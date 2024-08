Qu'est-ce que l'analyse PEST ? Modèles, définition et exemples

Les stratèges commerciaux chevronnés utilisent l'analyse PEST ("politique, économique, sociale et technologique") pour déterminer si un nouveau pays, un nouveau marché ou une nouvelle ville est propice à l'expansion de l'entreprise.

De plus, dans le cadre d'une planification stratégique continue, l'analyse PEST consiste à identifier et à découvrir les forces externes présentant des risques importants pour votre entreprise et à élaborer des stratégies pour faire face à ces changements.

L'analyse des causes et des effets potentiels des changements inattendus susceptibles d'affecter votre entreprise aide votre équipe à comprendre ce qui se passe et à élaborer un forfait adapté au paysage technologique.

Traditionnellement, l'analyse PEST consistait à mettre par écrit l'analyse de chaque facteur économique, social et technologique et à formuler des hypothèses sur l'évolution de ces facteurs.

Cependant, qu'il s'agisse de forfaiter le lancement d'un nouveau produit ou d'évaluer un marché pour y déceler des menaces potentielles, les nouvelles technologies de l'information et de la communication (PEST) sont de plus en plus utilisées outils de diagramme d'affinité et un modèle d'analyse PEST facilitent le processus.

Ces outils vous aident à surveiller en permanence les pertes et à vous y préparer, à identifier les menaces et à comprendre vos capacités dans l'environnement général de l'entreprise.

Cet article partage la manière de réaliser une analyse PEST et les outils permettant de mener et d'organiser efficacement votre analyse.

Qu'est-ce que l'analyse PEST ?

L'analyse PEST est une prévision du projet l'analyse PEST est une méthodologie de prévision de projet destinée aux professionnels des entreprises et aux stratèges. PEST examine les facteurs externes tels que les changements politiques, économiques, socioculturels et technologiques susceptibles d'avoir un impact sur les performances et le chiffre d'affaires de votre entreprise.

Le professeur Francis Aguilar de l'université de Harvard a développé ce cadre en 1967 pour évaluer la manière dont ces facteurs affectent l'environnement d'une entreprise. L'analyse des facteurs PEST vous aide à identifier les défis potentiels dans l'environnement économique actuel et à tirer parti des résultats pour obtenir un avantage concurrentiel.

Les différents facteurs PEST sont les suivants

Facteurs politiques

L'économie actuelle et le climat politique du pays

Examen plus fermé des politiques fiscales, des réglementations du travail, des protections de la propriété intellectuelle et des réglementations environnementales

Scénario d'investissement, possibilités de partenariat avec l'étranger et politique de commerce extérieur

Réglementations gouvernementales sur les matières premières, réglementations commerciales et approche de la politique fiscale

Facteurs économiques

Tendances annuelles des facteurs économiques tels que les taux d'intérêt et les taux d'inflation

Le coût de la vie, le pouvoir d'achat et les tendances en matière de mode de vie

La croissance économique, le PIB, le revenu disponible et les tendances en matière d'emploi

Les restrictions commerciales et la politique gouvernementale en matière d'entreprises internationales

La santé économique générale et la stabilité politique du pays

Facteurs sociaux

Le vivier de talents, le coût de la main-d'œuvre, la distribution des âges et les exigences en matière d'éducation

Le taux de croissance de la population, les modèles d'emploi et les tendances du marché du travail

Les marques populaires actuelles, les tendances de consommation, la conscience de la santé et les attitudes culturelles

Facteurs technologiques

Disponibilité d'infrastructures modernes pour assister les activités de production et de marketing

Capacité d'adaptation aux dernières technologies comme l'automatisation et l'intelligence artificielle

Niveau de perturbation et de changement dans les incitations liées aux nouvelles technologies

Au terme d'une analyse PEST réussie, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes :

L'environnement politique du pays est-il stable ?

Le pays connaît-il une croissance économique et les marchés cibles peuvent-ils se permettre d'acheter votre produit ?

Si je crée une filiale, obtiendrai-je une main-d'œuvre qualifiée dont les valeurs sociales correspondront à la valeur de ma marque ?

