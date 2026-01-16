10 modèles gratuits de FAQ Notion pour un partage rapide des connaissances

Vous en avez assez de répondre sans cesse aux mêmes questions ? C'est bien ce que je pensais.

Les modèles FAQ Notion vous aident à gagner du temps et à préserver votre santé mentale en transformant des réponses éparpillées en informations claires, faciles à trouver et à comprendre.

Cette liste de modèles gratuits vous aide à créer des hubs de FAQ, des centres d'aide, des guides et des bases de connaissances internes qui facilitent la recherche et l'utilisation des informations.

Les meilleurs modèles de FAQ Notion en un coup d'œil

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de FAQ Notion ?

Un bon modèle de FAQ Notion vous permet d'organiser facilement vos réponses en une seule fois et facilite le partage des connaissances pour tout le monde. Voici ce qui rend un modèle de base de connaissances vraiment efficace :

Une structure claire et organisée avec des sections dédiées aux questions, aux réponses et à tous les liens, exemples, images ou étapes complémentaires.

Catégories pour une navigation rapide et un regroupement des questions par thème, afin que chacun puisse trouver rapidement des réponses sans avoir à parcourir de longues listes.

Formatage facilitant la recherche avec des éléments tels que des étiquettes, des mots-clés, des titres cohérents, des titres clairs, etc.

Un design épuré et lisible qui utilise l'espacement, des paragraphes courts, des icônes, des légendes, des tableaux, etc. pour réduire l'encombrement et éviter les murs de texte.

Fonctionnalités de collaboration en temps réel pour que votre équipe puisse modifier les réponses si nécessaire, suivre les changements et travailler ensemble pour maintenir le document à jour.

💡 Conseil de pro : les modèles de FAQ constituent un excellent point de départ pour les flux de travail IA connectés, où les réponses documentées alimentent des systèmes plus intelligents qui aident les équipes à fournir des réponses plus rapides et mieux informées.

Modèles de FAQ Notion gratuits

Voici les meilleurs modèles de FAQ Notion pour réduire les questions répétitives et créer en quelques minutes une base de connaissances consultable et en libre-service.

1. Modèle de site web FAQ Notion

via Notion

Le modèle FAQ & Centre d'aide est conçu pour les FAQ externes ou relatives à l'assistance produit. Vous bénéficierez d'une disposition claire de type « bascule » où chaque question révèle sa réponse en dessous. De plus, des filtres par étiquettes et une barre latérale facilitent la navigation.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Bénéficiez d'une disposition prête à l'emploi avec des colonnes, des titres et des pages secondaires afin de ne pas avoir à tout concevoir à partir de zéro.

Divisez le contenu en sections logiques telles que Installation, Compte, Tarifs, Facturation, etc. afin d'aider les utilisateurs à naviguer facilement.

Activez l'option « Partager sur le Web » dans Notion pour publier votre centre d'aide à l'intention des clients ou des utilisateurs externes.

✅ Idéal pour : les équipes produit qui publient des FAQ destinées aux clients.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de carte du parcours client

2. Modèle de FAQ interne Notion

via Notion

Le modèle de FAQ interne est conçu pour partager les questions et réponses à l'échelle de l'entreprise ou de l'équipe. Il comporte une vue Tableur dans laquelle les questions sont étiquetées ou marquées avec le nom de la personne chargée d'y répondre ou de les gérer.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Configurez la base de données avec des colonnes telles que Question, Réponse, Catégorie, Propriétaire, Date de mise à jour, Priorité, etc.

Définissez des rappels mensuels ou trimestriels pour que les propriétaires actualisent les réponses et archivent les FAQ obsolètes.

Adapté aux ressources humaines, à la gestion de projet, aux équipes de formation, etc.

✅ Idéal pour : les responsables RH, les responsables des opérations ou les chefs d'équipe chargés de centraliser une base de connaissances interne à travers des questions et des réponses en un seul endroit.

