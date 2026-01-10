Comment créer une communauté très engagée : le guide complet

Vous vous connectez à votre espace communautaire et remarquez la même chose que vous avez vue toute la semaine : des publications avec des vues, mais pratiquement aucune réponse.

Qu'est-ce qu'un guide d'engagement communautaire ?

Un guide d'engagement communautaire est un guide pratique et complet qui montre à votre équipe comment concevoir, gérer et développer vos programmes communautaires afin d'atteindre des objectifs commerciaux spécifiques.

Il définit les profils de vos membres cibles, l'objectif de la communauté et le parcours d'engagement, du premier contact à la promotion. Ce manuel d'utilisation commun décrit les rituels, les campagnes, les flux de travail, les rôles et les indicateurs que vous utiliserez pour maintenir l'activité des membres et leur adhésion à votre stratégie produit.

Pourquoi les marques ont-elles besoin d'un guide ?

La clarté des objectifs, des messages et de la manière dont votre équipe se présente permet de construire une communauté solide. Vous avez besoin d'un guide pour :

Créez des expériences prévisibles : assurez-vous que chaque nouveau membre bénéficie du même accueil chaleureux et du même parcours vers la valeur ajoutée.

Protégez la réputation de votre marque : définissez des règles de ton et d'escalade afin que les erreurs ne se transforment pas en crises.

Donnez la priorité aux ressources limitées : concentrez le temps de travail du personnel sur les programmes à fort impact, plutôt que sur la gestion des urgences.

Développez des programmes reproductibles : transformez un webinaire de réussite en une série trimestrielle.

Mesurez ce qui compte : liez l'activité de la communauté à l'adoption du produit, à la fidélisation et au chiffre d'affaires.

Bouclez la boucle de rétroaction : captez les signaux des membres et transmettez-les rapidement aux équipes produit, marketing et service client.

Guide étape par étape pour l'engagement communautaire

Suivez cette feuille de route pour mieux planifier votre travail d'engagement communautaire, activer plus rapidement les membres et effectuer le suivi de l'impact à mesure que vous vous développez. 👇

Étape n° 1 : définir l'objectif et la réussite de la communauté

Commencez par clarifier la raison d'être de votre communauté et la manière dont elle soutient votre produit et votre entreprise. Ancrez votre objectif dans un public spécifique, une promesse de valeur fondamentale et un résultat commercial mesurable.

Voici quelques exemples de déclaration d'intention claire :

Un espace dédié aux PMM qui utilisent notre plateforme pour partager leurs stratégies de lancement et recevoir de l'assistance mutuelle afin d'accélérer leurs livraisons et de rester plus longtemps avec nous.

Une communauté de développeurs où les fondateurs de start-ups échangent leurs expériences concrètes, donnent leur avis sur les nouvelles fonctionnalités et contribuent à définir la forme de notre feuille de route.

Un hub dédié à la réussite client où les administrateurs s'entraident pour résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre et promouvoir les bonnes pratiques afin d'améliorer la fidélisation.

Définissez ensuite ce que signifie la réussite à deux niveaux :

Au niveau communautaire : membres actifs, collaborateurs réguliers, défenseurs, participation aux programmes

Au niveau de l'entreprise : activation, adoption des fonctionnalités, fidélisation, expansion, recommandations

Étape n° 2 : identifiez les profils des membres prioritaires de votre communauté

Avant d'essayer de « stimuler l'engagement », clarifiez qui vous engagez réellement. Traitez les personas de la communauté avec la même rigueur que les personas de produit ou de marketing, mais en vous basant sur les comportements de la communauté.

Créez un « document sur les profils communautaires » dans ClickUp Docs avec des sections telles que Profil, Motivations, Comportements, Programmes et Risques. Vous pouvez y stocker les informations essentielles pour chaque profil :

Qui sont-ils ? Rôle, ancienneté, taille de l'entreprise, principaux cas d'utilisation

Ce qui les motive : la reconnaissance, les réponses, la connexion avec leurs pairs, l'influence.

