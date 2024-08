Comment dimensionner une équipe de marketing ?

En tant que chef d'entreprise, vous connaissez le rôle essentiel que joue le marketing dans le cycle de vie du client, depuis la création de la notoriété de la marque et l'instauration de la confiance jusqu'à l'acquisition et la fidélisation des clients.

Sans une équipe marketing performante, les budgets sont brûlés, les affaires et les clients potentiels passent à la trappe, et tout le monde perd son temps dans des campagnes de type "spray and pray", qui génèrent plus de frustration que de revenus.

Et s'il existait une meilleure façon d'intensifier vos efforts de marketing, une façon qui ravisse les clients et apporte un afflux de prospects ?

Dans ce guide, nous vous expliquons tout sur l'extension des équipes marketing, l'utilisation de la technologie, les meilleures pratiques de communication et les défis à relever en matière d'extension.

Comprendre l'importance d'une équipe marketing dans une organisation

Pouvez-vous imaginer une entreprise sans équipe marketing ? Comment feriez-vous pour que votre produit soit découvert ? Qui parlerait de vos offres à vos clients potentiels ?

Bien sûr, il y a les commentaires et les réactions des clients, mais le bouche-à-oreille ne vous mènera pas bien loin. C'est là que le marketing intervient, en combinant les données, la confiance et le talent pour activer la croissance.

Voici comment une équipe de marketing peut faire la différence dans votre organisation :

Le marketing joue un rôle important en faisant connaître votre marque grâce au message et au positionnement du produit, en informant les clients potentiels sur les problèmes que votre produit ou service résout, et en instaurant la confiance en tant que partenaire qui les aidera **Les équipes de marketing guident les clients potentiels tout au long de la phase de réflexion qui les mènera à l'achat

**En tant que spécialiste du marketing, vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour générer des prospects et les convertir en clients

**Les membres de l'équipe marketing mènent des enquêtes, analysent les tendances du marché et les données sectorielles, et s'entretiennent avec les clients. Même lorsque des tiers effectuent des recherches, le service marketing analyse ces données pour concevoir la stratégie de mise sur le marché et la stratégie de marketing personnaliséfeuille de route marketing sur la base des résultats obtenus

Aide au développement du produit: Sur la base d'une compréhension globale du produit, du paysage concurrentiel et de la clientèle potentielle, les opérations de marketing fournissent également des informations à l'équipe de développement du produit

Quand développer une équipe marketing

Votre fonction marketing doit jongler avec de multiples objectifs et responsabilités liés aux objectifs de chiffre d'affaires.

Toutefois, à mesure que votre entreprise se développe, l'approche consistant à "faire plus avec moins" peut s'avérer inefficace. En fait, cette approche risque d'épuiser complètement votre équipe marketing et de la rendre improductive.

Cela dit, il n'est pas non plus prudent d'investir massivement dans la mise en place d'un service de marketing à part entière dès les premiers stades de l'entreprise.

Alors, quand savez-vous qu'il est temps de développer votre équipe marketing ? Nous décrivons ici ce dont le service marketing aura besoin à chaque étape de sa croissance.

Un mot d'avertissement : Pour faciliter la compréhension de l'évolution de votre entreprise, nous avons choisi l'investissement ou le capital pour classer l'évolution. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une approche unique. Il existe de nombreuses autres façons pour les équipes de marketing de croître et d'évoluer.

Phase d'amorçage

Se concentrer sur la phase d'amorçage: Trouver le produit minimal viable (MVP) et les premiers adeptes.

**Vous avez besoin d'un généraliste du marketing capable de développer le message de la marque, d'aider à la création d'une communauté, de tester votre MVP et de recueillir les commentaires des utilisateurs.

Série A

Les priorités au stade de la série A: Construire un produit adapté au marché, planifier la stratégie de mise sur le marché, mettre à l'échelle 1 ou 2 canaux, et démontrer que l'entreprise peut générer une croissance prévisible.

