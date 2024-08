Exploiter les exemples et les cadres des tableaux de bord prospectifs pour la croissance stratégique

Dans leur rapport révolutionnaire de 1992 Article de la Harvard Business Review de 1992 The Balanced Scorecard : Measures that Drive Performance, les professeurs Robert S. Kaplan et David Norton ont proposé une nouvelle façon de mesurer la performance organisationnelle. 📈

Cette nouvelle approche, judicieusement appelée cadre du tableau de bord prospectif (BSC), permettait aux organisations de développer un ensemble holistique d'indicateurs clés de performance (ICP) en répondant à quatre questions principales :

à quoi les clients pensent-ils de vous ?

à quoi devez-vous exceller ?

pouvez-vous continuer à vous améliorer et à gagner de l'argent ?

comment vos actionnaires vous voient-ils ?

Dans cet article, nous aborderons les concepts fondamentaux du tableau de bord prospectif, ses principaux avantages et ses composantes clés. Nous vous montrerons également comment élaborer un tableau de bord équilibré pour votre organisation, à l'aide de précieux conseils et de bonnes pratiques. Enfin, nous partagerons quelques exemples de tableaux de bord équilibrés dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la santé, de la banque et de la technologie.

Qu'est-ce que le cadre du tableau de bord prospectif ?

Le cadre du tableau de bord prospectif est une forfait stratégique et un système de gestion conçu pour saisir une un large intervalle d'indicateurs de performance de la performance financière aux repères opérationnels, en passant par les indices de satisfaction de la clientèle et les mesures de l'apprentissage et de la croissance.

Le cadre offre une approche subtile mais puissante de la mesure de la performance organisationnelle. Contrairement aux modèles traditionnels de mesure des performances, il s'agit d'un système intégré qui ne se concentre pas uniquement sur les indicateurs financiers. Au contraire, il affiche une vision équilibrée de la santé de votre organisation en tenant compte d'aspects non financiers essentiels.

Via : Giva Examinons de plus près les quatre perspectives du cadre du tableau de bord prospectif.

1. Le point de vue du client

De nos jours, la réussite d'une entreprise est souvent définie par la satisfaction du client. La plupart des entreprises considèrent que leur mission est d'être les meilleures pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Il est donc crucial pour les cadres supérieurs de savoir comment ils font du point de vue des clients.

Le tableau de bord prospectif invite les entreprises à prendre l'objectif général d'un bon service à la clientèle et à le décomposer en éléments spécifiques qu'elles peuvent mesurer. Ceux-ci se résument généralement à quatre indicateurs clés :

Temps Qualité Performance Coût

La composante temporelle concerne le temps qui s'écoule entre le moment où un client commande un produit et celui où il le reçoit effectivement. La qualité est souvent exprimée par l'absence de défauts, tandis que la performance et le service mesurent la valeur ajoutée des produits ou des services pour les clients.

En résumé : Pour utiliser le tableau de bord prospectif pour évaluer la réussite du point de vue du client, vous devez fixer des objectifs en matière de délais, de qualité, de performance et de service, puis trouver des paramètres personnalisés pour mesurer ces objectifs.

2. Perspective interne

S'il est important de connaître le degré de satisfaction de vos clients, il est tout aussi important d'identifier les différentes fonctions internes de l'entreprise nécessaires à la maintenance de la satisfaction des clients. Après tout, un bon service à la clientèle découle du travail interne de l'entreprise.

Les indicateurs internes du tableau de bord prospectif doivent se concentrer sur les processus de l'entreprise qui ont le plus d'impact sur la satisfaction des clients. Il s'agit notamment de la rapidité de fabrication des produits, de leur qualité, des compétences des employés et de l'efficacité de tout le fonctionnement de l'entreprise.

Pour déterminer ce qu'il convient de mesurer en interne, les entreprises doivent identifier les processus et les paramètres essentiels à leur réussite et fixer des objectifs pour chacun d'entre eux. Par exemple, elle peut décider qu'il est essentiel de fabriquer rapidement des produits, et donc mesurer sa vitesse de production.

Étant donné que de nombreuses activités essentielles se déroulent à des niveaux inférieurs de l'organisation, les responsables doivent diviser ces grands objets en objectifs plus modestes et réalisables pour les employés.

Les systèmes d'information sont très utiles à cet égard. Si un élément inattendu apparaît dans le tableau de bord prospectif, les responsables peuvent utiliser ces systèmes pour déterminer la cause du problème. Par exemple, si la mesure globale de la livraison des produits dans les délais n'est pas satisfaisante, les responsables peuvent fouiller dans le système pour identifier les goulets d'étranglement.

