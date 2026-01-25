Les meilleurs outils d'IA pour les responsables marketing afin de stimuler la croissance

Au cours d'une revue trimestrielle, vous avez remarqué quelque chose d'étrange. Les performances des campagnes semblaient bonnes à première vue : le trafic était en hausse, la production de contenu avait doublé et l'équipe était très occupée. Mais lorsque le graphique des revenus a été présenté, personne n'a pu expliquer clairement quelles campagnes avaient réellement influencé le pipeline, ni pourquoi un lancement à haute priorité avait obtenu des résultats inférieurs aux attentes.

Les données existaient, mais elles étaient fragmentées entre les tableaux de bord, les feuilles de calcul et les différents outils.

À mesure que les équipes développent le contenu, les canaux et les expériences, le défi pour les responsables marketing devient l'alignement et la compréhension.

C'est pourquoi, dans cet article, nous allons explorer les outils d'IA destinés aux responsables marketing qui vous aident à établir la connexion entre les performances et les résultats, à identifier les risques à un stade précoce et à guider vos équipes vers des décisions plus éclairées. 📊

La plupart des équipes de direction n'ont pas besoin de plus de résultats issus de l'IA. Elles ont besoin de réponses plus claires à deux questions : qu'est-ce qui stimule le pipeline et quels sont les prochains risques ?

Voici quelques fonctionnalités offertes par les meilleurs outils marketing basés sur l'IA :

Environnement de travail unifié et centralisation des données : centralisez les plans de campagne, les données de performance, les ressources et les discussions afin d'éliminer les silos de rapports et la prolifération des outils.

Informations basées sur l'IA : transformez les données de performance en réponses claires à l'aide de questions en langage naturel.

Analyse prédictive et détection des risques : prévoyez les retards, les dépassements budgétaires et les performances insuffisantes à un stade précoce afin de pouvoir intervenir avant que les résultats ne baissent.

Suivi des objectifs : alignez la stratégie marketing sur son exécution à l'aide d'applications de suivi des objectifs qui établissent la connexion entre les objectifs, les indicateurs clés de performance et les tâches du marketing numérique afin que les dirigeants puissent voir comment le travail quotidien influe sur le chiffre d'affaires.

Rapports automatisés et résumés de statut : automatisez les mises à jour automatisez les mises à jour du leadership marketing , les rapports hebdomadaires et les résumés de campagne afin de réduire le temps passé à rechercher des mises à jour.

Personnalisation : testez à grande échelle, variez les messages et optimisez les canaux sans augmenter les coûts opérationnels.

Assistance à la décision en temps réel : prenez des décisions plus rapides et plus sûres grâce à des tableaux de bord en direct et à des recommandations générées par l'IA, plutôt qu'à des feuilles de calcul fragmentées.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé ou éliminé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré aux rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Voici un petit aperçu de la façon dont ces outils d'IA destinés aux responsables marketing se positionnent :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Planification, exécution et rapports marketing de bout en bout Taille de l'équipe : petites équipes à grandes entreprises Environnement de travail IA convergent, super agents, BrainGPT, résumés de campagne, informations du tableau de bord, automatisations, documents, tableaux blancs, formulaires, planification de la charge de travail Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises. HubSpot Marketing Hub (IA) Automatisation du marketing entrant et campagnes connectées au CRM Taille de l'équipe : équipes de taille moyenne à grandes organisations Notation des prospects par l'IA, suggestions SEO, personnalisation Breeze AI, synchronisation CRM, attribution, discuter avec l'IA, optimisation des formulaires Formule gratuiteTarifs personnalisés Salesforce Marketing Cloud + Einstein Parcours multicanaux à grande échelle et personnalisation d'entrepriseTaille de l'équipe : Enterprise Notation prédictive, optimisation du moment d'envoi, sélection de contenu, générateur de parcours, attribution multitouch, messagerie mobile À partir de 25 $/utilisateur/mois, niveaux avancés facturés annuellement Adobe Marketo Engage Gestion des prospects B2B et automatisation du cycle de vieTaille de l'équipe : Moyennes entreprises et grandes entreprises Notation des prospects par l'IA, chat GenAI, résumés de webinaires, flux de travaux automatisés, nurturing multicanal, intégrations CRM. Tarification personnalisée 6sense Intention prédictive, identification des comptes et prévision du pipelineTaille de l'équipe : équipes marketing et commerciales B2B Évaluation de l'intention d'achat, agents de e-mail IA, données Signalverse, résolution d'identité, orchestration des flux de travail Niveau gratuitTarification personnalisée Demandbase Marketing basé sur les comptes et alignement de l'équipe commercialeTaille de l'équipe : équipes GTM d'entreprise Analyse du parcours client, orchestration nouvelle génération, segmentation IA, automatisations Agentbase, publicités basées sur l'adresse IP. Tarification personnalisée Dynamic Yield Personnalisation en temps réel pour les sites web et les commerces à fort trafic Taille de l'équipe : équipes web de détaillants, de places de marché et d'entreprises Recommandations AdaptML, tests A/B, expériences multivariées, notation prédictive, orchestration de l'expérience Tarification personnalisée Braze Engagement cross-canal et marketing mobileTaille de l'équipe : équipes chargées de la croissance, du cycle de vie et de la fidélisation Prise de décision basée sur l'IA, générateur de parcours Canvas, SMS, e-mail, notifications push, WhatsApp, déclencheurs sans copie, attributs prédictifs Tarification personnalisée Amplitude IA Analyse des produits et stratégie de croissance axée sur le comportementTaille de l'équipe : Produit, croissance, marketing Détection des anomalies par l'IA, informations en langage naturel, expérimentation, relecture de session, segmentation comportementale Offre gratuite, forfaits payants à partir de 61 $/mois Canva Magic Studio Création de contenu visuel basée sur l'IA pour les campagnes Taille de l'équipe : équipes marketing, conception et réseaux sociaux Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edit, Magic Animate, redimensionnement cross-canal Offre gratuite Pro à partir de 15 $/utilisateur/mois

🔍 Le saviez-vous ? Le concept de « viralité » existait bien avant la gestion des réseaux sociaux. Au début des années 1900, les modèles de contagion par le bouche-à-oreille ont été étudiés parallèlement à l'épidémiologie, donnant une forme à la manière dont les spécialistes du marketing ont ensuite compris les boucles de recommandation et les effets de réseau.

