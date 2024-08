Les 10 meilleurs logiciels de gestion des problèmes en 2024 pour optimiser les services informatiques

En tant que professionnel des opérations informatiques ou de l'assistance client, vous êtes constamment confronté à des interruptions de service ou à des problèmes de prévention. Les incidents récurrents entraînent une mauvaise expérience client et des temps d'arrêt, ce qui a pour résultat des problèmes de performance et une perte de crédibilité.

Il est essentiel de se doter d'un logiciel de gestion des problèmes efficace pour résoudre ces problèmes. Une solution de gestion des problèmes robuste comprend une automatisation haut de gamme, une base de données des erreurs connues, une interface facile à utiliser et une documentation précise.

Soyez prêt à laisser le logiciel faire le gros du travail la prochaine fois qu'un incident informatique se produira. Avec les bons outils, vous ne réagissez pas aux problèmes, mais vous les prévenez de manière proactive.

Que rechercher dans un logiciel de gestion des problèmes?

Voici quelques aspects essentiels que doit posséder un logiciel de gestion des problèmes :

1. Automatisation: Vous avez besoin d'une automatisation pilotée par l'IA et basée sur des règles préconfigurées pour gérer les problèmes. L'automatisation est cruciale tout au long du cycle de vie ITIL, y compris la détection, la fermeture, l'envoi d'alertes et la facilitation du retour d'information sans effort.

2. Base de données des erreurs connues (KEDB): Un référentiel des problèmes passés et des solutions de contournement pour accélérer les résolutions et prévenir les référentiels facilite la gestion des problèmes.

3. Tableau de bord pour la visibilité: Un tableau de bord affichant les échéanciers, les délais et la gravité des problèmes facilite l'analyse des causes profondes (RCA) et la résolution efficace des incidents.

4. Approche proactive: Une approche proactive de la gestion des problèmes permet d'identifier et d'éliminer les causes profondes qui préviennent les incidents à l'avenir.

5. Suivi des SLA: Votre logiciel doit suivre les SLA en fonction de leur gravité et de leur urgence afin d'améliorer les temps de résolution des problèmes et de hiérarchiser les problèmes de service critiques.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des problèmes à utiliser en 2024

Explorez ces meilleures solutions pour une gestion efficace des problèmes en 2024 et améliorez vos opérations informatiques.

1. ClickUp

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser la résolution des problèmes, quelle que soit leur complexité

ClickUp offre un service de gestion de projet agile pour vous aider, vous et votre équipe, à hiérarchiser les tâches. Vous pouvez accélérer la résolution en utilisant des étiquettes personnalisées et des automatisations pour résoudre les bugs par lots.

ClickUp vous aide à remettre vos opérations sur le suivi et à prévenir de futures mésaventures.

Automatisation personnalisée dans ClickUp

L'automatisation de ClickUp logiciel de service desk permet de rationaliser la gestion des incidents.

Les fonctionnalités de ClickUp telles que Tableaux de bord , Sprints, Feuilles de route, Vue Tableau, Mise en évidence de la syntaxe, Statuts personnalisés des tâches , la vue formulaire, la Révision, etc., rationalisent la gestion des problèmes et stimulent la productivité de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résolvez les problèmes informatiques de manière claire et organisée

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage

L'application mobile ne fait pas appel à toutes les fonctionnalités disponibles dans la version bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever : travail pour un usage personnel

: travail pour un usage personnel Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur - pour les petites équipes

: 7 $ par mois/utilisateur - pour les petites équipes Business : 12 $ par mois/utilisateur - pour les équipes de taille moyenne

: 12 $ par mois/utilisateur - pour les équipes de taille moyenne Enterprise : Contacter pour les prix - fonctionne pour des équipes multiples

: Contacter pour les prix - fonctionne pour des équipes multiples ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (8,000+ reviews)

4.5/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. CMW Tracker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/cmw-tracker-app-screenshot-cmw-lab.png

/$$$img/

via CMW Tracker CMW Tracker, une entreprise basée sur le cloud gestion des processus (BPM), aide les entreprises à automatiser les flux de travail, à gérer les tâches et à suivre la progression. Il offre des fonctionnalités telles que l'automatisation des processus, la gestion des tâches, le suivi et l'analyse.

Avec le CMW Tracker, vous pouvez automatiser les processus d'entreprise, tels que la gestion de l'approbation des dépenses d'investissement, la gestion et le contrôle des dépenses d'exploitation et la gestion des commandes des clients.

Vous pouvez le faire avec une intervention humaine minimale, ce qui rend le processus plus efficace et évolutif.