Le pays peut-il me fournir les facteurs technologiques et les infrastructures nécessaires, ou dois-je faire appel à la sous-traitance ?

Qu'est-ce que l'analyse PESTLE ?

L'analyse PESTLE est une extension de l'analyse PEST. PESTLE prend en compte tous les facteurs de l'analyse PEST ainsi que deux facteurs supplémentaires - les conditions juridiques et environnementales - susceptibles d'avoir un impact sur les activités de votre entreprise.

Facteurs juridiques susceptibles d'affecter votre entreprise

Lois sur la protection des données

Lois sur la discrimination

Lois sur la protection des consommateurs

Lois sur l'emploi

Facteurs environnementaux à prendre en compte

Conditions météorologiques et climatiques

Initiatives en matière de gestion des déchets

Sensibilisation à la pollution de l'environnement

Importance d'une analyse PEST

Quel est l'objectif commun à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou le produit qu'elles vendent ? En général, il s'agit d'être rentable, de dominer la concurrence ou d'atteindre des objectifs similaires.

Ces objectifs varient d'une entreprise à l'autre. Toutefois, les entreprises doivent avoir une idée précise de leur marché cible et de ses préférences avant de se fixer les bons objectifs. L'analyse PEST permet de se concentrer sur l'élaboration d'un forfait marketing complet en analysant les éléments externes critiques.

Les stratèges en marketing et les professionnels des entreprises ont besoin d'une analyse PEST pour quatre raisons principales :

Obtenir l'avantage du premier arrivé en repérant d'excellentes opportunités d'entreprise que les concurrents n'ont pas encore rencontrées

Identifier une menace critique et prendre les précautions nécessaires avant de démarrer officiellement les opérations

Prendre des décisions sur la base d'aspects quantifiables et ne pas s'appuyer uniquement sur des hypothèses

Réaliser une évaluation future pour déterminer la probabilité ou la fréquence de changement de ces facteurs à l'avenir afin d'évaluer la viabilité de votre stratégie d'entreprise

Approfondissons les différents scénarios dans lesquels vous devriez utiliser l'analyse PEST en tant qu'outil stratégique pour votre entreprise.

Quand utiliser l'analyse PEST ?

L'analyse PEST est utilisée pour comprendre les changements inattendus et évaluer de manière proactive si une décision d'entreprise est appropriée pour votre organisation. Voici quelques cas d'utilisation spécifiques où l'analyse PEST est bénéfique :

Changement radical des facteurs externes

Il est difficile d'évaluer le changement lorsque l'environnement d'une entreprise change radicalement sans avertissement et sans les bons outils.

Une analyse PEST décompose les facteurs économiques et politiques externes et les changements technologiques, juridiques et environnementaux pour comprendre leur impact sur votre organisation et pivoter en conséquence.

Prenons un exemple d'analyse PEST. Pendant les blocages de Covid-19 en Chine, les retards d'expédition ont eu des répercussions sur la plupart des entreprises mondiales. L'analyse PEST vous permet d'extrapoler et de prédire l'impact de ces retards sur votre stratégie future.

Expansion vers un nouveau marché

L'analyse PEST se concentrant sur les facteurs culturels et économiques lors de l'expansion vers de nouvelles zones géographiques, utilisez ce cadre pour évaluer les différences culturelles. En outre, la présence d'une personne connaissant bien le nouveau marché permet d'élaborer la stratégie de mise sur le marché tout en tenant compte des facteurs culturels.

Par exemple, la campagne "Come Alive with the Pepsi Generation" de Pepsi a été bien accueillie par le public anglophone. En revanche, la version chinoise, qui promettait que "Pepsi ramène vos proches d'entre les morts", n'a pas rencontré le succès escompté. C'est un bon exemple de la manière dont l'analyse PEST aurait permis d'éviter cette erreur culturelle.

Développement d'un nouveau produit

Le développement d'un nouveau produit implique des recherches considérables, allant des tendances de consommation aux modèles de dépenses, en passant par l'identification du profil du client idéal (ICP).

