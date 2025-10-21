Qu'est-ce que la notoriété d'une marque et comment la développer ?

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vu une canette rouge vif dans un distributeur automatique et où vous avez immédiatement su qu'il s'agissait de Coca-Cola sans même regarder le logo ? Ou lorsque vous avez entendu ce son « tudum » provenant de l'ordinateur portable d'un ami et que vous avez compris en une fraction de seconde qu'il regardait Netflix ?

Familiarité instantanée.

Si toutes les marques aspirent à atteindre ce niveau de notoriété, celui-ci reste difficile à atteindre et se construit au fil de nombreuses années de travail acharné.

Mais que diriez-vous s'il existait des stratégies permettant d'accélérer le processus ?

Vous voulez en savoir plus ? Poursuivez votre lecture.

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de gestion de marque de ClickUp vous permet d'effectuer facilement le suivi de toutes les activités en un seul endroit. Ajoutez chaque tâche liée à votre campagne de reconnaissance de marque dans ce modèle, attribuez-la au membre de l'équipe responsable, puis ajoutez les dates d'échéance et les priorités. Obtenir un modèle gratuit Organisez et gérez l'image de votre marque grâce au modèle de gestion de marque ClickUp Avec ce modèle, vous pouvez : Suivez les programmes de marque grâce à 14 statuts personnalisés tels que « Actuellement en cours », « En cours », « Rejeté » et « Approuvé »

Ajoutez des attributs aux tâches pour faciliter leur catégorisation, ce qui simplifie le suivi des progrès des campagnes, des briefs et des activités de l'agence

Passez d'une vue à l'autre pour obtenir une vue d'ensemble achevée de vos efforts de gestion de marque, de la stratégie globale à l'exécution tâche par tâche

Qu'est-ce que la notoriété d'une marque ?

La reconnaissance de marque fait référence à la capacité de votre public à identifier votre marque particulière grâce à des repères visuels ou auditifs, tels que le logo, la couleur de la marque, les slogans et les jingles. L'exemple est que lorsqu'une personne voit les arches dorées de McDonald's ou le swoosh de Nike, elle reconnaît immédiatement la marque.

Cependant, cette reconnaissance de marque n'est pas limitée aux logos. En fait, elle s'étend aux styles d'emballage (la boîte bleue de Tiffany & Co.), aux jingles (le « I'm Lovin' It » de McDonald's), aux slogans (le « Parce que vous le valez bien » de L'Oréal), aux mascottes (Michelin, le bonhomme Michelin) et même au style unique d'une marque (Duolingo !).

Ensemble, ces éléments distinctifs rendent votre marque immédiatement reconnaissable et facile à mémoriser au quotidien.

à lire également : * Guide achevé de la gestion de marque

Reconnaissance de marque vs notoriété de marque

Vous avez probablement entendu ces deux termes utilisés de manière interchangeable. Mais ils ne sont pas synonymes.

*la notoriété de la marque correspond au fait que les gens connaissent l'existence de votre marque. En exemple, les gens savent que Tiffany & Co. est une marque de bijoux de luxe ou que McDonald's est une chaîne de restauration rapide mondiale. C'est ce qu'on appelle la notoriété : ils ont entendu parler de vous.

*la reconnaissance de marque franchit une étape supplémentaire. Elle se produit lorsque les gens peuvent identifier votre marque à partir d'indices spécifiques sans en voir le nom. Pensez à repérer la boîte bleue de Tiffany, à fredonner le jingle « I'm Lovin' It » de McDonald's, à vous souvenir instantanément du slogan « Parce que vous le valez bien » de L'Oréal ou à reconnaître la mascotte Michelin.

🧠 Anecdote amusante : Lorsqu'on a demandé à des personnes de dessiner des logos célèbres de mémoire, IKEA et Target sont arrivés en tête. Environ 3 personnes sur 10 ont réussi à reproduire le design jaune et bleu audacieux d'IKEA, et la simple cible de Target était presque aussi facile à mémoriser. Il s'avère que les meubles en kit et un cercle rouge géant sont plus difficiles à oublier qu'on ne le pense !

Pourquoi la notoriété de la marque est-elle importante pour la croissance d'une entreprise ?