Ce qui les bloque : le temps, la confiance pour publier, la connaissance du produit, les contraintes

À quoi ressemble la réussite au sein de la communauté (par exemple, obtenir 3 solutions évaluées par des pairs chaque mois, partager des cadres de travail et gagner en visibilité)

Commencez par 2 ou 3 personas clés, telles que :

Intégrer les propriétaires (CS/Ops) qui ont besoin de réponses rapides et de modèles de mise en œuvre

Les utilisateurs expérimentés ou les créateurs qui recherchent la visibilité, un accès anticipé et une influence sur la feuille de route.

Des cadres supérieurs très occupés qui publient rarement, mais qui recherchent une valeur ajoutée et une preuve d'impact.

Étape n° 3 : mappez votre entonnoir d'engagement communautaire

Considérez la croissance de votre communauté comme un parcours axé sur le produit, au cours duquel les membres passent par différentes étapes. Vous devrez définir explicitement ce que chaque étape signifie dans votre contexte et quels comportements font avancer les gens.

Voici un entonnoir simple :

Sensibilisation : les membres découvrent la communauté par le biais d'e-mails, d'invites intégrées au produit, d'une procédure d'intégration ou des réseaux sociaux. Activation : les nouveaux membres rejoignent la communauté et effectuent une première action significative, comme publier une présentation ou participer à un évènement. Contribution : les participants actifs commencent à apporter leur valeur en répondant à leurs pairs, en partageant des modèles ou en organisant des sessions. Promotion : les principaux collaborateurs enrichissent la communauté en partageant leurs réussites, en recommandant d'autres personnes, en co-créant du contenu ou en rejoignant des groupes consultatifs.

À chaque étape de votre parcours communautaire, décidez de deux choses :

Ce qui amène quelqu'un à cette étape : il peut s'agir d'une action spécifique, comme rejoindre la communauté, publier une présentation ou assister à son premier évènement.

Déclencheurs d'engagement : les éléments qui les poussent à aller de l'avant dans leur parcours. Il peut s'agir d'actions personnalisées, comme l'envoi d'un message privé de bienvenue et leur étiquetage dans le fil de discussion d'introduction, ce qui encourage une première interaction.

🚀 Avantage ClickUp : donnez vie à votre entonnoir d'engagement grâce aux cartes mentales ClickUp. Créez une carte mentale avec les nœuds centraux tels que la sensibilisation, l'activation, la contribution et la promotion. Sous chaque nœud, créez des branches : Canaux (où ils découvrent ou s'engagent)

Comportements clés (ce qu'ils font)

Déclencheurs/programmes (ce que vous mettez en œuvre pour les faire avancer) Convertissez les branches de la carte en tâches directement à partir des cartes mentales ClickUp

Étape n° 4 : créez un calendrier de programmation communautaire sur 90 jours

Une fois l'entonnoir défini, concevez un calendrier de programmation sur 90 jours qui fournit de l'assistance de manière intentionnelle à vos personas et aux différentes étapes de l'entonnoir.

Mélangez les types d'évènements pour que la communauté reste vivante et variée, par exemple :

AMA ou sessions de questions-réponses : discussions en direct avec les fondateurs, des experts produits ou des invités.

Présentations/démonstrations de produits : sessions régulières présentant les nouvelles fonctionnalités ou les cas d'utilisation.

Défis ou concours : activités organisées par les membres (par exemple, meilleurs projets de hackathon et défis d'écriture)

Newsletters ou résumés de blogs : mises à jour sélectionnées mettant en avant les discussions, ressources ou annonces les plus importantes.

Groupes de pairs : petites réunions (spécifiques à un secteur ou à un rôle) pour le réseautage et l’assistance.

Utilisez un modèle de plan de contenu pour définir la fréquence de vos publications afin d'assurer leur cohérence :

Chaque semaine : fil de discussion de bienvenue/présentations ou une publication tactique Mensuel : AMA, session approfondie, coup de projecteur sur les collaborateurs ou fil de discussion pour les commentaires Trimestriel : grande initiative thématique (par exemple, « Mois du guide », « Launch Lab »)

Glissez-déposez les tâches et le calendrier pour équilibrer la charge de travail sur plusieurs semaines dans la vue Calendrier de ClickUp.