Une analyse PEST vous aide à prendre en compte les facteurs externes dont votre PCI tiendrait compte au cours de son processus de décision.

Analyser la vision à long terme

L'analyse PEST est utile lorsque vous souhaitez analyser la vision à long terme de votre entreprise sous l'angle de la réflexion stratégique :

Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise ou ouvrez une filiale de votre entreprise existante dans un nouvel emplacement. Ou encore, lorsque vous souhaitez réévaluer le marché existant

Si les taux d'intérêt sur le marché cible sont réalisables ou si l'entreprise risque de subir une perte considérable

Lorsque vous rencontrez un problème critique (comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine) lié au pays d'accueil, vous voulez évaluer dans quelle mesure il affectera vos activités

Vous lancez une nouvelle gamme de produits ou passez d'une entreprise de services à une entreprise de produits

Qu'est-ce que l'analyse SWOT et en quoi est-elle différente de l'analyse PEST ?

L'analyse SWOT, autre technique célèbre d'étude de marché, est souvent utilisée avec l'analyse PEST pour évaluer l'environnement de l'entreprise et d'autres facteurs technologiques ayant un impact sur le changement. L'analyse SWOT signifie : forces, faiblesses, opportunités et menaces.

Contrairement à l'analyse PEST, qui se concentre uniquement sur l'analyse de l'environnement externe d'une entreprise, l'analyse SWOT évalue à la fois les environnements interne et externe.

Les stratèges utilisent l'analyse PEST comme une outil de carte mentale pour analyser l'environnement d'une entreprise et identifier les menaces et les opportunités possibles. Vous avez besoin de ce cadre dans la phase d'idéation d'une entreprise.

D'autre part, Logiciel d'analyse SWOT est un outil plus spécifique au projet qui entre en jeu après la réussite du business plan. À cette étape, vous souhaitez identifier vos forces internes pour faire face aux menaces et faiblesses externes afin de ne pas manquer les opportunités externes.

Les analyses SWOT et PEST donnent de meilleurs résultats lorsqu'elles sont mises en œuvre conjointement.

La réalisation d'une analyse PEST ou PESTLE à partir de zéro demande beaucoup de temps et de ressources. Au lieu de cela, Modèle d'analyse PESTLE de ClickUp fournit des cadres pour comprendre et analyser les facteurs externes ayant un impact sur l'environnement de votre entreprise.

Le modèle d'analyse PESTLE de ClickUp est un outil précieux pour anticiper les pertes, prévenir les risques et comprendre les capacités des entreprises

En même temps, grâce à ce modèle, vous avez identifié des opportunités significatives de croissance des revenus.

Les avantages de l'utilisation du modèle d'analyse PESTLE pour répondre à vos besoins en matière de objectifs du projet sont :

Une approche structurée de la collecte, de l'organisation et de l'interprétation des données

Permet de créer des stratégies adaptées à des facteurs politiques, économiques, sociaux, juridiques et environnementaux spécifiques

Utiliser des statuts de tâches personnalisés tels que "WIP", "Hold", "Re-open" pour suivre la progression d'un facteur externe particulier jusqu'à ce que vous acheviez la recherche

Optez pour différents attributs (qualitatifs et quantitatifs) pour évaluer chaque facteur. Par exemple, des notes, des aspects de risque et des notes pour chaque pays

Ce modèle vous permet d'ajouter jusqu'à six attributs pour simplifier l'analyse des données

Comme tout autre modèlelogiciel de gestion des problèmesclickUp affiche trois vues pour ce modèle d'analyse PEST. Les vues disponibles sont une vue Tableau, une vue Liste et un simple guide de démarrage

Le modèle d'analyse PESTLE offre des fonctionnalités de gestion de projet habituelles, telles que l'ajout d'échéanciers et de champs personnalisés et l'envoi de rappels, d'étiquettes et de libellés pour garantir la visibilité de chacun.

Voyons maintenant comment utiliser ce modèle pour réaliser votre première analyse PEST(LE).