3. Modèle de FAQ sur les produits Notion

via Notion

Conçu spécialement pour les FAQ sur les produits, le modèle Product FAQs Template regroupe les questions fréquemment posées par les clients ou les utilisateurs en un seul endroit. Chaque entrée de la base de données se comporte comme sa propre page Notion, ce qui vous permet d'ajouter des réponses détaillées, des images, des liens ou des informations supplémentaires.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Partagez la FAQ avec vos clients ou les utilisateurs de vos produits afin de réduire les échanges et les questions répétitives par chat/e-mail.

Personnalisez-les pour les équipes d'assistance afin de documenter les solutions, les problèmes courants, les étapes de dépannage ou les instructions.

Intégrez des images, des liens vidéo, des formats enrichis, plusieurs variantes de réponses (réponse courte + explication détaillée) et même des liens vers des documents ou des guides pertinents.

✅ Idéal pour : les équipes SaaS ou de produits numériques à la recherche d'une section FAQ claire, regroupée par fonctionnalité ou module.

4. Modèle de FAQ simple Notion

via Notion

Obtenez une disposition prédéfinie pour votre système de gestion des connaissances grâce au format basique de questions-réponses du modèle de FAQ simple de Notion. Vous bénéficiez également d'options de balisage et de catégorisation, idéales pour une installation rapide sans surcharge technique.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez rapidement en place votre FAQ sans structure complexe.

Modifiez, dupliquez ou adaptez des blocs ou des sections, changez l'ordre ou développez-les selon vos besoins.

Évitez les questions répétitives et aidez les équipes à réduire le volume de tickets dans votre logiciel d'assistance.

✅ Idéal pour : les petites équipes ou les créateurs qui souhaitent disposer d'une section FAQ légère, sans la complexité d'une base de connaissances complète.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur la maturité de l'IA montre que 38 % des travailleurs du savoir n'utilisent pas du tout l'IA et que seuls 12 % l'ont pleinement intégrée dans leurs flux de travail. Cet écart est souvent dû à des outils déconnectés et à un assistant IA qui ne sert que de couche superficielle. Lorsque l'IA n'est pas intégrée là où se déroulent les tâches, les documents et les discussions, son adoption devient lente et incohérente. La solution ? Un contexte approfondi ! ClickUp Brain supprime la barrière contextuelle en s'intégrant à votre environnement de travail. Il est accessible via chaque tâche, document, message et flux de travail, et sait exactement sur quoi vous et votre équipe travaillez.

5. Modèle de page de questions-réponses Notion

via Notion

Le modèle de page Q&A convient particulièrement aux petites équipes qui ont peu d’entrées Q&A. Il aide votre équipe à créer une « banque de réponses » centralisée et à rationaliser les flux de travail avec une installation minimale.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les fonctionnalités de base de données ou les boutons pour rendre les questions-réponses plus structurées ou plus faciles à rechercher.

Bénéficiez d'une solution FAQ légère et flexible qui vous permet d'organiser ou de réaliser des modifications en cours sur des éléments rapidement.

Gardez votre document FAQ simple et facile à mettre à jour sans créer de système complexe.

✅ Idéal pour : les freelances, les micro-équipes ou les projets parallèles nécessitant une section FAQ ou Q&A rapide.

6. Modèle de FAQ Notion

via Notion

Le modèle FAQ vous offre une disposition simple et prête à publier pour votre FAQ. Il vous permet de générer des FAQ, de mettre à jour celles qui existent déjà, de réorganiser les catégories ou les réponses, ou d'archiver les entrées obsolètes sans avoir recours au code ou à des flux de travail complexes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Permettez aux utilisateurs de trouver rapidement les réponses pertinentes grâce à des catégories/étiquettes ou des boutons pour activer/désactiver.

Publiez ou partagez les FAQ publiquement ou en interne, selon vos besoins.

Mettez à jour et versionnez facilement les FAQ afin que vos documents restent exacts même lorsque les choses changent.

✅ Idéal pour : les créateurs ou les petites équipes qui souhaitent mettre en place une page FAQ publique facile à gérer.

7. Modèle de centre d'aide et de base de connaissances FAQ Notion

via Notion

Le modèle de centre d'aide et de base de connaissances FAQ de Notion vous offre une structure complète pour créer une base de connaissances ou un centre d'aide avec des FAQ détaillées, des guides, des tutoriels, de la documentation, etc.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez le contenu en catégories ou en collections, ce qui facilite le regroupement des sujets connexes.