3. Perspective d'apprentissage et de croissance

Le tableau de bord prospectif examine la manière dont une entreprise se porte sous deux angles : la satisfaction du client et les processus internes. Mais ce qui est considéré comme une réussite n'est pas un paramètre immuable. De nos jours, avec une concurrence féroce à l'échelle mondiale, les entreprises doivent sans cesse s'améliorer. Cela signifie qu'elles doivent améliorer leurs produits et processus actuels, voire proposer de nouveaux produits plus performants.

La capacité d'une entreprise à générer constamment de nouvelles idées, à les optimiser et à apprendre de ses erreurs est cruciale pour sa réussite. Cela affecte directement la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. Ce n'est qu'en améliorant et en innovant constamment qu'une entreprise peut se développer, attirer plus de clients et gagner plus d'argent, ce qui nous amène à la dernière perspective du tableau de bord prospectif.

Conseil professionnel: Adoptez une approche organisée et systématique pour élaborer votre stratégie d'amélioration. Tirez parti du Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp pour l'amélioration continue pour normaliser les processus qui permettent d'améliorer votre produit ou service.

Utilisez le modèle de procédures opératoires normalisées d'amélioration continue de ClickUp pour que votre équipe reste dans la boucle et que tout le monde sache comment appliquer les modèles d'amélioration

4. Perspectives financières

La perspective financière du tableau de bord prospectif concerne la manière dont l'entreprise se présente à ses actionnaires. Il s'agit d'examiner les bénéfices, la croissance et la valeur globale. 💸

La santé financière a traditionnellement été le principal indicateur de la performance de l'entreprise et de son alignement sur les objectifs stratégiques. Cependant, Kaplan et Norton affirment que, bien que nécessaires, les mesures financières traditionnelles telles que les ventes et les bénéfices trimestriels ne donnent pas une image achevée de la façon dont une entreprise se porte.

Ils estiment également que les indicateurs financiers ne portent que sur le passé et ne tiennent pas compte de ce que l'entreprise fait actuellement pour créer de la valeur. Ils doivent donc être affichés en même temps que les trois autres perspectives de performance du tableau de bord prospectif.

Avantages de l'élaboration d'un tableau de bord prospectif pour votre entreprise

Le tableau de bord prospectif est un outil indispensable pour les entreprises qui souhaitent se développer de manière intelligente et durable. Cet outil d'évaluation des performances permet aux entreprises d'avoir une vue d'ensemble, de suivre la progression et de prendre des décisions intelligentes fondées sur des faits.

Selon un sondage, 80% des organisations utilisant des tableaux de bord équilibrés ont rapporté des améliorations de la performance opérationnelle. Cela semble incroyable, mais il y a aussi d'autres avantages. Voyons-les. 👇

1. Un meilleur forfait stratégique

La mise en œuvre du cadre du tableau de bord prospectif dans vos activités peut donner un coup de fouet à votre planification pour l'avenir. Il comprend un plan stratégique, qui représente visuellement la manière dont les différentes parties de votre stratégie d'entreprise sont connectées et vous donne une image claire de la manière dont votre entreprise se porte, sous différents angles, et pas seulement financiers.

Voici quelques-unes des façons dont l'approche du tableau de bord prospectif peut améliorer votre forfait stratégique :

Amélioration de la prise de décision : Les dirigeants peuvent utiliser les données de performance collectées sous différentes perspectives pour identifier les risques, les tendances et les opportunités et prendre de meilleures décisions Identification et résolution rapide des problèmes : Vous pouvez facilement repérer les problèmes et les traiter de manière systématique. Par exemple, si vous constatez que les clients ne sont plus aussi satisfaits qu'avant, vous pouvez comprendre pourquoi et régler le problème avant qu'il ne s'aggrave Encourager l'amélioration continue : En suivant régulièrement les performances dans différents domaines, le tableau de bord prospectif favorise une culture d'amélioration continue. Par exemple, si vous constatez qu'un processus particulier ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait, vous pouvezréfléchir à des solutions pour l'améliorer, puis suivre l'évolution de ces changements

Astuce: Vous n'avez pas besoin de repartir de zéro si vous utilisez la fonction ClickUp Modèle de forfait Business pour les nouvelles entreprises . Il vous permet de définir facilement votre vision et de fixer des objectifs clairs pour votre équipe.