**Le but de ce projet est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation des enseignants et des étudiants :

Stratège et rédacteur de contenu pour le storytelling et spécialiste du référencement pour attirer le trafic sur le site web

pour le storytelling et spécialiste du référencement pour attirer le trafic sur le site web **Un spécialiste du marketing de la performance pour la croissance et pour superviser les campagnes de marketing numérique

Un concepteur visuel graphiste ou concepteur UX UI - pour créer des images de marque et d'autres ressources visuelles



Série B

Les priorités au stade de la série B: Élargissez votre base de clients, se concentrer sur le marketing de croissance et de développer les opérations, tout en ajoutant des propriétaires d'équipe pour développer les canaux individuels.

Vous avez besoin d'un CMO et/ou d'un directeur marketing pour superviser le département marketing.

En plus des membres de l'équipe marketing de votre série A, les rôles additionnels incluront :

Analyseur de données pour mesurer l'impact des campagnes, identifier les canaux les plus performants et les opportunités de croissance, et prendre des décisions basées sur des données à l'aide d'outils d'automatisation

pour mesurer l'impact des campagnes, identifier les canaux les plus performants et les opportunités de croissance, et prendre des décisions basées sur des données à l'aide d'outils d'automatisation **Expert en technologie pour créer des systèmes d'automatisation et des flux de travail

**Le responsable de la génération de la demande met en œuvre des stratégies pour stimuler la croissance et le chiffre d'affaires

Responsable marketing produit qui comprend la proposition de valeur du produit et le message du développeur pour les clients, les prospects et les publics internes

Série C

**Le marketing crée un rappel de la marque et néglige la construction de la marque, se lie à la croissance des revenus, accélère la production de contenu, se concentre sur l'engagement des clients et s'étend sur de nouveaux marchés.

**Vous avez besoin d'une équipe de marketing produit et d'un stratège en communication ou d'un spécialiste des relations publiques pour créer une équipe de marketing produit et une équipe de relations publiques stratégie de communication marketing pour l'équipe.

Stratégies et conseils pour développer une équipe marketing

Pour disposer d'un service marketing bien huilé et d'experts spécialisés capables d'optimiser les performances, vous devez mettre en place les stratégies suivantes :

1. Définir, suivre et atteindre les objectifs de croissance

Tout ce que fait une équipe de marketing a un but lié aux objectifs de l'organisation.

En tant que responsable marketing, vous les considérez comme votre étoile polaire - ils vous aident à hiérarchiser le travail et vous responsabilise.

La suite d'outils de définition d'objectifs de ClickUp peut vous aider à vous rapprocher de votre étoile polaire en fixant des objectifs réalistes, en suivant les progrès accomplis et en visualisant le chemin de la réussite.

Vous pouvez utiliser Objectifs de ClickUp pour créer une feuille de route de croissance qui aligne les équipes, maintient les individus concentrés et permet de fixer des objectifs et d'effectuer des analyses comparatives à l'échelle de l'équipe.

Fixez des objectifs mensuels et hebdomadaires par département et par personne à l'aide de ClickUp Goals_

Vous pouvez suivre les progrès de vos objectifs marketing et de croissance en définissant des cibles et en ajoutant des tâches à accomplir, des valeurs numériques et des champs vrai/faux. ClickUp met automatiquement à jour vos progrès si vos objectifs sont liés à des tâches.

Par exemple, notre équipe interne passe en revue les objectifs hebdomadaires tous les lundis et fixe les objectifs de la semaine suivante le vendredi. De cette façon, vous progressez constamment en tant qu'équipe et chacun est responsable de ses progrès collectifs.

2. Tout documenter

Une documentation complète est un point de référence essentiel pour garder une trace de tout, des progrès réalisés jusqu'à présent, des étapes, des détails du produit et des décisions jusqu'à des plans de projet et même les listes de tâches habituelles.

Si votre équipe collabore avec d'autres services, la documentation vous aide à éviter les malentendus et les mauvaises interprétations. Tout le monde a accès aux mêmes spécifications de produits et de projets.