Ajoutez de nouveaux articles ou des entrées FAQ, des guides, à mesure que le contenu s'enrichit, sans perturber la structure.

Organisez les catégories et les sous-pages en fonction de ce qui convient le mieux à votre entreprise ou à votre public.

✅ Idéal pour : les produits numériques, les startups ou les entreprises de services qui ont besoin d'un site FAQ à l'image de leur marque.

8. Modèle de FAQ sur les fonctionnalités de Notion

via Notion

Si votre produit ou service comporte plusieurs fonctionnalités, le modèle FAQ sur les fonctionnalités de Notion vous aide à présenter les FAQ sous forme de questions-réponses pour chaque fonctionnalité. Il est donc très utile pour la documentation utilisateur ou l'assistance. Ce modèle vous permet également de bénéficier des fonctionnalités d'IA intégrées de Notion pour l'aide à la rédaction et la résumation.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Maintenez un ton et un style cohérents dans toutes les FAQ à l'aide de l'IA.

Regroupez les questions-réponses sous des titres spécifiques pour les produits ou services axés sur les fonctionnalités.

Dupliquez des blocs et continuez à enrichir votre base de connaissances FAQ à mesure que votre produit évolue.

✅ Idéal pour : les équipes produit qui gèrent des produits comportant plusieurs fonctionnalités, modules ou flux de travail.

9. Modèle de centre d'aide Notion pour les équipes CX

via Notion

Le modèle Help Center for CX Teams de Notion peut être un outil d'IA fiable pour le service client si vous souhaitez disposer d'une base de connaissances ou d'un centre d'aide accessible au public. La structure prend en charge plusieurs pages et catégories, telles que les guides d'installation, les FAQ, les cas d'utilisation, le dépannage et les comptes et la facturation, afin d'aider les utilisateurs à trouver des réponses sans confusion.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fournissez à vos utilisateurs de la documentation, des instructions d'intégration, des guides ou des articles d'assistance dans une disposition facilement accessible et consultable.

Obtenez une disposition prête à l'emploi avec des sections, des sous-pages et une organisation hiérarchique pour regrouper le contenu de manière logique.

Ajoutez votre propre contenu, renommez les catégories, modifiez la hiérarchie ou réorganisez les pages pour adapter le modèle à vos besoins.

✅ Idéal pour : les start-ups ou les prestataires de services qui cherchent à créer un centre d'aide simple mais soigné sans trop de frais généraux.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils de création de contenu IA

10. Modèle de FAQ simplifié Notion

via Notion

Ce modèle de FAQ Lean est une disposition de FAQ d'une page conçue pour être rapide. Vous pouvez suivre les instructions d'utilisation intégrées et lancer votre FAQ en quelques minutes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Bénéficiez d'une disposition épurée et minimaliste où vous pouvez ajouter de nouvelles sections en un seul clic.

Lancez rapidement votre section FAQ sans passer trop de temps sur la structure ou la conception.

Développez progressivement votre base de données FAQ à mesure que vos besoins évoluent, sans perturber la mise en forme.

✅ Idéal pour : les petites équipes et les entreprises en phase de démarrage qui n'ont pas encore un volume important de FAQ.

Limitations de Notion

Notion peut être une excellente solution pour les petites équipes. Mais à mesure que les équipes s'agrandissent, il peut devenir plus difficile de suivre la propriété et de maintenir la cohérence des FAQ entre plusieurs collaborateurs.

Voici quelques-unes des limites courantes :

❗ Les automatisations et les rappels existent, mais la gouvernance est manuelle. Vous pouvez définir des rappels et des automatisations de base de données, mais la plupart des équipes ont encore besoin de propriétaires clairement identifiés et de cycles de révision pour maintenir les réponses à jour.

❗ Les analyses sont limitées. Notion propose des analyses de pages (consultations et modifications), mais les équipes peuvent souhaiter disposer de rapports plus détaillés sur les recherches effectuées par les utilisateurs et les endroits où ils abandonnent leur recherche.

❗ Les approbations ne sont pas standardisées. Vous pouvez créer des flux de travail, mais les étapes structurées de révision et d'approbation nécessitent généralement une installation et une discipline intentionnelles.