Voici notre sélection pour les responsables marketing qui ont besoin de clarté entre les performances et le pipeline :

1. ClickUp (idéal pour les opérations marketing de bout en bout, la planification et l'exécution)

Optimisez votre pipeline marketing et analysez les données capturées en quelques secondes en interrogeant ClickUp Brain

En tête de notre liste, nous avons ClickUp for Marketing Teams, qui regroupe la planification, la collaboration, la documentation et l'exécution dans un espace de travail connecté, éliminant ainsi la prolifération des tâches.

En tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous bénéficiez d'une IA intégrée à ses documents, son chat, ses Tableaux blancs, son automatisation et bien plus encore. Résumez les discussions, générez des plans et passez du visuel à l'action sans changer de contexte.

Examinons certaines de ses principales fonctionnalités de convergence IA:

Une IA contextuelle au sein de votre environnement de travail

ClickUp Brain est intégré à votre travail et comprend le contexte de vos tâches, documents, commentaires et données de projet. Ainsi, au lieu de réponses génériques, il fournit des réponses adaptées au travail, résume l'activité, détecte les obstacles et génère même du contenu basé sur vos données de travail réelles.

Vous pouvez l'utiliser pour les cas d'utilisation marketing suivants :

Résumés automatisés des campagnes : demandez « Résumez nos dernières tâches de campagne du quatrième trimestre, y compris la progression, les principaux obstacles et les prochaines étapes », et l'outil affichera le statut des tâches, les commentaires et les documents.

Informations sur les commentaires multicanaux : collez les commentaires sur la campagne ou les feuilles de calcul sur les performances, puis invitez « Mettez en évidence les principales tendances en matière de sentiment des utilisateurs et les corrections recommandées. » Cela transformera les données brutes en informations exploitables sans analyse manuelle.

Assistance instantanée pour le contenu : utilisez ClickUp Brain pour rédiger des brouillons d'e-mails, des légendes pour les réseaux sociaux ou des plans de blog à partir de suggestions telles que « Créer 5 objets d'e-mails pour les soldes de la fête des mères en fonction des taux d'ouverture passés ».

Des assistants autonomes pour vos flux de travail

Les Super Agents ClickUp sont des coéquipiers IA qui s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail et agissent selon vos instructions. Ils peuvent surveiller les espaces, répondre aux requêtes, créer des tâches et organiser le travail avec un minimum de supervision.

Intégrez un spécialiste de l'IA dans chaque flux de travail marketing clé grâce à ClickUp Super Agents

Vous pouvez par exemple les utiliser pour :

Triage des campagnes : configurez un agent de triage avec des instructions telles que « Chaque fois qu'un message mentionne « lancement » ou « date limite », créez une tâche et attribuez une étiquette au responsable de la campagne » .

Agent de réponses pour les FAQ : déployez un agent de réponses pour discuter des questions courantes telles que « Quelles sont les directives relatives à la voix de notre marque ? »

Rapports de performance : créez un agent personnalisé qui agrège les indicateurs hebdomadaires et publie des résumés, tels que « Générer les performances hebdomadaires des points de contact sur les canaux e-mail, sociaux et payants. » Les agents fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que votre équipe dispose toujours d'informations actualisées.

Ces agents s'adaptent au fil du temps et s'alignent de plus en plus sur le mode de fonctionnement de votre équipe.

Pour en savoir plus, cliquez ici :

Un bureau IA unifié pour tout votre travail

Exploitez la puissance de ClickUp Brain et ClickUp Agents en dehors de ClickUp grâce à une application de bureau dédiée à l'IA qui unifie la recherche, les modèles d'IA et le contexte de toutes vos applications connectées avec ClickUp BrainGPT. Elle met fin à la prolifération de l'IA et fait apparaître le contexte de travail là où vous en avez besoin.

Disposez d'un hub IA central et remplacez plusieurs outils ponctuels d'intelligence contextuelle par ClickUp BrainGPT

Vous bénéficiez :

Recherche unifiée entre les outils : évitez de passer sans cesse de Figma à Google Drive et ClickUp.

Rédaction vocale : utilisez utilisez ClickUp Talk-to-Text pour dicter vos notes de réunion ou vos idées de campagne. BrainGPT transformera vos pensées en tâches concrètes sans que vous ayez à taper quoi que ce soit.

Informations inter-applications : demandez à BrainGPT de « résumer les tendances concurrentielles à partir des pages web récentes et des sources de liens », et il vous fournira une étude de marché avec des citations renvoyant à vos documents demandez à BrainGPT de « résumer les tendances concurrentielles à partir des pages web récentes et des sources de liens », et il vous fournira une étude de marché avec des citations renvoyant à vos documents de stratégie de marketing de croissance.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Ses fonctionnalités avancées demandent un certain temps d'adaptation.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

…Les tâches internes à l'IA sont très utiles, car elles permettent de faire des résumés, de réattribuer des tâches, de trouver des tâches et, de manière générale, de gagner du temps sur les petites choses. Les automatisations sont également très puissantes et peuvent aider à réduire considérablement les tâches répétitives liées à l'attribution des priorités, etc. Vous pouvez les remplacer par des agents IA, qui sont en fait des automatisations surpuissantes lol… J'aime avoir à la fois une vue Liste et une vue Tableau (contrairement à Asana qui n'offre qu'une vue Liste et Trello qui n'offre qu'une vue Tableau). Les canaux de discussion ressemblent à ceux de Slack, ce qui est génial, car je n'ai pas à payer pour un autre logiciel. De plus, la possibilité de créer des documents dans une tâche est très utile, car cela évite d'avoir à aller sur Drive, créer un Google Doc, puis le lier à une tâche. Cela aide à rester sain d'esprit...

…Les tâches internes à l'IA sont très utiles, car elles permettent de faire des résumés, de réattribuer des tâches, de trouver des tâches et, de manière générale, de gagner du temps sur les petites choses. Les automatisations sont également très puissantes et peuvent aider à réduire considérablement les tâches répétitives pour attribuer des priorités, etc. Vous pouvez les remplacer par des agents IA, qui sont en fait des automatisations surpuissantes lol… J'aime avoir à la fois une vue Liste et une vue Tableau (contrairement à Asana qui n'offre qu'une vue Liste et Trello qui n'offre qu'une vue Tableau).