Avec Docs ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez organiser toutes vos connaissances sur les produits et le travail en un seul endroit, ce qui rend l'information instantanément accessible et facile à trouver. Grâce à ces connaissances, vos équipes marketing travailleront plus rapidement et en toute confiance.

les Docs de ClickUp peuvent contenir toutes les informations relatives à vos opérations de marketing

Certains des documents les plus appréciés et les plus utilisés Fonctionnalités du doc pour les équipes de marketing sont :

Espace Marketing Wikis

C'est l'endroit idéal pour inclure des informations sur vos initiatives marketing à l'intention des équipes externes qui collaborent avec vous.

créer un document wiki de l'Espace Marketing dans ClickUp pour une collaboration efficace avec les équipes externes

Dépôt de documents

Utilisez-le pour capturer la documentation, y compris Modèles de POS les modèles de SOP permettent d'élaborer des fiches de campagne pour les campagnes de courrier électronique, l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité payante et d'autres initiatives de marketing.

créez un dépôt de documents dans chaque dossier d'équipe pour rationaliser la documentation marketing dans ClickUp_

Créez et gérez des projets publicitaires réussis avec le modèle de plan d'action marketing

Télécharger ce modèle Au fur et à mesure que vous développez vos activités de marketing, vous devez créer plans marketing que l'équipe peut mettre en œuvre sans vos conseils constants.

Ce modèle fournit des informations précieuses sur chaque tâche et projet, permet aux responsables marketing de suivre les progrès accomplis par rapport aux budgets et aux délais, et normalise les processus, ce qui vous permet de passer à la vitesse supérieure en matière de marketing.

En savoir plus: Comment faire évoluer votre agence de marketing

3. Organisez votre équipe selon une hiérarchie évolutive

Imaginons qu'il y a un an, votre équipe marketing comptait deux personnes. Après le financement de série B, elle comprend plus de 15 personnes, chacune ayant un ensemble unique de besoins et de flux de travail.

Naturellement, l'étendue du travail augmente avec l'échelle, d'où l'importance de rester organisé pour faire pivoter les opérations de marketing avec les objectifs commerciaux de l'ensemble de l'entreprise. Hiérarchie de ClickUp facilite grandement l'organisation de votre équipe et vous donne la flexibilité de développer vos opérations, que vous soyez une équipe d'une seule personne ou de plus de 15 personnes.

utilisez la hiérarchie de ClickUp pour organiser votre équipe et vos opérations marketing

Pourquoi devriez-vous utiliser la Hiérarchie de ClickUp ?

Tout d'abord, elle permet de savoir qui fait quoi au sein de l'équipe

Vous disposez d'espaces, de listes et de dossiers pour organiser différentes initiatives et les modifier en fonction de l'évolution des besoins

Vous obtenez une vue d'ensemble avec des dates, des assignés et des champs personnalisés

Vous ne voulez pas évoluer au prix d'une perte de contrôle. Dans la vue Hiérarchie, vous voyez tout avec des vues granulaires descendantes. Grâce à cette vue, vous pouvez étendre vos initiatives au niveau suivant.

En savoir plus: Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

4. Visualisez tout votre travail de marketing en un seul endroit

Bien que vous puissiez penser que tous les outils martech vous aideront à rationaliser vos efforts de marketing, la vérité est que, lorsque vous augmentez le nombre d'employés chargés du marketing, plus d'outils ne signifient que plus de chaos.

La plupart des équipes marketing sont confrontées aux mêmes défis : canaux cloisonnés, questions sur le retour sur investissement et campagnes en cours, pour n'en citer que quelques-uns.

Vous avez besoin d'une source unique de vérité pour voir tout ce sur quoi vous travaillez dans le passé, le présent et l'avenir.

Des solutions innovantes telles que ClickUp pour les équipes marketing vous aide à construire un volant d'inertie marketing sur les stéroïdes.

planifiez, collaborez et exécutez vos plans marketing grâce à la plateforme de gestion de projets marketing de ClickUp

Si, comme notre Équipe ClickUp l'équipe de ClickUp est convaincue qu'un bon marketing ne consiste pas seulement à faire des choses, mais aussi à faire en sorte que chaque effort compte. Voici quelques fonctionnalités de ClickUp qui vous aideront à rester organisé, à aller vite et à casser des choses.

