à des tâches liées.

Cet outil vous permet de créer des documents, de les gérer, de collaborer avec des équipes et de les modifier de manière transparente et en temps réel. Il offre des fonctionnalités telles que l'association de documents à des flux de travail, l'incorporation de contenu et une fonction "Focus Mode" qui permet de rédiger dans un paramètre sans distraction.

ClickUp diagrammes de Gantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png Diagramme de Gantt simplifié de ClickUp 3.0 /$$img/

Streamlinez les processus d'entreprise avec les diagrammes de Gantt de ClickUp ClickUp Diagrammes de Gantt peuvent vous aider à visualiser vos cadres de planification stratégique sur un échéancier, à suivre la progression des initiatives de l'entreprise et à assurer l'alignement sur les modèles de stratégie.

Cet outil vous permet de gérer les dépendances entre les tâches et d'établir des priorités dans des délais précis afin de maintenir vos forfaits stratégiques sur la bonne voie.

Son interface simple de type glisser-déposer rationalise les flux de travail, vous aide à hiérarchiser les échéances et élimine les goulets d'étranglement potentiels.

Modèles ClickUp

Les modèles ClickUp sont comme des plans préfabriqués pour vos projets. Ils sont livrés avec des tâches, des statuts et des affichages prêts à l'emploi, ce qui vous évite de partir de zéro.

ClickUp offre plusieurs modèles de planification stratégique pour vous donner une base solide à partir de laquelle vous pourrez commencer. Ces modèles vous aident à organiser vos objectifs, vos forfaits et vos ressources. Vous pouvez même personnaliser les modèles pour les adapter à vos besoins particuliers et rationaliser le processus de planification stratégique.

Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-258.png Modèle de feuille de route stratégique de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182171550&department=pmo&_gl=1*96gy4a*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMW2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de feuille de route stratégique ClickUp vous aide à forfaiter et à visualiser les objectifs à long terme de votre entreprise, à suivre leur progression de manière cohérente et à résoudre les problèmes de manière créative.

Pour utiliser le modèle, définissez vos objets et fixez des paramètres. Ensuite, décomposez ces jalons en tâches spécifiques, affectez des ressources et fixez des échéances. Suivez la progression à l'aide de plusieurs affichages et procédez aux ajustements nécessaires.

Le modèle est fourni avec :

Vue en cours: Affichez une vue d'ensemble de la santé de votre projet et identifiez les domaines nécessitant une attention particulière

Affichez une vue d'ensemble de la santé de votre projet et identifiez les domaines nécessitant une attention particulière **Vue Gantt : voyez comment les tâches se connectent et planifiez l'échéancier de votre projet en toute simplicité

Vue Charge de travail: Assurez-vous que les tâches sont assignées aux bonnes personnes en visualisant la charge de travail de chacun

Assurez-vous que les tâches sont assignées aux bonnes personnes en visualisant la charge de travail de chacun Affichage de l'échéancier: Gardez la trace des échéances et assurez-vous que votre projet reste dans les temps

Gardez la trace des échéances et assurez-vous que votre projet reste dans les temps Affichage des initiatives: Obtenez un aperçu complet de tous vos projets et de leur statut actuel

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Strategic-Business-Roadmap-Template.webp Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises https://app.clickup.com/signup ?template=t-121425842&department=operations&_gl=1*1ynkpfq*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de feuille de route stratégique ClickUp pour les entreprises vous permet de décrire la position actuelle de votre entreprise, de définir l'état futur souhaité et de planifier les étapes pour y parvenir. Ce modèle est idéal pour le cadre de stratégie de planification des écarts.

Grâce à plusieurs vues, telles que l'Échéancier, le diagramme de Gantt et le Tableau, vous pouvez suivre la progression, organiser les tâches et visualiser vos forfaits stratégiques. Il inclut des statuts personnalisés tels que En cours, En attente et Achevé et comporte des champs personnalisés pour suivre le pourcentage d'achevé, l'effort, le résultat escompté, etc.

Télécharger ce modèle

Streamline the Strategic Planning Process With ClickUp (Rationaliser le processus de planification stratégique avec ClickUp)

Un forfait Business permet à votre entreprise de garder une longueur d'avance et de s'adapter plus rapidement aux changements. Il vous permet également de rester concentré sur vos objectifs d'entreprise à long terme et de tirer parti des opportunités pour prendre l'avantage sur vos concurrents.

Si vous êtes prêt à faire passer votre entreprise au niveau supérieur, la mise en œuvre de modèles de gestion stratégique bien formulés est la clé. ClickUp est un outil de gestion de projet robuste qui vous permet de créer un forfait Business à partir de zéro ou de travailler avec des modèles de gestion de projet préétablis et courants.

Grâce à des fonctionnalités telles que la définition des objectifs, la gestion des tâches, la collaboration en temps réel, le suivi de la progression et les modèles personnalisables, ClickUp vous permet de rester organisé et de vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs d'entreprise.

Alors, pourquoi attendre ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour optimiser votre forfait Business et favoriser la réussite de votre entreprise !