Les canaux de discussion ressemblent à ceux de Slack, ce qui est génial, car je n'ai pas à payer pour un autre logiciel. De plus, la possibilité de créer des documents dans une tâche est très utile, car cela évite d'avoir à aller sur Drive, créer un Google Doc, puis le lier à une tâche. Cela aide à rester sain d'esprit...

🚀 Avantage ClickUp : Transformez des données marketing dispersées en décisions grâce aux tableaux de bord ClickUp. Vous obtenez des cartes IA qui vous offrent une vue en temps réel et prête à l'emploi des performances des campagnes, de la vitesse de diffusion du contenu et de la capacité de l'équipe. Au lieu de récupérer manuellement les mises à jour des tâches, des documents et des commentaires, les cartes IA résument automatiquement la progression, signalent les risques et font ressortir les informations pertinentes dans votre environnement de travail. Ajoutez des cartes IA à votre tableau de bord ClickUp pour obtenir des informations instantanées sur vos stratégies marketing Par exemple, un spécialiste du marketing de croissance peut ajouter une carte IA avec les instructions « Résumez le statut de toutes les campagnes de génération de demande du troisième trimestre et mettez en évidence les obstacles » pour voir instantanément ce qui est en bonne voie, ce qui est retardé et pourquoi. Les responsables du contenu peuvent demander « Quels articles de blog sont bloqués en révision et depuis combien de temps ? », tandis que les spécialistes du marketing de performance peuvent surveiller le rythme des dépenses, l'état de préparation au lancement ou les dépendances des actifs.

2. HubSpot Marketing Hub (IA) (Idéal pour l'automatisation du marketing entrant et l'intégration CRM)

HubSpot Marketing Hub utilise l'IA pour prendre en charge les tâches marketing quotidiennes telles que la capture de prospects, la personnalisation et le suivi des performances. Ses fonctionnalités d'IA sont directement intégrées à la plateforme, ce qui permet aux équipes d'utiliser les données CRM pour orienter leurs campagnes. Cette installation aide les spécialistes du marketing à gérer plus efficacement les e-mails, les pages de destination et les sites web, en particulier lorsque le volume des campagnes augmente.

Pour les équipes marketing qui travaillent déjà avec HubSpot, l'IA apparaît comme une extension naturelle des flux de travail existants. Les outils Breeze AI de la plateforme permettent d'automatiser les tâches marketing courantes. Ils guident les visiteurs du site web vers des contenus pertinents, adaptent les formulaires en fonction du comportement des visiteurs et fournissent de l'assistance pour les plans de contenu avec des suggestions d'améliorations SEO.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub (IA)

Comprenez quels canaux et messages contribuent aux conversions à l'aide de l'attribution multitouch et des informations sur le parcours client.

Ajustez le contenu de votre site web, vos e-mails, vos descriptions de produits et vos CTA en fonction des signaux d'engagement.

Donnez la priorité aux prospects les plus prometteurs grâce à un système de notation basé sur l'IA, qui segmente les prospects en fonction de leur comportement.

Stimulez les discussions grâce à l'agent marketing IA (anciennement chatbot), qui qualifie en temps réel les visiteurs très intéressés, les guide vers les ressources et synchronise les données directement avec votre CRM.

Limitations de HubSpot Marketing Hub (IA)

Vous ne pouvez pas suivre les ventes ou les transactions conclues sur la base des campagnes de marketing par e-mail, ce qui constitue un compromis important.

Les utilisateurs se plaignent des options de personnalisation limitées (pour les modèles de forfaits de croissance par e-mail) et des problèmes de performance lors de la gestion des campagnes.

Tarifs HubSpot Marketing Hub (IA)

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HubSpot Marketing Hub (IA)

G2 : 4,5/5 (plus de 14 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot Marketing Hub (IA) ?

Selon un utilisateur de Capterra:

L'interface utilisateur est très intuitive, ce qui permet même aux nouveaux membres de l'équipe de se familiariser rapidement avec le système. Je trouve l'intégration transparente entre les fonctions CRM et marketing particulièrement utile, car elle garantit la cohérence des données et effectue l'automatisation des processus. Cela me fait gagner beaucoup de temps, car je n'ai plus besoin de passer d'un outil à l'autre. J'adore l'outil de e-mail, très facile et intuitif à utiliser. Vous pouvez créer et envoyer très rapidement de superbes newsletters à l'aide de la fonction glisser-déposer... Dans certains cas, les formulaires de contact et les modèles/modules de mailing sont limités en termes de nombre de menus déroulants et de pieds de page de consentement.

L'interface utilisateur est très intuitive, ce qui permet même aux nouveaux membres de l'équipe de se familiariser rapidement avec le système. Je trouve l'intégration transparente entre les fonctions CRM et marketing particulièrement utile, car elle permet de garantir la cohérence des données et d'automatiser les processus. Cela me fait gagner beaucoup de temps, car je n'ai plus besoin de passer d'un outil à l'autre. J'adore l'outil de e-mail, très facile et intuitif à utiliser. Vous pouvez créer et envoyer très rapidement de superbes newsletters à l'aide de la fonction glisser-déposer... Dans certains cas, les formulaires de contact et les modèles/modules de mailing sont limités en termes de nombre de menus déroulants et de pieds de page de consentement.

🧠 Anecdote : Au XVe et XVIe siècles, les imprimeurs et marchands vénitiens utilisaient certaines des premières formes de segmentation d'audience. Les imprimeurs adaptaient le contenu des journaux, utilisaient des libellés spécifiques au genre sur les pages de titre et rédigeaient des messages destinés à attirer des groupes de lecteurs spécifiques.

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (idéal pour les parcours multicanaux complexes à grande échelle et la personnalisation)

Salesforce Marketing Cloud utilise Einstein IA pour prendre en charge le marketing basé sur les données via les canaux e-mail, mobile et Web. L'outil de marketing IA fonctionne à partir du Data Cloud de Salesforce, qui permet aux équipes d'analyser le comportement des clients, de prévoir leur engagement et d'ajuster les campagnes en temps réel.