La vue Calendrier de ClickUp vous aide à transformer ce plan en un calendrier visuel. Créez-le dans votre liste « Programmes communautaires », puis mappez chaque activité : fils de discussion hebdomadaires de bienvenue, AMA mensuels, démonstrations de produits, rencontres entre pairs et défis trimestriels sous forme de tâches individuelles avec des dates fixes.

La plateforme affiche automatiquement les évènements sur le Calendrier, et vous pouvez glisser-déposer les évènements pour les reprogrammer sans perturber votre rythme. Définissez des tâches récurrentes, telles que des présentations hebdomadaires ou des newsletters mensuelles, en tant que tâches récurrentes ClickUp afin de les automatiser.

Étape n° 5 : élaborez vos directives en matière de modération et d'engagement

Établissez des règles d'engagement et des protocoles de modération clairs. Couvrez trois domaines principaux :

1. Ton et voix

Comment votre marque « communique » au sein de la communauté par rapport au marketing (par exemple, plus franche, moins lisse)

Ce qu'il faut faire et ne pas faire, y compris ce qui est encouragé (empathie, clarté, précision) et ce qui ne l'est pas (sarcasmes, mépris, jargon excessif).

2. Règles d'escalade

Ce qui est transmis au service d'assistance, au service juridique, au service des relations publiques ou au service produit

À quelle vitesse les modérateurs doivent-ils réagir aux problèmes sensibles ?

Règle des trois avertissements (éduquer, avertir, exclure)

3. Attentes liées au rôle

Qui est responsable des approbations, des interventions, des réponses aux questions sur les produits et de la clôture des boucles ?

Attentes en matière de délais (par exemple, vérification quotidienne, fils de discussion ayant une priorité dans les 2 heures et forfait de couverture pendant le week-end)

📌 Exemples d’invites : Créez une section pour notre guide de modération communautaire décrivant le ton et le style de la marque, en utilisant un langage convivial, professionnel et accessible.

Créez une matrice d'escalade pour les problèmes communautaires, incluant des scénarios de gravité faible, moyenne et élevée, et les personnes à notifier à chaque niveau.

Proposez trois réponses alternatives à un membre qui pose une question sur une fonctionnalité du produit qu'il ne comprend pas, en respectant nos directives en matière de ton.

Étape n° 6 : lancez des flux de travail d'engagement

Une fois les bases posées, vous pouvez désormais créer des flux de travail reproductibles qui font progresser les personnes dans votre entonnoir d'engagement.

Principaux flux de travail à mettre en œuvre :

Campagne de bienvenue : envoyez une série de messages (ou d'e-mails) d'intégration aux nouveaux membres au cours de leurs premières semaines, afin de leur présenter les ressources disponibles et de leur expliquer comment démarrer.

Boucles d'engagement hebdomadaires : publiez chaque semaine une question ou une suggestion amusante (par exemple, « Quel conseil donneriez-vous aux nouveaux membres ? ») et faites un récapitulatif des réponses.

Suggestions de contribution au contenu : invitez les membres à soumettre des articles de blog, des témoignages de réussite ou des tutoriels ; créez des tâches pour que votre équipe examine et publie les meilleurs.

Flux de travail créateur/ambassadeur : identifiez les utilisateurs influents et mettez en place des flux de travail pour les reconnaître. Par exemple, envoyez des tâches aux responsables pour qu'ils mentionnent les ambassadeurs dans les newsletters ou les désignent comme hôtes d'évènements.

Étape n° 7 : recueillir les commentaires et les avis de la communauté

La communauté est un moteur de feedback en direct, et votre travail consiste à capter, structurer et acheminer ce signal. Utilisez plusieurs surfaces de feedback, telles que :

Sondages et votes rapides dans les canaux communautaires pour tester des sujets, l'intérêt pour certaines fonctionnalités ou le niveau de satisfaction.

Des sondages pour obtenir des informations plus approfondies sur l'intégration, la facilité d'utilisation des produits ou la satisfaction à l'égard des programmes.