❗ Les liens opérationnels varient. Notion peut s'intégrer à d'autres outils, mais les FAQ sont souvent séparées de la gestion des tickets et de l'exécution des tâches, sauf si vous effectuez une connexion intentionnelle du flux de travail.

📚 En savoir plus : Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide

Modèles Notion alternatifs

Si vous avez dépassé le stade d'une installation statique, il est temps d'explorer les alternatives à Notion offrant une collaboration en temps réel et des automatisations avancées.

Avec ClickUp, vous pouvez regrouper vos FAQ, wikis, tâches et mises à jour dans un seul environnement de travail.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles prêts à l'emploi et entièrement personnalisables.

1. Modèle de document FAQ ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un hub de FAQ organisé et en libre-service grâce au modèle de document FAQ ClickUp.

Le modèle de document FAQ ClickUp permet de créer à la fois des FAQ générales pour les équipes internes et des FAQ spécifiques à un produit ou à un service pour les clients et les utilisateurs finaux.

Vous pouvez commencer par rédiger et mettre en forme vos questions et réponses dans ClickUp Docs. Ajoutez des en-têtes pour organiser les sections et utilisez des tableaux, des légendes, des images, des GIF, etc. pour présenter clairement les informations. Les pages imbriquées sont idéales pour maintenir une hiérarchie lorsque vous souhaitez regrouper des questions connexes dans des sections, afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement ce dont ils ont besoin.

Créez une base de données FAQ avec votre équipe grâce à ClickUp Docs.

À partir du document, chaque élément de la FAQ peut être converti en une tâche ClickUp. Vous pouvez les attribuer aux membres de l'équipe, ajouter des sous-tâches, des commentaires, des libellés de statut et suivre la progression. Cela est utile lorsque votre équipe souhaite créer ou maintenir une base de données FAQ complète de manière collaborative.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez des catégories, des étiquettes, des priorités ou d'autres métadonnées à chaque question afin de trier et filtrer rapidement les FAQ.

Utilisez la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) dans ClickUp Docs pour demander à un membre spécifique de l'équipe d'examiner, d'approuver, de modifier ou de collaborer sur des questions et réponses.

Créez un référentiel centralisé et consultable de FAQ dans Hub Documents, où vous pouvez les regrouper par étiquettes ou par dossiers.

✅ Idéal pour : les équipes d'assistance au service client et les entreprises de produits ou de services qui cherchent à réduire la charge de travail répétitive liée à l'assistance.

2. Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les processus, les procédures opératoires normalisées et les modes d'emploi dans un hub partagé à l'aide du modèle de base de connaissances ClickUp.

Le modèle de base de connaissances ClickUp fournit aux équipes un système prêt à l'emploi pour créer une bibliothèque numérique contenant des informations à l'échelle de l'équipe ou de l'organisation.

Chaque page sert d'article structuré pouvant être divisé en sous-thèmes, ce qui la rend idéale pour documenter les mises à jour de produits, les guides d'intégration ou les procédures opératoires normalisées internes. Le contenu peut être organisé de manière logique dans des dossiers et regroupé par catégorie, thème, service, fonction, etc.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez une documentation à plusieurs niveaux qui lie des articles, des FAQ et des guides rapides.

Mettez à jour le contenu en temps réel afin que chaque mise à jour soit instantanément répercutée dans votre espace de travail partagé.

Créez un hub en libre-service qui rend les connaissances sur les projets ou les produits visibles et facilement accessibles.

✅ Idéal pour : les équipes en pleine croissance, les start-ups ou les entreprises à distance qui souhaitent disposer d'une source d'informations unique et bien structurée pour leurs connaissances internes.

3. Modèle de base de connaissances RH ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez à vos employés un accès instantané aux politiques et avantages RH grâce au modèle de base de connaissances RH ClickUp.

Créez une bibliothèque RH centralisée et facile à naviguer grâce au modèle de base de connaissances RH ClickUp. Utilisez-le pour regrouper toutes les politiques, procédures, directives et FAQ des équipes dans un environnement de travail accessible.