Une forte présence de la marque sur le marché crée un effet d'entraînement sur l'ensemble de votre entreprise. Voici comment :

Le premier choix remporte la vente : une marque forte agit comme un « raccourci mental » pour le cerveau. Lorsque les gens vous perçoivent comme une marque reconnaissable et fiable, ils sont plus enclins à vous choisir plutôt qu'un concurrent inconnu

Réduit les dépenses marketing au fil du temps : une fois que les gens savent qui vous êtes et ce que votre marque représente, vous n'avez plus besoin de dépenser une fortune dans chaque campagne publicitaire juste pour vous présenter

Favorisez le bouche-à-oreille et les recommandations : les consommateurs ont tendance à parler et à recommander les marques qu'ils connaissent et en lesquelles ils ont confiance. Plus la notoriété de votre marque est forte, plus les consommateurs ont tendance à parler et à recommander les marques qu'ils connaissent et en lesquelles ils ont confiance. Plus la notoriété de votre marque est forte, plus les clients la recommandent et plus vous vous intégrez facilement dans leurs discussions quotidiennes

Renforce la fidélité des clients : ce type de fidélité à la marque crée un flux de revenus prévisible, une clientèle stable et une forte valeur de marque

Attirer les meilleurs talents et partenariats : Une marque réputée est synonyme de réussite et de stabilité, ce qui en fait un lieu de travail attractif et attire de nouvelles opportunités d'entreprise et des partenariats stratégiques

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que près des deux tiers des acheteurs ont cessé d'acheter auprès d'entreprises connues pour maltraiter leurs employés. Il est clair que la reconnaissance d'une marque ne dépend pas seulement de ce que vous montrez à vos clients, mais aussi de la culture que vous instaurez.

Facteurs influençant la notoriété d'une marque

De nombreux facteurs travaillent ensemble pour déterminer à quelle vitesse et à quel point un client s'associera à votre marque (en d'autres termes, à quel point votre marque sera reconnue). Parmi ceux-ci, on peut citer :

Identité visuelle : Il s'agit du visage de votre marque. Les éléments de marque tels que votre logo, votre palette de couleurs et votre typographie sont souvent les premiers éléments dont les clients se souviennent. En fait, Il s'agit du visage de votre marque. Les éléments de marque tels que votre logo, votre palette de couleurs et votre typographie sont souvent les premiers éléments dont les clients se souviennent. En fait, il y a 81 % de chances que les consommateurs se souviennent de la couleur d'une marque plutôt que de son nom

Voix et message de la marque : L'image de votre marque est tout aussi importante que son apparence. Une L'image de votre marque est tout aussi importante que son apparence. Une voix de marque cohérente et unique aide les consommateurs à vous reconnaître avant même d'avoir vu votre logo

branding auditif : *Le son est un outil puissant pour rappeler instantanément une marque, même sans support visuel. Les clients peuvent garder en tête des sons de signature sans avoir besoin de voir votre logo ou une publicité

Expérience client : Chaque interaction d'un client avec votre marque forme la manière dont celle-ci est perçue. Une expérience positive peut devenir un souvenir durable tout en renforçant la confiance des consommateurs

Qualité des produits/services : Des efforts constants en matière de stratégie de marque peuvent attirer l'attention du public. Mais si votre offre ne répond pas à leurs attentes, la notoriété de votre marque se transformera rapidement en une association négative, nuisant ainsi à votre capital marque

cohérence entre les différents canaux : *Il est essentiel de maintenir une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes de la marque. Un message, un style visuel et un ton cohérents créent une image mentale claire et mémorable pour les clients

👀 Le saviez-vous ? L'étude historique de Jennifer Aaker, professeure à Stanford, intitulée « Dimensions of Brand Personality » (Dimensions de la personnalité d'une marque) a identifié cinq traits de caractère (sincérité, enthousiasme, compétence, sophistication et robustesse) qui forment la façon dont les gens perçoivent les marques.

via Help Scout

Comment renforcer la notoriété de votre marque (stratégies et conseils pratiques)

Il est temps de mettre ces théories en pratique. Voici six stratégies marketing efficaces qui vous aideront à renforcer la notoriété et la valeur de votre marque.

Racontez une histoire dont les gens se souviendront

Une histoire ou un récit de marque convaincant donne aux gens une raison de s'intéresser à votre entreprise, la transformant ainsi d'un simple produit en une personnalité.