Cette plateforme est couramment utilisée par les entreprises qui gèrent un volume élevé d'interactions avec les clients et des parcours complexes. Einstein permet d'automatiser certaines décisions, telles que le moment d'envoyer des messages, la manière d'évaluer l'engagement et les audiences à privilégier, facilitant ainsi la vie des responsables marketing.

Il prend également en charge les contenus générés par l'IA, tels que les lignes d'objet, les brouillons d'e-mails et les segments d'audience. En matière d'analyse, les équipes marketing bénéficient d'une visibilité sur l'attribution multitouch et les performances du parcours client, avec des recommandations sur les points à optimiser.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Prévoyez les taux d'ouverture, de clic et de désabonnement grâce à Einstein Engagement Scoring afin d'affiner les segments d'audience pour un meilleur retour sur investissement.

Optimisez les taux d'ouverture grâce à Einstein Send Time Optimization , qui analyse le comportement des destinataires afin de programmer l'envoi des e-mails et des notifications au moment où l'engagement est le plus fort.

Diffusez des messages personnalisés grâce à Einstein Content Selection , qui effectue la sélection des blocs de contenu les plus pertinents en fonction des données historiques.

Évitez la lassitude grâce à Einstein Engagement Frequency, qui recommande des cadences de contact optimales pour maintenir l'intérêt.

Limitations de Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Pour tirer le meilleur parti de la plateforme (comme l'utilisation des requêtes SQL), vous devez disposer d'une expertise technique pertinente, comme la compréhension d'AMPScript.

L'interface perd son contexte et les utilisateurs voient les structures de dossiers s'effondrer lorsqu'une page se recharge.

Tarifs Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter : 25 $/mois par utilisateur

Marketing Cloud Growth : 1 500 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturé annuellement)

Marketing Cloud Advanced : 3 250 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturation annuelle)

Personnalisation Salesforce : 8 000 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturation annuelle)

Marketing Intelligence : 10 000 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Gestion de la fidélisation : 20 000 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturé annuellement)

Compte Engagement+ : 1 250 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturé annuellement)

Engagement+ : 2 000 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturé annuellement)

Intelligence+ : 11 000 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturation annuelle)

Personnalisation+ : 15 000 $/mois pour l'ensemble de l'organisation (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2 : 4/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce Marketing Cloud + Einstein ?

Selon une évaluation G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement se distingue par son Journey Builder robuste et hautement adaptable, qui offre des fonctionnalités beaucoup plus avancées que des plateformes telles que Pardot (MCAE), HubSpot et Marketo. Cet outil permet aux spécialistes du marketing de cartographier visuellement et d'automatiser des parcours clients multicanaux complexes, en intégrant une prise de décision en temps réel et des expériences personnalisées. L'un de ses principaux atouts est sa prise en charge intégrée des canaux de messagerie mobile tels que WhatsApp, les SMS via MobileConnect et les notifications push, des fonctionnalités qui ne sont souvent disponibles que sous forme de modules complémentaires ou qui sont limitées sur d'autres plateformes... Combiné à son évolutivité au niveau de l'entreprise, à ses fonctionnalités avancées de gestion des données et à sa personnalisation basée sur l'IA via Einstein, SFMC se distingue comme une plateforme d'automatisation du marketing véritablement complète et avant-gardiste.

Salesforce Marketing Cloud Engagement se distingue par son Journey Builder robuste et hautement adaptable, qui offre des fonctionnalités beaucoup plus avancées que des plateformes telles que Pardot (MCAE), HubSpot et Marketo. Cet outil permet aux spécialistes du marketing de cartographier visuellement et d'automatiser des parcours clients multicanaux complexes, en intégrant une prise de décision en temps réel et des expériences personnalisées. L'un de ses principaux atouts est sa prise en charge intégrée des canaux de messagerie mobile tels que WhatsApp, les SMS via MobileConnect et les notifications push, des fonctionnalités qui ne sont souvent disponibles que sous forme de modules complémentaires ou qui sont limitées sur d'autres plateformes... Combiné à son évolutivité au niveau de l'entreprise, à ses fonctionnalités avancées de gestion des données et à sa personnalisation basée sur l'IA via Einstein, SFMC se distingue comme une plateforme d'automatisation du marketing véritablement complète et avant-gardiste.

🧠 Anecdote : La psychologie des couleurs est profondément ancrée dans les civilisations anciennes. En Égypte, les pigments tels que l'or, le bleu et le vert avaient une forte signification symbolique, évoquant la divinité, la renaissance, la fertilité et l'autorité. La psychologie moderne des couleurs des marques n'est que la continuation de ces traditions ancestrales, utilisant les couleurs pour influencer la perception et le comportement.

4. Adobe Marketo Engage (idéal pour la gestion des prospects B2B et l'automatisation du marketing)

via Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage est souvent utilisé par les équipes B2B qui doivent gérer des parcours d'achat longs et complexes sur plusieurs canaux. Ses fonctionnalités IA sont conçues pour prendre en charge la personnalisation à grande échelle, que ce soit par e-mail, sur le Web, dans les publicités ou sur mobile.

Au quotidien, l'IA de Marketo pour la gestion de l'exécution aide à rédiger des e-mails conformes à l'image de marque, à ajuster les objets et à personnaliser le contenu en fonction du comportement. L'automatisation gère la notation des prospects, les étapes du parcours et les décisions de timing, tandis que les analyses marketing donnent une visibilité sur l'impact du pipeline et les performances des campagnes.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Marketo Engage

Déployez Adobe Dynamic Chat avec GenAI pour bénéficier de guides basés sur des invites, de réponses fondées sur les connaissances et d'un routage en temps réel afin de convertir les visiteurs.

Produisez des chapitres, des résumés et des informations clés à partir de webinaires interactifs enregistrés via GenAI, ce qui facilite la réutilisation et l'accessibilité du contenu.

Mettez en œuvre IA Marketing Agent pour obtenir une notation continue des prospects, des étapes du cycle de vie et des résumés prêts pour l'équipe commerciale basés sur les données d'engagement.

Limitations d'Adobe Marketo Engage

Les tâches simples, telles que le nettoyage des données, nécessitent une assistance de niveau d’administrateur ou sont dissimulées derrière plusieurs étapes.

Il manque des analyses natives avancées, ce qui entraîne un travail manuel pour obtenir des informations plus approfondies.