Créez des campagnes à la vitesse de l'éclair avec ClickUp Brain

L'un des cas d'utilisation les plus courants de ClickUp Brain pour les équipes marketing est de créer en quelques clics des notes de campagne marketing, des notes de lancement de produit et des notes de contenu.

Il suffit de saisir quelques invites à l'aide d'outils d'intelligence artificielle pour que ClickUp Brain remplisse les notes et les descriptifs. Il crée même des des rapports de projet en quelques secondes, que vous pouvez encore affiner.

produisez rapidement des contenus livrables comme une étude de cas en utilisant ClickUp Brain_

Vous voulez d'autres idées pour démarrer avec ClickUp Brain ?

Utilisez-le en tant que gestionnaire de projet IA pour automatiser les résumés de projet, les réunions de travail et les mises à jour de l'état d'avancement

En tant que gestionnaire de connaissances IA, ClickUp Brain vous donne des réponses instantanées et précises basées sur le contexte

En tant que rédacteur d'IA, utilisez ClickUp Brain pour générer des modèles de tâches et des études de cas pour les clients existants, créer des tableaux riches en données et des transcriptions de notes de réunion

Collaborez à travers les flux de travail avec ClickUp Docs et Whiteboards

Faites en sorte que tous les membres de votre équipe soient sur la même longueur d'onde et synchronisés depuis l'étape de l'idéation jusqu'au lancement du produit. Pour cela, utilisez les fonctionnalités de l'espace de travail collaboratif de ClickUp telles que :

Que vous rédigiez un modèle de SOP pour un processus marketing ou un document de lignes directrices pour une campagne, ClickUp Docs vous aidera à stocker tous les détails en un seul endroit.

Les membres de l'équipe peuvent modifier le document en temps réel, marquer les collaborateurs dans les commentaires, attribuer des actions et intégrer des éléments multimédias tels que des feuilles de calcul, des vidéos, des PDF, etc.

utilisez ClickUp Docs pour collaborer avec votre équipe et convertir vos idées en tâches traçables

Utiliser Tableaux blancs ClickUp comme un espace de travail collaboratif permettant d'élaborer des idées, des parcours d'utilisateurs à chaque étape de l'entonnoir et des étapes clés, et de voir comment tout s'imbrique.

Pro tip💡: Vous pouvez intégrer ClickUp Docs en direct dans les tableaux blancs ClickUp pour accéder aux documents importants du projet et ajouter du contexte sans quitter le tableau blanc.

embarquez les documents ClickUp directement dans les tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Transformez le travail d'équipe en données avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre et d'analyser d'un seul coup d'œil les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs marketing. Ainsi, tout le monde reste informé sans avoir à jongler avec plusieurs outils de reporting.

Le plus intéressant est que vous pouvez intégrer des rapports provenant d'autres plateformes, comme Google Sheets, directement dans les tableaux de bord, ce qui permet d'approfondir les mesures de performance.

utilisez les tableaux de bord personnalisables de ClickUp pour suivre les indicateurs les plus importants

_"Chez ClickUp, mes 3 principales fonctionnalités pour la gestion quotidienne des médias sociaux sont les tableaux de bord, l'affichage du calendrier et les automatisations Les tableaux de bord nous fournissent une vue d'ensemble personnalisable des indicateurs clés, des performances des campagnes et de l'activité des équipes, ce qui nous aide à prendre des décisions basées sur des données en un coup d'œil L'affichage du calendrier nous permet de visualiser notre calendrier de contenu, de planifier efficacement nos campagnes et de maintenir un rythme de publication cohérent Les automatismes rationalisent les tâches répétitives telles que l'affectation des membres de l'équipe ou la mise à jour des statuts, ce qui nous permet de consacrer plus de temps à la stratégie créative et à l'engagement Ces fonctionnalités améliorent non seulement l'efficacité de mon équipe sociale, mais me permettent également d'être créatif et de suivre tout ce qui touche au social de manière fluide et facile