Voici comment vous pouvez donner vie à l'histoire de votre marque et renforcer sa notoriété :

Identifiez les thèmes centraux : Êtes-vous une marque challenger qui bouleverse un secteur, ou un expert de confiance fort de plusieurs décennies d'expérience spécialisée ? Vous devez choisir une position sur le marché qui corresponde à l'image que vous souhaitez renvoyer à vos clients

Montrez, ne racontez pas : partagez les témoignages de vos clients et mettez en avant l'impact de votre produit sur la vie des gens. Les gens sont plus enclins à croire et à se souvenir d'une histoire qu'ils peuvent voir

À mesure que votre entreprise se développe, la gestion de votre marque devient de plus en plus complexe. Plusieurs services doivent travailler ensemble pour maintenir une image cohérente sur les réseaux sociaux, dans les communications et dans les interactions avec les clients.

📌 exemple : Le logo Nike est l'un des logos les plus reconnaissables au monde, symbolisant le mouvement, la vitesse et la victoire. Il est si efficace que Nike peut le placer sur une chaussure ou un vêtement sans mentionner le nom de la marque, et les clients savent immédiatement de quoi il s'agit. De même, le slogan « Just Do It » est devenu un cri de ralliement pour les athlètes comme pour les gens ordinaires. En associant un symbole simple et dynamique à un message ambitieux, Nike a créé une marque précieuse, immédiatement reconnaissable et profondément motivante. Si Nike est réputée pour ses campagnes marketing, voici l'une de nos favorites, qui nous a particulièrement touchés.

💡 Conseil de pro : Racontez une histoire de marque percutante n'est que la moitié du travail. Vous devez également savoir si cela fonctionne. Le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) de la notoriété de la marque, tels que la portée sociale, la part de voix et le volume de recherche de la marque, vous aide à mesurer à quel point votre histoire est mémorable.

Construisez une identité visuelle forte

Votre identité visuelle est la première impression que donne votre marque. Il va sans dire qu'elle doit être mémorable et se distinguer des autres marques.

Pour créer une identité visuelle qui se démarque vraiment et renforce la notoriété de votre marque :

créez un guide de style cohérent* couvrant l'utilisation du logo, les palettes de couleur, la typographie, le style photographique et les éléments graphiques afin d'assurer l'uniformité sur toutes les plateformes

Étudiez vos concurrents et identifiez les lacunes dans leur présentation visuelle. En exemple, si tout le monde utilise des couleurs sobres, vous pouvez vous démarquer avec des tons vifs et audacieux

Assurez-vous que vos ressources visuelles sont réactives afin qu'elles aient un aspect professionnel, qu'elles soient utilisées dans une petite publicité mobile ou sur un grand panneau d'affichage

Utilisez toujours des tests A/B sur les publicités, les pages d'accueil et les campagnes par e-mail pour déterminer les couleurs, les dispositions ou les images qui plaisent le plus à votre cible

choisissez une palette de couleurs significative* qui correspond à la personnalité de votre marque et aux émotions que vous souhaitez susciter

📌 Exemple : La couleur rouge emblématique de Coca-Cola, son logo en écriture Spencerian et la forme unique de sa bouteille sont restés pratiquement inchangés depuis plus d'un siècle. En effectuant de la maintenance sur cette identité cohérente pendant longtemps, Coca-Cola a fait en sorte que dès que vous voyez cette nuance spécifique de rouge et cette écriture blanche, vous pensiez à leur marque, où que vous soyez dans le monde. via Coca-Cola

⚡ Archive de modèles : lorsque les fichiers de conception sont stockés dans différents dossiers, il est facile de perdre le suivi de ce qui est à jour. Utilisez des modèles de marque pour les équipes créatives afin de centraliser votre kit de marque, ce qui permet aux équipes d'accéder facilement aux ressources appropriées et de les utiliser.

Transformez le service client personnalisé en marketing de marque

Croyez-le ou non, une seule expérience de service client agréable peut faire plus en termes de notoriété de votre marque qu'une publicité payante. Pourquoi ? Parce que les gens se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir.

Ainsi, lorsqu'une personne rencontre un problème et que votre équipe le résout avec empathie et créativité, cela laisse une impression positive durable.