Pour chaque catégorie de document, des propriétaires et des collaborateurs peuvent être désignés afin de garantir une définition claire des responsabilités. L'ensemble du cycle de vie, de la rédaction à la publication, peut être suivi à l'aide de tâches ClickUp, tandis que les champs personnalisés et les statuts personnalisés vous permettent de surveiller les révisions, les approbations, les dates d'échéance, les niveaux de priorité, etc.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un hub RH numérique permettant aux employés d'accéder instantanément aux documents relatifs aux politiques et aux contacts RH.

Mettez à jour ou développez des sections en temps réel grâce à des blocs, des tableaux et des visuels modifiables.

Suivez l'historique des versions, attribuez des propriétaires à des pages spécifiques et assurez-vous que les mises à jour restent exactes.

✅ Idéal pour : les services RH qui ont besoin de conserver toutes leurs politiques, manuels, documents de conformité et directives au même endroit.

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de gestion des connaissances

4. Modèle de manuel de l'employé ClickUp pour une entreprise de CVC

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de manuel de l'employé ClickUp pour les équipes CVC afin de normaliser les procédures d'intégration et de terrain.

Le modèle de manuel de l'employé ClickUp pour les entreprises de CVC vous permet de stocker les politiques et les manuels dans un seul environnement de travail. Vous disposez de sections préformatées et entièrement personnalisables pour les politiques, les procédures, les rôles professionnels, la formation, l'intégration et bien plus encore, ce qui vous permet de démarrer rapidement et facilement.

Étant donné que des politiques claires en matière de sécurité et de conformité sont essentielles dans les entreprises de CVC, ce modèle permet de les documenter et de les appliquer de manière cohérente. Vous pouvez également utiliser ce document complet pour réduire le besoin de sessions d'orientation répétées et standardiser l'intégration des nouveaux employés.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en place une application équitable des politiques et clarifiez les rôles et les responsabilités afin d'éviter les problèmes de communication.

Tenez à jour un document évolutif sur les politiques de l'entreprise et les procédures d'intégration grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel et au contrôle des versions.

Définissez des rappels dans ClickUp pour les révisions des politiques de sécurité et les mises à jour des procédures de maintenance, puis attribuez-les aux équipes concernées.

✅ Idéal pour : les entreprises de CVC qui ont besoin de maintenir une communication cohérente sur les politiques entre les équipes sur le terrain et au bureau.

📚 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de documents pour vous organiser

5. Modèle wiki ClickUp avec plusieurs pages

Obtenir un modèle gratuit Organisez les connaissances de votre entreprise dans des pages et des catégories liées à l'aide du modèle Wiki ClickUp avec plusieurs pages.

Le modèle Wiki ClickUp à plusieurs pages offre une structure hiérarchique permettant de regrouper les FAQ par section. Les pages imbriquées s'affichant dans une barre latérale à gauche, les informations sont faciles à trouver. Créez une page distincte pour différentes ressources, telles que les congés, les avantages sociaux, les déplacements ou la conformité, avec des sous-pages liées pour plus de détails.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les connaissances de votre entreprise en catégories et sous-pages claires pour une navigation rapide.

Mettez à jour et développez votre contenu en toute simplicité à mesure que votre documentation s'étoffe.

Ajoutez des visuels, des liens de référence et des tableaux directement dans le texte pour rendre chaque page exploitable.

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles et RH qui souhaitent créer un wiki interne évolutif pour les politiques, les procédures et les ressources de l'équipe.

📚 À lire également : Comment créer un wiki d'entreprise pour votre équipe : collecter et partager des connaissances

6. Modèle ClickUp Team Docs

Obtenir un modèle gratuit Collaborez plus intelligemment en documentant les réunions, les directives et les flux de travail dans le modèle ClickUp Team Docs.

Le modèle ClickUp Team Docs vous permet de créer un référentiel centralisé pour les processus, les objectifs et les discussions de votre équipe.

La section Notes de réunion vous permet de regrouper les comptes rendus de réunion afin que tout le monde dispose du même contexte. Le Wiki de l'équipe peut contenir une documentation détaillée sur les processus internes, les connaissances de l'équipe, la mission de l'entreprise, l'allocation des ressources, etc. , afin que les informations clés soient toujours faciles à trouver et à mettre à jour.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un diagramme avec la hiérarchie de l'équipe ou du service afin de clarifier les rôles et les responsabilités.