Chris Cunningham, responsable du marketing social chez ClickUp

Pro tip💡: Alors que les membres de l'équipe et les chefs de projet utilisent ClickUp Dashboards pour suivre les progrès quotidiens et les métriques, les parties prenantes utilisent ce Fonctionnalité de reporting des tableaux de bord pour donner une vue d'ensemble de l'avancement du projet ou de la campagne

5. Externaliser les tâches longues et répétitives ou spécialisées

L'externalisation des tâches liées au marketing est la solution idéale lorsque votre équipe n'a pas la capacité d'assumer les tâches supplémentaires nécessaires pour atteindre des objectifs importants.

Par exemple, envisagez de confier la production de contenu à des indépendants si vous disposez d'un calendrier de contenu. Ne nous voilons pas la face l'échelonnement de la production de contenu prend du temps et est essentielle à la réussite de votre équipe.

Qu'il s'agisse de rédiger plus de blogs, de produire plus d'ebooks ou de livrer plus de designs, vous pouvez travailler avec des indépendants ou des experts sur une base contractuelle tout en gardant un œil sur le budget marketing.

Pro tip💡: Use Modèle de POS pour la création de contenu de ClickUp ce modèle contient trois sections importantes pour assurer la cohérence de la production de contenu : l'objectif, le champ d'application et les procédures ce modèle comporte trois sections importantes pour assurer la cohérence du contenu produit : l'objectif, le champ d'application et les procédures

Utilisez le modèle SOP de création de contenu de ClickUp pour fournir des directives de rédaction claires et cohérentes aux rédacteurs indépendants

Télécharger ce modèle Ou si vous avez des indépendants qui vous facturent à l'heure, un système automatisé de suivi du temps enregistre avec précision les heures de travail sans saisie manuelle des données. Le suivi du temps de travail de ClickUp de ClickUp vous permet de

D'ajouter une description de l'entrée de temps

Marquer les entrées de temps qui sont facturables

Ajouter des étiquettes à une entrée de temps

Suivre les heures non associées à une tâche spécifique

créez et personnalisez des feuilles de temps pour les membres de votre équipe à l'aide de ClickUp's Time Tracking_

Lire la suite: Comment développer une agence de marketing numérique

6. Simplifier l'intégration et la formation des nouveaux employés

Pour une équipe qui s'agrandit constamment, vous souhaitez rationaliser l'intégration et la formation afin que les nouveaux employés puissent commencer à fournir rapidement un travail de qualité.

La dernière chose que vous souhaitez, c'est qu'ils perdent du temps à chercher des ressources. Créez un wiki de ressources à l'aide de ClickUp Docs avec des liens et des tutoriels vidéo accessibles à tous les employés.

C'est ce que dit Kathryn Recchia, responsable de la formation et du développement chez ClickUp :

"Organisation et évolutivité!" Lorsque plus de 100 personnes rejoignent l'équipe chaque mois, il est impératif de rester organisé et de ne pas perdre de temps répéter les mêmes actions sans discontinuer , ou même sans cliquer (bonjour les automatismes) ! ClickUp nous permet justement cela, en ajoutant des informations clés au même endroit , pour que chacun puisse les trier, les filtrer et les réorganiser en fonction de ce qu'il a besoin de voir ou de savoir à ce moment-là." Chez ClickUp, nous avons créé des automatismes pour intégrer les nouveaux membres de l'équipe et partager les vidéos dont ils ont besoin en quelques secondes.

Kathryn Recchia, responsable de la formation et du développement chez ClickUp

Envisagez de conserver tout le matériel de formation, y compris les textes, les vidéos et les documents, dans le référentiel centralisé de ClickUp afin d'en faciliter l'accès.