Pour mettre cela en pratique :

Intégrez la voix de votre marque dans chaque réponse de l'assistance afin que les représentants de l'assistance semblent être l'extension naturelle de votre marque

Donnez à vos commerciaux les moyens d'aller au-delà des scripts . Laissez-les utiliser leur jugement pour surprendre et ravir les clients. Cela leur montre que vous leur accordez de la valeur en tant qu'individus, et non pas comme des nombres de ticket

utilisez de petites attentions personnalisées*, comme un e-mail de remerciement, une note manuscrite dans un colis ou un code de réduction surprise, pour montrer que vous vous souciez de vos clients

📌 Exemple : La marque de soins pour la peau Glossier transforme son service client en marketing de marque en republiant du contenu généré par les utilisateurs (photos, avis et avant/après) qui met en avant de vrais clients. Lorsque les gens étiquettent Glossier avec des questions ou des compliments, les réponses et les partages de la marque servent à la fois d'assistance et d'approbation authentique, renforçant ainsi la confiance et la communauté.

👀 Le saviez-vous ? Il faut 12 expériences client positives pour compenser une seule expérience négative. Une mauvaise interaction peut détruire la confiance que vous avez bâtie au fil de nombreuses années de travail acharné.

Éduquez pour gagner en autorité

Lorsque vous agissez en tant que fournisseur, prestataire de précieuses informations, votre marque devient une ressource fiable. Vous vous positionnez ainsi en tête des préférences des clients lorsqu'ils sont prêts à effectuer un achat.

Pour devenir une référence et améliorer la reconnaissance de votre marque :

créez du contenu qui résout des problèmes concrets* : cela peut prendre la forme de blogs utiles, de guides détaillés, de courtes vidéos ou de webinaires

montrez, ne vous contentez pas de décrire : *Utilisez des tutoriels, des guides pratiques et des vidéos étape par étape pour montrer aux gens comment faire quelque chose et prouver votre expertise

Créez une série régulière : des conseils hebdomadaires, des webinaires mensuels ou des podcasts réguliers permettent de renforcer la notoriété de votre marque au fil du temps. Cela donne également à votre public une raison de revenir régulièrement, faisant ainsi de votre marque une partie intégrante de leur routine

participez à la discussion : *Engagez-vous dans des forums professionnels, des groupes de discussion ou sur des plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn. Partagez votre expertise là où votre public recherche déjà des réponses

Collaborez avec d'autres experts pour créer du contenu ensemble : cela élargit votre audience, augmentant ainsi la visibilité et la réputation de votre marque

📌 Exemple : Le meilleur exemple en la matière est le compte Instagram de National Geographic. Chaque publication fonctionne comme une mini-leçon, étayée par des recherches, des rapports sur le terrain et des visuels saisissants. Les récits rédigés par des experts et les informations riches en images permettent au public de mieux comprendre la science, la culture et la planète. via National Geographic

💡 Conseil de pro : les bonnes idées ne viennent pas toujours à votre bureau. Elles surgissent souvent pendant les appels, les réunions ou même les trajets. Avec Talk to Text de ClickUp Brain MAX, vous pouvez instantanément capturer vos pensées, enregistrer les idées issues d'une réunion ou dicter les grandes lignes d'un article de blog pendant vos déplacements. Ainsi, votre expertise vous aide à transformer des idées spontanées en contenu soigné qui renforce votre autorité.

Tirez parti du marketing d'influence

Les influenceurs et les ambassadeurs de marque renforcent la crédibilité de votre marque. Lorsqu'une voix influente dans votre secteur d'activité se porte garante de votre marque, les gens sont plus enclins à vous prêter attention et à se souvenir de vous.

Voici comment rendre vos partenariats avec des influenceurs efficaces :

Ne vous arrêtez pas au nombre d'abonnés : collaborez avec des influenceurs dont l'audience correspond parfaitement à vos clients idéaux et aux valeurs de votre marque

Investissez dans des collaborations continues : au lieu de promotion ponctuelle, établissez des relations à long terme dans lesquelles l'influenceur devient un véritable ambassadeur de votre marque

Donnez aux influenceurs une liberté créative : leur public fait davantage confiance à leur opinion qu'aux publicités de votre marque. Permettez-leur de présenter votre produit ou service dans leur style authentique

📌 Exemple : Prenons l'exemple du marketing d'influence: la marque de vêtements de sport Gymshark a acquis une notoriété considérable grâce à son défi Gymshark 66 Challenge. En s'associant à des influenceurs du monde du fitness et en encourageant les utilisateurs à partager leur progression sous le hashtag #Gymshark66, la marque a transformé la création d'habitudes en un mouvement viral, renforçant ainsi sa visibilité, l'engagement de sa communauté et la fidélité de ses clients bien au-delà des publicités traditionnelles.