Personnalisez chaque page en la mettant en forme, en ajoutant des intégrations ou des sous-sections adaptées à votre flux de travail.

Assurez-vous que vos équipes travaillent ensemble efficacement grâce aux fonctionnalités de détection de collaboration de ClickUp.

✅ Idéal pour : les équipes qui gèrent des synchronisations récurrentes, de la documentation de projet ou des supports de formation internes et qui souhaitent que tout soit relié de manière logique en un seul endroit.

🤔 Le saviez-vous ? En moyenne, un professionnel passe plus d'une heure à rechercher un seul fichier ou détail, et près d'un sur quatre passe plus de cinq heures à essayer de trouver ce dont il a besoin.

7. Modèle de transfert de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que les transitions entre les projets se déroulent sans heurts et qu'aucun détail ne soit oublié grâce au modèle de transfert de projet ClickUp.

La clôture d'un projet peut s'avérer délicate lorsque des fichiers manquent, que les étapes suivantes ne sont pas claires ou qu'il existe des lacunes dans la communication entre les équipes. Mais avec le modèle de transfert de projet ClickUp, vous disposez d'un document unique et modifiable pour saisir tous les détails importants avant la transition.

Les champs personnalisés tels que la date de transfert, l'équipe/la personne responsable, les livrables clés et les mises à jour de statut permettent de saisir les détails importants du transfert.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Assure que les détails tels que les tâches, le statut, les échéanciers et les parties prenantes sont documentés et transmis à l'équipe suivante sans lacunes ni confusion.

Configurez des marqueurs de progression pour suivre chaque étape du processus de transfert avec Statuts personnalisés .

Tenez les principales parties prenantes informées et alignées sur la progression du projet et les attentes.

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les responsables de la livraison client, les équipes d'assurance qualité et les consultants qui gèrent les transitions de projets en plusieurs étapes.

8. Modèle de processus et procédures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez et suivez les processus et procédures en un seul endroit grâce au modèle de processus et procédures ClickUp.

Toute entreprise fonctionne selon des processus. Mais trop souvent, ces processus sont documentés dans des documents fragmentés et des procédures opératoires normalisées obsolètes. Le modèle de processus et procédures ClickUp transforme ce désordre en un système dynamique et visuel.

Le Process Flowchart vous permet de cartographier visuellement les processus et procédures de votre entreprise. Il est organisé par catégories de processus, chacune contenant ses activités connexes. Après avoir défini vos activités, effectuez des connexions pour montrer le flux du processus à l'aide de connecteurs.

Voici comment vous pouvez commencer à cartographier vos processus dans ClickUp 📹

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consultez tous les processus et procédures regroupés par service dans la vue Liste de documentation .

Suivez la progression de la documentation en fonction des sous-tâches achevées dans chaque tâche parente à l'aide du champ personnalisé Progression (auto) .

Obtenez un aperçu basé sur le calendrier de chaque processus et procédure dans la vue de l’échéancier, où vous pouvez facilement reprogrammer des éléments ou mettre à jour les durées.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations, les équipes chargées de la conformité et les chefs de service qui créent ou standardisent des flux de travail internes.

9. Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les procédures opératoires normalisées et les directives de l'entreprise grâce au modèle de document ClickUp Company Processes Document Template pour plus de clarté et de contrôle.

Regroupez tous vos flux de travail, procédures et SOP dans un document structuré et interactif grâce au modèle de document ClickUp Company Processes. Chaque section est clairement organisée avec des invitations pour la portée, l'objectif, la gouvernance, les outils, les diagrammes RACI et les collaborateurs, afin que votre équipe puisse documenter chaque processus avec clarté et en contexte.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez les responsabilités à l'aide du diagramme RACI intégré et du suivi des approbations pour indiquer qui fait quoi.

Gardez chaque mise à jour en vue grâce au marquage des collaborateurs et aux journaux de modifications datés.

Créez des procédures opératoires normalisées détaillées sans partir de zéro, car chaque champ est pré-structuré pour les titres, la propriété et l'objectif.