Questions de type NPS pour suivre l'évolution du sentiment au fil du temps

Des fils de discussion dédiés à l'engagement tels que « Qu'est-ce qui vous a frustré cette semaine ? » ou « Quelle est la fonctionnalité de vos rêves pour X ? »

Tirez parti des formulaires ClickUp pour recueillir des commentaires structurés et transformer les réponses en informations exploitables.

Allez au-delà des indicateurs superficiels tels que le « nombre total de membres » et concentrez-vous sur les indicateurs liés au comportement réel et à l'impact pour l'entreprise. Voici quelques indicateurs d'engagement communautaire qui comptent :

Portée et activation : pourcentage de nouveaux clients qui rejoignent la communauté ou qui publient ou commentent au cours des 7 à 14 premiers jours.

Niveau d'engagement : nombre de comptes actifs hebdomadaires/mensuels et nombre de publications, commentaires, messages privés et réactions par compte actif.

Contribution et promotion : nombre de collaborateurs uniques, volume de contenu généré par les membres, recommandations, témoignages et activités de co-marketing.

Résultats commerciaux : corrélation entre la participation à la communauté et l'adoption, la fidélisation ou l'expansion du produit pour des segments spécifiques.

Choisissez quelques indicateurs clés pour vos 90 premiers jours et examinez-les régulièrement.

Étape n° 9 : développez votre communauté grâce à l'IA

Utilisez ces astuces comme des mesures prêtes à l'emploi dans votre plan de 90 jours. Associez-en deux ou trois à la fois avec des propriétaires clairement identifiés et des indicateurs de réussite pour une expérience client de bout en bout. 📊

Organisez un triage de bienvenue : accueillez les nouveaux membres, mettez à leur disposition des documents de démarrage rapide et proposez-leur un entretien individuel de présentation. Organisez des évènements en direct courts : organisez des AMA ou des démonstrations de 30 à 45 minutes avec des CTA clairs. Publiez des messages hebdomadaires : publiez régulièrement des messages qui invitent à des réponses faciles (réponses en une ligne). Créez des cohortes thématiques : organisez de petits groupes basés sur les rôles ou les secteurs d'activité qui se réunissent une fois par mois. Mettez vos membres à l'honneur : publiez des études de cas et des messages de remerciement sur les réseaux sociaux afin d'amplifier le nombre de vos ambassadeurs. Proposez des heures de bureau interfonctionnelles : alternez les hôtes chargés des produits, de la réussite et du marketing pour capter les signaux. Programmes pilotes restreints : invitez les membres actifs à participer à des bêtas privées, puis recueillez des commentaires structurés. Offrez une valeur ajoutée : transformez les contributions des membres (sondages, sondages, questions) en résultats visibles, tels que des rapports d'analyse et des reconnaissances. Mettez en place des défis d'engagement : lancez des missions limitées dans le temps, telles que « première installation du flux de travail » ou « automatisation réussie ». Créez un moteur de célébration : célébrez publiquement les jalons importants (lancement de fonctionnalités, anniversaires, premières réussites).

Gérer une communauté florissante implique de jongler entre les discussions, le contenu, les évènements, les informations et la coordination de l'équipe.

Voici quelques outils qui vous aideront à renforcer l'engagement, à optimiser vos opérations et à améliorer l'autonomisation des clients.

1. ClickUp (idéal pour centraliser les commentaires, le contenu et les campagnes en un seul endroit)

Créez des tâches ClickUp directement à partir de ClickUp Chat afin de ne manquer aucune plainte de la communauté

ClickUp est le premier espace de travail convergent au monde qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Il vous offre un espace de travail convergent pour gérer les discussions, les évènements, les campagnes, le contenu et les analyses.

Voici comment cela peut vous aider à améliorer votre communauté de marque, sans avoir recours à des outils supplémentaires.

Restez en contact lors de vos discussions de travail grâce à ClickUp Chat

Bénéficiez d'un espace unifié pour les discussions, les tâches, les projets et les documents dans ClickUp Chat. Il prend en charge la messagerie en temps réel (dans les canaux ou les messages directs), les discussions en fil de discussion, les pièces jointes, les emojis et les @mentions.