7. Renforcez votre communication avec des outils de collaboration

Cela est d'autant plus important si vous travaillez avec une équipe de marketing à distance ou asynchrone, dont les membres travaillent dans des fuseaux horaires différents. Par exemple, Commentaires d'affectation de ClickUp permet de s'assurer que rien d'important ne passe à travers les mailles du filet.

ne laissez pas les choses se perdre dans les commentaires et agissez rapidement grâce à la fonction d'attribution de commentaires de ClickUp_

Créez des actions, attribuez-les à d'autres personnes ou à vous-même, résolvez les commentaires ou réattribuez-les à d'autres personnes, et gérez tous vos commentaires en un seul endroit. Cela facilite les discussions et permet à tout le monde d'être informé, quel que soit le lieu ou le fuseau horaire.

8. Optimiser l'allocation des ressources

Compte tenu du nombre de responsabilités quotidiennes, l'équipe marketing a un travail stressant. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de développer les opérations tout en normalisant les procédures et en créant des stratégies de croissance qui les guideront au cours du prochain trimestre ou de la prochaine année.

La clé pour faire face à une charge de travail élevée est une allocation optimale des ressources l'allocation des ressources et gestion de la charge de travail . Il ne s'agit pas seulement de distribuer un nombre égal de tâches à tous les membres de l'équipe, mais aussi de connaître le style de travail et les compétences de chacun et de veiller à ce que personne ne soit surchargé de travail.

Déterminer manuellement la charge de travail de chaque employé ou suivre les tâches sur des feuilles de calcul n'est pas extensible. Recherchez des fonctions de gestion de la charge de travail de l'équipe pour vous aider dans cette tâche.

la vue de la charge de travail de ClickUp vous aide à gérer les ressources de l'équipe et la capacité de travail Vue de la charge de travail de ClickUp vous permet de définir une capacité de charge de travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour chaque spécialiste du marketing de votre équipe. Vous pouvez définir des capacités pour des tâches ou des heures, et si vous suivez les instructions de l'outil de gestion de la charge de travail, vous pouvez définir des capacités pour des tâches méthodologies de marketing agile , puis pour Points de récit Scrum .

Lorsque vous confiez du travail à vos employés, demandez-leur leur avis en privé pour savoir ce qu'ils en pensent. Il est plus facile de décider s'ils peuvent assumer plus ou moins de tâches lorsque vous savez ce qu'ils ont à faire.

Pro tip💡: _Une autre façon de contrôler la charge de travail de votre équipe est d'utiliser l'outil de suivi de la charge de travail ClickUp Team View il vous montre ce sur quoi chaque personne travaille afin d'identifier qui est surchargé de travail et de réaffecter les tâches en conséquence

gérer efficacement les ressources de l'équipe avec le Team View de ClickUp

Je ne connais pas d'autre agence qui partage des diagrammes de Gantt comme nous le faisons. Cela permet de voir immédiatement si quelque chose n'a pas été livré, mais c'est une bonne chose car cela améliore la transparence, ce que les clients apprécient

Germano Matta, partenaire exécutif, Société V4

9. Améliorez votre efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation

Toute grande équipe sait que pour fonctionner de manière plus dynamique et répondre aux exigences de la croissance, il faut automatiser et améliorer l'efficacité.

Voici quelques-unes des meilleures Automatisation ClickUp pour maximiser la productivité de l'équipe marketing :

Aller à la liste

Créer un Automatisation pour l'équipe marketing pour déplacer les nouvelles demandes de marketing dans les demandes entrantes vers le dossier de l'équipe concernée lorsque le champ personnalisé de la tâche est modifié.

automations ClickUp personnalisables pour les équipes marketing

Appliquer un modèle

Créez des automatisations qui appliquent un modèle lorsque certaines actions sont effectuées.

Lorsque l'état de votre tâche change, l'automatisation appliquera un modèle spécifique à l'état d'avancement actuel de votre campagne.

configurer une automatisation pour appliquer un modèle basé sur des actions spécifiques

Une autre option consiste à créer un automatisme pour notifier des équipes ou des membres d'équipes spécifiques lors d'étapes importantes.

Par exemple, lorsque votre rédacteur soumet un article de blog, une automatisation peut laisser un commentaire sur la tâche en mentionnant le rédacteur qui révisera le projet.