Tarifs Adobe Marketo Engage

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Adobe Marketo Engage

G2 : 4,1/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adobe Marketo Engage ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

C'est un outil révolutionnaire qui s'intègre parfaitement aux produits Adobe tels que Target pour une efficacité optimale dans le ciblage des prospects susceptibles de devenir nos clients potentiels. J'apprécie particulièrement son intégration CRM pour le suivi des ventes. Sa polyvalence permet de créer des campagnes et d'utiliser plusieurs canaux de distribution pour toucher un public plus large. Il est idéal pour la maturation et la segmentation des prospects... La personnalisation n'est pas pour les timides, elle demande du temps et de l'intérêt.

C'est un outil révolutionnaire qui s'intègre parfaitement aux produits Adobe tels que Target pour une efficacité optimale dans le ciblage des prospects susceptibles de devenir nos clients potentiels. J'apprécie particulièrement son intégration CRM pour le suivi des ventes. Sa polyvalence permet de créer des campagnes et d'utiliser plusieurs canaux de distribution pour toucher un public plus large. Il est idéal pour la maturation et la segmentation des prospects... La personnalisation n'est pas pour les timides, elle demande du temps et de l'intérêt.

🔍 Le saviez-vous ? La théorie de la charge cognitive montre que lorsque les spécialistes du marketing sont submergés par un trop grand nombre de décisions simultanées (rédaction, création, canaux, budget), ils se rabattent par défaut sur des choix « sûrs ». Cela explique pourquoi la structure, les briefs, les cadres et l'automatisation augmentent en réalité la créativité.

5. 6sense (Idéal pour l'identification des comptes B2B et les données prédictives sur les intentions)

via 6sense

6sense est conçu pour aider les équipes commerciales B2B à comprendre plus tôt dans le funnel les intentions des acheteurs. Au cœur de cet outil se trouve 6AI, qui analyse les données d'intention, les données firmographiques, technographiques et comportementales à travers le 6sense Signalverse afin de prédire les étapes d'achat avant même que les prospects ne s'identifient.

Ces informations sont directement utilisées pour hiérarchiser les comptes, ce qui aide les équipes marketing et commerciales modernes à se concentrer sur les comptes qui manifestent une réelle intention d'achat.

Les outils de leadership tels que la modélisation prédictive et la segmentation par étape d'achat évaluent les comptes et cartographient les comités d'achat. De plus, Identity Graph relie l'activité anonyme sur les sites web aux comptes connus dans les CRM tels que Salesforce.

Les meilleures fonctionnalités de 6sense

Automatisez vos actions de communication via les publicités, les e-mails et les expériences Web à l'aide d'agents de messagerie alimentés par l'IA, de flux de travail intelligents et d'une orchestration multicanale.

Identifiez les comptes sur le marché, les risques liés au pipeline et le moment opportun pour interagir à l'aide de ses tableaux de bord de rapports.

Lancez des agents de e-mail basés sur l'IA via Conversational Email, qui génèrent des réponses contextuelles et des transactions multithread pour accélérer la vitesse du pipeline.

Limites de 6sense

Les utilisateurs se plaignent de l'absence d'une interface intuitive et de la fréquence élevée des bugs.

La mise en place d'intégrations, en particulier Salesforce, prend beaucoup de temps.

Tarifs 6sense

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur 6sense

G2 : 4,3/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 6sense ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

La désanonymisation du Web et les outils de création d'audience changent véritablement la donne. Ensuite, grâce aux flux de travail intégrés et aux outils d'orchestration, vous pouvez exploiter ces données et les rendre facilement exploitables. Ce qui est formidable, c'est que vous pouvez modifier cela pour ne pas vous concentrer uniquement sur des actions simples, mais aussi créer un flux complexe de changements dynamiques. Cela convient à différents niveaux de compétences. En effet, une fois que vous avez créé le moteur qui répond à vos besoins, vous pouvez être sûr que 6sense s'occupe du reste. Tout au long de l'utilisation de 6sense, le service client fourni par le système de tickets et notre CSM a été inestimable. Ils sont rapides à nous aider, nous expliquent les nouvelles fonctionnalités et nous fournissent des informations utiles.

La désanonymisation du web et les outils de création d'audience changent véritablement la donne. Ensuite, grâce aux flux de travail intégrés et aux outils d'orchestration, vous pouvez exploiter ces données et les rendre facilement exploitables. Ce qui est formidable, c'est que vous pouvez modifier cela pour ne pas vous concentrer uniquement sur des actions simples, mais aussi créer un flux complexe de changements dynamiques. Cela convient à différents niveaux de compétences. En effet, une fois que vous avez créé le moteur qui fait ce que vous voulez, vous pouvez être sûr que 6sense s'occupe du reste. Tout au long de l'utilisation de 6sense, le service client fourni par le système de tickets et notre CSM a été inestimable. Ils sont rapides à nous aider, nous expliquent les nouvelles fonctionnalités et nous fournissent des informations utiles.

⚡ Archive de modèles : le modèle de plan marketing stratégique ClickUp est un dossier prêt à l'emploi qui vous aide à passer d'une réflexion stratégique générale à une exécution opérationnelle. Obtenir un modèle gratuit Identifiez et évaluez les opportunités sur le marché afin de créer un plan d'action à l'aide du modèle de plan marketing stratégique ClickUp. Le modèle de campagne marketing vous offre : Planifié , Ouvert , Annulé , En cours et Achevé , vous aident au suivi de chaque étape de votre stratégie. Les statuts personnalisés de ClickUp , tels queet, vous aident au suivi de chaque étape de votre stratégie.

Utilisez les champs personnalisés ClickUp tels que Canal , Type d'OKR et Trimestre pour saisir le contexte stratégique de chaque tâche. Cela vous permet de découper facilement votre plan par canal (par exemple, e-mail, réseaux sociaux, publicité payante), domaine d'intérêt ou trimestre.

page d'accueil (pour accueillir tous les participants au forfait) et une vue OKR (pour suivre la progression par rapport aux résultats clés). Vues ClickUp , telles que la(pour accueillir tous les participants au forfait) et une(pour suivre la progression par rapport aux résultats clés).