Les meilleures fonctionnalités du CMW Tracker

Adaptez les flux de travail aux objectifs de votre entreprise

Suivez la progression de documents tels que les rapports d'incidents et les demandes de gestion du changement

Créez des applications sans expertise en matière de code grâce à des outils de glisser-déposer

Équilibrer la collaboration et la sécurité des données grâce au contrôle d'accès et aux groupes d'utilisateurs

Accéder aux flux de travail de n'importe où

Identifier les goulots d'étranglement et optimiser les flux de travail avec des outils pilotés par l'IA

Limites deCMW Tracker

Options d'intégration limitées

Lourde personnalisation requise au sein des solutions préconstruites

Absence d'un aperçu complet des tâches

Pas d'outils intégrés d'analyse des causes profondes et de l'impact

Tracking CMW : prix

Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (100+ avis)

4.5/5 (100+ avis) Capterra: 4.6/5 (300+ avis)

3. Zendesk

via Bureau Zoho Zoho Desk est une solution d'assistance basée sur le cloud et personnalisée pour rationaliser les processus d'assistance client. Elle n'est pas principalement axée sur la gestion des problèmes informatiques, mais offre des fonctionnalités qui peuvent être adaptées.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Établit un ordre de priorité pour les problèmes urgents

Offre des réponses, des solutions, des mises à jour et des approbations tout-en-un

Permet la collaboration en temps réel sur les tickets

Affiche une vue unique des indicateurs essentiels de la gestion des problèmes

Inclut des fonctionnalités telles que la collaboration entre agents et les réponses standard pour améliorer la communication

Limites de Zoho Desk

Offre des intégrations d'applications tierces limitées

N'est pas aussi riche en fonctionnalités que certaines maturesService Desk offres

Nécessite beaucoup de personnalisation

Prix de Zoho Desk

Free: Gratuit jusqu'à 3 agents

Gratuit jusqu'à 3 agents Express: 7

7 Standard: 14

14 Professionnel: 23

23 Enterprise: $40

Évaluations et critiques de Zoho Desk

G2: 4.5/5 (4,500+ reviews)

4.5/5 (4,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

6. PagerDuty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/pagerduty-dashboard-screenshot-1400x703.webp

/$$$img/

via PagerDuty PagerDuty est une plateforme de réponse aux incidents qui aide à détecter et à résoudre les incidents informatiques. PagerDuty permet de minimiser les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité de la résolution des incidents au sein des opérations informatiques.

Les meilleures fonctionnalités de PagerDuty

Rassemble les alertes provenant de divers outils de surveillance pour gérer les incidents

Permet de programmer des astreintes de manière conviviale afin de répondre aux incidents de manière invitée, instructions

Permet la gestion des services mobiles et la résolution des incidents en déplacement

Teams aide à définir des paramètres pour acheminer les incidents non résolus vers l'équipe appropriée

Fournit des indications sur les tendances de la gestion des incidents et les indicateurs de performance pour une amélioration continue

Limites de PagerDuty

L'interface utilisateur est complexe et nécessite un temps d'apprentissage

Il n'y a pas de système de ticketing intégré

Les coûts de licence sont plus élevés que ceux des concurrents

Les intégrations avec les outils informatiques open-source sont un peu limitées par rapport aux solutions propriétaires

Tarifs de PagerDuty

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de PagerDuty

G2: 4.4/5 (800+ commentaires)

4.4/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

7. Freshservice

Via Freshservice Freshservice permet d'améliorer la gestion des services avec une plateforme unifiée. Elle utilise l'IA pour offrir des interactions innovantes et des intégrations étendues. Freshservice offre une API riche pour une intégration personnalisée, des analyses intelligentes, des flux de travail automatisés, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice

Résout les problèmes rapidement avec une automatisation robuste

Résout les problèmes de manière efficace grâce à un affichage consolidé des actifs

Offre un référentiel intégré pour documenter et résoudre les problèmes récurrents

Facilite les rapports d'incidents et de problèmes par le biais de différents canaux

Limites de Freshservice

L'intégration Slack/Freddy n'est pas encore excellente ; elle est encore en bêta

Selon les utilisateurs, ses champs personnalisés de module ont une flexibilité limitée

L'application mobile n'est pas à la hauteur en termes de fonctions et d'UX par rapport à sa version web

L'onboarding doit être meilleur pour améliorer la compétence des utilisateurs en matière de gestion des problèmes informatiques.

Tarification de Freshservice

Démarrage: 29$/mois par agent

29$/mois par agent Croissance: 59$/mois par agent

59$/mois par agent Pro: $115/mois par agent

$115/mois par agent Enterprise: 145$/mois par agent

Évaluations et critiques de Freshservice

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

8. ServiceNow ITSM

via ServiceNow

ServiceNow est une plateforme de gestion des services informatiques (ITSM) qui rationalise et automatise divers processus liés à l'informatique. C'est un hub central pour gérer les incidents, les demandes de service et la gestion des changements.