Identifier les aspects des facteurs potentiels à prendre en compte

Chaque facteur environnemental est associé à plusieurs éléments. Si vous analysez tous ces aspects individuellement, l'analyse PEST peut prendre des mois, voire des années, à achever. La stratégie la plus intelligente consiste donc à identifier, pour chaque facteur, les aspects clés hautement pertinents pour votre entreprise.

Supposons que vous réalisiez une analyse PEST des facteurs macroéconomiques pour comprendre si vous devez vous développer dans un nouveau pays. Créer un projet Document pour dresser la liste de tous les domaines critiques pour chaque facteur que vous souhaitez cibler et des facteurs susceptibles d'avoir un impact sur votre entreprise.

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

À cette étape, ClickUp AI simplifie votre flux de travail, qu'il s'agisse de gérer la sortie d'un produit ou de créer un document d'analyse PEST pour vos parties prenantes. Avec ClickUp AI, tirez les éléments d'action de notes de réunion et les partager avec l'équipe, résumer les fils de commentaires et générer des mises à jour du projet pour les collaborateurs internes et externes.

Temps pour le forfait et les actions

Sur la base de toutes les données rassemblées relatives à tous les facteurs macroéconomiques, définissez vos objectifs d'entreprise et les actions spécifiques pour chaque objectif.

Par exemple, dans le cas d'utilisation de Slack ci-dessus, certains des objectifs d'entreprise pertinents pourraient être :

Augmenter la base d'utilisateurs de Slack de 80 % pendant la pandémie

Passer d'un outil de travail à distance à un outil hybride pour rester pertinent après la pandémie

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les actions pertinentes seront :

Ajouter plus de fonctionnalités de télétravail à Slack, comme les appels vidéo, la gestion de projet intégrée et l'enregistrement d'écran.

Ajouter des fonctionnalités innovantes et de nouvelles intégrations afin que les lieux de travail fonctionnant en mode hybride utilisent également cet outil.

En outre, gardez à l'esprit que les modèles de rapports après action pratique pour suivre les actions à l'occasion et prendre des décisions d'entreprise pertinentes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Simple-After-Action-Report-Template.png Utilisez des modèles de rapports après action pour une analyse rétrospective /$$img/

Utiliser les modèles de rapport après action pour l'analyse rétrospective

Documentez votre prochaine analyse PEST avec ClickUp

Une excellente façon de tirer le meilleur parti d'une analyse PEST est d'utiliser un outil de gestion de projet pour rendre les informations visibles à toutes les parties prenantes internes et externes, collaborer avec les membres de votre équipe en temps réel et organiser cette analyse pour référence ultérieure.

Les chefs de projet et les analystes commerciaux utilisent l'outil de gestion de projet de ClickUp pour aider tout le monde à rester sur la même page en ce qui concerne les facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur votre entreprise.

Le modèle d'analyse PESTLE de ClickUp aide les professionnels de l'entreprise à comprendre l'environnement actuel et externe de l'entreprise et à éviter l'élargissement du champ d'application .

Commencez par dresser la liste de tous les facteurs externes sur ClickUp Docs, y compris les facteurs sociaux, et convertissez le texte en tâches à suivre pour ne pas perdre de vue vos idées.

Ensuite, utilisez les outils de ClickUp les modèles de proposition de valeur de ClickUp pour communiquer sur vos offres, mener des analyses concurrentielles et élaborer des propositions de valeur uniques centrées sur le client (UVP).

Créez des tâches pour chaque facteur et utilisez des Objectifs ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objets avec des échéances claires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/GoalsWidget.gif Objectifs ClickUp /$$img/

Paramétrez vos indicateurs et atteignez-les avec ClickUp

Convertissez ces forfaits en actions, décomposez chaque élément d'action en plusieurs tâches et organisez toutes vos tâches dans une base de données centrale Tableau de bord ClickUp pour la visibilité de tous. Obtenez des informations détaillées sur la progression de votre analyse PEST grâce à des graphiques linéaires, circulaires et à barres. De plus, évaluez la capacité de l'équipe à gérer les charges de travail. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .

Créez votre première analyse PEST et maîtrisez l'art de collecter des données sans effort.