6. Demandbase (Idéal pour un marketing complet basé sur les comptes et l'alignement de l'équipe commerciale)

via Demandbase

Demandbase est un outil de gestion de campagnes conçu pour les équipes commerciales qui ont besoin de signaux plus clairs pour déterminer les comptes qui méritent d'être sollicités. Son IA analyse en temps réel les données d'intention et l'activité des comptes afin de mettre en évidence la propension à acheter, d'aligner les ventes et le marketing, et d'orienter les actions de prospection.

JourneyIQ adapte la publicité et l'engagement à mesure que les comptes progressent dans les étapes d'achat. De plus, Demandbase GPT permet aux équipes de poser des questions en langage naturel pour générer des segments ou des recommandations de campagne. Du côté de l'exécution, Buying Group Setup Agents et Filter Agents automatisent la cartographie des personas et la hiérarchisation des comptes.

Les meilleures fonctionnalités de Demandbase

Déclenchez des actions dans les publicités, les expériences sur les sites Web et les flux de travail CRM à l'aide de Next Gen Orchestration .

Suivez la progression du parcours client, la vitesse du pipeline et l'impact sur le chiffre d'affaires à l'aide de Pipeline Influence et de tableaux de bord alimentés par l'IA.

Proposez aux décideurs des publicités basées sur l'adresse IP et sans cookies via Demandbase One , en optimisant les biais et les créations grâce à l'IA.

Exécutez des flux de travail de bout en bout à l'aide des agents IA connectés Agentbase , de l'identification des prospects aux stratégies multicanales et aux alertes de l'équipe commerciale.

Limites de Demandbase

Le moteur de mise en correspondance des prospects et des comptes n'est pas intuitif, ce qui rend difficile la garantie d'une qualité élevée des données.

Des problèmes de synchronisation fréquents entraînent des retards dans la mise à jour des données clients, ce qui a un impact sur la prise de décision en temps réel.

Tarifs Demandbase

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Demandbase

G2 : 4,4/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Demandbase ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Je trouve l'interface de Demandbase One très intuitive. Elle ne nécessite pas de formation approfondie pour être prise en main, ce qui la rend accessible et conviviale pour les utilisateurs sans qu'ils aient à consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage de la plateforme. J'apprécie également ses capacités en matière de publicité, notamment pour cibler des comptes spécifiques dans les publicités display, ce qui serait impossible sans cet outil... L'installation initiale de Demandbase One est assez compliquée et nécessite une équipe dédiée pour gérer toutes les intégrations techniques nécessaires. Cette complexité peut être difficile à gérer pour ceux qui n'ont pas d'expertise technique. De plus, le processus d'intégration peut souffrir si l'équipe interne le gère mal, comme cela a été le cas dans mon expérience.

Je trouve l'interface de Demandbase One très intuitive. Elle ne nécessite pas de formation approfondie pour être prise en main, ce qui la rend accessible et conviviale pour les utilisateurs sans qu'ils aient à consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage de la plateforme. J'apprécie également ses capacités en matière de publicité, notamment pour cibler des comptes spécifiques dans les publicités display, ce qui serait impossible sans cet outil... L'installation initiale de Demandbase One est assez compliquée et nécessite une équipe dédiée pour gérer toutes les intégrations techniques nécessaires. Cette complexité peut être difficile à gérer pour ceux qui n'ont pas d'expertise technique. De plus, le processus d'intégration peut souffrir si l'équipe interne le gère mal, comme cela a été le cas dans mon expérience.

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « marque » vient du mot vieux norrois « brandr », qui signifie « brûler », car les propriétaires marquaient littéralement leurs bêtes au fer rouge afin de les identifier.

7. Dynamic Yield (Idéal pour la personnalisation et l'optimisation en temps réel de sites web grâce à l'IA)

via Dynamic Yield

Dynamic Yield, qui fait désormais partie de Mastercard, se concentre sur la personnalisation en temps réel à travers les points de contact publicitaires numériques. Son Experience OS utilise l'IA native, notamment AdaptML, pour décider quels contenus, produits ou offres présenter à chaque utilisateur en fonction de son comportement et du contexte.

La plateforme est couramment utilisée par les équipes qui ont besoin d'une personnalisation cohérente sur le web, les mobiles, les applications, les e-mails et les publicités, en particulier dans les environnements à fort trafic ou à forte activité commerciale.

En coulisses, AdaptML s'appuie sur des modèles prédictifs et un NLP auto-entraîné. C'est ainsi qu'il alimente des fonctionnalités telles que les recommandations de produits, les expériences de paniers abandonnés et les parcours « reprendre là où vous vous êtes arrêté ». Le moteur de recommandations combine l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement pour gérer de grands catalogues de produits et ajuster les expériences en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Dynamic Yield

Prévoyez et mettez en avant les meilleurs éléments suivants grâce aux modèles d'auto-apprentissage NextML, qui recentrent les utilisateurs sur les produits pertinents via l'analyse comportementale et la logique « reprendre là où vous vous êtes arrêté ».

Réalisez des tests A/B et des expériences multivariées avec optimisation automatique, en tirant parti de l'IA pour sélectionner les variantes gagnantes en fonction des données de performance en temps réel.

Créez des profils d'utilisateurs adaptatifs dans le cadre d'une stratégie de leadership grâce à des algorithmes prédictifs de notation des prospects, combinant des données firmographiques, technographiques et des interactions en temps réel pour un ciblage individuel à l'échelle de l'entreprise.

Limitations de Dynamic Yield

Vous devez disposer de connaissances techniques pour rendre votre flux de travail personnalisé et le contrôler.

La connexion à des outils tiers prend beaucoup de temps, car vous devrez intégrer chaque page individuellement.

Tarification Dynamic Yield

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dynamic Yield

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynamic Yield ?

Citation d'un utilisateur:

Dynamic Yield est une plateforme de personnalisation de premier ordre qui a considérablement amélioré nos efforts de personnalisation pour plusieurs marques. Ses outils robustes de segmentation et de ciblage nous permettent de mener des campagnes percutantes et basées sur les données sur le Web, les appareils mobiles et les e-mails, créant ainsi une expérience omnicanale fluide. J'apprécie et recommande vivement Dynamic Yield. Je n'ai rien à redire, mais il existe quelques limitations mineures qui peuvent être surmontées : Capacités d'analyse intégrées limitées (lorsque des détails complets sont nécessaires) – Nous travaillons à transférer les données brutes vers nos outils d'analyse internes afin d'obtenir cette vue.