ServiceNow ITSM - Meilleures fonctionnalités

Utilise l'apprentissage automatique pour convertir les tâches de routine en processus automatisés

Suit les dépendances informatiques pour restaurer les services perturbés

Répond aux requêtes, prédit et prévient les incidents

Vous aide à prendre des décisions basées sur les données avec un affichage holistique

Offre une assistance informatique, avec ou sans connexion

Limites de ServiceNow ITSM

Besoin d'outils de rapports informatiques plus puissants

Certains utilisateurs estiment que la gestion des connaissances pourrait être améliorée

Les débutants trouvent l'interface utilisateur complexe

La création de sous-ensembles de projets pourrait être améliorée

Tarifs ITSM de ServiceNow

Contactez l'équipe ServiceNow pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de ServiceNow

G2: 4.5/5 (1,700+ reviews)

4.5/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,00+ reviews)

9. BigPanda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/bigpanda-dashboard-1400x955.jpeg

/$$$img/

via BigPanda BigPanda est une plateforme AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) qui simplifie et automatise la gestion des services liés aux incidents informatiques.

Elle rassemble les alertes provenant de différents outils de surveillance et affiche tout en un seul endroit pour rationaliser le processus de gestion des problèmes.

Son objectif est d'aider les professionnels de l'informatique à identifier et à résoudre les problèmes plus rapidement en réduisant le bruit des alertes et en fournissant des informations exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de BigPanda

Minimise les tâches répétitives et accélère les temps de réponse aux incidents

Établit une connexion bidirectionnelle avec les solutions ITSM pour la résolution des incidents

Alerte les équipes appropriées grâce à l'intégration avec des outils tels que PagerDuty

Catégorise et priorise les incidents pour une résolution plus rapide

Permet des règles de partage d'incidents personnalisées pour une meilleure communication

Coordonne avec les outils informatiques pour un partage cohérent de l'information

Limites de Big Panda

Absence d'un compte d'alertes pour des incidents spécifiques, crucial pour le NOC et les Ops IT

L'onglet Activité ne permet pas de filtrer efficacement les commentaires, le partage d'incidents et les changements de statut

Plusieurs utilisateurs ont été confrontés à des problèmes de performance lors de l'intégration avec des outils externes de gestion des problèmes

Prix BigPanda

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

10. New Relic

via New Relic

New Relic est une plateforme d'observabilité complète qui aide les professionnels de l'informatique et les organisations à surveiller, dépanner et optimiser les performances de leurs applications et de leur infrastructure.

La plateforme offre des indicateurs, des évènements, des logs et des traces combinés à une tarification conviviale et à un vaste espace d'intégration open-source.

Les meilleures fonctionnalités de New Relic

Fournit des informations en direct sur l'utilisation des outils d'accessibilité sur le site Web ou l'application

Offre aux administrateurs des informations sur le comportement des utilisateurs finaux

Envoie des alertes en cas d'indisponibilité du site web ou de l'application, d'erreurs et de changements

Analyse les transactions des utilisateurs sur les sites web ou les applications en temps réel

Les limites de New Relic

Les entreprises disposant d'un budget limité peuvent le trouver onéreux

Plusieurs utilisateurs rencontrent des problèmes avec des fonctionnalités spécifiques - principalement les alertes, la requête de données et SLI/SLO

Les capacités de gestion des logs sont basiques par rapport aux solutions dédiées

Tarification New Relic

Free: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Standard: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de New Relic

G2: 4.5/5 (400+ avis)

4.5/5 (400+ avis) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Choisissez le bon logiciel de gestion des problèmes pour votre Business

Maintenant que nous avons exploré les différentes plateformes, il est temps de prendre la bonne décision. Pour trouver la solution idéale, vérifiez si les capacités du logiciel s'alignent sur les besoins de votre entreprise.

Le point de départ serait d'explorer vos plus grands défis. Définissez les fonctionnalités indispensables et celles qui sont souhaitables. Ces détails peuvent servir de point de départ et vous aideront à réduire vos options.

Veillez à ce que diverses équipes assistent à des démonstrations de produits pour définir les problèmes éventuels. L'étape suivante consiste à examiner les dépenses totales et le retour sur investissement que vous pouvez attendre. Ces détails formeront le formulaire de vos recommandations à votre direction.

Une solution logicielle de gestion des problèmes qui s'impose comme un choix fiable est ClickUp, avec sa suite complète qui s'adapte bien à gestion des problèmes dans l'informatique . Essayez ClickUp dès aujourd'hui et voyez comment il peut vous aider à améliorer votre gestion des problèmes et votre efficacité opérationnelle.