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles ou RH qui souhaitent créer un système unique et structuré pour documenter et gérer les processus à l'échelle de l'entreprise.

10. Modèle général d'intégration des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez l'intégration des nouveaux employés grâce au modèle général d'intégration des employés de ClickUp.

Permettez à chaque nouvelle recrue de démarrer du bon pied grâce au modèle général d'intégration des employés de ClickUp. Chaque étape de l'intégration, telle que les formalités administratives, la présentation des services, la formation et les évaluations, reste connectée au sein d'un seul et même flux de travail.

La vue Activité affiche toutes vos tâches d'intégration du début à la fin. Si vous souhaitez décomposer davantage les tâches, vous pouvez facilement ajouter des sous-tâches. Pour obtenir un aperçu rapide de l'avancement des tâches, utilisez la vue Tableau des étapes d'intégration qui regroupe les tâches par étape d'intégration.

Enfin, la vue Documents des employés regroupe tous les documents pertinents relatifs à l'intégration et les documents spécifiques au rôle en un seul endroit.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez une expérience d'intégration entièrement traçable, de l'acceptation de l'offre à l'évaluation du premier mois.

Gérez les tâches d'intégration de chaque service (RH, informatique, finances, opérations) dans un seul tableau de bord.

Créez des manuels interactifs en ajoutant des images, en utilisant des icônes ou en intégrant des documents et des vidéos afin de rendre la formation plus attrayante pour les nouveaux employés.

✅ Idéal pour : les équipes RH, les responsables du recrutement et les chefs de service chargés d'offrir une expérience d'intégration structurée à chaque nouvelle recrue.

🤔 Le saviez-vous ? Une expérience d'intégration bien structurée peut améliorer les performances des employés jusqu'à 15 % et augmenter leur effort volontaire de plus de 20 %.

11. Modèle de documentation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez les plans de projet, les mises à jour et les jalons dans un espace modifiable grâce au modèle de documentation de projet ClickUp.

Apportez structure et clarté au cycle de vie de vos projets grâce au modèle de documentation de projet ClickUp. Il est conçu pour couvrir tous les aspects d'un projet, des rôles et objectifs de l'équipe aux budgets, échéanciers et registres des risques.

Avec plus de 15 vues personnalisées, vous pouvez lier la documentation aux vues Liste, Calendrier, Gantt et Charge de travail afin de visualiser les échéanciers, les jalons et les dépendances. La documentation est ainsi directement intégrée au flux de travail de votre projet, de sorte qu'elle ne soit pas séparée de l'exécution.

ClickUp Brain, un assistant IA intégré, accélère la documentation en récupérant les informations pertinentes dans tout votre environnement de travail. Il transcrit les notes de réunion, aide à rédiger les agendas, résume les documents et les fils de discussion, et analyse même vos tâches pour vous aider à hiérarchiser votre travail.

Obtenez des résumés instantanés et des aperçus généraux de vos flux de travail et tâches avec ClickUp Brain.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez chaque étape de votre projet grâce à des sections guidées pour le résumé, le contexte, les objectifs et les résultats.

Gérez la progression grâce à des tableaux prêts à remplir sur les jalons importants, les finances et les risques, qui comprennent des champs de date et les propriétaires.

Assurez la transparence des évaluations grâce à des journaux intégrés pour le statut des projets, les plans de communication et les rapports finaux.

✅ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets structurés nécessitant une documentation détaillée.

12. Modèle de demande d'informations ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Collectez, suivez et organisez rapidement les demandes d'informations des fournisseurs grâce au modèle de demande d'informations ClickUp.

Le modèle de demande d'informations ClickUp vous aide à collecter et à organiser les informations provenant des fournisseurs ou des parties prenantes externes, telles que les prix, les matériaux, les qualifications, les échéanciers, etc.

Le formulaire de soumission de demande d'informations personnalisable facilite l'obtention de détails, et la vue Liste des demandes d'informations fournit un aperçu consolidé de toutes les demandes d'informations, regroupées par statut. Dans la vue Tableau du projet, vous pouvez organiser les demandes d'informations par projet à l'aide de champs clés tels que la portée, la modification des coûts, la modification de l'échéancier et la réponse.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Standardisez le processus de demande d'informations afin que tous les fournisseurs ou prestataires fournissent le même type d'informations dans le même format.