L'application de messagerie tout-en-un transforme immédiatement les idées ou les commentaires en tâches structurées. Par exemple, si un membre de la communauté note un bug dans le chat, vous pouvez créer une tâche d'un simple clic (avec les personnes assignées, la date d'échéance et les niveaux de priorité). De plus, vous pouvez créer des publications pour les mises à jour à l'échelle de la communauté.

Assurez la visibilité entre les équipes grâce à ClickUp SyncUps.

Intégré à Chat, ClickUp SyncUps vous permet de passer rapidement à une visio-conférence audio ou vidéo depuis n'importe quel canal ou message direct en quelques secondes.

Rassemblez les membres de différents services pour résoudre les obstacles grâce à ClickUp SyncUps

Vous pouvez les enregistrer et accéder aux enregistrements (avec transcriptions et résumés générés par IA) dans le Hub Clips. Cela garantit que les mises à jour, les décisions et les discussions sont visibles par toutes les équipes concernées, même si elles n'ont pas pu y assister en direct.

Effectuez l'automatisation des tâches d'engagement grâce aux Super Agents

Les super agents ClickUp contribuent à l'automatisation des tâches d'engagement en agissant de manière autonome en fonction de déclencheurs, d'instructions et des données auxquelles ils ont accès dans votre environnement de travail.

Les Super Agents de ClickUp sont vos coéquipiers numériques et gèrent les flux de travail de bout en bout. Ce bot Vibe Check maintient les discussions sur nos canaux internes pendant les périodes de faible activité.

Vous pouvez concevoir des agents personnalisés pour accueillir les nouveaux membres dès leur arrivée, surveiller les mots-clés et déclencher des actions, résumer les fils de discussion très actifs pour les modérateurs, ou même transformer les commentaires de la communauté en tâches.

Il existe également des agents Autopilot tels que Ambient Answers pour automatiser les interactions courantes, telles que les mises à jour, les FAQ et la communication continue. Exemple d'agents que vous pouvez déployer :

Agent de rapport quotidien : publie des mises à jour quotidiennes sur la progression de votre équipe ou de vos modérateurs.

Équipe StandUp Agent : résume ce sur quoi chacun a travaillé à un moment donné.

Agent de réponses : surveille les questions dans les canaux et y répond instantanément en utilisant les connaissances issues des tâches, des documents et des chats.

Ensemble, les Super Agents et les Autopilot Agents effectuent l’automatisation de toutes ces tâches répétitives, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de valeur.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Assurez la cohésion de votre équipe en matière de planning : affichez les évènements à venir en un coup d'œil et restez synchronisé entre les différents outils grâce aux intégrations affichez les évènements à venir en un coup d'œil et restez synchronisé entre les différents outils grâce aux intégrations Calendar Glance et Google/Outlook.

Connectez vos outils communautaires préférés : rassemblez Slack, HubSpot, Zapier, Typeform et bien d'autres grâce rassemblez Slack, HubSpot, Zapier, Typeform et bien d'autres grâce aux intégrations ClickUp pour un flux de données fluide.

Divisez le travail en étapes gérables : suivez chaque évènement, campagne ou tâche récurrente à l'aide suivez chaque évènement, campagne ou tâche récurrente à l'aide des listes de tâches ClickUp et convertissez les éléments de checklist en sous-tâches lorsqu'ils nécessitent une propriété ou une action plus approfondie.

Trouvez instantanément des réponses dans votre espace de travail : utilisez utilisez ClickUp Enterprise Search pour localiser des tâches, des documents, des messages et des fichiers, ainsi que du contenu stocké dans des outils tels que Google Drive ou GitHub.

Limitations de ClickUp

Au début, cela peut sembler intimidant en raison de l’intervalle large de fonctionnalités disponibles.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

🚀 Avantage ClickUp : Capturez des informations, organisez vos connaissances et transformez instantanément l'engagement en action grâce à ClickUp BrainGPT, votre compagnon de bureau et de navigateur. Voici comment cela donne un réel avantage à votre stratégie communautaire : Effectuez des recherches dans ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint et sur le Web à partir d'un seul endroit grâce à Enterprise Search .

Obtenez des résumés générés par l'IA des pages web, des fils de discussion, des e-mails des clients et des documents pour rester au fait des sujets qui intéressent votre communauté.

Convertissez la voix en texte exploitable sans les mains grâce à Talk to Text dans ClickUp BrainGPT . Cela vous permet de saisir rapidement des idées et les commentaires de la communauté et de les transformer en tâches ou en documentation. . Cela vous permet de saisir rapidement des idées et les commentaires de la communauté et de les transformer en tâches ou en documentation.

Adaptez votre IA à la tâche en passant d'un modèle à l'autre, comme ClickUp Brain, ChatGPT, Claude et Gemini. De plus, enregistrez des invites réutilisables afin que votre équipe puisse appliquer les stratégies de manière cohérente.

2. Slack (idéal pour une communication rapide au sein de l'équipe et une collaboration entre différents outils)

via Slack

Slack est un système d'exploitation de messagerie et de travail alimenté par l'IA destiné aux équipes, qui rassemble les personnes, les applications et les données. Il organise les discussions en canaux et en messages directs, centralise les informations relatives aux projets et s'intègre aux applications grâce à une interface riche en fonctionnalités.

Avec Slack Connect, les partenaires externes, les ambassadeurs et les principaux défenseurs de la communauté peuvent rejoindre le même environnement de travail, rendant la co-création, les approbations et les annonces plus interactives.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Utilisez Les réunions quotidiennes pour participer à des discussions audio/vidéo afin de réfléchir ensemble et de créer du contenu en collaboration.

Partagez les mises à jour de manière asynchrone à l'aide d'enregistrements de vidéo ou d'écran avec Clip .

Posez des questions à Slack IA pour faire remonter des discussions, des fichiers ou des décisions passés.

Limitations de Slack

Difficulté à gérer et à rechercher parmi de grands volumes de messages, en particulier dans les grandes équipes

Le générateur de flux de travail devient complexe et restrictif pour l'automatisation avancée.

Tarifs Slack

Free

Pro : 4,38 $/mois par utilisateur

Entreprise : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 37 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

3. Circle (idéal pour créer des communautés de membres autour d'une marque avec des cours et des évènements)

via Circle

Circle vous offre un espace dédié où votre communauté peut apprendre, établir des connexions et participer activement, au lieu de se contenter de consulter les dernières actualités. Contrairement aux outils axés sur le chat, Circle encourage un engagement plus profond grâce à des espaces structurés, des évènements, des cours et des expériences personnalisées pour les membres, qui s'intègrent parfaitement à votre marque.

Il est conçu pour les créateurs, les coachs et les entreprises communautaires qui souhaitent favoriser la collaboration sur le lieu de travail, le sentiment d'appartenance et la transformation continue. Ses agents IA sont formés à partir des connaissances de votre communauté, ce qui rationalise l'intégration et l'assistance. Vous pouvez l'utiliser pour recueillir des commentaires, organiser des sessions d'experts ou guider les membres à travers les jalons importants.

Les meilleures fonctionnalités de Circle

Créez des expériences et des programmes d'apprentissage progressif directement au sein de votre communauté avec Courses .

Renforcez le sentiment d'appartenance grâce à des flux personnalisés qui mettent en avant ce qui compte pour chaque membre.

Gérez les adhésions et les ventes incitatives grâce aux options de paiement et de paiement personnalisées.

Envoyez des diffusions par e-mail et lancez des parcours de fidélisation par automatisation avec Email Hub.

Limites du cercle

Il manque la facturation groupée et les offres d'adhésion par équipe pour les communautés B2B.

Impossible de réutiliser les médias téléchargés dans les publications et les cours (affecte le stockage)

Tarification circulaire

Essai gratuit

Professionnel : 89 $/mois (facturé annuellement)

Business : 199 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : 419 $/mois (facturé annuellement)

Plus application personnalisée : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Circle

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

4. Mighty Networks (idéal pour lancer des communautés monétisées proposant des expériences d'apprentissage)

via Mighty Networks

Mighty Networks vous aide à créer une communauté florissante où les relations, l'apprentissage et la croissance des revenus vont de pair. Il transforme les membres en superfans grâce à des interactions continues, des expériences en direct et une progression significative.

Les membres sont mis en relation, félicités et guidés grâce à des présentations intelligentes, des flux personnalisés et des automatisations qui récompensent l'engagement. Vous pouvez même gamifier la participation à l'aide de points et de récompenses, de badges et de séries.

Les meilleures fonctionnalités de Mighty Networks

Associez plus intelligemment les membres grâce à People Explorer pour découvrir les membres en fonction de leurs intérêts.

Augmentez la visibilité et le sentiment d'appartenance grâce à des profils personnalisables et des invites pour briser la glace .

Lancez des programmes de transformation à l'aide de cours comprenant des sessions en direct, des fonctionnalités pour débloquer du contenu, des quiz et des modèles de cohortes.

Monétisez la valeur de votre communauté grâce à des abonnements, des paiements uniques, des offres groupées, des codes promotionnels et plus de 135 devises.

Limitations de Mighty Networks

Il n'est pas possible d'afficher la plateforme du point de vue d'un membre pour tester l'expérience.

L'accès aux analyses est réservé aux hôtes du réseau, ce qui rend difficile le partage d'informations avec les hôtes de l'espace.

Tarifs Mighty Networks

Essai gratuit de 14 jours

Forfait des cours : 95 $/mois

Forfait Business : 215 $/mois

Forfait de croissance : 425 $/mois

Mighty Pro : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mighty Networks

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mighty Networks ?

5. Discourse (idéal pour les discussions structurées et longues, ainsi que pour les communautés de connaissances évolutives)

via Discourse

Si l'engagement axé sur la discussion est au cœur de votre stratégie communautaire, Discourse vous offre l'infrastructure nécessaire pour recueillir toutes les idées, questions et perspectives dont vous avez besoin. Il est conçu pour les discussions longues qui se transforment en connaissances durables, ce que les communautés en constante évolution ont souvent du mal à organiser.

Lorsque les membres posent des questions, partagent leurs commentaires sur les produits ou proposent des idées pour le guide, tout reste consultable et structuré afin que les informations ne disparaissent jamais dans un fil de discussion. Au-delà des forums structurés, Discourse prend également en charge le chat en temps réel. Vous pouvez également personnaliser le parcours des membres grâce à la barre latérale personnalisée et aux paramètres de préférences utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Discourse

Activez le chargement juste à temps pour que les discussions se poursuivent sans interruption due à des sauts de page.

Utilisez des traductions alimentées par l'IA pour interagir avec des communautés multilingues dans plus de 49 langues.

Renforcez la gouvernance communautaire grâce au système de confiance qui débloque des permissions à mesure que les membres contribuent davantage.

Améliorez la visibilité à l'aide de la fonctionnalité Résumer les sujets pour faire ressortir les points clés dans les fils de discussion très actifs.

Limites du discours

Crée du contenu en double, ce qui rend plus difficile l'identification des réponses les plus récentes ou validées.

Plugins intégrés limités, certaines fonctionnalités avancées peuvent donc nécessiter une installation/configuration supplémentaire.

Tarifs Discourse

Essai gratuit

Starter : 20 $/mois

Pro : 100 $/mois

Entreprise : 500 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Discourse

G2 : 4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ressources et modèles pour l'engagement communautaire

Lorsque vous créez ou développez une communauté, disposer de modèles ClickUp bien structurés et de guides fiables vous permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence.

Voici quelques-uns de nos choix favoris qui vous aideront à planifier, gérer et développer vos programmes communautaires sans avoir à réinventer la roue. 🛞

1. Modèle de plan stratégique d'engagement communautaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en place des programmes tels que des AMA, des groupes de pairs et des calendriers de contenu grâce au modèle de plan stratégique d'engagement communautaire de ClickUp.

Le modèle de plan stratégique d'engagement communautaire ClickUp vous offre un moyen structuré de définir vos objectifs, d'aligner les équipes internes et de vous assurer que chaque initiative répond directement aux besoins de la communauté. Organisez chaque effort d'engagement dans une feuille de route regroupée par département, thème ou personnage afin de visualiser ce qui est en cours et qui est responsable de quoi.

Le modèle comprend des champs personnalisés intégrés tels que Durée (jours), Impact, Progrès, Facilité de mise en œuvre, Membres de l'équipe, Département et Chef de projet. De plus, vous disposez de plusieurs vues visuelles pour vous aider à comprendre l'évolution des tâches d'engagement au cours du trimestre.

2. Modèle de plan d'action ClickUp pour l'engagement communautaire

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez les tâches afin que les dirigeants puissent évaluer et choisir les initiatives à mettre en œuvre en priorité à l'aide du modèle de plan d'action ClickUp pour l'engagement communautaire.

Le modèle de plan d'action ClickUp pour l'engagement communautaire décrit votre public, définit les méthodes de communication et planifie des activités qui garantissent un engagement inclusif cohérent et utile.

Vous pouvez définir des indicateurs de réussite concrets, évaluer l'effort par rapport à l'impact et aligner chaque tâche sur ce qui compte le plus. Il vous invite à planifier des éléments essentiels tels que : la segmentation du public cible, les méthodes/canaux de communication, le calendrier et la fréquence des communications, les mécanismes de retour d'information et les procédures de rapports ou d'archivage.

3. Modèle de plan de communication pour l'engagement communautaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenez une communication cohérente ou développez votre engagement de manière transparente grâce au modèle de plan de communication pour l'engagement communautaire de ClickUp.

Le modèle de plan de communication pour l'engagement communautaire de ClickUp vous aide à identifier et à organiser les principales parties prenantes et les segments de la communauté. Définissez une stratégie de communication qui trouve un écho auprès de votre public et déterminez la fréquence, les canaux et le contenu de vos actions de sensibilisation.

Des statuts personnalisés tels que Brouillon, Planifié, Envoyé, Suivi) et des champs (pour les données d'audience, les canaux préférés, le niveau d'engagement, etc.) vous aident à personnaliser vos messages et à suivre leur progression.

4. Modèle de procédures opératoires normalisées pour les affaires communautaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'un moyen fiable et évolutif de collaborer sur des initiatives communautaires grâce au modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp pour les affaires communautaires.

Le modèle SOP ClickUp Community Affairs est conçu pour les initiatives communautaires. Vous pouvez tout planifier, des partenariats de quartier et de la sensibilisation aux programmes destinés au public et à la communication avec les parties prenantes. Votre équipe peut documenter les procédures, définir les rôles et centraliser les directives, les étapes, les responsabilités et les actions de suivi.

Il vous propose des sections de procédures opératoires normalisées personnalisées pour définir l'objectif, la portée, les procédures, les attentes et les résultats mesurables. De plus, grâce aux attributions de tâches, aux dates d'échéance, au suivi du statut et aux champs personnalisés, vous pouvez créer un flux de travail en quelques secondes.

Erreurs courantes à éviter

Les erreurs commises dans la création d'une communauté ont tendance à être répétitives et réparables. Examinons-en quelques-unes :

Erreur Solution Construire sans objectif clair Créez un objectif en une phrase et deux indicateurs clés de performance (par exemple, la fidélisation et l'adoption des fonctionnalités). Mappez chaque programme avec ces indicateurs clés de performance. Considérer la communauté uniquement comme un canal marketing Affectez au moins un employé à temps plein ou à temps partiel à cette tâche, en établissant un calendrier équilibré pour les évènements, l'assistance et les commentaires sur les produits. Ignorer les observateurs passifs et les utilisateurs passifs Mettez en place des programmes d'activation nécessitant peu d'efforts (sondages, micro-défis) et effectuez le suivi de la conversion des lurkers en contributeurs. Aucune modération ou escalade documentée Publiez un petit guide du modérateur avec des exemples, des rôles et un processus d'escalade en trois étapes. Échec de la boucle de rétroaction Transformez les commentaires en tâches suivies pour le produit/service client et publiez chaque mois des mises à jour de statut à l'intention des membres.