Les principaux défis liés à l'évolution des équipes marketing et la manière de les surmonter

1. Les silos de données interrompent les flux de travail

Les équipes marketing utilisent différents outils pour effectuer différentes tâches. En l'absence d'une plateforme centralisant toutes les informations, il devient difficile de passer d'un outil à l'autre de manière transparente, ce qui entraîne des erreurs de transfert de données et la saisie manuelle de données dans différents systèmes.

Solution : Vous voulez un système de gestion de projet intégré comme ClickUp qui s'intègre à votre pile de technologies marketing, y compris HubSpot CRM, Figma, Vimeo, et plus encore. Intégrations ClickUp clickUp se connecte à plus de 1 000 outils et vous permet de créer des intégrations personnalisées, ce qui vous aide à garantir l'exactitude et l'actualité des données lors de leur transfert.

2. Surcharge de communication

Alors que la communication est au cœur de toute équipe performante, l'équipe marketing reçoit des informations provenant de diverses sources, notamment des courriels, des médias sociaux, de Slack et d'autres canaux.

Il est facile de perdre la trace d'informations importantes, ce qui conduit à être submergé. Le fait de passer constamment d'un outil à l'autre et d'une plateforme à l'autre peut désorienter les employés, leur faire perdre du temps et nuire à leur productivité, ce qui en fait le problème le plus courant de l'équipe marketing défi le plus courant en matière de communication sur le lieu de travail .

Solution: Vous avez besoin d'un canal de communication fiable en interne au sein des équipes et en externe entre les départements. Vue du chat de ClickUp est un outil de communication in-app pour la communication sur le lieu de travail. Il permet aux équipes de partager des documents, des mises à jour et des ressources sous un même toit.

simplifiez la communication au sein de l'équipe avec la vue Chat de ClickUp

**Créez une vue Chat à l'intérieur d'un projet spécifique à l'équipe dans ClickUp. Utilisez la fonction @mention pour marquer les membres de l'équipe et intégrer des feuilles de calcul, des vidéos et des PDF pour un accès facile

3. L'équilibre entre processus, supervision et autonomie

La partie la plus difficile de la croissance et de l'échelle est que les processus qui fonctionnent pour une équipe de 5 personnes sont inefficaces pour des équipes plus grandes.

Par exemple, dans une petite équipe, vous savez sur quoi tout le monde travaille

Il est facile de collaborer les uns avec les autres

Cependant, lorsque vous dépassez l'équipe de 5 à 7 personnes, comment équilibrer les processus, la supervision et l'autonomie ?

Il est utile d'établir des cadres et des modèles qui peuvent évoluer avec votre équipe.

Solution: Les équipes les plus performantes disposent de modèles qui leur permettent d'évoluer efficacement. Par exemple, que votre équipe soit composée de deux ou de vingt personnes, Modèle de plan d'action marketing de ClickUp décrit les stratégies de promotion ou de vente de produits et de services.

Tout le monde peut y insérer des données, y compris les stratégies de marketing de croissance dans ce modèle facile à utiliser pour les débutants et le réutiliser en cas de besoin. La personne qui l'utilise sait ce qu'on attend d'elle et dispose d'informations pertinentes sur le produit pour ses futures initiatives de marketing.

Le modèle de plan d'action marketing de ClickUp, facile à utiliser, comble le fossé entre les processus, la supervision et l'autonomie

Télécharger ce modèle

Développez vos opérations marketing avec ClickUp

Pour développer votre équipe marketing, il ne suffit pas d'augmenter vos effectifs. Il faut ajouter les bonnes personnes, les bons outils et les bons processus qui aideront votre équipe à augmenter le retour sur investissement. L'objectif principal de l'extension de votre équipe marketing est de vous doter des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de l'organisation.

Si vous souhaitez que votre équipe marketing se développe et soit performante à grande échelle, vous avez besoin d'un outil qui la soutienne à chaque étape.

De la connexion et de la collaboration avec votre équipe au suivi des objectifs et à la gestion des effectifs, en passant par la mise en place de processus d'intégration et de formation des nouveaux employés et l'automatisation de l'efficacité opérationnelle, ClickUp vous permet de tout faire.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .