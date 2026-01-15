Les 10 meilleures alternatives à ONES.com pour les équipes en [année]

Comme beaucoup de logiciels de gestion de projet, ONES.com a ses fans et ses détracteurs. Si vous êtes ici, vous faites peut-être partie de ces derniers.

Bien que ONES.com bénéficie de nombreuses critiques positives et coche la plupart des cases sur le papier, de nombreuses équipes trouvent son interface peu pratique. Elles signalent également un manque de fonctionnalités de collaboration et la nécessité de jongler entre plusieurs outils pour accomplir leur travail.

Aujourd'hui, la plupart des équipes n'ont pas besoin de plus de logiciels. Elles ont besoin de moins d'outils qui communiquent réellement entre eux. D'autant plus que l'entreprise moyenne utilise déjà plus de 100 applications SaaS et que des informations cruciales sont perdues à chaque fois que quelqu'un change d'onglet.

Nous avons donc examiné ce que les équipes utilisent lorsque ONES.com ne répond pas à leurs besoins.

Nous avons évalué les alternatives populaires à ONES.com en fonction de leur efficacité dans les domaines suivants :

Consolidez votre travail

Offrez de l'assistance pour favoriser une véritable collaboration

Appliquez l'IA de manière pratique, et

Évoluez au fur et à mesure que vos équipes s'agrandissent

Analysons-les en détail.

Aperçu des alternatives à ONES.com

Outil Idéal pour Fonctionnalité phare Tarifs* ClickUp Gestion du travail tout-en-un alimentée par l'IA pour les équipes de toutes tailles ClickUp Brain et Super Agents pour automatiser le travail à l'aide d'une IA contextuelle Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises. Jira Équipes de développement logiciel agile de taille moyenne à grande pour les entreprises Gestion avancée des sprints et des backlogs Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,05 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Trello Gestion visuelle des tâches de type Kanban pour les petites équipes Tableaux intuitifs par glisser-déposer Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Notion Gestion flexible des documents et des connaissances pour les équipes des startups aux entreprises de taille moyenne Bases de données relationnelles avec fonctionnalités wiki Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Asana Coordination interfonctionnelle pour les équipes des moyennes et grandes entreprises Modèle de données Work Graph qui mappe les relations entre les personnes et les tâches dans votre environnement de travail. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Monday Automatisation personnalisable des flux de travail pour les équipes des PME aux grandes entreprises Système d'exploitation visuel avec plus de 200 intégrations Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Wrike Gestion des ressources d'entreprise pour les équipes des moyennes et grandes entreprises Révision et validations avancées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Basecamp Communication et projets simples pour les petites équipes et les agences Une gestion de projet simple et sans fioritures Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Zoho Projets Équipes en pleine croissance soucieuses de leur budget Outil de gestion de projet avec toutes les fonctionnalités nécessaires à un prix abordable Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Smartsheet Suivi de projets de type tableur pour les entreprises et les administrations publiques Interface de tableur familière avec des fonctionnalités avancées de gestion de projet Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises.

Les meilleures alternatives à ONES.com

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Certaines alternatives à ONES.com sont conçues pour les développeurs. D'autres se concentrent sur la documentation, la coordination ou l'automatisation. Quelques-unes tentent de tout faire, mais une seule y parvient vraiment. Commençons par celle-ci, également connue sous le nom de ClickUp.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de travail tout-en-un basée sur l'IA)

Essayez ClickUp gratuitement Regroupez vos tâches, projets, documents et discussions dans l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp.

Imaginez une semaine type.

Votre feuille de route se trouve dans un outil. Les tâches se trouvent dans un autre. Les discussions se déroulent dans le chat. La documentation est enfouie ailleurs. Chaque mise à jour nécessite de copier, coller ou réexpliquer ce qui existe déjà, mais dans une autre application.

Ce type de dispersion du travail est la raison pour laquelle de nombreuses équipes utilisant des outils tels que ONES.com se heurtent à un mur.

ClickUp est conçu pour le scénario exactement opposé.

Au lieu d'obliger les équipes à gérer leurs projets autour de leurs outils, ClickUp rassemble les tâches, les projets, les documents, les discussions, l'automatisation et l'IA dans un seul environnement de travail convergent basé sur l'IA. Le résultat ? Moins de changements. Moins de lacunes. Et beaucoup moins de « travail autour du travail ». Passez de la dispersion au travail de convergence avec ClickUp

Un système unique pour planifier, exécuter et mettre à jour le travail

Dans ClickUp, vos projets ne sont pas des conteneurs isolés. Ce sont des systèmes vivants.

Vos documents sont liés à des tâches. Les tâches individuelles ClickUp sont liées à des objectifs communs. Les discussions ont lieu dans ClickUp Chat, directement là où se déroule le travail, vous n'avez donc pas besoin de les réconcilier mentalement plus tard. Que vous gériez le lancement d'un produit, la planification d'un sprint ou des opérations interfonctionnelles, tout reste lié à la même source unique de vérité.

C'est la plus grande différence que les équipes remarquent lorsqu'elles abandonnent des outils qui mettent l'accent sur la structure, mais qui ne répondent pas aux besoins de collaboration au quotidien.

💡 Conseil de pro : créez le flux de travail dont votre équipe a exactement besoin grâce à la gestion flexible des tâches dans ClickUp Tasks, notamment les champs personnalisés ClickUp pour le suivi des données uniques, les assignations multiples ClickUp pour le partage de la propriété et les dépendances de tâches ClickUp pour garantir que le travail est effectué dans le bon ordre. Utilisez les priorités de tâches ClickUp (Urgent, Élevé, Normal ou Faible) pour clarifier les prochaines tâches sur lesquelles votre équipe doit se concentrer.

Voyez le travail tel que vous en avez besoin.

Tout le monde ne pense pas en listes. Ou en tableaux. Ou en échéanciers.

Vous et votre équipe pouvez passer d'une vue ClickUp à l'autre parmi plus de 15, sans dupliquer le travail. Les mêmes tâches peuvent apparaître sous forme de liste pour les opérations, de tableau pour les équipes agiles, de diagramme de Gantt pour les chefs de projet ou de calendrier pour les dirigeants.

Une automatisation et une IA qui comprennent réellement votre travail

ClickUp ne considère pas l'automatisation et l'IA comme des modules complémentaires. Au contraire, elles s'intègrent à vos documents, tâches et discussions, en se référant au contexte de votre environnement de travail.

Grâce aux automatisations intégrées de ClickUp, les équipes peuvent éliminer les tâches répétitives et fastidieuses (mises à jour de statut, attributions et notifications) sans avoir à écrire de code. Et avec ClickUp Brain, votre assistant IA devient contextuel plutôt que générique.

Obtenez rapidement des réponses contextuelles depuis votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain.

Vous pouvez l'utiliser pour poser des questions sur vos projets. Résumez les longs fils de tâches. Générez des mises à jour. Exécutez des actions telles que la création et l'attribution de tâches ou la création de documents et de rapports de projet, le tout dans le même environnement de travail où vos données sont déjà stockées.

Vous pouvez même mentionner @brain dans un commentaire, comme vous le feriez avec un collègue, pour obtenir de l'aide directement dans votre espace de travail.

💡 Conseil de pro : la plupart des outils d'IA attendent des instructions. Ce n'est pas le cas des super agents ClickUp. Les Super Agents sont des coéquipiers IA que vous pouvez affecter à des tâches, mentionner dans des commentaires ou déclencher via des évènements, tout comme un coéquipier humain. Ils exécutent des actions ambiantes, programmées ou basées sur des déclencheurs dans les tâches, les documents et les chats, en utilisant tout le contexte de l'environnement de travail et les connaissances de l'entreprise pour agir de manière autonome. Cela signifie que vous pouvez déléguer le travail courant, tel que la surveillance des obstacles, la génération de mises à jour hebdomadaires ou la signalisation des risques, sans avoir à intervenir manuellement à chaque fois. Vous dirigez. Vos super agents s'occupent du suivi.

Pour en savoir plus sur les super agents, cliquez ici 👇🏽

Mais qu'est-ce qui distingue vraiment ClickUp à une époque où les outils se multiplient? C'est sa capacité à fonctionner de manière transparente avec les outils que vous utilisez déjà : Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce et des centaines d'autres. Au lieu d'imposer une approche radicale, il agit comme un centre de commande qui rassemble tout.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

La richesse des fonctionnalités peut intimider les nouveaux utilisateurs.

L'expérience sur ordinateur est meilleure que celle sur application mobile pour les utilisateurs expérimentés.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2:

La flexibilité de ClickUp est son plus grand avantage à nos yeux. Nous avons personnalisé l'ensemble de l'espace de travail en fonction de nos flux de travail de l'entreprise, plutôt que d'adapter nos processus à l'outil. Nous l'utilisons dans les domaines de la réussite client, de la croissance, des opérations, de la conformité, des finances et de la technologie. Le fait de tout regrouper au même endroit nous a permis de mettre en place une structure solide et d'améliorer la visibilité. Les statuts, champs, automatisations et tableaux de bord personnalisés nous aident à gérer l'intégration, la conformité, les intégrations et le suivi interne de manière fluide, en réduisant considérablement notre dépendance aux e-mails et aux suivis.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'environnement de travail convergent basé sur l'IA, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

2. Jira (idéal pour les équipes de développement logiciel agiles)

via Atlassian

Si votre équipe développe des logiciels pour gagner sa vie, votre journée de travail commence probablement par un backlog.

Des récits qui attendent d'être peaufinés. Des bugs qui rivalisent avec les fonctionnalités. Des épopées qui s'étendent sur plusieurs équipes. Des versions liées à des dépendances qui ne peuvent pas être ignorées. Dans ce monde, les outils de projet légers s'effondrent rapidement.

Mais Jira est conçu pour être le logiciel de gestion de projet des équipes qui suivent des méthodologies agiles. Dès la création d'un projet, tout est structuré autour des backlogs, des Sprints et des flux de travail. Cette rigidité peut être un atout pour les équipes d'ingénieurs. Mais cela signifie également que Jira fonctionne mieux lorsque tous ses utilisateurs ont une compréhension approfondie de l'agilité.

Jira fonctionne mieux lorsqu'il est associé à des outils tels que Confluence, Bitbucket et Jira Service Management. Ensemble, ils forment une pile étroitement intégrée pour les équipes logicielles. Le compromis ? La collaboration, la documentation et la communication se font souvent sur plusieurs produits Atlassian, plutôt que dans un seul environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Planifiez et exécutez des sprints grâce à des tableaux Scrum et Kanban dédiés, des backlogs et des couloirs d'activité.

Suivez le travail à grande échelle à l'aide d'épopées, de versions et de feuilles de route avancées pour une visibilité inter-équipes.

Interrogez et signalez les problèmes à l'aide du langage de requête Jira (JQL) pour un filtrage et des rapports précis.

Utilisez l'intelligence Atlassian intégrée pour résumer les problèmes, générer des cas de test à partir des exigences et rechercher du travail à l'aide du langage naturel.

Limites de Jira

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques ou les équipes interfonctionnelles

Les coûts peuvent rapidement augmenter avec les forfaits premium et les modules complémentaires du marché.

La collaboration nécessite souvent d'associer Jira à d'autres outils Atlassian.

Tarifs Jira

Free

Standard : 9,05 $/utilisateur/mois

Premium : 18,30 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 7 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un critique de Capterra partage des commentaires mitigés :

C'est un bon outil pour suivre les bugs des modèles et planifier les sprints. Je peux voir quelles tâches sont en attente de déploiement. Le tableau Kanban m'aide à faire passer facilement les tâches de « à faire » à « terminées »... Le chargement est parfois très lent. Il y a trop de boutons et de paramètres, ce qui me rend confus. La configuration d'un flux de travail simple prend trop de temps. Cela semble lourd pour les petits projets.

C'est un bon outil pour suivre les bugs des modèles et planifier les sprints. Je peux voir quelles tâches sont en attente de déploiement. Le tableau Kanban m'aide à faire passer facilement les tâches de « à faire » à « terminées »... Le chargement est parfois très lent. Il y a trop de boutons et de paramètres, ce qui me rend confus. La configuration d'un flux de travail simple prend trop de temps. Cela semble lourd pour les petits projets.

👀 Le saviez-vous ? Si Jira est un outil puissant pour les développeurs, ClickUp offre des fonctionnalités agiles comparables, notamment des sprints, des story points et des diagrammes de burndown, au sein d'une plateforme plus accessible que toute votre organisation peut utiliser.

3. Trello (idéal pour la gestion visuelle des tâches de type Kanban)

via Trello

Trello est le choix idéal pour les équipes qui recherchent une gestion intuitive et visuelle des tâches sans courbe d'apprentissage abrupte. Son cœur est le tableau Kanban, un système simple de cartes et de colonnes qui rend le suivi des progrès aussi facile que de déplacer un post-it.

Cette simplicité est la plus grande force de Trello. Et sa plus grande limite.

À mesure que le travail devient plus complexe, les équipes commencent souvent à superposer des Power-Ups, des règles d'automatisation et des intégrations pour que Trello en fasse plus. À ce stade, ce qui était au départ un outil visuel léger peut commencer à sembler insuffisant, en particulier lorsqu'il s'agit de rapports, de dépendances ou de coordination entre équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Visualisez instantanément les flux de travail à l'aide de tableaux Kanban intuitifs et de cartes glisser-déposer.

Automatisez les actions routinières grâce aux règles et déclencheurs sans code de Butler.

Générez du contenu à l'aide de l'IA pour résumer des cartes, créer des checklists ou trouver des idées.

Partagez facilement votre progression en reproduisant les cartes sur plusieurs tableaux.

Limites de Trello

Les grands tableaux comportant des milliers de cartes peuvent devenir difficiles à gérer.

Les forfaits gratuits et bas de gamme limitent l'automatisation et la personnalisation.

Non conçu pour les dépendances complexes ou les projets à plusieurs niveaux.

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/utilisateur/mois

Premium : 12 $/utilisateur/mois

Enterprise : 17,50 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un utilisateur de G2 rapporte :

J'aime utiliser Trello pour la gestion de projet et de tâches, car cela m'aide à gérer plusieurs tâches en même temps et facilite la révision... Il est parfois difficile de gérer des projets complexes et des projets à long terme.

J'aime utiliser Trello pour la gestion de projet et de tâches, car cela m'aide à gérer plusieurs tâches en même temps et facilite la révision... Il est parfois difficile de gérer des projets complexes et des projets à long terme.

4. Notion (idéal pour la gestion flexible des documents et des connaissances)

via Notion

Contrairement aux outils de gestion de projet structurés qui vous obligent à utiliser des listes et des flux de travail, le système basé sur des blocs de Notion vous permet de créer l'environnement de travail que vous souhaitez. Il combine la prise de notes, les documents, les wikis, les bases de données, les calendriers et le suivi léger des projets dans une interface flexible, agissant à la fois comme un système de gestion de projet et de gestion des connaissances.

Vous pouvez créer des bases de données relationnelles qui lient le travail aux documents, transformer n'importe quelle vue en Tableaux ou Calendriers, et intégrer des médias et des fichiers directement là où le travail est effectué.

Cette flexibilité s'accompagne toutefois de compromis. Notion n'impose pas de structure, ce qui signifie que la création de systèmes de projets complexes nécessite du temps et une conception réfléchie. Et bien qu'il prenne en charge les vues de base de données et le suivi des tâches, il n'offre pas en natif une automatisation approfondie ou une planification avancée des ressources comme le font les outils de gestion du travail spécialement conçus à cet effet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez l'assistant IA intégré, Notion IA, pour rédiger, résumer vos recherches et réfléchir à des idées directement dans vos documents.

Créez des bases de connaissances complètes avec des pages imbriquées, des médias riches et des modifications en cours collaboratives.

Gérez votre temps en même temps que vos tâches et vos projets grâce au calendrier Notion.

Commencez rapidement en utilisant l'un des milliers de modèles créés par la communauté Notion.

Limites de Notion

L'approche « page blanche » peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs, et la création de systèmes complexes nécessite un investissement en temps considérable.

Les performances peuvent ralentir dans les environnements de travail comportant des milliers de pages ou des bases de données très volumineuses.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/utilisateur/mois

Entreprise : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 9 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un utilisateur de Capterra partage son avis :

J'ai pu enregistrer des idées de campagne, des notes sur les clients et des calendriers en un seul endroit, éliminant ainsi les feuilles de calcul et la confusion de dernière minute... Je n'aime pas le fait que les pages compliquées puissent effrayer les novices et que la prise en main nécessite plus de discussions par rapport à des outils moins compliqués.

J'ai pu enregistrer des idées de campagne, des notes sur les clients et des calendriers en un seul endroit, éliminant ainsi les feuilles de calcul et la confusion de dernière minute... Je n'aime pas le fait que les pages compliquées puissent effrayer les novices et que la prise en main nécessite plus de discussions par rapport à des outils moins compliqués.

5. Asana (idéal pour la coordination d'équipes interfonctionnelles)

via Asana

Vous avez du mal à faire le lien entre les objectifs stratégiques de votre entreprise et le travail quotidien de vos équipes ? Lorsque le travail s'effectue en silos départementaux, vous ne disposez pas d'une vision claire de l'avancement des projets dans l'ensemble de l'organisation. Ce désalignement signifie que les équipes peuvent être occupées sans être productives, travaillant sur des tâches qui ne font pas avancer les objectifs clés.

Asana résout ce problème en fournissant une coordination interfonctionnelle à grande échelle. Son modèle de données Work Graph exclusif cartographie intelligemment les relations entre les personnes, les tâches et les objectifs. Le résultat ? Les dirigeants bénéficient d'une vision claire à tous les niveaux.

Et même si ses fonctionnalités d'IA ne remplaceront pas votre stratégie de gestion de projet, elles peuvent résumer les informations et recommander des ajustements du flux de travail qui permettent aux équipes d'avancer.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Reliez le travail aux objectifs de l'entreprise grâce à des vues de portefeuille , un alignement stratégique et des rapports en temps réel.

Créez des flux de travail et des automatisations personnalisés alimentés par l'IA avec AI Studio, sans avoir besoin de code.

Visualisez votre travail à l'aide de listes, de tableaux, d'un calendrier, d'un échéancier et d'une vue Charge de travail pour planifier vos ressources.

Alignez le travail de votre équipe sur les objectifs généraux de l'entreprise et suivez les progrès réalisés grâce à des tableaux de bord avancés.

Limites d'Asana

Les prix sont plus élevés que ceux des alternatives d'entrée de gamme, en particulier pour la facturation mensuelle.

Il n'est pas conçu comme un environnement de travail unique pour les documents, les tâches et les Messages, vous devrez donc peut-être investir dans d'autres outils.

Certains utilisateurs ont fait l’objet de rapports concernant le renouvellement automatique et les pratiques de facturation.

Tarifs Asana

Free

Starter : 13,49 $/utilisateur/mois

Avancé : 30,49 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Selon un critique de G2:

Les différentes vues visuelles, telles que la liste, le tableau et l'échéancier, permettent de voir plus facilement les priorités et les échéances en un coup d'œil. De plus, les automatisations et les intégrations contribuent à réduire les efforts manuels et à garantir la synchronisation de tous les éléments. De nombreux outils avancés, tels que les échéanciers, les objectifs et les rapports, ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers, ce qui peut entraîner des coûts plus élevés à mesure que votre équipe s'agrandit.

Les différentes vues visuelles, telles que la liste, le Tableau et l'Échéancier, permettent de voir plus facilement les priorités et les échéances en un coup d'œil. De plus, les automatisations et les intégrations contribuent à réduire les efforts manuels et à garantir la synchronisation de tous les éléments. De nombreux outils avancés, tels que les Échéanciers, les Objectifs et les rapports, ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers, ce qui peut entraîner des coûts plus élevés à mesure que votre équipe s'agrandit.

6. Monday (Idéal pour l'automatisation personnalisable des flux de travail)

Si le processus de votre équipe est unique et que les outils de gestion de projet prêts à l'emploi ne conviennent tout simplement pas, monday peut être un bon choix. Le système d'exploitation flexible de monday offre une personnalisation étendue grâce à des tableaux visuels colorés et une automatisation sans code.

Vous pouvez connecter intuitivement le travail entre les différents services, intégrer des approbations dans les flux de travail et mettre en place des actions répétables. Cependant, comme vous construisez de nombreux flux de travail à partir de ses composants modulaires, les équipes qui ne disposent pas d'un plan de processus clair peuvent passer plus de temps à concevoir qu'à agir.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Utilisez plus de 20 types de colonnes différents, notamment statut, formule et dépendance, pour créer votre tableau idéal.

Créez des recettes d'automatisation « si ceci, alors cela » pour gérer les tâches répétitives, avec différentes limites d'actions en fonction de votre forfait.

Passez d'un affichage à l'autre (tableau, Kanban, Échéancier, Calendrier, diagramme et vue Charge de travail) pour voir vos données sous différents angles.

Utilisez l'assistant IA monday pour générer des tâches, créer du contenu et même élaborer des formules complexes.

Accédez à des produits distincts mais connectés pour la gestion du travail, la gestion de la relation client (CRM), le développement de logiciels et le service client.

Limitations de Monday

Le prix par place est vendu par lots (par exemple, 3, 5 ou 10 places à la fois), ce qui peut vous obliger à payer pour des places dont vous n'avez pas besoin.

Les conditions de facturation des invités peuvent prêter à confusion et entraîner des mises à niveau inattendues du forfait.

Tarifs Monday

Free

Standard : 14 $/utilisateur/mois

Avantage : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur monday

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday ?

Un utilisateur de G2 partage les avantages et les inconvénients :

J'apprécie le fait d'avoir toutes les options possibles pour rester au courant des tâches, attribuer du travail à mon équipe et définir les étapes critiques des processus... L'automatisation semble parfois ne pas fonctionner correctement. J'aimerais qu'elle soit plus performante et peut-être qu'un responsable gère chaque connexion interrompue en étant averti lorsqu'elle est interrompue.

J'apprécie le fait d'avoir toutes les options possibles pour rester au courant des tâches, attribuer du travail à mon équipe et définir les étapes critiques des processus... L'automatisation semble parfois ne pas fonctionner correctement. J'aimerais qu'elle soit plus performante et peut-être qu'un responsable gère chaque connexion interrompue en étant averti lorsqu'elle est interrompue.

📚 À lire également : ClickUp vs Monday : quel outil vous convient le mieux ?

7. Wrike (le meilleur pour la gestion des ressources de l'entreprise)

via Wrike

Votre agence marketing ou créative a du mal à gérer les capacités de son équipe et un processus d'approbation chaotique. Sans une visibilité claire sur les personnes surchargées de travail et celles disponibles, vous ne pouvez pas allouer efficacement les ressources, ce qui entraîne un épuisement professionnel et des retards dans les projets. Les commentaires sur les ressources créatives sont dispersés dans des e-mails et des messages instantanés, ce qui entraîne un processus d'approbation chaotique et des cycles de révision sans fin.

Si cela vous ressemble, les flux de travail de gestion des ressources et de révision de Wrike pourraient vous aider. Les utilisateurs apprécient Wrike pour ses fonctionnalités de collaboration et ses tableaux de bord, qui simplifient la gestion de plusieurs parties prenantes et livrables.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Gérez les tâches répétitives avec Work Intelligence, une suite d'outils d'IA comprenant un copilote pour les questions-réponses, la prédiction des risques pour les projets et des agents IA pour l'automatisation des flux de travail.

Visualisez la charge de travail de votre équipe en temps réel pour prendre des décisions éclairées en matière de dotation en personnel et éviter l'épuisement professionnel.

Examinez et approuvez plus de 30 types de ressources créatives, y compris des vidéos et des documents, à l'aide d'outils d'annotation sur image.

Organisez votre travail dans plusieurs dimensions en appliquant des étiquettes aux tâches, projets et dossiers pour des rapports flexibles.

Limites de Wrike

Complexité et courbe d'apprentissage abrupte, en particulier lors de la configuration pour les grandes équipes.

Le niveau de service client dont vous bénéficiez dépend souvent du niveau de tarification auquel vous avez souscrit.

Moins adapté au suivi de projets légers ou ponctuels.

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/utilisateur/mois

Entreprise : 25 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Voici ce qu'un critique de Capterra avait à dire :

Dans l'ensemble, mon expérience avec Wrike mérite une note de 3 étoiles. C'est un outil puissant et clairement performant, mais son utilisation semble plus lourde que nécessaire. La courbe d'apprentissage est raide, et même une fois que vous l'avez compris, son utilisation quotidienne n'est toujours pas aussi intuitive que d'autres plateformes.

Dans l'ensemble, mon expérience avec Wrike mérite une note de 3 étoiles. C'est un outil puissant et clairement performant, mais son utilisation semble plus lourde que nécessaire. La courbe d'apprentissage est raide, et même une fois que vous l'avez compris, son utilisation quotidienne n'est toujours pas aussi intuitive que d'autres plateformes.

8. Basecamp (idéal pour la communication et les projets simples en équipe)

via Basecamp

Basecamp adopte une approche « simple » du travail. Son principal atout réside dans le fait qu'il offre moins de fonctionnalités superflues et qu'il se concentre davantage sur les bases. De nombreuses équipes qui ne recherchent pas de flux de travail sophistiqués ou de personnalisation approfondie apprécient la rapidité avec laquelle les nouveaux membres peuvent se familiariser avec le système, voir ce qui doit être fait et commencer à contribuer.

Cela en fait l'outil idéal pour les petites équipes ou les agences qui souhaitent simplement bénéficier d'une communication claire et d'un suivi de projet basique, sans fioritures.

Cependant, cette simplicité a ses limites. Basecamp n'offre pas de fonctionnalités intégrées telles que les dépendances entre tâches, les rapports avancés ou les générateurs d'automatisation natifs que l'on trouve dans les plateformes modernes de gestion du travail. Il est vraiment conçu pour remplacer les fils de discussion dispersés dans les e-mails et les feuilles de calcul ad hoc, et non pour gérer des portefeuilles de projets complexes ou des processus automatisés.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Fils de discussion centralisés pour chaque projet avec des forums de discussion qui remplacent les chaînes d'e-mails dispersées.

Obtenez un calendrier de projet partagé pour suivre les échéances et les jalons importants.

Utilisez Campfire chat, un salon de discussion en temps réel pour des discussions rapides et informelles au sein de chaque projet.

Demandez à votre équipe de vous tenir informé du statut des projets à intervalles réguliers grâce à des vérifications automatiques.

Limites de Basecamp

Il manque de nombreuses fonctionnalités avancées présentes dans d'autres outils de gestion de projet, telles que les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les champs personnalisés.

Pas de gestion des ressources intégrée pour suivre la capacité ou la charge de travail de l'équipe

Sa structure de projet plate peut ne pas convenir aux organisations qui gèrent des initiatives complexes et à plusieurs niveaux.

Tarifs Basecamp

Free

Pro : 15 $/utilisateur/mois

Plus illimité : 299 $/mois (facturé annuellement, pour toute l'équipe)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Un utilisateur de G2 estime que la simplicité est à la fois la force et la limite de Basecamp :

Les tâches, les discussions, les fichiers et les échéanciers sont faciles à trouver, ce qui réduit le bruit et les allers-retours constants. Cela aide les équipes à rester alignées sans transformer la gestion de projet en un travail à plein temps... L'absence de rapports avancés, de dépendances détaillées entre les tâches et de vues flexibles rend plus difficile la gestion d'équipes plus importantes ou en évolution rapide.

Les tâches, les discussions, les fichiers et les échéanciers sont faciles à trouver, ce qui réduit le bruit et les allers-retours constants. Cela aide les équipes à rester alignées sans transformer la gestion de projet en un travail à plein temps... L'absence de rapports avancés, de dépendances détaillées entre les tâches et de vues flexibles rend plus difficile la gestion d'équipes plus importantes ou en évolution rapide.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Basecamp

9. Zoho Projects (idéal pour les équipes en pleine croissance soucieuses de leur budget)

via Zoho

Votre start-up ou petite entreprise a-t-elle besoin d'un outil de gestion de projet complet? Le prix des solutions destinées aux grandes entreprises vous inquiète-t-il ?

Zoho Projects combine la gestion des tâches et des jalons, les diagrammes de Gantt, le suivi du temps, le suivi des problèmes, la création de rapports et l'automatisation de base dans un hub de projets rentable. Il convient particulièrement lorsque les budgets sont serrés et que vous n'avez pas besoin d'une assistance IA approfondie ou d'un environnement de travail complet.

Comme il fait partie de l'écosystème Zoho (qui compte plus de 50 applications), vous pouvez également le connecter à des outils de chat, des systèmes CRM, des Calendriers et d'autres applications que votre équipe utilise déjà. C'est un avantage appréciable si vous préférez une pile modulaire à une plateforme tout-en-un.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Créez des échéanciers visuels pour vos projets avec des dépendances entre les tâches et une analyse du chemin critique sur des diagrammes de Gantt.

Enregistrez les heures facturables et non facturables grâce aux relevés de temps intégrés et aux intégrations de facturation.

Accédez à un module dédié à l'identification, au suivi et à la résolution des bugs et des problèmes pour les équipes logicielles.

Effectuez une connexion transparente avec d'autres applications Zoho telles que Zoho CRM, Zoho Desk et Zoho Books.

Effectuez l'automatisation des tâches routinières à l'aide de modèles et de règles de flux de travail.

Limites de Zoho Projects

Les dépendances entre tâches et les rapports peuvent sembler basiques pour les équipes plus importantes.

La gestion avancée de portefeuille et les informations fournies par l'IA sont limitées.

Tarifs de Zoho Projects pour la gestion des projets

Free

Premium : 5 $/utilisateur/mois

Enterprise : 10 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projects ?

De nombreux avis sur G2 font écho au même sentiment :

J'aime la façon dont il organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit... L'interface utilisateur de Zoho Projects semble un peu encombrée lorsqu'il s'agit de gérer des projets volumineux ou complexes, et il faut un certain temps pour maîtriser les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation et les dépendances.

J'aime la façon dont il organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit... L'interface utilisateur de Zoho Projects semble un peu encombrée lorsqu'il s'agit de gérer des projets volumineux ou complexes, et il faut un certain temps pour maîtriser les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation et les dépendances.

10. Smartsheet (idéal pour le suivi de projets sous forme de tableurs)

via Smartsheet

Smartsheet allie la familiarité des feuilles de calcul à la structure d'un outil de gestion de projet. Si vous et votre équipe avez déjà souhaité qu'une feuille de calcul puisse faire plus, comme visualiser les échéanciers de projet, réaliser l'automatisation des flux de travail ou centraliser les rapports, Smartsheet vous offre tout cela dans une seule interface.

La disposition réduit les obstacles à l'entrée pour les utilisateurs expérimentés d'Excel tout en offrant de puissantes fonctionnalités de gestion de projet. Smartsheet prend également en charge plusieurs perspectives de projet (grille, calendrier, diagramme de Gantt, affichage sous forme de cartes) et les relie à la même feuille sous-jacente, afin que vos plans et votre progression restent synchronisés.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Utilisez sa plateforme d'automatisation low-code pour créer des flux de travail complexes et interfonctionnels.

Bénéficiez d'homologations de sécurité de niveau gouvernemental telles que l'autorisation FedRAMP Moderate et DoD IL4, qui en font un choix populaire pour le travail du secteur public.

Standardisez vos processus et bénéficiez d'une visibilité au niveau du portefeuille grâce au Centre de contrôle.

👀 Le saviez-vous ? 📌 FedRAMP Moderate signifie que Smartsheet est approuvé par le gouvernement fédéral américain pour traiter des données à impact modéré, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas classifiées mais qui nécessitent tout de même une protection renforcée (par exemple, les opérations internes des agences, les données des sous-traitants, les flux de travail réglementés). 📌 DoD IL4 (Impact Level 4) signifie que Smartsheet peut être utilisé par le ministère américain de la Défense et ses sous-traitants pour des informations contrôlées et non classifiées, sous des contrôles stricts en matière de sécurité et d'accès.

Limites de Smartsheet

La syntaxe des formules est différente de celle d'Excel, ce qui peut rendre l'apprentissage difficile pour les utilisateurs avancés.

Les performances peuvent être réduites sur les feuilles comportant un très grand nombre de lignes (plus de 20 000).

Le coût total peut augmenter considérablement avec les fonctionnalités premium et les connecteurs.

Tarifs Smartsheet

Avantage : 12 $/utilisateur/mois

Entreprise : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 21 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Voici les avantages et les inconvénients tirés directement d'une critique de Capterra:

Smartsheet permet une gestion de projet flexible et une collaboration d'équipe avec des mises à jour et des commentaires en temps réel. Nous pouvons organiser les tâches au sein de notre équipe et les attribuer selon les besoins... Le formatage du texte et la navigation dans Smartsheet pour les tâches peuvent prendre beaucoup de temps si vous n'êtes pas familiarisé avec cet outil.

Smartsheet permet une gestion de projet flexible et une collaboration d'équipe avec des mises à jour et des commentaires en temps réel. Nous pouvons organiser les tâches au sein de notre équipe et les attribuer selon les besoins... Le formatage du texte et la navigation dans Smartsheet pour les tâches peuvent prendre beaucoup de temps si vous n'êtes pas familiarisé avec cet outil.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Smartsheet

Choisir la bonne alternative à ONES.com pour votre équipe

La meilleure alternative à ONES.com pour vous dépend en fin de compte de la raison pour laquelle votre installation actuelle vous semble limitante. Les équipes de développement peuvent se tourner vers Jira pour un meilleur contrôle, tandis que celles qui recherchent la simplicité peuvent préférer Trello ou Basecamp.

Mais si votre principal défi est la prolifération des contextes (les tâches dans un outil, les documents dans un autre, les discussions ailleurs et l'automatisation ajoutée plus tard), alors remplacer ONES.com par un autre outil à usage unique ne résoudra pas le problème à la racine.

Dans ces cas, la meilleure alternative est une plateforme qui consolide le travail de bout en bout : planification, exécution, collaboration, automatisation et IA. Une plateforme comme ClickUp.

🧠 Anecdote amusante : plus de 4 millions d'équipes utilisent déjà ClickUp, et environ 97 % d'entre elles déclarent avoir gagné en efficacité depuis qu'elles sont passées à ClickUp !

Vous voulez découvrir ce qu'est un environnement de travail connecté ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

La plupart des outils de gestion de projet modernes offrent des fonctionnalités d'importation pour les fichiers CSV ou Excel, et certains fournissent une assistance dédiée à la migration pour les équipes plus importantes. Vous pouvez exporter vos données depuis ONES.com, mapper les champs à la structure de la nouvelle plateforme et effectuer un test d'importation avec un seul projet avant de tout migrer.

Bien que plusieurs alternatives proposent des forfaits gratuits, elles ne sont généralement pas adaptées à une utilisation en entreprise en raison de leurs limitations en termes de fonctionnalités, de sécurité et d'assistance. Les forfaits gratuits sont excellents pour évaluer les fonctionnalités de base d'un outil avant de procéder à la validation d'un forfait payant qui répond aux besoins de l'entreprise.

Les outils traditionnels de gestion de projet se concentrent sur le suivi du travail. Les outils basés sur l'IA vont au-delà du simple suivi des tâches en automatisant les tâches répétitives, en fournissant des suggestions intelligentes et en résumant les informations pour vous faire gagner du temps. Une IA véritablement sensible au contexte, comme ClickUp Brain, comprend les relations entre vos projets, vos documents et vos discussions afin de vous fournir une assistance plus pertinente et plus efficace.

L'intervalle de période d'intégration peut varier de quelques jours pour les outils simples à plusieurs semaines pour les plateformes d'entreprise complexes. La meilleure approche consiste à commencer par les fonctionnalités de base qui résolvent les principaux points faibles de votre équipe, puis à introduire progressivement des fonctionnalités plus avancées au fil du temps.