Via : MaitreyeeHunter

La création d'un tableau de bord prospectif peut s'avérer un véritable casse-tête. Vous devez adopter une approche stratégique, bien comprendre les objectifs de votre entreprise et disposer d'un forfait pour suivre l'évolution de la situation dans les différentes parties de votre organisation. Voici comment vous pouvez le faire :

Définir la vision et la stratégie de votre organisation Identifier les domaines de performance clés en accord avec votre stratégie Élaborer des objectifs et des mesures pour chaque domaine de performance Mettre en œuvre, suivre et affiner votre tableau de bord

Pour un résumé du processus, consultez le tableau suivant :

Si vous souhaitez vous donner une longueur d'avance lors de la création d'un tableau de bord prospectif, choisissez une plateforme de productivité et de gestion de projet telle que ClickUp qui propose des modèles prêts à l'emploi. Nous mettrons plus particulièrement l'accent sur le Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp -Votre raccourci pour élaborer des tableaux de bord équilibrés simples et complets pour chaque secteur d'activité.

Création d'un tableau de bord équilibré avec ClickUp

À première vue, le modèle de tableau de bord équilibré ClickUp peut sembler n'être qu'un tableau blanc de plus. Pourtant, il s'agit d'une arme puissante pour stimuler les performances et suivre la réussite. Il vous permet d'analyser les données, de définir des objectifs clairs, de concevoir des initiatives et de suivre la progression vers la réalisation de ces objectifs.

Comprenez comment chaque initiative contribue à la vision et à la stratégie globales de votre entreprise grâce à ce modèle facile à utiliser de ClickUp

Cet outil dynamique vous aide à suivre votre progression et à rester organisé grâce à des éléments tels que :

Statuts personnalisés : Vous pouvez créer des tâches et leur attribuer différents statuts, comme En cours, En cours, En cours, ou tout ce qui correspond le mieux à votre flux de travail. De cette façon, vous pouvez facilement voir où en est la progression de chaque indicateur clé de performance (ICP)

Champs personnalisés : Utilisez-les pour catégoriser les tâches et ajouter des détails spécifiques àgérer vos KPI pour un suivi efficace. Par exemple, vous pouvez noter les valeurs cibles, les délais d'achèvement ou les progrès réalisés jusqu'à présent

Affichages personnalisés : La beauté de ce modèle est qu'il n'est pas limité au modèleAffichage du Tableau blanc. Vous pouvez basculer entre différentes dispositions telles que Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc. Cette flexibilité vous permet d'adapter votre flux de travail ClickUp à vos besoins et à vos préférences

Fonctionnalités de gestion de projet : Améliorez votre suivi des ICP grâce à des fonctionnalités avancées de gestion de projets et de tâches telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les priorités. Ces fonctionnalités permettent une collaboration plus fluide, une meilleure organisation et un suivi plus efficace de vos indicateurs clés de performance

Le modèle vous permet également d'ajouter des checklists pour vous aider hiérarchiser les tâches facilement. Vous pouvez également inclure des éléments interactifs tels que des bannières, des boutons et des liens pour rendre le contenu plus intéressant et informatif.

Voyons comment construire votre propre tableau de bord prospectif avec ClickUp en seulement quatre étapes simples :

1. Réfléchissez à ce que vous voulez réaliser

La première étape consiste à définir la vision de votre entreprise. si vous en avez déjà une, cette étape vous servira de rappel et préparera l'étape des paramètres de discussion. Cela vous aidera à choisir les bons indicateurs pour mesurer la progression.

Fixez des objectifs et des cibles quantifiables pour votre organisation en utilisant facilement le formulaire Objectifs ClickUp fonctionnalité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Golas simplifié /$$img/

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

2. Décomposer

Les responsables de chaque domaine doivent fixer leurs objectifs et leurs résultats clés (OKR) et convenez d'initiatives qui profitent à toutes les parties concernées. Une fois que vous connaissez vos objectifs, divisez-les en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Pensez aux différents domaines de votre entreprise, tels que la santé financière, la satisfaction des clients et le bon déroulement des opérations en coulisses.

Créez un Tableau blanc dans ClickUp pour travailler avec votre équipe et développer des idées pour mesurer les cours.

3. Créez votre tableau de bord

Maintenant, rassemblez tous ces indicateurs dans un diagramme ou un tableau. Ils vous montreront à quel point vous êtes proche de d'atteindre vos objectifs d'entreprise .

Utiliser Vue Tableur de ClickUp pour créer un tableau de bord personnalisé et suivre les indicateurs de performance importants.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Afficheur de tableau simplifié /$$img/

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

4. Suivre et ajuster

Une fois que votre tableau de bord est paramétré, vérifiez-le régulièrement pour voir où vous en êtes. Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous devrez peut-être modifier votre approche. Programmer une tâche récurrente dans ClickUp pour vérifier et mettre à jour votre carte de score régulièrement.

Une fois que vous avez entièrement personnalisé le modèle en suivant les étapes ci-dessus, il devient une feuille de route pour le parcours de croissance et d'innovation de votre entreprise. C'est un excellent moyen de partager les objectifs à venir avec les parties prenantes et de s'assurer que tout le monde est dans le coup.

5 Exemples de tableaux de bord équilibrés

Pour avoir une meilleure idée du travail du tableau de bord prospectif, examinons quelques exemples issus de différents secteurs d'activité. Ceux-ci nous montreront comment les entreprises utilisent cet outil pour améliorer leurs opérations, gagner plus d'argent, satisfaire les clients et aider les employés à faire de leur mieux.

Industrie manufacturière

Les entreprises manufacturières utilisent souvent des tableaux de bord prospectifs pour rationaliser les processus de production afin d'augmenter la production et de diminuer les coûts. 🏭

Elles suivent les indicateurs financiers, l'efficacité opérationnelle, les commentaires des clients et la satisfaction des employés. Sur la base de leurs conclusions, elles peuvent améliorer les machines, la formation des employés et la conception des produits. En conséquence, ces entreprises peuvent accroître leurs bénéfices, améliorer la satisfaction de leurs clients et renforcer le moral de leurs employés.

Le secteur de la vente au détail

Dans un paramètre de vente au détail, la mise en œuvre d'un tableau de bord équilibré implique la définition d'objets clés tels que l'augmentation des ventes, l'amélioration de la satisfaction de la clientèle, l'optimisation de la gestion des stocks et l'amélioration de la productivité des employés.

Par exemple, une chaîne de magasins peut définir des indicateurs clés de performance tels que les ventes par pied carré, les paramètres de satisfaction de la clientèle, les taux de rotation des stocks et les performances des employés en matière de vente. En suivant et en analysant régulièrement ces indicateurs, l'entreprise peut prendre des décisions éclairées pour stimuler la croissance et améliorer les performances globales.

Secteur de la santé

Dans le secteur des soins de santé, la mise en œuvre d'un tableau de bord équilibré implique l'établissement d'indicateurs clés de performance tels que les taux de satisfaction des patients, les temps d'attente moyens, les taux de réadmission et les taux de rotation du personnel. En surveillant de près ces indicateurs, les fournisseurs de soins de santé peuvent identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvre des stratégies pour fournir de meilleurs soins tout en optimisant l'utilisation des ressources. 🏥

Secteur bancaire

Dans le secteur bancaire, l'utilisation d'un tableau de bord prospectif consiste à fixer des paramètres pour améliorer les questions d'argent, satisfaire les clients, gérer les risques et faire fonctionner les choses en douceur.

Par exemple, une banque peut chercher à gagner plus d'argent, à satisfaire ses clients, à minimiser les créances douteuses et à s'assurer que ses employés font bien leur travail. En surveillant ces aspects, les banques peuvent prendre des décisions intelligentes pour gagner plus d'argent, garder les clients satisfaits et gérer la banque efficacement. 🏦

Industrie technologique

Dans le secteur technologique, l'utilisation d'un tableau de bord prospectif implique de paramétrer les objectifs liés à la création de produits innovants, à la satisfaction des clients, au bon déroulement des opérations et au développement des employés.

Par exemple, si un éditeur de logiciels souhaite lancer rapidement de nouveaux produits, fidéliser ses clients, répondre promptement aux problèmes techniques et aider ses employés à acquérir de nouvelles compétences, il assurera le suivi de ces aspects. Cela pourrait lui permettre d'améliorer ses produits, de fournir un excellent service, de fonctionner efficacement et de constituer une équipe compétente.

Trouver le bon équilibre avec ClickUp

Comme nous l'avons vu, le tableau de bord prospectif n'est pas un simple outil ; il peut véritablement changer la donne pour votre entreprise. Il va au-delà des nombres et vous aide à aligner l'ensemble de vos activités sur votre stratégie globale.

Ne vous laissez pas submerger par les tâches quotidiennes et ne perdez pas le cap. Avec un tableau de bord prospectif, vous pouvez rester au fait de ce qui se passe dans votre entreprise, stimuler les performances et guider votre organisation vers la réussite.

Et avec ClickUp, vous avez le partenaire idéal pour y parvenir. Les modèles de ClickUp et les fonctionnalités de ClickUp sont conçus pour vous aider à mettre en œuvre et à gérer le cadre du tableau de bord prospectif de manière transparente. De la définition des objectifs et du suivi de la progression à la collaboration avec votre équipe et à l'organisation, ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour améliorer vos performances financières, la satisfaction de vos clients et vos processus internes, ainsi que pour favoriser une culture de l'apprentissage et de l'amélioration continus. S'inscrire à ClickUp et préparez-vous à transformer votre vision stratégique en réalité. 🤩