Permettez aux membres de l'équipe de consulter et de mettre à jour les demandes en temps réel, ce qui réduit la confusion et le besoin d'échanger des e-mails.

Identifiez les demandes d'informations fréquemment soumises et analysez les tendances grâce à la vue Tableur de la portée des demandes d'informations.

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables de site qui gèrent plusieurs fournisseurs ou sous-traitants et qui ont besoin d'un registre clair et fiable de toutes les demandes d'informations.

📚 En savoir plus : Applications de journal numérique pour le bullet journaling

13. Modèle de guide stratégique de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tirez parti du modèle de guide stratégique de vente ClickUp pour transformer votre plan de vente en objectifs et en informations exploitables.

Le modèle de guide stratégique de vente ClickUp peut vous aider à transformer votre cadre commercial en un plan d'action concret, afin que votre équipe dispose d'une feuille de route claire avec des jalons et des résultats mesurables.

Chaque section, de l'analyse SWOT à la budgétisation, est modifiable et peut être liée à ClickUp Tasks pour une gestion complète du flux de travail. Vous pouvez également enrichir le modèle avec des pages consacrées aux campagnes, aux informations sur le marché, aux tactiques de vente éprouvées et aux mises à jour des performances, afin d'en faire un guide complet pour votre équipe commerciale.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Combinez ce modèle avec les tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression et les indicateurs clés de performance en temps réel.

Bénéficiez de pages imbriquées, de commentaires en ligne, de permissions, de contrôles de version, etc., pour une collaboration fluide au sein de votre équipe.

Utilisez les champs personnalisés pour visualiser les éléments de votre stratégie commerciale, tels que les étapes des transactions, les priorités ou les données de performance.

✅ Idéal pour : les responsables commerciaux, les gestionnaires de comptes et les équipes chargées des revenus qui ont tout intérêt à ce que chaque étape du processus de vente soit transparente et mesurable.

14. Modèle de service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les tickets d'assistance, effectuez l'automatisation des réponses et améliorez le CSAT grâce au modèle de service client ClickUp.

Vous pouvez utiliser le modèle de service client ClickUp pour rationaliser la manière dont votre équipe reçoit, gère et résout les problèmes des clients. Conçu comme un espace unique, il vous aide à centraliser toutes les demandes d'assistance, à réaliser l'automatisation de l'acheminement des tickets et à surveiller la charge de travail des équipes Tier 1 et Tier 2 en temps réel.

Il existe également une vue Charge de travail, qui facilite le suivi de la bande passante de l'équipe, tandis que les vues des retards et des escalades aident à respecter les engagements en matière de niveau de service.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les demandes d'assistance directement via un formulaire personnalisable lié aux tâches.

Utilisez des listes hiérarchisées pour séparer les solutions rapides des escalades avancées et clarifier la propriété.

Affichez les tickets en retard ou à haute priorité en un seul endroit afin de respecter vos cibles de réponse.

✅ Idéal pour : les petites entreprises et les start-ups qui ne disposent pas d'un outil d'assistance dédié, mais qui ont néanmoins besoin d'un moyen structuré pour gérer les demandes des clients.

📚 À lire également : Comment créer une base de connaissances pour le service client ?

Organisez et rendez accessibles les informations clés grâce à ClickUp

Une FAQ bien conçue permettra d'entretenir une discussion continue entre votre entreprise et les personnes qui comptent sur elle. Les modèles de FAQ que nous avons explorés ci-dessus constituent un bon point de départ. Notion et ClickUp peuvent tous deux être utilisés pour organiser des idées et de la documentation. La différence apparaît lorsque ces informations doivent être attribuées, saisies et suivies. Après avoir défini vos FAQ, ClickUp prolonge ce travail avec des modèles prêts à l'emploi qui ajoutent des responsabilités claires, des envois basés sur des formulaires, l'automatisation et le suivi des progrès en temps réel, afin que la documentation reste liée au travail en cours.

Vous pouvez vous inscrire à ClickUp et accéder gratuitement aux modèles de FAQ.