Dynamic Yield est une plateforme de personnalisation de premier ordre qui a considérablement amélioré nos efforts de personnalisation pour plusieurs marques. Ses outils robustes de segmentation et de ciblage nous permettent de mener des campagnes percutantes et basées sur les données sur le Web, les appareils mobiles et les e-mails, créant ainsi une expérience omnicanale fluide. J'apprécie et recommande vivement Dynamic Yield. Je n'ai rien à redire, mais il existe quelques limitations mineures qui peuvent être surmontées : Capacités d'analyse intégrées limitées (lorsque des détails complets sont nécessaires) – Nous travaillons à transférer les données brutes vers nos outils d'analyse internes afin d'obtenir cette vue.

🧠 Anecdote : Dans les années 1800, le journal français La Presse a introduit le premier modèle de monétisation de contenu à grande échelle en baissant les prix des abonnements et en utilisant des publicités pour financer ses activités. Ce fut l'une des premières leçons magistrales en matière de stratégie de croissance, de réduction du CAC et de diversification des revenus.

8. Braze (Idéal pour l'engagement client multicanal et le marketing mobile)

via Braze

Si vous souhaitez proposer des parcours clients personnalisés, Braze est un excellent choix. BrazeAI est au cœur de la plateforme et aide les équipes à prendre des décisions en temps réel basées sur les données pour les e-mails, les SMS, les notifications push, WhatsApp et les messages intégrés aux applications. Il combine des données de première main avec une intelligence artificielle prédictive et générative pour soutenir des campagnes qui s'adaptent en fonction du comportement des utilisateurs.

Canva et Canvas Context permettent une orchestration flexible du parcours client grâce à des variables temporaires pour une personnalisation plus poussée. De plus, les déclencheurs Canvas sans copie activent les données directement à partir des entrepôts cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Braze

Affinez votre audience de manière cohérente à l'aide d'attributs calculés à l'aide du Segment Builder .

Activez BrazeAI Decisioning Studio pour faire les meilleurs choix en matière de canaux, de contenu et de timing pour chaque utilisateur, en optimisant automatiquement les indicateurs clés de performance tels que l'engagement et la fidélisation.

Lancez une personnalisation sans copie à partir d'entrepôts de données à l'aide de Canva Triggers , qui permet des flux post-achat immédiats ou des segments dynamiques.

Calculez à la volée des attributs tels que la valeur moyenne des commandes et la fréquence d'achat pour une segmentation plus intelligente et des messages personnalisés dans toutes les campagnes.

Limitations de Braze

Vous ne pouvez pas créer de campagnes dans un environnement de test et les publier directement.

Manque de fonctionnalités d'analyse et de rapports personnalisés.

Tarifs Braze

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Braze

G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,74/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Braze ?

Un utilisateur de Capterra a déclaré :

Comparé à des produits et entreprises similaires, Braze se démarque nettement. Braze dispose d'un ensemble de fonctionnalités et de capacités plus robuste, qui est constamment amélioré et mis à jour. En plus de vous fournir un outil commercial puissant, l'organisation vous fournit de nombreuses informations sur la manière de l'utiliser efficacement. Nous avons pu nous mettre rapidement à niveau grâce à l'aide de leur personnel d'intégration, et leur service client est excellent.

Comparé à des produits et entreprises similaires, Braze se démarque nettement. Braze dispose d'un ensemble de fonctionnalités et de capacités plus robuste, qui est constamment amélioré et mis à jour. En plus de vous fournir un outil commercial puissant, l'organisation vous fournit de nombreuses informations sur la manière de l'utiliser efficacement. Nous avons pu nous mettre rapidement à niveau grâce à l'aide de leur personnel d'intégration, et leur service client est excellent.

🧠 Anecdote : la Beatlemania, qui a explosé au Royaume-Uni en 1963 et a atteint son apogée mondiale en 1964, est souvent étudiée par les sociologues comme un exemple précoce de diffusion culturelle rapide et contagieuse. Elle a été alimentée par les médias de masse, les réseaux de fans et la contagion émotionnelle.

📖 À lire également : Comment élaborer des stratégies marketing évolutives pour les entreprises technologiques

9. Amplitude IA (Idéal pour l'analyse des produits et la croissance numérique guidée par l'IA)

via Amplitude IA

Amplitude est utilisé par les équipes produit, marketing et croissance qui souhaitent comprendre pourquoi les utilisateurs se comportent comme ils le font. Il transforme les données comportementales en informations claires grâce à Product Analytics, Web Analytics et Session Replay, qui fonctionnent tous ensemble.

L'IA est intégrée pour aider les équipes à repérer les tendances, diagnostiquer les problèmes et itérer plus rapidement, en particulier lors du suivi des changements en matière d'activation, de fidélisation ou de conversion.

Des fonctionnalités telles que les agents IA surveillent en permanence les données afin de signaler les anomalies et de suggérer les étapes à suivre. Vous pouvez poser des requêtes en langage naturel, telles que « Pourquoi les conversions ont-elles chuté la semaine dernière ? », et obtenir des réponses directes. Les fonctionnalités et les expériences Web prennent en charge les tests A/B et multivariés sans code.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude IA

Permettez l'intégration et le retour d'information basés sur le comportement au sein du produit à l'aide de guides et de sondages .

Surveillez les indicateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de détecter les pics ou les baisses grâce à la détection des anomalies basée sur l'IA, y compris l'analyse des causes profondes pour diagnostiquer les problèmes.

Créez des expériences Web ciblées et des guides intégrés à l'application à partir de segments comportementaux, en optimisant les parcours grâce à des rediffusions de sessions et des cartes thermiques.

Limites de l'IA Amplitude

Les utilisateurs déclarent avoir des difficultés à attribuer les analyses basées sur les comptes par rapport aux analyses basées sur les utilisateurs.

Il manque les éléments de réussite client et d'évaluation de la santé disponibles dans les alternatives à Amplitude.

Tarifs d'Amplitude IA

Starter : Gratuit

En plus : 61 $/mois

Croissance : tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amplitude IA

G2 : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amplitude IA ?

Une note publiée sur G2 souligne :

Ce que j'apprécie le plus chez Amplitude Analytics, c'est sa combinaison parfaite entre facilité d'utilisation, rapidité et flexibilité. La plateforme est très facile à mettre en œuvre et s'intègre parfaitement à notre pile de données existante, ce qui a permis une adoption sans heurts par toutes les équipes... L'un des défis d'Amplitude Analytics est la limite de la création de visualisations à un an maximum à la fois. Pour les équipes qui souhaitent analyser les tendances sur plusieurs années ou les performances historiques en un coup d'œil, cela peut être contraignant. L'extension de l'intervalle couvert par les visualisations rendrait la plateforme encore plus puissante pour les analyses à long terme.

Ce que j'apprécie le plus chez Amplitude Analytics, c'est sa combinaison parfaite entre facilité d'utilisation, rapidité et flexibilité. La plateforme est très facile à mettre en œuvre et s'intègre parfaitement à notre pile de données existante, ce qui a permis une adoption transparente par toutes les équipes... L'un des défis d'Amplitude Analytics est la limite de la création de visualisations à un an maximum à la fois. Pour les équipes qui souhaitent analyser les tendances sur plusieurs années ou les performances historiques en un coup d'œil, cela peut être contraignant. L'extension de l'intervalle couvert par les visualisations rendrait la plateforme encore plus puissante pour les analyses à long terme.

⚡ Archive de modèles : Le modèle ClickUp Marketing Team Operations Template aide les équipes marketing à organiser leur travail, à améliorer la visibilité et à rationaliser les opérations en matière de contenu, de campagnes, de collaboration et de rapports. Obtenir un modèle gratuit Passez de la planification à l'exécution et à l'analyse des performances de vos campagnes grâce au modèle ClickUp Marketing Team Operations Template. Vous pouvez : Suivez l'avancement de chaque initiative (qu'il s'agisse de la révision d'un projet de contenu marketing ou d'un jalon important dans l'exécution d'une campagne) grâce à 17 statuts personnalisés prédéfinis.

Ajoutez des attributs significatifs aux tâches, tels que la priorité, le type de campagne, les segments d'audience, les liens vers les livrables, etc. grâce aux champs personnalisés.

Réduisez le temps d'installation et donnez à chaque membre de l'équipe une vision claire du travail à accomplir grâce à six vues personnalisées, notamment Marketing Wiki, Organizational Chart et Team Docs .

10. Canva Magic Studio (idéal pour la création et la conception de contenus visuels optimisés par l'IA)

via Canva Magic Studio

Canva Magic Studio intègre l'IA directement dans le flux de travail de conception de Canva. La suite combine la génération de texte, d'images et de vidéos afin que vous puissiez créer des publications sur les réseaux sociaux, des présentations et des visuels de campagne à partir de simples instructions.

Des outils tels que Magic Media et Magic Design prennent en charge la création à l'étape initiale, tandis que Magic Edit, Magic Grab et Magic Expand fournissent l'assistance pour apporter des modifications détaillées sans compétences avancées en conception. Magic Switch adapte les conceptions à différents canaux, et Magic Write aide à affiner les textes en parallèle des visuels.

Les meilleures fonctionnalités de Canva Magic Studio

Transformez vos invitations ou instructions en images, graphiques ou illustrations personnalisées à l'aide de Magic Media et Dream Lab .

Appliquez des effets de mouvement, des transitions et des moments forts de vidéo via Magic Animate et Beat Sync , transformant ainsi du contenu statique en présentations captivantes et en bobines sociales.

Adaptez des designs uniques à différents formats (Instagram, LinkedIn, e-mail) à l'aide de Magic Switch, qui préserve la qualité tout en ajustant automatiquement les dispositions et le texte.

Limitations de Canva Magic Studio

Il manque des options de fusion pour chaque couche, qui sont disponibles dans les alternatives.

Les utilisateurs se plaignent que la génération d'images par IA n'est pas à la hauteur et entraîne des coûts supplémentaires malgré les forfaits payants.

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva Magic Studio

G2 : 4,7/5 (plus de 6 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva Magic Studio ?

Un utilisateur a partagé son expérience :

Canva est incroyablement polyvalent, et je l'ai beaucoup utilisé ces dernières années... Canva a ajouté tellement de fonctionnalités qu'il devient trop complexe. La convivialité en a énormément souffert, et j'ai décidé de ne pas renouveler mon abonnement à son expiration. Les fonctionnalités d'IA ne correspondent pas exactement à mes attentes, les images sont parfois vraiment bizarres. Certaines fonctionnalités d'IA entraînent des coûts supplémentaires, ce qui n'est pas vraiment ce à quoi je m'attends lorsque j'ai un abonnement payant.

Canva est incroyablement polyvalent, et je l'ai beaucoup utilisé ces dernières années... Canva a ajouté tellement de fonctionnalités qu'il devient trop complexe. La convivialité en a énormément souffert, et j'ai décidé de ne pas renouveler mon abonnement à son expiration. Les fonctionnalités d'IA ne correspondent pas exactement à mes attentes, les images sont parfois vraiment bizarres. Certaines fonctionnalités d'IA entraînent des coûts supplémentaires, ce qui n'est pas vraiment ce à quoi je m'attends lorsque j'ai un abonnement payant.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1920, le psychologue Daniel Starch a développé l'un des premiers modèles d'efficacité publicitaire, soulignant que les publicités doivent être vues, lues, crues et mémorisées. Son travail est à la base de la mesure créative moderne.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Canva IA pour les designers

ClickUp Knows It IA-L

/IA peut vous aider à rédiger plus rapidement, à tester plus intelligemment, à personnaliser davantage et à prédire les résultats plus tôt. Mais pour le marketing, elle doit également savoir quand agir, quoi ignorer et comment maintenir la cohésion des équipes. C'est là que de nombreuses piles s'effondrent : les informations se trouvent dans un outil et les campagnes dans un autre.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp réunit la planification, la collaboration, la documentation, l'exécution et l'IA dans un seul système. ClickUp Brain résume les performances des campagnes, transforme les discussions en éléments à mener et génère des plans sans perdre le contexte.

De plus, les super agents ClickUp peuvent surveiller les flux de travail, signaler les risques et réaliser l'automatisation des décisions courantes. Et avec ClickUp BrainGPT, les équipes bénéficient d'une assistance IA plus rapide et plus approfondie pour leur travail, leurs documents, leurs tableaux de bord et leurs tâches. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