💡 Conseil de pro : Mener des campagnes d'influenceurs signifie que vous devez gérer des briefs, des brouillons de contenu et une multitude de publications sur les réseaux sociaux. Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer instantanément des idées de légendes, résumer les performances d'une campagne ou rédiger des e-mails de sensibilisation des influenceurs. Votre équipe passe moins de temps à fixer une page blanche et plus de temps à accroître la visibilité de la marque. Découvrez une multitude d'idées de marketing d'influence pour votre campagne de reconnaissance de marque

Favorisez l'engagement bidirectionnel

Voici un fait moins connu sur le comportement des consommateurs : interagir avec votre public le transforme d'observateurs passifs en participants actifs à l'histoire de votre marque.

Cependant, cet engagement doit être significatif et sincère, et ne pas être uniquement à faire pour renforcer la notoriété de la marque.

Pour établir ce niveau de connexion, il faut :

Soyez actif sur les plateformes que votre public utilise le plus (par exemple, TikTok, Instagram, etc.)

Répondre systématiquement aux messages privés, commentaires ou autres retours

Encourager la participation par le biais de sondages, de questions-réponses, de concours, etc

Partager publiquement des témoignages, du contenu généré par les utilisateurs (CGU) ou des études de cas afin de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté et d'améliorer la reconnaissance de la marque

📌 Exemple : Une fois encore, Glossier fait fort. L'équipe chargée des réseaux sociaux de la marque répond à chaque commentaire, partage le contenu généré par les micro et macro-influenceurs et republie fréquemment les témoignages des clients afin de montrer des expériences réelles avec les produits Glossier. via Glossier

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

📚 En savoir plus : Étapes pour créer une stratégie de communication marketing parfaite

Construire une reconnaissance de marque à grande échelle n'est que la moitié du chemin. Vous devez également la mesurer. Voici quatre moyens efficaces de savoir si vos efforts en matière de reconnaissance de marque portent leurs fruits :

1. Sondages sur la notoriété de la marque

Les sondages sont un moyen fiable de mesurer la notoriété d'une marque en posant directement des questions spécifiques à votre cible via divers canaux, tels que les e-mails ou les réseaux sociaux.

En posant des questions telles que « Avez-vous déjà entendu parler de notre marque ? » ou « Quelles marques vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la catégorie de produits X ? », vous pouvez évaluer à la fois la notoriété spontanée (rappel) et la notoriété assistée (reconnaissance).

Les réponses fournissent également des informations sur la visibilité de votre marque par rapport à vos concurrents.

💡 Conseil de pro : créez des sondages sur la notoriété de votre marque à l'aide des formulaires ClickUp. Vous pouvez personnaliser les champs pour obtenir des réponses ouvertes ou à choix multiples, acheminer automatiquement les envois vers des tâches et les étiqueter par campagne ou segment d'audience pour faciliter leur suivi.

2. Plateformes d'écoute sociale

Les outils d'écoute sociale tels que Sprout Social effectuent un suivi et analysent les mentions de votre marque, de vos produits/services et même des mots-clés pertinents sur les plateformes de réseaux sociaux, les blogs, les forums, les sites d'actualités, etc.

Ces données en temps réel montrent exactement à quel point votre marque fait parler d'elle.

3. Logiciel de suivi de marque

Contrairement aux sondages ponctuels, des plateformes telles que Qualtrics ou Latana collectent en permanence des données sur des indicateurs tels que la notoriété de la marque, la reconnaissance de la marque et le sentiment des clients. Leurs informations continues sur les performances de votre marque vous montrent comment la santé de votre marque évolue au fil du temps.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion de marque

Les données de votre site web sont un indicateur puissant de la notoriété de votre marque et de votre effort marketing. Les outils d'analyse web tels que Google Analytics, Semrush et Ahrefs peuvent vous montrer combien de personnes recherchent directement le nom de votre marque ou vos produits.

📚 En savoir plus : Outils logiciels d'analyse marketing

Pour créer une marque forte et reconnaissable, il faut faire preuve de cohérence et de collaboration, et les bons outils peuvent faire toute la différence.

Voici quelques plateformes populaires qui offrent l'assistance à vos efforts de marketing de marque :

1. ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une solution de productivité qui aide les équipes marketing et les équipes chargées de la marque à maintenir une cohérence dans toutes leurs campagnes.

Avec le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp, vous disposez d'une source unique et fiable pour planifier, créer et surveiller tout ce qui contribue à l'identité de votre marque. Voici comment :

Créer des documents contenant les directives relatives à la marque

Plusieurs utilisateurs peuvent collaborer et effectuer une modification en cours simultanément sur un document ClickUp partagé

ClickUp Documents est un outil collaboratif permettant de créer et de stocker des directives de marque. Vous pouvez y intégrer des éléments visuels tels que des logos et des palettes de couleurs, tandis que les fonctionnalités de modification en cours et de commentaire en temps réel permettent à des équipes interfonctionnelles de travailler ensemble en toute transparence.

Construisez l'histoire de votre marque avec l'IA

ClickUp Brain est un assistant IA puissant qui rationalise la création d'actifs de marque. Il peut générer des ébauches de directives de marque, rédiger du contenu tel que des articles de blog et des légendes pour les réseaux sociaux, et créer des visuels initiaux, fournissant ainsi une base que votre équipe de conception pourra ensuite affiner.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des directives de marque et même des idées de campagne

Vous avez besoin d'une maquette rapide d'une publicité sur les réseaux sociaux, d'une ébauche d'infographie ou d'un échantillon de bannière ? Brain peut créer une version préliminaire qui communique votre idée, que votre équipe de conception pourra ensuite peaufiner pour obtenir un résultat final.

Concevez et mettez en œuvre des campagnes

Les tableaux blancs ClickUp offrent aux équipes marketing un espace numérique flexible et infini pour réfléchir et affiner leurs idées créatives dans un espace partagé. Vous pouvez visualiser vos campagnes marketing en mapper à l'aide de notes autocollantes, de formes, de champs de texte ou même d'intégrations ClickUp Docs.

Visualisez les stratégies marketing et les entonnoirs de conversion sur les tableaux blancs ClickUp

L'une des fonctionnalités les plus puissantes est la possibilité de convertir directement les idées issues d'un brainstorming en tâches réalisables.

Par exemple, après une séance de brainstorming sur une campagne, convertissez un post-it en tâche ClickUp et attribuez-la à un membre de l'équipe sans quitter le tableau blanc. Joignez des checklist ClickUp détaillées afin que chaque élément réponde aux normes de qualité de votre marque. Vous pouvez également enregistrer ces checklist sous forme de modèles et suivre le taux d'achevement.

Ajoutez des checklists à vos tâches pour garantir la cohérence et la standardisation

Surveillez la cohérence de vos campagnes à l'aide de tableaux de bord

Les tableaux de bord ClickUp font office de centre de commande à partir duquel vous pouvez superviser toutes vos campagnes marketing. Vous pouvez personnaliser ces tableaux de bord marketing avec des widgets afin de suivre le statut des campagnes, le pourcentage de tâches en retard ou la charge de travail de l'équipe.

Suivez l'état d'avancement des projets, la progression de l'équipe et la réalisation des tâches à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Comme les données sont mises à jour en temps réel dans le tableau de bord, vous affichez toujours la santé en direct de votre campagne, ce qui vous permet de repérer et de corriger plus facilement les incohérences.

Pour en savoir plus sur la configuration des tableaux de bord, regardez cette vidéo.

Après avoir mesuré la notoriété de votre marque, utilisez des modèles de rapports de marketing numérique pour partager ces informations avec les parties prenantes et présenter les résultats de la campagne marketing.

Centralisez les actifs de la marque et attribuez les responsabilités à l'équipe

Les logos, modèles, images, vidéos et autres supports marketing sont souvent dispersés sur plusieurs plateformes, telles que des disques durs, des chats et des e-mails. ClickUp résout ce problème en centralisant tous les actifs de la marque dans un environnement de travail IA convergent.

Créez un nouveau dossier dans votre espace ClickUp pour organiser les ressources de votre marque

Par exemple, vous pouvez créer un dossier ou une liste dédiée dans ClickUp pour servir de bibliothèque d'actifs de marque, où chaque tâche représente un actif spécifique, comme un logo principal, un , etc

Grâce aux champs personnalisés de ClickUp, vous pouvez étiqueter chaque ressource par type, campagne marketing ou canal.

Utilisez les champs personnalisés pour libellé vos ressources afin de faciliter leur tri

Chaque tâche relative aux actifs peut être attribuée au membre de l'équipe responsable. Pour garantir la qualité et la conformité, les équipes peuvent définir des statuts tels que « À faire », « En cours » ou « En attente »

📚 En savoir plus : Stratégies de gestion de projet sur les réseaux sociaux

2. Canva

Canva permet à tous les membres de votre équipe de créer facilement du contenu visuel conforme à votre marque pour une reconnaissance réussie. La fonctionnalité Brand Kit de la plateforme vous permet de verrouiller les polices de caractère, les palettes de couleurs et les logos emblématiques spécifiques à votre marque. Les membres de l'équipe peuvent appliquer ces éléments à des modèles préapprouvés afin de maintenir une identité de marque cohérente.

3. Upfluence

Upfluence est un outil de marketing d'influence qui facilite la recherche des influenceurs adaptés. De plus, il vous aide à gérer les collaborations, à suivre les performances des campagnes et à mesurer la portée et l'engagement du contenu diffusé par les influenceurs.

4. Jasper IA

L'utilisation de l'IA pour le branding peut accélérer considérablement la création de contenu tout en garantissant la cohérence du message de la marque. Avec des assistants de rédaction IA tels que Jasper, vous pouvez former l'IA à rédiger du contenu qui correspond parfaitement à la voix, au ton et à la personnalité de votre marque.

🌟 Bonus : les agents prédéfinis renforcent encore davantage la notoriété de la marque. Grâce aux agents IA préconfigurés de ClickUp, vous pouvez : Suivez les mentions de votre marque et transformez-les automatiquement en tâches exploitables

Résumer les performances de vos campagnes sur tous les canaux sans avoir à créer de rapports manuellement

Élaborez des directives de campagne afin que tous les membres de l'équipe restent cohérents dans leur message

Répondez plus rapidement aux commentaires ou aux sondages en rédigeant des réponses qui reflètent l'image de votre marque

Transformez la notoriété de votre marque en croissance grâce à ClickUp

Construire une marque impossible à ignorer prend du temps. Cependant, avec les bons outils, vous pouvez y parvenir plus rapidement et obtenir un avantage concurrentiel sur un marché saturé.

ClickUp vous aide à organiser vos campagnes marketing, à coordonner vos équipes et à gérer toutes vos initiatives de branding à partir d'un seul et même endroit. Vous n'avez plus besoin de passer d'un outil à l'autre pour créer un document de directives de marque ou suivre votre progression, car toutes vos tâches, ressources et échéances sont regroupées au même endroit.

Que vous travailliez à établir ou à améliorer considérablement la notoriété de votre marque, ClickUp vous offre la structure nécessaire pour rester cohérent et développer votre marque.

Alors, êtes-vous prêt à faire ressortir votre marque ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

La reconnaissance de la marque est la première étape vers la fidélisation à la marque. Lorsque les clients peuvent reconnaître facilement et instantanément votre marque, cela crée un sentiment de familiarité et de confiance. Au fil du temps, à mesure que les clients ont des expériences positives avec votre marque reconnaissable, cette familiarité se transforme en fidélité. Cela signifie qu'ils sont plus susceptibles de devenir des acheteurs réguliers et de vous recommander à d'autres sans hésiter.

La notoriété de la marque est un terme général qui désigne le degré de connaissance qu'a un client de l'existence de votre marque. La reconnaissance de la marque est une mesure plus spécifique et plus avancée de la notoriété de la marque. Il s'agit de la capacité d'un client à identifier et à reconnaître les éléments de votre marque, tels que son logo, sa palette de couleurs, son jingle ou son ton.

Il peut être difficile de mesurer le retour sur investissement exact de la notoriété et de la visibilité d'une marque, car il ne s'agit pas d'un indicateur transactionnel direct comme les ventes générées par une publicité spécifique. Cependant, les entreprises peuvent utiliser les indicateurs suivants pour estimer le rendement financier : volume de recherche de la marque, trafic direct, part de voix, valeur vie client (CLV), coût d'acquisition client (CAC) réduit et prime de prix.